Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты

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Приватизация предприятий, находящихся в государственной собственности, позволит увеличить доходную часть бюджета, суммы налоговых отчислений предприятий за счет привлечения более эффективных менеджеров к управлению и инвестиций. Однако продажа крупных госпредприятий может привести к разбазариванию государственного фонда, оставшегося еще с советских времен и имеющего стратегическое значение, важного для национальных интересов, национальной безопасности и обороны, особенно во время войны. «Экономические Новости» попытались разобраться в этом вопросе на основании мнения экспертов.

2 октября 2019 года Верховной Радой был принят Закон Украины «Про перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации” № 1054−1, согласно которому теряет силу Закон Украины от 7 июля 1999 года № 847-XIV «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» и поручается Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня опубликования закона разработать и представить на утверждение Верховной Раде перечень акционерных обществ в которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, в уставных капиталах не может быть менее 50 + 1%, информируют Экономические Новости.

Согласно пояснительной записке, главной целью закона № 1054-1 является привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, рост производительности предприятий, создание новых рабочих мест, устранение неоднозначности законодательных норм в сфере приватизации государственного имущества. После принятия закона замглавы Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта сообщил о важности данного закона для эффективного использования госимущества и написал в Facebook, что “Верховная Рада проголосовала за законопроект об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. Закон 1054-1 даст возможность действительно эффективно использовать госимущество. Во-первых, корпоратизированные госпредприятия, такие как Укрпочта, Укрзализныця или Нафтогаз, лишатся балласта и начнут зарабатывать, а не тратить на свое содержание. Во-вторых, продажа непрофильных активов компаний и министерств пополнит госбюджет, а не чьи-то карманы”.

Известный экономический эксперт Виктор Скаршевский сообщает, что, исходя из показателей, которые заложены в бюджет, большой приватизации в этом году не планируется, потому что в доход от большой приватизации заложено всего 6 млрд грн. “А для того, чтобы выполнить этот показатель, достаточно продать всего одно предприятие, например ПАТ “Центрэнерго”. Оно оценивалось как раз в 6-7 млрд грн. Это означает, что никаких крупных продаж в этом году не планируется, несмотря на все эти декларации. В принципе может повториться ситуация последних пяти лет, когда каждый год заявлялось о большой приватизации, а ничего по факту не происходило”, — говорит эксперт в эксклюзивном комментарии для “ЭН”.

Относительно стратегически важных для экономики страны предприятий Павел Кухта сообщил, что “с ними также будет все в порядке. Закон обязывает правительство подать на утверждение перечень госкомпаний, в которых нельзя уменьшать долю государства ниже 50% + 1 акция в течение трех месяцев. Это и будут стратегические государственные предприятия. Но им уже можно будет привлекать инвесторов как миноритарных владельцев и эффективно развиваться, как во всем мире! Остальные предприятия, которые были в списке, как можно быстрее нужно продавать через открытые электронные торги в системе ProZorro.Продажи”. Автор закона народный депутат Украины Роксолана Пидласа рассказала о предложенном подходе по управлению стратегическими предприятиями и написала в Facebook, что “… мы нашли компромисс по новому перечню: я предложила обязать правительство представить на утверждение перечень госкомпаний, в которых нельзя уменьшать долю государства ниже 50% + 1 акция. Это будут те же стратегические государственные предприятия, которые все так боятся отдать в частные руки. Преимущество такого подхода против тотального «бана» на приватизацию заключается в том, что мы можем корпоратизировать эти компании и привлечь частного инвестора на правах миноритарного акционера, оставив контроль за этими стратегическими предприятиями в руках государства. И это — прогрессивный подход к управлению госсобственностью образца 2019 года, а не 1999. Остальные предприятия из перечня могут сразу пойти на малую приватизацию через ProZorro.Продажи или быть корпоратизированными, реструктуризированными и т. д. Пребывание их под запретом до приватизации стимулировало лишь тихие хищения и искусственные накачки долгами, но отнюдь не развитие этих компаний”.

