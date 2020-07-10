Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

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Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность Разумкова и кто за этим стоит, к чему приведет налог на паи для украинцев и при чем здесь Колии́вщина, почему закон о медиа развяжет руки блогерам и журналистам, какие они, новые профсоюзы, и станут ли они эффективным инструментом в борьбе за трудовые права украинцев, что не так со статистикой COVID-19 в Украине и как это связано с переделом рынков в пользу крупных компаний, об этом и много другом мы поговорили с политологом, известным блогером Михаилом Чаплыгой.

После отставки Главы НБУ Якова Смолия президент Зеленский хочет провести эмиссию на 300 млрд грн. и направить эти деньги на три большие программы: по 3 тыс. грн каждому украинцу на период выхода из карантина, на бесплатное кредитование малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат и сохранения рабочих мест, на восстановление электроэнергетики и инвестиции в строительство инфраструктуры. Как полагаете, к чему это может привести?, информируют Экономические Новости.

Денежная эмиссия – это не всегда плохо. Дело в том, что запустить печатный станок под конкретные программы – это позитивная вещь для любой экономики в период кризиса. С другой стороны, печать денег, которая не обеспечена производством товаров и услуг, а также ростом производительности труда, приводит к пустой инфляции, к обнищанию людей, и является, по своей сути, инфляционным налогом на простых граждан.

Как в данном случае поступают цивилизованные страны? Рассмотрим на примере Австрии. Когда случился коронакризис, первыми кто пострадал, были малый и микробизнес, маленькие кафешки, магазинчики, сфера мелких услуг. Власти Вены выпустили боны, обеспеченные дополнительными деньгами, так называемые купоны. Эти купоны, на 10, 25, 30 евро, можно было использовать в кафешках, выпить кофе или позавтракать. Использовать эти купоны можно было исключительно в заведениях Вены. Это целевая поддержка мелкого бизнеса, но без коррупционной составляющей.

Теперь вопрос, так ли это происходит у нас? Безусловно, нет. Поскольку в нашем пенсионном фонде огромная дыра. Он дотируется из бюджета. Страховые фонды по потере работы и трудоспособности также находятся в плачевном состоянии. И теперь, поскольку они наполняются из ЕСВ (единого социального взноса – Прим. ред.), у нас решили, что надо поднять минимальную заработную плату, увеличивая налог на те микробизнесы, которые пока еще как-то существуют. Таким образом, под эгидой позитивной идеи, власть пытается выжать больше денег с тех, кто еще каким-то чудом держится на плаву.

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Возможность уйти от внешнего влияния и зависимости НБУ от внешних игроков-спекулянтов – это безусловно позитивный шаг. Но как будет использован властью этот позитивный шанс — большой вопрос. Сейчас становится очевидным, что действия власти могут привести к раскручиванию маховика инфляции, что, в свою очередь, приведет к инфляционному налогу на граждан. Безусловно, о какой-либо пользе для малого и среднего бизнеса, а также для отраслей экономики, которые переживают кризис, речи не идет.

Как, по вашему мнению, будут развиваться события в ближайшие месяцы?

Еще в конце февраля я предсказал три волны кризиса, которые прокатятся по Украине. Первая волна: высокая, красивая, яркая, но не опасная. Она уже спала. Это волна от «убиения» малого и микробизнеса посредством коронакризиса. Вторая волна придет где-то в конце сентября. И это уже будет разрушающее цунами, которое случится вследствие падения целых отраслей. Вот тогда эта волна накроет всех без исключения. И от того, будет ли у нее грамотное политическое разрешение или нет, будет зависеть степень влияния третьей волны, которая будет в конце ноября нынешнего года. Эта волна ознаменует кризис государственности, кризис государственных институтов и даже встанет вопрос их легитимности.

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Все эти факторы в совокупности, уже в конце нынешнего года, могут подвести страну к вполне конкретному вопросу, а в одной ли стране мы встретим Новый год? Другими словами, если мы не возьмем на себя ответственность за те решения, которые принимаем сегодня, в ближайшей перспективе Украину могут передать в коллективное управление.

Убежден, от того, какой ответ мы дадим на вторую волну кризиса, которая придет от падения промпроизводства, будет зависеть наше будущее. Просто печатать деньги и раздавать в нашей ситуации, увы, не полноценный ответ на те вызовы, которые грядут.

