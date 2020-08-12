Анатомия белорусской истерии

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Сюжеты в соседней с Украиной, обычно спокойной Беларуси в последние недели становились все более истеричными, а в ночь после выборов 9 августа и в последующие ночи эта истерия переросла в побоище, которое в прямом эфире могли наблюдать пользователи интернета. Если верить оглашенным в медиа планам белорусской оппозиции, то уличные столкновения будут продолжаться и на очереди всеобщая забастовка.

Можно сколько угодно говорить о попытках влияния на ситуацию в этой небольшой постсоветской стране со стороны Москвы и Запада. Можно сколько угодно вспоминать о «бацьке» Лукашенко, который сам по себе «глыба и матерый человечище», как говаривал вождь мирового пролетариата, то есть фактор такого самобытного персонажа, как Ляксандр Рыгоровыч Лукашенко, способен часто перевесить влияние Запада, Москвы и даже Гондураса, вместе взятых, и один только спектакль с Вагнером чего стоит! , информируют Экономические Новости.

Однако за всей этой истерией следует видеть реальные двигатели событий, а здесь все весьма сложно, представляется, что сложнее, чем в Украине. Поэтому калька украинских событий 2014, которую в медиа пытаются накинуть на события в соседней республике, едва ли применима.

Исходные тезисы

Если совсем коротко, то ситуация в Беларуси — это простое себе противостояние, с одной стороны, демократического Запада, с которого в последнее время окончательно сползает демократическая мишура, и, с другой — авторитарной путинской Москвы, как следует из расхожего штампа. К тому же представляется, что в конфликте задействованы и другие актеры, консолидированной позиции Запада здесь нет, а Москва, похоже, сумела руками прозападной оппозиции, руководимой якобы из Польши и Украины, пристегнуть к себе Лукашенко, который начал было выходить из-под контроля, о чем свидетельствует, например, скандал вокруг ЧВК Вагнера.

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Не говоря уже о том, что сам по себе «бацька» — «товарисч» очень непростой, а потому постоянно путающий карты внешним гегемонам в лице Москвы и Запада. Как бы не относились к Лукашенко, в Украине нет фигур, которые можно было бы с ним сравнить, а политико-социальная модель в Беларуси резко отличается от того, что имеет место в Украине. Хотя бацька оказался не столь умелым и дальновидным деятелем, как, например, его бывший казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, который сумел обеспечить так называемый транзит власти, достаточно безболезненно передав бразды правления. Кроме того, выстроенная в Беларуси социально-экономическая модель все более себя изживает, и складывается впечатление, что Лукашенко только сейчас стал это понимать, на второй день выборов заговорив о «китайской модели», не понимая, похоже, что для этой модели нужен Китай.

Краткие итоги

Итак, Лукашенко в очередной, шестой по счету раз с 1994 года практически уже стал президентом. Едва ли ему что-то сможет серьезно помешать — ни Москва, ни Запад, ни протестная улица, ни его так называемая соперница Светлана Тихановская, а также остальные тамошние якобы оппозиционные лидеры Цепкало и Бабарико, которые дистанцируются от протестов. Что же касается собственно Тихановской, за которую, в том числе, протестующие выходили на улицы, отказалась возглавить протесты «во избежание провокаций», ограничиваясь подачей жалоб в лукашенковский центризбирком и суды о пересчете голосов в связи с непризнанием ею результатов выборов. Одна из лидеров объединенной оппозиции Беларуси Вероника Цепкало накануне выборов в спешном порядке выехала из страны, по слухам, кстати, в Москву.

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Когда писались эти строки, в телеграм-каналах со ссылкой на главу МИД Литвы Линкявичуса, появились данные. о том, что Тихановская выехала в Литву, бросив протестующих, которые выступали, в том числе, вроде как в защиту и ее якобы победы на выборах. Впрочем, повторим, она, ее штаб, а также все более или менее известные белорусские оппозиционеры разбежались кто куда, хотя они изначально были ни на что не способными. Кстати, есть данные, что Тихановская выехала по настоянию белорусских спецслужбы в обмен на освобождение главы ее избирательного штаба Марии Мороз. В целом, это логично, ибо из Тихановской наиболее упоротые «протестующие за светлое будущее» — а такие там наблюдаются! — могли бы сделать «сакральную жертву», что сильно осложнит жизнь Лукашенко и его режиму, которым нужна «зачистка» протестов, возможно, даже жесткая зачистка, но им объективно не нужна кровь, тем более большая кровь.

