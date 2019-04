Ленин предал «Маркса» за выгодный кредит: Выдача Ассанжа зацепит многих в мире, в том числе и Украину

Предвыборный психоз в Украине, а также традиционно царящая у нас хуторянская ограниченность заслонили многие интересные и важные события в мире, в том числе арест знаменитого несистемного разоблачителя Джулиана Ассанжа. Хотя дело Ассанжа, как ни странно, вполне может коснуться и Украины, точнее ее нынешней власти и олигархов, от чего усложняются отношения с Америкой. Впрочем, Украина – это мелочь в большой игре вокруг Ассанжа…

Выдачу Ассанжа следует рассматривать в контексте национально-политических особенностей Латинской Америки, информируют Экономические Новости.

«Эквадорский Ленин» и сумерки латиноамериканского социализма

Прежде всего, в комментариях на тему выдачи знаменитого «правдоруба», главного редактора и сооснователя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа властями Эквадора британской полиции, почему-то не уделяется внимание тому важному обстоятельству, что Латинская Америка все более «ложится» под США. Еще в «нулевых» годах гегемония Вашингтона в этом огромном мегарегионе была нарушена, во многих латиноамериканских странах у власти находились левые силы и политики, и уже вовсю заговорили о некоем латиноамериканском варианте социализма с человеческим лицом, что было весьма показательным после развала СССР. По ряду историко-экономических причин в Латинской Америке любое левое движение является антиимпериалистическим, конкретно – антиамериканским, по причине (нео)империалистической политики Штатов, считающих Латинскую Америку своим «задним двором» примерно так же, как Россия считает своим «хозблоком» страны бывшего СССР.

Однако сейчас ситуация существенно изменилась. «Боливарианский социализм» в Венесуэле после смерти Уго Чавеса пребывает в агонии, и в этот душераздирающий процесс пытаются вмешаться Штаты, повторяя «подвиги» Москвы в Украине. Чили все более сходит с левого курса времен бывшей президента-социалистки Мишель Бачелет, дрейфуя в фарватере США. Искусственно созданный в Бразилии импичмент экс-президенту Дилме Русеф под высосанным из пальца предлогом с одновременным отстранением от политики ее предшественника харизматичного Лулы да Сильвы привел к власти проамериканского персонажа Жаира Болсонару, известного симпатиями к фашизму. Правда, когда американцы подняли вопрос о наземной операции на территории Венесуэлы, то в сопредельных странах от участия в этой, мягко говоря, сомнительной затее отказались: в Колумбии просто «отморозились», тем более что в этой стране свой гражданский конфликт никак не утихнет, а известный своим задорным нравом Болсонару высказался в том смысле, что подобное вмешательство является неоправданным, чреватым тяжелыми последствиями – да и вообще, не по-соседски как-то!

Новым актом этой драмы стала выдача 11 апреля нынешнего года Эквадором многолетнего затворника эквадорского посольства в Лондоне, всемирно известного разоблачителя Джулиана Ассанжа.

«Шуткой черного юмора» стало следующее курьезное обстоятельство. Обрюзгший и поседевший за семь лет проживания в тесной комнатке в эквадорском посольстве, расположенном в одной из квартир обычного лондонского многоквартирного дома, Ассанж стал удивительно похожим на Карла Маркса. В то же время, отозвал право на дальнейшее укрытие Ассанжа в лондонском посольстве Эквадора нынешний президент страны Ленин Вольтер Морено, получивший первое имя в честь Владимира Ульянова-Ленина, а второе – французского просветителя Франсуа-Мари Аруэ, более известного под псевдонимом Вольтер.

Такой вот колоритный нынче в Эквадоре президент, который, кстати, является инвалидом-колясочником после нападения на него с целью грабежа в 1998 году, а потому «эквадорский Ленин» известен также как своей деятельностью по оказанию помощи инвалидам. За это в 2012 году он выдвигался кандидатом на Нобелевскую премию мира, а в 2013-2016 годах был специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам инвалидности и доступности.

