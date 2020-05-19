Коллективный Путин и его составные части

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Само собой якобы разумеющееся утверждение о том, что Россией правит Путин, 20-летие сидения на московском троне отмечалось в марте нынешнего года, при ближайшем рассмотрение является достаточно сомнительным, во всяком случае это отнюдь не аксиома. В сети имеется достаточно информации о том, что у Путина есть такой себе круг особо приближенных лиц, оказывающих влияние на принятие им решений, мнение которых он учитывает. Все это вполне в российских традициях, где со времен московских царей существовали так называемые ближние бояре. Не менее, возможно, даже более важным вопрос окружения Путина видится в свете продления или не продления им своих полномочий после истечения нынешней каденции в 2024 году, а также в смысле определения преемника Путина на московском «троне», тем более что ходят слухи о его более раннем отходе от дел…

Как и следовало ожидать, многие персонажи из окружения Путина являются выходцами из советских спецслужб. Но есть там и другие кадры, в том числе те, к интеллектуальным способностям которых имеются вопросы, о чем ниже, а в спецслужбах СССР дураков обычно не держали, информируют Экономические Новости.

Коллективный Путин, открой личико!

Кто же входит в ближайшее окружение Путина? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Здесь можно сослаться на мнение российского политика и экономиста Андрея Илларионова (1961) — старшего научного сотрудника института Катона (США). В прошлом Илларионов был первым заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве России (1992—1993), руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства России (1993-1994), а главное – советником президента России Владимира Путина по экономике и доверенным лицом (шерпа) президента РФ в «Большой восьмерке» (2000-2005). Словом, Илларионов, находящейся сейчас в оппозиции к власти Путина, был составной частью этой власти на начальных ее этапах, хотя времени, как видно из приведенных выше дат, прошло очень много.

Итак, в ближайшее окружение Путина, по Илларионову, входят шесть человек, представляющих разные слои российского истеблишмента.

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Прежде всего, это спецслужбисты советского разлива. Некоторые из приведенных персонажей в советское время и сразу после развала Союза учились с Владимиром Путиным (1952), служили с ним в КГБ, работали с ним в Ленинградском университете и в мэрии Ленинграда при Анатолии Собчаке.

Николай Патрушев (1951) – директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в 1999-2008 годах, секретарь Совета безопасности Российской Федерации с мая 2008 года, генерал армии, выходец из КГБ. Читайте: В Парламенте Канады зарегистрирована петиция, которая призывает признать Путина международным преступником

Александр Бортников (1951) – нынешний директор ФСБ с 2008 года, генерал армии, председатель Национального антитеррористического комитета, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.

Сергей Иванов (1953) – спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации, председатель совета директоров АО «Ростелеком»; генерал-полковник в отставке; в прошлом кадровый сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России (1991-1998), министр обороны России (2001-2007), глава администрации президента России (2011-2016).

Сергей Нарышкин (1954) – директор Службы внешней разведки России, постоянный член Совета безопасности России, действительный государственный советник 1 класса. В прошлом сотрудник КГБ СССР, в 2008-2011 годах – глава администрации президента России, в 2011-2016 годах – председатель Госдумы России VI созыва.

Юрий Ковальчук (1951) – со спецслужбами официально, вроде бы, связан не был; до 1991 года был замдиректора Физико-технического института им. Иоффе в Ленинграде; в начале 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в Петербурге и познакомился с Путиным, работавшим в мэрии у Собчака; один из соучредителей скандально знаменитого дачного кооператива «Озеро» под Петербургом, в котором состоит и Путин; первый заместитель директора Рабочего центра экономических реформ при Правительстве России (1992—1993), руководитель группы анализа и планирования при председателе правительства России (1993—1994), советник президента Путина по экономике и доверенное лицо (шерпа) президента РФ в «Большой восьмерке» (2000-2005); в 2005-2012 годах — председатель совета директоров банка «Россия»; в 2008 году при участии Ковальчука создана «Национальная Медиа Группа», в которую входят РЕН ТВ, Первый канал, Пятый канал, «Известия» и другие СМИ.

Антон Вайно (1972) – глава администрации президента России с августа 2016 года, постоянный член Совета безопасности России, действительный государственный советник России 1-го класса; окончил привилегированный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО); родился в Таллинне, имеет эстонские, революционные и партийные корни; его прадед Хейнрих Вайно устанавливал советскую власть в Сибири, в частности воевал со знаменитым чехословацким корпусом, растянутым по всей Транссибирской магистрали от Урала до Дальнего Востока; дед Карл Вайно был партийным работником, в 1978-1988 годах занимал пост первого секретаря ЦК компартии в Эстонской ССР; отец Эдуард Вайно – известный предприниматель в постсоветской России.

Есть еще один персонаж, которого Илларионов не называет в числе приближенных Путина, но медиа его таковым считают. Это Виктор Золотов (1954) – генерал армии, директор Федеральной службы войск национальной гвардии, командующий войсками Нацгвардии России. По ряду объективных причин трудно представить, как этот индивид может влиять на принятие государственных решений, но молва приписывает ему именно такие возможности.

Золотова привел во власть Александр Коржаков, бывший руководитель охраны бывшего президента России Бориса Ельцина, а затем глава его избирательного штаба на выборах 1996 года. Незадолго до знаменитого путча 1991 года, окончательно похоронившего СССР, Золотов прямо из заводского цеха, где, по словам Коржакова, он «крутил гайки», был принят в подчинение Коржакова в качестве простого телохранителя Ельцина. Коржаков крайне нелестно отзывается о своем бывшем подчиненном и протеже. В присущей ему манере, Коржаков заявил: «Золотов пришел ко мне слесарем, гайки крутил; тогда он тянул на олигофрена, сейчас уже на имбецила». Не вдаваясь в подробности о том, что Коржаков несколько запутался в понятиях «олигофрен» и имбецил», отметим колоритность и показательность такой характеристики, которая оправдывается поведением Золотова, в частности угрозами в адрес не менее одиозного оппозиционера Навального, которого Золотов в видео-ролике обещает превратить в «сочную отбивную». Правда, будучи хоть каким, но офицером, Золотов обещает это сделать на дуэли, а не методом «гопоты из подворотни».

