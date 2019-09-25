Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками — это не метод

Главная » Политика » Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод

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О том, какие позиции Госбюджета 2020 вызывают беспокойство, готова ли Украина к открытию рынка земли, чем закончится битва новой власти за столицу — об этом и многом другом «Экономическим новостям» рассказал украинский политик, один из авторов Конституции Украины, народный депутат II, III , IV и V созывов, а также экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

Первую часть интервью с Романом Безсмертным читайте здесь.

Что Вы можете сказать о бюджете 2020? Насколько документ учитывает потребности и вызовы перед которыми Украина сегодня стоит? , информируют Экономические Новости.

Я посмотрел проект бюджета страны, его валовые показатели. Не могу сказать, что вникал во все детали на данном этапе. Но очень хорошо, что на политическом уровне осознают едва ли не единственным на сегодня инструментом управления финансовыми потоками вопрос дефицита. Мне нравится, что есть воля на то, чтобы сократить этот показатель. Потому что это стабильность и гарантия хоть каких-то инвестиций.

Где я вижу непонимание? Наша политика продолжает быть финансово-ростовщического характера. Государство продолжает залезать в займы и долги. А это превращает весь финансовый сектор в средневеково-французский сектор, когда инвесторы играют в государственные займы. Это означает, что они не собираются инвестировать в реальную экономику. То есть финансовая система приобретает черты совершенно порочного характера. На ней могут вырасти банки, но они будут просто заниматься финансовыми операциями государства.

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Я бы рекомендовал министру финансов задуматься над тем, как мотивировать инвестирования непосредственно в реальный сектор экономики, а не в облигации. Это очень опасный тренд — фактически обвал рынка недвижимости, особенно ликвидной, которая по каким-то причинам становится неликвидной, когда огромные объекты продаются по 0,2 оценочной стоимости. Это явные махинации. Над этим надо работать, но предостерегаю всех от репрессивных методов. Нужны мотивировочные механизмы, которые бы создали условия для инвестирования. При этом не забывать, что страна находится в состоянии войны и это должен быть принципиально иной характер экономики. К сожалению, в части сектора безопасности я не увидел, что война становится двигателем экономики.

По сути, это бюджет рецессии. Идет сворачивание децентрализации, нет стратегии поддержки экспортного потенциала. Бюджет следующего года я хотел бы видеть как переходный, хотя, с моей точки зрения, можно было бы говорить о полугодии. За это время нарабатываются соответствующие механизмы, нормативная база и потом — бюджет другого характера, переход на определение трехлетней или пятилетней стратегии. Я с большим беспокойством смотрю на то, что рынок земли вводится с весны, закон о декларировании и контроле за три месяца должно быть принят. Любой закон можно принять даже быстрее. Но механизма его реализации нет, ресурса — нет, кадров — нет, соответствующих институтов — нет. Поэтому опять же «хочу» — это я вижу, «могу» — есть серьезные проблемы.

Почему запуск рынка земли хотят осуществить в такой короткий срок? Готова ли экономика страны к таким изменениям? И кому выгодна эта спешка?

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Я бы меньше пекся по поводу того, что «ой, раздадут!». Есть масса ответов по физическим и юридическим лицам, граждан Украины и иностранцев, подготовки системы. На сегодня достаточно создано законопроектной базы. Конституция Украины, Земельный Кодекс сформировали ответы на эти вопросы. Я бы рекомендовал брать, условно говоря, два года переходного периода, а не полгода и не год. Поскольку в двух составляющих полный провал. Первое — это инвентаризация. Пока я не вижу, что кто-то из лиц о которых идет речь, представляет тот бардак, который творится в инвентаризации кадастра. Второе — это кадры. К сожалению, в Украине нет сегодня кадров, которые были бы способны реализовать даже скромные планы в вопросах оборота земель. И надо понимать, что есть целая сфера, для этого просто не подготовленая. Это местное самоуправление, представительные органы, территориальная организации. Здесь вообще еще «конь не валялся». Это означает, что на этапе, когда все будет делаться люди будут просто бегать по кругу.

