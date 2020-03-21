Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

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Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая истеричные или апокалипсические формы выражения. Еще трудно сказать, насколько этот пафос будет подтвержден реальностью, но глобальная эпидемия пока что набирает обороты, а ее социально-экономические, общественно-политические, даже экзистенциальные последствия представляются все более серьезными, непредсказуемыми и угрожающими.

Правда, во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов тоже много говорилось о некоем радикальном изменении мира, но с окончанием кризиса, который, впрочем, многие склонны считать до сих пор незавершенным, в мире ничего особо не изменилось. Что же касается эпидемии коронавируса, то прошло еще слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы, но многие тенденции свидетельствуют о том, что мир действительно очень сильно изменяется, информируют Экономические Новости.

Основания для нарастающего алармизма, впрочем, имеются более чем достаточные. Это и значительное число умерших от вызванной вирусом атипичной пневмонии, причем в настоящий момент количество смертей катастрофически растет уже не в далеком Китае, а в территориально близкой нам Европе, где особо «отличилась» Италия, о чем далее. Это и ускоряющееся падение мировой экономики, начавшееся до пандемии, но существенно ею ускоренное, особенно на фоне московско-саудовских нефтяных разборок, для которых фигуранты этих разборок выбрали «самое подходящее» время, когда и без того глобальная рецессия становится все более актуальной «пугалкой». Это стремительное сворачивание глобализма, обособление, вырастающие за одну ночь пограничные барьеры, всеобщая дегуманизация, что хорошо видно на примере в значительной мере развалившегося на фоне эпидемии Евросоюза и либерал-демократии вообще, причем на фоне набирающих популярность авторитарных, командно-административных режимов, прежде всего Китая. Это и провал хваленой западной системы медицины, основой которой являются финансовые спекуляции страховых компаний, фактически товарно-денежные отношения, а не исцеление страждущих, особенно когда речи идет о массовых эпидемических катаклизмах.

Словом, это очень многие вещи, которые западная и постсоветская пропаганда нам «катала по ушам», но это оказалось ложью, хотя и раньше это было очевидным. Но об этом немного далее…

Классика философии и библейской литературы

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Нарастающие апокалипсические настроения выражаются, например, во внезапно возникшем интересе к роману-монологу «Чума» (La Peste) самобытного француза Альбера Камю (Albert Camus, 1913-1960), Нобелевского лауреата по литературе 1957 года, представителя атеистического экзистенциализма, участника антифашистского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Активно сотрудничавший с радикально левым Жаном-Полем Сартром, выдающимся мыслителем Франции ХХ века, позднее Альбер Камю разошелся с Сартром и левыми, но примкнул к еще более радикальным анархистам и революционным синдикалистам, публикуясь в их изданиях.

В романе «Чума», отталкиваясь от борьбы европейского сопротивления против нацизма и фашизма, то есть против собственно «коричневой чумы», Камю придает «чуме» глобальный смысл вселенского зла, неотделимого от бытия, в том числе и прежде всего, от бытия социального. Именно поэтому об опусе Камю, датированном далеким 1947 годом послевоенной разрухи, сейчас вдруг вспомнили, впрочем, достаточно продвинутые потребители интеллектуального чтива, ибо писания крестьянского сына и уроженца французского Алжира Камю, не дожившего до 47 дет, но выросшего до масштабов мыслителя мировой величины, рассчитаны даже не на средние умы.

Правда, вселенское зло как имманентная составляющая бытия была темой отнюдь не только Камю. Есть куда более близкий нам образец в лице знаменитого русского философа и – что важно! – уроженца Киева Николая Бердяева, представителя уже христианского экзистенциализма, который этой теме посвятил многие свои страницы.

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В условиях современной деградации естественнонаучного знания, нарастающей склонности к предрассудкам и религиозности обывательской толпы, переходящей уже в средневековое мракобесие, в воспаленном воображении многих обывателей эпидемия уже рисуется как некое наказание божие за человеческие грехи тяжкие.

В этом смысле просматривается любопытная тенденция.

