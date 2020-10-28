Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020

Главная » Политика » Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020 Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020

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О результатах местных выборах, прошедших 25 октября 2020 года, сказано уже много, но по ряду важных вопросов выводы не сделаны. Если о низкой явке на выборы и провале Зе-власти сказано много, о таком крайне тревожном явлении, как феодализация, - намного меньше. И почти совсем ничего не говорится, о том, что все более вопиющая социальная повестка на выборах почти исчезла в пиаре и политиканстве.

Эти особенности следует рассмотреть детальнее, поскольку они утонули в потоке разговоров о политтехнологиях и пиаре, информируют Экономические Новости.

Комментарии результатов местных выборов изобилуют разного рода политологическими подробностями, а также уничижительными для Зе-власти выводами в связи с высокими результатами, показанными партиями местных элит и так называемой оппозицией — как промосковской в лице ОПЗЖ, так и националистической в лице Евросолидарности Порошенко. На этом фоне даже рекордно низкая явка ушла на дальний план, хотя она очень многое объясняет.

Электоральный мизер и его результат

Действительно, по официальным данным на момент написания этого материала, явка на выборы составила 36%, что стало отрицательным рекордом, ибо ниже 50% явка в Украине едва ли когда-то опускалась. Этот фактор также стал одной из причин тех результатов, которые были получены на выборах.

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Такой провал выглядит тем более глубоким, если сравнивать с высокой прошлогодней явкой на президентских и парламентских выборах. Она была вызвана тем, что тогда электорат поверил в возможность положительных изменений в стране в связи с тотальной перезагрузкой персонажей у власти и приходов во власть так называемых «новых и молодых лиц», то есть Зеленского и «слуг народа», которые получили в Раде широко разрекламированное монобольшинство.

Однако Зеленский и «слуги» не оправдали надежды. Можно сказать, что они обманули чаяния избирателей в части прекращения войны, восстановления гражданских и социально-экономических прав, преодоления коррупции и воровства, устранения от власти олигархов, преодоление внешнего управления и отстранение от власти так называемых грантоедов, хотя бы минимального улучшения уровня жизни.

Результаты же выборов, не вдаваясь в излишние подробности, суть следующие.

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Тот факт, что «слуги» провалили выборы, не столь удивителен, потому что партии реально у них нет даже на центральном уровне, не говоря уже о местных ячейках, которые перед выборами «лепились на колене» из кого попало. Но и парламентские партии, имеющие историю и разветвленную местную сеть, тоже не могут похвастать успехами. Но если ОПЗЖ и Евросолидарность определенных результатов добились, то «Батькивщина», можно сказать, вообще провалилась.

Такое утверждение основано на том, что в крупным городах победили не парламентские партии и общенациональные лидеры, а местные лидеры и их политпроекты, которые часто и партиями трудно назвать.

Прежде всего, это мэр столицы Виталий Кличко и его партия УДАР, которая, несмотря на все потуги, так и не стала общенациональной и осталась региональной. В Харькове — Геннадий Кернес со своим именным проектом. Подобные структуры со своими мэрами вышли в лидеры в Запорожье, Мариуполе, Одессе (скандально знаменитый Труханов), Чернигове, Виннице (партия Гройсмана), а также во Львове, где «Самопомощь» вместе с самим Садовым окончательно опустились на местный уровень, утратив общенациональный размах. То же самое следует сказать о Филатове в Днепре, который вышел во второй тур, а также взявшем первое место в горсовет его проекте «Пропозиция», который тщетно пытались «раскрутить» до уровня общенационального, но из этого, похоже, ничего не вышло, несмотря на массированную рекламу. Часть лидеров, например, Кернес в Харькове, победили в выборах мэров в первом туре, часть вышли во второй тур и имеют неплохие шансы в нем победить. Только в Кривом Роге во второй тур вышел представитель «слуг народа», где ему будет противостоять «Вилкул Ахметова», во Львове Садовому — представитель партии Порошенко, в Одессе Труханову — представитель ОПЗЖ и бывший видный регионал Скорик, что вполне ожидаемо.

Радость от определенных успехов ОПЗЖ омрачает то, что региональные лидеры и их политпроекты отобрали голоса именно у этой промосковской политсилы и у «слуг народа». Такова цена регионализации, за которую агитировала та же ОПЗЖ.

В свою очередь, от хотя и не полного, но фактического провала «слуг народа» не спасли предвыборные технологии в виде видео-обращений Зеленского, его совершенно никчемного опроса, в том числе о марихуане.

Более того, низкие результаты, полученные «слугами», не дают им шансов ни на получение должностей секретарей местных советов, ни даже вхождения в коалиции на более или менее приемлемых условиях. Например, согласно экзит-полам, в столице результат выборов в Киевраду суть следующий: УДАР (19,74%), «Европейская солидарность» (17,76%), «Слуга народа» (10,28%), «Батькивщина» (8,61%), «Оппозиционная платформа — За життя» (7,77%), «Еднисть Александра Омельченко» (5,94%), «Голос» (5,65%). Результаты выборов мэра таковы: Виталий Кличко — 47,8%, Александр Попов — 8,6%, Сергей Притула — 8,3%, Ирина Верещук — 8%. Очевидно, что при таком раскладе планы по выдвижению ставленницы «слуг» Верещук в секретари Киеврады являются более чем сомнительными.

