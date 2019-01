Поредевший Давос и «сексуальность» Украины

Сегодня в швейцарском горнолыжном курорте Давос завершается ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭК), который прошел под лозунгом: «Глобализация и формирование мировой архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

Несмотря на то, что в этом году от участия в мероприятии решили отказаться большинство ведущих мировых лидеров, это не помешало украинской делегации в очередной раз прорекламировать инвестиционную привлекательность своей страны и рассказать о влиянии России на выборы в Украине, информируют Экономические Новости.

Без первых лиц

За почти полвека своей работы ВЭФ создал себе репутацию саммита, задающего тренды мирового политико-экономического развития. Участие в мероприятии многие годы считалось особой честью и привилегией для самых влиятельных представителей мира сего. Каждый год государственные лидеры, политики, бизнесмены и общественные деятели съезжаются в Швейцарию, чтобы в неформальной обстановке «сверить часы» по ключевым насущным вопросам и скоординировать коллективную стратегию на будущее. Несмотря на то, что прошлогодний ВЭФ был самым представительным за последние годы — его посетили Дональд Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и молодой канадский премьер Джастин Трюдо – Форум образца 2019 года кардинально отличается по своему качеству.

Глава Белого дома отменил поездку делегации на форум из-за длительного прекращения работы федеральных учреждений (шатдаун). Премьер-министр Великобритании не поехала на форум из-за ситуации по Brexit. А французский президент отказался присутствовать по причине, связанной с протестами «желтых жилетов». Глава Китая Си Цзинпинь прислал вместо себя своего заместителя Ван Цишань. Что уж говорить о российском президенте Владимире Путине, который в последний раз побывал в Давосе в 2009 году еще в статусе премьер-министра и с тех пор здесь не появлялся. Российскую делегацию возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. Украинская делегация на форум прибыла в полном составе во главе с президентом Петром Порошенко, который посетил Швейцарию с рабочим визитом 23-24 января. Мероприятие посетили вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава Минфина Оксана Маркарова, глава Минздрава Ульяна Супрун, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко. А также украинские нардепы, бизнесмены и кандидаты в президенты на выборах 2019 года.

Стоит отметить, из-за того, что в этом году многие мировые лидеры решили проигнорировать форум, пришлось даже пустить опальных русских бизнесменов – Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина, которым сначала отказали в участии как находящимся под санкциями, а потом разрешили посещение отдельных мероприятий. Отсутствие же большого числа политических лидеров, по мнению международных экспертов, отражает экономическую и геополитическую напряженность в мире.

Дебют Болсонару

Открыть ВЭФ предоставили новоиспеченному ультраправому президенту Бразилии Жаиру Болсонару, инаугурация которого прошла всего две недели назад. Он использовал международную площадку, чтобы провозгласить новую эру вместо левой «боливарианской», которая отставивала принципы социализма и самостоятельное развитие региона. А также выразил уверенность, что вместе с лидерами Аргентины и Чили позаботится, чтобы «левые не преобладали в этом регионе».

Президент Бразилии Жаиру Болсонару

«Мы не хотим быть частью боливарианской Америки, которой Бразилия была до недавних пор во время пребывания у власти предыдущих правительств. И мне кажется, эта тенденция распространяется и на другие страны Южной Америки: все больше центристов и правоцентристов побеждают на президентских выборах в этих странах. Левые силы не будут доминировать в этом регионе. И это, на мой взгляд, очень хорошо не только для Южной Америки, но и для всего мира», — сказал Болсонару. Он рассчитывает, что за время его пребывания на посту главы государства Бразилия войдет в список 50 стран с наилучшими условиями для ведения бизнеса. В своей речи Болсонару говорил о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, которая поможет изменить отношение к Бразилии в мире. При этом на его выступление бросала тень скандала вокруг его сына Флавио — ему приписывают связи с беглым лидером группы наемных убийц.