Пересказывать весь предвыборный сценарий нет смысла, поскольку он обильно освещался и комментировался, включая эпопею с «наемниками Вагнера», которых то ли Россия подослала, то ли СБУ под протекторатом американцев, то еще что-то в этом роде. Думается, у Лукашенко прекрасно знали, что через Беларусь происходит транзит российских наемников в Ливию, Сирию и другие места на планете, где есть интересы Кремля. Но перед выборами бацька, видимо, решил пойти на пиар-кампанию, показав Западу, что он «не совсем пророссийский» и вообще «в доме хозяин», хотя это и так понятно, ибо, будучи пророссийским, Лукашенко уже давно все смачные активы уже сдал бы Москве вместе с суверенитетом, а он уже более четверти века продолжает зубами держаться за независимость республики. Можно по-разному относиться к Лукашенко, но как государственник и незалежник он намного сильнее всех государственников и незалежников в Украине, вместе взятых.

Только пиар-целями можно объяснить откровенно дурашливый скандалец с «вагнеровцами», после которого бацьке пришлось совершать совершенно неприличные телодвижения, чтобы «отмазаться» от Путина, тем более было изначально понятно, что Запад никогда и ни за что не признает Лукашенко своим, о чем ниже. В этот скандал оказалась замешанной и Украина, что нам совершенно ни к чему.

Выборы окончились пирровой победой Лукашенко, конечно, если он сумеет далее удержать власть. Ему непонятно зачем «нарисовали» более 80%, его ближайшей сопернице Тихановской — около 10%, а остальным претендентам намного меньше. При этом «самым главным из остальных претендентов» оказался кандидат «против всех», взявший около 5%, остальные из «всех остальных» — намного меньше.

Сколько-нибудь серьезно оценивать реалистичность 80%-й «победы» Лукашенко едва ли стоит вообще, и здесь можно только сказать классическое «не верю!» Отсутствуют хоть как-то данные экзит-полов и соцопросов, поскольку все это в Беларуси запрещено. Но это касается процентов, а вот относительно собственно победы Лукашенко, но с куда меньшим счетом, то такое вполне возможно. Вполне возможно, что свой 51% он вполне набрал бы и без акций устрашения. Более того, если бы он поступил умнее, то мог бы пойти на второй тур, где вполне гарантированно мог бы победить, особенно после «праздника демократии» на улицах. Тогда единственное, что ему можно было бы вменить в качестве криминала, это шестой срок правления. Правда, это допускает конституция Беларуси, но выходит за рамки принятых в мире норм, согласно которым пребывание у руля обычно ограничивается двумя каденциями.

Однако и здесь не все так просто. Нурсултан Назарбаев просидел во главе Казахстана с советских времен около 30 лет и лишь недавно, оставшись елбасы (отцом нации) аккуратно передал бразды правления своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву, и никого в мире это особо не беспокоило.

Второй яркий пример — это Путин, который уже 20 лет на троне отсидел, но недавно «обнулил» свои каденции, расчистив себе возможность посидеть до 2036 года, о чем недавно приходилось писать. Со времени проведения референдума в России о фактическом продлении полномочий Путина прошло уже более месяца, но серьезной реакции Запада пока увидеть не удалось. Более того, если Путин, вдогонку за Лукашенко, пойдет на пятый, а потом и на шестой срок, то Запад, скрипя зубами, признает его лидерство и будет вести с ним диалог до тех пор, пока Путин тем или иным способом не очистит занимаемое место. Но, как говорили в Древнем Риме, «quod licet Jovi, non licet bovi», то есть что позволено Юпитеру, не позволено быку. В данном случае, что может Путин, то не простят Лукашенко.

Дом, который построил бацька

Итак, если бы Лукашенко сделал умнее, набрался терпения и пошел более сложным путем через реальные результаты и возможный второй тур, он смог бы выбить аргументацию у своих оппонентов по очень простой причине. А именно, по причине того, что бацька, несмотря на буйные протесты, наблюдаемые в последние ночи, до сих пор имеет весьма серьезную поддержку среди рядовых белорусских обывателей. Даже с учетом того, что последние фокусы с «вагнеровцами», которые он показывал в пиар-целях, чтобы понравиться Западу, привели к падению его популярности среди пророссийского электората Беларуси, это едва ли лишило Лукашенко существенной реальной поддержки.