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов относительно коррупционной составляющей деятельности госпредприятий сообщил, что на сегодня госпредприятия являются одним из крупнейших источников коррупции. “В целом масштабы коррупции в госпредприятиях — это десятки миллиардов гривен. Большая часть из этих дел расследуется. 9 февраля 2019: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует дела об убытках государственных предприятий на общую сумму более 18 млрд гривен. Такие данные озвучил директор бюро Артем Сытник. «В объективе наших расследований — более 30 госпредприятий. Общий размер понесенных убытков, по предварительным оценкам, превышает 18 млрд гривен», — сказал глава НАБУ. Данные НАБУ за полгода 2019: на протяжении января-июня 2019 детективы начали расследование 533 уголовных производств. Подавляющее большинство из них касается хищения имущества или нанесения ущерба государственным предприятиям, в уставном капитале которых доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%. Более 60 производств связаны со злоупотреблениями на предприятиях топливно-энергетического (ТЭК) и оборонно-промышленного (ОПК) комплексов”, — пишет Милованов.

Соучредитель гражданской платформы «Новая страна» Андрей Длигач также подчеркивает наличие коррупционной составляющей в работе госпредприятий и сообщает, что «…у нас провалены конкурсы на руководителей большинства госкомпаний. Если практически решена проблема государственных закупок на госпредприятиях и там уровень коррупции существенно снизился, то на продажах ее пока еще не побороли. Продажа продукции, производимой на госпредприятиях, происходит за бесценок, а затем структуры, которые обросли вокруг государственных предприятий, продают уже дороже «.

Ситуация с госпредприятиями в Украине

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Тимофей Милованов сообщил, что “в Украине сейчас 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности. Из них 2300 более-менее живые, остальные надо признать банкротами. Причем более тысячи из них были в списке запрещенных к приватизации. Для сравнения — в мире количество госпредприятий единицы. В государственной собственности должны остаться объекты: обеспечивающие безопасность государства; являющиеся естественными монополиями, которые имеют жизненно важное значение для общества; предприятия, чьи услуги/товары не могут предоставляться другими предприятиями”.

Согласно данным Государственной службы статистики, в 2018 году количество государственных предприятий в Украине составило 3851 шт., а по сравнению с 2013 годом их количество сократилось на 2100 шт., что частично связано с приватизацией, реструктуризацией или ликвидацией.

Количество государственных и коммунальных предприятий в Украине

Количество Предприятий, шт. Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего предприятий 1 369 348 1 328 015 1 11 7054 1 179 553 1 230 155 1 288 309 Государственные предприятия 5951 5579 4022 3987 3896 3851 Коммунальные предприятия 15 006 13 792 11 436 11 672 11 638 12 719

Источник: Госстат

По информации Правительственного портала, 40% госпредприятий прекратили деятельность и являются рабочими только на бумаге. Каждое третье предприятие убыточное и является постоянным объектом государственных рисков. Из-за недостаточного качества механизма контроля и неудовлетворительного уровня прозрачности деятельность государственных предприятий является источником коррупционных рисков и убытков государства.

В отчете Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины за 6 месяцев 2018 года презентованы основные показатели финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, обзор портфеля и общая информация про деятельность госпредприятий. Согласно представленным данным, финансовые показатели некоторых крупных государственных предприятий за первые полгода 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ухудшились, в частности, чистая прибыль ПАТ “НАК “Нафтогаз Украины” уменьшилась на 16,7 млн грн, ПАТ “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины” – на 143 млн грн, а ПАТ «Укргидроэнерго» – на 100 млн грн.