Морено является выдвиженцем ПАИС — правящей в Эквадоре партии социалистической направленности, входящей в число крупнейших левых политических сил Латинской Америки. Кстати, название партии представляет собой аббревиатуру и расшифровывается как «Patria Altiva y Soberana», что с испанского переводится «гордая и суверенная родина». Популистской партию назвать нельзя, поскольку она декларирует демократический социализм, некий социализм XXI века, социал-демократию. В то же время, ПАИС придерживается ощутимо левой идеологии, что в Латинской Америке, повторим, автоматически предполагает антиамериканскую направленность, вызванную (нео)империалистической политикой Штатов в регионе, начиная с ХІХ века.

Именно на левых и антиамериканских лозунгах ПАИС пришла к власти. На них же два срока в 2007-2017 года был президентом глава партии Рафаэль Корреа, войдя в альянс с местной социалистической и коммунистической партиями. Ленин Вольтер Морено был у Корреа вице-президентом. Именно Корреа в 2012 году предоставил мятежному разоблачителю Ассанжу убежище в лондонском посольстве Эквадора, когда американцы хотели заполучить австралийца Ассанжа с помощью британского суда и полиции, а также «самого демократичного» шведского суда по весьма сомнительным обвинениям сексуального характера. Причина проста – Ассанж предал огласке данные о военных преступлениях американцев, да еще под рукоплескания империалистической Москвы, которая и сама по локоть в крови.

Придя к власти в 2017 году, Ленин Морено существенно изменил политику страны. Наметился крен в сторону Вашингтона, результатом чего, в частности, стал отказ в дальнейшем предоставлении убежища Ассанжу в эквадорском посольстве в Великобритании.

Латиноамериканский фронт американо-китайской войны

Впрочем, выдача Ассанжа является лишь эпизодом, и здесь следует взглянуть на некоторые обстоятельства, которые к Ассанжу прямого отношения не имеют, но являются необъемлемой частью картинки со скандалом вокруг его выдачи.

Дело в том, что Вашингтон ведет сейчас в Латинской Америке непримиримую войну. Это война отнюдь не только с левыми настроениями, а с излишней самостоятельностью латиноамериканских стран, стремящихся опереться на внешнее влияние. И это влияние отнюдь не Кремля, как это может показаться, поскольку даже в Венесуэле от Москвы больше шуму, чем реальной помощи.

Речь идет о влиянии Китая, который резко усилил в регионе свои позиции. Именно на экономическую поддержку Китая рассчитывали и продолжают рассчитывать «строители латиноамериканского социализма». Поднебесную вполне устраивает такой подход не ввиду того, что Китай на словах тоже пропагандирует социализм, все более превращаясь в акулу капитализма, а потому что Китаю выгодно с точки зрения прибыльного вложения средств и усиления своего влияния. В отличие от Запада, Китай вообще предпочитает не вмешиваться во внутреннюю политику стран-реципиентов, получающих его инвестиции, если это не затрагивает экономические интересы Поднебесной, а тем более, если это экономически выгодно Пекину.

Будучи заинтересованным в расширении своего влияния, рынков сбыта и источников сырья, Поднебесная вкладывает огромные средства, в частности в Латинской Америке, включая инфраструктуру. Например, китайцы на полном серьезе озаботились сооружением еще одного канала из Атлантики в Тихий океан через Никарагуа, чтобы создать конкуренцию Панамскому каналу, который изначально находится под полнейшим контролем Штатов. То есть Поднебесная замахнулась на стратегическую монополию США в проходе из океана в океан. Вашингтон это просто взбесило, тем более что для реализации своих планов китайцы по-хорошему договорились с давним недругом США, бывшим коммунистическим повстанцем и лидером Сандинистской революции, а ныне президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

Китайцы имели намерения инвестировать и в Эквадор, в частности в электроэнергетику. И лишь после выдачи Ассанжа всплыли любопытные и неприглядные подробности. Оказалось, что с мая 2017 года, то есть с момента прихода к власти нынешнего президента Ленина Вольтера Морено, Эквадор вел переговоры с американцами по вопросам внешней ориентации страны. Любопытно, что начинал эти переговоры находящийся ныне под арестом эмиссар Трампа – Пол Манафорт, и это, кстати, одна из причин, почему Трампу перед выборами срочно понадобился Ассанж, о чем далее. Результатом переговоров стал отказ Эквадора от китайских инвестиций в инфраструктуру и от сооружения китайцами электростанции. Затем последовала выдача Ассанжа, а в СМИ появилась информация о том, что Эквадор получил кредит МВФ в размере 4,2 млрд долларов, а также 6 млрд долларов от международных финансовых организаций, включая Всемирный банк, Межамериканский банк развития и Андский банк развития. Поговаривают также о списании части долгов Эквадора перед США.



