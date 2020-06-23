Америка России «подарит пароход»? Штаты опять пугают Путина…

Главная » Политика » Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина... Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина...

Закрыть Отправить

Из Америки опять поступают интересные новости, и на сей раз они лишь косвенно касаются массовых беспорядков по всей стране, о чем недавно приходилось писать. В Штатах в очередной раз заговорили о неких мерах - "санкциях из ада", призванных полностью и окончательно "решить вопрос с Путиным", а заодно и с Россией вообще.

Украине, уже который год страдающей от московской агрессии, можно было бы порадоваться заокеанским начинаниям. Но сии начинания, скажем так, вызывают сомнения. Ведь всем тем, чем сейчас угрожают Путину, уже угрожали и ранее, но, несмотря на некоторые санкционные меры, слишком далеко дело не пошло, а на здоровье и благосостоянии России вообще, тем более Путина в частности, эти меры хоть влияние и оказали, но не слишком сильное, информируют Экономические Новости.

Надежды на то, что со сменой власти в США с Трампа на Байдена вопрос введения Америкой действительно убийственных мер против Москвы сдвинется с мертвой точки, также представляются весьма сомнительными, поскольку до Трампа в Белом Доме заседал демократ Обама, при котором Байден состоял заместителем, но это не привело к какому-либо слишком уж чувствительному для Москвы ущербу, По факту вышли, как говорят в Одессе, «пара малозаметных пустяков». Тем более что победа Байдену еще далеко не гарантирована.

Более того, представляется, что иные из санкций, которыми Америка вроде как угрожает Москве, едва ли могут быть введены в принципе. Это чревато утратой роли мировых денег американским долларом, от чего США пострадает намного больше, чем от козней Москвы вплоть до ее вмешательства во внутренние дела Америки, прежде всего в избирательный процесс. Не говоря уже о том, что демократы это вмешательство так и не сумели доказать.

Не думается, что в Америке всего вышесказанного не понимают, как минимум, те, кому понимать положено по должности и по уровню развития, но подобные вбросы информации делаются, в том числе и через украинские СМИ, поскольку Украина интересна обеим противоборствующим сторонам на грядущих выборах в силу известного коррупционного скандала, в котором замешал Джозеф Байден.

Читайте: Американский футуролог назвал главную опасность развития цифровых технологий

В связи с этим на актуализировавшуюся тему резкого ужесточения американских санкций против Москвы, по нашему разумению, следует смотреть, прежде всего, через призму предвыборной борьбы в США, причем как между двумя основными партиями и кандидатами, так и внутри самих партий, в которых нарастает раскол. При этом надо обязательно учитывать резко обострившуюся социальную обстановку в Штатах, что заставляет все топовые политические силы и группы в них делать различного рода телодвижения, адекватность которых вызывает большие сомнения. Кроме того, предполагаемые супержесткие санкции против Кремля и вовсе могут быть элементом торга с Москвой в свете нарастающего противостояния с Китаем, чтобы Кремль в этом конфликте занял удобную для Вашингтона позицию.

Вывод для Украины из всего этого может последовать только один: ни в коем случае не влезать во внутриамериканские разборки, а в противостоянии с Москвой Украина должна рассчитывать, прежде всего, на собственные силы.

Пламенный республиканский привет мистеру Путину

Читайте: "ДНР" передали Украине похищенную жену испанца, снявшую флаг России

Недавно Исследовательский комитет Республиканской партии опубликовал доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Несколько забавляет постановка вопроса об «укреплении Америки» в то время, когда ее сотрясают социальные и расовые конфликты, на улицах городов толпы люмпенов, оправдываясь расовой дискриминацией, громят все, что ни попадя, полиция старается не вмешиваться, чтобы не обвинили в расизме, а центральные части городов превращаются в такие себе «пионерские лагеря» для праздношатающейся публики под лозунгом борьбы за социальную справедливость. Впрочем, повторяться далее не будем, поскольку об этом уже приходилось писать в предыдущем тексте.

В состав указанного республиканского «think tank» входит значительное количество действующих конгрессменов от «Большой старой партии».

Содержание этого сочинения, если честно, новизной и оригинальностью не блещет. Его составители главные угрозы для Америки видят в лице «самых агрессивных врагов Америки», то есть в лице России, Китая и Ирана, что более чем ожидаемо, и писать об этом уже приходилось не раз, причем как совсем недавно, так и ранее (https://enovosty.com/politika/full/2706-na-grani-mashtabnoj-vojny-iran-i-tramp-kachayut-mir-kak-grushu. Против этих стран предлагается ввести очередные новые санкции, но сейчас обратим внимание на то, что касается России.

