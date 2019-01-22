Трамп вперся в стіну рогом: до чого призведе авантюрна політика господаря Білого дому

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Неадекватна і авантюрна політика з присмаком «шоуменства», є відмінною рисою не тільки України. Саме таку політику демонструють наразі Трамп і його команда, членів якої господар Білого дому тасує, як колоду карт, постійно змінюючи радників з безпеки, міністрів і навіть держсекретарів. Багато з того, що відбувається зараз в Америці в зв’язку з так званим «шатдауном» (від анг. Shutdown – зупинка, закриття, відключення, припинення, виключення, перезавантаження et cetera) навіть для України виглядає трохи дико, оскільки у нас подібні проблеми вирішуються куди більш цивілізованим шляхом, ніж це відбувається в Америці.

В Україні, якщо з будь-яких причин не затверджений бюджет на новий рік, діє норма про те, що з бюджетних надходжень на кожен календарний місяць виділяється бюджетне фінансування в розмірі 1/12 витрат, що виділялися на попередній рік. Можна скільки завгодно і цілком справедливо критикувати таку норму, але в цьому випадку державний механізм і бюджетні установи хоч якось функціонують, а працюючі в них люди отримують кошти для існування, інформують Економічні новини.

У той же час, в Америці через скандал навколо стіни на кордоні з Мексикою на момент написання цього тексту бюджет не був затверджений. Через висотані з пальця піар-проблеми зі стіною, було закрито більшість державних і бюджетних установ, сотні тисяч людей розійшлися без зарплати по домівках в неоплачувані відпустки, в школи перестали надходити бюджетні вода і соки, і навіть тварини в зоопарках залишилися голодними!

Стіна розбрату

Суть колізії, нагадаємо, полягає в тому, що Трамп запросив бюджетні асигнування на суму близько 5,7 млрд доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою, щоб захистити Штати від напливу мігрантів і наркотиків з Латинської Америки. Повну вартість цієї споруди оцінюють в 20-30 млрд доларів, причому Трамп у властивій йому шоуменській манері заявив, що він вміє будувати найдешевші в світі стіни, в чому готовий переконати електорат на практиці. Нагадаємо також, що стіна на кордоні з Мексикою, за яку Мексика сама і заплатить, була однією з основних передвиборних обіцянок Трампа.

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Під час передвиборної кампанії Трамп всіляко нагнітав пристрасті навколо міграції та наркотрафіку, посилюючи фобії і створюючи ілюзії наближення гуманітарної кризи на південному кордоні країни. У талановитого шоумена Трампа це непогано виходило. Але тоді ніхто не думав, що це призведе до нинішніх наслідків у вигляді самого затяжного в історії Америки «шатдауну».

Наразі Трамп продовжує своє «шоу» в плані підготовки в наступних президентських виборів 2020 року. За його участі проходять реаліті-шоу у вигляді навчань прикордонників в Каліфорнії і Техасі на кордоні з Мексикою. З подачі Трампа і його команди через медіа формуються фобії щодо того, що натовп злісних мігрантів атакує Штати, «батьківщина в небезпеці і навкруги – вороги», та поки демократи прохолоджуються, Трамп приймає на себе основний удар, бере відповідальність за країну і громадян, а стіна на кордоні може стати найважливішим елементом системи безпеки, чи не головною панацеєю і порятунком.

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Щоправда, тепер Трамп уже заявляє, що нібито ніколи не обіцяв, що Мексика за цю стіну заплатить безпосередньо, але новий формат торгово-економічних договорів, який Трапму вдалося нав’язати південному сусідові, нібито дасть бюджету США кошти, необхідні для спорудження стіни. Йдеться, мабуть, про скорочення суттєвого торгівельного дефіциту на користь Мексики, який до цього часу існував в економічних відносинах між двома країнами. При цьому в американських медіа звучать скептичні зауваження про те, що вказаний новий формат торгово-економічних відносин з Мексикою ще не вступив в силу, а прямого зв’язку між цим форматом і бюджетними надходженнями нібито не існує.

Але повернемося до стіни, що призвела до колапсу державного механізму Америки. Ставлення до цієї витівки Трампа в політикумі і в американському суспільстві є неоднозначним і суперечливим.

Політичні опоненти Трампа в особі демократів вважають тему стіни і міграційної загрози з півдня надуманою виключно з метою власного піару. Тому демократична більшість Палати представників, тобто нижньої палати Конгресу, провалила прийняття бюджету, в якому закладені зазначені 5-6 млрд доларів на будівництво певної ділянки стіни. Не краще справи йдуть і в верхній палаті – Сенаті. Тут республіканці, власне Трамп, мають більшість в 51 голос, але для прийняття скандального бюджету необхідні 60 голосів, а демократична меншість Сенату потрібних голосів не дає. Слід зазначити, що багато «кадрових» республіканців, цілком обгрунтовано вважають Трампа чужаком-вискочкою, винесеним в крісло президента від імені «великої старої партії» (great old party або GOP, як в Америці називають Республіканську партію) виключно через кризу лідерства цієї партії, також вельми критично ставляться до історії Трампа зі стіною, власне, як і до самого Трампа і його манери вести політику і керувати країною.

На адресу Трампа звучать звинувачення в тому, що будівництво стін і відгородження від решти світу нібито суперечить американським традиціям, що перешкоджати возз’єднанню мігрантських сімей антигуманно, що стражденним потрібно допомогти.

