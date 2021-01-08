Новости Кремля: Путин опять (не) уходит…

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Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию Путина, на которой он в очередной раз и в присущей ему манере, не сказав ничего внятного о своем уходе или неуходе, дал понять, что уходить не торопится, стало известно о принятии парламентом и подписании Путиным ряда нормативов, из которых косвенно следует, что вариант ухода, видимо, рассматривается.

Масла в огонь подлил Владимир Жириновский, известный политиканствующий шоумен всероссийского, даже международного масштаба. Он якобы сам по себе озвучил список возможных преемников Путина на посту президента России. Список этот содержит восемь пунктов, и одним из таких «пунктов» значится Валентина Матвиенко, уроженка города Шепетовка, ныне Хмельницкая область, выпускница Черкасского медучилища, в настоящий момент — глава Совета Федерации Законодательного собрания России, то есть верхней палаты российского парламента. «Список Жириновского» в медиа окрестили «рейтингом претендентов», в котором оные расположены по степени то ли возрастания, то ли убывания вероятности таковыми претендентами стать, информируют Экономические Новости.

Правда, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, назвал «списки Жириновского» просто рассуждениями политика, которые ничем не подкреплены. В то же время Песков заявил, что тема престолонаследия вызывает в России живой интерес.

«Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, наверное, его рейтинги на чем-то основываются», – издевательски проехался Песков непосредственно по Жириновскому, подразумевая под «его большим политическим опытом», надо полагать, богатую и буйную фантазию, часто с трудом отличимую от неадекватности.

Краткое содержание предыдущего кино

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Прежде всего напомним, что в результате проведенного 1 июля 2020 года всенародного голосования за поправки в конституцию России предыдущие сроки правления Путина «обнуляются», и в 2024 году он формально имеет право вновь баллотироваться на пост президента, причем дважды, получая таким образом возможность досидеть на троне до 2036 года. В подробности «обнуления», а также весьма сомнительного с российско-конституционной точки зрения голосования за поправки в конституции России вдаваться не будем, поскольку в свое время они подробно обсуждались в целом ряде публикаций .

Таким образом, сложилось впечатление, что Путин остается. Как впрочем остается под вопросом международная легитимация его бесконечного сидения на троне. Ведь в конце каждого «двухсрокового» электорального цикла в путинской России производится правовой «шахер-махер» с целью продлить пребывание Путина у власти. Вначале это было «дать Медведеву временно посидеть на троне». Теперь придумали «обнуление» и закрепили его весьма сомнительным с правовой точки зрения референдумом, который даже статуса референдума не имел. Просто ввести в конституцию России пункт о пожизненном сидении Путина на престоле правила хотя бы минимальных демократических приличий не позволяют. В результате внутри России легитимации дальнейшего пребывания Путина во власти вроде бы пока добились, главным образом потому, что российский обыватель просто не видит ему вменяемой альтернативы. Каковой, собственно, и не существует: не Навального же с Собчак на московский трон сажать, в самом деле!

Как к перспективе сидения Путина на троне до 2036 года относится мировое сообщество, прежде всего «развитой Запад», понять трудно. Похоже, на Западе в этом вопросе просто взяли паузу. Во-первых, потому что там сейчас своих проблем хватает. Во-вторых, похоже, там здраво рассудили, что до 2024 года еще время есть, и за это время, как у Ходжи Насреддина, или ишак сдохнет, или эмир преставится, или произойдет что-либо еще из ряда вон выходящее, и всем будет не до Путина и его «конституционно-правового лохотрона». Взять хотя бы истерию вокруг коронавируса или то, что в Америке, например, штурмуют Капитолий и все серьезнее интересуются социализмом, хотя еще несколько лет назад такая постановка вопроса вызвала бы приступ истерического хохота…

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К тому же, несмотря на воинственную антипутинскую риторику, Запад, как и российский обыватель, похоже, осознает, что реальной замены Путину не существует, а Россия без Путина может оказаться куда более опасной и непредсказуемой, чем Россия с Путиным ввиду более чем возможной потери управляемости на бесконечном пространстве земной суши, располагающем огромнейшими запасами ядерного оружия и других «подарков», не говоря уже о гигантском и туго сплетенном узле острейших социально-экономических и национально-религиозных проблем.

Словом, все вроде бы шло к тому, что Путин остается при достаточно серьезной поддержке российского обывателя и пока молчаливом согласии Запада.

Уходит или не уходит? Вот в чем вопрос…

Однако буквально накануне Нового года стало известно о принятии Законодательным собранием и подписании Путиным ряда законов, из которых можно косвенно сделать вывод о том, что вариант ухода Путина с поста все же рассматривается и для этого готовится соответствующая почва.