Однако, несмотря на указанные качества и шлейф коррупционных скандалов, Золотов стремительно вознесся по карьерной лестнице. В 2000-2013 годах, то есть с самого начала царствования Путина, он возглавлял службу безопасности президента России, будучи также заместителем директора Федеральной службы охраны, а затем возглавил Росгвардию, которой командует до сих пор.

Для справки. Российская нацгвардия, как и нацгвардия в Украине, – это бывшие Внутренние войска, входившие в состав Министерства внутренних дел (МВД). Но если в Украине они так и остались в подчинении МВД, то в России она является отдельным формированием, подчиненным непосредственно Путину. В медиа ходят слухи, что Нацгвардия является личной армией Путина. И если исходить из этого, то тогда объясним тот факт, что на должности командующего этой личной армией находится индивид, мягко говоря, не блещущий интеллектом и даже замаранный в коррупции, но являющийся «своим в доску», поскольку без Путина у него нет никаких перспектив вообще.

Кстати, по слухам, именно личной дружбой Золотова с Кадыровым якобы объясняется тот факт, что Кадырову сходят с рук многие его выходки. Считается, что если бы у Кадырова не было «крыши» в лице «приближенного к Главному Телу» Золотова, то участь Кадырова была бы несколько иной, а скорее всего, он не позволял бы себе того, что безнаказанно вытворяет, тем более в российской системе координат.

О других лицах, которых приписывают к окружению Путина, будет сказано ниже. Сейчас были приведены подробности только о Золотове как о слишком колоритном персонаже. Уроженец Рязанской области Золотов, работавший в молодости на московском автозаводе АЗЛК, также является иллюстрацией того, что в окружение Путина входят не только выходцы из КГБ или даже просто из Ленинграда времен Собчака.

Обращает внимание еще одно любопытное обстоятельство. Почти все те, кого считают окружением Путина, родились в первой половине 1950-х годов, то есть им уже далеко за 60 лет, собственно, уже под 70, включая и самого Путина.

Исключение, как показано выше, составляет Антон Вайно, который примерно на 20 лет моложе всех остальных и практически не имеет советского прошлого. В этом смысле возникают сомнения в том, насколько он может вообще оказывать влияние на принятие Путиным решений.

Кроме того, среди тех, кого указывают в качестве окружения Путина, почему-то не называют некоторых других персонажей, которые, как следует из обильной информации из медиа, имеют с Путиным давние доверительные отношения. Ярким примером может служить нынешний глава «Роснефти» и уроженец Ленинграда Игорь Сечин (1960), ранее бывший заместителем главы администрации президента России (1999-2008), а в 2004-2008 годах – также помощник президента; заместитель председателя правительства Российской Федерации (2008-2012).

Сечин считается одним из самых влиятельных людей в России и одним из самых близких к Путину. Познакомились они на рубеже 80-90-х годов во время совместной работы в Ленинградском университете и в мэрии Петербурга. Именно Сечина называют вдохновителем преследования владельцев нефтяной компании «ЮКОС», основные активы которой впоследствии перешли к «Роснефти».

Именно с Сечиным связан интересный эпизод, который свидетельствует о том, что Путин, как минимум, не всегда прислушивается к советам своего окружения при принятии важных решений, а принимает их сам, причем потом виновниками могут публично объявить кого-то из окружения. Считается, что именно Сечин настоял на том, чтобы отказаться в начале марте от подписания Россией в формате ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти, чтобы остановить катастрофическое падение цен на нее. Правда, оказалось, что причина не только и не столько даже в уровне добычи, а еще в том, что с 2019 года резкому падению цен на черное золото способствует целый комплекс факторов, прежде всего, углубляющийся мировой кризис, усугубленный пандемией и еще больше истерией вокруг нее, но в подробности вдаваться не будем, поскольку не так давно об этом уже приходилось подробно писать.

Здесь для нас важно, кто именно принимал такое решение. Считается, что это был Сечин, которого за это не так давно всячески поносили, в том числе, в российских СМИ, причем далеко не только так называемые русские оппозиционеры, но и лица, вмонтированные в российскую власть. Но российский историк и политолог Валерий Соловей утверждает, что решение об отказе от подписания Россией соглашения в формате ОПЕК+ принимал лично Путин, а Сечину было поручено, выражаясь блатным языком, «держать мазу» за Путина, чтобы еще сильнее не ронять авторитет последнего в то время, когда рейтинги Путина падают. Трудно сказать, насколько такое утверждение соответствует действительности, а утверждения Соловья выглядят не слишком убедительно, поскольку он ссылается на некие неназываемые инсайдерские источники, и известно, что «кремлевские сплетни» часто трудно, даже невозможно отделить от «кремлевских тайн». Впрочем, исключать такого тоже нельзя…

Власть бесконтрольной «ГэБни»

Прежде чем перейти к вопросу о том, кто из «коллективного Путина» и как именно влияет или может влиять на принятие тех или иных решений, а также о продлении или не продлении полномочий Путина и возможном его преемнике, следует кратко охарактеризовать саму систему власти в нынешней России.

Тот факт, что реальную власть в стране имеют выходцы из советских спецслужб, включая Путина и большинство его ближайшего окружения, обычно принято интерпретировать как создание в современной России спецслужбистского государства по примеру СССР.

Однако это далеко не так, поскольку в СССР, вопреки расхожим мифам, спецслужбы никогда не стояли во главе государства, не возглавляли его и спецслужбисты. Исключение составляет очень короткое правление Юрия Андропова в ноябре 1982 – феврале 1984 годов, причем значительную часть этого срока генеральный секретарь Андропов был тяжело болен, фактически находился при смерти, уровень спецслужбиста он к тому времени давно перерос, а нынешние спецслужбисты при власти в России и близко не дотягивают по уровню до Андропова. Впрочем, Андропов – это отдельная интересная тема.

