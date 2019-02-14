Цифровая эра: как и зачем получать собственную электронную цифровую подпись

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Получив ключ электронной цифровой подписи, человек сможет избежать бумажной волокиты и больших очередей в госучреждениях. Не выходя из дома, он имеет возможность получить необходимую справку и оформить документ.

На данный момент любой украинец имеет право оформить ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), который позволит распоряжаться е-подписью и взаимодействовать с разными государственными органами в онлайн-режиме. С его помощью можно совершить аутентификацию подписанта, а также подтвердить целостность данных в электронном документе. ЭЦП приравнивается к собственноручной подписи, информируют Экономические Новости.

Личный ключ — это параметр алгоритма формирования ЭЦП, которая является определенным перечнем зашифрованных цифр и знаков. Графического изображения е-подписи не существует. Она состоит из двух частей: одна из них доступна для обслуживателей программного обеспечения, задействованного в электронном документообороте, а вторая – секретный пароль, доступ к которому имеете только вы. Помимо ключей для идентификации человека, используется и сертификат к ключу. Он сохраняется на диске, флешке или компьютере.

В нашей стране появлению ЭЦП в 2003 году поспособствовали два закона: Закон об электронных документах и Закон об ЭЦП (на данный момент последний потерял силу). 7 ноября 2017 года вступил в силу Закон об электронных доверительных услугах. Именно он сейчас регулирует условия оформления и пользования е-подписями.

Получить ЭЦП физическое или юридическое лицо может в центре сертификации ключей, обеспечивающем обмен ключами между участниками электронного взаимодействия. Центральным удостоверяющим органом является Министерство юстиции Украины, а удостоверяющим центром – Нацбанк Украины. К квалифицированным представителям электронных доверительных услуг, в частности, относятся МВД, Госпредприятие «Енергоринок», ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», а также несколько банков: ПриватБанк, УкрСиббанк и Ощадбанк. Полный список поставщиков ключей ЭЦП можно посмотреть на сайте Минюста.

Большинство организаций, имеющих право выдавать ключи ЭЦП, требуют от клиента личного присутствия. Однако есть и такие, которые позволяют оформить все, не выходя из дома. В частности, в онлайн-режиме это можно сделать тем, кто является клиентом ПриватБанка и зарегистрирован в Приват24. Предлагаем Вашему вниманию инструкцию по созданию ключа ЭЦП для физлица.

Шаг 1: следует перейти на аккредитованный центр сертификации ключей ПриватБанка.

Шаг 2: открыть вкладку «Online-сервисы», после чего в разделе «Для клиентов» выбрать пункт «Получить сертификат».

Шаг 3: войти в систему так, как это делается в Приват24 (ввести номер телефона и пароль).

Шаг 4: дальше ресурс потребует установить специальное программное обеспечение CryptoPlugin.

Шаг 5: установив эту программу, необходимо проверить свои личные данные и нажать кнопку «Данные верны» или «Данные не верны». Если все правильно, ресурс предложит вам выбрать папку, в которой будет храниться ключ ЭЦП.

Шаг 6: система сообщит, куда будет записан ключ, а также попросит придумать к нему надежный пароль.

Шаг 7: после вписания в поле пароля и повторения его на телефон придет СМС с кодом, подтверждающим операцию. Также необходимо поставить галочку в знак согласия, что вы ознакомлены с условиями и правилами предоставления услуг.

После этого вы сразу же станете обладателем ключа ЭЦП и сможете пользоваться электронным документооборотом. Отметим, что срок действия сертификата составляет два года. По его истечении владельцу выдается новый сертификат.

Отметим, что разные центры сертификации ключей могут устанавливать различный срок действия. Часто происходит так, что, чем больше данных содержится в сертификате, тем меньший срок его действия. Связано это с риском появления новой информации о владельце, вследствие чего ему придется выдать новый сертификат.

Получив ключ ЭЦП, его владелец может прямо со своего компьютера иметь доступ к большому количеству информации. С помощью е-подписи можно подавать отчетность и просматривать доступную для вас информацию в Пенсионном фонде, Налоговой, Госкомитете финансового мониторинга, таможенной службе и т.д. Некоторые системы, которые поддерживают использование сертификатов аккредитированных центров сертификации ключей можно посмотреть здесь . Подав какую-либо отчетность в электронном виде, дублировать ее в бумажном уже нет необходимости.

После получения ЭЦП любой украинец, к примеру, может посмотреть все данные о себе, хранящиеся в Пенсионном фонде. Для этого необходимо перейти на Портал электронных услуг Фонда

После входа можно будет просмотреть данные о своей заработной плате, страховом стаже, оформить обращение, записаться на прием в отделение Пенсионного фонда и даже оформить заявление на назначение пенсии.

Если владельцу ЭЦП необходимо будет подписать электронный документ, потребуется специальное программное обеспечение или онлайн-ресурс. Программа сначала рассчитает и сформирует «отпечаток документа», а после этого зашифрует его с помощью ключа клиента. Для последующей расшифровки документа нужен сертификат (который хранится на внешнем носителе или на компьютере владельца ЭЦП). Такой алгоритм действий защищает документ от изменений и подтверждает его авторство. Сейчас в Украине существуют несколько ресурсов, которые поддерживают ЭЦП и позволяют совершать электронный документооборот. К ним можно отнести СОТА, Арт-Звіт, FossDoc, Document.Online и другие.

Согласно данным Кабмина, по состоянию на середину 2018 года 9 млн людей оформили ЭЦП. 3 млн из них являются физическими лицами, лицами-предпринимателями или самозанятыми. Наиболее часто граждане нашей страны используют е-подпись в системе банковских платежей, во время предоставления отчетности, с целью предоставления заявлений регистрации баз персональных данных и с целью регистрации налоговых накладных.