Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод

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«Это создаёт проблему легитимности действий власти и легитимности в целом». Томас Маркерт, глава Веницианской комиссии в 2010 г.

Скандал вокруг решения Конституционного суда, фактически лишившего полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) и остановившего в стране электронное декларирование, хоть и похож пока больше на этакий «антиконституционный базар», но угрожает перерасти в конституционный и политический кризис. Более того, все это попахивает государственным переворотом с целью не только смещения Зе-власти, но и ликвидации конституционных прав и свобод граждан, которые и без того превратились в бумажные декларации, информируют Экономические Новости.

Еще раз повторим: весь этот низкопробный спектакль с отменой законов в насквозь коррумпированном Конституционном суде (КС), неисполнением решения этого суда, подачей Зеленским, точнее его окружением, в Раду «нормотворческого сочинения» на тему «уволить судей КС прямо в Раде» вполне может быть такой себе дымовой завесой, за которой прячутся попытки вообще снести конституционные права и свободы граждан Украины вместе с Конституцией. Последняя, как будет показано ниже, имеет весьма сомнительную легитимность, и это мнение отнюдь не только автора этих строк, но еще, как минимум, Комиссии ПАСЕ за демократию через право, более известной как Венецианская комиссия, в лице ее бывшего главы Томаса Маркерта.

Напомним, что КС — это не просто коррумпированная кормушка, как вполне справедливо утверждают «соросята», подвизающиеся в роли пламенных борцов с коррупцией. К тому же КС уже не раз доказывал свою политико-проститутскую сущность, и здесь достаточно вспомнить «третий срок Кучмы» или «донецко-конституционную» реформу Януковича в 2010 году. Следует напомнить, что сейчас на рассмотрении в КС лежат представления по нормативам относительно пенсионного обеспечения, оплаты труда, трудового законодательства, медицинского обеспечения, гарантирования вкладов, языкового и земельного законодательства, создания территориальных общин и прочих реформ, которые вызывают негативную реакцию в обществе, а также являются предметом интереса как отечественных олигархов, так и внешних интересантов.

Словом, этот скандал сейчас разгорелся не просто так. А опасность, скажем так, «отмены Конституции» и/или ограничения конституционных прав в каком-нибудь виде имеется вполне реальная, если вспомнить грязную историю конституционного процесса в Украине.

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Краткий курс украинской неконституционности и ее опасных последствий

Итак, чтобы понять, что вопрос о более чем сомнительной легитимности Конституции в Украине вполне обоснован, являясь своего рода «миной замедленного действия», следует вспомнить избранные главы конституционной истории страны. В свое время об этом приходилось многократно писать в разных изданиях, например в материале «Страна разнузданной неконституционности«. Поэтому позволим себе с рядом сокращений просто процитировать текст семилетней давности, поскольку с тех пор ничего не изменилось:

«Только в 1996 году Конституция была введена в действие легитимно. Да и то, наверное, только потому, что это была принятая «с нуля» Конституция, пришедшая на смену формально действовавшей Конституции не существовавшей на тот момент уже 5 лет Украинской ССР.

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Это уже позднее стали говорить о том, что Конституция-1996не просто реализует президентско-парламентскую модель государственно-политического устройства, но якобы дает едва ли не диктаторские полномочия президенту, что нашло отражение в виде «позднего кучмизма». А поначалу даже авторитетные международные институции и деятели заявляли, что Основной Закон Украины 1996 года является едва ли не «шедевром конституционного творчества», воплощающим лучшие западные «ценности».

В декабре 2004 года, на волне политического кризиса и так называемой оранжевой революции в Конституцию были внесены существенные поправки, в корне изменившие государственное устройство страны с президентско-парламентской на парламентско-президентскую республику, в которой значительный объем полномочий был передан от президента к парламентской коалиции и правительству. Но внесение изменений в Основной Закон произошло неконституционным путем на основе политического торга с грубым нарушением процедуры, установленной Конституцией.