Страхи Меркель

Главной фигурой второго дня Форума стала уходящий канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, сегодня глобальная архитектура безопасности находится под влиянием решений, принятых после Второй мировой войны. «Есть ООН, есть такие форматы, появившиеся позднее, как форумы G7, G20 на уровне глав государств и правительств, они были созданы в ответ на проблемы, ставшие следствием Великой депрессии и мирового экономического кризиса… Глобальная архитектура будет работать только в том случае, если мы все будем готовы и готовы к компромиссу» — заявила она.

Меркель отметила, что в последнее время усилилось влияние на мировую экономику таких стран как Китай и Индия. В качестве примера канцлер назвала создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в противовес Всемирному банку. «Мы уверены, что Европейский союз может набраться храбрости и сил, чтобы решать такие задачи. Нам придется также пережить потрясение от того, что Великобритания хочет выйти из состава ЕС. Все мои усилия направлены на то, чтобы это произошло в упорядоченной манере. Мы хотим хорошего партнерства в будущем», — заявила она. А также отметила, что страны-члены ЕС должны продемонстрировать сплоченность в выстраивании внешней политики, в том числе в отношении России, а также США и Китая.

Полезные встречи Порошенко

Петр Порошенко в Давосе также не терял время зря. В частности, встретился с директором-распорядителем МВФ в Давосе Кристиной Лагард, с которой обсудил состояние развития сотрудничества нашей страны с финансовой организацией и начало реализации новой программы «stand by».

«Я подтвердила, что МВФ готов продолжать поддержку Украины вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко. Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более быстрому росту, который необходим для повышения уровня жизни населения на устойчивой основе», — отметила директор-распорядитель МВФ.

Также глава государства встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он поздравил Германию с тем, что страна вступила в полномочия непостоянного члена Совета Безопасности ООН. И выразил признательность за усилия Берлина по минимизации рисков обострения ситуации в акватории Черного и Азовского морей.



Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Украины Петр Порошенко

А 23 января во время Всемирного экономического форума прошло заседание Национального инвестиционного совета при президенте. На нем подписали Соглашение между норвежской компанией NBT, французской компании Total Eren и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Сиваш». Пакет документов предусматривает финансирование на 150 млн евро строительства ветровой электростанции стоимостью около 400 млн евро.

Предвыборный завтрак в «Украинском Доме»

Уже второй год подряд в Давосе работала площадка «Украинский Дом», организованная Фондом Виктора Пинчука, обосновавшись в помещении обувного магазина. В этом году участники, которые посетили «украинский завтрак» имели возможность подискутировать на тему «Украина: Креативность. Инновации. Возможности». А также стать свидетелями предвыборных спичей кандидатов в президенты Украины.

Так, в своем выступлении лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала реформы, которые проводятся в Украине в последние годы «фрагментарными» и такими, которые не увенчались успехом. И что ее «модель новой Украины» сможет качественно изменить страну в лучшую сторону. «Я призываю всех к интеллектуальной дискуссии, чтобы делать системные изменения в Украине, а не ждать каждый раз доброго царя», — сказала она.

«Есть такая украинская пословица: рыба гниет с головы. Поэтому чистить ее с хвоста абсолютно бесполезно. И поэтому стандарт новой морали, этики, ответственности должен быть задан сверху», — в свою очередь заявил лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.

А вот Петр Порошенко обвинил Тимошенко в популизме относительно ее предвыборного обещания снизить цену на газ. «Для тех, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированные цены ниже рыночных на определенные товары для людей, это именно то, что Чавес и Мадуро делают в Каракасе, в Венесуэле. Каков текущий уровень жизни этих людей? Легко можно увидеть на телевидении, особенно этой ночью, когда миллионы венесуэльцев вышли сказать «нет» Мадуро, сказать «нет» популизму, сказать «нет» безответственным политикам», — заявил он.

