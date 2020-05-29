Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?

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В сети со ссылкой на различные источники появляется все больше информации о том, что Путина пытается "слить" его же ближайшее окружение, и очень скоро власть в Москве может смениться, правда, непонятно, как и на кого. Это заставило продолжить тему, начатую предыдущим материалом «Коллективный Путин и его составные части». А тут еще недавно Путин внезапно показался из "схрона" и продемонстрировал, что вроде бы пока никуда уходить не собирается...

Киношному «группенфюреру СС Мюллеру» в исполнении гениального Леонида Броневого, кстати, киевлянина, принадлежит крылатая фраза о том, что разведчик должен пользоваться хорошо проверенными сплетнями. Сразу же предупреждаем, что все, о чем пойдет речь ниже, построено фактически на слухах и инсайдерской информации источников, информируют Экономические Новости.

Речь идет о Путине и о том, что группа его бывших соратников-подельников якобы хочет его сместить, чтобы решить, прежде всего, свои проблемы, получив индульгенцию у Вашингтона за то, что было содеяно. А содеяно окружением Путина было немало, включая убийства, наркотики и прочее подобное, о чем говорилось в указанном выше предыдущем тексте. Возможно, речь идет также о решении некоторых проблем России, прежде всего об отмене санкций.

Информация об этом распространяется в последнее время весьма активно. И хотя это, повторим, слухи, игнорировать их нельзя…

Соловьи поют-заливаются, но Швецам это не нравится…

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Кстати, во многом эти слухи достаточно противоречивы, о чем ниже. Ведущими поставщиками информации о готовящемся «сливе» Путина его окружением, фактически его корешами, или просто о его уходе, как минимум в политические небытие, являются Юрий Швец и Валерий Соловей.

Юрий Швец (1952) – уроженец Украины (Херсон), в 1980-1990 годах офицер Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР (разведка). Окончил Институт Дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Институт внешней разведки.

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Ряд источников называет Швеца соучеником Путина по развединституту, но сам Швец в одном из интервью заявил, что с Путиным вместе не учился, а инфу об их «соученичестве» якобы запустило одно из украинских изданий. В то же время Швец крайне критически высказывается относительно интеллектуальных и моральных качеств Путина и его окружения по причине того, что сталкивался с ними еще во времена службы в КГБ.

Накануне развала Союза Швец ушел в отставку. Поскольку он обладал важной информацией о резидентуре КГБ за границей, перешедшей «в наследство» России, ему был запрещен выезд за рубеж, но в 1994 году он сумел нелегально выбраться в США, где проживает по сей день. Формально работает в частном секторе, подвизается на ниве технико-экономического шпионажа или, говоря обтекаемо, разведки. Но очень часто выступает в роли обличителя Путина и его режима.

В частности, Швец был одним из ключевых свидетелей по делу об отравлении в Британии бывшего офицера КГБ-ФСБ Александра Литвиненко. По словам Швеца, он и Литвиненко составили отчет о расследовании действий высокопоставленных кремлевских чиновников в отношении некоей британской компании, намеревавшейся инвестировать в России «десятки миллионов долларов» в некий проект. Досье было настолько компрометирующим в отношении одного неназванного высокопоставленного кремлевского чиновника, что Литвиненко был убит из мести. Швец утверждал, что Литвиненко показал досье другому деловому партнеру, Андрею Луговому, который также работал в КГБ, а затем в ФСБ. По мнению Швеца, Луговой, который остается сотрудником ФСБ, передал досье в «контору», и это могло стать причиной отравления Литвиненко. По заявлению Швеца, он давал по этому делу показания Скотланд-Ярду.

Складывается впечатление, что Швец некоторым образом может сотрудничать с американскими спецслужбами, и работа в коммерческих структурах является для него не единственной. Впрочем, вызывает сомнение полезность для американских спецслужб Швеца, который уже более 30 лет как удалился от дел в российских спецслужбах, да и дослужился к 1990 году всего лишь до звания майора.