Сейчас — исторический для всех нас момент. Мы стоим на пороге системных преобразований. И, либо мы выбираем перезагрузку государства, новый общественный договор, создаем новые общественные институции, либо нас ждет достаточно печальное будущее. А банальная денежная эмиссия, поверьте, может стать просто продлением агонии максимум на один месяц.

И.о. председателя Антимонопольного комитета стала Ольга Пещанская, сестра которой Светлана Пещанская является номинальным владельцем виллы Зеленских в Италии. Как, по-вашему, это результат кадрового голода в Украине, о котором говорил Зеленский, или это типичное украинское кумовство, только по-кварталовски?

Безусловно, любой правитель, который приходит без своей команды во власть, сталкивается с кадровым вопросом, и далее все зависит от мудрости самого правителя. Он, либо набирает людей, которым он доверяет, а это не обязательно профессионалы. В последствии такие люди становятся, так называемой, «витриной», а профессионалы за их спиной действуют в своих корыстных интересах. Либо правитель набирает профессионалов, с которыми не просто работать, поскольку у них есть своя точка зрения. При этом он делегирует им полномочия, и они несут ответственность за свои действия. Для реализации второго варианта необходимо, чтобы сам правитель был достаточно компетентным и мог разбираться в сути основных процессов, которые происходят в стране. К сожалению, Зеленский избрал путь своего 95 Квартала, путь проверенных людей, которые приведут и его самого, и страну, и нас с вами к неминуемому краху.

Когда я критикую власть, то это происходит не потому, что я злой и непременно хочу эту власть поменять. Моя критика происходит из чувства самосохранения, поскольку я прекрасно осознаю, что ошибочные решения власти приведут, прежде всего, к ее «снесению». К сожалению, эта волна попутно смоет мелкий и средний бизнес, и таких как я. Поэтому с моей стороны — это просто здоровое чувство самосохранения и попытка апеллировать к такому же чувству самосохранения у власти.

К большому сожалению, недостаточный уровень образования и кругозора не позволяет власти осознать то, что происходит сегодня в стране. Я часто привожу пример бабочки, которая сидит на верхушке мачты. Жизненный путь бабочки достаточно короткий. Она не способна к осознанию многих вещей. Те, кто находятся на палубе и у руля понимают, что яхта с пробитым днищем стремительно идет ко дну, набирая воду. Они в панике призывают бабочку что-то делать. Но бабочка утверждает, что все идет прекрасно, ветер раздувает паруса и проблем нет. То что яхта тонет бабочка узнает, когда вода достигнет кончика мачты. Но тогда уже будет поздно спасаться и яхте, и самой бабочке. Вот, собственно, я описал ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в нашей стране.

Многие аналитики утверждают, что «бабочка» может почувствовать воду на кончике мачты уже этой осенью, когда ситуация в экономике ухудшится, радикальные настроения и борьба за улицу сторонниками Шария, Стерненко и Порошенко активизируется. Как полагаете, может ли так случится, что их синергия спровоцирует новый Майдан и отставку Зеленского?

Полагаю, что Майдан вряд ли возможен. Даже если одна группа людей «отметелила» битами другую – это просто яркое медийное зрелище, но за этими действиями нет глубинных процессов. Украинцы, в своей массе, достаточно мирные люди, которые стремятся жить счастливо, в достатке здесь и сейчас. Поэтому борьба за улицу носит исключительно поверхностный характер, в основе которого нет глубинных процессов и идей. Это как разборки банд в 90-х. Только раньше там было противостояние районов, а теперь камень преткновения – это флаги и партийная принадлежность. Еще раз подчеркну, что это ярко, но не глубинно.

Если говорить о том, что может произойти смена власти, то такое теоретически возможно. Но это может случится в следствии закулисного, «дворцового заговора», а не в результате действий улицы, или Майдана.

Предполагаю, что Президент будет пытаться спасти свой рейтинг путем роспуска парламента, чтобы спустить весь пар разочарованного электората в политические выборы несмотря на то, что цена вопроса будет весомой — потеря мандатов в новом парламенте. Думаю, что для него проще играть роль Кучмы, не имея своего большинства, но сформировав коалицию. И в случае провала, списать все грехи на плохих партнеров. Другими словами, быть разводящим, быть над схваткой. Это, пожалуй, единственный вариант, который может его спасти. Поэтому, думаю, будут попытки со стороны Зеленского распустить парламент.

