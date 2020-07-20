Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..

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Интересные процессы начинаются на необъятных просторах России. Собственно, даже не начинаются, а продолжаются, поскольку происходит, как в модной нынче поговорке: "никогда такого не было, и вот опять". Речь идет о последнем всплеске антимосковских настроений в дальневосточном Хабаровске. Для тех, кто внимательно следил за событиями из России, как минимум, в последние 15 лет, не является новостью тот факт, что в России Москву не любят не только на Северном Кавказе, но и на необъятных просторах Сибири и Дальнего Востока.

Если на Кавказе федералами называют армию и спецслужбы, то восточнее Урала федералами зовут многочисленных поставленных Москвой чиновников, которые все более вызывают у местных реакцию отторжения вместе с Москвой, информируют Экономические Новости.

Очевидно, что сибиряки и дальневосточники имеют для антимосковских настроений куда более обоснованные причины, чем Северный Кавказ, который, в значительной мере, кормит Москва.

Москва Сибирью наживается

Если же говорить о необъятных российских просторах за восток от Урала до Тихого океана, то здесь все наоборот, поскольку именно богатства Сибири и Дальнего Востока, экономический и ресурсный потенциал огромного Зауралья являются одной из важнейших основ могущества Москвы, которая пухнет от богатства, высасывая соки из необъятных российских просторов, и внос в этот процесс Сибири и Дальнего Востока есть решающим. Нефть-газ, полиметаллы и нерудные ископаемые, золото-алмазы, рыба-икра, лес-пушнина — это далеко не полный перечень всех тех зауральских богатств, на которых жиреет Москва и от которых мало чего перепадает самому Зауралью.

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Мало того, что все доходы от этих богатств концентрируются преимущественно в Москве, так головные офисы сибирских и дальневосточных предприятий часто тоже находятся в Белокаменной, соответственно, участие сибиряков и дальневосточников в принятии решений на своей земле резко ограничено. Ярким примером служит одна из крупнейших судоходных компаний России — Дальневосточное морское пароходство, штаб-квартира которого находится в Москве, а во Владивостоке расположен «филиал» компании, и есть в этом что-то «чисто московское»

Большинство подрядов на серьезные проекты на Дальнем Востоке получают, как правило, тоже фирмы, имеющие московскую прописку. Здесь ярким примером является помпезное строительство на острове Русском в 2007-2012 годах в заливе Петра Великого в Японском море неподалеку Владивостока, где проводился в 2012 году саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС). На это были выделены огромные деньги из федерального бюджета, но подряды достались московским фирмам, которые в качестве рабсилы завезли выходцев из Средней Азии, работавших преимущественно нелегально. Нажившись на подрядах, москвичи убрались восвояси, оставив нелегалов, бомжей и вспышку криминала. И это только один такой пример…

Кроме сугубо экономических у обитателей российского Зауралья существует масса других причин не любить Москву и вообще всю ту Россию, которая находится западнее Уральского хребта, включая причины морально-психологические, регионально-идентификационные, даже мировоззренческие и мироощущенческие, к чему еще вернемся ниже.

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Пока же отметим, что лозунг «долой Москву!» за Уралом существует давно и прочно, как минимум, в латентной форме, поскольку причин недовольства центром, разжиревшим за счет регионов, у последних имеется более чем достаточно. Предваряя радостные ликования записных антироссийских «активистов», следует отметить, что речь идет не об антироссийском сепаратизме как таковом, например, как свое время в Чечне, а скорее об антимосковских настроениях, причем Москва ассоциируется в этом смысле прежде всего с Кремлем, его руководством и околокремлевским капиталом.

Периодически, при тех или иных обострениях, латентные настроения выходят на поверхность и становятся двигателем общественных процессов в регионах. Так было в 2000-х годах, когда крайнее недовольство центром вспыхнуло в нефтегазовой Западной Сибири. Так было в 2008-2009 года, когда крайнее недовольство политикой и действиями московских властей вспыхнуло во Владивостоке и в Приморском крае.