К выдаче Ассанжа эквадорские власти подтолкнул также тот факт, что в феврале некие анонимы выложили в Сети данные о коррупции в Эквадоре.

Сага об Ассанже

Напомним вкратце, кто такой Ассанж и его историю, а затем остановимся на том, зачем он срочно понадобился Трампу.

Итак, 11 апреля Ассанжа выпроводили из посольства Эквадора в Лондоне. Британская полиция взяла его под стражу по ордеру Вестминстерского суда от 29 июня 2012 года за отказ сдаться суду. Британии Ассанж не нужен, но его выдачи давно добиваются Штаты. Правда, есть информация, что президент Эквадора Ленин Морено якобы поставил Британии условие, что Ассанжа не выдадут стране, в которой ему грозит смертная казнь. В Штатах уже заявили, что, при условии сотрудничества со следствием, Ассанжу дадут максимум 5 лет. Правда, могут найти или придумать другой состав преступления и дать 305 лет – в США это умеют…

Ассанж известен тем, что с 2006 года на интернет-ресурсе Wikileaks публиковал добытые различными путями секретные материалы, которые разоблачают шпионские и дипломатические тайны, высокопоставленную коррупцию, военные преступления во многих странах мира, в том числе в США, и не только. В частности, Wikileaks предоставило ведущим мировым СМИ, например Аль-Джазира, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times, сотни тысяч единиц документов, в том числе, о военных преступлениях США в Афганистане и в Ираке, от которых погибли мирные граждане и даже журналисты западных СМИ. Публиковались данные о содержании заключенных в американском лагере Гуантанамо, о том, как руководство Саудовской Аравии требовало от США нанести авиаудары по Ирану. Все это вызвало масштабные международные скандалы.

Именно сайт Wikileaks публиковал документы, свидетельствующие о крайне неблаговидной роли ряда институций и деятелей западных стран в конфликтах в Сирии и Ливии. Сайт публиковал документы о том, как американское Агентство национальной безопасности (АНБ) шпионило за французскими президентами Жаком Шираком, Николя Саркози, Франсуа Олландом, а также за германским канцлером Ангелой Меркель и рядом германских министерств и ведомств, в том числе путем прослушивания телефонных номеров, причем длилось это долгие годы, начиная с 1990-х.

И что сейчас очень важно для Трампа, Wikileaks опубликовал переписку членов Демократической партии, в частности письма Джона Подесты, главы избирательного штаба Хиллари Клинтон. Именно содержание этих писем было положено в основу дела о вмешательстве Москвы в американские выборы, хотя причастность к этому Трампа пока что так и не доказана.

В министерстве юстиции США заявили, что в Америке Ассанжу инкриминируют сговор с целью взлома компьютерных сетей. За это в случае обвинительного приговора ему «светят» 5 лет тюрьмы.

Ассанж и главный сервер находились в Швеции, которую организаторы СМИ Wikileaks считали самой свободной страной, но они ошиблись. Америка настоятельно добивалась выдачи Ассанжа, и Швеция не смогла отказать Вашингтону в любезности. В 2010 году шведская фемида обвинила Ассанжа в преступлениях сексуального характера. Был выдан ордер на арест журналиста, Ассанж укрылся в Лондоне, но он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, откуда ему была прямая дорога в США. Поэтому Ассанж 19 июня 2012 года укрылся в эквадорском посольстве и попросил в этой стране политическое убежище. Живя в течение 7 лет в тесной комнатке посольства, он продолжал работать и публиковать разоблачительные материалы. В 2017 году Швеция прекратила уголовное преследование Ассанжа, то есть основания для его преследования в Великобритании вроде бы исчезли. Но британские правоохранители продолжили его преследование теперь уже за неподчинение британскому суду.

В марте 2018 года эквадорские власти лишили Ассанжа средств связи за нарушение им письменного обязательства не распространять сообщения, которые можно расценить как вмешательство в отношения с другими странами.

