Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі

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На карті світу визрів ще один гострий внутрішній громадянський конфлікт, який використовують зовнішні глобальні гравці для імперіалістичних “розборок” між собою. Йдеться про латиноамериканську країну Венесуелу, у якої є всі шанси повторити сумну долю Сирії. З тією лише різницею, що Сирія має лише тільки стратегічне положення, беручи до уваги порівняно невеликі обсяги нафти і газу, тоді як Венесуела володіє чи не найбільшими запасами нафти, і тому зовнішнім гравцям є за що воювати.

За лаштунками внутрішнього конфлікту в Венесуелі, доведеної до соціально-економічної катастрофи режимами Чавеса, а особливо Мадуро, має місце класична бійка за джерела сировини, ринки збуту і сфери впливу, в якій шкурні імперіалістичні інтереси прикриваються демагогією на тему священної демократії або непорушності суверенітету, інформують Економічні новини.

У той же час вітчизняна влада в особі МЗС підтримала одну зі сторін фактично розколотої надвоє Венесуели в надії отримати підтримку Заходу на виборах, а заодно «замолити гріхи» за офшори і занадто явну підтримку на виборах президента США «не того кандидата». Захід таврує ганьбою режим Мадуро як корупційний, але українська влада також досягла успіху в цьому сенсі. Однак, на мою думку, Україні, обтяженою своєї війною і розколом, в тому числі по осі геополітичних впливів, слід було лише побажати Венесуелі примирення, спокою, мирного вирішення проблем, а головне, щоб не було подальшої ескалації кровопролиття, оскільки в акціях протесту вже є загиблі і поранені.

Хитросплетіння венесуельської політики

До соціально-економічної кризи, від якої Венесуелу трясе вже багато років, додалась гостра політична криза, викликана достроковими президентськими виборами і подальшим ланцюжком подій.

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20 травня 2018 року в Венесуелі були проведені дострокові президентські вибори. Згідно з офіційною версією, на них переміг чинний глава держави Ніколас Мадуро . Напередодні виборів в країні пройшли масові протести проти порушення режимом Мадуро законів, а також відсторонення від участі у виборах і арештів політичних опонентів. Також протестувальники виступали проти економічних проблем і зубожіння населення, які поставили країну на межу гуманітарної катастрофи. Опозиція закликала бойкотувати вибори.

Відомо, що в Венесуелі наразі жорстока економічна криза, катастрофічно не вистачає продуктів харчування і медикаментів, регулярно відключаються водопостачання та електроенергія. Інфляція вимірюється в тисячах відсотків. Влада Венесуели пояснює все це економічною війною, яку лівому політичному режиму оголосили капіталістичний Захід і місцевий великий капітал. Опозиція і Захід звинувачують в проблемах режим Чавеса-Мадуро, який націоналізував багато важливих об’єктів економіки, а також грубо втручається в економічні процеси.

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Підконтрольний правлячому режиму центрвиборчком оголосив переможцем виборів Мадуро при явці 46%, що дуже мало в порівнянні з 80% явки на виборах 2013 року.

Прихильники Мадуро, перш за все, з найбідніших верств населення, влаштували в столиці Каракасі багатолюдні радісні маніфестації, що спростовує нав’язану Заходом думку про те, що Мадуро, мовляв, в Венесуелі мало не всі люто ненавидять. Дуже багато його підтримують, думки розділилися приблизно навпіл. І взагалі, все, що відбувається в Венесуелі і навколо неї, занадто неоднозначно …

Противники Мадуро також провели багатолюдні акції протесту. Відмовившись визнавати результати виборів, опозиція звинуватила режим в залякуванні і масових порушеннях. Не визнали вибори в цілому ряді країн, серед яких США, Аргентина, Чилі. Євросоюз також заявив про найгрубіші порушення на виборах. У свою чергу, Росія і Китай, головні торгово-економічні партнери Венесуели, вкрай зацікавлені в збереженні режиму Мадуро, а також деякі інші країни, визнали вибори легітимними, а Путін привітав Мадуро з перемогою.

