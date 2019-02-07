Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…

Главная » Политика » Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит… Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…

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Действия Кремля часто являются яркой иллюстрацией поэтического откровения о том, что «умом Россию не понять». Громко, со скандалом и международными санкциями аннексировав Крым, от которого Москве одни убытки и никаких доходов, Кремль пытается по-тихому продать другим государствам имеющиеся у нее земли, которых в России настолько в избытке, что там явно не знают, что с ними делать. И это притом, что главным девизом российской власти всегда было: «ни пяди своей земли не отдадим, но чужую всегда прихватить готовы!».

Москва вознамерилась было продать Японии парочку островов Курильской гряды, которые примыкают к северному японскому острову Хоккайдо. Эти два южно-курильские острова имеют исконно «русские названия» Шикотан и Хабомаи. По информации, которая просочилась из-за кулис переговоров в СМИ, вызвав изрядный скандал в самой России и сарказм в остальном мире, то ли продать, то ли передать острова Японии Путинская власть намеревалась с целью или получения инвестиций, или прорыва международных экономических санкций, которые все более подтачивают российскую экономику и социалку, несмотря на бравурные уверения московской пропаганды, что экономика России расцвела, невзирая на санкции, информируют Экономические Новости.

Но разгорелся скандал. Японцы, кроме Хабомаи и Шикотана, якобы потребовали еще и два соседних, более крупных острова Южно-Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Кроме того, в СМИ была запущена информация о том, что как только Япония получит контроль над островами, они будут переданы американцам под военные базы с целью установки там ракет. Скандал, повторим, вышел грандиозный, и вся эта затея, если она была, похоже, сорвалась. Там самым был практически повторен сценарий 1956 года, когда СССР и Япония подписали мирную декларацию, в которой фигурировали те же острова Хабомаи и Шикотан, но притязания японцев на другие острова, а также военно-политический союз Японии и США сорвали дальнейшее развитие событий.

Немного географии с историческими параллелями

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Хабомаи (по-японски Хабомаи-гунто – плоские острова) представляет собой небольшой архипелаг, в который входят острова Полонского, Осколки, Зеленый, Демина, Юрий, Анучина, Танфильева и нескольких мелких общей площадью около 100 квадратных километров. На островах Хабомаи не ведется никакой хозяйственной деятельности, и там никто не живет, кроме пограничников.

Площадь острова Шикотан (на языке народа айнов, древнейшего населения Японии, Камчатки, Курил и Приморья, – большое населенное место) составляет немногим более 250 квадратных километров. Население острова в 2010 году — 2820 человек. Любопытно, что Шикотан административно относится к Сахалинской области, хотя Сахалин отделен от Шикотана сотнями километров бурного Охотского моря.

Особого значения острова не имеют ни в военном, ни в хозяйственном апекте. Российский оппозиционер Илья Пономарев остроумно высказался в том смысле, что острова имеют значение только с точки зрения косяков рыбы.

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Спор России и Японии за Курильские острова и Сахалин начался, как минимум, со времен Екатерины Второй. Курилы, особенно их южная часть, включая Малую Курильскую гряду с островами Шикотан и Хабомаи, несколько раз переходили из рук в руки в ходе дипломатических переговоров и военных действий. После поражения России в Русско-японской войне Курилы и часть Сахалина вошли в состав Японии.

Точку в этой истории поставило поражение во Второй мировой войне Японии, которая лишилась и Курил, и Сахалина, но часть этих территорий по-прежнему считает своими. Территориальный спор между Россией (СССР) и Японией привел к тому, что мирный договор между ними с 1945 года заключен так и не был, что, впрочем, не мешает этим странам сотрудничать, когда это выгодно и возможно. Курилы и Сахалин в 1946 году вошли в состав СССР, а японское населения оттуда было депортировано.

В российских СМИ бытует версия, что Япония в 1945 году якобы отказалась от претензий на Сахалин и Курилы, а поскольку никто другой претензий на них не заявил, то они вошли в состав России (СССР) на правах некоей исторической традиции. Мировое сообщество, вроде как, с этим согласилось и суверенитет России над Курилами признает. Впрочем, в России соглашаются, что владеют островами именно в силу исторических обстоятельств, но не на основе международных юридических документов.

Здесь имеет место курьезная историческая аналогия с переходом в суеверие. Пытаясь отдать, неважно на каких условиях, Японии часть Курил, Путин идет по пути Хрущева, в чем сильно рискует. Повторим, что в 1956 году при Хрущеве подобная попытка оказалась неудачной. Зато удачным был другой акт раздачи земель: Китаю были отданы порты Порт-Артур (Люйшунь) и Дальний (Далянь) – российские анклавы на Желтом море со времен Российской империи, захваченные в конце XIX века в борьбе с другими странами за колонии. Хрущеву это припомнили, когда снимали с должности в ходе подковерного переворота в 1964 году, заменив его на Брежнева, который казенных земель не раздавал, а наоборот, всячески их защищал, например, во время советско-китайского конфликта в 1969 году на острове Даманский площадью всего-то 0,75 кв. км на реке Уссури в 230 километрах южнее Хабаровска. Хрущева, правда, в лагеря не отправили, как это сделали бы при Сталине, умер он своей смертью, но в изоляции и в забвении. Брежнев тоже умер своей смертью, но на высшем посту, и похоронен был со всеми почестями в 1982 году в Кремлевской стене.

Словом, Путин сильно рискует, идя по пути Хрущева… Это к вопросу об исторических аналогиях.

