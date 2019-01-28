Як МВС України буде забезпечувати чесні та прозорі вибори президента

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Активний старт президентської виборчої кампанії в Україні вимагає від правоохоронних органів особливої пильності. Адже після реєстрації її учасників починається відкрита фаза передвиборної агітації, яка, м’яко кажучи, не завжди відповідає духу і букві українського законодавства. І тут багато що залежатиме від здатності правоохоронців реагувати на можливі правопорушення у зв’язку з цим.

Виступаючи на колегії МВС щодо підсумків роботи відомства за минулий рік міністр МВС Арсен Аваков особливу увагу приділив темі майбутніх президентських виборів в Україні і забезпеченню безпеки і правопорядку. За його словами, всі гілки влади повинні взяти на себе відповідальність за проведення чесних і демократичних виборів – від ЦВК і МВС до органів Мін’юсту, державного реєстру, місцевих адміністрацій, Кабінету міністрів України. «Важлива позиція кожного громадянина України і громадських організацій. Розуміння цієї відповідальності – ключ до проведення демократичних чесних виборів», – підкреслив міністр. Він закликав громадян не «продавати» свої голоси за гречку і не брати участь у відкритій брехні деяких кандидатів в президенти, а чиновників – не сприяти незаконним схемам і не закривати очі на порушення, інформують Економічні новини.

Оскільки цей процес вимагає відповідної організаційної роботи системи МВС Аваков нагадав, що з метою реагування на потенційні загрози, які можуть призвести до порушень українського законодавства, на початку грудня був створений координаційний штаб, до якого увійшли представники МВС всіх гілок – Міграційної поліції, Прикордонної поліції, служби з питань надзвичайних ситуацій, а також Нацгвардії. Крім того, створено робочу групу, яку координують радники міністра Іван Стойко, Володимир Філенко, Іван Варченко та Михайло Апостол. «Це досвідчені і компетентні фахівці з питань проведення виборів. Крім того, вони будуть максимально аполітичні в цей відрізок часу і неупереджені до будь-якого з кандидатів. А таких у нас не багато не мало, а вже 36», – зазначив міністр.

МВС спільно з ЦВК і Громадянською мережею «ОПОРА» створена система оперативного реагування на порушення виборчого законодавства. «Філософія тут дуже проста – ви звертаєтеся до нас, якщо бачите порушення, ми проводимо перевірку і, якщо є порушення, є відповідна реакція – як з боку МВС, так і з боку ЦВК», – підкреслив глава правоохоронного відомства.

Він також повідомив, що міністерство співпрацює з громадською організацією «Патріотичний рух України», яка розпочала всеукраїнську ініціативу «Стоп політичної корупції». У той же час, за словами міністра, правоохоронці вже фіксують випадки нападів на активістів, що викривають порушення на виборах. Зокрема, один з таких випадків зафіксовано на цих вихідних в Кропивницькому.

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Нагадаємо, 26 січня пізно ввечері скоєно напад на громадського омбудсмена із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Кіровоградській області Євгена Гурницького. Останній, як відомо, є заявником в поліцію у справі про розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних на білбордах із зображенням одного з кандидатів в президенти України.

Тим часом, однією з потенційних небезпек фальсифікації результатів виборів у відомстві вважають голосування на західній Україні замість громадянина, який працює за кордоном. «Я звертаю увагу кожного з присутніх поліцейських і прикордонників, що людина, який видав бюлетень родичу чи знайомому … а у нас буде довідка з Прикордонної служби, що ця людина була (в зазначений час – ред.) за кордоном, а навпроти прізвища є підроблений підпис і виданий бюлетень – це кримінальна справа, яка доводиться за три секунди, це в’язниця відразу», – наголосив міністр.

Голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал запевнив міністра, що візьме на особистий контроль це питання і вживатиме всіх заходів для недопущення подібного роду злочинів. Також його відомство має намір провести попередню перевірку всіх міжнародних спостерігачів, які прибудуть на вибори президента України. «Одне з певних завдань нашої служби в контексті проведення виборів президента України – посилення контролю на каналах міжнародного сполучення. Це пов’язано з прибуттям великої кількості міжнародних спостерігачів», – сказав Цигикал. Він зазначив, що міжнародні спостерігачі будуть оформлятися прикордонниками позачергово, в пріоритетному порядку. «Кожен пункт пропуску буде мати копії списків зареєстрованих міжнародних спостерігачів і організацій, які надасть ЦВК. Держприкордонслужба готова проводити завчасну перевірку цієї категорії осіб по відомчих базах даних. Будуть організовані відповідний облік та передача інформації зацікавленим органам і її оприлюднення», – зазначив Цигикал. Всього очікується прибуття понад 850 офіційних іноземних спостерігачів.

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Варто зазначити, що з початку 2019 року відомство не пропустило в країну 1,3 тис. іноземних громадян, з яких 700 осіб – росіяни. «Після скасування правового режиму воєнного стану, ми не ослабили контроль за в’їздом іноземців. З початку року обґрунтовано відмовлено в пропуску в Україну 1300 таким особам, з них понад 700 (відмов) – громадянам Росії », – повідомив Цигикал. Він пояснив, що відомство має намір і далі обмежувати в’їзд людям, які належать до «категорії ризику» і тим, хто може бути «причетний до дестабілізації ситуації в Україні». «Для цього ми задіємо систему біометричного контролю, активізуємо фільтраційні заходи, міжвідомчу взаємодію і прикордонне співробітництво», – пояснив він. А також підкреслив, що особливу увагу буде приділено проросійським журналістам.

«У свою чергу, країна-агресор буде вживати заходів для дестабілізації ситуації в нашій державі, компроментації державних органів і організації провокацій» – заявив глава Нацполіціі Сергій Князєв. Тому, продовжив чиновник, з огляду на всі внутрішні і зовнішні фактори, нинішня виборча кампанія буде складною. «Ми з вами повинні мінімізувати факти порушення виборчого законодавства як кримінального, так і адміністративного характеру, не допустити порушень громадського порядку та безпеки під час проведення виборчої кампанії, в першу чергу, на об’єктах, які пов’язані з цим процесом, виборчих дільницях, штабах кандидатів» , – зазначив Князєв. Так, всього в Україні буде створено 198 окружних і майже 30 тисяч дільничних виборчих комісій, «приміщення яких, починаючи з 22 березня, поліція повинна взяти під цілодобову охорону».

«Наступна знакова подія – передача виборчих бюлетенів до дільничних виборчих комісій. Цей процес буде проходити протягом трьох днів після 26 березня і буде вимагати посиленої уваги з боку поліції, оскільки саме нам треба буде взяти бюлетені під охорону. Завершення передвиборчої агітації, проведення самого голосування і подальше встановлення його результатів – це найбільш відповідальний етап виборчої кампанії», – підкреслив Князєв.

При цьому зазначив, що з початку виборчої кампанії поліція вже зареєструвала 266 заяв про порушення і інші злочини, пов’язані з виборами президента. За отриманою інформацією відкрито 8 кримінальних проваджень. Найбільше таких порушень зафіксовано в Києві, в Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій та Миколаївській областях. «Прошу забезпечити якісне документування всіх обставин скоєних злочинів для завершення досудового розслідування, направлення матеріалів до суду і притягнення винних до відповідальності», – резюмував глава Нацполіціі.

Відзначимо, згідно з даними ООН (2007-2010 р) кількість співробітників правоохоронних органів на одиницю населення в різних європейських країнах відрізняється не на багато. Загальносвітове середнє значення цього показника – близько 300 чол / 100 тис. А рекомендація ООН – 222 чол / 100 тис. населення. Так, в Італії – 552 чол / 100 тис, Іспанія – 494 чол / 100 тис, Греція – 452 чол / 100 тис, Чехія – 405 чол / 100 тис, Словенія – 386 чол / 100 тис. Україна також не відстає в цьому показнику від країн-сусідів – 397 чол / 100 тис. у той же час в Білорусії – 1442 чол / 100 тис, а в Росії – 976 чол / 100 тис.