Обе редакции Конституции — как 1996, так и 2004 года — содержат следующий механизм. Он изложен в статье 155: «Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I „Загальні засади“, розділу III „Вибори. Референдум“ і розділу XIII „Внесення змін до Конституції України“, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України».

Статья 159 налагает на процедуру обязательное условие: «Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції».

Именно эта процедура была грубо нарушена в 2004 году: в проект закона о поправках были внесены изменения без рассмотрения Конституционным Судом (КС) и «в один присест», то есть на одном заседании, в результате чего не была выполнена норма о рассмотрении законопроекта на двух сессиях Рады…

Это дало абсолютно законные основания для пересмотра отмены Конституции-2004, что и было в 2010 году сделано уже «во царствование» Януковича «ручным» составом КС, сформированным тогдашней властью из «проверенных» донецких кадров. В этом не было ы ничего незаконного, если бы КС ограничился совершено справедливым решением о нелегитимности поправок в Конституцию в 2004 году и предложением к Верховной Раде о приведении Основного Закона и процедуры его введения в соответствие с нормами Конституции.

Но вместо этого, «самый донецкий» Конституционный Суд вынес скандально знаменитое решение. Под предлогом того, что в 2004 году изменения в Конституцию были внесены с нарушением процедуры, КС назвал Конституцию-2004 года «неконституционной» и незаконной с самого начала её введения, то есть с 1 января 2006 года, после чего КС объявил, что в Украине отныне действует Конституция 1996 года. Сии конституционные упражнения абсолютно антиконституционны и незаконны уже хотя бы потому, что, по сути, это означает внесение изменения в Конституцию, а в Конституциях 1996 и2004 годов однозначно записано, что такие изменения имеет право вносить только Верховная Рада и только с соблюдением указанной выше процедуры, а КС имеет право только инспектировать такие изменения на предмет их конституционности, но никак не отменять одну Конституцию и вводить вместо неё другую, пусть даже ту, которая когда-то уже существовала.

Идиотизм ситуации, сложившийся после такой, с позволения сказать, «конституционной реформы», очень метко и емко охарактеризовал тогдашний секретарь Европейской комиссии за демократию через право Парламентской Ассамблеи Совета Европы, более известной как Венецианская комиссия, Томас Маркерт: «Для Европейской правовой практики это событие стало из ряда вон выходящим. Когда парламент решает усовершенствовать некоторые ранее принятые изменения в Конституцию, в этом нет ничего особенного. Но крайне необычным является отказ от конституционной реформы через несколько лет после её принятия. Тем более, если это делает не парламент, который принимал эту реформу, а Конституционный суд… Получается, что власть в Украине несколько лет работала на основании неконституционной Конституции». Подчеркнем, что само понятие «неконституционной Конституции» повергло в крайнее смятение слишком впечатлительных «европеоидов», шокированных «чисто донецким» походом к тонким материям конституционного права! Говоря о последствиях этого безобразия, Маркерт высказался в «евродипломатичной» форме: «Это создаёт проблему легитимности её (власти — А. К.) действий и легитимности в целом».

Хуже всего то, что даже после падения режима Януковича… проблема нелегитимности власти не только не разрешилась, но обострилась…

В феврале 2014 года на революционной волне, сразу после свержения и бегства Януковича, Верховная Рада в порыве энтузиазма отменила скандальное решение КС и Конституцию-1996, а вместо нее вернула Конституцию-2004 простым законом, который в этом случае был поставлен выше Конституции, что есть полнейший нонсенс, а сам закон следует считать юридически ничтожным. По сути, Конституция опять была без прохождения указанной выше процедуры изменена, причем была возвращена та ее редакция 2004 года, которая была принята с грубейшими нарушениями процедуры, а потому справедливо признана нелегитимной. Очевидно, что эта пертурбация еще более делегитимизировала конституционно-правовые основы государства, а говоря проще, привела к полному бардаку!».