В СССР спецслужбы никогда властью не были. Наоборот, они всегда находились под контролем либо партийного аппарата, либо под личным контролем Сталина, который во многом подменял собой партийный аппарат. Даже в самом понятии «сталинских репрессий НКВД» в 1930-х годах ключевым следует, по нашему скромному разумению, считать слово «сталинский», а не «НКВД», поскольку именно Сталин «контролировал процесс» и спецслужбы. Об этом свидетельствует тот факт, что целый ряд руководителей НКВД, когда они становились ненужными или переступали некую черту, безжалостно уничтожались по команде того же Сталина. Эта участь постигла Генриха Ягоду, Николая Ежова, которые были в крови даже не по локоть, а по самую макушку, не говоря уже о сотнях и тысячах функционеров более мелкого масштаба, которых регулярно «зачищали» после выполнения ими грязной работы.

Лаврентий Берия пытался занять лидирующую позицию после смерти Сталина, но ему это не дали сделать Никита Хрущев, Георгий Маленков, Николай Булганин и другие бывшие «сталинские орлы» при поддержке маршала Константина Жукова. Причем, в отличие от своих предшественников на должности руководителей НКВД-МГБ, Берия – при всех его известных особенностях, это был куда более высокий уровень, поскольку кроме спецслужб и карательных органов возглавлял новые направления – разработку ракетной техники, ядерного оружия и так далее. Но он был уничтожен своими бывшими подельниками не только из-за боязни, но также из-за того, чтобы спецслужбы не смогли оседлать государство.

Ведь одной из важных целей десталинизации, проводившейся во времена Хрущева, было взятие спецслужб и карательных органов под жесткий партийно-государственный контроль, недопущение в дальнейшем ситуации, когда спецслужбы и выходцы из них правят бал в стране, подминая под себя власть, государство и партию, которая тогда была важнейшим элементом всей советской конструкции. Кратковременный приход к власти многолетнего главы КГБ Андропова, по сути, только подтвердил тот факт, что спецслужбы к концу правления Брежнева, которого сменил Андропов, находились под жестким партийным контролем.

Именно партийные органы в поздний советский период решали кадровый вопрос в спецслужбах, ставили задачи, требовали отчета о выполнении. Причем руководство это было коллективным, пусть даже с учетом позднебрежневских «геронтологических» особенностей, поскольку руководил спецслужбами не самолично генеральный секретарь партии, а, как минимум, политбюро ЦК, а шире – ЦК партии. Более того, в назначении на руководящие должности КГБ принимали участие государственные органы, например президиум Верховного совета СССР. Наконец, официально советская спецслужба называлась «КГБ при Совете министров СССР», то есть, наряду, например, с тогдашним министерством мясомолочной промышленности, это было такое себе «министерство госбезопасности», кстати, именно так его называли сразу после войны, когда вместо наркоматов в 1946 году ввели министерства, в том числе МГБ во главе с Виктором Абакумовым.

После этого необходимого, по нашему мнению, экскурса в историю вернемся в современную Россию. Ее особенностью является то, что ей действительно заправляет своего рода «взбесившаяся ГэБня», ничем и никем не ограниченная в своих действиях. Путин и значительная часть его окружения в середине и второй половине 1980-х занимали низовые должности и ходили в чинах не выше майора, максимум, подполковника. Об этом хорошо сказано в книге убиенного своими бывшими сослуживцами в Британии советского спецслужбиста Александра Литвиненко «Лубянская преступная группировка». Уровень интеллекта Путина и окружения – это далеко не уровень Андропова, даже Берии, других ведущих руководителей советских спецслужб. Кроме того, советское государство, по крайне мере, на уровне лозунгов, декларировало некие высшие ценности, например «построение светлого коммунистического будущего». В современной России налицо тупая военщина, полицейщина, жажда наживы, империалистическая агрессия, национализм и шовинизм при полном отсутствии хотя бы малейших экзистенциальных изысков на тему «светлого будущего», «царства небесного», вообще чего-либо в этом роде.

Находящиеся сейчас у руля низовые выходцы из спецслужб в принципе не состоянии ничего такого сформулировать. Более того, у них вообще подобные вещи отсутствуют в «когнитивной матрице».

Об этом хорошо сказано в упомянутой книге Александра Литвиненко:

«Нечто подобное случилось и со спецслужбами — тоже ведь Истребители своего народа, скольких истребили! Они всегда мечтали о власти — но власть была не у них, а у КПСС. И вот они добились её. И тут обнаруживается, что не могут они без штурвала. Раньше они хоть каким-то делом занимались — партноменклатуру охраняли, боролись с влиянием Запада, мацу из еврейских посылок изымали, а теперь вот остались без дела, занимаются банальным разбоем.

Всё точно по Высоцкому: полная неспособность к самостоятельным решениям. Система привыкла исполнять, решать задачи, но не формулировать их. Одно дело — выполнять указания политического руководства страны, другое — быть этим руководством».

Кстати, что касается книги Литвиненко, то, за исключением разве только темы взрывов в 1999 году, якобы приведших к власти Путина и его клику, о чем достаточно сказано во множестве других источников, именно процитированное выше место из этой книги является, пожалуй, самым сильным, передающим самую суть путинской власти в России.

«Кто есть ху» в коллективном Путине

И все же будем исходить из того, что «коллективный Путин» реально существует и оказывает влияние на принятие решений в России. А этом смысле, следует рассмотреть отдельных действующих лиц и исполнителей, их послужной список и взгляды.

Ссылаясь на находящегося в эмиграции российского оппозиционера Андрея Пионтковского, его тезка, упомянутый выше Андрей Илларионов самым опасным человеком в окружении Путина называет бывшего директора ФСБ, а ныне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Родившийся в Ленинграде в 1951 году, Патрушев учился в одном классе с еще одним видным российским деятелем – Борисом Грызловым, бывшим министром внутренних дел России (2001-2003), главой Госдумы (2003-2011), председателем Высшего совета партии «Единая Россия», с декабря 2015 года – представителем России в переговорной трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

В 1974 году Патрушев окончил Ленинградский кораблестроительный институт и недолгое время работал в институтском конструкторском бюро. Очевидно, участь «простого советского инженера» его не прельщала, поэтому в 1974-1975 годах он был слушателем высших курсов КГБ в Минске. С 1975 года работал в контрразведывательном подразделении управления КГБ СССР по Ленинградской области: младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, начальник горотделения, заместитель начальника райотдела, начальник службы по борьбе с контрабандой и коррупцией. Окончил годичные курсы повышения квалификации при Высшей школе КГБ СССР.