На думку політтехнолога Тараса Загороднього, кількості і повноважень українських правоохоронців достатньо, щоб забезпечити безпеку виборчого процесу в Україні. «У нас давно є законодавство, в якому чітко прописується, що є підкупом виборців або порушенням виборчого законодавства. Для цього не потрібно створювати додатково робочі місці в МВС. Якщо поліція на цих виборах буде працювати в штатному режимі, то ми отримаємо порівняно чесну виборчу кампанію. Зараз незрозумілі люди ходять з якимись підписними листами, платять по тисячі гривень, і ніхто не знає, що це за люди, чим вони займаються вже під час оголошення виборчої кампанії. Тому поліція повинна працювати в штатному режимі. І добре, що пан Аваков в цей процес включається», – заявив експерт. За його словами, створення додаткових груп для координації виборчого процесу зовсім не означає додаткових повноважень. «Це група, яка буде контролювати діяльність виборчої кампанії. Повноважень у поліції з головою вистачає. Для порушення справи, розслідування і передачі до суду. Роль силовиків – дуже вагомий ресурс, в першу чергу для влади. Сподіваюся, що все буде в рамках законності. І ми не перейдемо межу, яку переходити не потрібно», – додав він.

«Звичайно, всі ми мріємо, що кількість держслужбовців правоохоронців рано чи пізно переросте в якість. Але не завжди це відповідає дійсності. В інтернеті повно роликів про те, що далеко не всі правоохоронці знають основи чинного законодавства», – заявив політичний експерт Микола Мельник. Однак він переконаний, персонального складу абсолютно достатньо для того, щоб забезпечити захист і безпеку волевиявлення українського народу.

«Те, що дуже часто політики використовують тему правоохоронців у своїй риториці – це зрозуміло. Тому що кожен опозиційний політик буде робити зауваження, коли в певний момент, на їхню думку, поліція їх не підтримала. Мовляв, це означаэ, що у нас поліцейська держава і здійснюється тиск на свободу слова і совісті. Цю риторику люблять використовувати представники «Оппоблока» або їх сателіти. Це звичайна риторика, яка дозволяє їм мобілізувати свій електорат », – заявив експерт. Він переконаний, що кількість міжнародних спостерігачів жодним чином не вплине на зменшення фальсифікацій. «Скільки у нас виборчих дільниць в Україні? 30 тис. Як показує практика, ці прекрасні спостерігачі далі обласних центрів не поїдуть. У села вони не поїдуть. Тому будуть продаватися голоси, будуть купуватися голоси … Наскільки важливою буде ця тисяча гривень, як проголосує ця людина – це вже інше питання. Але в сільській місцевості це буде мати тотальний характер », – резюмував він.

У свою чергу директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов звернув увагу на роль самої персони Арсена Авакова у виборчому процесі в Україні. «Він знаходиться в стані вибору. Він говорить, що МВС буде «контролювати» … Це поки тільки «прикидка», бо не зрозуміло, що саме він буде контролювати: підрахунок голосів або порядок на виборчих дільницях? Я так розумію, що мета пана Авакова – бути зручним, вигідним і необхідним переможцю виборів. А контролювати підрахунок голосів і запобігання фальсифікаціям – якщо у нього є такі плани, то нехай розповість. Поки, скоріше, це досить гучний піар хід для того, щоб показати своє центральне місце в процесах, що відбуваються. Без конкретизації, без пояснення того, що за цим реально стоїть. Його позиція буде більш визначеною після першого туру, але навряд чи він буде озвучувати її публічно», – заявив «ЕН» експерт.

Раніше в своєму відеоблозі «Чесна політика» депутат Сергій Лещенко заявив, що глава МВС Арсен Аваков став гарантом підтримки Юлії Тимошенко, який відмовився грати на стороні чинного президента Порошенко м’язами силовиків. Більш того, він прозоро натякнув Порошенко, що буде викривати його сценарії зі скупки голосів, які планує колишня команда київського мера Леоніда Черновецького, яка зараз прописалася в «БПП». Лещенко вважає, що домовленість Авакова і Тимошенко роблять переобрання Порошенко на другий термін ще більш проблемним, адже йому складно на щось розраховувати без відданості МВС, яке мало б в ідеальному сценарії Банкової переслідувати опозицію і закривати очі на порушення з боку влади.