Законодательные инициативы Зеленского: жажда власти, лобби инвестбанкиров или желание ускорить реформы?

Главная » Политика » Законодательные инициативы Зеленского: жажда власти, лобби инвестбанкиров или желание ускорить реформы? Законодательные инициативы Зеленского: жажда власти, лобби инвестбанкиров или желание ускорить реформы?

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Всего за неделю своей работы новая власть успела утвердить руководящий состав Верховной Рады, назначить премьер-министра и членов правительства, нового Генпрокурора, главу Службы безопасности Украины и отменить неприкосновенность народных депутатов. В планах президента Владимира Зеленского и его молодой команды сократить количество парламентариев до 300 человек, усилить влияние Банковой на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР), а также переподчинить себе Национальную гвардию.

И это далеко не полный перечень инициатив, которые поступили с Банковой. А президенту с высоким рейтингом, монопольным большинством в парламенте и рухнувшей системой сдержек и противовесов воплотить их в жизнь, похоже, не составит огромного труда. Правда, последнее слово по этому поводу еще должен высказать Конституционный Суд.

«Экономические новости» (ЭН) разбирались какие риски несет в себе абсолютная власть и какими последствиями может обернуться для страны и ее граждан.

Причина, по которой свои первые 100 дней пребывания на президентском посту Владимир Зеленский не смог отличится продуктивной работой была связана с враждебным по отношению к его персоне парламентом и правительством. В этом отношении и сам глава государства с присущей ему долей юмора назвал свою работу «прогулкой на первой передаче с выключенными фарами». Но когда его партия «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах получила большинство из 254 депутатских мест и тем самым кардинально изменила расклад в законодательном органе, ситуация приняла иной оборот. Теперь Зе-команда планирует сосредоточиться на скорости внедрения реформ. В первый же день парламент буквально забросали десятками законодательных и кадровых решений. Часть из них – рациональны, но часть – вызывает беспокойство.

Итак, спикером ВР, как и ожидалось, стал глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, а его первым заместителем — Руслан Стефанчук. Новым Генеральным прокурором стал Руслан Рябошапка, а главой СБУ – Иван Баканов.

Новое-старое правительство

Новым премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук. Такой выбор президента многих насторожил. С одной стороны, квалификация юриста, специализировавшегося на правах инвесторов будет очень полезной для страны, которая борется за привлечение иностранных инвестиций. С другой стороны, отсутствие управленческого опыта и его сотрудничество с Андреем Богданом, который является достаточно противоречивой фигурой в украинском политикуме, и, как утверждают СМИ, представляет интересы опального олигарха Игоря Коломойского, играют не в пользу молодого чиновника.

Противоречивые эмоции вызывает и непосредственно состав членов правительства. Так, свое кресло сохранил министерство внутренних дел — Арсен Аваков. Несмотря на протесты против его назначения, которые предшествовали первому заседанию новой Рады, эксперты единогласны в том, что главному полицейскому страны удалось доказать свою пользу новой власти во время проведения президентских и парламентских выборах, результат которых удовлетворил Зе-команду и в благодарность за такой жест ему позволили остаться.

Осталась на своем месте и министр финансов Оксана Маркарова. Почему выбор остановился все же на действующем главе ведомства эксперты объясняют тем, что у той не было негативного багажа и ее персона не вызывает чрезмерного негатива в украинском обществе. Кроме того, чиновница умеет проявлять гибкость. Маркарова начинала работать в Минфине еще во времена Натальи Яресько. Сегодня, очевидно, решила сменить свой политический окрас.

Чего нельзя сказать об Ульяне Супрун, начавшей внедрять скандальную медицинскую реформу и пользовавшейся огромной поддержкой западных партнеров. Ее место заняла Зоряна Скалецкая (Черненко) — эксперт организации «Реанимационный пакет реформ» по вопросам медицинской реформы. Также она является директором общественной организации «Форум здоровья» и членом Всемирной Ассоциации медицинского права.

Министерство экономразвития возглавил Тимофей Милованов. Один из трускавецких «тренеров» Зе-команды, который обучал молодых парламентариев экономическим основам. В недалеком прошлом чиновник был близок к экс-президенту Петру Порошенко. Источники сообщают, что на должность зампредседателя Нацбанка тот попал именно при содействии Петра Алексеевича.

