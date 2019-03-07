Ядерная война начнется в Азии? Новое обострение индо-пакистанского конфликта

Главная » Политика » Ядерная война начнется в Азии? Новое обострение индо-пакистанского конфликта Ядерная война начнется в Азии? Новое обострение индо-пакистанского конфликта

Закрыть Отправить

Замороженный индо-пакистанский конфликт, которому уже более 70 лет, недавно в четвертый раз перешел в активную фазу. Ситуация крайне осложняется тем, что теперь обе страны имеют ядерное оружие, не являясь сторонами договора о его нераспространении. К тому же, перманентная вражда Индии и Пакистана обрела новые черты в связи с тем, что за ними стоят интересы сверхдержав, соответственно США и Китая, отношения между которыми также неуклонно осложняются.

Пока что конфликт ограничился несколькими перестрелками через линию границы, а главное – воздушным боем, в котором обе стороны потеряли по нескольку летательных аппаратов. Кроме того, в результате теракта исламской группировки «Джаиш-е-Мохаммад», то бишь «Армия Мухаммеда», погибли 45 индийских солдат, что и спровоцировало возобновление многолетнего конфликта. В результате ответного удара индийской авиации по лагерю этой группировки также погибло неустановленное количество людей, информируют Экономические Новости.

Однако обстановка остается напряженной и постоянно нагнетается обещаниями обеих сторон достойно ответить противнику, а также напоминаниями о наличии у них тактических ядерных вооружений и средств их доставки.

История конфликта

Конфликт вокруг региона Кашмир имеет давнюю, более чем 70-летнюю историю. Начало ему было положено при разделе Британской Индии на собственно Индию и Пакистан. Британская колония была разделена на две части по религиозному признаку, то есть на многоконфессиональную, преимущество индуистскую Индию, а также на исламский Пакистан. Столь, казалось бы, очевидный способ раздела на деле оказался далеко не самым удачным, и наибольшей проблемой стала северная провинция Кашмир. Здесь большинство населения было мусульманами, но в правящую верхушку на момент раздела Британской Индии входили индуисты и сикхи, тяготевшие к Индии. Исламские экстремисты края устроили мятеж, к которому присоединились «добровольцы» из Пакистана, а затем и пакистанские войска. Тогдашнему правителю Кашмира махарадже Хари Сингху не оставалось ничего другого, как попросить помощи у Дели и объявить о присоединении к Индии.

Читайте: В Индии слон раздавил надсмотрщика (ВИДЕО)

Военное вмешательство в конфликт индийской армии стало причиной первой индо-пакистанской войны в 1947 году, то есть прямо с момента возникновения независимых Индии и Пакистана. В результате Индия контролирует примерно 60% территории региона Кашмир, что оформлено в виде индийского штата Джамму и Кашмир. Пакистан, соответственно, контролирует 40%. Обе стороны считают себя законными владельцами всего Кашмира, а неконтролируемые территории обе стороны называют «временно оккупированными», что наталкивает на неприятные аналогии с отечественными реалиями.

Обе части разделенного Кашмира в составе и Пакистана, и Индии имеют особый статус, широкую автономию, право подтверждать местным парламентом нормативные акты, изданные центральной властью. В индийском Кашмире запрещена покупка земли жителям других штатов.

Вторая индо-пакистанская война разгорелась в 1965 году, когда пакистанские спецслужбы готовили на территории индийского Кашмира вооруженный мятеж с участием боевиков, подготовленных на пакистанской территории. Индийская разведка раскрыла эти планы, после чего индийская армия перешла линию разграничения и нанесла упреждающие удары по лагерям, в которых готовили боевиков. Война длилась около 2 месяцев, сопровождалась значительными жертвами и была прекращена под давлением СССР и США, стоявших соответственно за Индией и Пакистаном.

Читайте: Reuters: Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена

Третья индо-пакистанская война 1971 года не касалась собственно Кашмира. Индия тогда вмешалась в войну за независимость Восточного Бенгала, или так называемого Восточного Пакистана, обособленного от собственно Пакистана мусульманского анклава на востоке бывшей Британской Индии. Индия помогла провинции получить независимость от Пакистана, в результате чего возникло государство Бангладеш.

