Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?

Главная » Экономика » Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском? Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?

Закрыть Отправить

Несмотря на наличие в повестке дня более значимых и неотложных законопроектов, на прошлой неделе Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект о легализации азартных игр – казино, игровых автоматов и букмекерских ставок. Эксперты уверены, что в украинских реалиях на экономическое чудо от его принятия надеяться не приходится. Так как в документе отсутствуют стимулы для привлечения иностранных инвесторов. А отсутствие системы должного мониторинга за участниками игорного бизнеса чревато тем, что Украина рискует превратиться в площадку для отмывания криминальных денег и коррупционными рисками.

Как все начиналось?

После краха коммунистической империи уже в 1991 году в Киеве открылось первое легальное казино в гостинице «Киевская Русь» (сейчас “Русь”), второе казино «Сплит» начало свою работу на улице Прорезной. Через два года количество казино и игровых клубов в Украине превышало несколько десятков, причем открылись частные украинские фирмы-производители игорного оборудования. Все это продолжалось до 2009 года, пока в соседней России не решили покончить с бесконтрольным игорным бизнесом. За три года до этого Владимир Путин приказал ограничить распространение игорного бизнеса в четырех игорных зонах. Этот список после оккупации части Украины в 2014 году расширили до пяти зон: в так называемой “Республике Крым”, аннексированном Россией, в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

В Украине в 2009 году решили скопировать российский опыт и приняли «Закон о запрете игорного бизнеса в Украине». Закон запрещал все виды азартных игр, кроме лотерей. Безусловно, никакой игорный бизнес после этого в стране не прекратился. Многие участники рынка продолжили работать благодаря связям во властных кабинетах и протекции силовиков. Но их денежные обороты шли мимо бюджета, оказавшись в «тени» от государства. Пользуясь законодательными лазейками, с 2012 года владельцы игорных заведений и сайтов покупали разрешения на работу у одного из трех лицензированных государством лотерейных операторов. По этим сублицензиям казино, залы с автоматами, букмекерские конторы и онлайн-ставки формально становились лотереями. Поэтому в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский поручил правительству и Верховной Раде исправить ситуацию.

Законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине был принят в первом чтении в начале этого года. Причем, законопроект об игорном бизнесе парламент принял в первом чтении только со второго раза — на заседании 16 января его поддержали 260 депутатов. Во время первого рассмотрения 19 декабря 2019 года Рада провалила его принятие, отправив документ на доработку.

Запустить легализацию в привычном турборежиме не получилось — проект засыпали правками, которых поступило порядка 3,5 тысяч. Свою лепту в затягивание голосования внесло и Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК), которое раскритиковало документ. В частности, эксперты отметили путаницу в терминологии, нечетко прописанную процедуру получения лицензий, что несет коррупционные риски, а также отсутствие четких критериев к проектам, под которые планируют выдавать «инвестиционные лицензии» и так далее.

Во фракции «Слуга народа» надеются, что им удастся убедить оппозицию не блокировать закон об игорном бизнесе и завершить его рассмотрение уже на следующей неделе. В противном случае – парламенту наверняка придется собираться на внеочередные заседания, в том числе, чтобы рассмотреть и другие вопросы. В частности, об изменениях в Избирательный кодекс и новых границах районов, которые нужно рассмотреть до начала кампании к местным выборам.

Кто лоббирует закон?

Круг лиц, заинтересованных в скорейшем принятии законопроекта более-менее известен. Официальным спикером и лоббистом легализации игорного бизнеса является Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа». Он одним из первых начал готовить общественное мнение к тому, что запрет на игорный бизнес ни к чему не привел, поэтому легализация — прямой путь к пополнению бюджета. Как сообщают СМИ, он находится в дружеских отношениях с генеральным директором компании «Пари-Матч» Сергеем Портновым, которая наполовину принадлежит русскому бизнесмену Юрию Красовскому. 49% компании ему продал основатель компании Эдуард Швиндлерман. Красовский известен тем, что владеет и фирмой «Лига ставок», которая тоже присутствует в Украине.

