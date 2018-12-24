РусУкр

Новини світу

24.12.2018 г.
15:58Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту
15:25Кабмін запроваджує безкоштовні медичні обстеження, - Гройсман
15:15Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван
14:53The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану
13:39Bloomberg: США планують закупити самі збройні винищувачі в світі
12:50Через "шатдаун" головна ялинка США залишилася без ілюмінації
12:43ООН вимагає від Великобританії звільнити Ассанжа
Всі новини світу

Аналітика

22.12.201829

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
За всю історію незалежності України, навряд чи можна назвати періоди комфортних умов для ведення бізнесу в правовому полі. Регулярні стрибки в економіці, ...
18.12.201842

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311

Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Провідні бізнес-асоціації України – Американська торговельний палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців ...
17.12.201873

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну

Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Німеччина переживає, так би мовити, «синдром відходу Меркель», яка, безумовно, є однією з найсерйозніших і найвпливовіших політичних фігур останніх ...

Останні новини

24.12.2018 г.
16:48 Дерев'янко вийшов з партнерства з Саакашвілі
15:58 Кінець вугільної епохи: Німеччина закриває останню вугільну шахту
15:25 Кабмін запроваджує безкоштовні медичні обстеження, - Гройсман
15:15 Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван
14:53 The Washington Times: Пакистан підтримує рішення США про виведення військ з Афганістану
14:38 З 1 січня українцям дозволили повертати придбані ліки в аптеку
13:40 У 2019 прогнозується зростання зарплат
13:39 Bloomberg: США планують закупити самі збройні винищувачі в світі
13:27 У США жінка-водій намагалася заправити електромобіль Тесла бензином (ВІДЕО)
13:21 Нововведення-2019: Комунальникам дозволять відключати послуги за борги
13:16 Дієтологи розповіли, якими продуктами найкраще замінити сіль
13:08 Президент, поліглот, співак: Глава Туркменії заспівав новорічну пісню на 3 мовах (ВІДЕО)
12:53 У Китаї навчилися перетворювати мідь в золото
12:50 Через "шатдаун" головна ялинка США залишилася без ілюмінації
12:43 ООН вимагає від Великобританії звільнити Ассанжа
12:33 Стало відомо, скільки буде тривати "шатдаун" в США
12:20 Назвали продукти, які продовжать молодість
12:11 Стало відомо, як SpaceX, Blue Origin і Virgin Galactic планують підкорювати космос
12:05 «Зворотня урбанізація»: В Китаї люди масово покидають мегаполіси і переїжджають в села
11:34 Reuters: США виділяють додаткову фінансову допомогу Україні
11:27 Стали відомі нові подробиці трагедії на перевалі Дятлова
10:32 Порошенко передали Вифлеємський вогонь (ВІДЕО)
09:52 Путін продовжить допомагати бойовикам ОРДЛО
08:51 Початок третьої світової війни в 2019: У США назвали п'ять небезпечних точок
23.12.2018 г.
18:27 Google перетворила дані про трафік на витвір мистецтва (ВІДЕО)
17:02 Загін морської охорони в Азовському морі отримав новий катер
16:26 Синоптики: В Україну повертаються холоди і хуртовини
16:01 Ще одна європейська країна вирішила домагатися церковної автокефалії
15:28 Медики визначили головні причини надмірного випадання волосся
11:36 Складено рейтинг найбільш популярних в Україні б / у смартфонів
11:31 The Times: Змову проти Терези Мей допомогли розкрити відвідувачі лондонського ресторану
11:26 Англієць витратив два роки на створення точної копії "Титаніка" з конструктора LEGO (ФОТО)
11:18 Експерти визначили найкращі продукти для схуднення
11:09 Головну ялинку України на Софійській площі визнали найкращою в Європі
10:58 Це прорив !: Учені навчилися перетворювати звичайні клітини крові в стовбурові
10:54 Журнал Forbes опублікував список головних невдах 2018 року
10:45 Американське космічне агентство НАСА показало знімки самої яскравої комети 2018 роки (ФОТО)
10:40 "Меланія переплутала свою фарбу для волосся з фарбою Дональда": У Мережі висміяли новий імідж першої леді США
10:29 Синоптики обіцяють українцям мороз і невеликі снігопади на Новий рік
10:25 Медики розповіли, як швидко і ефективно зміцнити імунну систему
10:19 Літаючий пентхаус: Новий приватний авіалайнер Boeing оцінений в 400 мільйонів доларів (ФОТО)
09:55 Експерти вважають, що США не будуть використовувати свої авіаносці в реальній війні проти Китаю або Росії
22.12.2018 г.
19:58 Вчені назвали алкогольний напій, який швидше за все викликає звикання
19:03 Дослідження: Де українці зустрічатимуть Новий рік
17:42 Андрій Рева пояснив, як буде працювати програма «Муніципальна няня»
17:08 NASA: Повз Землю пролетів «різдвяний» астероїд
16:03 Порошенко підписав закон, який передбачає зміну назви УПЦ МП
13:36 Українці будуть більше заробляти. Названа цифра
13:17 Вчені точно сказали, чи є пам'ять у рослин
12:04 Інтернет Асоціація України святкує повноліття: кроки становлення українського сегменту мережі Інтернет
21.12.2018 г.
20:53 The Washington Times: Ізраїль посилює боротьбу проти іранських сил після рішення США про виведення військ з Сирії
20:33 Зростання цін на послуги ЖКГ: як українцеві не потрапити у боргову яму
20:18 ВСУ: Резервістам планується надавати пільгову військову пенсію і додаткову відпустку
20:00 Стало відомо, як зміниться ціна на бензин в найближчому майбутньому
19:47 Новий удар для Росії: Ізраїль, Кіпр і Греція підривають російське домінування на енергетичному ринку
19:30 Вчені розповіли про дієвий спосіб від безсоння
18:57 Виділення траншу МВФ буде сприяти підвищенню заробітної плати українців, - Євген Дем'янов
17:50 Кабмін збільшив фінансування програми підтримки молодіжного будівництва
17:06 Аграрії б’ють на сполох: кому вигідне блокування імпорту добрив?
16:57 Associated Press: США звинувачують хакерів у зв'язках з китайською розвідкою
Всі новини »