С тех пор между Индией и Пакистаном масштабных конфликтов не было, если не считать непрерывные теракты и провокации в штате Джамму и Кашмир, а также на границе раздела между пакистанской и индийской частью Кашмира.

Впрочем, если быть точным, то раздел Кашмира имеет еще более сложную конфигурацию. Кроме указанного индийского штата, «исконно кашмирской» территорией являются контролируемый Пакистаном Азад Кашмир (Свободный Кашмир), а также «северные территории» Гилгит-Балтистан, также находящиеся под контролем Пакистана. Кроме того, небольшая часть Кашмира находится под юрисдикцией Китая.

Особенностью нынешнего индо-пакистанского конфликта является, прежде всего, то что, в отличие от предыдущих конфликтов, сейчас обе стороны обзавелись ядерным оружием. Более того, обе стороны достаточно свободно рассуждают о возможности его применения, от чего вообще становится не по себе, а психологический порог применения ядерных средств опасно снижается.

Новая вспышка старого конфликта

Конфликт вновь вспыхнул после теракта, который произошел в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля 2019 года. В результате теракта погибли 44 индийских военнослужащих. Дели обвинил в атаке разведку Пакистана. Индия отменила все торговые преференции Пакистану. Следует отметить, что, несмотря на многолетнюю напряженность, часто переходящую в открытую вражду, между странами существуют торгово-экономические отношения. Как говорится, ничего личного – только бизнес! Правда, товарооборот между странами составляет весьма скромные 2 млрд долларов. Кроме того, Дели всерьез взялся за организацию дипломатической изоляции Исламабада.

Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская исламская группировка «Джаиш-е-Мухаммад», которая выступает за отделение Кашмира от Индии. То есть, формально официальный Исламабад вроде как ни при чем. Но премьер Индии Нарендра Моди обвинил в террористической атаке именно официальные власти Пакистана, которые, по мнению руководства Индии, «крышуют» исламских террористов.

«Мы ответим подобающе. Нашему соседу не будет позволено дестабилизировать нас», – грозно заявил индийский премьер.

В Пакистане теракт и обвинения Индии долгое время не комментировали. Лишь МИД страны отделался коротким заявлением о том, что страна всегда выступала против терроризма в любой точке планеты.

Ответные действия Индии не заставили себя долго ждать. Индийская авиация нанесла удар по лагерю группировки «Джаиш-е-Мохаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В ответ пакистанская авиация вознамерилась нанести удары по наземным целям индийской части Кашмира.

Результатом последнего стал знаменитый воздушный бой 27 февраля 2019 года. С пакистанской стороны участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Последние являются развитием китайской версии советского МиГ-21, технологию производства которого после его устаревания СССР в свое время передал Китаю.

Индийцы подняли по тревоге восемь самолетов – четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21. По версии индийских СМИ, авиация страны помешала пакистанским воздушным судам нанести точные удары по целям в индийском Кашмире.

В ходе боя индийский летчик, командир авиазвена Абхинандан Вартхаман сбил пакистанский F-16, но его машина также была повреждена ракетой. Летчик был вынужден катапультироваться, приземлился на пакистанской территории, был взят в плен, но потом передан индийской стороне.

После этого обе страны закрыли свое воздушное пространство. Результатом этого, в частности, стало большое скопление в аэропортах Индии пассажиров, включая туристов, которые долго не могли вылететь, пока решался вопрос выполнения полетов в обход Пакистана.

После такого «обмена любезностями» эскалация индо-пакистанского конфликта пошла на убыль, очевидно, под международным давлением.

За кулисами

Новая серия индо-пакистанского конфликта наложилась на весьма сложную напряженную международную ситуацию.

