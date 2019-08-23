Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Главная » Политика » Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

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Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению пленных на родину, — такими были главные новости этой недели.

День Флага и Независимости Украины, информируют Экономические Новости.

В пятницу, 23 августа, украинцы отмечают День национального флага.

С праздником, традиционно, украинцев поздравили и иностранные партнеры. В частности, на украинском языке заговорил и британский премьер-министр Борис Джонсон.

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Возвращение России



Глава Белого дома Дональд Трамп на этой неделе назвал формат G8 «гораздо более целесообразным», чем G7, так как, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, «касаются РФ». После этого появилась информация о том, что президент Соединенных Штатов хочет поговорить об идеи возвращения к формату G8 на предстоящем саммите. Против такого шага решительно выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Меркель, Макрон и Борис Джонсон говорят о том, что начала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. В Токио готовы обсуждать возможность возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку», в том числе во время саммита стран «Большой семерки», который состоится с 24 по 26 августа в Биаррице.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что возрождение членства РФ возможно лишь при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.

Безумная покупка

В последнюю неделю Гренландия, которая ранее лишь скромно изредка напоминала о себе, оказалась в эпицентре всеобщего внимания. Дело в том, что глава Белого дома, который уверен в том, что в этом мире покупается и продается абсолютно всё, решил прикупить Гренландию у Дании. Это не совсем новая идея, которая уже всплывала в США в 1867. И вот она опять мелькнула в рыжей городе главы Белого дома, который заявил о том, что речь идет о «большой сделке с недвижимостью». В СМИ рассказали о том, что цена вопроса — 600 миллионов долларов в год. Тем не менее, в окружении Трампа говорят о том, что не воспринимают эту идею уж слишком серьезно. Что же — посмотрим.

Обмен пленными



В последнюю неделю разговоры об обмене украинских политзаключенных. Этот процесс закрыт и идет по нескольким каналам. Есть все основания рассматривать обмен пленными в контексте обсуждения Западом темы возвращения России в G7. В пятницу, 23 августа, пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил о том, что между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским начался диалог о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами. Кроме того, в этот же день в украинскую столицу приехала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Гривна перед выходными

Нацвалюта на межбанке концу этой недели просела к доллару на пять копеек – до 25,09/25,12 грн/долл. Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,77/27,80 грн/евро, что на одну копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.