Повторим, что объективных социологических данных нет благодаря все тому же Лукашенко, а потому следующие умопостроения можно считать спекуляциями, но жизненный опыт подсказывает, что Лукашенко в конечном итоге должны поддержать даже многие из тех, кто от него устал, кому он надоел, кто настроен против него, но понимает, что в отсутствие Лукашенко все то, что он сумел, пусть даже в специфической форме, сохранить, а что-то даже приумножить, будет разрушено, как уже разрушено и разделено в Украине и России.

Те, кто следил за событиями у соседей, в последнее время могли слышать обвинения режима Лукашенко в ползучей либерализации и приватизации, и эти обвинения, по разговорам с белорусами, справедливы. Но все познается в сравнении…

В реальности, ни одна постсоветская страна не смогла сохранить промышленное и сельскохозяйственное производство, а также занятость в той мере, в какой это сделала Беларусь под руководством Лукашенко. То же касается социальных гарантий советского образца в виде образования, здравоохранения, культуры и спорта, которые Лукашенко сумел сохранить и которых уже давно нет даже в России, располагающей огромными ресурсами, если сравнивать с Беларусью. Понятно, что в условиях ограниченных ресурсов и внешнего давления, причем с обеих сторон (что бы там не говорили о пророссийскости бацьки) трудно было ожидать полноценного социального государства, но тем не менее. Страна чистая и ухоженная: что называется, бедненько, но чистенько… Хоть и не слишком высокий, вполне себе приличный уровень жизни и отсутствие социально-экономического расслоения стали визитной карточкой Беларуси. В отличие от Украины, в Беларуси до сих пор не было войны, не было разделения на запад и восток, «плохих» и «хороших», на «бандеровцев» и «ватников», не было языкового разделения.

Почему-то никто не обратил внимание, что во время протестов в Беларуси никто не грабит магазины, как это происходило в США в ходе известных событий. По крайней мере, такой информации от сябров не поступало. Это к вопросу о том, что в Беларуси общая культура усредненного обывателя значительно выше, чем в Америке. Думается, что выше, чем в Украине.

Многие белорусы, даже сильно уставшие от Лукашенко, особенно на контрасте с Украиной, готовы согласиться с его дальнейшим правлением. Показательна информация о том, что в то время, когда относительное меньшинство после выборов 9 августа и позднее бросилось воевать со спецназом, подавляющее большинство отдыхало дома, в ресторанах и увеселительных заведениях, крайне неодобрительно относясь к протестным акциям. Причина проста и очевидна: белорусы в массе люди спокойные и любящие порядок, и они не хотят потерять то, что имеют, они боятся, что в результате смены руководства и политического курса страны Беларусь утратит емкий российский рынок, что они утратят рабочие места, что их предприятия будут распроданы и распилены на металлолом, как в Украине, что крупно-товарное сельское хозяйство загнется, поскольку также ориентировано на Россию, причем далеко не факт, что удастся найти работу за границей в свете последних коронавирусных кризисов.

Широко распиаренные оппозицией забастовки, на момент написания этого текста, также провалились. По сообщениям ряда телеграм-каналов, их поддержала незначительная часть работников, и предприятия работу в целом не прекратили.

Белорусов устраивает упомянутое выше относительное социальное равенство, отсутствие резкого имущественного расслоения, как в той же Украине. Ведь одной из важнейших черт, благодаря которой можно совершенно уверенно заявить, что «Беларусь — не Украина», это отсутствие в Беларуси крупного капитала, прежде всего так называемых олигархов. Это исключает развращающее влияние больших денег, политическое лоббирование и подкуп, политическую коррупцию, дерибан активов в том виде. как это известно в Украине. Даже просто коррупция в Беларуси на порядки ниже, хотя тоже, несомненно, существует. Но в любом случае, в Беларуси отсутствует внутренняя олигархическая компрадорская колонна, и это неоспоримое преимущество Беларуси перед Украиной, где олигархи творят, что хотят, в собственных интересах, или даже по сравнению с Россией, где Путин пока что худо-бедно контролирует олигархический «гадючник», который норовит из-под этого контроля выскочить.

