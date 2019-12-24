Газовая война отменяется? Мировое соглашение «Нафтогаза» с «Газпромом» — мнения экспертов

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Озвучивая результаты встречи представителей Европейского союза (ЕС), Украины и Российской Федерации (РФ), а также компаний «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром», министр энергетики Алексей Оржель на брифинге 21 декабря заявил, что Украина подпишет газовые соглашения с РФ до 1 января 2020 года на 5 лет.

При этом предусмотрена возможность продлить договор еще на 10 лет. Минимальный гарантированный объем транзита газа в первый год составит 65 млрд кубометров в год, далее — по 40 млрд кубометров. Оржель подчеркнул, что НАК «Нафтогаз» и «Газпром» отзовут новые встречные иски из арбитража. А украинская компания может получить от россиян $3 млрд. Итоги переговоров вызвали шквал обсуждений у украинских экспертов, информируют Экономические Новости.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, несмотря на отсутствие самого контракта на транзит, позитивно, что сторонам удалось достичь компромисса по ключевым позициям. «Пока мы имеем только протокол по результатам встречи, самого контракта еще нет. Но в целом позитивно, что стороны нашли компромисс. Это лучше, чем возможное возникновение кризиса, связанного с остановкой транзита со всеми вытекающими последствиями. Поэтому отсутствие кризиса – уже хороший сигнал.

Что касается объемов транзита и срочности контракта – все произошло, как и договаривались Зеленский с Путиным в Париже. О том, что будет некий средневзвешенный срок продления контракта и соответственно объемом транзита «голубого топлива». Поэтому пока все достаточно хорошо. А дальше надо смотреть, когда будут подписаны конкретные документы и сам контракт», — сказал «ЭН» эксперт.

Также позитивным Землянский считает тот факт, что 3 млрд. долларов, которые Россия должна была выплатить Украине, согласно решению Стокгольмского арбитража, мы получили сразу деньгами. «Это достаточно большая сумма. Пока я не вижу здесь какую –либо «зраду», которую пытаются активно разогнать некоторые СМИ и политические силы. Например, «Европейская солидарность». Как по мне, господину Порошенко самому не плохо было бы ответить за предыдущие пять лет, что происходило в газовой сфере, начиная с тарифов», — сказал он. В то же время, продолжил Землянский, дальнейшая ситуация относительно тарифной политики в стране будет зависеть от правительства Гончарука. «Правительство хотело зафиксировать цену, начиная с января, называя ее «страховой». Будет ли это «страховая» цена, будет ли обязательное постановление правительства, или мы все-таки будем исходить из принципа ценообразования, которое было ранее, покажет время. Если будем исходить из того, как было до этого, тогда цена на газ снизится в среднем где-то на 20% уже с января 2020 года. Если же ее опять зафиксируют административно, тогда цена повысится. НАК «Нафтогаз Украины» не должен же терять доходы, правда?! Это гораздо важнее, чем доходы украинцев. Поэтому главное, чтоб мама господина Коболева была счастлива и довольна», — резюмировал Землянский.

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Член общественной организации «Союз участников либерализации газового рынка» Мария Яковлева считает договоренности между «Нафтогазом» и «Газпромом» полной сдачей энергетических интересов Украины. «Предварительная сдача интересов уже состоялась. Очень тихо и незаметно состоялось подписание контракта на транзит нефти на 10 лет с РФ. Теперь собираются подписать контракт по транзиту газа. Требования, которые поставила российская сторона, чтобы Украина получила транзит на пять лет – отказ от судебных исков на 12 млрд. долл., снятие ареста на собственность, активы и денежные средства «Газпрома», а также отказ от каких-либо претензий в будущем по искам и по контрактам на поставку и транзит от 2019 года — считаю абсолютно неприемлемым. Таким образом, мы отказываемся от нанесенных нам убытков на Востоке Украины и в Крыму. Фактически мы признаем, что Россия не является страной-агрессором. Исходя из этого протокола, можно сделать вывод, что Украина — сторона обвинения. Мы являемся побежденной страной и выплачиваем репарации», — сказала «ЭН» эксперт.

По ее словам, вторая часть протокола дает четкое понимание для чего все делалось. Так, «Нафтогаз» и «Газпром», а не (почему-то) независимый Оператор ГТС и «Газпром», подписывают т.н. соглашение «об организации транзита». Далее «компания-организатор» подписывает с Оператором ГТС «транспортное соглашение». «То есть, в дальнейшем «компания-организатор» непонятного происхождения, может быть российская или украинская, (очевидно побоялись написать, что это будет негосударственная компания, или компания из страны-агрессора, поэтому указали как «компания-организатор», что может быть повторением истории с «УкрРосЭнерго»), подписывает «транспортное соглашение» с Оператором ГТС. И начинается «игра в напёрстки», где они самостоятельно определяют параметры и обязательно должны прописать, что в договоре не должно быть штрафных санкций. После этого НКРЭКУ обязано все те условия, которые подпишут между собой «компания-организатор» и новый Оператор ГТС, внести соответствующие изменения в типичный договор на транспортировку. Я еще такого не видела, чтоб НКРЭКУ у нас руководствовалось такими подставами. И только после этого «компания-организатор» и Оператор ГТС подписывают типичный договор на транспортировку», — сказала Яковлева.