Очевидно, что самый большой удар нанесен не столько даже по «слугам народа», сколько по имиджу и рейтингу самого Зеленского. Ведь известно, что «слуги» въехали в парламент летом 2019 года на ожидании новых лиц во власти и на персональном рейтинге Зеленского. Нынешнее падение его рейтинга обусловлено не только его действиями, но также телодвижениями «слуг народа», которые дискредитируют своего шефа.

Объяснение успеха ОПЗЖ в связи с этим кроется не только и не столько в промосковской направленности этой силы и проголосовавшего за нее электората, но также в том, что электорат за прошедший год с небольшим сильно разочаровался в «новых лицах», во всех этих «фотографах» и «массовиках-затейниках». В результате в обществе сформировался запрос, наоборот, на «старые проверенные кадры», на «крепких хозяйственников». А в ОПЗЖ много кадров старого разлива времен Януковича, даже Кучмы, яркими примерами здесь могут служить Попов в Киеве и Скорик в Одессе, которые, если вспомнить, оставили в свое время более чем неоднозначный след в истории.

Итак, итоги выборов важны не только с точки зрения персоналий и политсил, прошедших в местную власть, но и более глубоких тенденций. Указанный запрос на «старых проверенных крепких хозяйственников» — это только одна такая тенденция.

Еще одна тенденция — укрепление позиций партии Порошенко на Западе страны, где она окончательно вытеснила другие националистические проекты. В свою очередь, ОПЗЖ ожидаемо укрепилась на Юго-Западе за счет бывшего электората «слуг народа», не оправдавших ожиданий, что также ожидаемо.

Впрочем, все это банально, и есть более нетривиальные тенденции.

Феодализация и десоциализация

Одной такой тенденцией следует считать своего рода ползучую «федерализацию», если угодно даже «феодализацию» страны. Эту тенденцию хорошо подметил и сформулировал публицист Глеб Простаков на своей странице в соцсетях, и эту его мысль приводим почти без сокращений, несмотря на некоторую пространность, спорность отдельных утверждений и достаточно промосковские взгляды ее автора:

«Государственный переворот 2014 года запустил процессы децентрализации. Угроза расползания страны тогда заставила самоназначенных киевских начальников поделиться властью с регионами, задобрив региональные элиты за счет перераспределения в их пользу как полномочий, так и бюджетных средств.

Значительная часть налогов теперь остается на местах, при этом центр делится этими полномочиями легко и непринужденно: в условиях перманентного дефицита республиканского бюджета, подсаженного на иглу международных кредитов, трансферты регионам из центра все чаще дают сбой. Киев все больше самоустраняется, регионам как бы сказали: зарабатывайте и выживайте как умеете.

Зыбкое единство постмайданной страны было сохранено, но спустя шесть лет стало очевидно, что однократной взяткой регионам дело не ограничится, и вслед за экономической властью местные элиты возьмут в свои руки и власть политическую.

Значение приобрели крупные промышленные центры страны, в особенности на юго-востоке, где процессы деиндустриализации еще не успели свести на нет индустриальную прослойку экономики. Мэры таких городов-доноров, как Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мариуполь и Кривой Рог, за эти годы прибавили политического веса. Их власть до сих пор была косвенно ограничена властью общенациональных партий, доминировавших в местных советах. Ведь свои обширные полномочия мэры, лишенные поддержки большинства депутатов, реализовать не могли. Это обуславливало зависимость местных властей от парламентской повестки и формировало политическую связку между региональной и общереспубликанской политикой.

Так было до сих пор, но так уже не будет. Пожалуй, главным результатом прошедших 25 октября выборов стал триумф региональных политических проектов, так называемых партий мэров. Их триумф объясняется тотальной дискредитацией и недоверием украинцев ко всем без исключения политическим проектам. Донорами голосов для «партий мэров» стали преимущественно партии с размытой политической повесткой, такие как «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и некоторые другие.

Теперь и сами мэры, и сформированное вокруг них депутатское большинство в первую очередь ориентируются на интересы местных элит, и лишь во вторую – на Киев. Где-то мэрские и партийные проекты местного разлива прямо связаны с олигархами, как например, в Мариуполе и Запорожье – с Ринатом Ахметовым. Но в большинстве случаев мэры стали самостоятельными политическими фигурами, как, например, Геннадий Кернес – в Харькове, Геннадий Труханов – в Одессе, Борис Филатов – в Днепре или Андрей Садовый – во Львове.

Центробежные силы в Украине ускоряются. Власть в регионах сосредоточилась в руках «работодателей» в широком смысле этого слова. Людей, от которых прямо или косвенно зависит работа ключевых предприятий региона – будь это металлургический завод, строительная компания, оптовый рынок или сеть образовательных учреждений. В том же перечне – и криминал, крышующий бизнес и имеющий собственные источники кормления вроде сбыта наркотиков. До сих пор таким уникальным регионом было Закарпатье, где при любых президентах, премьерах и парламентах доминировал клан Балог. Отныне же такая «закарпатизация» распространится и на другие украинские регионы.