«Фургал-фактор» центробежных процессов

То же самое произошло и сейчас в случае с недовольством в соседнем с Приморьем Хабаровском крае, захватившем не только приграничную с Китаем краевую столицу Хабаровск, но и другие центры региона — Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре, а также ряд других населенных пунктов.

Как известно, социальные явления имеют не только причины, но и повод, который запускает явления, сформированные причинами. В данном случае, недовольство хабаровчан было активизировано арестом краевого губернатора Сергея Фургала, который не является ставленником Кремля и имеет в крае определенную популярность, будучи «своим», а не присланным из центра. Но очень быстро протесты обрели именно антимосковскую окраску, характерную для Сибири и Дальнего Востока в целом.

Фургал был задержан 9 июля и срочно вывезен в Москву.10 июня его на 2 месяца арестовал Басманный районный суд. Ему инкриминируют — ни много, ни мало! — организацию преступной группировки и заказные убийства во времена его бурной коммерческой деятельности в сфере металлолома в 1990-2000-х годах. Все это выглядело бы серьезно, если бы не ряд обстоятельств.

Прежде всего, делам этим уже 15 лет, в нынешнем году истекает срок давности. Конечно, можно говорить о неких «вновь открывшихся через 15 лет обстоятельствах», но в это верится с трудом. Скорее всего, некий компромат лежал в папке, и только сейчас его вдруг решили пустить в дело, а почему именно сейчас — скажем несколько ниже. Отметим, что по деяниям 1990-х годов дела можно завести практически по всему действующему политикуму России, включая Путина и его окружение .

В случае же с Фургалом имеются интересные особенности. Он давно состоит в партии ЛДПР Жириновского, которую, наряду с КПРФ Зюганова, можно отнести к так называемой системной оппозиции. Фургал трижды избирался в Госдуму России от своей партии, пробыв в качестве депутата около 11 лет — с 2007 до 2018 года. И все это время его бурное прошлое совершенно не мешало ему осуществлять представительские функции в нижней палате Законодательного собрания России, занимая там руководящие должности в комитетах Думы. Собственно, он и сейчас пребывал бы в качестве депутата в Москве, но в 2018 году сложил депутатские полномочия в связи с избранием губернатором Хабаровского края. Здесь-то, видимо, и коренятся проблемы, постигшие этого деятеля…

Губернатор в России избирается жителями региона путем прямых выборов, но снять его может президент под любым предлогом, например «в связи с утратой доверия». Но на момент написания этого текста Путин не уволил Фургала, который находится в СИЗО.

Несмотря на недолгое пребывание в кресле губернатора, Фургал успел обрести в крае определенную популярность. В частности, по информации медиа, при нем подряды на бюджетные проекты стали получать не москвичи, а местные предприниматели, не связанные с властью. Фургал сумел обеспечить снижение цен на авиаперелеты в Хабаровск для жителей северных районов края. С Фургалом связывают еще ряд мер, которые одни называют популизмом, но многие считают реальной заботой о населении.

Для справки. Хабаровский край занимает огромную территорию в 788,6 тысяч кв. км, что существенно больше территории Украины (604 тысячи кв. км) и равно примерно двум Германиям. С запада, от водораздельных хребтов, отделяющих Хабаровский край от Якутии, на восток, до берегов Японского и Охотского морей, регион тянется относительно немного — 125-750 км. Зато с юга, от границы с Китаем, где собственно и расположена краевая столица, до Магаданской области на севере край простирается на 1800 км, то есть как от Киева до Франкфурта-на-Майне.

