Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет…

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Известно, что история повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Но трудно сказать, чем именно является намечающийся пятый и шестой сроки правления Путина - комедией, трагедией, маразмом или еще чем-то, определению не поддающимся. Речь идет о референдуме в России о конституционных поправках, фактически - о продлении полномочий Путина до 2036 года, хотя на самом деле это был даже и не референдум, а нечто трудно поддающееся определению...

Кстати, пока что все происходящее в России опровергает различные предсказания скорого ухода Путина в небытие, о чем буквально недавно доводилось писать, реагируя на подобные предсказания, разве только если он покинет трон по естественным причинам, о чем ниже, информируют Экономические Новости.

Поэтические символы стяжания власти

Заголовок настоящего опуса является чистейшей воды плагиатом. На заре СССР был такой поэт Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930), кстати, полный тезка Путина. Старшее, еще советское поколение должно его помнить, а представителям молодых генераций это имя может уже ничего и не говорить. Числившийся до большевистской революции так называемым футуристом, после прихода советской власти Маяковский уверовал в светлое коммунистическое будущее, то есть футуристом и остался, но на коммунистической идеологической основе, совмещая эту веру с богемным и, скажем так, весьма свободным образом жизни. За что, похоже, и пострадал, причем до конца неясно за что именно — за коммунизм или за богемность. Споры относительно его смерти идут до сих пор, как о том, было ли это действительно самоубийство, так и о том, что явилось его истинной причиной или совокупностью таковых .

Есть у этого весьма и весьма своеобразного классика поэтического жанра стихотворное произведение под названием «Комсомольская», где содержатся некогда знаменитые слова, которые в советское время были написаны на многих пропагандистских плакатах: «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!». Поскольку вождь мирового пролетариата покинул этот мир, не дожив и до 54 лет, то очевидно, что речь идет о его сугубо символическом увековечивании.

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Все это предисловие к тому, что Путин (1952), похоже, решил увековечиться не в символически-поэтическом смысле, а вполне реально. В нынешнем году ему исполняется 68 лет, а к окончанию нынешней каденции в 2024 году ему будет идти 72-й год. Что, исходя из нынешних тенденций, не так уж и много, если учесть, что Байдену в нынешнем ноябре исполнится 78 годков, а его визави Трамп тоже не намного моложе — 14 июня ему исполнилось 74 года. Когда-то, во времена Брежнева, который отошел в мир иной в 72 года, было принято говорить о советской геронтократии. Но она меркнет на фоне нынешней геронтократии американской, когда наиболее реальный, по текущим прогнозам, претендент на «американский трон» Джо Байден вплотную подошел к 80 годам, да и его соперник уже находится на середине восьмого десятка. По сравнению с ними Путин, которому еще и 70 нет, вообще смотрится этаким «молодым-интересным»…

Другое дело, что принятые на так называемом референдуме поправки в российскую конституцию дают Путину возможность «сидеть на троне», повторим, до 2036 года, то есть почти до 84 лет. Но и это в свете американской геронтократии выглядит не таким уж престарелым возрастом, ибо если сейчас победит Байден, то и он досидит в Овальном кабинете до тех 82 лет, и это если он ограничится одной каденцией.

«Казус Путина» заключается в ином, о чем уже приходилось писать в материале «Putin nevermore?.. Putin forever and more!». А именно, в продолжительности «сидения на троне». Напомним, что Путин находится на вершине власти уже 20 лет с 2000 года, причем следует понимать, что в 2008-2012 годах, когда он формально числился премьером, а президентское кресло для него «грел» Медведев, реальным главой государства все равно оставался Путин. Если же Путин в полной мере воспользуется результатами референдума от 1 июля 2020 года, то есть после окончания нынешней каденции в 2024 году опять будет переизбран на два срока, просидев на троне до 2036 года, то он сможет конкурировать если не со всеми, то с очень многими монархами прошлого. И уж тем более, с ним не смогут конкурировать ни Сталин, ни Брежнев, ни даже Теодор Делано Рузвельт, вопреки американским устоям четырежды избиравшийся президентом Штатов в связи с кризисом и войной.

