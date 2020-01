Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена «зомби-апокалипсиса»

Главная » Политика » Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса" Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"

Закрыть Отправить

Верховная Рада недавно приняла новый закон «О полном среднем образовании», в Румынии устроили скандал из-за речи Зеленского, а в Китае сообщают о массовом излечении от вируса, — такими были главные новости сегодня, 24 января.

Человек дня — врач-эпидемиолог, исполнительный директор ВОЗ Питер Салама. Сегодня, 24 января, стало известно о смерти гендиректора организации, информируют Экономические Новости.

Зеленский в Израиле

Читайте: Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности

Сегодня, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и с с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент Украины рассказал Нетаньяху три истории о людях, которые спасались от нацистов. В том числе и свою личную.

Перемены в образовании

Читайте: Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"

ВРУ приняла новый закон «О полном среднем образовании», который должен серьезно изменить будущее и учителей, и учеников. В законе немало внимания уделили академической добропорядочности. Наказывать будут за списывание, обман, взяточничество, необъективное оценивание, подсказки от учителя ученику на семестровой контрольной, экзамене или на ВНО, шпаргалки окажутся вне закона. Также, у учеников будет больше независимости: если у них есть свои цели в образовании, они смогут строить индивидуальную траекторию и выбирать предметы для углублённого изучения. Ещё одна перемена коснётся материального положения учителей: им «светят» различные надбавки до тридцати процентов.

Годовщина трагедии

В этот день 2015-го года боевики «ДНР» обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе, с домами и школами. Страшное преступление унесло жизни 31 человека, в том числе двоих детей. Кроме того, более ста граждан были ранены. Сегодня посольство США в Украине напомнило об ответственности Москвы за эскалацию на Донбассе.

Скандал с Румынией

В Румынии разгорелся сильный скандал из-за речи главы Украинского государства Владимира Зеленского ко Дню Соборности Украины, в которой он вспомнил о том, как эта страна заняла Северную Буковину. Как оказалось, причиной такого недовольства стали «трудности перевода». Так, во время обращения Зеленский заявил: «Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину – румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии». А на сайте написали: «Northern Bucovina was occupied by Romanians». Позже эти слова исправили на «Northern Bukovyna was taken by Romanians», но румынские СМИ уже подхватили слова и раздули большой скандал.

Виртуальный реверс газа

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил о том, что между Украиной и Польшей заработал виртуальный реверс газа. Сообщается, что новые возможности активно используются нашими трейдерами и уже стартовали поставки «голубого топлива» из Польши через ГИС Дроздовичи. Раньше нельзя было проводить эти операции из-за транзитного контракта Газпромом, потому Украине нужно было физически вывозить объемы газа в Польшу через Дроздовичи и завозить нужные объемы назад через Германовичи.

Короновирус начали лечить

Зомби-апокалипсис отменяется? В китайских больницах начали выписывать излечившихся от нового коронавируса — 36 пациентов с пневмонией уже вернулись домой. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о проверке трёх случаев с подозрением на заболевание коронавирусом в нашей стране. К тому же, украинцы попросили Китай поделиться информацией о страшном вирусе.

Погода в Украине

В последние дни в стране было несколько холодных дней. А вот с понедельника, 27 января, погода должна несколько измениться — везде потеплеет на несколько градусов. В Укргидрометцентре также рассказали о том, что 26-27 января на западе и на юге Украины температура максимально прогреется до семи градусов, на востоке и на севере — до четырёх тепла.