Хабаровский край является одним из самых малонаселенных в России. По данным Росстата на 2020 год, население составляет немногим более 1,3 млн человек, то есть где-то треть Киева. Средняя плотность населения крайне мала — 1,67 человек на 1 кв. км., а к северу от Комсомольска — и вовсе 0,1-0,2 чел. на 1 кв. км, что сопоставимо с районами Крайнего Севера, к каковым север Хабаровского края и приравнивается по суровости климата. Собственно, малая населенность региона и объясняется отдаленностью от цивилизации, суровыми климатическими условиями и постсоветским упадком. Характерно, что более 82% населения края проживает в городах, причем население самого Хабаровска составляет около 600 тысяч человек, то есть почти половину населения всего края. Еще около 260 тысяч населения проживают в крупном местном центре — Комсомольске-на-Амуре. Численность остальных городов измеряется в тысячах или нескольких десятках тысяч. Все это удалено друг от друга на сотни километров горной тайги и бездорожья, и часто единственным транспортом остается авиация.

Все это к тому, что если губернатор Фургал сделал на подконтрольной территории передвижение по воздуху более доступным, это несомненно подняло его рейтинг в регионе. К тому же это далеко не единственная его заслуга, если верить местным медиа. Кроме того, Фургал сократил штат чиновников, снизил себе зарплату, отказался от охраны и мигалок на машине, выставил на продажу яхту, построенную его предшественником. Народ такое любит…

Также он сформировал сильную команду, которая занялась его раскруткой в медиа. Это стало залогом и быстрой организации акций протеста его сторонников сейчас, после его ареста. Но кроме этого за ним значатся другие деяния, которые не понравились центру.

В 2018 году Фургал шел на выборы как технический кандидат, долженствовавший обеспечить победу кандидата от власти, то есть от пропутинской партии «Единая Россия» (ЕдРо). Если в Москве ЛДПР Жириновского считается партнером Кремля, то в тысячах километров от Белокаменной на Дальнем Востоке электорат посчитал по-другому, поскольку сильно разуверился во власти. В результате огромного антирейтинга власти на Дальнем Востоке Фургал на выборах губернатора взял почти 70%, а кандидат от «ЕдРа» не дотянул и до 28%.

В Москве, может быть, и смирились бы, но в 2019 году в Хабаровском крае состоялись выборы в местное законодательное собрание края. На выборах ЛДПР взяла большинство в местном парламенте, набрав более 56%. Второе место взяла компартия — 17,24%, а ЕдРу досталось только 12,5% мест. Фактически Фургал и его команда взяли под контроль регион. К тому же по закрытому опросу в конце 2019 года выяснилось, что рейтинг Путина в крае составляет всего 48%, и это самый низкий показатель по регионам России. Наконец, за поправки к конституции России о фактическом продлении полномочий Путина (https://enovosty.com/politika/full/707-putin-zhil-putin-zhiv-putin-budet-zhit-do-2036-goda-esli-dotyanet) на референдуме 1 июля Хабаровский край дал всего 62,28% при 36,64% против, что стало одним из наихудших результатов по России, поскольку средним общероссийским уровнем поддержки была названа цифра 77,9%, и все, что ниже, считается плохим результатом. Поскольку в будущем году планируются выборы в Госдуму, ожидается полный провал Единой России в крае, что крайне беспокоит власть.

Очевидно, это и стало главной причиной того, что уголовное дело по губернатору было разморожено. К тому же его арест не был неожиданностью. Есть данные, что ему предлагали уйти с должности по собственному желанию. А уже с конца прошлого года шли следственные действия, обыски, выемки документов… Через 15 лет!

Реакция лидера ЛДПР на арест своего партийца-чиновника была в стиле Жириновского. Вначале он громогласно заявил, что Фургала якобы заставляли возить в Москву «коробки с деньгами». Жириновский пригрозил, что если гонения на их партийного товарища не прекратятся, то вся фракция ЛДРП сложит мандаты. Думается, что такая угроза Путина не слишком испугала. К тому же всероссийскому шоумену Жириновскому из Кремля намекнули, что обвинения в «коробках с деньгами» являются «предъявой» серьезной, и «за базар» надо отвечать, то есть привести доказательства. Доказательств Жириновский, естественно, не предъявил никаких, а когда в Хабаровске и других населенных пунктах края начались протесты против ареста, Жириновский, убоявшись ответственности за несанкционированные акции, заявил, что он и партия не при делах, то есть к протестам отношения не имеют. Иными словами, они фактическим «слили» товарища по партии, и это все, что нужно знать о Жириновском.