«Сперва разделись догола, потом сования была»

По поводу референдума в России местные шутники припомнили скабрезную прибаутку, вынесенную в приведенный выше подзаголовок. И основания для сальных шуточек имеются…

Глубоко вдаваться в содержание вопросов референдума не будем, поскольку они детально излагались и анализировались не так давно в материале «Путин — Кощей Бессмертный наших дней». Отметим лишь, что кроме так называемого обнуления предыдущих каденций Путина, дающего ему возможность, повторим, сидеть на троне до 2036 года, среди конституционных изменений есть много чего не менее интересного, например, отмена примата ранее ратифицированных Россией международных соглашений, если они противоречат внутреннему законодательству. Это само по себе примечательно и почти беспрецедентно, и из этого, в частности, следует, что Москва плевать хотела на Международный суд ООН в Гааге, который вполне может светить Путину и другим российским деятелем, так сказать, по совокупности совершенных ими «подвигов». Но в настоящий момент, наиболее важным итогом референдума является «обнуление» предыдущих каденций Путина и перспектива его дальнейшего нахождения у руля России.

В этом смысле, важно также то, как этот «праздник общенародного волеизъявления» проводился. Важно это хотя бы потому, что если получить нужный результат в России Путину было относительно несложно, то с получением международной легитимации результатов этого «торжества российской демократии» проблемы могут возникнуть, и немалые, о чем ниже.

А торжество это сопровождалось целым букетом новаций, которые в данном случае вызывают скепсис в вопросе адекватности всей этой затеи.

Итак, главными новшествами стало голосование в течение целой недели, с использованием интернета, а также под открытым небом в связи эпидемией коронавируса, которая в России никак не окончится. Все указанные меры, за исключением разве избирательных участков, оборудованных в багажнике «Жигулей» и на пеньке в лесу, в той или иной мере используются в других странах, но в России смотрятся, скажем так подозрительно. К тому же одним из хитов голосования стала публикация результатов экзитполов в восточных регионах России в то время, когда голосование в западных регионах еще далеко не окончилось. Зачем это было сделано, понять невозможно, и в качестве объяснения вспоминаются разве только строчки русского поэта о том, что «умом Россию не понять», но фактом является то, что в других более или менее цивилизованных странах такого припомнить не удается, хотя среди них есть протяженные с востока на запад государства с несколькими часовыми поясами.

Официальные итоги на момент написания этого опуса еще не были объявлены, но, по сообщениям российского центризбиркома, после обработки 100% протоколов за внесение изменений в конституцию проголосовали 77,92% граждан, принявших участие в референдуме, а 21,27% проголосовали против. Явка составила 65% от общего количества имеющих право голоса. Следует вспомнить, что на президентских выборах 2018 года за Путина проголосовали 76,69% при явке по регионам России от 55,7% в Иркутской области до 93,66% в Тыве. Таким образом, результаты нынешнего референдума, прежде всего о продлении полномочий Путина, вполне себе коррелируют с результатами предшествовавших выборов двухлетней давности.

Словом, на референдуме все получилось красиво. И за Путина — подавляющее большинство есть, и против него тоже проголосовало значительное число избирателей — значит демократия и свободные выборы в России типа вроде как есть, и с предыдущими выборами вроде как все соотносится, даже явка плюс-минус та же, если учесть, что на дворе лето, а в странах так называемой развитой демократии явка обычно намного ниже.