Первую половину службы в госбезопасности Патрушев занимался организацией рыбалки, охоты и прочих развлечений для руководства ленинградского КГБ. «Патрушев был моим помощником, — вспоминает бывший генерал-майор КГБ СССР Олег Калугин. — Вместе на охоту ездили». Экс-разведчик КГБ Юрия Швец: «Он (Патрушев), как и Путин, работал в ленинградском управлении КГБ, был специалистом по организации охоты и рыбалки для руководства. Такой «егерь» был практически в каждом управлении КГБ, вывозил начальство на природу, накрывал поляну». Очень интересную характеристику Патрушеву дает Калугин: «… все спрашивал и спрашивал меня, почему мало сажаем, очень хотел показать, какой он изобретательный». «Был случай, — вспоминает Калугин, — когда один диссидент в Кировске мешал партийным властям. Они говорили: «Почему вы держите этого клеветника, почему не посадите?». Как рассказывает Калугин, оказалось, что тот, кого называли клеветником, честно говорил о проблеме очередей, дефиците продуктов, бюрократизме, неспособности власти справиться с проблемами. «С ним надо разобраться», — заявил Патрушев со слов Калугина. «Патрушев решил устроить провокацию, чтобы его посадить. Я его остановил — не надо сажать человека в тюрьму без оснований. Но он был не очень доволен, что его инициатива не получила поддержки», — вспоминает генерал.

В 1985 году крупный карьерный провал постиг многих функционеров ленинградского подразделения КГБ, включая самого Путина, работавшего здесь с 1977 года по линии контрразведки, а также ряд персонажей из нынешнего окружения Путина, которые в это время работали там же. Речь идет о побеге за границу полковника Первого главного управления КГБ (разведка) Олега Гордиевского, руководителя советской резидентуры в Лондоне, который работал на Британию 11 лет. После возникновения подозрений Гордиевский был отозван в СССР, но сумел уйти за кордон в июле 1985 году как раз через Ленинградскую область в Финляндию, то есть местные функционеры КГБ его уход прошляпили. Это вызвало гнев начальства, и эти функционеры, не занимавшие, впрочем, слишком уж высоких постов, были разбросаны по разным местам.

Например, Путин оказался в качестве резидента внешней разведки в Восточной Германии под прикрытием в должности директора Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене. С одной стороны, это не так уж и плохо по сравнению, например, с Урюпинском, но слишком уж его должность смахивает на «завклубом». Сергей Иванов, еще один персонаж из нынешнего окружения Путина, очутился в далекой и опасной Кении, по сравнению с которой «заведующий Дрезденским клубом» Путин таки неплохо устроился.

Сильно не повезло Патрушеву. Вместо престижного Ленинграда — второй, фактически первой, столицы России, он оказался не слишком далеко от города на Неве, но в захолустье – в соседней Карелии, где и встретил развал СССР. В своей книге Литвиненко описывает, как Патрушев в Карелии был обвинен в незаконных сделках по продаже карельской березы. Было начато уголовное расследование.

Некоторое время работал на разных должностях в местных спецслужбах, но затем сумел перебраться в Москву, где в 1994-1998 годах был начальником Управления собственной безопасности ФСБ России и занимался кадровыми вопросами.

Карьера Патрушева пошла вверх после появления в Москве другого выходца из ленинградского КГБ – Владимира Путина, который после канцелярской работы в администрации президента Ельцина был в мае 1998 года назначен директором ФСБ.

Обратим внимание на следующее. Путин дослужился в советском КГБ всего лишь до подполковника, занимая далеко не ведущие должности, его карьера была не слишком успешной, то есть опыта, достаточного для занятия должности главы ФСБ, у него просто не было, и быть не могло. С развалом Союза он и вовсе подал в отставку, занимал мелкие должности в Ленинградском университете и в мэрии Петербурга, обретя к тому же, отчетливую коррупционно-криминальную репутацию. И вдруг такой бешеный, как сейчас модно говорить, «социальный лифт»: из мелкого чиновника – в кресло главы ФСБ, оттуда – в премьер-министры в августе 1999 года, затем уже 31 декабря 1999 года больной Ельцин называет Путина своим преемником, назначает исполняющим обязанности президента. Наконец, в марте 2000 года он занимает президентский пост, каковой занимает по сей день и имеет все шансы просидеть на нем еще лет этак 16.

Итак, в 1996 году Путин был далеко не самым важным клерком в Петербургской мэрии Собчака, а через каких-то 4 года становится президентом России. Что же послужило невиданному взлету Путина, приведя к власти нынешнее путинское окружение, включая Патрушева. Путина в администрацию пригласил Валентин Юмашев, советник, глава администрации и зять Ельцина, а также кадровый сотрудник КГБ (в 1987 году перешел работать из «Комсомольской правды» в «Огонек», где занимал должность начальника отдела писем. Отделом писем в Советском Союзе, как правило, заведовали лица, работавшие на КГБ, поскольку для КГБ это был один из способов сбора информации о реальном недовольстве в стране). Юмашев признавал, что ему посоветовал Путина Чубайс, который работал с Путиным в Петербурге.

Правда, в свое время ныне покойный, умерший при весьма подозрительных обстоятельствах в эмиграции Борис Березовский приписывал именно себе заслугу в том, что Путин появился в московских верхах и, в конечном итоге, возглавил Россию. Нечто подобное утверждает и упомянутый выше глава ельцинской охраны Александр Коржаков: якобы для содействия повторному избранию Ельцина на второй срок в 1996 году Юмашев привлек доктора физико-математических наук, бизнесмена и беспринципного, но крайне эффективного проходимца Березовского, а уже Березовский привлек Путина, с которым тоже пересекался в Питере. Убитый Борис Немцов также называл Березовского ответственным за приход к власти Путина, которого он порекомендовал Ельцину на должность преемника.