Вначале Путин подписал закон о праве бывшего главы государства претендовать на пожизненную квоту сенатора, то есть члена верхней палаты Законодательного собрания (парламента России), именуемого Советом федерации. Причем автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» и субъектом законодательной инициативы стал сам Путин, то есть он же его в парламент и вносил. Сделано это было в рамках имплементации результатов проведенного в июле референдума. Иными словами, в действующее законодательство были внесены поправки с учетом результатов конституционного опроса.

В результате после ухода с поста президента Путин будет пожизненно занимать должность сенатора, оставаться в политике и пользоваться полагающимися привилегиями, включая неприкосновенность.

Кроме того, Путин получает возможность назначить по своему выбору еще семь пожизненных членов Совета Федерации России. Такими пожизненными сенаторами могут стать граждане, у которых есть особые заслуги перед государством. Иными словами, он может «пристроить» 7 человек своего ближайшего окружения, которые также получат привилегии и неприкосновенность, что особо важно для тех, кому можно инкриминировать преступления.

Подобный иммунитет может оказаться отнюдь не лишним для Путина и многих в его окружении, поскольку им можно инкриминировать много чего, вплоть до преступлений против человечности.

Но этого почему-то оказалось мало, и буквально перед самым Новым годом, 22 декабря 2020 года, Путин подписал изменения в статью 3 федерального закона «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Федеральный закон был принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года.

Новые положения существенно усложняют лишение бывшего главы государства неприкосновенности. Согласно этой новации бывшего президента нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время. Также усложняется процедура лишения бывшего президента неприкосновенности: инициировать эту процедуру будут не Следственный комитет, а депутаты Госдумы минимум третью голосов. Также потребуется согласие не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов, а для решения в парламенте нужно будет 2/3 голосов.

Иными словами, засудить бывшего гаранта российской конституции будет практически невозможно, даже если он совершит массовое поедание невинных младенцев.

Конечно, это только предположение, но к рассмотрению возможности ухода на политическую пенсию Путина мог подтолкнуть опыт Лукашенко, который из «бацьки всех белорусов» превратился в изгоя-диктатора для очень многих, другой вопрос — заслуженно или нет. Ситуация в Беларуси в свое время подробно рассматривалась, поэтому вдаваться в подробности нет смысла. Но одним из выводов, который следует сделать из весьма неоднозначной белорусской ситуации, является тот банальный факт, что любой, даже самый популярный политический деятель должен вовремя уйти, желательно на пике популярности. И если этого политического деятеля некем заменить, то это следует расценивать не как достижение, а, наоборот, как огромный провал этого политика, который не смог подготовить себе преемника. Лукашенко в Беларуси, как и Путина в России, заменить реально некем, даже с учетом вроде бы наличия значительного количества претендентов на российский трон, тогда как в Белоруссии вообще претендентов не просматривается (говорить о Тихановской — это так же несерьезно, как о Собчак или Навальном).

И если исходить из того, что вариант ухода рассматривается, то скоропостижное принятие указанных выше поправок в законодательство относительно гарантий бывшему гаранту (пардон за каламбур!) является вполне объяснимым.

Ария юродивого

Юродивых издавна держали при знатных дворах, считая их «божьими людьми». Часто им позволялось говорить намного больше, чем остальным, потому что их устами якобы говорили некие высшие силы.

Такую роль в современной России, как известно, играет Владимир Жириновский, возглавляющий партию, которая по какому-то сугубо московскому недоразумению называется «либерал-демократической», что на фоне чуть ли не черносотенной риторики «Жирика» выглядит совершенно идиотически.

Другое дело, что Жириновский вещает от имени и по поручению отнюдь не высших сил, но обычно в интересах Кремля. Перефразируя известную поговорку об умном и пьяном, к этому персонажу давно приклеилась поговорка: «Что у Кремля на уме, то у Жириновского на языке». Во всяком случае, многие заявления и телодвижения этого «сына юриста и славянки» объективно соответствуют интересам Путина и его режима.

Даже когда Жириновский изображает оппозиционность, Путину выгодна оппозиция в лице такого неадекватного персонажа, равно как и оппозиция в лице Навального и разного рода «либерастов», часто «березовского разлива» типа Фельштинского, Пионтковского и прочая. Ибо такая оппозиция мало того что Путину не страшна, но она еще более укрепляет веру рядового обывателя российского в том, что альтернативы Путину и его курсу просто не существует в природе России на просторах от Восточной Пруссии до Чукотки, Камчатки и Сахалина.