Показатели деятельность крупнейших государственных предприятий Украины

Предприятие Период 2018 vs 2017 2018 vs 2015 6 мес 2015 г. 6 мес 2016 г. 6 мес 2017 г. 6 мес 2018 г. ГП “Международный аэропорт “Борисполь” 214 535 951 841 — 110 627 НАК «Нафтогаз України» (4 468) 19 344 27 719 11 004 — 16 715 15 472 ПАТ “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” 1 349 (80) 298 155 — 143 — 1 194 ПАТ “Аграрный фонд” 625 25 70 25 — 45 600 ПАТ “Центрэнерго” (268) 686 2 019 439 — 1 580 707 ДП НАЕК «Енергоатом» 2262 1118 1 629 3 186 1 557 924 ПАТ «Укргидроэнерго» 403 1 181 1 328 1 228 — 100 825

В то же время по сравнению с 2015 годом результаты деятельности предприятий значительно улучшились, что связано с запуском реформы по повышению эффективности управления государственной собственностью

Немного о реформе управления госпредприятиями

Стратегия повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования государственного сектора экономики была утверждена Кабинетом министров Украины в 2015 году. Главной целью реформы является обеспечение прозрачности деятельности и отчетности государственных предприятий, улучшение операционных и финансовых результатов, снижение доли государства в экономике и ликвидация неработающих предприятий. Согласно принятой стратегии, повышение эффективности деятельности госпредприятий обеспечивается путем внедрения следующих мер: усиление бюджетного надзора, совершенствование корпоративного управления субъектами хозяйствования, реструктуризация и реорганизация субъектов хозяйствования, а также проведение прозрачного и комплексного процесса приватизации.

Согласно информации, представленной на Правительственном портале, необходимость реформы назрела давно, поскольку с 1991 года государственный сектор экономики практически не изменялся. Сейчас главной задачей государства является сделать процесс управления государственными предприятиями прозрачным и профессиональным, в соответствии с лучшими международными стандартами путем проведения коренных изменений.

Современная модель управления государственными предприятиями предусматривает введение ими инструментов корпоративного управления, в частности стратегического планирования, разработку и утверждение государством как акционером отдельных стратегий деятельности для каждого предприятия, назначение независимых наблюдательных советов и разработку системы поощрения для наблюдательных советов и правления. Это ключевой фактор в обеспечении результативного функционирования предприятия, что подтверждается опытом многих государственных предприятий в других странах. Такой подход не только создаст финансовую выгоду для государственного бюджета, но и повысит качество услуг, предоставляемых гражданам, положительно повлияет на национальную экономику и бизнес-среду, повысит привлекательность Украины для инвесторов, ликвидирует коррупционные риски.

Президент Центра антикризисных исследований, д.э.н. Ярослав Жалило считает, что процесс приватизации должен развиваться, потому что у нас есть крупные государственные объекты, эффективность управления которыми оставляет желать лучшего.

Зачем происходит приватизация? Для того, чтобы обеспечить более эффективное управление имуществом. Поэтому сам по себе этот процесс должен развиваться. Но необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, когда мы говорим о крупных государственных объектах, необходимо, чтобы процесс приватизации каждого из них происходил по специальной процедуре. То есть чтобы он прорабатывался в ручном режиме с учетом всех особенностей представления этим предприятием на рынке соответствующих товаров и услуг, социальной значимости, значимости для национальных интересов, для национальной безопасности и обороны, что особенно важно в контексте того, что война продолжается.

Также важно учитывать монопольную ситуацию на рынке. И вот, опираясь на эти особенности, необходимо выстраивать конкретные и иногда даже возможно специфические условия, которые необходимо учитывать при приватизации. Это позволило бы отвлечь, во-первых, недобросовестных инвесторов, во-вторых, спекулятивных инвесторов и, в-третьих, учесть, что крупные, особенно госпредприятия, на сегодняшний день выполняют не только экономические, но и другие функции.

Второй момент, который необходимо учитывать, состоит в том, что ситуация в украинской экономике на сегодня такова, что ожидать получения максимально возможного финансового эффекта от приватизации не стоит. Потому что сохраняются высокие курсовые и финансовые риски, а темпы экономической динамики остаются слабыми. И, как следствие, стоимость активов занижена. Поэтому при проведении приватизации необходимо прежде всего привлекать эффективного собственника. И следующим шагом является привлечение дополнительного финансового ресурса. Очень важно, чтобы те государственные предприятия, которые будут приватизированы, были разделены на те, в отношении которых сегодня важно как можно быстрее обеспечить эффективное управление, и те предприятия, от которых можно ожидать получение дохода для бюджета, но необходимо выбрать соответствующий момент на рынке с целью получения максимального дохода от реализации предприятия. Однако в течение этого периода, конечно же, необходимо обеспечить эффективное управление предприятием, которое будет оставаться в госсобственности”, — говорит эксперт в эксклюзивном комментарии для “ЭН”.