Березовский: «Я был одним из тех, кто принимал участие в подготовке решения для Ельцина по назначению Путина на должность президента России, считал, что выбор между Примаковым (на то время премьер-министр России, занимавший эту должность с 11 сентября 1998 г. по 12 мая 1999 г., кадровый сотрудник КГБ: с 30 сентября 1991 года — руководитель Первого главного управления КГБ СССР, первый заместитель председателя КГБ, с 6 ноября 1991 года — руководитель Центральной службы разведки СССР, с 26 декабря 1991 по январь 1996 года — директор Службы внешней разведки России) и Путиным – это выбор между плохим и хорошим решением». Позднее, в 2007 году Березовский говорил, что это был выбор между плохим и очень плохим решением, тогда еще он считал, что Примаков был бы очень плохим выбором для России и отдавал предпочтение Путину, несмотря на жесткий конфликт между ними, из-за которого Березовскому пришлось эмигрировать из РФ. Большинство активов Березовского было отобрано путинской Россией, а он с сентября 2003 года до конца жизни, оставаясь гражданином РФ, постоянно проживал в Великобритании в качестве политического беженца.

Работая на разных должностях в администрации вплоть до замглавы, то есть заместителя Юмашева, Путин проявил себя тем, что курировал ряд громких расследований, в частности, по эффективности использования средств оборонного заказа, в результате чего был уволен министр обороны Игорь Родионов. Также Путин активно участвовал в отстранении от власти генерального прокурора Ю́рия Скуратова. Скандал был связан с документальным фильмом «Трое в постели», показанным по государственному телеканалу «РТР», где «человек, похожий на генерального прокурора», занимался сексом с двумя девушками. В появлении записи Скуратов обвинял Путина, который в тот период возглавлял ФСБ: «Они в панике думали, что бы такого сделать, чтобы я ушёл со своего поста, и выбрали этот способ». По утверждению журналиста Павла Шеремета, «Путин, как говорят люди из ближнего окружения Ельцина, отвечал за то, чтобы Скуратов тихо ушёл из Генпрокуратуры и не стал „мутить воду“».

В ноябре 1997 года Путин организовал отъезд во Францию своего бывшего руководителя Анатолия Собчака, проходившего по уголовному делу о злоупотреблениях в мэрии Санкт-Петербурга. По мнению Валентина Юмашева, этот эпизод повлиял на выбор Путина в качестве преемника Ельцина, поскольку стало ясно, что «своих он не сдает», а потому Ельцину и его окружению не стоит бояться преследований за совершенные преступления в случае прихода Путина к власти.

Патрушеву молва приписывает многочисленные грехи от банальной коррупции до наркотиков и организации убийств, включая массовые. В частности, Патрушева обвиняют в причастности к убийству сбежавшего на Запад бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. 21 января 2016 года судья Высокого суда Британии сэр Роберт Оуэн в ходе объявления результатов общественного дознания по делу Александра Литвиненко заявил: судом установлено, что Литвиненко был убит бывшим офицером Госуправления охраны Андреем Луговым и его партнёром Дмитрием Ковтуном. По заключению Оуэна, убийство, «скорее всего, одобрили» лично глава ФСБ Николай Патрушев и российский президент Владимир Путин.

6 апреля 2018 года Патрушев включён в санкционный «Кремлёвский список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, приближённых к В. Путину.

Выдвигаются против Патрушева и обвинения в причастности к взрывам жилых домов в России 1999 года и других терактам, прежде всего, в Москве, Буйнакске и Волгодонске, целью которых был «запрос на твердую руку» и, как следствие, приход к власти Владимира Путина. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере.

Согласно официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты были организованы и профинансированы руководителями незаконного вооружённого формирования Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром и осуществлены нанятыми ими группами северокавказских боевиков. В течение нескольких лет после совершения терактов подавляющая часть как организаторов, так и исполнителей терактов, была либо осуждена, либо убита в ходе спецопераций российских и грузинских силовых структур.

Однако есть вполне правдоподобная версия, которой придерживаются историк Рутгеровского университета (США) Юрий Фельштинский, убиенный бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, оппозиционный политолог Андрей Пионтковский и ряд других лиц из числа российской оппозиции, часто весьма неоднозначных. Например, Фельштинский, эмигрировавший из СССР в 1970-х годах, вполне спокойно сотрудничал с Березовским и брал у него деньги, хотя Березовский нажил барыши на разграблении наследия СССР и участвовал в приведении к власти Путина. В свою очередь, Пионтковский, насколько можно понять, гневно клеймит позором бандитский капитализм России и его бывшую важную составную часть в лице Бориса Березовского в книге «За Родину! За Абрамовича! Огонь!». Впрочем, русские оппозиционеры всегда вызывали, мягко говоря, недоумение в силу их продажности и «кухонных разборок» между собой, а их истерично-обличительные вопли в адрес Путина не представляют для российской власти ни малейшей опасности.

О взрывах в России накануне прихода к власти Путина подробно говорится в книге Литвиненко «ФСБ взрывает Россию» в соавторстве с Фельштинским, а также в книге Литвиненко «Лубянская преступная группировка». Считается, что правда вскрылась после того, как 22 сентября 1999 года местный житель Рязани заметил, как в подвал жилого дома неизвестные заносят мешки, а поскольку в это время по России гремели взрывы, этот житель сообщил в местное отделение ФСБ. Рязанские спецслужбы якобы обнаружили в подвале гексоген и боевые взрыватели и возбудили уголовное дело по факту подготовки теракта. Но вдруг в дело включилась головная московская контора ФСБ, где заявили, что это были имитация и учение на предмет проверки бдительности. Дело у ничего не ведавших о московских играх рязанских ФСБшников забрали и засекретили. Есть версия, что теракт готовился настоящий, но в Рязани ФСБ было не в курсе и выполнило служебный долг. При этом в вопросе «отмазывания конторы» от теракта особо усердствовал глава ФСБ Патрушев, что дает основание для обвинений в его адрес в причастности к этим массовым убийствам российских граждан.

