Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных

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Героическая борьба с китайским коронавирусом из медико-санитарной переходит в глобально-экономическую плоскость. Из-за опасений того, что коронавирус ударит по мировой экономике, наблюдается падение индексов на фондовых биржах как американских, так и европейских и азиатских, в связи с чем 24 февраля состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $139 млрд. За последние сутки индекс Dow Jones продолжил нисходящий тренд и снизился на 3,15%.

Эпидемия, точнее ее последствия в виде блокирования целых регионов в ряде стран, закрытия промышленных и торговых предприятий, отмены спортивных и увеселительных мероприятий и прочих мер экстренного характера с суровой неизбежностью привели к экономической нестабильности и общей нервозности, едва ли не панике на мировых товарных и финансовых рынках. Украина с ее все более сырьевой экономикой имеет все шансы оказаться в первых рядах пострадавших. Если нас не накроет вирусом в медицинском смысле, то догонят глобально-экономические последствия эпидемии, информируют Экономические Новости.

Собственно, Украина уже чувствует на себе последствия пандемии. Есть основания полагать, что давно ожидавшееся обрушение выстраивавшейся в последнее время пирамиды ОВГЗ уже началось, и старт этому «увлекательному» процессу дала именно глобальная паника по причине китайского вируса.

Наиболее пессимистически настроенные комментаторы предрекают, что коронавирус способен ввергнуть мировую финансово-экономическую систему в новый кризис наподобие того, который был в 2008 году.

Хроники вирусного падения

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Правда, МВФ пока дает более осторожные оценки, хотя также неутешительные. По прогнозам фонда, рост мировой экономики замедлится на 0,1% и будет менее 2,5%, а рост китайской экономики замедлится на 0,4%. Правда, в МВФ не исключают, что ситуация может быть и хуже.

Существуют и более пессимистические прогнозы на уровне 0,4% и даже 0,6%.

К подобным упражнениям различного рода экспертов на тему «кто сильнее напугает и без того уже порядком перепуганную публику» можно было бы отнестись с должным скепсисом, но мировые фондовые рынки демонстрируют пугающую динамику падения. Буквально за два дня 24-25 февраля основные фондовые индексы упали на 6%, что сопоставимо с динамикой в кризисном 2008 году.

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Акции же многих компаний обвалились значительно сильнее, особенно это касается компаний, связанных с предметами роскоши, туризмом, авиаперевозками. Так, акции LVMH упали на 7,2%, Roche Group — на 2,3%, Air France-KLM на 9,5%, Ryanair Holdings — на 11%.

Известно, что падение цен на нефть обычно свидетельствует о снижении деловой активности и часто является маркером замедления глобальной экономики. 24 февраля нефть на мировых рынках подешевела в среднем на 4%, и значительная доля вины в этом лежит на эпидемии. Особенно четко это видно по Китаю. По некоторым оценкам, спрос на нефть в Китае именно по причине эпидемии упал на 4 млн баррелей в сутки, что составляет около 4% мирового потребления, и это уже очень серьезно. Собственно, торможение, тем более обвал экономики Китая, угрожает кризису всей глобальной экономики. Падению цен на нефть также способствовало сокращение пассажирских и грузовых перевозок.

Хуже всего, что падают цены не только на нефть, что для Украины даже выгодно, но и на продукцию украинского экспорта. В частности, пошли вниз цены на железную руду и металл. Причем здесь погоду делает именно Китай, который обеспечивает около половины мирового потребления металла. Падение цен на ЖРС и металл пока составляет, в зависимости от номенклатуры, от десятых процента до нескольких процентов, но если нынешняя динамика сохранится, ситуация будет стремительно ухудшаться. К тому же, по данным китайских аналитиков, в Поднебесной стремительно растут невостребованные объемы черного металла и ЖРС по причине остановки производства и строительства, и если так пойдет и дальше, падение цен станет обвальным, а металл вообще перестанут закупать по любой цене. Не нужно объяснять, что это чревато огромным падением валютных поступлений от украинского экспорта.

То же самое следует сказать об аграрной продукции. Цены на пшеницу, кукурузу, растительное масло пошли вниз, что также неминуемо ударит по экспортной выручке Украины.

К тому же, как говорится, не Китаем единым. Вирус, как известно, уже распространяется по Европе, и рекордсменом по эпидемии стала Италия, особенно ее северные промышленно развитые области. В Италии массово закрываются предприятия, людей отправляют на карантин, целые регионы блокируются, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции. Перекрыто или резко затруднено транспортное сообщение. Украина имеет с Италией существенный товарооборот: по данным Госслужбы статистики, в прошлом году экспорт Украины в Италию составил 2,4 млрд долларов, из них половина – экспорт черных металлов, а импорт из Италии достиг 2 млрд долларов. Теперь же вирус может привести к резкому сокращению товарооборота и, как следствие, к огромным экономическим потерям, тем более что есть еще теневой товарооборот, который также существенно просядет. К тому же, существенно вырастут цены на импортные товары из Италии и других стран Европы, что подстегнет инфляцию.