Крім того, в Америці багато говорять про неефективність стіни як засобу захисту. Як аргумент наводиться стіна, якою Ізраїль відгороджувався від арабів. Під цією стіною постійно прокладаються підземні ходи. З розвитком безпілотників, доставка заборонених вантажів може здійснюватись по повітрю над стіною. Не кажучи вже про те, що від ракетних атак з боку терористів ізраїльська стіна аж ніяк не рятує. Подібна аргументація є цілком резонною, особливо якщо згадати, що ізраїльська стіна має протяжність в кілька десятків кілометрів, а довжина стіни на американо-мексиканському кордоні оцінюють в три тисячі кілометрів, і ефективно її контролювати неможливо навіть з урахуванням американських технічних і фінансових можливостей. До речі, жоден із кількох прототипів сталевого варіанту стіни випробувань не пройшов, але у Трампа не хочуть про це згадувати.

Колапс по-американськи і його наслідки для Трампа

В результаті республіканці і демократи зійшлися в клінчі, який призвів до відсутності бюджету і «шатдауну», через який впав у кому державний апарат наддержави. Це вкрай негативно впливає на економіку країни і всього світу, що залежить від процесів в США.

До речі, це далеко не перший, але тепер уже найтриваліший «шатдаун» в історії Америки. Подібні колізії мали місце 19 разів. Найтривалішим до нинішнього був «шатдаун» при Клінтоні в 1995-1996 роках, який тривав 21 день. Попередній «шатдаун» в 2013 році тривав 16 днів у зв’язку з тим, що республіканці блокували бюджетну політику Обами в галузі охорони здоров’я, відому як Obamacare. Нинішній «шатдаун» почався 22 грудня 2018 року і тривав на момент написання цього тексту вже майже місяць.

Єдина поступка, на яку згодні демократи, це виділити, замість потрібних на початковому етапі будівництва стіни 5-6 млрд доларів, всього лише тільки 1-2 млрд доларів, причому не на спорудження стіни, а на ряд заходів, щодо посилення ефективності прикордонного контролю. У свою чергу, Трамп готовий піти на поступку тільки в тому, щоб споруджувати стіну не з бетону, а зі сталі, що нібито буде дешевше.

Незважаючи на агресивну піар-кампанію, велика частина американців звинувачує в «шатдауні» більше Трампа і республіканців, ніж демократів. У нагнітання істерії навколо мігрантської кризи на південному кордоні США теж вірять далеко не всі.

Згідно з опитуваннями, 42% населення підтримують будівництво стіни, а 54% виступають категорично проти цієї ідеї. При цьому 53% населення вважають винними в ситуації, що склалася особисто Трампа і республіканців, а лище 29% звинувачують демократів.

У зв’язку з цим в Америці висловлюються цілком обгрунтовані припущення, що Трамп може загратися, і розіграна ним ситуація обернеться проти нього. Адже за деякими оцінками, близько мільйона працівників бюджетної сфери залишилися без заробітної плати, причому половина з них знаходяться в неоплачуваних відпустках. З урахуванням сімей, що втратили роботу, кількість постраждалих істотно зростає.

Але Трамп, що називається, уперся рогом в стіну, причому в самому прямому сенсі. В умовах падіння рейтингу і ескалації розслідування спецпрокурора Мюллера по «рашагейту», Трампу потрібна перемога будь-якою ціною. Тому він перейшов до погроз ввести в країні надзвичайний стан.

Загроза надзвичайним станом як останній аргумент

Нещодавно Трамп заявив, що «майже точно» оголосить надзвичайний стан, якщо демократи не погодяться виділити фінансування на будівництво стіни. Через складне становище Трамп відмовився від поїздки на щорічний економічний форум в Давосі, в черговий раз звинувативши Демократичну партію в тому, що вона в політико-кон’юнктурних цілях байдуже ставиться до безпеки країни і громадян, саботуючи будівництво стіни.

«У мене є повне право оголосити надзвичайний стан. Юристи дали мені такі рекомендації. Я поки не готовий це зробити, але якщо доведеться, зроблю. Я ще не зробив цього, але можу це зробити. Якщо не вийде домовитися з демократами, я, ймовірно, так і зроблю. Я б навіть сказав, що безсумнівно зроблю це», – заявив Трамп.

Розрахунок Трампа будується на тому, що введення надзвичайного стану дозволить йому залучити до будівництва військовослужбовців, а також використовувати для цього кошти міністерства оборони. Дозвіл Конгресу при введенні надзвичайного стану, на думку Трампа, не знадобиться.

Але проти такого повороту виступають багато республіканців-однопартійців Трампа. Навіть ввівши надзвичайний стан, Трамп не зможе обійти Конгрес, оскільки обсяг фінансування та розподіл коштів за статтями також визначає Конгрес, без згоди якого не можна зробити перекидання коштів з однієї статті на іншу.

Глава республіканської фракції в Сенаті Джон Тьюн вже заявив, що пропозиція Трампа з надзвичайним станом і використанням на будівництво стіни засобів міністерства оборони є сумнівною і буде неминуче оскаржена в суді, а самі дії Трампа також будуть мати відповідну правову оцінку.

Отже, «шатдаун» триває, величезна кількість бюджетників у США залишилися без засобів існування, під загрозою фінансування шкільних столових і навіть тварин в зоопарках годувати нічим!