Американские эксперты вполне справедливо обвиняют Москву в агрессивной внешней политике и предлагают задействовать против нее два сценария. Оба эти сценария в отдельности или одновременно направлены не только на свержение режима Путина, но и на развал экономики России.

Сразу же выразим определенную озабоченность и ернический скепсис по этому поводу. Ведь если Путина и его клику вовсе не жалко, то с экономикой России все несколько сложнее. Не вдаваясь в подробности, напомним следующее.

Во-первых, Россия очень богата ресурсами, даже несмотря на тотальное хищническое разграбление особенно в годы правления Путина, и эту экономику не смог разрушить даже Гитлер. Во-вторых, полный развал экономики России, обладающей ядерным оружием и тлеющими на ее окраинах очагами терроризма, может привести к таким социально-политическим последствиям, что «икнуться» может даже заокеанским республиканцам с демократами, не говоря уже о Европе и тем более Украине, которая непосредственно с Россией соседствует, ибо если в России что-то серьезно взорвется, то самые крупные осколки упадут прежде всего на Украину.

Сценарии же смены путинского режима, прогнозируемые американскими экспертами, тоже не поражают новизной и глубиной.

Первый из них это дворцовый переворот и устранение Путина его же окружением, убоявшимся американских и вообще международных санкций.

Этот сценарий откровением не является и уже долгое время прокачивается в медиа, в том числе и нашими скромными трудами, поэтому не вдаваясь в подробности, вкратце напомним лишь следующее. Есть версия, что группа «товарищей» из числа окружения Путина готовится к тому, чтобы сменить его, «слить» его Западу, чтобы обеспечить свое дальнейшее материальное, уголовно-процессуальное, возможно, даже политическое благополучие, а заодно вывести Россию из того геополитического тупика, в котором она якобы находится, где словоупотребление «якобы» сделано потому, что далеко не все в Москве считают, что Россия находится в тупике. В теории сценарий типичного для Российской империи дворцового переворота вполне возможен, но и здесь есть масса аргументов против, которые излагались ранее в указанном материале, а потому касаться их здесь не будем, а укажем лишь один. А именно, реальной кандидатуры «на должность царя» в Москве пока нет, а надежда на то, что Россией в нынешних условиях сможет править «политбюро» во главе со слабой компромиссной фигурой, представляется утопией хотя бы потому, что это выльется в уже хорошо известную по временам Ельцина «семибанкирщину», хотя Ельцина очень слабой фигурой назвать нельзя.

К тому же последние телодвижения Путина после выхода из карантина и поведение потенциальных участников «дворцового переворота» пока что не дают оснований для того, чтобы считать реальным отстранение Путина от власти, как минимум, до окончания нынешней каденции в 2024 году.

Более того, Путин имеет весьма высокие шансы остаться у власти и после истечения нынешней каденции, в том числе и по указанным причинам. Многое зависит от результатов назначенного на 1 июля референдума о фактическом продлении полномочий Путина до 2036 года, а также от того, насколько чисто этот референдум будет проведен. Если все пройдет более или менее гладко, то внутренняя легитимация Путина будет обеспечена не только для электората, но и для потенциальных участников «дворцового переворота», что отнюдь не прибавит им уверенности, ежели этот переворот они вознамерятся совершить. Таким образом, возникнут проблемы только с международной легитимацией возможного сидения Путина на троне еще две каденции, поскольку уже сейчас он находится в нынешней должности четвертый срок с небольшим «перерывом на Медведева». Далее развивать тему не будем, поскольку не так давно она уже детальнейшим образом обсуждалась .

Второй сценарий, предлагаемый американскими экспертами, это народное восстание, которое сметет Путина и его ненавистный режим. Этот сценарий пока и вовсе представляется утопией. Проблема далеко не только в гипертрофированной силовом аппарате России, способном подавить любые протестные акции. Тем более что при реализации сценария с «дворцовым переворотом» этот силовой аппарат никуда не исчезнет.