Протесты в Хабаровске: это вам не какая-то Москва!

Реально массовые, как по меркам Хабаровска, акции протеста произвели впечатление прежде всего тем, что разительным образом отличаются от акций в Москве, причем во всех смыслах.

Известно, что несакционированные акции в России запрещены, и даже за стояние на улице с плакатом можно «получить по голове» очень даже конкретно. В этом смысле Россия — не Украина, но есть в России в этом смысле черты, отличающие ее от Украины резко в положительную сторону. Там практически отсутствуют «майданное заробитчанство» и оплачиваемый «активизм», люди выходят на улицы преимущественно из идейных побуждений, часто рискуя попасть под полицейские дубинки, за решетку, под админаресты, а иногда и под вполне конкретное уголовное преследование.

Массовые протесты в Хабаровске, а затем в других городах и населенных пунктах края начались утром 11 июля, когда Москва еще спала из-за разницы времени. Местная полиция заявляет, что численность участников доходит до 10-12 тысяч, но в СМИ говорят о 35-40 тысячах. Для Хабаровского края это, в любом случае, очень большие цифры. Это все равно, как если бы в Москве вышел миллион-полтора.

По данным российских медиа, митинг выглядел организованным, хотя организаторов видно не было, и никто в числе таковых назван не был. Команда Фургала, оставшаяся пока на местах, публично от организации акций открестилась, хотя есть данные, что организация имела место через соцсети. На улицы вышли прежде всего граждане зрелого возраста — примерно от 35 лет и старше. Кроме поддержки арестованного губернатора одним из главных лозунгов было: хотим жить согласно своего выбора, а не по указке сверху! С течением времени появились также лозунги «Путин — вор!» и «Путина — в отставку!». Но в целом все проходило мирно и вполне цивилизованно, по крайней мере, если судить по информации СМИ,

Сильно удивило поведение полиции, которая никого не задерживала и не разгоняла. А ведь в регионе продолжает действовать режим карантинных ограничений, даже одиночные пикеты запрещены, и уже этой причины было бы достаточно для разгона.

Объясняют это по-разному. С одной стороны, глава местного управления МВД является ставленником Фургала, и против своего сюзерена не пошел. Хотя полиция является структурой центрального подчинения, и при получении приказа сверху должна этот приказ выполнять. Очевидно, приказа просто не было.

С другой стороны, очевидно, что местная полиция явно не готова разгонять своих земляков, к тому же ведущих себя вполне прилично и выражающих своей протест вполне корректно. Это обстоятельство могло быть учтено даже в Москве, результатом чего стало понимание, что силовой разгон ничего хорошего не даст. До явного сепаратизма дело вряд ли дойдет, но в лице пусть и не слишком многочисленного, но достаточно солидаризованного и отдаленного населения края центр получит враждебную территорию, да еще накануне выборов в Госдуму.

Правда, в регион срочно вернулся полномочный представитель центра по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев, по официальной версии, в связи с совершенствованием карантинных мероприятий.

Появились слухи, что для подавления протестов якобы будут переброшены из других регионов подразделения Росгвардии. Напомним, что фактически это бывшие внутренние войска, которые теперь выведены из подчинения МВД и считаются «личной гвардией» Путина по главе с Виктором Золотовым, который считается лично преданным Путину и имеет крайне сомнительную репутацию. Но на момент написания этого текста информации о переброске подразделений из других регионов и подготовке разгона не поступало.