Одной из причин протестов является тот факт, что социально-экономическая модель, сохраненная и выстроенная бацькой в Беларуси, очевидно, начала давать сбои. Впрочем, причиной этого также могло стать давление с обеих сторон, прежде всего, из России, в которой сильно осерчали, когда в прошлом году Лукашенко отказался довести положение своей страны до «высокого уровня» какой-нибудь «Белорусской области Северо-Западного федерального округа Российской федерации». Во всяком случае, из общения с гражданами Беларуси стало известно, что многие предприятия стали работать не полную рабочую неделю, очевидно, по причине сокращения заказов.

В то же время реакция лукашенковской власти в лице силовиков становится все более жесткой, неадекватно жесткой. Есть примеры, когда избивали не протестующих, совершенно неповинных людей, случайно оказавшихся не в то время и не в том месте. Таких случаев становится все больше, и это уже явно не антилукашенковская пропаганда. Бацька уже не всегда может контролировать силовиков, которые «с цепи сорвались». Здесь налицо либо «эксцесс исполнителя», или природный садизм, либо сознательная провокация на обострение в исполнении агентуры соседнего государства. В медиа уже появилось сравнение с той ловушкой, которую сам себе создал в конце 1970-х годов шах Ирана Реза Пехлеви, когда в борьбе с нарастающим исламизмом неуклонно наращивал репрессии, в результате чего достаточно небольшая социальная база протестов тогда расширилась до огромных размеров за счет тех, кто был возмущен насилием властей. Окончилось, напомним, тем, что на смену шаху Пехлеви в 1979 году пришел нынешний режим шиитских аятолл, по сравнению с которым режим Пехлеви смотрится вполне либеральным.

В этом смысле очень показательным является заявление одного белорусского интернет-ресурса, имеющего левую политическую окраску:

«Обращение редакции POLIGRAF.RED

Уже несколько дней на улицах наших городов звучат взрывы и выстрелы. Пока что это «не летальное» оружие, однако, еще год назад такое невозможно было представить.

Стоит признать, что если мир и стабильность поддерживаются сотнями светошумовых гранат и резиновых пуль за вечер, то это довольно странные «мир и стабильность».

Стоит признать, что, по крайней мере на момент написания этого текста, бомбят и стреляют не демонстранты, а силовики. И мы не в состоянии понять, зачем они это делают.

Это насилие избыточно по любым меркам и тем более по нашим. Беларусь видела немало митингов, не менее массовых чем сейчас. Но, пару сотен собравшихся, пусть и не санкционированно, студентов с ходу не забрасывали светошумовыми и газовыми гранатами.

Сейчас это происходит. Во всей стране для граждан заблокирован доступ к Интернету.

Учитывая отсутствие социологических данных и эксцессы при подсчете голосов, мы не знаем сколько человек проголосовало за Лукашенко. Наш коллектив это дело бойкотировал, и те то ли 70 то ли 80%, которые приписывает себе Светлана Тихановская, не вызывают доверия.

Но мы уверены, что все, кто отдал голоса за действующую власть, выбирали не то светопреставление которое устроило наше МВД, на улицах столицы, областных и даже районных центров. Они голосовали не за отключение всей страны от сети Интернет.

Мы считаем, что прежде всего эти люди должны сейчас сказать своё слово. Мирно, спокойно (письма, обращения, собрания трудовых коллективов) по всем каналам доносить до власти простую мысль — еще немножко таких подвигов, и вы останетесь без лояльных подданных.

Нам нужны мир и деэскалация конфликта. Нам в этой стране потом всем вместе жить. Со сторонниками Тихановской и Лукашенко.

Власти говорят, что дело во внешнем вмешательстве. И, стоит признать, что не без оснований. Мы не знаем стоит за телеграм-каналом NEXTA злой, безответственный мальчуган или какой-то коллектив. Но этот канал разжигает войну и бросает неокрепших разумом на силовое противостояние с людьми, уже готовыми применять любые средства.

Было бы здорово, если бы люди, которые не голосовали за Лукашенко и даже не верят в его победу, по всем каналам пытались в своей среде остановить очевидных провокаторов.

Если, конечно, нам нужны мир и деэскалация конфликта. Еще раз – нам в этой стране потом всем вместе жить. Со сторонниками Тихановской и Лукашенко.