Еще не так давно в окололиберальных кругах, которые в родном отечестве обычно кормятся либо за счет зарубежных грантов, либо объедками наворованного у олигархической кормушки, было можно ссылаться на такого себе Фрэнсиса Фукуяму с его околонаучными, точнее даже псевдонаучными взглядами на тему «конца истории». Это американское чудо японского происхождения даже привозили в Украину за деньги такого себе «самого продвинутого олигарха нашего хуторка». Фукуяма выступал с лекцией, на которую сбежались малолетние студиозусы «престижных вузов-факультетов», знатные грантоеды и лизоблюдствующие эксперты, которые подобострастно внимали и задавали заготовленные правильные вопросы заезжей знаменитости весьма сомнительного качества. Дело было где-то в «нулевых». Смысл изрекавшегося, по нашему слабому разумению, сводился к тому, что после падения Советского Союза и так называемого социализма, либерал-демократия победила во всем мире, бороться вроде как уже не за что и не с чем, ибо уже почти наступило «светлое будущее потребительско-капиталистического образца», а посему имеет место «конец истории». В расчет совершенно не принимался тот факт, что именно в это время все более возвышался авторитарный Китай, показавший сейчас свою эффективность в борьбе с вирусом, по сравнению с западными демократами, что в странах третьего мира все более разгорался исламский экстремизм, который вместе с толпами беженцев вскоре захлестнул страны «золотого миллиарда» и так далее.

Как учили классики, практика есть критерий истины. Сия высосанная из пальца теория оказалась неадекватной, и о «конце истории» уже не вспоминают даже сейчас, во время пандемии, хотя, казалось бы, можно было бы и вспомнить.

Зато есть непреходящие символы в виде Четырех Всадников из шестой главы новозаветного Откровения Иоанна Богослова, более известного Апокалипсис. По распространенному мнению, до сих пор отсутствует четкое понятие того, что именно олицетворяют каждый из этих Всадников, появляющиеся при вскрытии Агнцем четырех из семи печатей Книги Жизни. Их принято называть соответственно Чума (всадник на белом коне, который известен также как Завоеватель), Война (на рыжем коне, также известен как Раздор), Голод (на вороном коне) и Смерть (на бледном коне). Бог Яхве (Иегова) наделяет их силой и направляет, дабы они сеяли хаос и разрушение в мире. Именно поэтому само слово Апокалипсис, которое с древнегреческого переводится всего лишь только как откровение, считается синонимом некоей глобальной катастрофы, кары небесной за грехи тяжкие, человеками совершенные.

Все это к тому, повторим, что пандемия ускорила прогрессирующее с начала века впадение обывательских масс в предрассудки и религиозность, о чем далее.

Заговорили даже о «новом средневековье», в том числе, ссылаясь на написанную в 1994 году книжку «Средние века уже начались» итальянца Умберто Эко итальянца, родившегося, кстати, в Турине, на севере Италии, где сейчас вовсю бушует вирус.

Впрочем, и тема «нового средневековья» тоже не нова и разрабатывалась, как минимум, в 1920-1930-х годах во времена становления фашистских режимов и настроений в межвоенной Европе. У упомянутого киевлянина Николая Бердяева даже есть эссе, которое так и называется «Новое средневековье», написанное в 1924 году уже в эмиграции. Сейчас, как и тогда, в мире, в том числе в соседней с нами Европе, набирают силу нацистские, ксенофобские, фашистские настроения.

Откат глобализации, сумерки Евросоюза, коронавирус головного мозга

Впрочем, «новый дивный мир» немного в стиле антиутопии старины Олдоса Хаксли действительно рождается прямо на глазах, и он все более не похож на вбивавшиеся в последние 30 лет в обывательские головы мантры о победной поступи либерал-демократии во всем мире. И лучше всего это видно как раз на примере стран Запада, эту саму либерал-демократию исповедовавших и насаждавших различными методами, вплоть до вооруженных, например, в Югославии и на Ближнем Востоке. Если разного рода диктаторские формы бытия вполне органичны для Китая, то в Евросоюзе все это действительно напоминает творения еще одного автора авторитарных антиутопий – Эрика Артура Блера, более известного как Джордж Оруэлл.

Тот факт, что после многолетнего глобалистического «припадка» в мире стремительно закрываются границы, выглядел бы не столь шокирующим, если бы это не происходило в Европе, точнее в Евросоюзе. Такие меры можно было бы считать вполне разумными в свете быстрого распространения инфекции, если бы не шокирующие процессы в Евросоюзе. ЕС фактически перестал существовать! И причина не столько в закрытии границ, сколько в обособлении каждой страны-члена ЕС в своих проблемах, при полном самоустранении ЕС и его руководства от борьбы с пандемией. Даже в информпространстве ЕС куда-то «провалился». По крайней мере, не удалось найти информации о сколько-нибудь серьезных мерах Евросоюза, выработке какой-то совместной согласованной политики, хотя еще не так давно, помнится, ЕС брался стандартизировать чуть ли не конструкцию и технические особенности европейских унитазов, что тогда получило ерническое название «евросмыв».