Зато появились данные, что местная полиция находится в хорошем контакте с протестующими и даже раздает маски для защиты от вируса. Протестующие угощают сотрудников МВД, самостоятельно поддерживают общественный порядок и даже иногда скандируют нечто вроде «полиция с народом!». На расстоянии в тысячи километров трудно оценить, насколько эта идиллия является искренней, но складывается впечатление, что серьезного противостояния не хотят ни в центре, ни тем более в крае.

Реакция Кремля

Москва на момент написания этих строк занимала скорее выжидательную позицию. Вначале официальные лица и пропаганда в СМИ вообще замалчивали протесты в Хабаровске. Когда замалчивание стало невозможным, Кремль в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова 14 июля сообщил, что Путину о ситуации в Хабаровском край докладывают, что он внимательно следит за этой ситуацией и при принятии кадровых решений будет учитывать все реалии. Кроме того, Песков посетовал на возможное ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с массовыми собраниями людей в Хабаровском крае, призвал митингующих придерживаться мер по защите своего здоровья и здоровья окружающих.

С кадровым вопросом возникают проблемы. В российском центризбиркоме уже заявили, что избрание нового губернатора на основании выборов в крае в установленный в России общий день голосования 13 сентября уже невозможно по причине того, что времени осталось мало, и все необходимые процедуры выполнить уже не удастся, поэтому голосование возможно только в следующий общий день — 19 сентября 2021 года вместе с выборами в Госдуму. Таким образом, перед Кремлем возникает вопрос назначения временно исполняющего обязанности губернатора, который смог бы переломить настроения в крае в пользу партии власти, что сделать будет крайне сложно.

К тому же повисает в воздухе вопрос о том, что делать с Фургалом, которого теперь власть не может просто так выпустить. Во-первых, это вообще будет демонстрацией слабости власти, чего Кремль допустить не может. Во-вторых, Фургалу предъявлены слишком серьезные обвинения в организации убийств, это уже стало достоянием общественности, правоохранители уже не смогут сказать: «извините, ошибочка вышла!». Это будет демонстрацией некомпетентности и поставит под сомнение многие подобные эпизоды. Очевидно, с подбором кандидатуры врио в Москве тоже возникли проблемы.

Складывается впечатление, что пока что Москва не намерена применять силу в том числе и в свете необходимости того, чтобы мировое сообщество признало результаты голосования за конституционные поправки, дающие Путину право продлить свою власть еще на две каденции до 2036 года. Будучи занятым разразившимися сейчас в мире огромными проблемами, мировое сообщество, прежде всего лидеры развитых стран, пока что никак не отреагировали на этот факт. По крайней мере, данные о сколько-нибудь внятной реакции обнаружить на момент написания текста не удалось, хотя прошло уже более двух недель. Очевидно, что, если Путин сейчас предпримет силовой разгон протестов, имеющих вполне мирный и цивилизованный характер, это сильно усложнит работу по легитимации результатов конституционного голосования в мире. В том, что такая легитимация сейчас силами российских дипломатов активно ведется, можно не сомневаться.

Более того, сам факт цивилизованных протестов в далеком Хабаровском крае где-то даже на руку Кремлю в то время, когда развитые страны, которые никак не могут прийти в себя после карантина, и их буквально сотрясают радикальные бунты. Здесь один только пример Америки чего стоит. В этом смысле Россия пока что представляет собой этакий островок относительного спокойствия, и если где-то на ее бескрайних просторах проходят мирные протесты, это является для Кремля дополнительным аргументом во внутренней и внешней политике.

Трудно сказать, как Москва все же собирается разруливать проблему. Ведь очевидно, что сейчас и «передавить» нельзя, но нельзя и показать слабину, поскольку тогда получится эффект, обратный задуманному. Российские наблюдатели утверждают, что арест Фургала был предпринят с целью показать, что и после карантина власть тверда и в себе уверена. Напомним, что в ходу уже были слухи о том, что власть Путина ослабела, а сам он скоро власти тем или иным способом лишится, но эти слухи пока что совершенно не подтверждаются.