Относительно планов правительства по проведению приватизации, то замглавы Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта написал в Facebook: “Как продать 800 госкомпаний выгодно и прозрачно? Надо пригласить лучших экспертов, которые имеют опыт, сплотить их вокруг хорошей идеи и начать работать…Что важно? Мы меняем подход к проведению приватизации. Отныне приватизация организована как целостный проект с определенными этапами и сроками выполнения. Подход в лучших традициях проектного менеджмента позволит нам быстро и эффективно реализовать и проконтролировать продажу госпредприятий, наладить эффективную коммуникацию между различными органами власти и как можно быстрее дать положительный результат. Мы наконец сдвинем процесс, который должен был быть завершен еще в девяностых годах прошлого века, ради экономического благосостояния страны”.

Таким образом, важно обеспечить проектный подход к проведению приватизации с учетом оценки значимости каждого предприятия для национальных интересов, национальной безопасности и обороны

Иностранный опыт реформирования

Согласно исследованию Международного Валютного Фонда относительно эффективности деятельности госпредприятий в европейских странах с развивающейся экономикой, показатели деятельности государственных предприятий демонстрируют неоднозначную картину. С одной стороны, госпредприятия играют важную роль в экономиках развивающихся стран, с другой — их прибыльность и эффективность использования ресурсов в значительной степени ниже, чем на частных предприятиях. Данные выводы отражаются в показателях рентабельности собственного капитала, окупаемости вложенного капитала и КПД работников госпредприятий.

Доход от деятельности государственных предприятий в среднем составляет 1-12% общего дохода бюджета и обеспечивает 0,5-8% общей занятости населения. В Словении, Венгрии, Польше и Болгарии более 60% продукции энергетического сектора генерируется госпредприятиями. В горнодобывающих отраслях Швеции и Эстонии также преобладают государственные предприятия. В Польше, Болгарии и Словении около 30% предприятий сектора водоснабжения являются коммунальными. В Венгрии государственные предприятия контролируют 20% транспортной отрасли.

В некоторых секторах деятельность госпредприятий сильно убыточна. В Юго-Восточной Европе наибольшие убытки от деятельности госпредприятий были в болгарском энергетическом секторе, в частности у Национальной электроэнергетической компании. В Хорватии значительные убытки от деятельности госпредприятий были зарегистрированы в транспортном секторе. В Словении большие долги накопились у Государственной автомобильной компании. В энергетических секторах Болгарии, Хорватии, Эстонии и Словении общая задолженность госпредприятий составляет от 5% до 7% ВВП. Транспортный сектор имеет задолженность в размере около 9% ВВП в Словении и около 6% ВВП в Словакии.

Опыт реформирования государственных предприятий в европейских странах с развивающейся экономикой

Страна Государственная политика Финансовый надзор Управление Венгрия Деятельность госпредприятий регулирует Закон о государственных активах Для контроля над госпредприятиями создан Межведомственный совет Существуют квалификационные требования для членов наблюдательных советов Литва В законодательстве представлены специальные требования к деятельности госпредприятий Функционирует специальный механизм мониторинга деятельности госпредприятий Существуют специальные критерии для членов наблюдательных советов Польша Сохранение государственного контроля в стратегически важных предприятиях Финансовый надзор делегирован отраслевым министерствам Проведение открытых конкурсов на руководящие должности и возможность найма консультантов Словения Долгосрочная стратегия по проведению приватизации госпредприятий Разрабатываются индивидуальные показатели эффективности для каждого госпредприятия Оценка эффективности управления госпредприятиями на основе установленных критериев. прозрачность вознаграждения и начисления бонусов Швеция Контроль за формированием стоимости продукции госпредприятий Ежегодный сводный отчет по деятельности госпредприятий Формирование списка необходимых специалистов, ежегодная оценка эффективности управления Чешская республика Отраслевые министерства осуществляют оперативный контроль за деятельностью госпредприятий Финансовые показатели деятельности госпредприятий контролируются Министерства финансов Введены квалификационные требования для руководства