Певних успіхів досягла і опозиція, що відрізняється неорганізованістю і внутрішніми протиріччями. На виборах 2013 року, визнаних світовою спільнотою легітимними, тодішній лідер опозиції Енріке Капрілес поступився Мадуро зовсім небагато. На парламентських виборах 2015 року опозиційні партії отримали 109 мандатів, а прихильники режиму Мадуро і взагалі «чавізма», що отримав назву на честь Уго Чавеса, взяли тільки 55 місць. Такий розклад пояснюється тим, що до моменту виборів соціально-економічна ситуація в країні погіршилася настільки, що від встановленого покійним на той момент Чавесом, який помер від онкології, «режиму боліваріанського соціалізму» стали відвертатися навіть найбідніші верстви населення, які цей режим гаряче підтримували оскільки він для них багато зробив.

В результаті, режим Мадуро отримав непідконтрольний парламент, що створило передумови для нинішньої кризи. На противагу легітимно обраної Національної асамблеї (парламенту), що не має, втім, реальної влади, Мадуро під приводом підготовки нової конституції створив ручний орган, іменований конституційною асамблеєю. Цей дорадчий орган, який не має юридичних повноважень, в реальності набув статусу якогось другого, зручного для Чавеса парламенту, на чолі з Діосдадо Кабельо , видатним діячем часів Чавеса, якого, за чутками, вважають мало не реальним керівником країни, що знаходяться в тіні Мадуро.

У свою чергу, на стороні Мадуро, крім Росії і Китаю, виступили також Куба (що очікувано) і Болівія (її президент Ево Моралес відомий своїми лівими переконаннями і симпатіями до Боліваріанського соціалізму Венесуели). Туреччина і Мексика також підтримали Мадуро, очевидно, в піку Вашингтону. «Султан» Ердоган назвав Мадуро «братом», очевидно, відчуваючи в ньому щось таке «султанське» … «Бацька» Лукашенко в Білорусі також гнівно обрушився на західних імперіалістів і запропонував Мадуро всіляку допомогу, хоча не дуже зрозуміло, чим саме Білорусь може допомогти країні в далекій Південній Америці.

Мадуро заявив про розрив дипвідносин з Штатами і висилку дипломатів, але потім передумав, хоча американці почали дипломатів евакуювати. Промайнула інформація, що до Венесуели в терміновому порядку були перекинуті російські найманці з так званої «приватної військової компанії Вагнера» для захисту чи то російських активів в цій країні, чи то для захисту самого Мадуро, оскільки його війська здалися ненадійними, хоча Москва, ясна річ , це заперечує.

Після цього американське видання The Wall Street Journal опублікувало інформацію про те, що в грудні 2018 року Хуан Гуайдо відвідав США, Колумбію та Бразилію, щоб заручитися зовнішньою підтримкою. Причому виїжджав він з країни незаконно, щоб не привертати увагу. А напередодні оголошення себе президентом Гуайдо мав телефонну розмову з віце-президентом США Майком Пенсом, який запевнив його в підтримці Штатів, яку Вашингтон і надав.

Більш того, Трамп навіть заявив, що, якщо Мадуро буде чинити опір, не виключений будь-який сценарій з явним натяком на військове втручання США. Але потім з Вашингтона надійшла інформація про те, що демократи нібито не дадуть Трампу втягнути Америку в нову військову аферу, а крім того, істеблішмент в США не готовий вплутуватися у війну, якщо венесуельські збройні сили чинитимуть опір.

Тому США поки завдали удару в економічній площині. Вашингтон ввів санкції проти венесуельського державного нафтогазового концерну PDVSA, що об’єднує кілька компаній. Ці дії спрямовані на те, щоб не допустити виведення коштів компанії Ніколасом Мадуро і його оточенням. Радник Трампа Джон Болтон наголосив, що мова йде про блокування активів PDVSA вартістю 7 млрд доларів і понад 11 млрд доларів «загублених експортних надходжень». Зокрема, санкції стосуються американської дочірньої компанії Citgo Petroleum, яка має в своєму розпорядженні нафтову інфраструктуру на південному сході США. Ця компанія цікава тим, що нею опосередковано володіє російська «Роснефть», про що далі.

В кінцевому підсумку, Мадуро погодився сісти за стіл переговорів з опозицією і Хуаном Гуайдо. Але про подальші кроки в цьому напрямку на момент написання цього тексту нічого дізнатися не вдалося.

Цікавою видається передісторія соціально-економічної кризи в Венесуелі, який переріс в кризу політичну, а також про закулісні інтереси зовнішніх гравців, які є важливими факторами, що приводять в рух весь цей спектакль.