Насколько можно понять, сам Швец мести со стороны московских спецслужб не особо опасается, поскольку находится в США, а не в Британии, как Литвиненко. По некоторым данным, между Москвой и Вашингтоном еще с советских времен существует негласная договоренность не убивать на территориях друг друга перебежчиков и вообще неугодных, и эта договоренность якобы пока выдерживается обеими сторонами.

Второй источник обильной информации о Путине и его возможном «уходе» в ближайшее время является доктор наук, профессор, историк и политолог, Валерий Соловей.

Валерий Соловей (1960) – уроженец Украины (Луганская область). Окончил исторический факультет Московского университета и аспирантуру Института истории АН СССР, работал в этом институте. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по теме с весьма интересным названием «Роль Института красной профессуры в становлении советской исторической науки и разработке проблем отечественной истории, 1921—1938 гг.». В 1995 году стажировался в Лондонской школе экономики и политических наук. В 2005 году защитил докторскую диссертацию на не менее интересную тему: «Русский вопрос и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику России (начало XVIII — начало XXI вв.)». Автор и соавтор 4 монографий, нескольких десятков научных статей по истории и политике России, нескольких сотен газетных публикаций.

Известен сотрудничеством с рядом медиа и политсил либеральной направленности. Также известен как критик режима Путина и российской политической системы.

Заведовал кафедрой связей с общественностью МГИМО. В 2019 году его контракт в МГИМО истёк, а руководство вуза попросило его покинуть учебное заведение, поскольку он «ведёт антигосударственную пропаганду и подрывает политическую стабильность». Сам же Соловей в июне 2019 года заявил, что под давлением и по политическим причинам прекращает преподавательскую деятельность, увольняется из МГИМО и начинает писать книгу по заказу крупного европейского издательства.

После этого обличительная активность Соловья в медиа усилилась. При этом он обнаруживает удивительную осведомленность о том, что происходит за кулисами с Путиным и в его окружении.

Швец делает многозначительный упор на свое спецслужбистское прошлое. Теоретически у него могут остаться какие-то контакты и источники информации, а нынешние средства коммуникации позволяют информацией обмениваться в достаточно закрытом режиме. Правда, Швец уже почти 30 лет как не является сотрудником спецслужб, а намеки на то, что некую информацию он может получать от американских спецслужб, вызывают большой скепсис. Но допустим…

В свою очередь, источники большой информированности Соловья вызывают еще больше вопросов, если исходить из его официальной биографии. Более того, вызывает вопросы та безнаказанность, с которой он массированно фигурирует в медиа, прежде всего в интернете. Увольнение из МГИМО вполне может быть «операцией прикрытия», особенно если учесть, что он продолжает вполне безбедно существовать в России. Все это вызывает вопросы, в том числе и заявленное Соловьем «написание книги по заказу крупного европейского издательства», которое вполне может быть организовано как легализация выплаты ему стипендии на выполнение определенных задач.

Ситуацию с Соловьем несколько приоткрывает тот же Швец. В одной из своих публикаций бывший советский спецслужбист обращает внимание на тот факт, что один из основных источников утечек «из Кремля», профессор Валерий Соловей, в прошлом году засветился публикацией в американском ресурсе The National Interest, который является многолетним каналом реализации активных мероприятий российских спецслужб в США, а его основатель, Дмитрий Симис (Саймс), известен в узких кругах специалистов тесными связями с представителями КГБ/ФСБ. Швец обращает внимание, что The National Interest был едва ли не единственным ресурсом в США, который рекламировал деятельность путинского Института демократии под руководством Андроника Миграняна, а также был промоутером Марины Бутиной, позже осужденной в США за работу в качестве незарегистрированного агента России.

Кроме того, этот американский ресурс в последнее время отмечался пропагандой на тему установления дружбы и сотрудничества между Вашингтоном и путинским режимом.