Куда большей проблемой при реализации сценария «вооруженное восстание» является тот факт, что значительная часть народонаселения России, даже при общем росте недовольства Путиным и падении его рейтинга, не видит ему реальной альтернативы ни среди «членов потенциальной хунты», которая могла бы его сместить, ни тем более среди разномастной и визгливой российской оппозиции, среди которой невозможно найти сколько-нибудь серьезную фигуру, которая пользовалась бы хотя бы минимумом уважения, не говоря уже о таких тонких и непредсказуемых вещах, как харизма. Большинство россиян, даже если они не в восторге от Путина, настолько напуганы кошмаром 1990-х годов и перспективами возврата к ним, что готовы терпеть Путина еще сколько угодно.

Да и рейтинги Путина хоть уже и не зашкаливают, как раньше, но еще довольно высоки, что признают даже те социологи, которые Путину совершенно не симпатизируют. Трамп с Байденом могут рейтингам Путина только позавидовать.

Все вышесказанное есть отнюдь не апологетика Путина, а трезвый подход, лишенный хуторянского и/или западническо-грантоедского шапкозакидательства, которым в этом вопросе грешит повестка дня медиа в Украине.

Возьмем хотя бы вопрос о том, кто заменит Путина в случае его внезапного исчезновения по любой причине. В качестве ответа иногда «из-за поребрика» на полном серьезе звучит фамилия «Кадыров». И в этом смысле Путин начинает казаться не таким уж плохим, ибо Россия таки умеет удивить…

Чего хотят, чего добиваются…

В качестве реализации указанных сценариев, творческий коллектив составителей доклада предлагает ряд мер, реальность которых также вызывает сомнения.

Прежде всего, речь идет о постулировании вмешательства Москвы во внутренние дела США, прежде всего в выборы. Но здесь возникает целый ряд нестыковок.

Прежде всего, несмотря на все попытки и безотносительно того, было ли это вмешательство в реальности, доказать факты вмешательства в судебном порядке не удалось, хотя эпопея была долгой, шумной и скандальной, о чем также приходилось писать неоднократно. Но даже не это главное…

С обвинениями на тему вмешательства Москвы в предыдущие президентские выборы, а также о якобы сговоре Кремля с Трампом с целью прихода последнего к власти, выступали оппоненты Трампа и республиканцев, то есть демократы, которые считают, что именно московские хакеры взломали почту Хиллари Клинтон, и это якобы стало главной причиной ее поражения на выборах. Словом, вмешательство Москвы в дела Штатов это сугубо демократическая повестка…

Однако теперь с ней выступают республиканцы, формально являющиеся однопартийцами Трампа и долженствующими его поддерживать. В любом случае, педалирование сейчас, перед выборами вопроса о вмешательстве Кремля в дела США будет играть против Трампа. Другое дело, что в Республиканской партии все не так просто, Трампа, строго говоря, трудно считать республиканцем, он долгое время «зачищал» партию от оппонентов внутри ее. Вполне возможно, что в данном случае речь может идти о «разборках» внутри республиканцев, но такие разборки однозначно ведут к власти Байдена и демократов, а потому выглядят неадекватно.

Кроме того, предлагается всячески демонстрировать готовность американцев и их союзников конфисковать и замораживать активы российских юридических и физических лиц. Насколько можно понять, такие активы размещены не так в Штатах, как в Европе, и далеко не факт, что европейские союзники, которые намного сильнее связаны с Россией и заинтересованы в сотрудничестве с ней, так уж откликнутся на призыв США, даже под угрозой санкций, особенно если учесть, что политика Трампа привела к резкому охлаждению и даже ухудшению отношений с Европой. К тому же Запад, включая банки, заинтересован в том, чтобы награбленное постсоветским «элитняком» в своих странах оседало у них. Использование разного рода теневых схем также будет широко задействовано.

Также предлагается сделать российскую агрессию главным пунктом повестки дня всех саммитов НАТО. Очевидно, республиканцы забыли, что их нынешний партийный лидер Трамп очень нелицеприятно высказывался о НАТО и его членах, прячущихся за спиной США и не желающих излишне тратиться на военные нужды перед лицом российской агрессии. Кстати, эта претензия Трампа выглядит вполне справедливой. Но Трамп как-то даже договорился до того, что выведет США из состава НАТО. Словом, отношения внутри НАТО не столь идилличны, в том числе стараниями Трампа…

В этом смысле предлагаемая инициатива по обеспечению европейской безопасности путем увеличения американского военного присутствия в Европе выглядит как попытка ликвидировать последствия провальной политики. К тому же далеко не все страны Европы, входящие в НАТО, горят желанием лицезреть на своей территории увеличение американского военного присутствия.

