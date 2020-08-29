ВВП-варранты: преступление пока без наказания

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Украина вдруг выкупила часть так называемых ВВП-варрантов имени Яресько, хотя срок уплаты должен был наступить только в 2021 году, да и то далеко не факт, что по этим деривативам (производным финансовым инструментам) вообще пришлось бы что-то платить, поскольку они привязаны к росту ВВП, а налицо его долгое и стремительное падение в связи с коронакризисом. Это обстоятельство, равно как и тот факт, что о выкупе Минфином Украины ВВП-варрантов стало известно совершенно случайно из западных источников, заставило в очередной раз обратить внимание на аферу с варрантами как таковую, а также на ту суетливую поспешность, с которой финансовые власти в кризис тратят деньги - скорее всего, заемные! - на скупку, по мнению ряда аналитиков, откровенного финансового мусора. А вместе с этим возникает вопрос: кто и когда понесет за эту аферу уголовную ответственность?

О том, что финансовые власти Украины очень озабочены такой, мягко говоря, не самой важной сейчас проблемой, как ВВП-варранты, еще в июне заявил министр финансов Сергей Марченко в одном из интервью. По его словам, в связи с ростом ВВП в 2019 году на 3,2%, за превышение в размере 0,2 процентных пункта над показателем 3% в 2021 году держателям ВВП-варрантов придется выплатить около 40 млн долларов. Министр Марченко напомнил, что последним годом погашения по варрантам является 2040 год, и если ВВП Украины будет расти, то до 2040 года включительно Украине придется отдать около 20 млрд долларов, информируют Экономические Новости.

При этом Марченко почему-то проигнорировал тот очевидный факт, что в нынешнем году по причине коронакризиса падение экономики Украины ожидается в размере до 8% в годовом измерении. Более того, падает экономика всего мира, за исключением разве только Китая. Так, по данным министерства ВВП США во II квартале 2020 года сократился на рекордные 32,9% в годовом выражении, а в I квартале — на 5%. В свою очередь, ВВП Германии во втором квартале нынешнего года сократился на 10,1% против аналогичного показателя в прошлом году, а по году ожидается падение экономики Германии на 6,6%.

Все это к тому, что желающих получить денежку по ВВП-варрантам Украины можно было бы спокойно послать по известному адресу по причине глобального кризиса, который уже привел к кризису социальному, например в Америке, причем не только в Америке, и это может быть только началом. Но финансовые власти Украины продолжают игры в ВВП-варранты, обязательства по которым даже не являются государственным долгом, и это наталкивает на обоснованные подозрения о наличии неких скрытых коррупционных мотивов и стремлении нажиться на Украине во время жесточайшего кризиса и войны, что можно расценивать как мародерство.

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В 2015 году Украина фактически объявила технический дефолт, поскольку не выплатила очередной транш по еврооблигациям в сумме 500 млн долларов. На выплаты по внешнему долгу был наложен временный мораторий. Это было сделано в рамках реструктуризации внешнего долга в сумме 18 млрд долларов. Идеологом этого мероприятия была тогдашний министр финансов, американка украинского происхождения Наталья Яресько.

Результатом стала договоренность с держателями долговых обязательств Украины об отсрочке платежа по телу кредита, а также о списании 3,2 млрд долларов под выпуск деривативов — ВВП-варрантов. Выплаты по варрантам должны начаться в 2021 году, если ВВП будет расти больше чем на 3%, а его номинальное значение превысит 125,4 млрд долларов. В 2019 году оба этих порога были преодолены — и это при падении промышленного производства, то есть за счет торговли, инфляции и прочих подобных факторов. Таким образом, в 2021 году Украина вроде бы должна выплатить держателям ВВП-варрантов первый транш за едва начавшийся экономический рост. Цинизм ситуации резко усилился в связи с нынешним коронакризисом, который резко ухудшил финансово-экономическую ситуацию во всем мире, то есть платить «за рост ВВП» в нынешних условиях — это однозначно «не комильфо»!

Условия выплат держателям ВВП-варрантов содержат еще и такие «интересные» нормы. Если рост ВВП будет находиться в пределах 3-4%, то выплаты составляют 15% от суммы превышения по отношению к 3%. Но если ВВП возрастет более чем на 4%, то платить придется 40% от превышения этого показателя. С 2021 по 2025 годы установлено ограничение, согласно которому выплаты не могут превышать 1% ВВП, в дальнейшем это условие снимается, и выплаты не ограничиваются.

Главную опасность ВВП-варрантов хорошо сформулирована главой финансового комитета Верховной Рады Даниилом Гетьманцевым (при всей его, мягко говоря, неоднозначности):

«Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста… но и приведут к выплатам, кратно превышающим реструктуризированный в 2015-м долг».

ВВП-варранты свободно обращаются и котируются на бирже, их можно покупать-продавать, а номинальная стоимость одного дериватива составляет 1 доллар. Сразу после выпуска они котировались по цене в половину номинала, затем котировка упала до 30%. После скандально знаменитого заявления бывшего премьера Гончарука о «росте экономики на 40%», котировки подскочили выше 100%, что является еще одной иллюстрацией того, что подобная «торговля воздухом» в виде так называемых ценных бумаг, что есть полнейший идиотизм и обман в одном флаконе.