Наиболее выпукло эта ситуация видится на примере Италии, которая более всех в Европе пострадала от вируса. На момент написания этого текста количество умерших от спровоцированных вирусом осложнений в Италии достигло 4305 человек при 47 тысяче человек выявленных заболевших, тогда как в полуторамиллиардном Китае количество умерших составило 3259 человек при 81 тысяче выявленных инфицированных.

Всего по состоянию на 21 марта, в мире зарегистрировано 275 452 подтвержденных случаев заболевания. Из них 11 402 заболеваний привели к смертельному исходу, а выздоровели 88 258 человек. В Украине пока подтверждены 41 заражения, и эта низка цифра вызывает подозрения, при этом 3 летальных исхода, хотя есть версия, что один из них напрямую с коронавирусом не связан.

Однако вернемся к Италии, в которой результаты борьбы с эпидемией оказались, мягко говоря, не слишком успешными, если сравнивать с куда более сложной ситуацией в Китае. Дошло до того, что в ряде регионов страны крематории не справляются с сжиганием умерших от коронавируса, а потому на армейских грузовиках трупы перебрасывают в другие регионы, где имеются «свободные мощности» для кремации. Когда осознаешь, что это происходит в «просвещенной Европе», становится жутковато, тем более что львиная доля наших заробитчан, бегущих сейчас от эпидемии в Европе, находились именно в Италии.

Когда в Италии начался дефицит медицинских масок, аппаратов искусственного дыхания, тестов на вирус и другого оборудования, Италия не смогла закупить необходимое у собратьев по ЕС, прежде всго в Германии, которая ограничила вывоз из страны медицинских средств, а Евроцентробанк отказал Италии в определенных финансовых послаблениях. В целом, на Апеннинах нарастает разочарование как в своих партнерах по ЕС, так и в ЕС в целом.

Однако неожиданно на помощь пришел Китай, который по просьбе итальянских властей 13 марта направил на Апеннины медицинские средства и специалистов, а в настоящий момент прорабатывается вопрос об втором транше китайской помощи.

Еще забавнее выглядит информация о том, что на помощь «заржавшейся буржуазной Италии» пришел не только «весьма условно коммунистический» Китай, имеющий огромные ресуры, но также руководство «социалистического острова» Куба. Есть данные, что кубинские власти отправили на родину Джузеппе Гарибальди группу специалистов по борьбе с инфекционными заболеваниями. Следует напомнить, что Куба, несмотря на свою бедность, имеет одну из лучших в мире систем здравоохранения, а кубинские врачи до сих пор исключительно по велению коммунистических сердец достаточно успешно работают в очагах эпидемического заражения по всему миру, например, в Африке. У них есть огромный опыт такой работы в жестких эпидемиологических ситуациях вплоть до самых опасных инфекций, и они умеют не только защищаться от инфекции и бороться с ней, но и не бояться ее, что не маловажно.

Пожалуй, наиболее показательной является сюжет с участием Сербии, в которой начался стремительный рост заболеваемости. Этот осколок Югославии в последние годы, что называется, «стоял в очереди в Евросоюз», усердно выполняя указания Брюсселя. Но когда случилась беда, ЕС, как говорится, «отморозился», и отказал не только в помощи, но и в банальной продаже за деньги необходимого сербам.

Далее приведем эмоциональную реакцию президента Сербии Александра Вучича:

«Никакой «великой международной солидарности» не существует. Никакой европейской солидарности не существует. Все это оказалось книжной сказочкой… Мы не можем импортировать товары, медтехнику и лекарства из ЕС по распоряжению европейских властей. Это распоряжение было отдано теми же людьми, которые предупреждали нас не вести торговлю с Китаем».

Результатом стало обращение сербского президента Вучича к китайскому руководству.

«Я отправил письмо генеральному секретарю Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину, в котором обратился к нему не только как к дорогому другу, но и как к брату. Другу и брату всей нашей страны», — патетически заявил Вучич.

«Когда этим людям нужны были сербские деньги, они заставляли торговать на их условиях, чтобы европейские компании получали наши деньги. Когда настали тяжелые времена, сербские деньги оказались не нужны. Я верю в друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь китайского народа», – добавил Вучич с едким сарказмом в адрес Европы и восхвалениями в адрес Китая.