Источник: Международный Валютный Фонд

По мнению авторов отчета, неэффективность функционирования госпредприятий, в частности высокая задолженность, слабая рентабельность и низкое качество продукции, создают большие риски для макростабильности государства. По мнению авторов исследования, проблемы государственного управления должны решаться путем комплексных реформ, в частности усовершенствованием структуры управления госпредприятиями.

Важно отметить, что в Украине в реформировании госсектора также важную роль играет усовершенствование структуры управления. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщает, что сегодня в Украине происходит перезагрузка власти. “На все позиции в соответствии с законодательством назначаются исполняющий обязанности и открывается конкурс… У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение KPI и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы”

Павел Кухта подчеркивает важность финансовых результатов деятельности предприятия при оценке деятельности руководителя и отмечает, что потребность в замене руководителя “мы определяли, исходя из плохих финансовых показателей предприятий, невыполнение KPI и/или наличия информации из нескольких источников по значительным системным проблемам на предприятиях (в основном, к сожалению, коррупционного характера)”.

Потенциальные риски при проведении приватизации

К основным рискам при осуществлении приватизации эксперты относят: риск низких цен; недополучение бюджетом доходов из-за ненадлежащей подготовки госпредприятий к продаже; отсутствие прозрачности и четкости процессов приватизации; социально-экономические последствия приватизации госпредприятий в базовых отраслях экономики; снижение эффективности деятельности приватизированных субъектов хозяйствования.

Известный экономический эксперт Глеб Ляшенко подчеркивает важность создания специального органа, который сможет гарантировать защиту инвестиций.

“Недавно президент Зеленский подписал закон об отмене перечня запрещенных к приватизации госкомпаний, тем самым открыв дорогу к большой приватизации – самой масштабной в Украине за последние 20 лет. Планируется продать более 1000 предприятий, среди которых «Нафтогаз», вся газотранспортная система, «Укрзализныця», «Укрпочта», «Энергоатом», «Укроборонпром», нефтепровод «Дружба», все научно-исследовательские институты, предприятия космической отрасли, издательские дома, порты и многое другое, что до сих пор приносит прибыль в национальный бюджет Украины. У меня создаётся тревожное ощущение, что Украину готовят к тотальной распродаже.

Причём проведена она будет в слепом турборежиме. Не успеем оглянуться, как государство потеряет стратегически важные, прибыльные активы, которые после продажи в частные руки могут стать жертвой недобросовестных или непрофессиональных инвесторов.

Грядущая большая приватизация таит в себе огромные риски. Как минимум, для эффективной приватизации Украине нужен специальный орган, который сможет гарантировать защиту инвестиций. Сейчас его нет. И планов таких у правительства нет”, — сообщает эксперт в эксклюзивном комментарии для “ЭН”.

Можно привести в пример кейс из международной практики относительно устаревшей энергоструктуры Калифорнии, из-за чего местные жители подвергаются риску возникновения пожаров. Несмотря на то что акционеры энергокомпании вкладывают огромные средства в модернизацию инфраструктуры предприятия, выделенных средств все равно недостаточно, чтобы полностью модернизировать линии электропередач и другие объекты компании. В результате из-за аварий и неисправностей возникают пожары, которые оставляют сожженными сотни домов и убивают людей. Год назад из-за аварии на линиях электропередач начался пожар, который уничтожил целый город и убил 85 человек. К данной ситуации, по мнению экспертов, привел недостаток контроля за деятельностью компании со стороны как руководства предприятия, так и надзорных органов и политической власти.

Таким образом, при приватизации стратегически важных для страны объектов необходимо обеспечить эффективный контроль за деятельностью стратегических предприятий. Кроме того, необходимо точно выделить стратегически важные для экономики страны предприятия с учетом оценки значимости каждой компании для национальных интересов, национальной безопасности и обороны.