По ее словам, все затевалось лишь с одной целью, чтобы «Нафтогаз» получил деньги за транзит. «Хотя это не будет называться «контрактом на транзит», а соглашением «об организации транзита», но все же деньги будут идти через «Нафтогаз». А новосозданный Оператор ГТС так и остается исполнителем. Для этого реализовывались махинации с изменением законодательства, когда создавали независимого Оператора ГТС, чтобы все денежные потоки опять получил не Оператор ГТС, а любая другая компания, подконтрольная «Нафтогазу». Новый Оператор ГТС будет получать лишь небольшую часть денег, как в свое время получал «Укртрансгаз» и будет постоянно убыточным. И снова будет повод поднимать тарифы. Поэтому считаю, что это самая большая афера будущего года», — уверена эксперт.

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В этом контексте она заявила, что независимого Оператора ГТС можно было создать более простым путем. У нас есть государственная компания «Укртрансгаз», акции которой, согласно постановления Кабмина № 360-р, находится в управлении НАК «Нафтогаз Украина». Государству в лице Кабмина необходимо было принять решение как собственника компании-оператора «Укртрансгаз» и забрать акции с управления НАК «Нафтогаз Украина», передав в управление тому же Минфину. И анбандлинг можно было считать завершенным. «В этом случае не нужно было бы вносить изменения в налоговое законодательство, которые ломают абсолютно всю систему налогообложения в стране и освобождать от налогообложения активы, которые передаются с одной компании в другую, хотя это государственные компании. И мы понимаем, что начнется скрытая приватизация. Ведь когда негосударственной компании передается стратегически важный актив, государство на это не будет иметь никакого влияния», — отметила эксперт.

Еще один негативный момент в контексте анбандлинга, о чем почти не говорят в СМИ, – решение разорвать газовую трубу и хранилища, что отнюдь не является требованием Третьего энергетического пакета ЕС. «В нашей стране, когда проектировалась ГТС, она проектировалась как единый проект трубы и хранилищ. Для того, чтобы что-то отделять, вам любой технический эксперт скажет, что необходимо провести технический анализ. Ничего подобного сделано не было. Подземные хранилища остались в «Укртрансгазе», а газовая труба перешла к новому Оператору ГТС. Таким образом, их искусственно разорвали. Это грозит последствиями. В первую очередь, увеличится аварийность при транзите газа и газопоставках», — уверена Яковлева. По ее словам, пошли на такие шаги сознательно, чтобы искусственно ограничивать мощности самой большой ГТС в Европе. «Считаю такой шаг огромной стратегической ошибкой, потому что следующее поколение не сможет построить такую мощную ГТС. На это просто нет денег, а искусственно порезать на чей-то заказ, как порезали много украинских стратегических предприятий на заказ конкурентов, возможно. Думаю, следующим шагом будет сокращение подземных хранилищ», — добавила эксперт.

«Украина имела исторический шанс избавиться от российской «петли» и иметь взаимоотношения по транзиту нефти и газа с европейскими компаниями, который, к сожалению, новоизбранная власть не использовала. Это был бы правильный стратегический шаг для будущего Украины как свободного, независимого и суверенного государства. Тогда бы очень быстро закончилась война. Именно взаимодействие с европейскими компаниями предоставило бы нам тот баланс, который так необходим. К сожалению, у власти такая стратегия отсутствует. Они сегодня решают какие-то мелкие проблемы. Вся риторика старой и новой власти была исключительно одна – только сотрудничество с Россией. Я поздравляю Россию, их лоббистов и наших изменщиков. Они свои деньги отработали — стратегические интересы Украины сдали», — резюмировала она.