По этой причине местные выборы в Украине куда важнее парламентских и даже президентских. Они отражают системные сдвиги в архитектуре управления страной. Украина превращается в страну феодалов. Еще до выборов местные элиты показали свой норов, когда мэры городов отказывались выполнять распоряжения центра, требовавшего введения жестких ограничений из-за распространения коронавируса (остановки общественного транспорта, закрытия общепита и т. п.). Саботаж объяснялся просто – местные начальники понимали, что принятое в Киеве решение ударит не столько по рейтингам президента или премьера, сколько по их собственным.

Этот тренд получит свое развитие. Едва ли региональные политические проекты «пойдут войной» на Киев – для их превращения в общенациональные партии не хватит ресурсов. Да и смысла в этом немного – риски велики, а куш сомнительный. Также вряд он выльется в конфликт центра и регионов – распространение «донбасского» сценария на всю страну не выгодно никому.

Скорее, мы будем наблюдать своего рода углубление специализации, когда вопросы хозяйственно-коммунальные полностью перейдут в введение региональных властей, а попытки вмешательства в них центра будут жестко пресекаться. Тогда как макроэкономические вопросы (вроде игр на колебании нацвалюты, определение правил игры на отдельных рынках, и главное – внешняя политика) останутся в руках у центра.

Неизменной останется русофобская риторика и дальнейшая милитаризация Украины – распилу денег на местах это не мешает и при этом полностью устраивает внешних игроков в лице США и ЕС. Скажем так, «феодалы» в своих замках будут охотно принимать «языковых инспекторов», строить стены на границе с Донбассом или выделять земельные участки под новые военные базы или временное расположение техники и солдат стран НАТО. Но они будут гнать поганой метлой любых проверяющих из центра, если те вдруг захотят оценить, как расходуются средства местных бюджетов или работают коммунальные предприятия».

В полемику о «самоназначенности» киевских начальников времен Порошенко не будем вдаваться, поскольку в 2014 году имели место вполне себе легитимные выборы президента и парламента, а уж кого выбрали — это уже другой вопрос. Закроем также глаза на промосковские экивоки в цитируемом тексте, ибо Простаков прав в том, что патриотическая риторика в Украине очень часто используется для прикрытия воровства и коррупции, и в этом состоит верх цинизма многих отечественных так называемых патриотов.

Однако тенденцию Глеб Простаков уловил правильно — феодализация страны, когда, вслед за бюджетно-налоговыми и финансово-хозяйственными вопросами, местные «бароны» начинают перетягивать на места и политическую власть в пока еще унитарной стране, пользуясь слабостью центральной власти, которая при Зеленском достигла апогея.

А вот постановка вопроса о том, что такое перетягивание власти региональными князьками не опасно для целостности государства, вызывает сомнения, если взять аналогию с Донбассом. Донбасская олигархо-бюрократическая с отчетливым криминальным компонентом группировка тоже была вмонтирована в социально-экономическое тело Украины, несмотря на все противоречия. Но именно деятельность этого клана создала социальную базу сепаратизма на Донбассе, чем воспользовался Кремль, опираясь на эту базу для своей агрессии, о чем в свое время приходилось подробно писать в давнишнем материале «Сепаратизм в Украине и его социальные причины«. Пока что региональные бароны еще далеко не достигли той мощи, которую в свое время смогли набрать регионалы, но лиха беда начало…

Наконец, еще одна тенденция, на которую вообще мало кто обратил внимание. Это значительный провал социальной повестки парламентскими партиями, которые Простаков метко назвал «партиями с размытой повесткой». Они в очередной раз вышли на выборы с лозунгами «за все хорошее и против всего плохого», изрядно приправив его расхожими пиар-штампами на геополитическую, религиозно-языковую и прочую подобную тематику. Но ведь очевидно, что в сферу компетенции местной власти входят коммунальное хозяйство, земельные вопросы, инфраструктура, школы, больницы, поликлиники, детские сады, зарплаты бюджетникам местного уровня, социальные услуги и выплаты и так далее до вывоза и утилизации бытовых отходов, пусть даже часто перечисленные проблемы местные органы должны решать на паях с центром, например, посредством субвенций из центра и контроля центра за целевым использованием средств на местах. Кстати, такой скандальный вопрос, как формирование тарифов на коммунальные услуги, которое было выведено в центр при Януковиче, Зе-власть намерена отдать обратно в ведение органов местного самоуправления, чтобы снять с себя ответственность, поскольку проблема коммунальных тарифов и долгов по ним становится все более токсичной и взрывоопасной.

В этих условиях относительный электоральный успех местных элит и лидеров за счет голосов «центральных» партий также вполне объясним. Можно по-разному относиться к местным баронам и их реальным интересам, но они в любом случае стоят намного «ближе к народу», к проблемам региона, прежде всего проблемам социальным, которые волнуют избирателя намного больше, чем политиканская суета киевских партий. В конце концов местные князьки умеют намного лучше манипулировать своими избирателями в наиболее волнующих вопросах.