В чем, собственно, дело

Информация о том, что Москва намерена передать Японии контроль над несколькими островами Южно-Курильской гряды в обмен на «нечто весомое», стала появляться в СМИ в конце 2018 года. Вначале в октябре 2018 года японский премьер Синдзо Абэ заявил, что Москва и Токио намерены разрешить территориальные споры и заключить, наконец, мирный договор. Затем были личные встречи Путина во время саммита стран АСЕАН в Сингапуре 14 ноября и саммита G20 1 декабря в аргентинском Буэнос-Айресе. Но что-то пошло не так, поскольку во время последней встречи Путина и Абэ в Москве 22 января 2019 года они проговорили несколько часов, но итог переговоров неизвестен. Секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга лишь пояснил, что вопрос сложный, и просто так его решить нельзя.

Предполагается, что переговоры продолжатся в феврале в Мюнхене на уровне министерств иностранных дел, а затем 28-29 июня в Осаке на очередном саммите G20.

В СМИ высказывается мнение, что, пытаясь задобрить Японию, Путин, таким образом, стремится прорвать блокаду экономических санкций против Москвы. Подобные надежды Кремля выглядят иллюзорно, поскольку Япония едва ли решится пойти против политики США и Запада вообще в отношении санкций против России. Достаточно вспомнить, что японский экспорт в США достигает 16-17%, примерно столько же составляет экспорт Страны Восходящего Солнца в Евросоюз, тогда как на Россию припадает менее 1% экспорта. По некоторым оценкам, более 40% японского капитала так или иначе завязаны на США. Едва ли японские компании отважатся на инвестиции в Россию, рискуя попасть под санкции Вашингтона.

Кроме того, в связи с переговорами о передаче Японии островов появились слухи, что на этих островах могут быть размещены военные базы США, включая ракетные пусковые установки. Американский генералитет поспешил уверить, что таких планов у Пентагона нет, но им не поверили. Подобные решения принимают не генералы, а политическое руководство. В российских же СМИ началась истерия вокруг «сдачи земель под установку американских ракет». Также в России в течение января по отношению к передаче Японии островов начался разворот настроений с положительного на отрицательное.

Более того, все больше складываются подозрения, что слухи о размещении американских ракет на островах, предлагаемых к передаче Японии, были запущены самой Москвой, чтобы выйти из создавшейся ситуации и отыграть назад. К тому же, вряд ли японцы и американцы, имея такие планы, принялись бы оглашать их заранее, причем до того, как Япония получила острова в свою собственность.

Восток – дело тонкое…

Итак, Москва хотела приманкой в виде малозначащих и особо не нужных островов Малой Курильской гряды решить сразу несколько вопросов. Прежде всего, заставить Японию юридически признать нынешний суверенитет России над всеми Курилами и Сахалином, каторый Япония признавать не хочет. Дескать, только в этом случае Москва сможет передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. Плюс к этому, повторим, Кремль преследовал цель привлечения инвестиций и технологий, а также ослабления санкций за счет Японии, которую в Москве посчитали самым слабым звеном в цепи государств, придерживающихся санкционных ограничений.

Иными словами, Москва пыталась использовать Японию, откупившись парой не особо нужных и важных островов.

Но представляется, что вышло «с точностью до наоборот», и Япония использует в своих целях Москву, ослабленную санкциями. Для Токио важно, что Кремль вообще согласился вынести на повестку дня вопрос о признании Японией суверенитета России над Курилами и Сахалином. Кроме сугубо международного это имеет и внутриполитическое значение для нынешнего кабинета правящих либерал-демократов и лично премьера Синдзо Абэ, поскольку именно при его правлении Москва пошла на уступки, согласившись обсуждать вопрос островов, о котором ранее она даже слышать не хотела.

Однако Абэ, равно как и любой другой вменяемый японский политик, никогда не пойдет на то, чтобы юридически признать суверенитет России над Курилами и Сахалином даже для того, чтобы потом получить некоторые острова.

Более того, ни один японский политик никогда не согласится на подачку в виде ничего особо не значащих Шикитана и Хабомаи, не получив кроме них, как минимум, два крупных острова Южно-Курильской гряды, а именно Итуруп и Кунашир. Любой политик высокого ранга в Японии, который согласится признать суверенитет России над островами и примет указанную подачку, уподобляется в Японии самоубийце, как минимум, в политическом смысле. Харакири делать, может, и не придется, но пожизненное положение изгоя обеспечено! Очевидно, запрос на острова Итуруп и Кунашир японцы выдвинули как неотъемлемую часть дальнейших переговоров.

К тому же, именно во время переговоров стало известно, что военное сотрудничество Японии с США не ослабевает, как надеялась Москва, а наоборот, существенно прогрессирует. По данным японских СМИ, США и Япония достигли договоренности о предоставлении Стране Восходящего Солнца двух противоракетных комплексов Aegis Ashore, которые будут прикрывать с воздуха от возможного ракетного нападения со стороны Северной Кореи. Кроме того, достигнута договоренность о том, что американцы существенно модернизируют свою военную базу на японском острове Окинава.

В результате, практически полностью повторилась ситуация с советско-японской декларацией 1956 года о передаче тех же островов Шикотан и Хабомаи с условием признания Японией суверенитета над остальными островами, окончившаяся ничем. Японцы и тогда захотели большего, а также подписали в 1960 году с США договор, закрепивший американское военное присутствие в Японии, хотя одним из условий СССР был вывод американских войск.

Вот и не верь после этого, что история не повторяется!

Нынешний расчет Японии был прост. Экономика России страдает от санкций, а потому рано или поздно Москва может сесть за стол переговоров. Правда, далеко не факт, что так и будет. Но, похоже, в Москве своевременно не разгадали маневр японцев. Как известно, Восток – дело тонкое…