По словам президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца, поскольку ни руководство НАК «Нафтогаз», ни представители Кабмина не оглашали в чем выражается стратегические и национальные интересы Украины, которые они якобы отстаивали перед началом переговоров, любая договоренность интерпретируется ими как «победа». «Хотя на самом деле со 150 млрд. куб. газа, которые ранее ежегодно Украина транспортировала через свою ГТС, договоренность о 40 млрд. куб. м. газа в год – вряд ли можно называть победой.», — сказал «ЭН» эксперт. По его словам, теперь за эксплуатацию ГТС с ее недозагруженностью будут доплачивать в виде тарифа на транспортировку газа украинские конечные потребители. «Что было сделано. НКРЕКП вынесло на голосование и будет проголосован тариф в 2,5 раза выше, чем за предыдущие периоды для новосозданного Оператора ГТС», — уточнил Трохимец. По его словам, тот факт, что украинская сторона так легко отказалась от своих исков по отношению к «Газпрому» говорит лишь о слабой правовой аргументации. «Если бы «Нафтогаз» чувствовал сильную позицию в своих требованиях на 20 млрд. долларов компенсации, то не стал бы отзывать иски. Пригрозить, что они подадут в суд, а потом отозвать свой иск отнюдь не говорит о сильной правовой позиции», — отметил эксперт. В тоже время эксперт считает позитивным тот факт, что сторонам все же удалось договориться. «Это лучше, чем ничего. Но работа «Нафтогаза» за последние пять лет под руководством Коболева и Витренко – это полный провал. И то, что мы сегодня имеем, — это результат их провальной работы», — подытожил он.

Экономический эксперт Борис Кушнирук не исключает, что вскоре начнется новая часть «зрады», если руководству «Нафтогаза» заплатят вторую часть их премии в размере 1% от 3 млрд. долл. «Это постановил еще Наблюдательный совет. И после того, как им заплатили деньги, у нас началась массовая истерика, хотя, по большому счету, люди привезли в Украину огромные деньги. Думаю, мы еще увидим истерику по этому поводу. Не знаю, будет ли руководство «Нафтогаза» настаивать на том, чтобы им эту премию выплатили, как это предусмотрено решением Наблюдательного совета.», – сказал Кушнирук.

При этом эксперт указал на тот факт, что наибольшая неопределенность сейчас остается относительно размера тарифа на транзит – конкретики по этому поводу пока не озвучивалось. «Если тариф будет определяться по европейским правилам, то там есть нюанс, что чем меньше объемы, тем дороже должно быть. Потому что на удержание системы нужно определенное количество денег. И если первый год – это 65 млрд кубометров, а второй – 40 млрд кубометров, то доходов будет меньше, а будут ли они покрывать траты газотранспортной системы, неизвестно. Но при 40 млрд Украина в бюджет почти ничего не получит, потому что все эти деньги пойдут на поддержание этой системы. Единственный плюс, что мы не будем тратить дополнительные средства на обеспечение газотранспортной системы самостоятельно, потому что если нет этого транзита, мы сами должны поддерживать систему за собственные средства. Поэтому сейчас таких трат не будет, но и прибыли тоже не будет, особенно с 2021 года. Но в любом случае, это пока что неопределенно, 29 декабря они подпишут контракт и там будут видны тарифы», – сказал эксперт.

В то же время, продолжил он, тот факт, что договоренности по транзиту газа в Европу достигнуты, вовсе не гарантируют Украине светлое будущее. «Это нас не страхует от того, что когда Россия в полном объеме введет «Северный поток – 2», она может использовать это, в том числе, и для полномасштабной военной агрессии. Потому что пока Европа зависела от транспортировки газа по территории Украины, любые проблемы в Украине становились проблемами и Евросоюза. Как только газоснабжение будет полностью обеспечено за границами Украины, в этом случае такие риски для Европы пропадают. Они смогут высказывать неодобрение, беспокойство, но ничего не делать, когда Россия начнет полномасштабное военное вторжение. Нужно понимать, что такие риски есть, и они не исчезают. И «Северный поток – 2» для того и строился, чтобы уменьшить заинтересованность Европы в Украине», – сказал Кушнирук.

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев и вовсе считает, что пока рано обсуждать итоги переговорного процесса по транзиту газа. «Мы знаем об этих договоренностях только со слов. Однако не видели никаких документов, или чего-либо, подтверждающее слова спикеров. Были пресс-конференции, в которых говорилось о достижении каких-то соглашений, что они будут подписаны в течении недели, если будет достигнуто какое-то политическое соглашение. Поэтому сложно оценивать то, чего пока нет», — сказал «ЭН» эксперт. «Меня удивляет, насколько высокопоставленные чиновники, а вслед за ними и некоторые СМИ у нас спешат или кричать о победе, или рассказывать про «зраду». На мой взгляд, пока еще не о чем кричать ни первым, ни вторым. Давайте дождемся подписания документа или подтверждения того, что такое соглашение достигнуто.», — подытожил он.

Отметим, в «Нафтогазе» признали, что существует риск, когда РФ может отказаться от транзита газа через Украину в то время, как она уже отзовет свои иски против российского «Газпрома».Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — сказал он.

Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут этот риск».