Очевидно, российская власть не рассчитывала, что будет такая реакция, и теперь не очень понимает, что с этим делать. Ибо, повторим, применить силу в нынешних условиях нельзя, но и показать слабость тоже нельзя.

В этом смысле интересны комментарии главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова российскому изданию «Текущее время».

По его мнению, центральная власть приняла по указанным выше причинам выжидательную позицию в надежде, что протесты когда-нибудь окончатся сами по себе. В качестве примера, он приводит массовые протесты в Кемеровской области после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», когда погибло и получило травмы множество людей, но эти протесты со временем утихли сами по себе.

Аналогичная хабаровской, по мнению Виноградова, была ситуация в соседнем Приморском крае в 2018 году, где исторически плохо голосуют за ставленников Москвы и ЕдРо, и на выборах там тоже прокатили присланного из Москвы губернатора. В ответ на инсинуации Москвы во Владивостоке имели место массовые протесты, но они сошли на нет, поскольку выплеска протестной энергии недостаточно. У жителей Хабаровского края, как и у соседей из Приморья, навыков длительной политической игры нет, рано или поздно страсти утихомирятся, и на это, очевидно, Кремль делает ставку.

От себя также отметим, что Москва, видимо, извлекла уроки из событий в соседнем Приморье в 2008-2009 годах. Тогда началось все с запрета автомобилей с «правым рулем», а окончилось, хоть и не сепаратизмом, но активизацией протестного самосознания и организованной борьбы региональных лидеров за права своего края, которые существенно отличаются от интересов Москвы. Кроме того, ускорился отток граждан из этих и без того малонаселенных регионов, причем не в направлении западных областей России, а за рубеж, в Японию, Китай, другие страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), которые для даже для жителей Дальнего Востока славянского и вообще европеоидного происхождения видятся куда более близкими и понятными, чем далекая, все более чуждая, даже ненавистная Москва.

Напомним, что в самом конце 2008 года Москва вдруг озаботилась незавидными перспективами российского автопрома. Пошлины на ввоз подержанных иномарок были существенно повышены, а также были введены ограничения на ввоз автомобилей с «правым рулем». Следует отметить, что после развала Союза брошенные на произвол судьбы дальневосточные окраины выживали сами, как могли, прежде всего, благодаря своей близости к странам ЮВА. В частности, за счет японских иномарок была решена проблема автомобилизации, и по уровню обеспеченности автомашинами на 1000 человек Приморье одно время обгоняло обе российские столицы.

Более того, японский «правый руль» из сугубо технической характеристики автомобиля перерос на Дальнем Востоке в нечто большее — некий символ региональной идентичности, отличающий местных жителей от центра, диктующего свои условия на расстоянии многих тысяч километров, стремящегося отобрать побольше, но не дать ничего взамен. К тому ж, местные водители с «правыми» и «левыми» рулями на Дальнем Востоке научились уживаться друг с другом, особенно с учетом сравнительно небольшого транспортного потока в этом малонаселенном регионе.