Вместе с тем, исходя из той информации, которая поступает из стен Верховной Рады, мажоритарщики уже отреагировали крайне отрицательно на подобное желание Гаранта. Поскольку они понимают, что больше они в парламент не пройдут.

Зеленский сейчас стоит на растяжке, поскольку он может повторит судьбу Ющенко. Тот в свое время также пытался обезопасить себя подобным образом, и сбросить адреналин избирателя на Верховную Раду, издав указ о роспуске Парламента. Но денег на выборы, увы, не нашлось. Нечто подобное может произойти и сейчас. Если Президент все же решится играть в эту игру и второй раз попытается сломать Конституцию, это ему вряд ли удастся, поскольку депутаты единым монолитом выступят против. Кроме того, попытки Зеленского распустить Парламент и отвести стрелки от себя, выступив в роли разводящего, может напороться на реальность, поскольку на новые выборы просто нет денег. Более того, до сих пор полтора миллиарда не найдено на местные выборы. Я уже молчу о парламентских.

Сейчас в активной фазе будет борьба подковёрная и политическая, поэтому я в меньшей степени делаю ставку на улицу. Хотя должен признать, очень часто яркая медийная борьба за улицу может стать предтечей больших политических движений, если это будет поддержано крупными фракциями парламента.

Кроме того, если будет расти запрос общества на порядок, может случится так, что один из руководителей силовых ведомств получит определенный мандат на то, чтобы без процедуры выборов получить достаточно большую широту власти. И не стоит забывать, что если президент каким-либо образом перестает исполнять свои обязанности, то исполняющим обязанности президента становится спикер Верховной Рады.

А теперь обратите внимание на то, как часто стал появляться спикер Верховной Рады (Дмитрий Разумков — Прим. ред.) на разных встречах, в городах и весях, на телеканалах. При этом стоит обратить внимание, как он аккуратно комментирует спорные и неоднозначные темы: языка, НАТО, реинтеграции Донбасса. Он пытается играть роль «серединного», ни нашим ни вашим, человека мудрого и над схваткой. Не будем наивными. Давайте оценивать все факторы рационально. Предположу, что Разумкова готовят к роли и. о. Президента. И очевидно, что с ним работают и олигархи, и представители некоторых силовых ведомств, которые при подобном раскладе могли бы получить полную исполнительную власть в стране.

По инициативе Галины Третьяковой, главы парламентского комитета по соцполитике в Верховной Раде, Слуги народа собираются забрать имущество профсоюзов на миллионы долларов. Как вы считаете, зачем Третьякова объявила войну профсоюзам и чем это чревато?

На самом деле собственность профсоюзов – это большой миф. У нас есть три формы собственности. Первая форма – это государственная собственность. Вторая форма – это коммунальная собственность. И третья форма – это частная собственность. Никакой четвертой формы нет. Ранее была четвертая форма собственности – коллективная.

До распада Союза украинские профсоюзы стали независимыми. Собственность была принята ими на баланс. Далее, Федерация профсоюзов Украины стала отдельным субъектом согласно законодательству Украины. Их собственность была коллективная. После того как были внесены изменения в гражданский кодекс, эта собственность стала по форме частной.

Нужна ли профсоюзам собственность? Конечно нужна, потому что благодаря своим активам профсоюз может, к примеру, наполнять страйковый фонд, финансировать сами профсоюзы, акции и т.д. Большое заблуждение, что профсоюзы живут на членские взносы. На членские взносы профсоюзы не живут ни в одной стране мира. У многих профсоюзных движений есть бизнес, который и позволяет им сохранять свою автономию.

Если говорить об активах профсоюзов, которые хочет забрать Третьякова, то их совокупная стоимость — около 20 млн долларов. В масштабах государства – это мизерная сумма. А если предположить, что эту собственность еще и распродадут за копейки, то сумма будет еще меньше.

Так какой же мотив преследует Третьякова и ее однопартийцы, пытаясь прибрать к рукам активы профсоюзов?

Скорее всего это взятка или отступная. Вопрос лишь в том, кому и за что. Если мы проведем экскурс в историю, то увидим, что профсоюзы – это часть, так называемого, трипартизма. Это когда существует диалог профсоюзов и работодателя при гарантиях государства. По этой системе живут: Франция, Германия, Израиль и весь цивилизованный мир.