Любопытно, что указанная выше пропорция голосовавших за и против поправок в конституцию, если верить официальным данным, по регионам хоть и колебалась, но почти нигде не опускалась ниже 60% в пользу поправок. Удивил только Ненецкий автономный орган, входящий в состав Архангельской области, в котором против поправок высказались более половины принявших участие в голосовании, но это национально-территориальное образование на берегу Северного ледовитого океана с административным центром в городе Нарьян-Мар является слишком малонаселенным, чтобы хоть как-то повлиять на общероссийские результаты.

К тому же другие российские окраины внесли куда более весомый вклад в «торжество путинизма». В Чечне, Тыве и Дагестане количество фанатов Путина превысило 90%, хотя в Дагестане до сих пор неспокойно в национально-террористическом плане. Оккупированный Севастополь дал за продолжение Путина 84,6% голосов. В среднем же верхний потолок «одобрямса» по России превышал 80%. В Москве, которая считается одной из самых оппозиционных, поправки поддержали 62,33% избирателей. а 37,7% высказались против.

Напомним, что первоначально референдум планировался на 22 апреля, но все карты спутала эпидемия, и мероприятие пришлось отложить. В итоге, голосование было проведено 1 июля, хотя далеко не везде и не все карантинные мероприятия в России окончательно отменены. Можно было бы подождать, например до осени, когда и явка могла быть выше, и эпидемия — если она вообще существует, а не является выдумкой в политических целях! — могла бы окончательно сойти на нет, хотя повсеместно звучат «пугалки» второй, третьей и так далее волной пандемии.

Разные комментаторы причиной такой спешки с голосованием называют диаметрально противоположные версии. По одной из них, Путину для уверенной легитимации нужна была как можно более высокая явка, а потому были впервые введены такие формы голосования, как с использованием интернета, передвижные избирательные участки, неделя голосования, длившаяся с 26 июня по 1 июля включительно. По другой версии, Путину, наоборот, нужна была явка пониже, чтобы получить возможность для манипуляций.

Представляется, что все было по-другому. Путину, нужна была как можно более высокая явка с нужным для него результатом, но более всего ему нужно было как можно скорее этот результат получить, прекратив подковерную борьбу за власть, которая началась в российских верхах на волне слухов о якобы уходе Путина из власти по тем или иным причинам. Именно поэтому голосование было проведено как можно быстрее. Впрочем, об этом ниже.

Растянутое на неделю с 25 июня по 1 июля голосование, равно как и возможность голосовать через интернет, мотивированные эпидемиологической опасностью и необходимостью снизить социальные контакты, вполне логично объясняет стремление получить явку повыше, естественно, с возможностью манипулировать результатами. Правда, голосовать по интернету получили возможность только жители Москвы и Нижегородской области, но и это немало, если учесть, что именно во многомиллионной Москве далеко не все являются фанатами Путина.

Здесь же ставшие достоянием СМИ участки для голосования, оборудованные в чистом поле, в багажнике, на лесном пне, в автобусе, что якобы приветствовали рядовые граждане, поскольку это предоставило дополнительные удобства и минимизировало боязнь заразиться коронавирусом для тех, кто еще продолжает этого бояться всерьез.

Однако откровенным ляпом выглядит публикация социологическим агентством ВЦИОМ данных экзит-полов на четвертый день недельного голосования, что в цивилизованном мире считается недопустимым, поскольку это может оказать влияние на волеизъявление неопределившихся избирателей. Из этой публикации, кстати, следовало, что 76% избирателей голосуют за поправки, что оказалось близким к конечному результату почти в 78%. Затем похожие результаты экзит-полов опубликовал Фонд «Общественное мнение».

Во ВЦИОМ подобную выходку объяснили просто и незатейливо: центризбирком не запрещал публиковать данные опросов до окончания выборов. Аргументация — мягко говоря, странная, ведь, пардон, ковыряться в носу в общественных местах центризбирком тоже не запрещал…

Выходка социологов померкла на фоне телодвижений самого ценртизбиркома России, который начал оглашать результаты голосования на Дальнем Востоке в то время, когда на европейской части России еще вовсю шло голосование. Отметим, что обычно оглашение результатов начиналось только после того, когда оканчивалось голосование в самой западной Калининградской области, в которой время установлено на час вперед против Москвы. В результате, избиратели западных регионов знали о результатах голосования на востоке, и это есть ни что иное, как оказание влияния на свободное волеизъявление.