Итак, кроме прочего, Китай в результате эпидемии резко усиливает свои позиции не только на «балканских задворках Европы», но и в Италии, являющейся третьей экономикой Еврозоюза.

Словом, мир действительно меняется, и уже вовсю заговорили об окончании эпохи глобализма, тем более что трещит по швах ранее давшая трещину евроатлантическая солидарность. США и Канада запретили въезд из стран Евросоюза на неопределенный период. Закрываются от внешнего мира Австралия и Новая Зеландия. Закрываются Россия и страны Азии.

По сообщениям нашего соотечественника Олега Ясинского, долгое время проживающего в Чили и хорошо знакомого с ситуацией в Южной Америке, Эквадор, Аргентина, Колумбия, Перу, Панама и Чили закрыли границы для всех иностранцев. По словам Ясинского, власти Чили под шумок борьбы с вирусом ввели чрезвычайное положение, которое позволило окончательно расправиться с остатками прошлогодних массовых протестов против катастрофических социальных последствий неолибералистической политики, начатой еще при диктатуре Пиночета, а также приостановить назначенный на конец апреля референдум по изменению пиночетовской же конституции, что и было одним из основных требований массовых выступлений в конце 2019 года.

Не впадая в крайности на тему «конца глобализации и Евросоюза», приходится констатировать, что основания для подобных заявлений имеются не только в свете вышесказанного. Наметилась тенденция замыкания стран в себе, перестройки экономик на внутреннее производство, возможный отказ от импорта-экспорта.

Правда, и здесь не все однозначно, поскольку ту же помощь Китая Европе и одновременное усиление его влияния, кстати, совершенно мирным способом, можно расценивать, наоборот, как очередной виток глобализации, только в совершенно ином, нежели до сих пор, не-американском, не-западном виде, а в исполнении азиатского гиганта, который не только до сих пор вовсю использует авторитарные социальные практики, но официально не отказался и не собирается отказываться от коммунистической идеологии. В вопрос о том, что современный Китай имеет весьма отдаленное отношение к декларируемому коммунизму, сейчас вдаваться не будем.

Впрочем, с Китаем не все так просто. Китай сам стал закрываться от приезда иностранцев, опасаясь повторного заражения. Очевидно, это также стало одним из мотивов, побуждающих Китай помогать другим странам в борьбе с эпидемией.

В целом же, по всему миру растет уровень недоверия к чужим, переходящего в ненависть. Да что там к чужим, если камнями встречают своих, например, в Новых Санжарах! Начавшееся уже явочным порядком изгнание трудовых мигрантов по всему миру вскоре может перерасти в их массовую депортацию.

Уровень религиозности, который и до эпидемии неуклонно рос в виду массовой деградации якобы продвинутого обывателя, вооруженного интернетом и гаджетами, вскоре может начать зашкаливать. Уже сейчас, в разгар кризиса, священник и верующие на полном серьезе дискутируют на тему возможности отправления религиозных культов, включая купание в купели, причастие, целование икон и т.д.

В мире, включая страны Запада, все более активизируются авторитарные тенденции и симпатии к тоталитаризму. Соответственно, традиционная и широко разрекламированная либерал-демократия все более маргинализируется. На уровне СМИ, обывателей, многих так называемых экспертов уже вовсю циркулирует мнение о том, что китайский социализм является куда более эффективной общественно-политической моделью, чем западные демократии, что подтвердили успехи Поднебесной в борьбе с пандемией, причем более эффективной в экономическом плане даже по сравнению с Америкой.

Все более популярными становятся идеи установления тотального контроля над индивидами и группами таковых. Но если раньше речь шла о Большом Брате в глобальных масштабах, то теперь вопрос переводится на уровень национальных государств. И здесь имеется обширный опыт Китая, в котором уже практикуется сбор информации о гражданах с присвоением каждому из них неких социальных баллов в зависимости об поведения. Такое введение уже не кажется антиутопией, и вполне может быть реализовано якобы с целью борьбы с инфекцией и ограничения нежелательных передвижений, а там – и до тотальной слежки рукой подать.

Ожидаются и более простые и банальные последствия пандемии. Международная организация труда оценивает возможные потери рабочих мест в связи с эпидемией на уровне 25 миллионов. Притом что эта цифра и так является огромной, такая оценка представляется слишком скромной, и складывается впечатление, что она может быть намного больше. Едва ли стоит напоминать о том, что массовая утрата рабочих мест – это прямой путь к нищете, социальной нестабильности, преступности, терроризму и так далее.