Это первый индо-пакистанский конфликт, который произошел после того, как Индия и Пакистан вошли в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Эта организация является альтернативной различным прозападным объединениям и была основана Китаем, Россией и бывшими советскими республиками Средней Азии. В ослаблении ШОС объективно заинтересованы Штаты, а здесь налицо прямой вооруженный конфликт между двумя членами организации.

Следует обратить внимание на интересные международно-политические изменения, произошедшие за последние десятилетия. Во время советско-американского противостояния Пакистан считался одним из важнейших союзников Америки в Азии, а во время эпопеи в Афганистане был базой для афганских моджахедов, воевавших с советскими войсками.

В то же время СССР традиционно поддерживал Индию, поставлял ей вооружение, оказывал помощь в развитии ядерной программы и ядерной энергетики. С развалом СССР и возвышением Китая, Штаты переориентировались на Индию, у которой с Китаем были и есть натянутые отношения, а также налицо соперничество этих двух стран за лидерство в регионе, и не только. Это, в свою очередь, подтолкнуло Пакистан к сближению с Китаем. По данным СМИ, именно Китай передал Пакистану технологию производства серийного атомного боезаряда мощностью 25 килотонн, каковым теперь Исламабад периодически грозит своему соседу. Индия также имеет свое ядерное оружие, и особо примечательно то, что ядерные программы и Индии, и Пакистана имеют советское происхождение. Индийская ядерная программа, повторим, имеет советские корни, равно как и ядерная программа Пакистана, осуществляемая при участии Китая, ядерная программа которого в основе имеет наработки, переданные в свое время Китаю Советским Союзом. И хотя в последнее время влияние России на Индию ослабевает, Дели вроде бы даже отказывается от закупки российских вооружений по причине их низкого качества, но в ядерных вопросах влияние Москвы в Индии остается сильным, в частности, Россия строит в Индии атомную станцию. На этой почве между Россией и США разворачивается жесткое противостояние за доступ на очень емкий ядерный рынок Индии.

Индия интересна Америке не только как естественный союзник в противостоянии с Китаем. Американцы рассчитывают на поддержку Дели в вопросе Афганистана, в который Буш-младший влез еще в 2001 году, но полностью выбраться оттуда американцы до сих пор не могут.

Как элемент сдерживания Поднебесной Дели очень интересен для США еще и потому, что Индия обладает самым мощным океанским флотом в акватории Индийского океана. Более того, Дели стремится расширить возможности и радиус действия своего флота с тем, чтобы взять под контроль ключевые морские торговые пути, которые Китай использует для поставки своих товаров на Запад.

Правда, заявления некоторых западных комментаторов о том, что возможен не просто ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, но и с участием США и Китая, соответственно, на той или другой стороне, звучат более чем неубедительно. Ядерный конфликт между двумя частями бывшей Британской Индии, если он – не дай бог! – произойдет, скорее будет «художеством» именно Индии и Пакистана. Думается, что США и Китай понимают, что даже очень ограниченное применение ядерного оружия чревато снятием психологического барьера на применение ядерного оружия по всему миру с непредсказуемыми последствиями.

Называют и внутриполитические факторы нового индо-пакистанского конфликта. У власти в Индии сейчас находятся националисты, настаивающие на создании в многонациональной и многоконфессиональной Индии националистического государства индусов (хинду раштра). Налицо угроза мусульманскому населению Индии, численность которого оценивается в 165 млн человек. Нарастает также нервозность среди индийских мусульман. Политические оппоненты премьера Моди могут использовать исламский фактор для дестабилизации ситуации в стране, для захвата власти, а также для того чтобы отбить у Моди голоса мусульман на скорых выборах.

В то же время масштабная индо-пакистанская война, даже не ядерная, чревата огромными проблемами для региона и других стран, включая Запад. Это приведет к масштабной гуманитарной катастрофе и миллионам беженцев, которые ринутся в Европу.

В настоящий момент страсти несколько улеглись, и конфликт пока не разгорается далее. Таким образом, существенно сокращается риск того, что одна из сторон применит против другой стороны ядерное оружие. Но полностью исключать такую возможность в будущем нельзя, и это вызывает огромные опасения.