Впереди туман – не ясно с кем бы власть могла вести переговоры, даже если бы захотела. Штаб Тихановской не контролирует протест, с провокатором NEXTA? Но, если вы верите, что вас 80% – эти 80 они не исчезнут через пару месяцев, не исчезнут и через год.

Нам кажется, что главное сейчас – избежать замешанной на крови смертельной вражды, к которой мы подошли как никогда в новейшей истории близко. Это тот редкий случай, когда никому не зазорно уступить и временно отступить.

Ходят слухи, что скоро напрочь отрубят любую связь, так что пожелаем всем сторонам просто это помнить».

Как видим, справедлива приведенная выше параллель с Ираном, и в этом смысле Лукашенко роет себе яму, как роют яму и подстрекаемые из-за рубежа протестующие, рискующие просто разорвать страну в клочья.

Ввиду весьма высокого, даже по отношению по многим европейским странам, образовательного и интеллектуального уровня у среднего белоруса, да еще на контрасте с Украиной и даже Россией, большинство социальных гарантий и благ уже давно благополучно «похерили», возникает вполне закономерный вопрос, что будет с ними, с их детьми, со страной в целом, если завтра Лукашенко и его режим исчезнут, а на их место придут…

Беларусь утопят в империалистических разборках, терроре и неолиберализме?

А вот кто придет на место Лукашенко, вообще неизвестно. Повторим, что оппозиция разбежалась, бросив протестующих. Уличные протесты не имеют персонализированного руководства вообще, и если режим Лукашенко вдруг надумает вступить с ними в переговоры, то говорить будет не с кем. В этом огромная опасность эскалации конфликта, и на этом, очевидно, строится расчет организаторов бунтов — чтобы режим и протестующие в принципе не смогли сесть за стол переговоров и воевали до победного конца, то есть либо до тех пор, пока бацька той или иной степенью крови не подавит протесты, либо пока страну окончательно не разорвет в социальном и даже в территориальном смысле, каковая цель похоже преследуется.

Фактически протестами руководят находящиеся за пределами Беларуси интернет-ресурсы «Мая краіна Беларусь», NEXTA, «РБ головного Мозга», Белсат, Онлайнер, TUT.by. Особо отличился телеграм-канал NEXTA, которым формально владеют два сбежавших из Беларуси молодых дарования — некто Степан Путила и Роман Протасевич, которым едва за 20 лет от роду. Именно этот канал используется для координации протестов. Кто стоит за ними, в частности, кто их финансирует и кто реально руководит процессом, доподлинно неизвестно, но догадываться можно. Ясно только, что это новая обезличенная метода с применением достижений информационной техники. В любом случае, для формирования такого массированного контента канала нужны большой коллектив и значительные технические средства, а указанные владельцы ресурса являются, скорее всего, ретрансляторами и пешками в игре, хотя есть данные, что на волне «успехов» первых двух ночей у них развилась звездная болезнь.

Вот как об этом пишет телеграм-канал «Тень на плетень«:

«По нашей информации Степан Путила и Роман Протасевич — хозяева телеграмм-каналов «NEXTA Live» и «NEXTA», затребовали у своих европейских и соросовских кураторов ЕЖЕДНЕВНОЕ финансирование в 100 000 евро в ближайшие 10 дней. Это — миллион евро и совсем не деньги для Сороса.

При этом бывшие белорусы, а теперь — варшавяне, ГАРАНТИРУЮТ развитие РЕВОЛЮЦИИ по самому экстремальному варианту — бегство Лукашенко и новые выборы с победой прозападного кандидата!

Видно 1 700 000 подписчиков на двух каналах окончательно вскружили голову молодым людям и «крышу снесло». Короче, соросячьи повадки везде одинаковы. Так же, как лозунг: «Куй железо, не отходя от кассы!»

Оценивать этот месседж не будем, но что-то в этом есть. Тем более что здесь замешан не только Запад, о чем ниже. К тому же, повторим, это все поверхностные пешки в большой игре вокруг Беларуси, а нас интересуют глубинные причины и интересы.

Кто является главными интересантами нынешней крайне опасной истерии в Беларуси?