Не будем далее вдаваться в подробности того, как процедуры и основания досрочных роспусков парламента дважды в 2014 и в 2019 года были крайне сомнительными с учетом обеих редакций Конституции, которые в этом вопросе весьма отличались. Но на основе «трижды нелегитимной» Конституции с 2006 года по нынешний день трижды в 2010, 2014 и в 2019 годах проводились выборы президента, причем один раз в 2014 году досрочно, а также трижды в 2007, 2012 и в 2019 годах проводились парламентские выборы, причем дважды в 2007 и 2019 годах — внеочередные.

Понимают ли властные верхи, что украинская государственность, собственно, как и сама власть, стоит на крайне зыбком песке нелегитимной конъюнктурщины, а не на прочном фундаменте конституционного права? Трудно сказать, но очевидно, избирательность в таком понимании все же имеется…

Например, если судить по тому законопроекту об отмене скандального решения КС в Раде и разгоне КС Радой, то похоже, что те, кто готовил Зеленскому это нормотворческое позорище, что называется, «понятия зеленого не имеют» не просто о конституционном праве, а о тексте Конституции как таковом, где по большинству указанных вопросов имеются соответствующие статьи прямого действия, о чем ниже.

Однако кое-кто в Украине, похоже, не только неплохо понимает всю шаткость конституционных основ государства в Украине. И не просто понимает, но умело применяет эти знания на практике в определенных шкурных целях, используя также коррумпированность всего и вся, включая Конституционный Суд и его судей. Только за последние дни общественность узнала о земельных аферах главы КС Тупицкого в Крыму, об аферах судьи КС Слиденко с рекреационными объектами в Конча-Заспе, о неучтенных автомобилях ряда судей, и думается, что это только малая толика компромата на судей КС, который судья в отставке и бывший помощник бывшего главы КС Денис Невядомский красочно охарактеризовал как «воровскую малину«. В условиях сомнительной легитимности конституционно-правовых основ и коррумпированности судьями и решениями суда можно манипулировать в интересах тех или иных кругов. Причем манипулировать могут все желающие: отечественные политики и олигархи, западные интересанты, Москва через свою агентуру.

Точно так же можно выдавать в парламенте нормативную базу, которая не соответствует Конституции (да-да, той самой…), чтобы потом в нужный момент ее отменять, манипулируя коррумпированными судьями.

Резкое обострение (анти)коррумпированной неконституционности

Именно последняя схема, похоже, имела место в случае с антикоррупционным законодательством, принятие которого продавливалось Западом при Порошенко. Чтобы обезопасить себя от возможных последствий, в норматив были «забиты антиконституционные гвозди», которые позволяли бы через КС объявить не соответствующими конституции нормативы целиком или отдельные их положения.

Нечто подобное произошло и в этот раз, вызвав нынешний кризис. Поскольку об этом скандале в медиа сказано и написано уже даже больше, чем надо, перескажем это либретто очень кратко, но с ремарками именно в том ключе, о котором сказано выше.

Итак, КС признал неконституционными статью 366-1 Уголовного кодекса (о недостоверном декларировании), а также ряд статей закона “О предупреждении коррупции”, регулирующих деятельность Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) в части проверок достоверности электронных деклараций.

В результате чиновники и вообще все лица, которые должны подавать обязательную декларацию, освобождаются от ответственности за ложные данные в декларации, а также за то, что их реальное имущественное положение не соответствует указанному в декларации. Именно эти данные НАПК использовала другая антикоррупционная структура — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), директор которого Сытник уже заявил, что в связи с решением КС пришлось остановить расследование более чем по сотне уголовных дел, возбужденных по фактам «умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации». Пикантности ситуации придает тот факт, что относительно Сытника возбуждено уголовное дело, а решением Окружного админсуда Киева Сытник должен быть уволен как назначенный незаконно, в связи с чем так называемые грантоеды подняли скандал, а власть отказалась его увольнять, чтобы не портить отношения с Америкой, ставленником которой он считается. Все это хорошо характеризует уровень законности и правосознания в стране.

Особенностью системы декларирования в НАПК является то, что чиновник, который сдал электронную декларацию, становится потенциальным объектом расследования НАПК, а если будут в декларации обнаружены нарушения, то и НАБУ — через возбуждение уголовного дела.