Нарастают проблемы у наших заробитчан, многие из которых трудятся в Италии и других странах Европы. Эпидемия чревата существенным сокращением денежных переводов трудовых мигрантов, что чревато девальвацией гривны. Массовый вынужденный возврат заробитчан в Украину из-за утраты работы приведет к росту безработицы и социального напряжения.

Повторим, что Украина с ее сырьевой экономикой может оказаться в числе наиболее пострадавших от экономических провалов в глобальной экономике, вызванных пандемией. К тому же вирус и паника вокруг него добавятся к тем негативным явлениям, которые имели место и до эпидемии. Нестабильность мировой экономики, наблюдаемая с прошлого года, например, привела к росту цен на золото, а эпидемия лишь ускорила этот рост. Правда, золото как актив для сбережений и накопления является инструментом не слишком надежным, как минимум в кратко- и среднесрочном измерении, по причине существенной волатильности цен на него.

Цены на сырье, прежде всего на металл и зерно, тоже начали падать еще осенью, Паника в связи с эпидемией лишь ускорила это падение.

К тому же сейчас спекулянты постараются нажиться на панике, то есть волатильность цен на основные товарно-сырьевые группы может усилиться искусственно по причине спекулятивных манипуляций.

Кроме того, подобные игрища спекулянтов могут в конечном итоге действительно спровоцировать настоящий финансово-экономический кризис.

Украина под ударом

Не следует забывать тот факт, что пока эпидемическая ситуация в Украине вполне благополучна, но если эпидемия начнется у нас в условиях войны и социально-экономического кризиса, то глубину падения экономики в Украине вообще трудно предугадать. К этому следует добавить, что, несмотря на уверения зе-власти, страна к эпидемии не готова, санитарная служба развалена стараниями «рехворматоров» и так далее. Экономические риски в случае эпидемии в стране на фоне царящего у нас «бардака» и коррупции невозможно предвидеть.

О возможном падении экспортной выручки сказано выше.

Огромную опасность в условиях пандемии представляет сооруженная в стране пирамида ОВГЗ. Спекулянты, скупившие облигации, пока еще деньги не выводят, но уже резко сократили вложения в новые обязательства, и это уже негативно сказалось на финансовых показателях.

25 февраля Минфин пытался разместить ОВГЗ с различными сроками погашения на сумму 4 млрд гривен, но разместил только на 1,6 млрд гривен. Пока это не трагедия, но звонок прозвучал очень тревожный для власти, которая из-за недовыполнения плана по поступлению в бюджет в последние месяцы и особенно в январе (почти на 25%) все более сталкивается с проблемой растущего дефицита бюджета и, как следствие, с растущими трудностями в финансировании даже защищенных статей бюджета.

В качестве одной из важнейших причин недобора по ОВГЗ называют эпидемию, поскольку спекулянты перестают вкладывать средства в рисковые рынки, каковым является сырьевая Украина, а выводят деньги в более стабильные активы типа золота, долговых обязательств американского казначейства (treasuries) и так далее. Конечно Минфин мог бы поднять процентные ставки с нынешних заоблачных 9-10% годовых, до прошлогодних космических 20% годовых, но это уже будет полнейшее «дно», расплачиваться за которое придется в будущем. Не говоря уже о том, что учетная ставка Нацбанка сейчас снижена до 11%.

Ситуация усложняется отсутствием финансирования МВФ.

Правда, есть версия, согласно которой спекулянты выжидают, понимая, что у зе-правительства другого выхода нет, как поднять процентные ставки по ОВГЗ, поскольку остро нужны средства на покрытие бюджетных расходов. Так это или нет – скоро увидим, но любой исход будет сильнейшим ударом по экономике страны и благосостоянию граждан, и коронавирус вносит в этот провал свою лепту.

В целом же следует учесть, что промышленное производство в Украине и без эпидемиологической паники падает последние восемь месяцев к ряду, а рост ВВП в последнем квартале 2019 года снизился до 1,5% после 3,3% в 2018 году.

На эту крайне негативную ситуацию может наложиться эпидемия коронавируса, что и вовсе приведет к падению ВВП, как в 2008-2009 годах. При этом следует напомнить, что Украина и так является едва ли не единственной страной мира, в которой за 30 последних лет экономика не выросла, а упала, и сейчас ВВП Украины составляет, по разным оценкам, около 75% от того, что было в 1990 году.