Министерство иностранных дел возглавил Игорь Пристайко. Пожалуй, он единственный чье имя последовательно называлось на эту должность. Постоянный представитель Украины в НАТО от имени МИД помогал «переходной команде» в проведении эффективных международных встреч. И, судя по всему, его помощь оценили по достоинству.

А вот имя будущего министра обороны долгое время держалось в секрете. Им стал Андрей Загороднюк. С 2015-го по 2017-й годы он был главой Проектного офиса реформ при Минобороны. После закрытия офиса удалился от силовых структур. Правда, ненадолго. За пару лет приблизился к команде Зеленского. Последний уже через месяц после инаугурации сделал Загороднюка своим советником. Примерно тогда же он вошел в наблюдательный совет «Укроборонпрома». А оттуда чиновник перекочевал в кресло министра.

Остальные новоиспеченные чиновники — люди малознакомые украинскому избирателю, что также не может не беспокоить. Судя по персоналиям, собравшимся в Кабмине, можно сделать вывод, что нынешнее правительство формируется под воздействием разношерстных групп влияния, из которых финансовый аналитик Алексей Кущ выделяет четыре основные. Первая — олигархическое присутствие. Несколько человек, которые явно защищают интересы олигархов, в том числе, в сфере энергетики. Вторая — лобби инвестиционных банкиров, главным для которых является своевременное обслуживание Украиной внешних долгов и реализация «самых больших афер 21 века». «Речь идет о так называемом «выкупе варрантов» или «бонусов за рост», которые Украина выпустила в процессе реструктуризации внешних долгов, проведенной министром финансов Натальей Яресько. Сейчас лобби инвестиционных банкиров активно лелеют идею о том, что поскольку украинская экономика, по словам нового премьер-министра, в ближайшие пять лет должна показать рост на 40%, то, чтобы не платить кредиторам эти «бонусы за рост», их нужно выкупить. Мы уже видим динамику котировок этих варрантов на международных рынках. Если полгода назад они котировались на уровне 60% от номинала, то сейчас этот показатель выше 90%. Таким образом, те $ 3 млрд., которые списали в процессе реструктуризации при выкупе этих варрантов, могут привести к тому, что на их выкуп нам придется потратить $ 5-6 млрд. То есть, лобби инвестиционных банкиров на ровном месте сможет заработать от $ 1,5 до 3 млрд. в зависимости от степени наглости. И это будет абсолютно легальный заработок, подтвержденный всеми мировыми аудиторскими организациями, рейтинговыми агентствами. То есть, в ближайшее время нас ждет такой «кидок» 21 века», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, третья группа, которая будет влиять на правительство – т.н. «грантоедские» организации, за которыми стоят крупные транснациональные корпорации, желающие поучаствовать в приватизации украинской земли и наших недр. «Это открытие рынка земли, приватизация украинской железной дороги, приватизация «Укргаздобычи» с добычей газа на уровне 15 млрд. куб. м в год. То есть, группа, которая просто хочет применить к Украине постколониальную африканскую модель развития, когда в руках транснациональных компаний будут находится основные инфраструктурные системы, обеспечивающие жизнедеятельность страны», — отметил Кущ. И четвертая группа влияния — представительство непосредственно президента Зеленского, которая обеспечивает защиту его интересов при разделе этого «общего пирога».

«Колоссальный парадокс смены политических элит заключается в том, что ключевой министр в Украине — министр финансов остался прежним. Это говорит о том, что фундаментально, концептуально государственная политика, которая направлена на преодоление бедности, социального неравенства, тарифная политика, бюджетирование и т.д — все будет оставаться как продолжение политики Петра Порошенко, без существенных изменений. Главная задача министра экономки – собрать на себя всю токсичность, которая сейчас будет при нем аккумулироваться в результате открытия рынка земли. А рынок земли в Украине будет открываться по самому радикальному и негативному для страны сценарию. Все остальные министры с отсутствием бэкграунта, своих концептуальных позиций, просто будут выполнять роль участников «правительства – колл-центра» по ретрансляции тех идей, которые будут формироваться за его пределами», — резюмировал аналитик.

Прикосновенные депутаты

Судя по инициативам, которые поступили с Банковой, аппетиты у нового президента не уступают его предшественникам. А во многом даже возросли. И хотя для простых граждан они могут показаться вполне безобидными в предложенных законопроектах содержится много подводных камней.