В результате электронного декларирования появляется возможность контролировать и держать «на крючке» любого украинского чиновника и депутата. И это, очевидно, главная задача всей этой антикоррупционной системы, потому что за более чем 5 лет никого серьезного за коррупцию не посадили.

«В стране, где благодаря покровительству из-за океана не сидит даже разоблаченный самими «соросятами» Свинарчук, вся система так называемых антикоррупционных органов служит исключительно одной цели: держать на крючке внешних управляющих весь политический и управленческий класс Украины», — один из авторов представления в КС и депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

Это обстоятельство и объясняет тот факт, что «грантоедская общественность» устроила перед зданием КС уличные представления, а также на решение КС очень резко отреагировали западные страны, а послы этих стран имели встречу с главой КС, что само по себе выходит за рамки приличий, какое бы коррупционное реноме на имел Тупицкий.

Недовольство Запада было немедленно замечено Зе-властью. Зеленский созвал заседание СНБО, на котором осудил решение КСУ и сказал, что внесет в Раду законопроекты о восстановлении всех отмененных судом норм антикоррупционного законодательства. А Кабмин своим решением обязал НАПК вновь открыть реестр электронных деклараций, что агентство и сделало в нарушение решения суда, что также свидетельствует о том, в какой стране мы живем.

Но все это оказалось только началом…

Зе-узурпация власти

Ориентированная на западные гранты публика развернула акции под зданием КС и массированную пропаганду с призывами «окончательно решить» вопрос с КС. Уровень компетентности и ответственности этой публики даже не зашкаливает, а «зашкваривает».

Виталий Шабунин, известный активист из грантоедского «Центра противодействия коррупции», по которому ходит много информации относительно, скажем так, вольного обращения с деньгами американских налогоплательщиков, немедленно призвал Зеленского уволить судей и восстановить таким образом поддержку Запада: «Гарантирую, что весь мир это поддержит. За исключением, разве что Кремля. Скажу вам больше, если Зеленский это сделает, я будут первым, кто подставит ему плечо. Во всяком случае в этом».

Подобное неадекватное заявление очень напомнило то место в «Трех мушкетерах» Александра Дюма, где торговец-галантерейщих Бонасье хвастливо заявлял, как он с кардиналом Ришелье побивает врагов Франции.

Отметился и не мене скандальный бывший генпрокурор-грантоед Рябошапка. «Верховная Рада Украины на основания решения СНБО могла бы: признать решение КСУ ничтожным и подтвердить, что на территории Украины действует законодательство по состоянию на день до принятия решения КСУ; прекратить полномочия всего состава КСУ», — предложил Рябошапка путь решения проблемы, который, мягко говоря, не слишком согласуется с Конституцией и законами.

В Интернете начали распространяться разного рода размышления о коренном отличии «верховенства закона», согласно которому явный «зашквар» КС следует разрешать сугубо законными путями, от верховенства права, согласно котором, по мнению распространяющих это мнение «умников», решение КС следует объявить ничтожным, а сам КС разогнать примерно так, как большевики в январе 1918 года разогнали Учредительное собрание, которое закрыл матрос Железняков знаменитыми словами: «Караул устал!».

В конечном итоге в ночь на 30 октября, аккурат перед Хеллоуином, Зеленский подал в Разу законопроект следующего содержания.

Во-первых, признать решение КСУ от 27 октября 2020 года по электронным декларациям ничтожным, то есть таким, что не создает правовых последствий, поскольку это решение принято судьями Конституционного Суда в условиях реального конфликта интересов. Кроме того, инициируется возврат тех редакций закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, которые действовали до решения КС.

Во-вторых, предлагается прекратить полномочия состава Конституционного Суда, который действовал на момент принятия решения.

Сразу же заметим от себя, что более или менее законным здесь является разве только принятие новой редакции закона и УК, да и то, желательно в формулировках хотя бы несколько слов поменять. И все это для того, чтобы помириться с Западом и получить кредиты, которые мы уже давно не получаем, а отношения с Западом неуклонно охладевают.