Это лишь краткий обзор, социальных последствий пандемии, возможный полный перечень которых до конца оценить пока не представляется возможным, тем более что вопрос находится в развитии в настоящий момент.

Конспирология очевидного

В связи с вышесказанным появляется все больше конспирологических теорий, которые при ближайшем рассмотрении вполне имеют право на жизнь. Вдаваться в подробности не будем, но кратко изложим наиболее интересные мысли.

Итак, целый ряд именитых в вирусологии ученых из США, Китая, России, Европы в один голос утверждают, что коронавирус является природным явлением и стал результатом естественной мутации неких других вирусов при передачи от животных к человеку. Такому утверждению приводится масса научных аргументов, вдаваться в которые не будем, ибо это займет много времени и места, а также требует специальных знаний.

Однако бытует и другая версия, часто высказываемая, в том числе, так называемыми политологами-технологами и прочими «специалистами» в вирусологии и иммунологии.

Дескать, вирус был создан искусственно с целью обвалить экономики Китая или, наоборот, Запада, включая Америку, а также для сворачивания социальных и пенсионных программ, прежде всего, в развитых странах, для установления режимов тотального контроля над населением и так далее.

Отметим, что подобные цели вполне могут преследоваться и в случае естественной природы вируса. Более того, вопреки тем, кто утверждает, что паника вокруг вируса создана с указанными целями специально, а сама пандемия есть то, что теперь принято называть модным словом «фейк», можно вполне обоснованно предположить, что и вирус – «настоящий», и пандемия вполне реальная, о чем свидетельствуют массовые смерти в Италии и начавшие нарастание эпидемии в соседних странах, например, во Франции, но это не исключает возможности того, что пандемия, паника, социально-экономический обвал вполне могут использоваться различными интересантами в своих шкурных целях.

Прежде всего, это банальная возможность заработать на панике, на массовой скупке масок, медпрепаратов, оборудования, продуктов питания и товаров перовой необходимости, включая ставшую уже легендарной туалетную бумагу.

Также есть версия, что это был заговор азиатского мира, который в последние десятилетия бурно развивается экономически, а теперь имеет желание доминировать политически.

Есть и боле вычурная версия, что это заговор Запада, в котором Азия была для начала использована, как «разгонная ступень ракеты», но главной целью были перегруженные социальными и пенсионными обязательствами общественные системы западных стран, из которых следует убрать лишних людей престарелого возраста, лишние социальные обязательства и прочее.

Кстати, нечто подобное наблюдалось и в Украине, когда Зе-власть под шумок эпидемии хотела протолкнуть-таки рынок земли, но МВФ отсигналил, что кредит все равно не даст, а потому социально токсичный земельный вопрос быстренько был снят с повестки дня.

Политические цели также могут быть вполне очевидными. Как сказано выше, это могут быть введение тотального контроля над населением, сворачивание либерал-демократии и введение той или иной формы тоталитаризма, прочие подобные причины. Кроме сугубо политических, это может дать и экономические дивиденды в виде резкого сокращения социальных расходов, извлечения более высокой наживы за счет закрывания ртов. Управляемый хаос в целом раде стран с целью извлечения дополнительной наживы также могло быть одной из важных причин. Перераспределение глобальных рынков и сфер влияния, условно говоря, между «старыми» индустриальными и «новыми информационно-виртуальными капиталами в пользу «старой гвардии», поскольку это не нормально, когда капитализация, например, Боинг со всеми его производствами, научно-технологическими структурами, испытательными полигонами, авиационной и ракетно-космической техникой имеет капитализацию чуть ли не меньше какого-нибудь фейсбука, представляющего услуги желающим поболтать в интернете и не имеющего и малой толики тех реальных активов, которыми располагает Боинг. Вполне возможно, что спровоцированный пандемией кризис может быть использован для «сдувания пузырей» и перетока средств в другие сферы, для чего тем более интересно создание режимов тотального контроля.

На этой почве возможно создание в будущем некоего «нового порядка» в валютной, энергетической, продовольственной и других жизненно важных сферах.

Впрочем, процесс еще пока в развитии, и окончательные выводы делать рано.

И немного об Украине

Введение Зе-властью нынешнего «странного карантина» вызывает критику как со стороны приверженцев введения жестких мер, так и со стороны тех, кто считает пандемию фейком, а карантин – средством отвлечения внимания или попыткой взять под контроль все более расшатывающуюся социально-экономическую и общественно-политическую систему.