Протести “жовтих жилетів” перекинулися в Ліван

Головна » Останні новини » Новини світу » Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван
 
Друк Відправити на пошту

 

 

У Лівані сотні протестуючих висловили солідарність з протестуючими у Франції “жовтими жилетами”. Протестуючі висловили незгоду з підвищенням цін на бензин, існуючою системою охорони здоров’я та високим рівнем корупції

Сотні ліванців вийшли на протести проти погіршення економічної ситуації в країні, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

Протестуючі прийшли до урядової будівлі у центрі Бейрута, несучи плакати з закликом покласти край корупції. Деякі протестувальники одягли жовті жилети, що одягали демонстранти у Франції. Заклик до протестів почався у соціальних мережах. Причому в якості символу протестів багато хто використовував жовті жилети з кедровим деревом, національним символом, який є частиною державного прапора.

Протестуючі вимагають поліпшення системи охорони здоров’я, збільшення робочих місць і припинення корупції.

«Я тут, щоб боротися з корупцією в державі. Ми тут, щоб повернути наші соціальні послуги. Ми потребуємо захисту наших прав. Ми хочемо жити, як люди. Ми хочемо, щоб наш уряд поважав нас», – сказав протестувальник Мішель аль-Хадж.


Автор: Оксана Ельченко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Підсумки дня: Серйозна військова допомога для України, упертість УПЦ МП і кінець епохи Меркель
Протести "жовтих жилетів": нова сторінка в історії французьких революційних бунтів
В Україні планують ввести електронний реєстр вантажоперевезень
Підсумки дня: Жорсткий ультиматум США, екстрене засідання ядерних держав і загроза для економіки України
Всі статті


Читайте также

Le Figaro: Протестуючі у Франції "жовті жилети" перемогли (ФОТО)
 Сезон полювання відкрито: хто потрапив під приціл НАБУ і прокурорів
Словацький політолог назвав головні помилки Заходу щодо України
 Заходу набридла українська корупція
Ректора Одеського медуніверситету відсторонили через справу про корупцію
 Підсумки дня: Завершення АТО, важливий заклик США та корупційний провал України
В Україні хочуть за корупцію карати смертю
 Робот Софія "зависла" і мало не зламалася після запитання про українську корупцію

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Viper SM3»
Бронеавтомобиль AMX-10RC (Франция)
Зенитно-ракетный комплекс RBS 70 (Швеция)
Бронеавтомобиль B1 Centauro (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Станислав
КУЛЬЧИЦКИЙ
Тарас
БЕРЕЗОВЕЦ
Борис
НЕМЦОВ
Ульяна
СУПРУН
Все персоны    >>

Публікації

Екологія і промисловість: Український бізнес за європейськими правилами

Кріпаки гречаного магната

Погляд
Можливості вести війну з НАТО в Росії немає
Володимир Огризко

Можливості вести війну з НАТО в Росії немає

Ракетний удар США по Сирії - це приведення країни-агресора до тями. Ілюстрація того, як жорсткі дії, що грубо порушують міжнародне право та загальноприйняті ...
Новини компаній

«Лото-Забава»: У м. Острог виграно 1 000 000 гривень!

«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

«Королівська велич»: У Львові зірвали перший крупний приз у новій лотереї

Останні новини в соцмережах




Новини партнерів

bigmir)net TOP 100

 