Такие действия Зеленского многие уже успели охарактеризовать как покушение на государственный переворот. Но по нашему скромному разумению, возможный переворот готовит не Зеленский, а другие, о чем ниже. Зеленский же покушается на узурпацию власти в части обретения им и Радой не положенных им по закону полномочий.

Сразу же возникает вопрос следующего содержания. Допустим, Зеленский, несмотря на наличие у него юридического диплома, «не ведал, что творил», например, находясь в излишней ажитации под давлением Запада, что его, конечно, тоже характеризует далеко не лучшим образом. Но ведь в его офисе существует юридическая служба, которая должна была составить законопроект с хотя бы минимальным соответствием Конституции и действующему законодательству.

Напомним, что в КС всего должно быть 18 судей, по шесть человек от президента, парламента и съезда судей. В настоящий момент заполнены 15 мест. За решение КС проголосовали 11 судей. Но у Зеленского мало того, что предлагают уволить их решением Рады, что незаконно, так еще и намерены уволить всех скопом, что вообще не поддается объяснению.

Наряду с одобрительными возгласами соответствующей публики, вслед за подачей проекта последовали негативные комментарии серьезных юристов, суть которых сводится к следующему. Конституция не предусматривает процедуру увольнения судей КС через решения Рады. Судьи могут быть уволены только самим Конституционным Судом. Это прямая норма Конституции, которой противоречит законопроект президента.

Известный юрист Ростислав Кравец опубликовал в медиа следующее пояснение: «Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которых нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости. Решения суда должны быть исполнены, а не отменены новым законом, такой способ уклонения от исполнения решения суда противоречит Конституции и фактически ведет к государственному перевороту в стране, что чревато полной потерей независимости и хаосом.

Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента, что же касается депутатов голосующих за принятие Закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти и вмешательство в работу Конституционного Суда Украины».

В связи с тем, что подобные действия могут получить соответствующую уголовно-правовую оценку, в медиа появилась информация, что далеко не все «слуги народа» в парламенте готовы поддержать предложения Зеленского, и голосов под этот «шедевр нормотворчества» на момент написания материала вроде бы не было.

Особо позабавил благородный и справедливый гнев по поводу действий Зеленского со стороны бывших видных деятелей режима Януковича. В частности, речь идет о бывшем замгенпрокурора Ренате Кузьмине, министре юстиции Елене Лукаш и бывшем замглавы администрации Януковича Андрее Портнове, которые являются юристами и именно в этом качестве подвизались во времена Януковича.

Вопрос ко всем троим: почему они так же справедливо и профессионально не возмущались действиями Януковича и подконтрольного тогда ему КС, которые, как сказано выше, узурпировали власть, незаконно сменив, пусть и нелегитимно введенную в действие Конституцию в редакции 2004 года на редакцию 1996 года? Впрочем, вопрос этот риторический, поскольку ответить они на него не смогут, несмотря на все свои юридические свершения.

Кстати, немного вернувшись в ту мутную историю 10-летней давности, отметим, что тогда имела место 100%-я узурпация! Ведь Янукович в 2010 году избирался президентом по Конституции-2004, пусть и незаконно принятой, но реально как бы действовавшей. Эта редакция предусматривала парламентско-президентскую республику, в которой, полномочия президента были существенно ограничены, прежде всего в части формирования правительства, в котором глава государства имел право вносить кандидатуры только министров обороны и иностранных дел, глав СБУ и Нацбанка, которых утверждает Рада, а остальной состав Кабмина во главе с премьером формируется парламентской коалицией. В свою очередь, редакция Конституции 1996 года, которую незаконно вернул подконтрольный Януковичу КС в 2010 году, предполагала президентско-парламентскую республику, в которой президент имеет более широкие полномочия, прежде всего в формировании правительства.

Еще раз повторим, в 2010 году имела место совершенно неприкрытая узурпация власти Януковичем через КС, но тогда граждане Кузьмин, Лукаш и Портнов негодующих заявлений по этому поводу не делали, во всяком случае, слышать о таковых не приходилось. Поэтому их нынешнее обличительное «лидерство в общественном мнении» выглядит, мягко говоря, не слишком убедительно.