Есть такое понятие как страховые фонды. Например, фонд по временной утрате работоспособности, фонды соцстраха и пенсионный фонд. Это государственные фонды. Их управление осуществляется тремя сторонами в равном представительстве: государством, работодателями и профсоюзами. Другими словами, мы отчисляем что-то со своей заработной платы в пенсионный фонд, чтобы в последствии получать пенсию. Третьякова решила изменить порядок вещей. А для начала ей необходимо получить управление в этих фондах, с тем чтобы изменить представительства этих трех сторон в пользу государства, чтобы оно получило максимум в управлении, а роль профсоюзов была чисто номинальная, что автоматически нивелирует роль трипартизма в управлении. По сути, фонды становятся государственными. А поскольку они убыточные, у Третьяковой уже готов «план Б», ради которого все это и затевалось. И далее в игру вступают частные страховые фонды. В данном случае важно помнить, что Третьякова пришла именно из частных страховых фондов. Естественно, что профсоюзы оказывают сопротивление подробным инициативам, поэтому их надо нейтрализовать. А для того, чтобы выбить профсоюзы из фондов и реализовать свою схему, ей необходимы союзники в Офисе Президента с тем, чтобы сверху поступила нужная команда голосовать «правильно» тем депутатам, кто не поддерживает «соросят».

Третьякова – яркий представитель этой группы «соросят», которые пытаются все сделать частным и подмять все под себя, а вы потом живите как хотите. В конце концов, станете бедными, дети у вас будут некачественными, на этом мы поставим крест.

Ей нужны союзники. А чем можно купить союзников? Их можно купить какими-то обещаниями. Третьякова предложила поддержать ее идею «умыкнуть» фонды, а взамен она даст возможность немного «подерибанить» собственность профсоюзов.

Вот, собственно, и вся схема. Все очень просто, цинично и прагматично.

В Украине ранее было сильное профсоюзное движение. Это был монолит и большая движущая сила с которой считались. В последние годы ситуация в корне изменилась. Олигархат фактически подчинил себе профсоюзы, размыв их влияние различными вновь созданными организациями. Кроме того, новый трудовой кодекс нивелирует профсоюзы как таковые. Как полагаете, возможно ли возрождение профсоюзов и если да, то в какой форме?

Хочу внести немного позитива и берусь утверждать, что новый трудовой кодекс, или как его еще называют «Кодекс о рабстве», скорее всего принят не будет и этот вариант наступления на права граждан у власти не пройдет.

Профсоюзы очень разные. Есть много разных ассоциаций, которые между собой постоянно воюют, а внутривидовая борьба более жесткая чем межвидовая. Но когда встал вопрос о новом трудовом кодексе, объединились все, даже те, кто между собой очень долго воевал внутри профсоюзной среды. Власть у нас умеет объединить людей, за это ей низкий поклон.

Нынешний кризис, который сегодня мы наблюдаем — это кризис экономический, кризис трудовых отношений, наблюдаются изменения на рынке труда, происходит трансформация. Это именно те условия, когда профсоюзы могут родиться заново и вспомнить, что они рождены не в соцпакете или подарках на Новый год, а рождены они как раз в борьбе, поте и крови.

Именно это рождение сейчас и происходит в профсоюзах, и я с радостью его наблюдаю. Не могу сказать, что это очень быстрый и динамичный процесс. Поверьте, это достаточно сложно, поскольку в профсоюзах есть так называемая старая гвардия, профсоюзы очень консервативны, и, как ни странно, в этом их сила. Знаете, есть такое выражение, система бьет класс. Я могу быть очень ярким профсоюзным лидером, но, если за мной нет системы, я ограничусь медийностью, публичными выступлениями и высказываниями. И это безусловно будет красиво и ярко, но не страшно. Страшно – это когда за всем этим стоит система, когда маленький бюрократический и скучный циркуляр выводит на улицы 5,10, 20 тысяч человек, что влечет за собой остановку производств и очень ощутимые потери для собственника. Безусловно, есть минусы в том, что седовласые тети и дяди управляют профсоюзами. Большой минус — они очень консервативны. Но есть и несомненный плюс. Они – системны. И в этом их сила.

