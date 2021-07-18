«Никто не в безопасности»: Экстремальная погода разрушает богатый мир

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Некоторые из самых богатых стран Европы оказались в руинах в эти выходные, когда взбесившиеся реки вышли из берегов в Германии и Бельгии, затопив целые города, разбивая припаркованные автомобили о деревья и повергая европейцев в ужас от масштабов разрушительной стихии.

Всего за несколько дней до этого на северо-западе США, в регионе, славящемся своей прохладной, туманной погодой, сотни людей умерли от жары. В Канаде лесные пожары сожгли с лица земли целую деревню. Москва задыхалась от рекордных температур. А в эти выходные северные районы Скалистых гор оказались во власти еще одной аномальной жары, поскольку лесные пожары охватили 12 штатов американского Запада. Как информируют Экономические новости об этом пишет The Economic Times.

Экстремальные погодные катаклизмы в Европе и Северной Америке подтвердили два важнейших факта науки и истории: Мир в целом не готов ни замедлить изменение климата, ни жить с ним. События этой недели обрушились на некоторые из самых богатых стран мира, чьё благосостояние было обеспечено более чем столетием сжигания угля, нефти и газа — деятельности, которая накачивает атмосферу парниковыми газами, способствующими потеплению климата.

«Я говорю это как немец: мысль о том, что вы можете умереть из-за погоды, совершенно не характерна», — говорит Фридерике Отто, физик из Оксфордского университета, изучающая связь между экстремальными погодными условиями и изменением климата. «Нет даже понимания того, что адаптация — это то, что мы должны делать прямо сейчас. Мы должны спасать человеческие жизни».

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В результате наводнений в Европе погибло по меньшей мере 165 человек, большинство из них — в Германии, самой мощной экономике Европы. По всей Германии, Бельгии и Нидерландам сотни людей числятся пропавшими без вести, что говорит о том, что число погибших может возрасти. Сейчас поднимаются вопросы о том, насколько адекватно власти предупреждали население о возможных угрозах.

Еще более важный вопрос заключается в том, повлияют ли участившиеся катастрофы в развитых странах на то, что самые влиятельные страны и компании мира предпримут для сокращения собственных выбросов газов, вызывающих потепление планеты. Они происходят за несколько месяцев до начала переговоров по климату под эгидой ООН в Глазго, Шотландия, в ноябре, которые фактически являются моментом расплаты за то, смогут ли страны мира договориться о способах ограничения выбросов, достаточных для предотвращения наихудших последствий изменения климата.

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Катастрофы, усиленные глобальным потеплением, оставили длинный след смертей и потерь в большей части развивающегося мира, уничтожив урожай в Бангладеш, сровняв с землей деревни в Гондурасе и поставив под угрозу само существование малых островных государств. Тайфун Хайян опустошил Филиппины в преддверии переговоров по климату в 2013 году, что побудило представителей развивающихся стран потребовать финансирования для покрытия убытков и ущерба, которые они понесут со временем в результате стихийных бедствий, вызванных климатом, за которые они не несут ответственности. Это предложение было отвергнуто более богатыми странами, включая Соединенные Штаты и Европу.

«Экстремальные погодные явления в развивающихся странах часто приводят к большим смертям и разрушениям — но они рассматриваются как наша ответственность, а не как нечто, усугубленное более чем столетним выбросом парниковых газов промышленно развитыми странами, — говорит Улька Келкар, директор по климату индийского отделения Института мировых ресурсов. По ее словам, эти усиливающиеся бедствия, обрушивающиеся сейчас на более богатые страны, показывают, что развивающиеся страны, просящие помощи у мировых лидеров в борьбе с изменением климата, «не плачут по-волчьи».

Действительно, даже с тех пор, как в 2015 году было заключено Парижское соглашение, целью которого было предотвращение наихудших последствий изменения климата, глобальные выбросы продолжают расти. Сегодня Китай является крупнейшим в мире эмитентом. Выбросы неуклонно снижаются как в США, так и в Европе, но не такими темпами, которые необходимы для ограничения роста глобальной температуры.

Напоминание о совместных издержках прозвучало из уст Мохамеда Нашида, бывшего президента Мальдивских островов, островного государства, подверженного серьезному риску повышения уровня моря.