Печальный пример Италии вроде бы диктует необходимость жестких мер, которые позволили бы изначально локализовать проблему. В Украину прибывают сотни тысяч заробитчан, но она до сил пор не обеспечила ни должного контроля на границах, ни даже необходимого количества тест-систем и другого оборудования, которое только 21 марта вроде бы намереваются доставить из Поднебесной.

В целом, меры по закрытию метро с одновременной работой переполненного наземного транспорта – это глупо и опасно, точно так же как перекрытие пригородного сообщения, поскольку очень многие категории работников, включая столь важных сейчас медиков, не могут добраться до рабочих мест.

В то же время, не видно ни малейших признаков проведения властью реальных противоэпидемических мероприятий, о которых говорилось в советском школьном учебнике по гражданской обороне. Речь идет о дезинфекции хотя бы мест массового пользования, транспорта, объектов торговли и так далее. Если сразу после Чернобыля Киев регулярно мыли спецсредствами, то сейчас ничего подобного не наблюдается. Собственно, отсутствуют и средства, и люди, и войска гражданской обороны (МСЧ – это не то!), которые в таких случаях необходимы.

Если речь идет о карантине, то он действительно должен быть тотальным. Но для этого государство должно обеспечить всех поголовно средствами защиты, минимум продуктом питания и товаров первой необходимости, для чего необходим мобилизационный запас и соответствующие структуры.

Оценки экономических проблем Украины разнятся в степени алармизма, но сходятся в главном: ничего хорошего ожидать не приходится.

В этом смысле весьма показательным является прогноз экономиста Алексея Куща:

«Суммарно за 30 дней карантина, экономика Украины может потерять примерно 250 млрд грн в выпуске товарной продукции, услуг и работ и около 115 млрд грн ВВП (эквивалент 4 млрд евро). В оценку суммарных потерь включено и влияние на национальную экономику обвала мировых сырьевых рынков. В динамике роста валового продукта такая экономическая дисфункция вполне может привести к замедлению ВВП на 1,5-2% за год. Контроверсионный вопрос: сможет ли наша экономика пройти кривую V-образного падения/роста, когда экономический провал в 1-2 кварталах текущего года будет компенсирован адекватным по ускорению темпом роста экономики в 3-4 кварталах 2020-го? Ведь ситуацию ухудшает и надвигающийся бюджетный кризис. За период с 01 января по 17 марта 2020-го, суммарные сборы налоговых органов составили 73,2% от плана, а таможни – 64,4% от плана. Общий недобор составил почти 62 млрд грн, и еще 5 млрд грн недобора по специальному фонду. Суммарно в казне пока недостает 68,8 млрд грн. Конечно, есть призрачная надежда, что за оставшиеся дни марта ситуация изменится и план будет выполнен, но с учетом введенного карантина шансов на такой позитивный исход практически нет. То есть у государства не будет хватать денег на выполнение социальных обязательства, не говоря уже о стимулирующий мерах по реанимации реального сектора. Мобилизационный потенциал нашей экономики по сути ограничен одним месяцем простоя. Сегодня все вторичные проблемы и сомнения автоматически отходят на второй план. У государства есть две стратегические задачи: сперва спасти жизни людей, а затем спасти реальный сектор экономики. Масштаб вызовов формирует и масштаб ответов на них. В свое время США преодолели Великую депрессию с помощью формирования при президенте эффективного «мозгового центра», включающего в себя лучших экономистов страны. Чтобы не повторять ошибки прошлых лет, когда в стране функционировало несколько бездарных и импотентных по генерируемым смыслам «центров», такая точка соединения коллективного интеллекта должна состоять не из «единомышленников-подпевал», тиражирующих уже обанкротившиеся на западе смыслы, а из представителей различных, порой противоположных концепций развития экономики. Стране нужен качественный дискурс, а не компиляция чужого опыта, тем более что, принимая во внимание «инновационный» характер нынешнего кризиса, опыта как такового и нет. Ну и без Архитектора, формирующего на основе идей «мозгового центра» новую экономическую парадигму для развития страны, нам тоже не обойтись».

Пока еще Украина поражена вирусом в крайне малой степени, хотя и это до конца не понятно по причине отсутствия тест-систем и массовой обсервации. Что будет дальше – пока не в состоянии ответить никто, но граждане массово возвращаются из-за рубежа, в том числе из эпидемиологических очагов, и это не предвещает ничего хорошего.

Поэтому точку в вопросе о конце света пока еще ставить рано…