Несмотря на то, что законопроект запрещает россиянам владеть этим бизнесом или организовывать игры на территории Украины, Борис Баум — советник замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, непосредственно имеет российские корни и активно лоббирует данный вопрос. Как оказалось, Баум представляет интересы не только заместителя главы ОП как советник, а еще и офшорную компанию First National Lotteri Ltd., которая владеет Первой национальной лотереей России, ведь он — ее собственник. А также находится в дружеских отношениях с владельцем столичной гостиницы Premier Palace Михаилом Спектором, который уже давно ждет легализации казино, так как его отель более чем готов к тому, чтобы начать на этом зарабатывать. Все бы выглядело безобидно, если бы Спектор не был связан с людьми, которые под брендом VS Energy в свое время по сомнительным схемам скупали украинскую энергетику и украинские отели — например, киевскую гостиницу «Славутич» и не только, пишут СМИ. Во главе этой группы людей стоят россияне Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин, причем Бабаков не так давно был вице-спикером Госдумы РФ.

О тонкостях легализации

В законопроекте предусмотрены новые правила для всех видов азартных игр: классических лотерей, беттинга, казино, покера и автоматов. Для каждого из них понадобятся отдельные лицензии.

В лотереях запретят использовать видеолотерейные терминалы (VLT). Это аппараты, принимающие электронные ставки на результат видеоигры, дальше – мгновенный выигрыш или проигрыш. Принцип их действия как у лото. Но после того как в 2012 году их разрешили использовать для проведения лотерей, под видом VLT стали массово устанавливать обычные игровые автоматы.

Второе условие для лотерей – запрет на организацию лотерей «тото» – ставок на случайные события. Под их видом зачастую работали букмекеры. Также нельзя будет использовать для лото все остальное оборудование для визуализации и проводить розыгрыши, напоминающие азартную игру.

Игровые автоматы можно будет размещать в гостиницах уровня не меньше трех звезд. Казино – только в пятизвездочных отелях и специальных игорных зонах, которые создаются по решению Кабмина. Букмекерские точки, как и автоматы, могут работать в трех-, четырех-, пятизвездочных отелях, а также на ипподромах.

Само помещение еще должна одобрить Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Это специальный уполномоченный орган, который будет контролировать участников рынка со стороны государства. Он же будет выдавать лицензии на ведение игорного бизнеса и оборудование. В состав комиссии по регулированию войдут семь человек – один глава и шесть членов. Отбирать их будет конкурсная комиссия, сформированная Кабмином.

Еще одна важная функция уполномоченного органа – онлайн-мониторинг всех финансовых операций на рынке. Организаторы игр будут обязаны передавать данные о ставках и выигрышах в государственную систему онлайн-мониторинга в режиме реального времени.

Однако на ее запуск у комиссии по регулированию есть два года. Еще шесть месяцев дается бизнесу, чтобы подключиться к этой онлайн-системе. То есть мониторинг может полноценно заработать только через два с половиной года.

Стоит отметить, что этот контроль не особо устраивал представителей букмекерских компаний. Но без онлайн-системы бизнес получит «соблазн» скрывать информацию о своих реальных оборотах. Компенсировать эти риски депутаты решили за счет стоимости лицензий.

Цена вопроса

В законопроекте предусмотрено, что лицензия на один сайт онлайн-казино обойдется в 200 тысяч долларов в год. Но до запуска мониторинга за нее придется выложить втрое дороже. То же касается и букмекерской деятельности. После запуска онлайн-системы стоимость лицензии (включает интернет + пункты) составит миллион долларов в год, до запуска – три. Кроме лицензии на деятельность, букмекеры обязаны платить в госбюджет еще по 500 долларов в месяц за каждый наземный пункт, эта сумма не меняется.

Для залов с игровыми автоматами лицензия (включает 250 установок) составит 250 тысяч долларов в год. Эта стоимость фиксирована – как до, так и после запуска мониторинга. В отличие от лицензии, которую владелец салона должен дополнительно оплачивать за каждый автомат. До того, как заработает онлайн-система, расценка на одну машину составит 300 долларов в месяц, после – 100. Еще одно условие – разрешается использовать автоматы, выпущенные не раньше 2019 года.

Плата за лицензии на все остальные игры не меняется. Для казино она составит миллион долларов в год. В Киеве лицензия обойдется дороже – 2 млн долларов. За каждый игровой стол с рулеткой придется доплатить еще 30 тысяч долларов в год, без рулетки – вдвое меньше. Если инвестор построит пятизвездочный отель и захочет организовать там казино, государство предоставит ему лицензию на десять лет бесплатно.

Разрешение на сайт с онлайн-покером обойдется в 200 тысяч долларов. Покерные столы можно размещать только на базе казино. Тогда как покерные турниры трактуются в законе как спортивная игра и относятся к прерогативе Минспорта.