Впрочем, на неконституционной нормотворческой инициативе Зеленского и компании можно ставить жирный крест. Когда дописывался этот материал, стала известна крайне негативная реакция на начинания Зеленского со стороны Европы в лице упомянутой выше Венецианской комиссии, с мнением которой согласилась GRECO — наиболее авторитетная в Европе организация в области борьбы с коррупцией, о чем в адрес главы Верховной Рады эти уважаемые институции направили совместное письмо. Суть его состоит в том, что Венецианская комиссия и GRECO выступают против нарушения Конституции при решении проблемы с Конституционным Судом Украины, возникшей после признания незаконными положений антикоррупционного законодательства, а прекращение мандата судей станет грубым нарушением Конституции и принципа разделения властей. В письме содержится предупреждение о «глубоких и долгосрочных последствиях поспешных решений», а также предложение включиться в поиск альтернативных решений. Письмо размещено на официальном сайте Совета Европы.

Словом, с нелегитимностью нормотворческой инициативы Зеленского и компании вопросов больше нет. И в этом смысле, те уверения, которые глава канцелярии Ермак раздавал послам западных стран в том, что Рада примет «закон Зеленского» об отмене решения КС и разгоне суда, выглядят просто дико.

Сui prodest ?

Но остается вопрос: кому это выгодно и чем все это может окончиться?.. И здесь начинается, наверное, самое интересное, так сказать, лихо закрученный сюжет.

Автор этих строк сразу же выскажет свое мнение. Действия Зеленского хоть и незаконны, но на государственный переворот «не тянут», и здесь достаточно ограничиться формулировкой «узурпация власти», пока что, по крайней мере. А вот те, кто спровоцировал Зеленского на столь необдуманный и незаконный поступок, вполне возможно, рассчитывали, что результатом могут стать переворот и смена формы правления, причем Зеленскому скорее всего отводилась роль жертвы, которую используют «втемную».

Поскольку основную массу авторов конституционного представления в КС составляли депутаты промосковской ОПЗЖ с некоторым добавлением представителей группы «За майбутнє», которую связывают с Коломойским, то сразу же была запущена расхожая версия о том, что все это проделки Москвы с целью лишить Украину поддержки Запада, прежде всего Америки, а также для торговли с Западом. Такая версия имеет право на жизнь, но думается, только в том смысле, что Кремль воспользуется в своих целях очередным кризисом в Украине.

Но сам этот кризис имеет явно отечественное происхождение.

Если исходить из принципа «кому выгодно», то объективно это выгодно Порошенко, который спит и видит вернуться во власть, сбросив Зеленского, а также Коломойскому и вообще олигархическому сообществу, которым все больше мешает пост президента как таковой, который они хотели бы ослабить или вообще обнулить.

В медиа появляется все больше информации, что большинство судей находятся под контролем Порошенко и Коломойского. Есть версия, что из 11 проголосовавших за решение судей большинство либо связаны с Порошенко, либо относятся к так называемым «донецким» и нашли себе клиентов в лице Порошенко и Коломойского. Примерно так выглядит список голосовавших за решение:

— Докладчик: Игорь Слиденко (квота партии “Свобода”);

— Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом — правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию);

— Городовенко Виктор (связи: Порошенко. Зам главы администрации Порошенко Алексей Филатов помогал ему избраться на съезде судей);

— Завгородняя Ирина (Связи: Порошенко. Кандидатура от БПП в парламенте. Назначена по квоте Рады при содействии депутата БПП Александра Грановского. Также есть связи с ОПЗЖ и Григорием Суркисом);

— Касминин Александр (Связи: донецкие, Янукович);

— Кривенко Виктор (Связи: Порошенко. Один из самых влиятельных генералов старой судебной системы, почти 10 лет был главой Совета судей Украины. Говорят, помогал в свое время Порошенко решать его вопросы по Ленинской кузне);

— Литвинов Александр (Связи: донецкие, Янукович. Правая рука главы КС Тупицкого);

— Мойсик Владимир (Связи: Порошенко, назначен по рекомендации Ющенко);

— Сас Сергей (Связи: партия “Батькивщина”);

— Филюк Петр (Связи: Игорь Палица, человек Коломойского);

— Юровская Галина (Связи: школа судей Николая Онищука, назначена съездом судий по конкурсу, агитировала за себя лично. Исповедует коллективную судебную солидарность).