Глава центризбиркома Элла Панфилова объяснила сей казус в достаточно фривольной форме. Оказалось, что для подобных голосований не регулируются ни агитация, ни экзит-полы, и поэтому решили начать объявление результатов раньше времени, поскольку слухи и сплетни все равно донесут эту информацию до ушей обывателей досрочно, а так хотя бы информация будет истекать из официального источника, коим является центризбирком.

В данном случае, даже затруднительно сказать, кому на руку подобные фокусы. С одной стороны, в этом может быть заинтересован Путин, чтобы подстегнуть обывателей к «правильному» голосованию. Но с другой стороны, Путину важно было получить максимально легитимное право в пятый и в шестой раз стать президентом России, а потому он объективно не заинтересован в подобных ляпах, бросающих тень на его отнюдь не белоснежную репутацию, не говоря о стремлении продлить свое пребывание у власти с нынешних 20 лет до 36 лет, и в этом смысле могла постараться подковерная оппозиция внутри власти

Взгляд российского оппозиционера изнутри

Очень интересным представляется мнение российского публициста из Петербурга, который выступает под псевдо «товарищ Краснов» и публикуется иногда в украинских интернет-изданиях.

Предварительно оговоримся, что кроме так называемой системной оппозиции в лице Жириновского, Зюганова, прочих приспособленцев и так называемой несистемной оппозиции в лице разного рода «клоунов» типа Собчак и Навального, в России есть достаточное количество граждан, которые к власти и ко всем этим «оппозициям» относятся, скажем так, не слишком уважительно, что вполне оправданно. Мнение именно таких людей, не заангажированных на российский политикум во всех его проявлениях, представляется достаточно интересным, даже если носители этого мнения находятся на определенном маргинесе российской жизни.

Мнение Краснова интересно еще и тем, что он ясно и четко характеризует причины референдума, его проведение и последствия. Более того, он очень интересно и вполне логично поясняет, что этот референдум вообще нельзя считать таком.

Словом, это мнение представляется настольно интересным и объективным, что даже несмотря на значительный объем цитаты, приводим ее ниже с некоторыми сокращениями:

«На фоне продолжающегося падения уровня жизни и, как следствие, – автоматической утраты доверия властям со стороны населения… перед властями встала задача провести политический «финт ушами».

Надо было заручиться поддержкой со стороны населения, дабы обеспечить продление полномочий Владимира Путина на неопределённый срок. В стране назревает политический раскол, и Путин вновь оказался консенсусной фигурой: не будет его, все вцепятся в глотку всем, и немедленно. Его наличие во главе страны тоже ни отчего не защищает, понятное дело. Но по крайней мере, бойня не произойдёт незамедлительно после его ухода. Посему Владимир Путин должен оставаться и продолжать «разруливать».

Вот на этом фоне население и спросили, что оно думает о поправках в Конституцию. Формальность? На первый взгляд, да, поскольку формального согласия населения по закону не требуется, достаточно Думы, Совфеда и Конституционного суда. Где «всё схвачено». Но даже и не спросить «уважаемых россиян» — выглядело бы полной потерей лица.

Посему – спросили. Но лучше бы и не спрашивали. Начнём с того, что голосовать пришлось разом за пакет поправок. Согласны ли вы с тем, что о детях нужно заботиться, что нельзя передавать иностранным государствам территории, что русский язык – язык государствообразующего народа, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума, что Россия является правопреемницей СССР, что пенсии надо регулярно индексировать и что брак может быть заключён только между лицами разного пола? Если согласны, то вы согласны и с тем, что Путин может избираться ещё, а президентские полномочия расширяются.