Действия центра привели к всплеску протестного движения в 2008-2009 годах, прежде всего в 600-тысячном Владивостоке. Протесты сопровождались перекрытиями некоторых улиц, но носили сугубо мирный характер, и местные власти отнеслись к этому если не с одобрением, то с пониманием. Акции рано или поздно сошли бы на нет, но все испортила Москва, приславшая ОМОН для разгона несанкционированного «движа». Получив дубинками по голове и оказавшись на нарах, многие активисты движения окончательно прозрели и создали костяк движения регионального самоопределения. Поскольку других реальных оппозиционных партий, кроме «системной оппозиции» и ЕдРа в России практически нет, то активисты, превратившись в региональных политиков, вступали в КПРФ и ЛДПР, но эти члены указанных партий очень сильно отличаются от московских партайгеноссен-соглашателей. Эти люди имеют авторитет в регионе, успешно выдвигаются и часто избираются в местное и всероссийское законодательные собрания. Сепаратизмом это назвать нельзя, но Москве стало очень трудно продвигать на Дальнем Востоке свои кандидатуры, поскольку местные жители поддерживают прежде всего своих, исходя из регионального патриотизма. К тому же региональные лидеры, например тот же Фургал, каким бы он ни был, оказываются «ближе к народу», более простыми, прислушивающимися к мнению избирателей, на которых они опираются. Именно поэтому Москве все труднее насаждать свои кадры во Владивостоке, теперь, как видим, в Хабаровске, и эта тенденция расползается по всей огромной стране.

Похоже, в Кремле это учли, и теперь не желают лишний раз обострять ситуацию и надеются на постепенно затухание протестов.

«Дальневосточная цивилизация» — это вам не «московский мир»

В основе же протестов, кроме поверхностно понятных обид на центр за неуважение к выбору, за то, что «наших обижают», и так далее, лежат и более глубокие ментальные, мировоззренческие, даже экзистенциальные причины.

В этом смысле очень показательным видится мнение российского журналиста Дмитрия Соколова-Митрича, выложенное на его странице в соцсетях:

«Если кто еще не в курсе, на Дальнем Востоке не любят Москву. Не за косые межбюджетные отношения, как прочие регионы, а на уровне самоидентичности. И не только Москву, а вообще европейскую часть России. Особенно с той поры, как на ней выросло целое поколение, которое дальше Перми на восток не хаживало, предпочитая флоренции и барселоны.

И когда на Дальнем Востоке презрительно произносят слово «Запад», то имеют в виду все, что западней Урала, а вовсе не то же самое, что в шоу Соловьева.

Поэтому арестовывать губернаторов там нужно очень осторожно. Особенно всенародно избранных с результатом 69%. Особенно своих, дальневосточных, а не ставленников Запада. Особенно за преступления пятнадцатилетней давности, которые по какому-то политическому лицемерию именно сейчас вдруг стали актуальны. На Дальнем Востоке это обязательно воспримут не как торжество справедливости, а как ущемление региональной идентичности.

Ведь когда уже тот, настоящий Запад, ставит нас перед фактом, что мировой гармонии ради он нам сейчас немножко поможет свергнуть Путина, мы ведь тоже его, Запад, нахер посылаем. Потому что это наш сукин сын, у вас там своих полный Манхэттен. Ну, вот и «дальневосточная цивилизация» умеет за себя постоять. А то, что в Москве не слышали такого словосочетания, лишний раз говорит о том, что на политической сцене тоже окончательно закрепилось поколение зафлоренченных и отбарселоненных».

Любопытно, правда?..

В свое время знаменитый советский этнограф, востоковед, историк и географ Лев Гумилев, кстати, сын поэта Николая Гумилева и Анны Ахматовой, много писал о том, как характерные природно-географические особенности являются источником этногенеза. Здесь наблюдается нечто подобное: дальневосточники, даже относясь к славянской части России, сильно отличаются от жителей европейской части России в силу своего дальневосточного проживания. В этом смысле, постановка вопроса о «дальневосточном субэтносе» в России не является таким уж притянутым за уши.

А вот еще одно не менее любопытное мнение пропутинского политолога Сергея Маркова:

«В Хабаровском крае политический взрыв. Почему? Из Москвы туда вылетели 3 борта силовиков. Год назад и Хабаровский край и Приморский дружно голосовали против партии власти. Очевидно, Дальний Восток стал главным протестным регионом России. Так почему? Какова природа дальневосточного протеста?

