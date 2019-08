Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

День Флага и Независимости Украины, информируют Экономические Новости.

В пятницу, 23 августа, украинцы отмечают День национального флага.

С праздником, традиционно, украинцев поздравили и иностранные партнеры. В частности, на украинском языке заговорил и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Читайте: Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.