Очевидно, что с началом кризиса котировки варрантов существенно упали. К тому же ВВП Украины начал падать, а кризис в принципе поставил вопрос о прекращении подобных выплат. Да и 2021 год еще не наступил. Словом, котировки ВВП-варрантов должны были бы себе падать дальше, и это было бы на руку Украине, ибо чем меньше они стоят, тем меньше денег следовало бы потратить на этот финансовый мусор, если бы вдруг государству пришлось его выкупать.

Однако Минфин не дал котировкам упасть как можно ниже, чем показал, что этот центральный орган государственного управления действует в интересах не Украины, а тех, кто затеял аферу с варрантами, чтобы на Украине нажиться.

Дело ясное, что дело темное, или Кто наживется на афере

И вообще, эти варранты в принципе являются таким себе «темным дельцем».

Официально о выкупе Украиной варрантов никто не сообщал. Прежде всего об этом ни слова не говорилось на официальном сайте Минфина. Сведения о выкупе Минфином 10% варрантов случайно просочились в медиа из закрытого уведомления для держателей облигаций.

Более того, список держателей варрантов также неизвестен. Наконец, держатся в тайне настоящие выгодополучатели этой аферы.

И здесь как нельзя кстати комментарий эксперта института Growford Алексея Куща:

«О собственниках ВВП-варрантов мы не узнаем никогда. Точнее, узнаем только в случае полномасштабного финансового расследования с задействованием Интерпола. Ситуация при этом должна быть фантастическая. Должна прийти власть, которая не связана с внешними кредиторами, политики без финансовых и материальных активов на Западе. Они объявят, что ВВП-варранты — налог на экономический рост, который был навязан Украине в условиях крайней нестабильности. Они начнут вести переговоры с держателями и публиковать их фамилии. Уже понятно, что это произойдет не при нынешней власти. Сейчас ВВП-варрантами владеют различные западные инвестиционные и венчурные фонды, зарегистрированные на различных островах. Разумеется, они скрывают конечных бенефициаров и выгодополучателей. Не удивлюсь, если за этими фондами стоят наши же публичные личности или связанные с ними персонажи».

Эксперт делает дает еще одно интересное пояснение следующего содержания.

Отслеживая котировки ВВП-варрантов на Берлинской бирже, он обратил внимание, что цена определялась при предложении небольших лотов на суммы 30-40 тысяч евро. Но если выкупать такие большие объемы, как наш Минфин, то есть 10% от всей эмиссии бумаг, то цена должна быть существенно ниже и диктоваться покупателем.

Поэтому когда Минфин радостно рапортует, что 10% варрантов от общей суммы в 3,2 млрд долларов выкуплены за 86% номинала, то есть уплачено несколько более 275 млн долларов, то можно заключить, что Минфин переплатил, и расходы могли быть существенно ниже. Кроме того, достаточно объемный выкуп варрантов Минфином привел к тому, что эти бумаги существенно подскочили в цене. За такие дела в Китае могут если не к стенке поставить, то дать очень большой срок где-нибудь в лагерях строгого режима в пустынных местностях Внутренней Монголии или Сынцзян-Уйгурской автономии.

Подчеркнем, что выкуп производится, по мнению Куща, фактически за те деньги, которые буквально незадолго до этого были взяты Украиной взаймы на внешних финансовых рынках.

Иными словами, по факту выкупа ВВП-варрантов следует не к правительственным наградам представлять, а заводить против организаторов и исполнителей этого деяния уголовные дела, как минимум, за халатность при распоряжении государственными валютными средствами, тем более если они еще и заемные. Если же будет доказан корыстный умысел, то уголовная статья должна быть куда более суровой.

И здесь, похоже, дело не только в неких злоумышленниках из Минфина. Складывается впечатление, что имеет место некий глобальный сговор, направленный на то, чтобы нажиться на Украине.

Прежде всего, повторим, родоначальником аферы с ВВП-варрантами была американка Наталья Яресько. Не вдаваясь в подробности этой достаточно мутной фигуры, отметим, что после ухода с должности министра финансов Украины она была в 2017 году направлена в подконтрольное США Пуэрто-Рико, где Яресько заведовала местным фискальным органом, но вскоре в медиа поползли слухи о том, что компетентные органы Штатов ведут следственные действия по подозрению Яресько в неких злоупотреблениях при работе на американском финансовом рынке. От дальнейших оценок воздержимся, но отметим, что это была не самая лучшая кандидатура на пост министра финансов Украины, и этом смысле аферизм затеи с ВВП-варрантами не особо удивляет.

К тому же Яресько в Украине уже давно нет, но «дело ее живет». В апреле 2020 года Верховная Рада, наряду с кризисными и карантинными поправками в бюджет, предоставила Минфину законодательное право проводить операции с государственными деривативами. В том числе Минфин получил право выкупать эти обязательства за счет заимствований сверх установленных бюджетом лимитов.

