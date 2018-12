Протести “жовтих жилетів” перекинулися в Ліван

У Лівані сотні протестуючих висловили солідарність з протестуючими у Франції “жовтими жилетами”. Протестуючі висловили незгоду з підвищенням цін на бензин, існуючою системою охорони здоров’я та високим рівнем корупції

Сотні ліванців вийшли на протести проти погіршення економічної ситуації в країні, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

Протестуючі прийшли до урядової будівлі у центрі Бейрута, несучи плакати з закликом покласти край корупції. Деякі протестувальники одягли жовті жилети, що одягали демонстранти у Франції. Заклик до протестів почався у соціальних мережах. Причому в якості символу протестів багато хто використовував жовті жилети з кедровим деревом, національним символом, який є частиною державного прапора.

Thousands from all over Lebanon gathering right now in downtown Beirut to call out the corrupt, clientelistic, and sectarian system that has failed to form a government for 7 months. pic.twitter.com/mVLjNG9EtX

– Nadim El Kak | نديم القاق (@nadimelkak) 23 грудня 2018 р