Предлагаемое республиканцами принятие Америкой закона о непризнании аннексии Москвой Крыма при всей внешней положительности этого факта для Украины в реальности будет не более чем еще одной декларацией. Реально мировое сообщество смирилось с аннексией Крыма, и восстановить суверенитет Украины реально никто не в состоянии, даже Штаты, по крайней мере в обозримом будущем.

А вот предлагаемые планы республиканцев по дальнейшей военно-технической поддержке Украины вызывают, мягко говоря, смешанные чувства. Поддержка — это здорово, прежде всего для американских производителей оружия, заказы которых будут отплачены жалкими копейками украинских налогоплательщиков, поскольку на безвозмездной основе американцы поставляют разве только списанную технику. Но здесь есть другой аспект…

Автор этих строк очень хорошо помнит, как администрация Рейгана в 1991 году долгое время упорно не хотела признавать независимость Украины. Затем, уже при Клинтоне и Буше младшем Украина под давлением, в том числе США, и под «фиговый листок» Будапештского меморандума, Украина, имевшая при распаде Союза примерно третью военную мощь на континенте, фактически разоружилась, оставшись голой перед лицом путинской агрессии. На фоне того, чего лишилась Украина, включая стратегический и оперативный уровень вооружений, все, что поставляет сейчас Америка, выглядит циничным издевательством.

Вызывает недоумение намерение республиканцев обращаться к российскому народу, минуя российские власти, особенно в свете их намерения развалить экономику России, то есть обречь этот самый народ на нищету и социальные потрясения. Можно быть уверенным, что заявления республиканцев о готовности уничтожить экономику России кремлевская пропаганда сумеет использовать максимально эффективно, и никакие прямые обращения американцев к народу уже не подействуют, даже если «Голос Америки» будет взывать к ним 25 часов в сутки без выходных. Наоборот, Америка станет еще более злейшим врагом в глазах российского обывателя, который солидаризируется с преступным путинским режимом.

Врежем DASKA-й по Путину!

Далее идет, пожалуй, самое интересное, самое страшное для Москвы и реально вполне осуществимое, что можно было сделать уже давно, но сделано это едва ли будет.

В указанном докладе содержится призыв к Конгрессу и администрации США одобрить и воплотить в жизнь законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), то есть Акт о защите американской безопасности от Кремля. Документ был разработан еще в 2018 году, но принят до сих пор так и не был из-за противодействия, прежде всего, Трампа. Суть его состоит в том, что его реализация на практике может реально парализовать экономику России.

В документе предлагается систематизировать все санкции против Москвы и поручить их выполнение специальному органу, подчиненному Госдепартаменту и Минфину. Но главную опасность может представлять предлагаемое закрытие доступа к любым операциям с долларом США для крупнейших госбанков России и заморозка их активов. Речь идет о таких системных финансовых учреждениях России, как Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Rosselkhozbank, Promsvyazbank, Vnesheconombank.

Очевидно, что банк, который не имеет возможности работать с долларом, никому не нужен, собственно, вообще не является банком. Естественно, что из таких банков начнется отток денег, и они обрушатся, а поскольку названные российские банки являются системообразующими, то это приведет к обрушению финансовой системы России.

В данном случае, речь идет, пожалуй, о самом разрушительном финансовом оружии массового поражения американцев. После Второй мировой войны и навязывания американцами Бреттон-Вудской валютной системы, выродившейся в 1970-х годах в Ямайскую систему, американский доллар является резервной валютой. Невозможность проведения расчетов в долларах для системных банков, равно как и вообще отключение российских банков от системы международных расчетов SWIFT, может действительно стать смертельным ударом по России, которая критически завязана на международную экономику и финансовую систему.

Однако здесь есть целый ряд нюансов, объясняющих, почему Россию до сих пор не отлучили от доллара и от международных расчетов вообще.

Об изгнании России из долларового мира и международной системы банковских расчетов разговоры идут давно, как минимум, с 2014 года, но дальше этого дело не идет и едва ли пойдет. В отношении Ирана, который официально американцы причислили к категории государств-террористов, нечто подобное уже сделано, и это действительно очень сильно ударило по Ирану, но не уничтожило его и едва ли уничтожит. В то же время, Россия — это не Иран, и здесь такие меры не пройдут, тем более что Москва имеет куда более масштабные ресурсы и влияние по сравнению с Тегераном.