Всё, кроме «путинского пакета», либо является голыми декларациями, либо и так закреплено в законодательстве, как, например, понятие брака как союза мужчины и женщины – в семейном кодексе. И совершенно непонятно, зачем тащить это всё в Конституцию…

Таким образом, все поправки «за всё хорошее» – только сладкая пилюля, внутри которой дурнопахнущая субстанция.

Дальше – больше. Использовав в качестве предлога коронавирус, власть перенесла выборы на летний сезон отпусков. И (мотивировав тем же вирусом) растянула голосование на неделю. С одной стороны, население занято дачами, с другой – у тех, кто всё же придёт, не возникнет повода кричать про низкую явку. Дескать, «своими глазами же видел, участок пустой!». «Успокойся, — ответят такому гражданину, — все люди в другие дни проголосовали».

Но самой главной подтасовкой стало оформление данного действа не как референдума или выборов. А как некого не прописанного ни в каких законах (кроме специально для этого действа наскоро написанного закона) голосования о поправках в Конституцию. А следовательно, на него не распространяются и нормы закона о выборах и референдумах. Из чего следует, что агитация против поправок – запрещена. А вот агитация «за» разрешена. Вернее, формально де-факто. Потому что всю вакханалию с агитацией за поправки всех средств массовой информации, артистов, политиков и пр. назвали… «информированием».

Но и это не всё. Ещё был «Парад Победы», специально перенесённый на 24 июня. Были выступления Путина, который милостиво снижал ставки на ипотеку и раздавал иные социальные блага. И которые, находясь в здравом уме, ничем, кроме предвыборной агитации, назвать невозможно. А ещё «случайно» объявили данные экзитпола во время незаконченного голосования. Что на выборах и референдумах является прямым нарушением (ибо мотивирует и агитирует), но на «голосовании» – нет. А потому Центризбирком просто сказал «ай-ай-ай».

В растянутом на неделю (из-за, сами понимаете, вируса) процессе весьма затруднительно принять участие наблюдателю. Да и откуда он там возьмётся, если оппозиционные партии в России отличаются от правящей только названием? Добавим к этому электронное голосование. И мы всё поймём окончательно.

По официальным данным, явка составила 68%, из них поправки в Конституцию одобрило 78%. Результаты на тех немногих участках, где удалось хорошенько поработать наблюдателям, показывает несколько иную картину. Явка значительно ниже, «за» 50-55. Разброс между голосующими «за» и «против» на соседних участках может доходить до 50 процентов. Пример «на удачу». В обычном «спальном» районе Петербурга на улице Зои Космодемьянской, 4 – на УИК 585 за поправки голосуют 79 процентов. А на соседнем участке 584 – уже более 73% голосует «против». Повторюсь, оба участка в одном здании школы в обычном спальном районе. И таких примеров на сайте Центризбиркома можно найти немало.

Все российские голосования последних трёх десятилетий вызывают серьёзные сомнения. Какие-то больше, какие-то меньше. Но это, безусловно, является самым сомнительным за всю историю выборов России. Включая не только «новый», но и советский, и царский периоды…

Снижение уровня жизни продолжится, а в глазах большей части населения власть полностью дискредитирована. Легитимность (тем более липовая) ни от пули Юровского, ни от удара табакеркой в висок никого ещё не спасала».

Как говорится, комментарии излишни. Отметим лишь от себя, что большинство избирателей России все же проголосовало, по нашему скудному разумению, за продление полномочий Путина вполне добровольно, поскольку не видит ему альтернативы. Собственно говоря, таковая альтернатива в нынешней России вообще отсутствует…

Пациент скорее жив, чем мёртв

Так называемый референдум позволяет, по крайней мере, на данном этапе подвести черту под разговорами о возможном уходе Путина в политическое небытие.