Провал боліваріанського соціалізму

Венесуела є яскравим зразком чергової спроби «побудови соціалізму», що закінчилася не просто провалом, але збоченням і дискредитацією самого поняття «соціалізм». Тим більше що чіткого визначення цього поняття досі не існує. У природі справжнього соціалізму, незважаючи на численні спроби, ще ніколи не існувало, а словом «соціалізм” всі, хто завгодно, обзивають все завгодно, але це окрема цікава тема.

Ліві настрої в Латинській Америці завжди були сильні, і Венесуела не є винятком. Після падіння диктаторських режимів у Венесуелі соціал-демократи довгий час засідали в парламенті і в уряді, але це жодним чином не зменшувало гострі класові суперечності в країні з колоніальною економікою, в якій заправляли американські, перш за все, нафтові корпорації.

Тому ніхто особливо не здивувався, коли на президентських виборах 1998 року з 55% голосів переміг бравий і харизматичний підполковник-десантник Уго Чавес з його ідеєю «боліваріанського соціалізму», пойменованого так на честь героя Латинської Америки початку ХІХ століття, тобто часів боротьби за незалежність від Іспанії, Симона Болівара. Незважаючи на ексцентричну політику, змови і спроби переворотів з боку опонентів, Чавес і його обіцянки хорошого життя для всіх в лоні «народного соціалізму» користувалися підтримкою мас.

До того ж, спочатку дещо з цих обіцянок вдавалося втілювати в життя, оскільки для цього була економічна основа у вигляді високих цін на нафту. Величезні надходження від нафти спрямовувалися не тільки на споживання, а й на освіту, подолання неписьменності, охорону здоров’я. У цьому Венесуелі дуже допомогла Куба, що по праву вважається в Латинській Америці країною з найвищим рівнем освіти та охорони здоров’я завдяки її радянському минулому. Залишившись без підтримки після розвалу СРСР, Куба знайшла союзника у вигляді Венесуели, отримуючи дешеву нафту в обмін на послуги кубинських педагогів, інженерів, вчених, лікарів, тобто інтелект – в обмін на нафту. Так було реалізоване на практиці знамените гасло Остапа Бендера: «Бензин наш, ідеї ваші!», Але реалізований во благо …

Як відомо, нафта з джерела благополуччя дуже швидко може перетворитися на прокляття. Не врахувавши помилок СРСР, Чавес почав будувати свій соціалізм фактично тільки на нафті, не розвиваючи інші галузі, не проводячи структурні реформи. Він повністю націоналізував нафтогазову галузь, щоб транснаціональні корпорації не висмоктували з країни соки, але не врахував, що відтепер інвестиціями в розвиток і модернізацію галузі повинна займатися боліваріанська влада.

Наслідки націоналізації також не змусили себе чекати, оскільки для захисту при націоналізації американської власності потрібно мати потужну армію, якої у Венесуели просто немає. У травні 2018 року американська нафтова компанія ConocoPhillips конфіскувала активи PDVSA на Карибських островах, що різко знизило експортний потенціал Венесуели, оскільки саме там знаходяться термінали з відвантаження нафти. ConocoPhillips діє відповідно до рішення суду про компенсацію збитку в результаті націоналізації її активів в 2007 році. Збиток оцінений в 2 млрд доларів.

За запасами нафти Венесуела вважається першою в світі. По експорту чорного золота вона стабільно входить в десятку. 90% валютних надходжень країни дає саме нафта. З іншого боку, в країні існувало величезне майнове розшарування, яке Чавес і його наступник Мадуро подолати не змогли, та й не встигли, оскільки почався обвал цін на нафту на світових ринках. За Чавеса, а після його смерті в 2013 році за Мадуро голосували найбідніші верстви населення, соціальна база чавістского режиму. Саме найбідніші верстви виявилися у виграші від влади Чавеса-Мадуро, отримуючи різні блага від освіти та медицини до продуктових пайків і грошей. Поки ціни на нафту були високими, «соціалку” заливала нафтова галузь, імпортуючи товари і продовольство.

Але з 2014 року, коли ціни на нафту з 120 доларів за барель впали більш ніж удвічі, підгодовувати соціальну базу ставало все важче. Одночасно приблизно в стільки ж разів обвалилася і видобуток нафти, оскільки обладнання старе, модернізувати його нікому і нема за що. Режим Мадуро включив друкарський верстат, що призвело до зарплат у розмірі 25 доларів, гіперінфляції і товарного дефіциту, коли навіть туалетний папір видають по талонах. Все це супроводжують корупція і спекуляція.