Считается, что законопроект DASKA два года лежал без движения, поскольку именно Трамп запрещал давать ему ход, и это действительно так. Трамп назвал этот законопроект неадекватным и слишком жестким. Повторим, что Трамп до последнего момента не оставлял попыток найти общий язык с Москвой и Путиным, прежде всего с целью обретения союзника в противостоянии с Китаем.

Сейчас же вопрос активизировался, поскольку существует мнение, что Трамп на выборах проиграет, к власти придут Байден и демократы, которые считают Путина и Россию в целом заклятыми врагами. К голосам демократов могут добавиться голоса конгрессменов-республиканцев, в результате чего разрушительный для Москвы законопроект DASKA будет одобрен и вступит в силу.

Возникает вопрос: почему все это не было сделано еще в 2014-2015 годах, когда у власти были демократы во главе с Бараком Обамой? Ответ может быть следующим. Применение такой «финансовой дубины массового поражения» чревато серьезными последствиями для самой Америки, прежде всего для доминирования американского доллара, собственно для всего послевоенного «долларового мира».

Разговоры об уходе от доллара как мировой валюты ведутся уже давно. Собственно, такая валюта в виде евро уже существует. Другое дело, что евро пока еще не может полностью сравниться с долларом в состязании за роль мировой валюты, но телодвижения Америки в указанном направлении могут резко ускорить процесс перехода на другие валюты.

В Америке многие это понимают. На сей счет хорошо высказался бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он издал книгу, в которой крайне критически оценивает действия своего бывшего патрона и его администрации. В частности, Болтон указывает, что министр финансов США Стивен Мнучин не хочет решительно внедрять санкции, поскольку это может подорвать доминирование доллара в качестве мировой валюты.

«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться», — пишет Болтон.

По словам Болтона, основной угрозой глава минфина считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.

Есть в законопроекте DASKA и целый ряд других крайне неприятных для Москвы «сюрпризов», если этот норматив будет-таки принят.

Например, американским компаниям, банкам и частным лицам запрещается проводить операции с российским госдолгом. В результате крайне усложнится возврат Россией долгов, поскольку будет невозможно взять новый долг, чтобы покрыть старый. Но оказывается, что госдолг России к ВВП составил на 2018 год около 14,6%, что является одним из самых низких показателей в мире.

Предлагается также ввести против России нефтегазовые санкции, что станет для Москвы крайне болезненным ударом, который действительно сможет поставить ее на грань коллапса. Предлагается вводить санкции, в том числе в виде лишения права работать в США те компании, которые будут принимать участие в российских энергетических проектах стоимостью более 250 млн долларов за пределами России и более 1 млн долларов на территории России.

Кроме того, предлагается запретить кредитование, а также поставку оборудования и технологий для нефтегазовой отрасли России, Это тоже может стать крайне чувствительным ударом, поскольку Россия не производит технику и не обладает технологиями для добычи все более сложной нефти.

Следует отметить, что именно в этом направлении Америка уже добилась существенных результатов, и это куда более реальный путь, чем игры на мировых финансовых рынках, чреватые как обвалом рынков, так и утратой долларом доминирующего положения.

В случае же с нефтегазовыми санкциями налицо прямая выгода для США в виде «зачистки» в Европе рынка для реализации американского сланцевого газа. Правда, здесь далеко не все слава богу. Реальная инфраструктура для поставок сжиженного газа в больших объемах отсутствует как в США, так и в Европе, а на ее создание уйдут долгие годы и огромные средства. В то же время американский сжиженный газ с поставкой в Европу пока намного дороже российского трубопроводного газа, и здесь у Америки есть жесткий конкурент в виде африканского и арабского сжиженного газа.

И все же, Штаты сумели фактически остановить строительство второй очереди газопровода «Северный поток», хотя Москва всячески демонстрирует готовность достроить трубу без участия иностранных партнеров, побоявшихся попасть под американские санкции.

В то же время вызывают вопросы перспективы с акционного режима. Ведь пока что трудно предположить, что санкции будут введены против европейских концернов и банков, которые участвуют в проекте, поскольку это может привести к полномасштабной торгово-экономической войне между США и Евросоюзом, являющимися крупнейшими рынками друг для друга. Это чревато непредсказуемыми последствиями для американской, европейской и глобальной экономики. Очевидно, в Америке это понимают, а потому введение энергетических санкций идет не слишком бодро.