«Хотя не все страдают в равной степени, это трагическое событие напоминает о том, что в условиях чрезвычайной климатической ситуации никто не находится в безопасности, независимо от того, живет ли он на таком маленьком острове, как мой, или в развитом западноевропейском государстве, — сказал Нашид в заявлении от имени группы стран, которые называют себя Форумом климатической уязвимости.

Жестокость этих бедствий столь же примечательна, как и их время — они происходят перед глобальными переговорами в Глазго, на которых пытаются достичь соглашения по борьбе с изменением климата. До сих пор у мира был плохой опыт сотрудничества, и в этом месяце возникли новые дипломатические трения.

Среди крупных экономик Европейская комиссия на прошлой неделе представила самую амбициозную «дорожную карту» изменений. Она предложила законы, запрещающие продажу газовых и дизельных автомобилей к 2035 году, требующие от большинства отраслей промышленности платить за производимые ими выбросы и, что особенно важно, ввести налог на импорт из стран с менее строгой климатической политикой.

Однако ожидается, что эти предложения встретят энергичные возражения как внутри Европы, так и со стороны других стран, чей бизнес может оказаться под угрозой из-за предлагаемого пограничного налога на углерод, что может еще больше осложнить перспективы глобального сотрудничества в Глазго.

События этого лета происходят после десятилетий пренебрежения интересами науки. Климатические модели предупреждали о губительном воздействии растущих температур. Исчерпывающая научная оценка, проведенная в 2018 году, предупредила, что неспособность удержать среднюю глобальную температуру от повышения более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с началом индустриальной эпохи может привести к катастрофическим последствиям — от затопления прибрежных городов до неурожаев в различных частях мира.

Доклад предложил мировым лидерам практический, хотя и узкий путь выхода из этого хаоса. Он требовал от всего мира вдвое сократить выбросы к 2030 году. Однако с тех пор глобальные выбросы продолжали расти, причем настолько, что средняя глобальная температура с 1880 года увеличилась более чем на 1 градус Цельсия (около 2 градусов по Фаренгейту), что сузило возможности для удержания роста температуры ниже порога в 1,5 градуса Цельсия.

По мере роста средней температуры увеличивается частота и интенсивность экстремальных погодных явлений в целом. В последние годы научные достижения позволили точно определить степень зависимости изменения климата от конкретных явлений.

Например, Отто и группа международных исследователей пришли к выводу, что необычайная волна жары на северо-западе США в конце июня почти наверняка не возникла бы без глобального потепления.

И хотя потребуется обширный научный анализ, чтобы связать изменение климата с катастрофическими наводнениями в Европе на нынешней неделе, более теплая атмосфера удерживает больше влаги и провоцирует более сильные ливни и бури во многих странах мира. Мало кто сомневается в том, что экстремальные погодные явления будут происходить все чаще и интенсивнее в результате глобального потепления. В документе, опубликованном в пятницу, прогнозируется значительное увеличение количества интенсивных ливней по всей Европе к концу этого века из-за изменения климата.

«Мы должны адаптироваться к изменениям, которые уже заложены в систему, а также избегать дальнейших последствий, сокращая выбросы, уменьшая наше влияние на климат», — сказал Ричард Беттс, климатолог из британского Метеорологического управления и профессор Эксетерского университета.

Это послание явно не дошло до политиков и, возможно, до общественности, особенно в развитых странах, которые живут в атмосфере мнимой неуязвимости.

Результатом этого является отсутствие должной подготовки, даже в странах, обладающих ресурсами. В США только с 2010 года, согласно федеральным данным, в результате наводнений погибло более 1000 человек. На Юго-Западе в последние годы резко возросло число смертей от жары.

Иногда это связано с тем, что правительства в срочном порядке реагируют на стихийные бедствия, с которыми они раньше не сталкивались, например, на жару в Западной Канаде в прошлом месяце, говорит Джин Слик, руководитель программы по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в Университете Ройал Роадс в Британской Колумбии. «У вас может быть план, но вы не знаете, что он сработает», — говорит Слик.

В других случаях это происходит потому, что отсутствуют политические стимулы для того, чтобы тратить деньги на решение этих проблем.

«К тому времени, когда они построят новую инфраструктуру для защиты от наводнений в своем районе, они, вероятно, уже не будут занимать свой пост», — говорит Саманта Монтано, профессор по управлению чрезвычайными ситуациями в Массачусетской морской академии. «Но им придется обосновывать необходимость расходования многих миллионов, миллиардов долларов».