Есть в «активе» Патрушева еще один «косяк». Это обвинение в распространении и транспортировке наркотиков. В указанной книге Литвиненко «Лубянская преступная группировка» приводятся данные о том. что российские спецслужбы с советских времен замешаны в наркотрафике из Афганистана через Среднюю Азию и Россию на Запад, причем активное участие в этом принимало то самое находящееся на границе ленинградское подразделение КГБ, в котором в свое время служили Путин, Патрушев, Иванов и другие, и в которое в 1980-х годах попала группа сотрудников, ранее работавших в Узбекистане и замешанных в наркотиках.

Вовлеченность ФСБ и лично Патрушева в «наркоту» подтверждается скандалом с «аргентинским кокаином», который подробно освещали медиа, а потому остановимся на нем очень кратко.

В 2016 году в российском посольстве в Буэнос-Айресе был обнаружен дипломатический багаж с 400 килограммами наркотиков. Посольство уведомило аргентинские власти, кокаин изъяли и якобы начали совместную российско-аргентинскую операцию по выявлению соучастников, подменив кокаин мукой. Отмечается, что Аргентина не стала предавать дело огласке, чтобы не портить отношение с Москвой. По данным Москвы, транспортировку якобы муки в рамках операции осуществлял самолет Патрушева при личном его участии. По другим данным, это была не мука, а наркотики, которые аргентинцы дали возможность вывезти под видом операции, чтобы русские могли по-тихому «прибрать за собой», а личное участие Патрушева якобы подтверждает то, о чем писал Литвиненко, то есть, что российские спецслужбы и лично Патрушев замешаны в наркотрафике.

Если верить Илларионову, у Патрушева есть еще одна особенность, которую можно охарактеризовать как «отмороженность». Андрей Илларионов утверждает, что Патрушев является сторонником превентивного ядерного удара, в том числе по объектам, не представляющим ядерную угрозу. Это мнение Патрушев якобы высказывал в некоем тесном кругу, но даже Путин в этом вопросе выступал резко против. Иными словами, по сравнению с Патрушевым даже Путин является «голубем мира».

Вторым в окружении Путина по степени опасности Илларионов называет Сергея Иванова. В частности, Илларионов считает Иванова организатором убийства бывшего чеченского президента Зелимхана Яндарбиева, который был взорван в столице Катара Дохе 18 февраля 2004 года. Катарские власти арестовали и осудили на пожизненное заключение двух сотрудников российского посольства Белашкова и Богачева, хотя есть мнение, что их имена-фамилии были вымышленными. Третий соучастник Александр Фетисов, имевший должность первого секретаря посольства и дипломатический иммунитет, уголовному преследованию по этой причине не подвергался, а был выслан из Катара. Российская сторона, естественно, отрицала свою причастность и причастность ее граждан к убийству Яндарбиева. В ответ Москва фактически захватила в заложники катарских спортсменов, предъявив им подозрения в террористических актах на территории России, а также обвинив в незаконном провозе валютных средств через границу.

Пребывая в марте того же года в Париже, Сергей Иванов, тогдашний министр обороны России, заявил: «Государство использует все имеющиеся в его распоряжении средства для освобождения российских граждан, незаконно арестованных в Катаре». Из этого следует, что Иванов может быть причастен к организации убийства.

В декабре 2004 года российские спецслужбисты были переданы Москве в рамках соглашения о передаче осуждённых для отбывания наказания в России. Их встречали в аэропорту с красными дорожками, а потом их следы в России затерялись, и Федеральная служба исполнения наказаний России не может предоставить данные об их местонахождении.

Однако обратимся собственно к Сергею Иванову, родившемуся в 1953 году в Ленинграде и входящему в ближайшее окружение Путина.

Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нём (1975), высшие курсы КГБ СССР в Минске (1976), Краснознамённый институт КГБ СССР (1981). В 1974 году был отправлен изучать английский язык в Илингский технический колледж (Великобритания). В 1975 году был принят на службу в КГБ СССР. В 1976-1977 годах — сотрудник 1-го отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, где работал в одном подразделении вместе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным. До 1985 года работал в резидентуре в Финляндии, а затем в Кении, куда, по его словам, был переведён из-за своего раскрытия в Европе Олегом Гордиевским. В 1991-1998 годах продолжил работать в Службе внешней разведки России. Службу в разведке закончил первым заместителем директора Европейского департамента СВР России. С 15 ноября 1999 года — секретарь Совета безопасности России. 28 марта 2001 года назначен министром обороны Российской Федерации, 14 ноября 2005 года — заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром обороны Российской Федерации. 15 февраля 2007 года освобождён от указанной должности и назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Руководитель администрации президента России с декабря 2011 года по август 2016 года. Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Действительный государственный советник РФ I класса (2011 год). Генерал-полковник в отставке. Председатель совета директоров ПАО «Ростелеком» с 15 июня 2015 года. С 12 августа 2016 года — специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Свободно владеет английским и шведским языками.

Иванов в 2007 году считался одним из кандидатов на пост президента, но выбор был сделан в пользу Медведева, возможно, как более предсказуемого и управляемого. Любопытно, что Медведева к окружению Путина не относят. В то же время Путин сам признавал, что Иванов — один из его ближайших соратников. Возможно, Путина остановил слишком жесткий характер Иванова, то есть и по отношению к Иванову Путина можно считать «голубем».

В 1999–2001 годах Сергей Иванов участвовал в операции по установлению контроля над крупнейшими ТВ-каналами путём рейдерского изъятия активов у Владимира Гусинского и Бориса Березовского.

В 2006 году большой резонанс вызвало заявление Иванова о готовности России уничтожать возможных исполнителей терактов в любой точке мира: «Если мы точно знаем, что в том или ином регионе мира готовится террористический акт, направленный против России или ее граждан, мы оставляем за собой право нанести удар, чтобы предотвратить это… Для этого можно использовать все, что угодно, кроме ядерного оружия, лишь бы это было эффективно». Это заявление многими интерпретировалось как циничное подтверждение готовности российских властей уничтожать не только и не столько реальных террористов, сколько своих политических оппонентов.

Будучи многолетним куратором военно-промышленного комплекса, Иванов обвиняется не только в милитаризации экономики, но и в коррупции в этой сфере, а также в незаконных поставках вооружений в «горячие точки».

Несет ответственность за агрессию в отношении Украины, за что с 2014 года включен в санкционные списки США.