«Сын» Евгения Примакова

Интересна фигура издателя «Национального интереса» Дмитрия Саймса (Симиса, 1947). Это бывший советский гражданин, который в 1973 году эмигрировал в США якобы по идеологическим причинам и сделал в Америке успешную карьеру в роли профессора университета, советника экс-президента Никсона (того, которого чуть было не «импичнули» за политическую коррупцию в скандале «Уотергейт», но он успел сам уйти в отставку), издателя, политолога. Что любопытно, морально-идеологические устои, заставившие Саймса-Симиса эмигрировать из СССР, совершенно не мешают ему сейчас не только призывать к сотрудничеству с криминально-клептократическим режимом Путина, но и лично сотрудничать с ним, принимая участие в программах на прокремлевских телеканалах. Впрочем, сейчас закрадывается обоснованное подозрение, что эмиграция Саймса-Симиса в 1973 году могла быть спецоперацией КГБ по внедрению в его лице агента влияния, который достался затем «в наследство» постсоветским российским спецслужбам.

Основной посыл статей в издании The National Interest был направлен на налаживание отношений между Россией и США. «Есть вещи, поважнее, чем наши разногласия с Россией. Мы должны найти общий язык с помощью умиротворения Путина, иначе нас ждет глобальная катастрофа. Любые выдуманные угрозы от РФ детальным образом «разжевывались» в издании с целью нагнетания истерии относительно мифической угрозы, исходящей в военном плане от России к США и сглаживание внешней политики США по отношению к РФ», — так описывает основные тренды издания Юрий Швец.

В рамках предвыборной кампании Трампа в 2016 году Генри Киссинджер организовал деловой вечер, на котором присутствовал политический истеблишмент США, в том числе и Дмитрий Симис. На этой встрече Киссинджер представил Симиса как очень полезного человека для команды Трампа и таким образом обеспечил его внедрение в избирательную компанию Трампа. Симис впоследствии создал группу внешнеполитических советников для Трампа. Швец полагает, что в будущих книгах эта операция будет описываться как триумф российской разведки: агент кремля Дмитрий Симис стал ведущим внешнеполитическим советником президента США Дональда Трампа.

Большую роль в успешном продвижении Симиса сыграл Евгений Примаков. По словам Швеца, Примаков, до того как стал премьер-министром России и одним из кандидатов на должность президента РФ, был агентом КГБ разведки, отдела и направления, где работал сам Швец. Личное агентурное дело Примакова лежало в кабинете Юрия Швеца. В этом деле фигурировал Дмитрий Симис и значился как одно из величайших достижений Примакова, описывалась работа Примакова с Симисом.

Впоследствии после успешной работы в США и начала расследования прокурором Мюллером деятельности Трампа, связей его с Россией Симис поспешно покинул США и перебрался в Москву, где ведет рейтинговую пропагандистскую телепередачу.

Все этого к тому, что Швец очень правильно обращает внимание на факт появления публикаций профессора Соловья на ресурсе The National Interest с намеком на то, что Соловей вполне может «петь» с чужого голоса. А именно, с голоса одной из тех околопутинских группировок, которая, как утверждает, Швец стремится сместить Путина, избавиться от него, решив множество проблем, которые при наличии Путина решены быть не могут. Даже если налицо определенная ревность Швеца по отношению к Соловью как альтернативному источнику информации, который «топчется на том же поле», мнение о том, что Соловей может выполнять некие неоднозначные задачи, заслуживает внимания. Впрочем, те же претензии можно выдвинуть и к Швецу…

Бункер-фюрер Завалдайский: с кем встречается и что ему угрожает

И Швец, и Соловей сходятся в том, что Путин не просто ушел, как глаголит официальная пропаганда, на самоизоляцию в связи с коронавирусом, а именно прячется. В вопросе о том, где именно прячется Путин, оба источника сообщают о некоем бункере. Об этом говорят и Соловей, и Швец.

В связи с этим Путину дали шутливое прозвище «бункер-фюрер». По мнению Швеца, этот бункер якобы находится в одном из любимых мест Путина – на Валдае, в Новгородской области, на половине дороги из Петербурга в Москву. В связи с этим, Швец расширил прозвище Путина до «бункер-фюрера Завалдайского», возможно, копируя героя Ильфа и Петрова, который именовал себя Остапом Бендером Задунайским.

Однако указанные источники расходятся во многом остальном, а именно в том, с кем Путин продолжает общаться, и главное – что и/или кто именно ему угрожает, чего и/или кого он опасается. Таким образом, здесь, как и в предыдущем тексте, важное значение имеет вопрос окружения Путина, а также отдельные части этого окружения и их взаимоотношения с Путиным.