Достоверность этих данных доказать трудно, да никто их и доказывать не будет, но шестое чувство подсказывает, что что-то в этом есть.

Есть данные, что у Зеленского считают: провокационное решение было инспирировано именно Порошенко и Коломойским через свою «клиентелу» в КС, чтобы лишить Зеленского поддержки Запада и, по возможности, сместить через массовые акции. Акции, как мы видим, под КС уже были, правда вид у них был слишком потешным. Решение КС таки можно считать провокационным, поскольку, повторим, реально вся эта «борьба с коррупцией» никого серьезного не затрагивала и имела целью контроль Запада над отечественным «элитняком».

Подав законопроект в Раду, Зеленский уже загнал себя в патовую ситуацию. Если закон будет принят, это будет, как уже сказано выше, узурпация власти, с вытекающими последствиями для самого Зеленского и депутатов, которые за это проголосуют. Если же проект будет провален, это приведет к дальнейшему осложнению отношений с Западом. чего Зеленский, похоже, панически боится. Кроме того, это будет сильнейший удар по рейтингу Зеленского, поскольку его проект прокатит его же фракция.

Очевидно, во-первых, что Зеленский банально не просчитал последствия, а во-вторых, его явно спровоцировали, толкнув в ситуацию, любой из возможных выходов из которой чреват тяжелыми последствиями.

Более того, если проект вдруг все же примут, это окончательно может разорвать правовое поле в Украине, и следующим заходом в Раде в обход полномочий могут уже лишить должности самого Зеленского. Интересно, понимают ли на Западе, в той же Америке и в ЕС, что окончательная дестабилизация в этом случае приведет к автоматическому усилению позиций Кремля и ослаблению позиций Запада в Украине.

Мнения о том, что решение КС было спровоцировано, чтобы раскачать не просто Зеленского, а вообще весь институт президентства, придерживается судья в отставке Денис Невядомский, и здесь будет уместным процитировать его достаточно пространное видение ситуации, изложенное в соцсетях:

«Как и показала практика, никакого реального смысла в антикоррупционных структурах нет и никакого реального результата в борьбе с коррупцией достигнуто не было. Нет и не могло быть. Поэтому, есть НАБУ или ВАКС или их нет: разницы никакой, борьба с коррупцией будет происходить на уровне преследований клерков средней руки для служебных показателей и НСРД в отношении топ-чиновников и политических оппонентов для кулуарных войн и политических расправ, соответственно. Итак, этот обоз, к которому приковано все внимание граждан и неграждан Украины, а также иностранных послов, ничто иное, как пустышка, отвлекающий манёвр. А что же находится в этом «настоящем обозе», гружённом настоящим оружием, способным полностью изменить ход сражения и что (кто) является главными целями, по которым будет нанесён удар? Все просто: главными целями являются Конституция и государственно-политическое устройство Украины. Очевидно, что практически все антикоррупционные, люстрационные законы и судебные реформы постмайданного периода грешили серьезными нарушениями Основного Закона. Можно сколько угодно пытаться натягивать их на украинскую Конституцию, как сову на глобус, но это в той или иной мере понимают все ученые-конституционалисты. И это недавнее решение, несмотря на скудость аргументации, с точки зрения Конституции Украины, является ПРАВИЛЬНЫМ. Встаёт резонный вопрос: если решением Конституционного Суда закон признаётся неконституционным, то что у нас плохое: закон или Конституция? И вот тут возникает диссонанс: антикоррупционный закон (люстрация, судебная реформа, etc.) поддерживается безусловным большинством населения (да-да, и пожизненное лишение свободы за коррупцию в ту же свинью-копилку), значит плохая … Конституция. А значит, нужно не закон менять, а Конституцию. Смена Конституции всегда следовала за революциями для закрепления результата, если эти революции не были фейковыми, затеянными для смены одних олигархических кланов другими. И только в Украине Конституцию не поменяли, а стали натягивать на «новые законы». Для чего это было сделано? Для закрепления нового статус-кво, в интересах «новых элит».