Якщо раніше режимом були незадоволені великий капітал і середній клас, то тепер в числі противників Мадуро налічується все більше вихідців з найбідніших верств, які раніше були опорою режиму.

Цим скористалася Америка, яка вирішила взяти в шори непокірну Венесуелу і поквитатися за націоналізацію власності американських корпорацій. Цим же скористалася опозиція, хоча її лідер Гуайдо говорить таку ж популістичну «пургу», наприклад, обіцяючи «на раз-два» збільшити видобуток нафти з нинішнього мільйона барелів на добу аж до чотирьох, хоча це абсолютно нереально. Не кажучи вже про те, що різкий викид нафти на ринок призведе до настільки ж різкого зниження ціни, від чого постраждає сама Венесуела. І якщо Китаю падіння цін на нафту на руку, то для Росії це буде ударом, так само як і для Америки, яка також має свою нафтовидобувну галузь. Але в Америці терплять неадекватну риторику Гуайдо, щоб з його допомогою остаточно добити боліваріанський соціалізм в Венесуелі.

Інтерес Америки проглядається ще й в тому, що венесуельську нафту, яка містить високий відсоток сірки, можуть переробляти заводи Техасу, де видобувають приблизно таку ж нафту. До того ж, незважаючи на антиамериканську риторику, основним кінцевим ринком збуту венесуельської нафти всі ці роки все одно була Америка.

До чого тут Москва і Китай?

Якщо інтереси Америки в Венесуелі більш-менш зрозумілі, то з Росією і Піднебесною не все так однозначно.

Почати слід з Москви, оскільки співпраця Кремля з режимом Мадуро вважається вельми скандальної темою.

Економічна криза призвела режим Мадуро до співпраці з «східними партнерами», тобто Китаєм і Росією.

За оцінкою Reuters, Москва вклала в Венесуелу порядку 17 млрд доларів. Але сучасна Росія – це не Радянський Союз, який давав гроші, виходячи з ідеологічної близькості, часто фальшивої, або у відповідь на клятви в любові і дружбі. Зараз Москва йде «китайським шляхом», оскільки значна частина її вкладень в Венесуелу представляють собою так звані пов’язані кредити. Каракас взяв їх під зобов’язання закупити певні російські товари, зокрема, озброєння, автомобілі КамАЗ і ряд іншої продукції. Гроші отримують російські підприємства, які Венесуела фінансує кредитними грошима і залишається винною, отримавши відповідну продукцію. Крім того, в якості розрахунків держконцерн «Роснефть», керований Ігорем Сечіним, кращим другом Путіна, отримує контроль над нафтовими активами Венесуели. Загальна вартість активів, які Москва таким чином отримала, вклавши істотно меншу суму, оцінюється в 50 млрд доларів, і отримані ці активи тому, що Венесуела не може розрахуватися живими грошима. Тобто з боку Москви очевидна така ж неоколоніальна політика по відношенню до Венесуели як сировинного придатку, як і з боку США. Це є ще одним яскравим підтвердженням того, що навколо Венесуели йде імперіалістична бійка за джерела сировини, ринки збуту і сфери впливу.

В результаті, «Роснефть» володіє від 26% до 40% в п’яти нафтовидобувних компаніях Венесуели, що входять в держконцерн PDVSA. В якості застави під один з російських кредитів Венесуела передала 49% тієї самої компанії Citgo Petroleum, яка володіє нафтовою інфраструктурою в США і потрапила під американські санкції. Крім того, зараз ці заставні права є предметом позову в американському суді, і «Роснефть» може їх втратити.

«Роснефть» стала фактичним посередником у торгівлі венесуельською нафтою, причому більша частина цієї нафти потрапляє на територію США, хоча щодо «Роснефти» діють американські санкції в зв’язку з Україною. Це до питання дієвості всіх цих санкцій, навколо яких більше шуму, ніж реального ефекту, оскільки жага наживи, в тому числі, американського бізнесу не рахується ні з якими санкціями.