Итак, по мнению Валерия Соловья, загадочно дающего понять о наличии у него неких неназываемых источников, Путин в настоящий момент общается с очень узким кругом людей. А именно, с силовиками – министром обороны Шойгу, с секретарем Совбеза Патрушевым, оказывающим влияние на силовиков, с главой ФСБ Бортниковым, а также с Золотовым, командующим Нацгвардией России, которую принято называть «личной гвардией Путина». Обо всех этих персонажах, кроме Шойгу, речь шла в предыдущем материале. Кроме того, по словам Соловья, Путин якобы общается с членами «семьи», причем семьи в политическом смысле этого слова, как это было у Ельцина. Разница лишь в том, что «семья» Ельцина проворовалась, и Путин был избран в том числе благодаря гарантированию им, что против Ельцина и «семьи» не будет преследования. В случае с «семьей» Путина информации о злоупотреблениях пока не поступало, хотя если семья Ельцина, прежде всего его дочка и зять, были напоказ, то у Путина все «засекречено».

К «семье» Путина и Швец, и Соловей причисляют финансиста Кирилла Дмитриева, женатого на институтской подруге одной из дочерей Путина. С 2011 года Дмитриев (1975), кстати, уроженец Киева, является председателем Российского фонда прямых инвестиций. Также он входит в руководство ряда госкорпораций России. Дмитриева называют одним из самых доверенных лиц Путина, который в ответе не только и не столько за финансы, сколько за связи «бункер-фюрера» с западным миром, за создание на Западе, в среде западного истеблишмента положительного имиджа Путина, за установления неофициальных и полуофициальных контактов и так далее.

Говоря о последних телодвижениях Путина и вокруг него, Соловей утверждает, что это окружение, прежде всего указанные силовики, очень недовольно первым замом администрации Сергеем Кириенко в связи с падением рейтинга Путина. Кроме того, Патрушева, Бортникова и путинского нефтяного магната Сечина сильно раздражает неспособность премьера Мишустина, недавно выписавшегося из больницы, где он находился из-за заболевания коронавирусом, эффективно бороться с вирусом и кризисом, что опять-таки негативно сказывается на рейтинге Путина и в целом власти, к которой они относятся. По версии Соловья, Путин якобы проводил предварительные консультации с мэром Собяниным, который развил в Москве бурную деятельность по борьбе с эпидемией, на предмет готовности его занять пост главы правительства вместо Мишустина, но далеко не факт, что такая рокировка произойдет.

Таким образом, налицо противоречие с заявлениями Швеца, который утверждает, что Путин общается только с ближайшим окружением из «семьи», а с остальными, включая Шойгу, Бортникова и Патрушева, «бункер-фюрер» якобы не общается. Более того, именно названные персонажи и представляют для Путина опасность, поскольку желают его сместить тем или иным способом. Впрочем, все объясняется, если исходить из того, на что прозрачно намекает Швец, т.е., что Соловей «поет с чужого голоса», а именно, с голоса тех самых силовиков, которые и хотят сместить Путина.

В оценке того, чего и/или кого боится Путин, прячась в «бункере завалдайском», Швец и Соловей также существенно расходятся. Единственное, в чем они едины, так это в том, что Путин очень серьезно болен. При этом Швец делает ударение на том, что во всех поездках за Путиным якобы возят персональный биотуалет, очевидно с тем, чтобы иностранные спецслужбы не смогли, скажем так, по биоматериалам Путина установить диагноз.

По версии Швеца, повторим, Путин боится указанных силовиков, а также так называемого «повара Путина» — Евгения Пригожина (1961), который, наряду с ресторанным и строительным бизнесом под патронатом Путина, также считается хозяином кремлевской «фабрики троллей» в виде такого себе «Агентства интернет-исследований», которое московские спецслужбы используют для различного рода информационных диверсий, «сливов», дезинформации, хакерских атак на информационные системы.

Пригожин известен еще и тем, что, начиная с конца 1970-х годов, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой, мошенничество, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и проституцию. Будучи осужденным на 12 лет, отсидел в колонии 9 лет и был помилован в 1990 году, то есть почти все 80-е годы провел в местах лишения свободы.