Желание ввести рынок земли я чувствую. И оно абсолютно правильное. Но нет инвентаризации. И нет кадров, дисперсно распределеных и способных все это профессионально реализовать. Я понимаю, что люди молодые и хочется уже завтра «хорошо» и «красиво». Но надо помнить: «Если бы молодость умела, а старость могла». Поэтому молодость всегда спешит, а старость — размышляет. Те спешат, потому что не умеют, а те размышляют, потому что не могут.

Новый законопроект о противодействии коррупции, который еще называют «о стукачах»: не породит он тридцать седьмой в Украине?

Откуда это берется. Если взять уровень регламентации общественной жизни в Украине, то он самый низкий среди всех демократических стран, или тех, которые мечтают быть демократичными. Если бы гражданина Украины поместить, условно говоря, в французский, немецкий, британский или американский нейбохуд (neighborhood — англ. Соседство) он бы ужаснулся от уровня регламентации.

Что произошло в Украине? Желая регламентировать и взять под контроль эти процессы, мы почему-то идем опасным путем. А на самом деле речь идет о регламентации жизни человека. Чем больше регламентация, тем больше свобода. Если человек понимает правила, в которых живет, тогда она свободна. Говоря о «стукачивство» мы обращаем внимание на то, что традиционно в постсоветской или посттоталитарной ментальности несло очень большую опасность. Поэтому я бы рекомендовал нынешнему руководству все же говорить о регламентации. Ну, кого не раздражают заборы по шесть метров? Кого не раздражает, когда в доме где железные трубы, кто-то додумывается и ставит медную трубу и после этого во всем доме текут батареи? Когда с двенадцатого этажа падает стекло, потому что там установлено стекло некаленное и разрубает автомобиль или убивает человека? То есть эти вещи, которые мы пока даже не осознаем.

Я сам всегда настаивал на том, чтобы телефоны всех власть имущих прослушивались. Это вещь обязательная. Надо приучаться не говорить глупостей и не заниматься коррупцией. Тогда за твою честную работу будут честно платить. Всегда надо с чего-то начинать. Поэтому в этом отношении нужно отсоединять полезные и нужные вещи по регламентации деятельности и те, которые носят потенциальные угрозы. Потому что здесь может работать и то и другое.

Чем закончится битва новой власти за столицу с ее руководителем Виталием Кличко?

Она объективно должна закончиться тем, что в Киеве должно работать местное самоуправление. Надо прекратить издеваться над киевлянами. То Кличко глава администрации, то городской голова. То есть районные советы, то их нет. Должно быть местное самоуправление на уровне столицы, города, районов. У них должна быть своя компетенция. Ситуация во дворах ухудшилась, когда исчезли районные советы. Раньше хоть было куда прийти и кому пожаловаться. У нас в Киеве отдельные районы большие по численности населения, чем областные центры. Это колоссальная ноша, которую надо нести. И здесь все гениальные. Гениальные те, кто выбрал Кличко мэром города. Гениальные те, кто то назначали, то не назначали его главой администрации. Еще гениальнее в ситуации с ЦИК, мол, давайте его теперь снимать, он не годится управлять и надо, чтобы «смотрящим» был другой. Потому что бюджет столицы 56 млдр. грн. и это немаленькие деньги. Это все лежит на поверхности. И я снова спрашиваю: кто будет думать о людях, о киевлянах? Я против такого подхода. Выбрали Кличко на пять лет — он должен отработать свой срок. Выбрали Зеленского на пять лет — надо дать ему возможность раскрыться. Но помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками — это не метод.

Ваш прогноз на короткую перспективу, что ждет Украину в ближайшее время?

Работа, работа и еще раз работа. Нам надо трудится, надо выживать. Молодое политическое руководство будет делать определенные шаги. Разумеется, что-то будет получаться, где-то будут разбивать лоб. Нам надо осознать, что перед нами стоят очень сложные месяцы и годы. И первый вызов — зима. Это дефицит тепла, проблемы с энергообеспечением, я уже не говорю об инфраструктурных вызовах, ведь снег всегда выпадает неожиданно и не вовремя. Поэтому я пожелал бы нам терпения и сил для того, чтобы мы эту зиму пережили. Пока говорить о каких-то далеко идущих планах я не решаюсь. Знаете, когда становится холодно и ты двигаешься, то становится теплее. Поэтому давайте будем двигаться, греть самих себя и друг друга. Нам надеяться не на кого.