49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції

Головна » Політика » 49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції 49 Всесвітній економічний форум у Давосі: підсумки і тенденції

Закрити Відправити

У швейцарському гірськолижному курорті Давос завершився щорічний Всесвітній економічний форум (ВЕК), який пройшов під гаслом: «Глобалізація і формування світової архітектури в епоху четвертої промислової революції”

Незважаючи на те, що в цьому році від участі в заході вирішили відмовитися більшість провідних світових лідерів, це не завадило українській делегації в черговий раз прорекламувати інвестиційну привабливість своєї країни і розповісти про вплив Росії на вибори в Україні, інформують Економічні Новини.

Без перших осіб

За майже півстоліття своєї роботи ВЕФ створив собі репутацію саміту, що задає тренди світового політико-економічного розвитку. Участь в заході багато років вважалася особливою честю і привілеєм для найвпливовіших представників світу цього. Щороку державні лідери, політики, бізнесмени та громадські діячі з’їжджаються до Швейцарії, щоб в неформальній обстановці «звірити годинники» з ключових нагальних питань і скоординувати колективну стратегію на майбутнє. Незважаючи на те, що минулорічний ВЕФ був найбільш представницьким за останні роки – його відвідали Дональд Трамп, Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Тереза ​​Мей і молодий канадський прем’єр Джастін Трюдо – Форум зразка 2019 року кардинально відрізняється за своєю якістю.

Глава Білого дому скасував поїздку делегації на форум із-за тривалого припинення роботи федеральних установ (шатдаун). Прем’єр-міністр Великобританії не поїхала на форум через ситуацію з Brexit. А французький президент відмовився бути присутнім з причини, пов’язаної з протестами «жовтих жилетів». Глава Китаю Сі Цзінпін прислав замість себе свого заступника Ван Цішань. Що вже говорити про російського президента Володимира Путіна, який в останній раз побував в Давосі в 2009 році ще в статусі прем’єр-міністра і з того часу тут не з’являвся. Російську делегацію очолив міністр економічного розвитку Максим Орєшкін. Українська делегація на форум прибула в повному складі на чолі з президентом Петром Порошенко, який відвідав Швейцарію з робочим візитом 23-24 січня. Захід відвідали віце-прем’єр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, глава Мінфіну Оксана Маркарова, глава МОЗ Уляна Супрун, мер Києва Віталій Кличко і його брат Володимир Кличко. А також українські нардепи, бізнесмени і кандидати в президенти на виборах 2019 року.

Читайте: Китай - головна загроза для США: причини та наслідки

Варто відзначити, через те, що в цьому році багато світових лідерів вирішили проігнорувати форум, довелося навіть пустити опальних російських бізнесменів – Олега Дерипаску, Віктора Вексельберга і Андрія Костіна, яким спочатку відмовили в участі як таким, що знаходяться під санкціями, однак, пізніше дозволили відвідування окремих заходів. Відсутність більшості політичних лідерів, на думку міжнародних експертів, відображає економічну і геополітичну напруженість в світі.

Дебют Болсонару

Відкрити ВЕФ надали новоспеченому ультраправому президенту Бразилії Жаіру Болсонару, інавгурація якого відбулася всього лише два тижні тому. Він використовував міжнародний майданчик, щоб проголосити нову еру замість лівої «боліваріанської», яка проповідувала принципи соціалізму і самостійного розвитку регіону. А також висловив упевненість, що разом з лідерами Аргентини і Чилі подбає, щоб «ліві не переважали в цьому регіоні».

Читайте: Стало відомо про військове вирішення США по Україні

Президент Бразилії Жаіру Болсонару

«Ми не хочемо бути частиною боліваріанської Америки, якою Бразилія була під час перебування при владі попередніх урядів. І мені здається, ця тенденція поширюється і на інші країни Південної Америки: все більше центристів і правоцентристів перемагають на президентських виборах в цих країнах. Ліві сили не будуть домінувати в цьому регіоні. І це, на мій погляд, дуже добре не лише для Південної Америки, але і для всього світу», – зазначив Болсонару.

Він розраховує, що за час його перебування на посаді глави держави Бразилія увійде до списку 50 країн з найкращими умовами для ведення бізнесу. У своїй промові Болсонару говорив про боротьбу з корупцією і відмиванням грошей, яка допоможе змінити ставлення до Бразилії в світі. При цьому на його виступ кидав тінь скандал навколо його сина Флавіо – йому приписують зв’язки із збіглим лідером групи найманих вбивць.



