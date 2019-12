Итоги дня: Главные угрозы нацбезопасности, удар по РФ и оружейные приоритеты ВСУ

В СБУ озвучили главные угрозы нацбезопасности, в ВСУ рассказали об оружейных приоритетах, а бывший депутат Сергей Пашинский покинул СИЗО, — такими были главные новости сегодня, 18 декабря.

Человек дня — калифорнийская певица Билли Айлиш, которую окрестили главной сенсацией года. Сегодня, 18 декабря, артистке исполнилось 18 лет. Её обожает весь мир, дебютный альбом Билли «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» вовсе установил рекорд по скачиваниям в Apple Music ещё до выхода, информируют Экономические Новости.

Граничные новшества

С 1 марта пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться через загранпаспорт. По словам премьера Алексея Гончарука, такая процедура будет действовать только для украинцев, выезжающих из Украины на территорию России.

Пашинский покинул СИЗО

Бывшего нардепа Сергея Пашинского сегодня, 18 декабря, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Адвокаты заявили, что подозрение является необоснованным и напомнили, что Пашинский никогда не препятствовал следствию и не намерен этого делать. В свою очередь, прокуроры возражали против изменения меры пресечения, так как считают, что тот может влиять на свидетелей по делу и уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

Угрозы нацбезопасности

Глава Службы безопасности Иван Баканов озвучил ключевые угрозы национальной безопасности страны. По его словам, информационные и кибернетические угрозы являются главными задачами для СБУ. Эту проблему он считает приоритетной после войны на Донбассе. Кроме того, Баканов заявлял, что почти каждый день центральные станции столичной подземки перекрываются из-за сообщения о заминировании, поэтому он хотел бы, чтобы сим-карты в Украине продавали по паспорту.

Оружейные приоритеты

Первый замначальника Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук рассказал о том, что в новом году в приоритетах для Вооруженных сил Украины будет укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка станций контрбатарейной борьбы и новых образцов бронетехники. Речь идёт о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.

Санкции США

Комитет американского Сената по иностранным делам одобрил в среду, 18 декабря, пакет антироссийских санкций. Речь идёт о так называемом «законе о санкциях из ада». На следующем этапе законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.