Цена лицензии для лотерей составит 500 тысяч долларов в год. Их количество ограничено – максимум три, причем выдавать их будут на основании конкурса. Средства от лицензий депутаты хотят направить на поддержку медицины, спорта, культуры, образования и науки. Половина поступлений от лицензий на наземное казино и игровые автоматы пойдут в местные бюджеты.

Во благо экономики

По словам руководителя общественного объединения «Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине» Елены Мочаловой, в отношении данного законопроекта нет единства даже среди «слуг народа». Правки проходили очень тяжело, принимались буквально «внатяжку», едва хватало голосов. К тому же правки многих представителей монобольшинства не были учтены. «По всему видно, что есть договорняки — сразу несколько лоббистских групп заручились поддержкой отдельных депутатов и пытаются продавить свои интересы», — рассказала Мочалова. Но, несмотря на все эти трения в Раде, по ее словам, у президента нацелены на быстрое принятие законопроекта, и дали соответствующую установку депутатам. «Дело в том, что многие игорщики, которых накрыли во время рейдов перед новым годом не отказались от помещений. Они платят аренду, держат их под будущую легализацию. Плюс люди уже покупают технику, завозят игровые автоматы, поэтому включили все рычаги, чтобы как можно быстрее продавить проект. Как только закон примут, через неделю уже все будет работать», — говорит Мочалова.

По словам первого замглавы профильного комитета Рады Ярослава Железняка («Голос»), сам законопроект ко второму чтению был доработан в плане борьбы с лудоманией. Но параллельно некоторые нормы, напротив, ухудшили качество закона. «В первом чтении была норма о том, что если казино впустило человека-лудомана и он проиграл какую-то сумму, то казино обязано его семье компенсировать проигрыш в десятикратном размере. Это бы точно заставило задуматься многие игорные заведения прежде чем впускать человека, страдающего зависимостью. Но эта норма была по-тихому исключена. И таких примеров много. Например – о расстоянии в 500 метров к школам и детским садикам», – объяснил нардеп.

Напомним, что в оппозиционных фракциях также предлагали ограничить расположение игорных заведений только пятизвездочными отелями. Однако у главы финансового комитета Даниила Гетманцева («Слуга народа») другое мнение на этот счет. По его словам, исходя из норм закона, количество игровых автоматов по сравнению с тем, сколько их есть сейчас на нелегальном рынке, уменьшится в 20 раз. «Одной из целей законопроекта является поддержка развития отельного хозяйства в нашем государстве. У нас очень мало отелей, очень мало качественных отелей. Если бы мы говорили только о пятизвездочных отелях, мы бы оставили без стимулов для развития отели трех и четырех звезд, которые предусмотрены для среднего класса, для обычного потребителя. Это было бы неправильно», – заявил парламентарий.

Ожидается, что покупка лицензий принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год. Наполнять бюджет планируют и за счет налогообложения игорного бизнеса. Оно будет регулироваться отдельным законопроектом, над которым сейчас работает профильный комитет. Поэтому оценить финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются. общая сумма поступлений будет зависеть от того, как много компаний выйдет на рынок и сколько продолжит работать нелегально. А также каким будет эффект от налогообложения.

Опасения экспертов

Управляющий партнер юридической фирмы Pharumlegal EU (Брюссель), эксперт по лотереям и азартным играм Филипп Влемминк обращает внимание на несовершенство будущего закона. «Нет никакого логического смысла сначала раздавать лицензии, а потом пытаться установить систему контроля. Потому что это конфликтует с логикой любого закона в мире. У парламента все еще есть время подправить все, что необходимо. Если этого не произойдет, то, думаю, следствием будет создание хаоса. Ведь как это может быть, что два с половиной года получатель лицензии что хочет, то и делает. Это большая проблема для страны и ее репутации, в том числе и для ее сотрудничества с Европейским Союзом. Логичный порядок выглядит следующим образом: сначала появляется регулятор, он получает все инструменты для эффективного контроля, а потом выдаются лицензии операторам», — резюмировал он.