Возвращаясь к фобиям Путина, отметим, что, по словам Швеца, Путин очень опасается указанных лиц, которые якобы хотят любым путем отстранить его от власти. При этом варианты отстранения могут быть любыми — от объявления Путина больным, в том числе душевнобольным, вплоть до какого-нибудь «новичка» или полония.

Что же касается Соловья, то он утверждает, что Путин сильно болен, хотя не называет, каким именно недугом. Именно поэтому Соловей прогнозирует скорый отход Путина от дел. По мнению Соловья, уход Путина из политической жизни произойдет не позднее 2022 года, то есть до окончания нынешней каденции в 2024 году. При этом в бункере Путин прячется именно от вируса, который может дать тяжелое осложнение на фоне неназываемого тяжкого недуга.

При любом из сценариев, и по Швецу, и по Соловью, возникают вопросы относительно референдума о внесении изменений в конституцию России, которые позволят Путину оставаться у власти до 2036 года, то есть до 83 лет. Об отказе от этой затеи пока вроде никто не заявлял, но референдум был поставлен на паузу в связи с эпидемией коронавируса, то есть вопрос повис в воздухе.

Как и почему Путина хотят сместить. Версия экс-майора КГБ Юрия Швеца

В попытке ответить на вопрос о том, как и почему Путина хотят сместить, а также о признаках подготовки к такому смещению, обратимся к мнению бывшего майора КГБ Юрия Швеца. Не отдавая предпочтение именно этому «оракулу» и даже не веря пока окончательно в то, что Путина реально хотят и могут сместить, отметим все же достаточно основательную проработку Швецом его версии, изложенной в указанных выше видео- и текстовых материалах. Такая обстоятельность объясняется, вероятно, профессиональными навыками Швеца, полученными в ходе работы в «конторе глубокого бурения» (КГБ). В этом смысле профессору-историку Соловью тягаться с кадровым спецслужбистом Швецом достаточно трудно.

Швец даже пытается предположить, чем именно болен Путин. По его мнению, это болезни Альцгеймера или Паркинсона, хотя это вызывает сомнения по причине пока что отсутствия внешних признаков этих болезней.

По мнению Швеца и вопреки мнению Соловья, наиболее опасными для Путина являются его бывшие фавориты и назначенцы — Патрушев, Бортников, Михаил Ковальчук (брат Юрия Ковальчука, друг по кооперативу «Озеро»), Сергей Шойгу, Евгений Пригожин.

Швец утверждает, что отстранение Путина – самый лучший и радикальный способ для его окружения решить массу накопившихся проблем, которые невозможно решить, пока Путин у власти, в том числе снять санкции, от которых Россия серьезно страдает. Также указанные персонажи якобы стремятся получить индульгенцию у Запада, прежде всего у Вашингтона, за содеянное ими, а содеяно ими немало, включая убийства, наркотики, терроризм. Добиться этого они якобы намерены сдав Путина и повесив все грехи на него.

Способы устранения видятся Швецу различными, но желательно бескровными. Самый лучший вариант — устал, отошел от дел, удалился в бункер на Валдае, а также заболел, лечится и так далее. Впрочем, Швец не исключает и криминала в виде «инфаркта», полония, «новичка», подобных вещей, на что «контора» всегда была богата. Швец обращает внимание, что окружение Путина – это убийцы, способные на многое.

В целом, по Швецу, пока готовится бескровный вариант, в связи с чем через «сливы» идет обработка общественного мнения о прогрессирующей болезни Путина. В то же время созданная за 20 лет СМИ матрица Путина и России рассыпается при столкновении с коронавирусом, и это тоже на руку тем, кто якобы хочет от Путина избавиться.

Характерно, что, в отличие от ухода Ельцина, Путину безопасность никто и ни в чем якобы не гарантирует. Поэтому ему надо находиться как можно дольше у руля, иначе это плохо окончится. Путин это вроде бы хорошо понимает, отсюда — затея с транзитом власти и сидением на троне до 2036 года. Отсюда же — сидение в бункере вместе с ближайшими и наиболее доверенными родственниками и охранниками.