«Сексуальности» недостаточно

По словам мера Киева Виталия Кличко, переговоры и договоренности во время ВЭФ приносят Киеву новые проекты и новые идеи, которые впоследствии воплощают в столице. «Систему управления «Смарт-Сити» в Киеве мы начали внедрять 4 года назад именно после успешных переговоров в Давосе. Тогда мы тут договорились с немецкой компанией SAP, которая помогла воплотить в украинской столице первый проект «умного» города — открытый бюджет», — сказал он. А также напомнил, что 2 года назад у него была встреча с представителями UBER, и за несколько месяцев такси этой компании уже поехали по киевским улицам. «Именно в Давосе состоялись переговоры с представителями ІКЕА, и уже в этом году компания откроет в Киеве первый из своих магазинов в Украине. Приход ІКЕА на наш рынок — это серьезный сигнал для других крупных инвесторов. Я очень рад, что в течение нескольких последних лет более 60 процентов всех инвестиций в Украину приходят именно в столицу. И мы продолжаем искать и привлекать новые инвестиции, новые технологии для развития нашего города», — подчеркнул мэр Киева.

А вот его брат Владимир Кличко запомнился достаточно громкой фразой. Описывая желание инвесторов вкладывать в Украину, он заявил: «We are sexy and everybody wants us», («Мы привлекательны (сексуальны) и все хотят нас»). Что вызвало волну легкого недоумения у многих присутствующих.

«Боюсь, что именно это заявление и отражает суть мышления украинских чиновников. Уже никто никого не хочет. Для того чтобы хотели необходимо создать для инвесторов условия», — написал директор Международного Фонда Бейзера Олег Устенко в Facebook. Продолжая изъясняться в категориях Владимира Кличко, эксперт подчеркнул, что быть «секси» еще не достаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который «выступает за безопасный секс». «Обеспечение защиты прав собственности, справедливый суд, низкий уровень коррупции и т.д. являются тем «презервативом», который нужен инвестору для того, чтобы впервые попробовать начать свой бизнес в Украине», — резюмировал он.

В этом солидарен и кандидат политический наук Артур Билоус. «Инновационный рост и привлечение инвестиций зависит не от таких площадок, хотя и это важно. Но, как правило, такие площадки служат для самоудовлетворения и реализации амбиций самых участников этих площадок, тешат тщеславие руководства. Это не первый мировой форум. Он проходит не один год, но инвестиционный уровень в стране падает — за последний год немногим более 1 млрд. долл. И не известно сколько среди них действительно иностранных, а не наших оффшорных инвестиций. Лучший показатель был 8 млрд. долл. Поэтому вопрос не в площадках, а в инвестиционном климате, черновой работе над ошибками внутри Украины. А над этим работать не хотят», — заявил эксперт. По его словам, серьезный иностранный инвестор хоть и понимает, что Украина привлекательный рынок с дешевой рабочей силой, но также оценивает риск того, что бизнес могут отобрать, и не знает, как планировать свои траты из-за постоянных скачков курса доллара. Поэтому инвестор примет выжидательную позицию. «На самом деле политическая элита не хочет прихода серьезного иностранного инвестора. Так как проиграет в конкурентной борьбе и поэтому все эти разговоры о привлечении иностранных инвестиций не более чем «хорошая мина при плохой игре», — резюмировал он.

Поиск диалога

В этом году 49 Давосский форум собрал представителей мирового сообщества для обсуждения глобализации, климата и торговых войн. Участники обсудили не только экономику и климат, но и вопросы гендерного равенства, лидерства и равных возможностей, привлечение поколения next (миллениалов) к управлению будущим, а также региональную политику.

Участники Форума призывали к общему диалогу и поиску общих усилий, но на деле многие из тех, кто формирует мировые политические и экономические тенденции, не готовы к таким дискуссиям. Изоляция и разрозненность- одна из главных проблем будущего планеты. Что в частности, демонстрируют США, Китай и Россия. Особую обеспокоенность вызывет разрушение геополитического сотрудничества, начиная от торговых войн до расторжения договоров об ограничении вооружения.

Серьезные вызовы стоят также перед мировой экономикой. Глава МВФ Кристин Лагард выступила с речью, в которой озвучила падение темпов развития мировой экономики и спрогнозировала рост финансовых рисков в будущем. В мире растут долги, которые сегодня насчитывают 250 трлн долларов, при ухудшении финансовых условий и торговых кризисах все это — предвестники мировой рецессии.