Сейчас мы наблюдаем возвращение профсоюзов к истокам. Грядет преобразование и трансформация профсоюзного движения. И я бы очень хотел, чтобы был найден баланс, в котором была бы востребована и система старых и энергия молодых.

Я уверен, что трипартизм — это и есть основа гражданского общества. Это тот институт, который будет сохранять легитимность, поскольку волонтеры, армия, церковь, и профсоюзы должны стать в один ряд институций, на которых, независимо от политических веяний в стране, держалась бы стабильность в обществе и государство.

У нас на глазах «убивается» крупнейшая госкомпания Украины – «Укрзализныця». Это крупнейший работодатель Украины — более 250 тыс человек. Но у компании последние 5 лет падают объемы перевозок, финпоказатели, растут убытки. Уже в ближайший год в компании может наступить коллапс. И одна из ключевых причин — менеджмент. Точнее его отсутствие. Вот где необходимо качественное и независимое профсоюзное движение. А как считаете вы, что не так в этой госкомпании?

Тут мы подошли к вопросу о желтых профсоюзах. Это профсоюзы, которые управляются администрацией. Если управленец мудрый, он прекрасно понимает, что сильный профсоюз – это нормальна коммуникация и диалог с рабочими без принуждения в поиске консенсуса. Но в большинстве случаев, жёлтый профсоюз — означает купленных руководителей профсоюзного движения, и отсутствие сплоченности в его рядах, а также блокирование любых здоровых инициатив.

Что мы имеем в «Укрзалiзницi»? Там есть три профсоюза и каждый из них находится под влиянием того или иного члена наблюдательного совета, через которые лоббируются интересы в менеджменте компании. Например, три члена наблюдательного совета, каждые лоббируют своего протеже на руководящую позицию в менеджменте компании. Если они, без вмешательства профсоюзов, будут между собой воевать, это вызовет возмущение, и все заговорят о лоббировании интересов. Но совсем другое дело, если выйдут на передовую конфликта рабочие. Это уже будет — народная воля. Поэтому и превратили профсоюзы в «приводные ремни» лоббизма.

Но ситуация меняется. И уже сейчас мы наблюдаем рождение новых профсоюзов. Вот была у меня встреча с Евгением Червоненко (экс-министр транспорта и связи Украины – прим. ред.), и он загорелся идеей создать профсоюз дальнобойщиков, после яркого выступления Зеленского в их адрес. Можно пойти дальше. И подумать о создании профсоюза таксистов, поскольку они также хотят иметь прозрачные и понятные правила игры на этом рынке. А объединившись, можно создать профсоюз транспортников, куда могут присоединиться представители других отраслей. Например, один профсоюз транспортников, с случае страйка, может заблокировать всю страну.

Профсоюзы — это большая объединяющая сила, поскольку в основе профсоюзного движения лежит солидарность.

В Раду внесли новый проект закона о медиа. Этот документ пришел на смену предыдущему законопроекту. В новую версию законопроекта перекочевали практически все самые скандальные нормы его предшественника. Более того, некоторые из них серьезно усилены и расширены. В целом, закон стал еще более репрессивным по отношению к медиа. Как вы считаете, этот законопроект демонстрирует либертарианство власти с замашками диктатуры? И есть ли шанс, что за него проголосуют?

Я очень надеюсь, что за него депутаты не проголосуют, потому что это международный скандал.Логику создания данного законопроекта крайне сложно проследить. К примеру, давайте зададимся вопросом, откуда берутся законодательные инициативы? Если в обществе возникают неразрешимые проблемы, которые невозможно урегулировать на уровне общества, пишется проект закона, прорабатываются механизмы на законодательном уровне как решить ту или иную проблему. Далее законопроект «заходит» в Парламент и за него голосуют.

Теперь, возвращаясь к вопросу о медиа, у меня вопрос. А какой у нас список неразрешимых проблем, касающихся медиа, которые не регулирует нынешнее законодательство? Даже пункт о, так называемом, «языке вражды» в новом законопроекте уже регулируется действующим Кодексом. Тогда о чем новый законопроект? И почему в одном законе надо регулировать и печатные, и электронные СМИ, и телевизионные. Все это мне напоминает сало, мед и танки. А это значит, что истинная цель этого законопроекта — не разрешение этих формальных проблем, а создание новых и в этом наибольшая беда.