Зусилля Меркель

Головною фігурою другого дня Форуму стала канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, сьогодні глобальна архітектура безпеки знаходиться під впливом рішень, прийнятих після Другої світової війни. «Є ООН, є такі формати, що з’явилися пізніше, як форуми G7, G20 на рівні глав держав і урядів, вони були створені у відповідь на проблеми, що стали наслідком Великої депресії і світової економічної кризи … Глобальна архітектура буде працювати тільки в тому випадку, якщо ми все будемо готові і готові до компромісу»- заявила вона.

Меркель зазначила, що останнім часом посилився вплив на світову економіку таких країн як Китай і Індія. Як приклад канцлер назвала створення Азіатського банку інфраструктурних інвестицій в противагу Світовому банку. «Ми впевнені, що Європейський союз може набратися хоробрості і сил, щоб вирішувати такі завдання. Нам доведеться також пережити потрясіння від того, що Великобританія хоче вийти зі складу ЄС. Всі мої зусилля спрямовані на те, щоб це відбулося в впорядкованої манері. Ми хочемо доброго партнерства в майбутньому», – заявила вона. А також зазначила, що країни-члени ЄС повинні продемонструвати згуртованість у вибудовуванні зовнішньої політики, в тому числі щодо Росії, а також США і Китаю.

Корисні зустрічі Порошенко

Петро Порошенко в Давосі також не втрачав час даремно. Зокрема, зустрівся з директором-розпорядником МВФ в Давосі Крістиною Лагард, з якої обговорив стан розвитку співробітництва нашої країни з фінансовою організацією і початок реалізації нової програми «stand by».

«Я підтвердила, що МВФ готовий продовжувати підтримку України разом з іншими міжнародними партнерами в її зусиллях по проведенню реформ під керівництвом президента Порошенко. Я також підкреслила нагальну необхідність для України прискорити реформи і перейти до більш швидкого росту, який необхідний для підвищення рівня життя населення на стійкій основі», – зазначила директор-розпорядник МВФ.

Також глава держави зустрівся з канцлером ФРН Ангелою Меркель. Він привітав Німеччину з тим, що країна вступила в повноваження непостійного члена Ради Безпеки ООН. І висловив вдячність за зусилля Берліна щодо мінімізації ризиків загострення ситуації в акваторії Чорного і Азовського морів.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і Президент України Петро Порошенко

А 23 січня під час Всесвітнього економічного форуму відбулося засідання Національної інвестиційної ради при президенті. На ньому підписали Угоду між норвезькою компанією NBT, французькою компанією Total Eren і Європейським банком реконструкції та розвитку щодо проекту «Сиваш». Пакет документів передбачає фінансування на 150 млн євро будівництва вітрової електростанції вартістю близько 400 млн євро.

Передвиборний сніданок в «Українському Домі»

Вже другий рік поспіль в Давосі працював майданчик «Український Дім», організована Фондом Віктора Пінчука, влаштувавшись в приміщенні взуттєвого магазину. Цього року учасники, які відвідали «український сніданок» мали можливість подискутувати на тему «Україна: Креативність. Інновації. Можливості». А також стати свідками передвиборчих промов кандидатів у президенти України.

Так, у своєму виступі лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала реформи, які проводяться в Україні в останні роки «фрагментарними» і такими, які не увінчалися успіхом. І що її «модель нової України» зможе якісно змінити країну на краще. «Я закликаю всіх до інтелектуальної дискусії, щоб робити системні зміни в Україні, а не чекати кожен раз доброго царя», – сказала вона.

«Є таке українське прислів’я: риба гниє з голови. Тому чистити її з хвоста абсолютно марно. І тому стандарт нової моралі, етики, відповідальності повинен бути заданий згори», – в свою чергу заявив лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко.

А ось Петро Порошенко звинуватив Тимошенко в популізмі щодо її передвиборчої обіцянки знизити ціну на газ. «Для тих, хто хоче зрозуміти, що значить декларувати фіксовані ціни нижче ринкових на певні товари для людей, це саме те, що Чавес і Мадуро роблять в Каракасі, в Венесуелі. Який поточний рівень життя цих людей? Легко можна побачити на телебаченні, особливо цієї ночі, коли мільйони венесуельців вийшли сказати «ні» Мадуро, сказати «ні» популізму, сказати «ні» безвідповідальним політикам», – заявив він.