На этой неделе ВР, наконец, проголосовала за законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Лишить себя мандатов парламентарии пытались достаточно давно. Но дальше разговоров дело не заходило. Немного продвинулся в этом вопросе Петр Порошенко, при котором и был подготовлен данный документ и 19 июня 2018 Конституционный суд даже дал ему зеленый свет. Однако проголосовал за него только парламент ІХ созыва. Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года. В нем предусмотрено исключение из статьи 80 Конституции положения, гарантирующего парламентариям депутатскую неприкосновенность, а также невозможность быть привлеченными к уголовной ответственности, задержанными или арестованными без согласия ВР. Таким образом, в статье 80 Конституции останется только норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Впрочем, КС может признать закон о снятии иммунитета неконституционным – из-за нарушения процедуры его принятия. «Я понимаю, что народные депутаты могут обращаться в КС. Но я не понимаю, как после этого можно снова идти на выборы и рассказывать, как вы занимаетесь о судьбе простых украинцев», — заявил спикер ВР Дмитрий Разумков. Он также убежден, что оснований оспаривать решение в КС нет. «Я считаю, что мы выдержали процедуру», — добавил он.

«Мы возвращаемся во времена феодализма. В 17 столетии в Англии началась революция из –за того, что король хотел арестовать двух оппозиционных депутатов. Этот вопрос поднимался и во время Большой французской революции. В итоге во всех демократических странах существует депутатская неприкосновенность. Потому что представитель народа не должен зависеть от короля, президента или других представителей исполнительной власти. Если он зависим, тогда, соответственно, законодательная или представительская власть не может исполнять свои функции», — отмечает член правления Института экономико-социальных проблем «Республика», правозащитник Владимир Чемерис. Он обращает внимание, что в Украине во все времена неприкосновенность определялась не мандатом депутата, а тем насколько он лоялен по отношению к власти. «Можно много вспоминать Лазаренко, Онищенко, которые были абсолютно неприкосновенными, когда сотрудничали с соответствующими президентами Кучмой или Порошенко. Как только они переходили в оппозицию, они сразу становились прикосновенными», — отметил он.

Мотивы, которые преследовала нынешняя власть, лишая депутатов их «корочки», несмотря на то, что именно в этом созыве необходимость прибегать к таким радикальным решениям была наименьшей и у Генпрокурора Руслана Рябошапка не возникало бы никаких проблем с одобрением его просьб о снятии неприкосновенности с того или иного депутата, можно объяснить желанием повысить свой рейтинг перед будущими выборами в местные советы, а также желанием контролировать не только оппозиционных, но, в первую очередь, своих 254 депутата, которые абсолютно разные и коммуникация с ними еще не до конца налажена. «Это в некотором роде конец украинского парламентаризма. Мы видим, что парламент превращается в машину для голосования», — заключил он.

Чем меньше, тем лучше

Также ВР сделала первый шаг к уменьшению количества депутатов — предварительно одобрив изменения в Конституцию относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Напомним, в свое время в Верховной Раде УССР было 650, в 1989 году их сократили до 450. На самом деле в таких изменениях имеется рациональное зерно. Ведь при установлении в Конституции Украины цифры в 450 депутатов руководствовались тем, что в 1996 году по переписи населения в Украине насчитывались 45 млн человек. И, таким образом, на 1 млн избирателей – 1 представитель в парламенте. Сейчас количество населения уменьшилось, а потому и норма представительства может быть пересмотрена. Кроме того, экономия государственного бюджета, из которого ежегодно извлекается немалая сумма на содержание депутатов. В этом году бюджет выделил на расходы Аппарата ВР 2 млрд грн. При этом 496,4 млн грн идут на выплаты депутатам и их помощникам. За 2018 год материальное обеспечение депутата в месяц составило от 100 до 150 тыс. грн. Поэтому такая экономия в следующем созыве могла бы быть ощутима для украинских налогоплательщиков.