Прежде чем перейти к следующему персонажу, нынешнему директору ФСБ Александру Бортникову, следует немного снова вернуться к бывшему главе этой «конторы» Николаю Патрушеву.

Пребывая на посту директора ФСБ, Патрушев обнаружил наполеоновские замашки и начал «бронзоветь». Он практически открыто говорил о возрождении КГБ, что подразумевало объединение в ФСБ всех спецслужб, включая Службу внешней разведки и Федеральную службу охраны, причем с Патрушевым во главе. При этом Патрушев подминал под себя и МВД во главе с Рашидом Нургалиевым. Патрушев развил бурную медиа-активность, часто мелькал в СМИ, делал шокирующие заявления о создании касты «новых дворян», к числу которых должны относиться сотрудники ФСБ. Патрушев даже фигурировал в качестве прототипа в кино «Код Апокалипсиса» с участием Анастасии Заворотнюк и Венсана Переса.

В конечном итоге, все это надоело Путину, и теперь Патрушеву приходится довольствоваться должностью секретаря совета безопасности, которая при Путине утратила то значение, которое имела при Ельцине, превратившись в синекуру.

Так на посту главы ФСБ оказался Александр Бортников, который имел долгий конфликт с Патрушевым. Трудно сказать, насколько Бортников является «окружением Путина» и насколько сильно он может влиять на принятие решений. Он также служил в Ленинградском КГБ в то же время, когда и Путин, но в те времена, по некоторым данным, они были просто хорошо знакомы, и не более того. Есть версия, что в момент, когда стало необходимым убирать Патрушева, Бортников оказался фигурой, компромиссной для различных группировок Кремля. К тому же Бортникова поддерживал указанный выше нынешний глава «Роснефти» Сечин, имеющий серьезное влияние.

Так Бортников с мая 2008 года оказался во главе ФСБ и получил звание генерала армии. Родившийся в 1951 году в Перми (тогда Молотов), Бортников в 1973 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, затем работал по специальности в Гатчине под Ленинградом. В 1975 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского в Москве. С 1975 года — в органах государственной безопасности. Проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области, позднее – УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До июня 2003 года — заместитель начальника Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по контрразведывательным операциям. С 1 июля 2003 по 28 февраля 2004 года — начальник Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Со 2 марта 2004 года — замдиректора ФСБ России — начальник Департамента экономической безопасности ФСБ России. С 11 июля 2004 года — руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России. С апреля 2005 года — член Комиссии по экспортному контролю РФ. Наконец, с 12 мая 2008 года — директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета, а с 25 мая — также постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации.

Несмотря на санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, введенные США, ЕС и Канадой, Бортников в санкционные списки не попал. Это дало ему возможность посещать Вашингтон. В частности, в январе 2018 года Бортников вместе с главой СВР Нарышкиным и начальником военной разведки Коробовым совершил визит в Вашингтон, где они встретились с директором ЦРУ Майком Помпео и обсудили угрозы возвращения из Сирии боевиков «Исламского государства», которые ранее прибыли воевать в Сирию из России и стран Центральной Азии.

Компромат на Бортникова, который мелькает в медиа, имеет стандартный как для российского чиновника вид. Это не задекларированные доходы и аферы с землей. Звучат, причем даже в российских СМИ, обвинения в применении пыток в ФСБ, что также не является новостью. То же самое касается нарушения законности и правового нигилизма в рядах «конторы». Но поскольку Бортников пока устраивает все основные центры влияния, включая Путина, он продолжает занимать пост главы ФСБ.

Заканчивая с персонажами, которых называют «окружением Путина, необходимо обязательно обратить внимание на нынешнего директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина (1954).

Детство Нарышкин провел во Всеволожске Ленинградской области, где с отличием окончил школу. В 1978 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «инженер-радиомеханик». Также окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по специальности «экономист». Владеет английским и французским языками. Доктор экономических наук.

По неофициальным данным, в период с 1978 по 1982 год проходил подготовку в специальных учебных заведениях Комитета государственной безопасности СССР. Учился на двухгодичном факультете в 101-й школе Первого главного управления КГБ (ныне — Академия внешней разведки). По окончании учёбы, по словам самого Нарышкина, в 1980 году в Ленинградском управлении КГБ познакомился с Путиным. В ходе обучения Нарышкин имел оперативный псевдоним «Наумов». Учился также во «французской» группе одногодичного 8-го факультета Высшей школы КГБ в Москве.

Карьера Нарышкина развивалась интересно. С 1982 года — помощник проректора по международным научным связям, заместитель начальника Отдела внешнеэкономических связей Ленинградского политехнического института. Туда его, очевидно, командировали из КГБ, чтобы перейти к следующему этапу карьеры – должности сотрудника аппарата экономического советника посольства СССР в Бельгии. Судя по всему, это техническая и экономическая разведка, причем в «столице НАТО» Брюсселе, а на такую работу тогда кого попало не направляли.

После возвращения из-за рубежа, в начале 1990-х Нарышкин работал начальником отдела комитета по экономическому развитию, позже — комитета по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга, где работал и Путин. В течение 1990-х годов работал в ряде государственных и коммерческих структур Ленинградской области.

С приходом Путина к власти Нарышкин перебрался в Москву, и его карьера стремительно пошла вверх. С февраля 2004 года — заместитель начальника экономического управления Администрации президента. С марта 2004 года — заместитель руководителя аппарата правительства России. С сентября 2004 года — руководитель аппарата правительства — министр России. С февраля 2007 года —заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства.

С 12 мая 2008 по 20 декабря 2011 года — руководитель администрации президента России. В западных СМИ появлялось мнение, что Нарышкин в это время «приглядывал за Медведевым», который «грел» место для Путина.

4 декабря 2011 года Нарышкин был избран депутатом Госдумы, а уже 21 декабря стал председателем Госдумы. В 2018 году во время допроса в Оболонском суде по делу о госизмене Януковича бывший глава Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что 28 февраля 2014 года глава Госдумы Сергей Нарышкин угрожал тогдашнему и.о. президента Украины Турчинову вооруженным вторжением в Украину.