Политолог Даниил Богатырев полагает, что казино станут хорошим способом отмывать деньги. «Экономический эффект, экономическая выгода от него будет не очень значительная, как от любой легализации игр. Но там есть своя подноготная. Существует такая точка зрения, и в принципе во многих уголках Земного шара это применяется, когда через легальное казино, легальные азартные игры отмываются доходы, полученные нелегальным путем. То есть это либо доходы от торговли наркотиками, либо доходы от преступности, либо просто доходы от теневых всевозможных схем. То есть, казино здесь выступает свое рода легальным конвертационным центром. Таких точек на планете много – и в Штатах есть, и в Европе есть специальные даже мини-государства, в которых разрешены эти все азартные игры, куда приезжают миллиардеры со всего земного шара и отмывают там деньги», – сказал Даниил Богатырев.

Эксперт не исключает, что закон о легализации игорного бизнеса может поспособствовать рынку земли. «Есть такая точка зрения, что этот законопроект будет связан с уже принятым законом по земле, потому что нашим и не только нашим аграрным магнатам, как они себя называют — инвесторам, а на деле будущим скупщикам земли, очень выгодно будет отмывать деньги именно на покупку земли в этих казино. Не исключено, что в этот первый год, когда примут этот законопроект, оборот этих казино будет действительно каким-то сумасшедшим. Дальше все пойдет на спад. Путем обычных выигрышей, проигрышей большой доход с этих казино не зарабатывается», – резюмировал эксперт.

По словам эксперта Института GROWFORD Алексея Куща, в стране должна быть разработана качественная модель рынка, которая отвечает на вопрос в чём конкурентное преимущество Украины в международной системе игорного бизнеса. «Любое государство при легализации определенных видов рынков имеет право только на одну попытку. Если сделать это неправильно, то фактически уничтожается исторических шанс на получение импульса для экономического развития страны. То есть, все усилия власти можно расценивать как «холостой выстрел». Перед тем как легализовать игорный бизнес руководство тех или иных стран обычно проводят тематические конференции по данному поводу, приглашают системных девелоперов и от них получают техническое задание. В Испании перед тем как создавать «игорную зону» приглашали системных девелоперов, японцы также приглашали системных девелоперов, которые разрабатывали концепцию развития данного бизнеса в их стране. Украина должна ответить на вопрос в чём она будет отличаться от той же соседней Грузии или Беларуси. То есть, это очень серьёзный вопрос», — сказал «ЭН» эксперт.

Он убежден, что самый эффективный механизм функционирования игорного бизнеса – тот, который, с одной стороны, обеспечивает социальную безопасность, защиту от игромании, а с другой — максимальный приток инвестиций. «Речь идет о так называемых «игорных зонах». Они могут быть нескольких типов. В России, например, могут размещаться в курортных центрах, (в частности, Калининграде, Сочи) и могут размещаться в депрессивных регионах (на Алтае, Дальнем Востоке). Могут быть специализированы исключительно под иностранцев. Или под граждан своей страны. Или это могут быть смешанные. В любом случае игорные зоны должны быть географически локализованными. В Украине такие «зоны» можно было также размещать в депрессивных регионах или возле курортных центров. Их преимущество следующее. С одной стороны, такая «игорная зона» позволяет частично изолировать её от того, чтоб социально незащищенные слои населения проигрывали последние деньги», — сказал Кущ. С другой стороны, необходимо понимать, что самые главные инвестиции не связаны с покупкой лицензии на открытие казино. Речь идет о сопутствующих инвестициях. «То есть, когда в игорных зонах инвестор вместе с казино строит отели, яхтклубы рестораны и так далее. И основная занятость населения связана с обслуживающей инфраструктурой. То есть, одна «игорная зона» может иметь от 5 до 10 тысяч наемных сотрудников, и ее капитализация может составлять от 1 млрд. долл. в год. Соответственно отсюда идут и налоги», — говорит финансовый аналитик.

В то же время, продолжил эксперт, в Украине сегодня применена самая примитивная модель, где игорный бизнес будет распространяться по всей территории страны. «Такие модели применяются в тоталитарных странах. В той же Беларуси. Но там есть силовая вертикаль, которая может контролировать этот рынок. У нас это превратится в механизм заработка правоохранительной системы. В основном модель, которая у нас разработана, представляет примитивную «кустарщину». То есть, эта модель не под привлечения системных инвестиций Запада и реальное развитие бизнеса, а это просто «кустарная» модель под интересы местных политических групп влияния, которые просто хотят подмять под себя это направление и зарабатывать несколько сотен миллионов долларов в год. Государство при этом будет получать сущие копейки. Цифры, которые называются (это 5 – 6 млрд. грн., при хорошем раскладе до 10 млрд грн.) — ради таких денег ни одна страна в мире не легализовала игорный бизнес», — резюмировал эксперт.