Кроме того, неизбежная при обострении санкций американо-европейская война — это повестка Трампа. Демократы в этом вопросе могут взять совершенно иной курс, если исходить из того, что при Обаме сотрудничество США и ЕС было на высочайшем и глубочайшем уровне. Если предположить, что на грядущих президентских выборах победит Байден, то вполне возможно, что с усилением санкций против Москвы в отношении ЕС санкции будут ослаблены, что, впрочем, де-факто ослабит санкции против Москвы.

Словом, все названые и не названые меры, предлагаемые законопроектом DASKA, могут нанести России сокрушительный удар и даже опрокинуть ее, что, как сказано выше, чревато непредсказуемыми последствиями, которые едва ли кто-то может предсказать как в Америке, так и в самой России. Но реальность введения этих санкций в указанном виде и объеме вызывает огромное сомнение, а подобные угрозы звучат уже долгие годы, не реализуясь на практике.

Трудно сказать, насколько серьезно к этим угрозам относятся в самой Москве, но реакция там последовала достаточно серьезная. Достаточно сказать, что, наравне со штатными московскими «говорящими головами» вроде пресс-атташе МИД Марии Захаровой, с резким заявлением по поводу DASKA выступил самолично Путин, объявивший американский законопроект «нелегитимным с точки зрения международного права».

USA today

И все же серьезность намерений в вопросе введения DASKA пока что вызывает большие сомнения еще и по причине нынешней острейшей социальной ситуации в Америке. Разгул страстей, протестов, погромов едва ли быстро успокоится даже после окончания там президентских выборов. Более того, все громче звучат высказывания о непредсказуемости выборов вообще, что одна из сторон может не признать их результат и так далее. Если ранее гражданский конфликт в Штатах мог быть разве только предметом голливудского фэнтэзи, то сейчас такой сценарий обретает достаточно осязаемые черты. В подробности вдаваться не будем, поскольку частично эта тема изложена ранее , а сводки ежедневных новостей все более укрепляют во мнении, что Америка вошла в период такой турбулентности, что ей сейчас будет не до мировых проблем, в том числе, не до России.

Несмотря на то что рейтинг Трампа существенно просел на фоне коронакризиса и взрывного роста безработицы, и сейчас он отстает от Байдена, согласно опросам, на 14%, проигрыш Трампа является далеко не очевидным, и ситуация может существенно измениться.

Кроме того, в обеих основных партиях наблюдается кризис, и это также чревато серьезнейшими последствиями для двухпартийной системы.

У демократов сам по себе престарелый Байден с его коррупционным шлейфом является партийным кризисом. К тому же эта партия, сделавшая ставку на различные меньшинства, едва ли не расползается в многочисленных «разножках» между совершенно противоположными электоральными группами. Например, часть этих групп требует упразднить полицию, сурово наказать полисменов и преследовать их за террор в отношении «цветного» населения Америки, а часть, наоборот, требует ужесточить полицейские меры против чернокожих грабителей и вообще силой подавить протесты, беспорядки, анархию, то есть налицо запрос на «твердую руку». Существенная часть электората демократов после разгула страстей уже готова голосовать за Трампа.

У республиканцев, как видим, тоже все не слава богу. Трамп и отсутствие альтернативы ему в «старой большой партии» также является свидетельством ее кризиса. Как видим часть конгрессменов-республиканцев выступает против политики Трампа. В то же время электорат Трампа увеличивается: если раньше силовики и полиция скорее склонялись к демократам, то сейчас они часто поддерживают Трампа.

Словом, во внутренних делах США все более проявляется такая себе вакханалия, которая неведомо когда и чем окончится. Потому трудно предположить, что сейчас, да еще с учетом последствий коронакризиса, Америка сможет выработать консолидированную позицию в отношении Москвы и масштабных санкций, чреватых серьезными последствиями для глобальной экономики, в том числе для самой Америки.

А потому в который раз следует констатировать, что Украине не следует дожидаться, когда ее проблемы решит заокеанский «дядя», который, к тому же, тонет в собственных проблемах. В противостоянии московской агрессии следует опираться прежде всего на собственные силы, а не провоцировать развал страны воровством, эскалацией языковых и прочих конфликтов.

А в Америке в ближайшее время будет «кино» почище любого Голливуда, так что нужно запасаться попкорном…