Получается, целью законопроекта является не решение проблем, которых на самом деле нет, а введение жесткой цензуры, плюс — создание условий для самоцензуры. Например, любую критику власти могут определить как «мова ворожнечі». Что это и как определяется — никто не знает. И виновность будет определять суд. А какой у нас суд — мы все знаем. И даже, если суд оправдает СМИ, то как потом компенсировать все убытки от временного прекращения деятельности медиа. Знаете, это как ситуация с полицией. Сначала подчинись, а потом обжалуй. Я сомневаюсь, что у власти что-то получится с этим законом.

Кроме того, по поводу данного законопроекта прозвучала достаточно жесткая критика со стороны ЕС, ОБСЕ, со стороны международных профессиональных организаций. Все это негативно сказывается на имидже власти и президента Зеленского.

Природа свободы слова такова, что на каждый новый способ борьбы с ней, найдется десять способов ее выразить. Даже те блогеры, которые между собой враждуют, объединятся перед общей угрозой. Если сегодня я воюю в информационном пространстве с блогерами Порошенко, то завтра, если кто-то из власти на них «наедет», я буду среди первых, кто заступится за них, и еще позову своих друзей присоединиться. Логика проста, сегодня придут за ними, а завтра придут за нами. Именно в такие моменты проявляется корпоративная солидарность. Война со СМИ и блогерством всегда заканчивается поражением власти.

Вы спрашиваете, почему подобный закон инициирует нынешняя власть, которая называет себя либертарианской? Ответ прост — нет более страшного хозяина, чем бывший раб. Тот кто вчера был рабом, а сегодня получил власть волею случая, еще страшнее в своих проявлениях, чем вчерашние правители.

Если честно, я не очень боюсь того, что они примут этот закон. Это просто развяжет нам всем руки, потому что когда закон не справедлив, он становится легальным, но не легитимным. А в нашей жизни ключевое – это легитимность.

В Раду Слуги планируют внести ещё один законопроект, который окончательно добьёт малого и среднего фермера. Предлагается ввести налог в 6 тыс грн за пай для рядовых владельцев земли. Это уже не просто лоббизм — это силовое вытеснение мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями, а «Слуги народа» выступают просто банальными исполнителями заказа?

Когда Слуги распродавали землю крупным транснациональным корпорациям и финансовым группам мы понимали, что идет «торговля Родиной», последняя распродажа страны. Но народу это все подавалось под соусом, что все мы станем собственниками земли. Ну, отлично, стали вы собственниками, где вы теперь возьмете деньги на то, чтобы арендовать средства производства, где дизель, трактор возьмете. А возьмете в банке, а залогом будет земля. Долго держать эту землю нельзя, поскольку они вводят налог. Другими словами, у вас «отожмут» вашу собственность. Но, поверьте, это только цветочки. Ягодки – это когда участки земли начнут гореть, потому что люди будут отказываться продавать свои паи новым собственникам.

Думаю, при отсутствии эффективной правоохранительной системы в стране, и наглом подходе «соросят», не за горами Колиивщина. А это страшная вещь, потому что под этот каток попадаем все мы. К сожалению, «сосоросята» нас упорно ведут к этому. Когда никакой закон и право не действуют, это не революция, это бунт, жестокий и беспощадный.

Товарищи думают, что они успеют удрать куда-то, но, коронакризис вряд ли позволит им это сделать. Что будет с ними, меня мало интересует. Больше печалит то, что в этой ситуации брат может пойти на брата, бандит может поднять голову. Пока вы будете митинговать на Майдане, кто-то пойдет грабить магазины и банки.

Страх хаоса, страх беспощадности восстания, или бунта — это то, что меня пугает и останавливает от различных радикальных призывов. К сожалению, действующая власть и «соросята» не ассоциируют себя с этой страной с ее прошлым и будущим. Им на это наплевать. Они, лишенные разума и ослепленные деньгами не понимают, что каток накроет не только нас, но и их. Очень верю, что у депутатов хватит здравого смысла и чувства самосохранения не голосовать за подобные вещи, тем более в преддверии местных и, возможно, парламентских выборов.

Как полагает, что творится со статистикой по COVID-19. Министр Степанов говорит о том, что планируют разворачивать госпиталя в ожидании второй волны коронавируса, ситуация критическая. Спустя несколько дней Президент Зеленский заявляет о стабилизации ситуации с коронавирусом. Как считаете, нет ли здесь злого умысла, или корыстных интересов?