Ответ очевиден: Запад и Москва. Но чем дальше, тем больше становится очевидным, что здесь все не так просто, хотя общие контуры вроде бы действительно такие. Хотя в последние дни появились сведения, что в конфликте принимает участие еще и Китай, не особо при этом светясь.

Очевидно, что важнейшим фактором является борьба империалистических центров влияния за контроль над этой маленькой, но очень гордой и стратегически важной республикой в Восточной Европе. Здесь с украинскими событиями все более или менее совпадает: с одной стороны — путинский режим, стремящийся закрепить и усилить свое влияние в Беларуси, в том числе для экспансии российского капитала, который не особо куда допускают; с другой стороны — «демократический» Запад, с которого в последнее время все более сползает «позолота демократичности», обнажая истинный империалистический смысл этой демократии, которая отличается от своего московского аналога лишь формой, но не содержанием.

В условиях кризиса и для Запада, и для России весьма привлекательной представляется «переваривание» новой страны, в которой есть чем поживиться. Налицо классическая борьба за рынки сбыта и сферы влияния, которая обострилась на фоне кризиса, что очень показательно и подтверждает известные максимы вождя мирового пролетариата об империалистическом противоборстве в мире.

Лукашенко, как и все аналогичные лидеры, крайне неудобен для транснационального капитала. Авторитарные лидеры и их развитые бюрократические аппараты объективно мешают зарубежным интересантам брать под контроль ресурсы и активы страны. Именно поэтому западный капитал и империализм обычно заходят в новую страну под лозунгами либерализации своего доступа к активам.

Однако точно так же режим Лукашенко очень мешает российскому капиталу, прежде всего «Газпрому», который уже давно «мочит» Лукашенко через свои СМИ – НТВ, «Эхо Москвы» и пр. Вся антилукашенковская оппозиция, на самом деле, не прозападная, а прогазпромовская. Виктор Бабарико долгие годы был главой белорусской дочки «Газпромбанка». У Цепкало в этой структуре работали родственники. Муж Тихановской, вместо которого она выдвинулась в президенты, получал средства через структуры газпромовского банка на оппозиционную к Лукашенко деятельность.

В то время, когда Путин «ручкался». с Лукашкенко на «саммитах союзного государства России и Беларуси», московские медиа, в том числе принадлежащие «Газпрому», вели активную кампанию против Лукашенко. Поэтому он имеет все основания, когда в присущей ему манере заявляет, что против него выступают «некоторые башни Кремля».

Думается, что против бацьки выступает и «самая главная башня». Есть версия, что нынешние авральные поправки в конституцию России имеют целью не только обнуление сроков Путина, с чем можно было бы немного обождать, но в связи с провалом поглощения Беларуси, когда Лукашенко отказался входить союз на правах «субъекта федерации» наравне с какой-нибудь Удмуртией.

И вот здесь интересно, кто реально может стоять за подрывными центрами в Польше в форме интернет-ресурсов. Говорить в этом аспекте о Западе вообще, в частности о Европе, как-то слишком примитивно. Мы видели, что Европа долгое время не могла даже сформулировать свою оценку выборам в Беларуси и последующим событиям, и сделала это только после того, как с заявлением выступил Госдепартамент США, потребовавший честных выборов и прекращения уличных репрессий против протестующих в Беларуси, что выглядит весьма забавно, если посмотреть, что сейчас творится на улицах США и других стран Запада. Заговорили также о санкциях против режима Лукашенко. К тому же важен фактор нахождения центра по координации протестов именно в Польше, из чего может следовать, что вся эта затея является не европейской, а именно американской, поскольку за Польшей может стоять именно Америка. При этом следует учесть, что сейчас, на волне коронакризиса коллективному Западу откровенно не до Беларуси, персонально Трампу и его администрации накануне выборов тем более не до Лукашенко и его выборов, и Беларусь может интересовать разве только определенные круги в Америке. В этом смысле, управление протестами с территории Польши как сателлита Штатов в Восточной Европе выглядит вполне логично.

Но во всем этом раскладе настораживает следующее обстоятельство. Протестами против Лукашенко и его выборов вроде как руководят с Запада, но результат пока что получается в интересах Москвы. Ведь чем больше обостряется ситуация на улицах, чем больше жертв и пострадавших, тем больше это заставит Лукашенко возвращаться в сферу влияния Кремля. На третью ночь после выборов протесты начали немного стихать, режим постепенно берет инициативу в свои руки, а Лукашенко становится все более промосковским. Путин вторым по очереди поздравляет Лукашенко с якобы победой, хотя в это время ряд московских медиа продолжают «мочить» бацьку, очевидно, чтобы не расслаблялся и плотнее привязался к Кремлю.