Швец называет целый ряд признаков и событий, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что в Москве готовится смещение Путина и смена власти.

Прежде всего Швец обращает внимание на скандал вокруг соглашения в рамках ОПЕК+, подписание которого в начале марта сорвала Россия, спровоцировав дальнейшее падение цен на нефть, что, естественно, очень сильно ударило по РФ. Правда, в дальнейшем оказалось, что проблема не только и не столько в волюнтаристской политике Москвы, а скорее в глобальном кризисе, который и столкнул цены на нефть в пропасть, а срыв подписания соглашения с ОПЕК+ лишь еще сильнее усугубил ситуацию. Но здесь важно другое…

Первоначально в срыве Россией подписания соглашения обвиняли главу «Роснефти» Сечина. Но в последнее время, по мнению Швеца, в медиа сливается информация о том, что решение об отказе от соглашения с ОПЕК+, фактическим с Саудовской Аравией, принималось единолично Путиным. Иными словами, выгораживают Сечина, подставляя для этого Путина. Запускается такая информация с целью дискредитации Путина как на Западе, так и внутри России, чтобы подготовить почву для его смещения. Правда, такая версия противоречит постановке вопроса о неспособности Путина принимать решения, которую продвигают Швец и Соловей.

Исходя из каких-то таинственных данных, Швец утверждает, что в последнее время Путин несколько раз звонил Трампу, пытаясь установить с ним контакт, примириться, снять или ослабить санкции. Очевидно, что подготовка к такому разговору и его проведение требуют значительного времени и большого объема дипломатических, организационно-технических усилий.

И вот, в то время, когда Путин делает сверхусилия для налаживания отношений с Америкой, его силовики, по мнению Швеца, совершают действия, направленные на срыв этих попыток. Ведомство Шойгу перехватывает американский разведывательный самолет в международном пространстве над Средиземным морем, а также проводит испытание новой противоспутниковой ракеты. Не будем вслед за Швецом утверждать, что эти события умышленно связаны, но бывший спецслужбист совершенно прав в том, что во времена СССР, когда советское руководство шло на контакт с американским на предмет нормализации отношений, все демонстративные испытания вооружений, войсковые и спецоперации приостанавливались, дабы не навредить.

Действительно, если бы во время встреч генсека Леонида Брежнева с американскими президентами Ричардом Никсоном, Джеральдом Фордом и Джимми Картером тогдашние министры обороны Андрей Гречко и Дмитрий Устинов учинили бы демонстрацию силы в любом виде, их с позором изгнали бы с занимаемых должностей, причем сделал бы это не единолично Брежнев, а коллегиально решением политбюро ЦК. Правда, в те времена подобного в принципе быть не могло: даже в условиях подковерной борьбы советское руководство в принципиальных вопросах, особенно в международных делах, пусть и в узком кругу, но все же коллегиально вырабатывало единую политику, которую затем согласованно проводило. Да и интеллектуальный уровень, ответственность советского руководства были куда выше, хотя далеко не все там имели формальное образование. Во всяком случае, такого бардака, когда Путин, если верить Швецу, налаживает контакты с Вашингтоном, а его министр обороны Шойгу, который, кстати, по происхождению «ни разу не военный», пуляет ракетами по американским спутникам и перехватывает американские самолеты в международном воздушном пространстве – так вот, такого бардака в советское время действительно быть не могло, и здесь Швец совершенно прав.

Точно так же, по мнению Швеца, сливают Путина в дипломатической и информационной плоскости. Остающийся, как утверждает Швец, верным Путину министр иностранных дел Сергей Лавров пытается протолкнуть через ООН снятие санкций с России, мотивируя эпидемией и экономическим кризисом, а в это время «фабрика троллей» путинского «повара» Пригожина изо всех сил раздувает в информпространстве истерию на тему того, что Америка умышленно разработала этот вирус. В то время, когда окончивший элитный американский Стэнфордский университет Кирилл Дмитриев, друг семьи Путина, пользуясь своими связями за океаном, публикует в американских медиа тексты, направленные на установление более дружественных и доверительных отношений между Москвой и Вашингтоном, упомянутый Михаил Ковальчук, имеющий чин академика, в отрытой печати демонстративно публикует текст о том, что Америка якобы специально разработала вирус в качестве биологического оружия для сокращения населения планеты, а затем будет искусственно создавать людей нужного американцам формата. Очевидно, что подобные фокусы российско-американские отношения не только не улучшают, но и ухудшают еще сильнее, и это обостряет международную обстановку в целом.