Наконец, после указанных выше «терок» руководства Эквадора с американцами, а также после визита в Эквадор вице-президента Майкла Пенса в июне 2018 года Ассанжа выдали британским властям с явной перспективой передачи его Штатам.

В США, повторим, Ассанжу угрожает пятилетнее лишение свободы. В американском минюсте намекают, что его задержали по договору об экстрадиции с Британией, а реальный срок может быть меньше, как бы приглашая основателя Wikileaks к сделке со следствием.

Зачем это Трампу и где здесь Украина

Советник и давний друг Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани недавно через СМИ пролил свет на то, зачем вдруг Трампу сейчас, в период подготовки к президентским выборам 2020 года понадобился Ассанж. К тому же, это дело может коснуться Украины.

По мнению Джулиани, на которое ссылается американское издание Washington Examiner, Ассанж может рассказать о заговоре демократов против Трампа. Результатом этого заговора якобы и стало ведущееся сейчас в США расследование возможного сговора Трампа с Москвой. Джулиани полагает, что Ассанж поможет раскрыть тех, кто якобы выдумал историю о том, что Трамп вступил в сговор с Кремлем, что вроде бы подтверждается слитой Ассанжем информацией взломе российскими хакерами электронной переписки членов национального комитета Демократической партии и председателя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты.

После того, как следствие не смогло доказать связь Трампа с Россией, нынешний хозяин Белого дома, по мнению Джулиани, намерен выйти со встречными обвинениями демократов в том, что на президентских выборах 2016 года они использовали иностранную помощь со стороны украинских чиновников и олигархов.

По этой причине в США сейчас муссируется вопрос о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины якобы намеренно допустило утечку компромата на главу избирательного Трампа Пола Манафорта, который ранее работал в Украине на Януковича и компанию, но не все полученные здесь якобы из «черной» регионаловской кассы деньги отразил в налоговой декларации. Именно из-за разгоревшегося вокруг этой утечки скандала Манафорт во время предвыборной кампании 2016 года вынужден был уйти с поста главы избирательного штаба Трампа, после чего попал под следствие, а сейчас получил тюремный срок. Это сильно ударило по репутации Трампа и угрожает его перспективам на выборах 2020 года.

Правда, пока еще действующая власть Порошенко, как нынче модно говорить, «переобулась на ходу», и теперь вовсю сливает компромат на демократов, прежде всего на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Известно, что сын Байдена имеет отношение к газодобывающей фирме Burisma Николая Злочевского, бывшего министра экологии и природных ресурсов времен Януковича. При этом Байден, несмотря на весьма почтенный возраст, считается одним из главных кандидатов на выборах президента США в 2020 году.

В свою очередь, Ассанж интересен Трампу тем, что именно через Wikileaks сливалась взломанная переписка демократов, в частности Клинтон и Подесты, в которой речь шла и об Украине. Есть версия, что переписка поможет доказать связь штаба Хиллари Клинтон с олигархом Пинчуком, который мог делать финансовые вложения в Демократическую партию и ее кандидата на выборах 2016 года, а это в Америке запрещено.

Пока шло расследование спецпрокурора Мюллера, Трампу было выгодно, чтобы Ассанж тихо сидел в эквадорском посольстве, как «мышь под веником», и никуда не высовывался, дабы не добавлять лишнего компромата на Трампа. Но как только стало ясно, что расследование не смогло доказать связь Трампа с Москвой, Трамп стремится извлечь Ассанжа теперь уже в качестве источника компромата на своих оппонентов-демократов. Для этого не жалко пожертвовать несколько кредитных миллиардов Эквадору, попутно взяв под контроль это южноамериканское государство и ослабив влияние Китая в регионе.

Если при помощи Ассанжа Трампу удастся доказать факты вмешательства украинских персонажей в американские выборы 2016 года, он сможет не только существенно «отстирать» свою далеко не безупречную репутацию, но и нанести сильный удар по своим противникам-демократам, чем существенно повысятся шансы Трампа во второй раз войти в Овальный кабинет в 2020 году.

Вот так по вине отечественных чиновников и олигархов, которые в своих шкурных интересах влезли в «чужой огород», то есть в американские выборы, куда лазить было категорически нельзя, теперь Украину упоминают за океаном в крайне негативном ключе!