Украина является президентско-парламентской республикой, что мешает крупным феодальным кланам, контролирующим парламент, безраздельно управлять страной. Именно снос действующей Конституции и смена государственно-политического устройства является главной целью режиссеров «фильма». Украину ждёт федерализация политического типа и реинтеграция ОРДЛО в том виде, в котором он существует сейчас (а именно это подписал в Минске и лично обещал Путину Пётр «жму руку» Порошенко). КСУ, как ложный обоз, выполнивший свою сакраментальную задачу, дискредитированный как никогда в своей истории, будет ликвидирован под улюлюканье и аплодисменты украинцев. Некому будет оценивать конституционную революцию, как органу Конституционного контроля (не зря звучат призывы именно ликвидировать КСУ, а не привлечь к ответственности находящихся там коррупционеров).

Voilà! Путь свободен! Зеленский с его манерой ни во что не вникать и жить в тёплой ванне собственных иллюзий, окажется последним Президентом Украины. Править страной будут несколько кланов через избираемого подконтрольным им же парламентом Премьер-министра. Настоящий обоз уже совсем близко и ловушка, в которой оказался народ Украины, захлопнется».

Но это еще не все, поскольку есть еще социальная составляющая.

Еще раз повторим, фактически общественность «разводят», как изволил выразиться упомянутый экс-судья Невядомский, «коррупционной малиной» под названием Конституционный Суд, а также антикоррупционной «дурилкой», по которой еще никто серьезно не понес наказания, исключительно для отвода глаз, для дискредитации, а лучше полного уничтожения КС. А в это время, в суде уже лежат и/или могут быть в ближайшее время направлены архиважные представления, касающиеся пенсионного обеспечения, оплаты труда, трудового законодательства, медицинской реформы, гарантирования вкладов, административного деления, рынка земли, языковых норм и много другое.

И очень многим в Украине и среди западных интресантов не хочется, чтобы эти нормативы были рассмотрены или чтобы они были рассмотрены определенным образом. В этом смысле дискредитировать или вообще «снести» КС является неплохим выходом, чтобы просто некому было все это рассматривать.

Однако есть еще одно важное обстоятельство.

Как ни смешно это звучит, но нынешняя Конституция, независимо от того, 1996 или 2004 года редакции, является своего рода революционным документом, который подрывает основы того уродливого строя, который выстроили и продолжают выстраивать отечественные и зарубежные олигархи, которых интересует окончательная «утилизация» Украины, дерибана и передерибана земли, промышленных и иных активов. Этому сильно мешают те люди, которые еще остаются на этой территории, проживают здесь, мешают, путаются под ногами, требуют хотя бы минимального обеспечения и хоть каких-то условий. В нынешнем тексте Конституции содержится слишком много того, что очень сильно мешает отечественному и иностранному капиталу, например, нормы о социальном государстве, бесплатной медицине, о благе человека. Все это давно превратилось в пустые слова, но если честно проверять нормативную базу на соответствие именно нынешнему тексту Конституции, то вся эта база окажется антиконституционной, включая все, что понапринимали в последнее и не в последнее время в интересах олигархов и внешних интересантов — по земле, пенсиям, админделению и др. Все это очень многим не нравится здесь и за рубежом.

Таким образом, истерия вокруг КС может быть атакой на Конституцию, точнее на заложенные в ней нормы о правах и свободах граждан, с целью в той или иной мере их если не отменить, то максимально урезать.

Такая тенденция к десоциализации имеет место сейчас во всех странах Запада, которые считаются развитыми. И это тем более опасно, потому что, повторим, легитимность Конституции в Украине является более сомнительной, что изрядно облегчает задачу по ее сносу.

И есть во всем происходящем что-то пиночетовское…