По мнению Швеца, образовались два противостоящих клана. К одному из них относятся Путин, Лавров и очень узкий круг приближенных к «семье», вроде указанного Кирилла Дмитриева, который пытается в Штатах провести перезагрузку отношений с сохранением Путина в должности. Второй клан – это, по словам Швеца, силовики: Патрушев, Бортников, Шойгу, которые тоже хотят провести перезагрузку, но без Путина, путем его сдачи, «повесив» на него все общие грехи и купив себе тем самым индульгенцию у Запада, то есть у Америки.

Правда, Швец считает, что перезагрузки больше не будет, поскольку как Путин, так и его окружение слишком замараны в целом ряде преступлений, включая массовые убийства.

Однако противоборствующая Путину группировка якобы намерена провести перезагрузку отношений с Америкой для себя лично путем сдачи Путина. Для этого в то время, когда Путин звонит Трампу, Патрушев, по словам Швеца, звонит помощнику Трампа по нацбезопасности О’Брайену, таким образом якобы сообщая американцам, что Путин недееспособен и разговаривать надо с противоборствующей Путину группой. Правда, каких-либо доказательств подобных разговоров Патрушева с американским коллегой Швец и здесь не приводит.

Высказывает Швец еще одну интересную мысль. В европейских медиа часто всплывают утверждения, что Путин готовится к захвату Украины, Беларуси и Прибалтики, фактически к развязыванию мировой войны. Швец утверждает, что Россия сейчас не способна на серьезную войну, тем более с НАТО, а главное, что реально никто такую войну не замышляет. Эти слухи, если верить Швецу, запускаются в медиа именно теми, кто намерен сместить Путина. С этой целью Путина, по мнению Швеца, выставляют таким себе неадекватом, которого противоборствующая сторона намерена обезвредить, спасти тем самым мир и Европу от войны и одновременно купить себе индульгенцию у Америки, а потому разговаривать Штаты должны не с Путиным, а именно с его противниками в Москве.

Швец обращает внимание, что слухи о том, что «Путин войной идти собрался», распускает и профессор Соловей.

По словам Швеца, Путин якобы понимает, что его «сливают» и что ему угрожает опасность, поэтому он сидит в бункере с ближайшими охранниками. Разборки внутри кремлевской верхушки активизировались на фоне резкого социально-экономического обвала в России, который снижает и рейтинг Путина. Швец справедливо говорит, что 20 лет по независящим от Путина причинам на Россию лился золотой дождь в виде цен на нефть-газ, но всему приходит конец, а достаточный задел сделан не был. И вот сейчас режим Путина входит в «черную дыру» – это падение цен на нефть, коронавирус, санкции, экономическая рецессия. С Путиным во власти эти проблемы не решаемы, и его решили убрать, как полагает Швец.

В качестве одного из признаков того, что в Москве готовятся к смене власти, по мнению Швеца, является то, что сейчас из России происходит интенсивный вывод денег. В 2018 году Москва демонстративно отказалась от ценных бумаг госказначейства США, но сейчас, по данным Швеца, их покупка возобновлена, поскольку они являются очень надежным вложением средств. Точно так же из России ускоренно вывозится золото, и дошло до анекдотичных случаев, когда при транспортировке в аэропорту выпадают золотые бруски, а золото отправляют в багаже обычных пассажирских рейсов. В процессе вывоза ценностей те, кто их вывозят, попадают в поле зрение иностранных спецслужб, в результате чего происходит «засветка», фактически сдача агентуры.

Возникает любопытный вопрос о том, кого предполагаемая хунта, которая, по Швецу, стремится сместить Путина, может предложить вместо него. На этот вопрос Швец с легкостью необыкновенной отвечает, что на место Путина будет поставлена некая слабая компромиссная фигура, которая будет удовлетворять всех членов той хунты, которая намерена сместить Путина и реально править вместо него с благословения Америки.