Эта тема обильно муссировалась в медиа весной этого года во время пика эпидемии. Напомним, что этого вопроса приходилось касаться вначале в материале «Коллективный Путин и его составные части», в котором речь шла о своего рода «путинском политбюро», которое якобы оказывает влияние на принятие решения Путиным. Естественно, что корни возможного заговора, этакого известного из российской истории «дворцового переворота», могут произрастать, прежде всего, из этого окружения, чему был посвящен материал «Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?».

В подробности повторно вдаваться не будем, но вкратце напомним следующее. Стараниями ряда комментаторов, в частности бывшего советского спецслужбиста Швеца, с начала 1990-х годов проживающего с США, а также диссидентствующего пока еще в Москве профессора Соловья, в медиа запускалась версия о том, что дни Путина, как минимум, в политическом смысле, сочтены. Утверждалось, что после коронавирусной изоляции в некоем бункере, якобы находящемся на Алтае, Путин в политику если и вернется, то только для того, чтобы передать бразды правления… правда, не совсем понятно, кому именно, поскольку ни одной реальной кандидатуры пока что не просматривается. Речь шла также о том, что из всего того круга лиц, который известен, как окружение Путина, якобы только ограниченное количество лиц сохраняют верность якобы ослабевшему «монарху», а остальные, войдя в некий тайный сговор, ищут способы от него избавиться, чтобы получить индульгенцию, прежде всего, у американцев. Сам же Путин, согласно этим информационным вбросам, уже якобы ничем реально не управляет и скоро уйдет в небытие, как минимум, в политическом смысле.

Однако последние события показали, что подобные заявления являются слишком преждевременными. Путин вышел из вирусной изоляции, отметился рядом резонансных решений и заявлений, провел помпезный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С парадом, конечно получилось далеко не так, как хотелось, ибо из Европы и Америки никто не приехал, ссылаясь на эпидемию, и даже далеко не все страны СНГ направили на парад свои делегации, но зрелище вышло, повторим, пафосное и в мире обсуждаемое, а слабое зарубежное представительство на параде в Москве с пониманием объяснили вирусными проблемами.

Теперь же, как видим, Путин вполне успешно провел голосование, дающее ему конституционные полномочия избираться еще на два срока.

Все это было вполне предсказуемо. И российские обыватели, включая многих противников Путина, и кремлевская верхушка, включая потенциальных участников возможного заговора по свержению Путина, уперлись в один, но исключительный вопрос: кем заменить Путина? И ответа на этот вопрос никто пока не нашел. Ведь те же участники потенциального дворцового переворота прекрасно понимают, что в отсутствие «скрепы» в виде ВВП начнется жесточайшая междоусобица между различными группами влияния, и это чревато серьезнейшими проблемами как для России, так и для жизни, здоровья и шкурных интересов потенциальных заговорщиков.

Словом, с легитимацией Путина в России вопросов пока больше не предвидится. Но вот его международная легитимация в связи с результатами голосования вызывает большие вопросы. С одной стороны, Европа и Америка, ослабленные сейчас коронакризисом, пандемией, междоусобными евроатлантическими разборками, противостоянием с набирающим силу Китаем и прочими проблемами, вполне могут согласиться с продолжением правления Путина, который, несмотря на свои известные особенности, понятен и известен Западу. К тому же,в Европе у Путина имеется достаточное количество хорошо прикормленных «друзей»…

Однако, с другой стороны, Западу нужно будет как-то «проглотить» возможность пятой и шестой каденции Путина, что в западной традиции является просто-таки дикостью. Именно поэтому на момент написания этого материала сколько-нибудь внятной реакции Запада увидеть не удалось. Вполне возможно, западные лидеры крепко «чешут репу», вырабатывая адекватную реакцию на телодвижение Путина в направлении увековечивания себя во власти.

Как Запад будет выходить из этой ситуации — трудно себе представить, но попкорн рекомендуется заготовить заранее, ибо «кино» может оказаться очень увлекательным…