«Сексуальності» недостатньо

За словами мера Києва Віталія Кличка, переговори і домовленості під час ВЕФ приносять Києву нові проекти і нові ідеї, які згодом втілюють в столиці. «Систему управління «Смарт-Сіті» в Києві ми почали впроваджувати 4 роки тому саме після успішних переговорів в Давосі. Тоді ми тут домовилися з німецькою компанією SAP, яка допомогла втілити в українській столиці перший проект «розумного» міста – відкритий бюджет», – сказав він. А також нагадав, що 2 роки тому у нього була зустріч з представниками UBER, і за кілька місяців таксі цієї компанії вже поїхали київськими вулицями. «Саме в Давосі відбулися переговори з представниками ІКЕА, і вже в цьому році компанія відкриє в Києві перший зі своїх магазинів в Україні. Прихід ІКЕА на наш ринок – це серйозний сигнал для інших великих інвесторів. Я дуже радий, що протягом кількох останніх років понад 60 відсотків усіх інвестицій в Україну приходять саме до столиці. І ми продовжуємо шукати і залучати нові інвестиції, нові технології для розвитку нашого міста», – підкреслив мер Києва.

А ось його брат Володимир Кличко запам’ятався досить гучною фразою. Описуючи бажання інвесторів вкладати в Україну, він заявив: «We are sexy and everybody wants us», («Ми привабливі (сексуальні) і всі хочуть нас»). Що викликало хвилю легкого здивування у багатьох присутніх.

«Боюся, що саме ця заява і відображає суть мислення українських чиновників. Уже ніхто нікого не хоче. Для того щоб хотіли необхідно створити для інвесторів умови», – написав директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко в Facebook. Продовжуючи висловлюватися в категоріях Володимира Кличка, експерт підкреслив, що бути «сексі» ще не достатньо для того, щоб на тебе звернув увагу той інвестор, який «виступає за безпечний секс». «Забезпечення захисту прав власності, справедливий суд, низький рівень корупції і т.д. є тим «презервативом», який потрібен інвестору для того, щоб вперше спробувати почати свій бізнес в Україні», – резюмував він.

З ним солідарний кандидат політичний наук Артур Білоус. «Інноваційне зростання і залучення інвестицій залежить не від таких майданчиків, хоча і це важливо. Але, як правило, такі майданчики використовуються для самозадоволення і реалізації амбіцій самих учасників цих майданчиків, тішать марнославство керівництва. Це не перший світовий форум. Він проходить не один рік, але інвестиційний рівень в країні падає – за останній рік лише трохи більше $1 млрд. І не відомо скільки серед них дійсно іноземних, а не наших офшорних інвестицій. Кращий показник був $8 млрд. Тому питання не в майданчиках, а в інвестиційному кліматі, “роботі над помилками” всередині України. А над цим працювати не хочуть», – заявив експерт. За його словами, серйозний іноземний інвестор хоч і розуміє, що Україна привабливий ринок з дешевою робочою силою, але також оцінює ризик того, що бізнес можуть відібрати, і не знає, як планувати свої витрати через постійні стрибки курсу долара. Тому інвестор не буде поспішати. «Насправді, політична еліта не хоче приходу серйозного іноземного інвестора. Оскільки програє в конкурентній боротьбі і тому всі ці розмови про залучення іноземних інвестицій не більше ніж «хороше обличчя при поганій грі», – резюмував він.

Пошук діалогу

У цьому році 49 Давоський форум зібрав представників світової спільноти для обговорення глобалізації, клімату і торгових воєн. Учасники обговорили не тільки економіку і клімат, але й питання гендерної рівності, лідерства та рівних можливостей, залучення покоління next (мілленіалів) до управління майбутнім, а також регіональну політику.

Учасники Форуму закликали до загального діалогу і пошуку спільних зусиль, але насправді, багато з тих, хто формує світові політичні та економічні тенденції, не готові до таких дискусій. Ізоляція і разрізненість – одна з головних проблем майбутнього планети. Що, зокрема, демонструють США, Китай і Росія. Особливе занепокоєння викликає руйнування геополітичного співробітництва, починаючи від торгових воєн до розірвання договорів щодо обмеження озброєння.

Серйозні виклики стоять також перед світовою економікою. Глава МВФ Крістін Лагард виступила з промовою, в якій озвучила падіння темпів розвитку світової економіки і спрогнозувала зростання фінансових ризиків в майбутньому. У світі зростають борги, які сьогодні нараховують 250 трлн. доларів, при погіршенні фінансових умов і торгових кризах все це – провісники світової рецесії.