Начнем с того, что статистики не существует вообще. Если вы попытаетесь найти статистику по причинам смертей украинцев, вы этого не найдете. Поэтому нет реальной статистики ни у Президента, ни у Министра, ни у местных властей. Все цифры взяты с потолка. Даже сильные мира сего часто кушают фейковую информацию, а спецслужбы этим всем пользуются и запугивают руководство страны.

Единого центра управления в стране нет. Кто последним зашел к Президенту, тот и прав. Вот что мы имеем во всех сферах, в частности, и с коронавирусом. Какой-либо медицинской статистической подоплеки под всем этим нет. Но есть экономическая и политическая выгода. Вот они решили, что нам не нужно проводить местные выборы. А что для этого надо? Для этого надо нагнетать ситуацию и сеять панику. Покупать по два поста в день у ботоферм. Повестка дня — какие страшные смерти вокруг нас, и как нужно носить маски. Параллельно, к этой истории, подключаются лидеры общественного мнения. Они тоже пишут по два поста в день. На экранах тоже ответственные люди рассказывают, как все плохо и мы все умрем, всем замотаться в белую простынь и идти на кладбище, всем сидеть дома, никаких выборов, не выходить на улицу и т.д.

Но в последствии до власти начинает доходить, что все это упирается в срыв учебного года. А это уже пахнет восстанием. Если дети не учатся, это значит — они не конкурентны на рынке труда. Они будут лишены будущего. А за будущее своих детей очень многие выйдут на улицы. Кроме того, родители не смогут работать, потому что необходимо быть учителем дома. И тут власть понимает, что нужно давать задний ход. Поэтому и получается такой разнобой и непоследовательность в действиях.

В основе всех этих хаотичных решений — политическая и экономическая целесообразность. С точки зрения экономической — идет передел рынка, при котором, микро-, малый и средний бизнес уничтожаются в пользу крупных сетей.

Злые языки говорят о том, что карантин очень выгоден нынешней власти в преддверии предстоящих местных выборов. Рейтинг «зелёных» серьезно просел, а карантин — это прекрасный̆ повод перенести выборы на весну вместе с парламентскими. Как полагаете, такой вариант возможен?

Местные выборы состоятся, потому что это вопрос конституционный. Других вариантов нет. Вопрос в том, станут ли местные выборы разрешением политического кризиса? Те изменения, которые хотят внести в избирательный кодекс, они нивелируют проведение выборов как таковых, потому что согласно демократическим стандартам, нельзя изменять «нарезку» округов, осуществлять административно-территориальное деления, менее чем за год до выборов, а также нельзя изменять «правила игры» менее чем за полгода. Это вообще «красные линии» для проведения демократических выборов. Если они все же проводятся с нарушением условий, о которых сказано выше, это значит, что они не легитимны.

Еще она проблема, которая возникает у Слуг, где набрать людей? По тем правилам, которые сейчас прописаны, Зеленский не может набрать идеологических партнеров. А это значит, что у них будет открыта франшиза. И люди, которые по их квоте зайдут, будут весьма далеки от Слуг, и впоследствии станут их «дамокловым мечем». Это та ситуация, когда хвост будет тяжелее головы.

Как полагаете, какие реальные рейтинги по партиям будут ближе к осени? Сколько реально возьмёт партия «зелёных»? 15% — это реально?

Думаю, так и будет. При этом будет расти существенно рейтинг ОПЗЖ и они могут выйти на первое место. На третьем месте будет Порошенко, у которого своя роль в этих выборах. Это такой себе спаринг партнер для Зеленского. Как в свое время для Кучмы был Симоненко, которым всех пугали, мол, будете ходить все в красных галстуках, если не проголосуете за Кучму.

Для Януковича таким спаринг партнером был Тягнибок. Сейчас для Зеленского — это Порошенко. Но, по сути, Зеленский и Порошенко – это аверс и реверс одной монеты. Разницы между ними нет, поскольку Зеленский продолжает политику Порошенко.

Кроме того, альтернативой Зеленскому выступает Тимошенко и «Батькивщина». Не стоит сбрасывать со счетов и большой процент голосов тех, кто еще не определился, а это открывает большие перспективы для новых политических проектов.