В сухом остатке получается, что организуемые и направляемые с Запада протесты удивительным образом играют на руку именно Москве, и складывается впечатление, что эта якобы прозападная оппозиция и протесты реально инспирированы Кремлем, все это является многоходовкой российских спецслужб, которые вслепую используют западные структуры, а также жадных до денег белорусских пацанов из телеграм-канала NEXTA, возомнивших себя вершителями судеб. Подчеркнем, что это гипотеза, но весьма правдоподобная…

Однако и это еще не все. В телеграм-каналах появилась трудно проверяемая, но вполне правдоподобная информация о том, что режиму Лукашенко оказывает помощь Китай, который имеет огромный опыт подавления массовых протестов, например в Гонконге, Тибете, Сынцзян-Уйгурской автономии. Интерес Поднебесной в целом понятен. Пекин уже давно рассматривает Беларусь как плацдарм для закрепления в Европе, Китай уже вложил в Беларусь достаточно много денег соразмерно. Режиму Лукашенко также очень интересен и важен «китайский зонтик», который обеспечивает ему веские аргументы в отношениях не только с Западом, но и с Москвой. В этом смысле вполне объясним факт того, что первым Лукашенко поздравил даже не Путин, а лидер Китая Си Цзиньпин.

Примерно таков геополитический расклад вокруг Беларуси, который влияет на ее внутреннюю ситуацию.

И напоследок

Представляются интересными следующие два мнения относительно происходящего вокруг Беларуси и внутри нее.

Первое мнение принадлежит нашему земляку Олегу Ясинскому, который уже долгие годы проживает в Чили и не понаслышке знает, что такое пиночетовщина и ее последствия.

«Мне не удаётся найти в себе симпатий ни к одной из сторон нынешнего белорусского гражданского конфликта. И да, я знаю, как работают «независимые демократические СМИ», и все же…

Не разделяю радостного улюлюканья здесь некоторых, радующихся ночным победам милиции. Я категорически не согласен с идеями белорусских оппозиционеров Лукашенко, но уважаю мужество людей (обманутых, ошибающихся, наивных и пр.), вышедших на улицы своей страны, чтобы заявить власти о своём несогласии. Я знаю, что чувствует человек, выходящий навстречу силовикам, получившим приказ о разгоне демонстрации. Поэтому никогда не буду восхищаться его размазыванием по асфальту, в какой бы стране это не происходило и какими бы высокими мотивациями не объясняла это власть…

Очень хочется, чтобы белорусам хватило мудрости не расколоть свою прекрасную страну надвое и избежать мировой пандемии гражданского безумия, распространяемой экспертами (чужими и своими) разделять и властвовать».

А вот так о будущем Беларуси, его влиянии на Украину и Россию, а также о выводах, которые следуют из событий в Беларуси, на следующий день после выборов высказался Дмитрий Заборин из Центра прикладной политологии.

«Ночью нам всем снова показали, как советскому руководителю с поехавшей кукухой и до смерти надоевшему людям, противостоит прозападная оппозиция, заточенная на уничтожение страны. Это то, что случается в странах, где нет модели будущего и четких ответов на вопросы «кто мы?», «чего мы хотим?», «куда движемся?», «на что ради этого готовы?»

В Украине ничего не изменится, пока не появится альтернативная модель и четкие ответы, но для большинства, а не для галицкого меньшинства и примкнувшим к ним идейно. В Беларуси докачают. А в России не стоит по привычке думать, что «такое невозможно» по причине мощных скреп, парада на 9 мая и т.п. Как только заканчивается соответствующая государственная политика — заканчиваются и парады со скрепами.

И вот тут самое интересное в плане развития событий, какой ответ на это даст РФ: пожестче закрутит свою прозападную оппозицию и еще немного оттянет неизбежное; сделает вид, что ничего не случилось; начнет формулировать ответы и искать более свободную модель жизни для своих граждан».

Интересный вопрос. И он касается не только России, но и многих других стран мира, собственно, всей цивилизации, однако это уже отдельная тема.