По словам главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, предложенные Зеленским законодательные инициативы — отражение ожиданий части украинских избирателей. «Это демонстрация того, что команда Зеленского выполняет то, что обещали. Вот, все обещали отменить неприкосновенность, но не выполнили. А они выполнили. Это игра на имидж, имиджевые решения. Сокращение количества депутатов — еще Леонид Кучма хотел это сделать, но не получилось. То есть, идея популярная. Популярные идеи они и продвигают. Кроме того, есть еще один момент. Это огромное желание воплотить все мысли и идеи, которые накопились в окружении президента на практике. Когда юрист-теоретик получает возможность поменять законодательство, он этим воспользуется. Соскучились руки по работе. Многое хочется поменять. Такой юрист в руководстве парламента сейчас есть. И у него просто фонтан идей, которые он хочет реализовать пока появилась такая возможность. Что же касается желания влиять на депутатский корпус, пусть косвенно, такое дисциплинирование и демонстрация того, кто сейчас главный — это тоже есть», — добавил Фесенко. В то же время эксперт уверен, что опасность кроется не столько в предложенных законопроектах, сколько в чрезмерной концентрации власти в одних руках, что может превратиться в желание не обращать внимание на другую точку зрения. «Это искушение авторитаризмом – именно то, что погубило Михаила Саакашвили в Грузии. На первом этапе концентрация власти в одних руках дала преимущество для быстрого воплощения реформ. То, что делает Зеленский. На втором этапе начались злоупотребления этой властью. И это главный риск в команде Зеленского», — резюмировал он.

Много власти не бывает

ВР также включила в повестку дня сессии проект закона №1014 «О закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро и директора Государственного бюро расследований». Понятно, что это еще больше усилит влияние президента. И новая Служба финансовых расследований, скорее всего, также будет подчинена главе государства.

Также у Зеленского есть желание вывести из подчинения МВД и оставить под своим началом Национальную гвардию. Арсен Аваков, которого при Петре Порошенко считали предохранителем от чрезмерных властных посягательств президента, может действительно потерять свое «войско», а с ней и часть политического влияния. Хотя, дружба с Игорем Коломойским может помочь тому не сойти с дистанции. Ведь, как известно, олигарх сторонник «раскладывать яйца в разные корзины».

Руководитель платформы «Единый координационный центр» Олег Саакян считает, что новой власти практически не составит труда претворить все вышеупомянутые инициативы в жизнь. «Взятием монобольшинства в парламенте Зе-командой фактически была хакнута политическая система Украины, которая даже не предполагала такой возможности и не имеет предохранителей для подобных ситуаций. Она выстраивалась как постоянное вырождение советской тоталитарной структуры, советской тоталитарной Украины, в противостоянии целого ряда региональных, промышленных, политических групп. То есть, фактически постоянной борьбы множества субъектов. И вся система противовесов, которая создавалась, предполагала, что политическая система плюралистическая, в которой никто не может иметь единоличное большинство. Поэтому, конечно, сегодня все руки развязаны», — сказал «ЭН» политолог. По его мнению, желание взять шефство над антикоррупционными структурами у Зеленского связано больше с временным рамками, в которые он изначально себя поставил.

«Зеленский является заложником той политической скорости, которую он задал во время своей первой кампании. Поэтому подчинение антикоррупционных органов в разделе назначения президентом новых руководителей связано с потребностью быстрых результатов и необходимостью гарантирования этих результатов. Поэтому для президента сейчас очень важно либо создать инструменты по обеспечению высокой мотивированности сегодняшнего руководства антикоррупционных ведомств к эффективной работе под страхом возможного увольнения. Либо назначение тех людей, которые смогут ему обеспечить этот быстрый темп», — убежден Саакян.

В то же время политолог обращает внимание на то, что институциональные моменты в Украине никогда не отыгрывали значимой роли и при потребности часто игнорировались и переписывались. Поэтому риск использования абсолютной власти в нечистых помыслах будет балансироваться именно украинским обществом, от мнения которого очень сильно зависима сегодняшняя власть. «Соответственно, неперехождение той черты, той красной линии, за которые украинское общество может воспринять такие действия как попытку узурпировать власть. Украинцы не терпят тиранов и это неоднократно показали. Поэтому риски, конечно, присутствуют, но я бы их не абсолютизировал», — резюмировал эксперт.

В своем обращении к депутатам Зеленский отметил: этот парламент имеет шанс «добиться невозможного» и осуществить то, что предыдущие парламенты не делали за последние 28 лет. Президент призвал законодателей не устраивать поединки в зале заседаний, не пропускать сессии и не голосовать вместо коллег. Иначе «этот парламент будет действующим лишь год». Очевидно, такой же сценарий будет применяться и к правительству, перед которым неизбежно станет дилемма: как провести быстрые реформы без дальнейшего погружения в и без того низкий уровень жизни. Делая подобные заявления глава государства как бы дистанцирует себя от возможных негативных последствий в будущем, забывая, очевидно, о том, что стремлением сконцентрировать власть в своих руках, он тем самым одновременно будет концентрировать на себе и ответственность за ситуацию в стране и риски за неоправдавшиеся ожидания. Но об этом пока еще рано говорить.