На парламентских выборах 2016 года Нарышкин опять переизбрался в Думу, но отказался от мандата, поскольку получил назначение на должность директора Службы внешней разведки.

Нарышкин внесен в санкционные списки в связи с агрессией России в Украине, но, как сказано выше, это не мешает Вашингтону, когда нужно, принимать его на уровне главы ЦРЦ, что весьма показательно.

Несмотря на некоторую компрометирующую информацию в медиа, Нарышкина можно считать наиболее чистым персонажем из окружения Путина. К тому же, Нарышкин обладает рядом дополнительных положительных качеств: свободно владеет английским и французским языками, по-европейски воспитан, даже во внешнем облике имеет нечто «джентльменское», галантен и обаятелен, интересуется поэзией, музыкой, театром, бардовским творчеством, хорошо играет на гитаре, обладает авторитетом, а также недюжинными морально-деловыми и интеллектуальными способностями.

Все это наталкивает на мысль о том, что в случае смены власти именно его можно рассматривать в качестве главного «претендента на престол», который будет восприниматься Западом.

И такие тенденции, очевидно, имеются в Кремле, поскольку Нарышкин имеет славу «третьего преемника Путина», очевидно вслед за указанными выше Медведевым и Ивановым. Другое дело, что в Москве имеет место подковерная борьба за власть, и у Нарышкина наверняка есть оппоненты из противоборствующих «башен Кремля».

Более того, не до конца понятна позиция Путина, который, похоже, сомневается и еще до конца не принял решение о том, уходить или оставаться в 2024 году или даже ранее, не разнесет ли междоусобица созданную им за 20 лет конструкцию власти, кому именно доверить «высокое звание наследника престола». Кроме того, события последнего времени, прежде всего коронавирусный кризис, смешал многие карты…

Туманные перспективы Путина и его наследника

Итак, детальный экскурс в тему окружения Путина и царящих в нем нравов и настроений заставляет сильно усомниться в справедливости слухов о том, что Путин мало что решает, и за него все решает окружение. Дело даже не в упоминавшемся ранее мнении российского политолога Валерия Соловья о том, что Путин принимает решения самостоятельно, в частности, именно так было в случае с отказом от подписания соглашения в рамках ОПЕК+, в чем потом публично обвинили главу «Роснефти» Игоря Сечина, чтобы отвратить обвинения от Путина.

Тот факт, что в своих умозаключениях Соловей ссылается фактически на сплетни, здесь мало что меняет, поскольку дедукцию и причинно-следственные связи никто не отменял.

Даже вышеизложенного достаточно, чтобы понять, что между так называемыми «башнями Кремля», то есть между различными представителями все того же окружения Путина, существуют резкие противоречия, прежде всего по вопросам раздела власти и денег. Да один только Патрушев с его «тараканами» чего стоит, особенно, если его оставить без руководства со стороны Путина!

В условиях жестких «терок» различных центров влияния логично предположить, что Путин действительно принимает важные решения самостоятельно, максимум учитывая интересы различных группировок в своем окружении, чтобы они не развалили ту конструкцию власти, которую Путин создавал.

В этом же смысле весьма сомнительным представляется ситуация, когда Путин по примеру Ельцина вот так просто назовет преемника и уйдет.

В этом смысле крайне сомнительным является заявление упомянутого Соловья о том, что «в 2022 году Путина в политике не будет». К тому же,это утверждение он никак не обосновывает, отделываясь весьма сомнительными намеками. Таким же необоснованным представляется утверждение Соловья о том, что в качестве преемника сейчас следует рассматривать мэра Москвы Сергея Собянина. Собянин сейчас проявил во время карантина и эпидемии коронавируса, но говорить о его возможностях возглавить России представляется, как минимум, преждевременным.

Однако в любом случае нельзя отрицать, что с проблемой путинского окружения тесно связан такой архиважный вопрос, как преемственность власти, или, как модно говорить в современной России, «транзит власти». Тем более что этот «транзит» вовсе не означает смену Путина на кого-либо другого. Пока что все идет к тому, что Путин продолжит восседать на престоле еще более 15 лет. И транзит власти означает не смену президента, а создание такой видимости дальнейшего легитимного пребывания Путина у власти, которая была бы воспринята как внутри России, так и за ее пределами. В подробности вдаваться не будем, поскольку об этом недавно уже приходилось подробно писать.

Все было бы ничего, если бы не случившиеся эпидемия и карантин.

Большой удар нанесла отмена парада ко Дню Победы в связи с карантином, о чем также недавно приходилось писать. На парад возлагались большие надежды как на способ прорыва международной полуизоляции, легитимации путинского режима и самого Путина, поскольку ожидался приезд руководителей ряда стран Европы.

Но отмена парада – это еще полбеды… Представляется, что намного хуже ситуация с референдумом 22 апреля об изменениях в Конституцию России, фактически о продлении полномочий Путина до 2036 года.

По мнению Валерия Соловья, чем дольше продолжается сидение на карантине и ухудшение социально-экономической ситуации в стране, тем меньше шансов на то, что референдум приведет к «чистой победе» Путина, то есть не придется слишком сильно подтасовывать результаты, что так или иначе приведет к негативным последствиям, вплоть до непризнания дальнейшей легитимности Путина, которая и без того вызывает вопросы после «дважды двух сроков сидения на троне с перерывом на Медведева».

По словам Соловья, рейтинг Путина упал по стране до менее 40%, а в Москве – до немногим более 20%. В отличие от Украины, это почти катастрофа, в этих условиях проведение референдума чревато провалом (https://www.youtube.com/watch?v=Ltn5F0mhhvo). Соловей утверждает, что окружение Путина якобы за его спиной уже шушукается о том, что он стал «не фартовым», и от него отвернулась «госпожа удача». Но даже если это и так, то консенсусной фигуры преемника все равно нет.

Правда, по последним опросам Левада-центра, который в симпатиях в Путину не замечен, называются другие цифры – несколько более 50%, что для Украины было бы очень хорошо, но для России, конкретно для Путина, тоже очень мало.

Словом, в ближайшее время на наших глазах будет разворачиваться крайне любопытное действо, связанное с так называемым транзитом власти в России.