Проще говоря, Минфин имеет возможность брать взаймы на внешних рынках и за эти же деньги выкупать другие долговые обязательства. Да это же Клондайк, как говаривал капитан Жеглов! На подобных операциях заинтересованные лица могут неплохо заработать себе в карман за счет Украины, которую все глубже затягивают в долги.

А теперь получается следующее. С одной стороны, выкупить 10% ВВП-варрантов с дисконтом — это вроде бы здорово. Но с другой стороны, повторим, дисконт этот мог быть намного больше, а сама необходимость в будущем году выплачивать проценты по варрантам является еще очень и очень неочевидной, особенно на фоне кризиса.

Не говоря уже о том, что если, как следует из слов министра финансов Марченко, в 2021 году надо было выплатить по варрантам 40 млн долларов, то выкуп 10% обязательств позволяет сэкономить всего 4 млн долларов. В то же время, если на волне кризиса, когда рынки ценных бумаг валятся весьма стремительно, к будущему году котировка варрантов вполне могла упасть до 50% или даже до 30%, то экономия могла быть намного более существенной.

Повторим, что для экономии в будущем году 4 млн долларов государство израсходовало 275 млн долларов, вполне возможно, что заемных средств. Все это кажется более чем подозрительным.

Словом, складывается впечатление, что операция по выкупу проворачивалась для того, чтобы кто-то нагрел не этом руки. В свою очередь, заранее заготовленная нормативная база относительно прав Минфина выкупать ценные бумаги, в том числе за заемные средства, дает возможность проворачивать подобные схемы и далее.

Еще один важный штрих. Варранты не входят в государственный долг, а потому об их выкупе публично извещать вроде и не надо. Весьма удобное, согласитесь, обстоятельство…

Напоследок еще один комментарий экономического аналитика Алексей Куща, который очень хорошо отражает суть вопроса, а потому позволим себе привести довольно длинную цитату, поскольку она того стоит:

«То, что произошло — беспрецеденто по глупости и абсурдности. Сравним две страны. Аргентина недавно провела успешную реструктуризацию своих долгов: добилась списания 45% суммы долга и будет платить только по 55%. Что делает наше Министерство финансов? В июле 2020 г. выпускает новые долги — облигации на 2 млрд долл. Почти 800 млн долл. из этих денег направляют на выкуп еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах за 105% номинала, то есть с премией 5%. Обычно досрочный выкуп долгов позволяют себе страны, которые находятся на фазе максимального экономического разогрева, когда с жиру бесятся.

Поскольку публично отчитываться о сделке по ВВП-варрантам никто не обязан, можно предположить, что и деривативы, также же, как облигации с погашением в 2021-2022 гг., выкупили за счет привлеченных долгов.

Сама реструктуризация 2015 г., мягко говоря, была невыгодной. Но и попыток избавиться от нее нет никаких. Несколько дней назад в интервью изданию «Фокус» Сергей Марченко заявил, что ни политических, ни экономических оснований для реструктуризации долга у Украины нет. Стремление быть надежным заемщиком стоит во главе угла. Это позволяет повышать кредитные рейтинги, улучшать репутацию и благодаря этому заменять дорогие долги более дешевыми.

Украина — нищее государство, с разваленной инфраструктурой, бедным населением, самыми низкими в Европе соцстандартами — выглядит абсурдно. О выкупе еврооблигаций хотя бы сообщили — есть лазейка, что мы долги погашаем. Но с варрантами мы выкупили мусор. Во-первых, сюда нельзя притянуть за уши возвращение госдолга — они в его структуру не входят. Во-вторых, это инструмент по расчету выплат кредиторам в случае нашего экономического роста. Какой экономический рост ожидается в 2020 г.? Никакого. Будет падение на 6-8%. Зачем сейчас выкупать варранты, выплаты по которым активизируются только в случае роста? Ради того, чтобы сэкономить 4 млн долл. в следующем году, мы потратили 275 млн долл. В самый разгар кризиса. В-третьих, звучат голоса о бурном росте, отскоке экономики в 2021 г. Если мы вырастем на 4%, как нам прогнозирует правительство, в 2021 г., то выплаты за этот период будут только через два года — в 2023 г. Да и суммы будут не такие уж большие. Там сложная формула, с учетом курса, дефлятора и катастрофических цифр нет. То есть произошло обыкновенное финансовое преступление.

В чьих интересах — не ясно, поскольку нам ничего не положено знать о держателях украинских деривативов.

Во всем мире сейчас государства инвестируют средства в социальный капитал — в человека, и в малый и средний бизнес. Для этого привлекаются долги. Европа, США и развивающиеся страны расширяют дефицит бюджета, привлекают долги, чтобы обеспечить социальные и экономические инвестиции. Украина — единственная страна, которая в разгар эпидемии и кризиса, инвестирует деньги в кредитора».

От себя отметим, что все это похоже на инвестицию даже не в кредитора, а в построение очередной схемы по разворовыванию страны, измученной войной и кризисом.