1. Это протест против отсутствия крупных государственных проектов развития региона. Дальневосточники крайне неудовлетворены отсутствием развития Дальнего Востока, его деградацией 25 лет. Они сравнивают с временем СССР и делают вывод, что СССР имел масштабные проекты развития региона, а экономический блок правительства сейчас имитирует развитие. Региону нужны крупные государственные проекты, а не болтовня про невидимую руку рынка.

2. Это протест против резкого отставания Дальнего Востока России от соседнего Китая и других азиатских стран. Соседние регионы Китая резко идут в рост, а экономический блок российского правительства молится на банки и Запад и проваливает развитие региона. Люди бунтуют против отсутствия экономического роста.

3. Это протест против сокращения социальных программ правительства. В советское время были огромные социальные программы для региона, а сейчас они разгромлены. В результате люди даже не могут слетать раз в год к родственникам в европейскую часть России. Это очень болезненно.

4. Это протест против дискриминации этнических русских в России. Коренным народам Дальнего Востока сохранили старую пенсионную систему, а русским добавили 5 лет до выхода на пенсию. Кому это понравится?

5. Это протест против ультрабюрократизации экономики. Сравнивают с соседними азиатскими странами, — там очень легко открыть малый бизнес для выживания семьи. В России для этого надо быть героем.

6. Это протест против криминализации экономики Дальнего Востока. Здесь произошло сращивание криминала, власти и бизнеса. Москва почти ничего не делает для очищения ситуации, а наказывает время от времени не самых виновных, а самых не связанных с властями. Беззащитных. Вот и Фургала, считают люди, наказывают потому, что у него «лапа не такая мохнатая».

7. Это протест смелых, потому что на Дальнем Востоке смелых делает сам пограничный край.

Вывод: это не протест против Путина, а протест против тех прозападных технократов, которые плохо рулят экономикой и политикой. А власть должна воспользоваться протестом на Дальнем Востоке для резкого изменения политики в сторону быстрого экономического роста. Это главное требование всех».

Опустим типичные для прокремлевского политолога выводы на тему «хорошего царя» Путина и «плохих бояр» в лице технокоратов, погрязших в коррупции, бюрократии и в низкопоклонстве перед Западом. Но в остальном Марков, как бы к нему не относиться, вполне себе правильно рисует проблемы.

Действительно, в отличие о поклоняющихся Западу, несмотря на официальную антизападную пропаганду, москвичей, жители Дальнего Востока, прежде всего его южной части, уже давно ориентированы на ближайшие страны ЮВА. Для них даже соседняя Сибирь — скорее экзотика, не говоря о европейской части и Москве, которую они не любят изначально. Есть данные, что даже перебираясь в центр, дальневосточники Москве предпочитают более спокойный и интеллигентный Петербург, где, к тому же, и жилье существенно дешевле. Но в глобалистическом измерении дальневосточники сильно отличаются от замкнутых на огромных азиатских просторах сибиряков, поскольку Дальний Восток — это ворота в огромный внешний мир. Дальневосточники ориентированы сначала на Японию, в последние годы — на Китай, который бурно развивается буквально за окном. Ведь в нескольких километрах от Хабаровска, по ту сторону китайской границы идет масштабное технологическое и рекреационное строительство, там живут сотни миллионов людей, там открываются огромные возможности. Молодежь учит китайский, японский и английский и неуклонно уезжает в Поднебесную, в Страну Восходящего Солнца, некоторые страны Индийского и Тихого океана вплоть до Австралии. Ведь Москва им предлагает только прозябание в депрессионном дальневосточном регионе под руководством присылаемого из Москвы ворья, в разваливающихся панельных домах или даже в избах 1860-х годов сборки без канализации, когда в нескольких километрах Китай создает гиперлупы и марсоходы не на словах, а на самом деле.

Все это ведет к сепаратизму от Москвы в виде постепенного исхода, наподобие евреев из плена египетского, и никакой московский ОМОН или Росгвардия воспрепятствовать этому не в состоянии…