И вот Жириновский в друг озвучивает перечень тех персонажей, которые, по его мнению, могут занять место Путина:

— премьер-министр Михаил Мишустин,

— министр обороны Сергей Шойгу,

— глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,

— бывший премьер-министр Дмитрий Медведев,

— губернатор Тульской области Алексей Дюмин,

— председатель Госдумы Вячеслав Володин,

— глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вдаваться в подробный анализ указанных претендентов и их шансов занять место Путина не будем. Кратко отметим лишь, что большое сомнение вызывают шансы достаточно невзрачного технократа Мишустина, а также весельчака, но «никакого» Медведева, который даже на посту президента оставался явной невыразительной тенью Путина, занимавшего пост премьера. Относительно перспектив интеллектуала и спецслужбиста Нарышкина разговоры ходят давно, равно как и ходят слухи, что далеко не все «башни Кремля» хотят его видеть на московском троне. То же самое можно сказать и в отношении Шойгу, который подчеркнуто лоялен к Путину, но пользуется симпатиями далеко не всего истеблишмента. Еще труднее что-либо сказать о кандидатурах тульского губернатора Дюмина, председателя Госдумы Володина, а также «дамы из Шепетовки» Матвиенко.

Впрочем, скорее всего, ничего говорить и не надо. Есть подозрение, что информационный выброс Жириновского был сделан в интересах Кремля и лично Путина. Это вполне могло быть тестированием общественного мнения в отношении потенциальных соискателей, а также тестирование самих соискателей на предмет их реакции и поведения.

Более того, это могло быть зондированием настроений электората на предмет того, готов ли он вообще принять преемника, или продолжает поддерживать Путина как безальтернативного правителя.

Незаменимые у нас есть!

Фразу о том, что незаменимых нет, приписывают Вудро Вильсону, Франклину Рузвельту, даже якобинцам времен Французской революции, наконец, Сталину, якобы по наущению которого украинский драматург Александр Корнейчук, как гласит легенда, вписал ее в одну их своих пьес в политико-пропагандистких целях. Но здесь как раз обратный случай, и об этом уже приходилось писать .

Тема ухода Путина или даже его отлучения от власти обильно муссировалась в медиа весной этого года во время пика эпидемии. Напомним, что этого вопроса приходилось касаться вначале в материале «Коллективный Путин и его составные части», в котором речь шла о своего рода «путинском политбюро», которое якобы оказывает влияние на принятие решения Путиным. Естественно, что корни возможного заговора, этакого известного из российской истории «дворцового переворота», могут произрастать, прежде всего, из этого окружения, чему был посвящен материал «Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?».

Однако прошло время, Путина никто не сместил, сам он пока явных признаков ухода не обнаруживает. Более того, его позиции укрепились, а на референдуме, повторим, он получил формальное право с 2024 года избираться на два срока при молчаливом согласии Запада.

Такой исход был вполне предсказуем. И российские обыватели, включая многих противников Путина, и кремлевская верхушка, включая потенциальных участников возможного заговора по свержению Путина, уперлись в один, но исключительный вопрос: кем заменить Путина? И ответа на этот вопрос никто пока не нашел, что касается и Запада. Ведь и Запад, и участники возможного дворцового переворота, просто вменяемые противники Путина и его режима, прекрасно понимают, что в отсутствие «скрепы» в виде ВВП начнется жесточайшая междоусобица между различными группами влияния, и это чревато серьезнейшими проблемами как для России, так и для остального мира.

Российский оппозиционный публицист из Ленинграда/Петербурга, выступающий под псевдо «товарищ Краснов», очень метко описывает сложившуюся патовую ситуацию:

«В стране назревает политический раскол, и Путин вновь оказался консенсусной фигурой: не будет его, все вцепятся в глотку всем, и немедленно. Его наличие во главе страны тоже ни отчего не защищает, понятное дело. Но по крайней мере, бойня не произойдёт незамедлительно после его ухода. Посему Владимир Путин должен оставаться и продолжать «разруливать»«.

Путин и лично ему преданная часть его окружения это прекрасно понимают, а потому спекулируют на этом в присущей циничной форме.

В ходе прошедшей накануне Нового года ежегодной пресс-конференции на вопрос о том, готов ли он идти на «очередной следующий» срок, Путин ответил: «Я еще не принял для себя решение, пойду ли я в 2024 году. Но это стоит того, чтобы была стабильность в стране».

Проще говоря, уходить он вроде как пока не собирается… Но чем черт не шутит!.. Ведь мир стремительно меняется, устои на глазах рушатся, основы сотрясаются, в Америке даже Капитолий приступом взяли…

На сей случай не худо бы обзавестись на черный день правовыми гарантиями, чтобы спокойно дожить до логического конца после ухода из Кремля. Правда, это в том лишь случае, если в послепутинской России будут возможны право и гарантии.

Собственно, если Россия в ее нынешнем понимании вообще останется существовать… Такая постановка вопроса хорошо понятна людям, пережившим развал Советского Союза в сколько-нибудь сознательном возрасте: 1 января 1982 года никто и подумать не мог, что 1 января 1992 года Союза уже не будет…