Що буде з російськими вкладеннями, якщо влада зміниться? Питання цікаве і неоднозначне. Кредити та інвестиції Москва давала державі і під державні гарантії. Тому навіть при зміні влади вони повинні бути визнані і виплачуватися. Але це в теорії, а на практиці є американський фактор. Штати цілком можуть визнати російську присутність у себе під боком у Венесуелі, а тим більше в Техасі, загрозою своїй національній безпеці, накласти санкції, заморозивши на довгі роки повернення вкладених коштів, не кажучи вже про розпорядження активами, розташованими в США і Венесуелі. Тим більше, що багато російських персонажів і компаній і так знаходяться під санкціями, включно з «Роснефть». Незважаючи на бравурні заяви Москви про те, що її вкладенням і активам нічого не загрожує, думається, що події обіцяють бути захоплюючими.

Витягла Москва з Венесуели і деякі політичні дивіденди, правда, досить, сумнівні.

У пострадянський час Венесуела стала єдиним союзником Кремля в західній півкулі, що забезпечує присутність Москви на американському контітенте взагалі. За час перебування Путіна при владі з 2000 року, Чавес і Мадуро були найчастішими гостями в Москві після країн колишнього СРСР. Цікаво, що Путін побував в Каракасі всього один раз в 2010 році в чині прем’єра. Фактично зв’язок між Кремлем і Каракасом забезпечує колишній віце-прем’єр, а зараз голова «Роснефти» Ігор Сєчін, довірена особа Путіна, що входить в його найближче оточення. Сечін вирішує не тільки економічні, а й суто політичні питання, перебуваючи «на короткій нозі» спочатку з Чавесом, а тепер з Мадуро, відвідуючи Каракас кілька разів на рік.

Є версія, що в 2008 році саме Сєчін переконав Чавеса визнати анексовані Росією у Грузії Абхазію і Південну Осетію. Але анексію Криму в 2014 році Мадуро офіційно так і не визнав, обмежившись заявою про те, що Захід застосовує подвійні стандарти, визнаючи відділення Косово і привласнення Британією Фолклендських островів, і тут Мадуро має рацію.

Переговори про повноцінну військову присутність Росії в Венесуелі поки результатів не дали. Єдиним способом використовувати Венесуелу для демонстрації військової присутності Москви в Латинській Америці стали польоти російських стратегічних бомбардувальників до Венесуели в 2008, 2013 і 2018 роках. Але це не більше ніж показуха, оскільки бомбардувальники без прикриття з повітря і з землі є легкою мішенню для американських ППО і винищувальної авіації з авіаносного флоту.

Втім, організувати серйозну військову присутність на іншому кінці земної кулі Москві, в якої, на відміну від Америки, немає такого потужного флоту, буде більш ніж складно. Це не Сирія, яка «за рогом» розташована! В активі залишається хіба тільки атомний московський підводний флот, який «треться об берега Америки», але і він у відриві від баз в Мурманську і Владивостоку видається не надто грізною силою. Якщо, звичайно, Москва і Вашингтон не затіють справжню військову аферу, від якої не поздоровиться всьому світу.

Що ж стосується Китаю, то тут все одночасно простіше і складніше, ніж з Москвою. По ряду оцінок, Піднебесна вклала в Венесуелу до 70 млрд доларів, тобто набагато більше Москви. Інтерес Китаю зрозумілий: величезній китайській економіці потрібна нафта в величезних кількостях, особливо з урахуванням програми відмови від вугілля в екологічних цілях, яка зараз реалізується в Піднебесній. Повторимо, якщо Москва своєю нафтою забезпечена сама, і венесуельські нафтові активи їй потрібні тільки для спекуляції чорним золотом і для політико-економічної присутності в західній півкулі, то бідному ресурсами Китаю нафту потрібна безпосередньо для розвитку своєї економіки.

Саме тому Китай підтримує режим Чавеса-Мадуро, а спроби повалити Мадуро і привести до влади ставлеників Вашингтона викликають в Пекіні вкрай нервову реакцію, особливо в світлі затіяної Трампом торгової війни з Піднебесної.

До речі, активізація Вашингтона у венесуельському питанні дуже добре вписується в контекст глобальної торгівельної війни з Китаєм. Це і удар по Москві в вічному протистоянні Кремля і Вашингтона, а також по Європі, яка тісно співпрацює з Москвою економічно. Очевидно, саме тому реакція Євросоюзу на те, що відбувається в Венесуелі є досить стриманою і не надто проамериканською.

Таким чином, у венесуельській кризі на перший план знову виходять інтереси глобальних гравців, тобто протиборчих ланок світового ланцюга імперіалізму, за джерела сировини, ринки збуту і сфери впливу.