Насколько можно понять, Швец предлагает такой себе «брежневский вариант». В 1964 году при смещении Хрущева «за волюнтаризм» во главе партии был поставлен Брежнев, который на тот момент представлялся слабой и компромиссной фигурой, но он пробыл у власти 18 лет. Однако такая аналогия хромает на обе ноги. После развенчания культа личности Сталина и возвращения к так называемым ленинским принципам в СССР упор делался на коллегиальное принятие решений высшими партийными и государственными органами. Возникший к концу жизни «маленький культик» Брежнева, достаточно карикатурный, положения дел не менял. Советская и партийная власть носила именно коллегиальный характер, которая, как минимум в теории, исключала диктатуру конкретного индивида, собственно, вся советская идеология носила коллегиальный характер, хотя бы на уровне лозунгов о демократическом централизме, которые должно помнить старшее поколение. В этой системе координат избрание некоей компромиссной фигуры было вполне органичным, ибо формально, во многом реально, правил не генсек партии, а ее политбюро, ЦК, съезд.

В свою очередь, современная Россия времен Путина сориентирована как раз на диктатуру, единоначалие, собственно на царя, поскольку при Путине на ментальном уровне произошел возврат к самодержавию. После Сталина генсек в СССР был не «царем», а скорее «главой синедриона», и в этом смысле хрущевская «оттепель» и десталинизация свое дело сделали, существенно демократизировав не только формальные институты, но их массовое сознание. Под влиянием беспредела и обнищания 1990-х, чеченских войн, терактов накануне прихода к власти Путина, собственно, самой путинской 20-летки, в течение которой неуклонно росло благосостояние в обмен на урезание базовых прав и свобод, массовая психология существенно изменилась и в значительной мере сориентирована на «царя», на харизматичного вождя и так далее.

Поэтому предположение Швеца о том, что смещенного Путина можно будет сменить консенсусным «Ляпкиным-Тяпкиным», за спиной которого будет править предполагаемая антипутинская клика в лице условных Патрушева, Бортникова, Шойгу, Сечина и прочих, выглядит весьма сомнительным.

Так пациент скорее жив или скорее мёртв?

К тому же, Путин, наконец-то, вынырнул из многонедельного подполья и в режиме видеоконференции совершил определенные телодвижения, которые ставят под сомнение предсказываемое Соловьем и Швецом

Путин объявил, что 24 июня ранее отмененный Парад Победы таки состоится, а в июле пройдет «бессмертный полк». Привязка парада к 24 июня понятна по историческим соображениям, поскольку именно в этот день в 1945 году его и проводили по результатам победы в войне. Почему «бессмертный полк» намечен на июль, понять, честно говоря, не удалось… В СМИ появилась информация, что на парад якобы намерены приглашать зарубежных гостей, и у Макрона такое приглашение якобы ожидают.

Обращает на себя внимание тот факт, что пока ничего не говорится о том, когда будет проводиться референдум о продлении полномочий Путина, и будет ли он проводиться вообще в свете указанных закулисных игр.

Внезапная активизация Путина может как опровергать, так и подтверждать версию о попытках отстранить его от власти. С одной стороны, эта активизация может означать, что Путин хватается за последнюю соломинку, чтобы напомнить о себе, поднять рейтинг, попытаться отыграть в направлении проведения референдума с нужным ему результатом, а затем остаться у власти, ибо только нахождение во власти даст ему личные гарантии, либо уйти от власти с высоко поднятой головой и с хорошим рейтингом, что также даст ему определенные гарантии. С другой стороны, вполне может быть, что все указанные Швецом и Соловьем прогнозы об устранении Путина являются слишком преувеличенными, Путин чувствует себя уверенно, продолжает формировать повестку дня и имеет более чем реальные шансы продлить свое правление.

Окончательно говорить об уходе Путина можно будет, наверное, только тогда, когда, перефразируя известную китайскую мудрость, его труп, как минимум, в политическом смысле, проплывет по реке Московской мимо стен Кремлевских…

Словом, поживем — увидим…