Протести “жовтих жилетів” перекинулися в Ліван

Головна » Останні новини » Новини світу » Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван Протести "жовтих жилетів" перекинулися в Ліван

Закрити Відправити

У Лівані сотні протестуючих висловили солідарність з протестуючими у Франції “жовтими жилетами”. Протестуючі висловили незгоду з підвищенням цін на бензин, існуючою системою охорони здоров’я та високим рівнем корупції

Сотні ліванців вийшли на протести проти погіршення економічної ситуації в країні, – повідомляє Associated Press, інформують Економічні новини.

Протестуючі прийшли до урядової будівлі у центрі Бейрута, несучи плакати з закликом покласти край корупції. Деякі протестувальники одягли жовті жилети, що одягали демонстранти у Франції. Заклик до протестів почався у соціальних мережах. Причому в якості символу протестів багато хто використовував жовті жилети з кедровим деревом, національним символом, який є частиною державного прапора.

Thousands from all over Lebanon gathering right now in downtown Beirut to call out the corrupt, clientelistic, and sectarian system that has failed to form a government for 7 months. pic.twitter.com/mVLjNG9EtX – Nadim El Kak | نديم القاق (@nadimelkak) 23 грудня 2018 р Читайте: Сезон полювання відкрито: хто потрапив під приціл НАБУ і прокурорів

Протестуючі вимагають поліпшення системи охорони здоров’я, збільшення робочих місць і припинення корупції.

«Я тут, щоб боротися з корупцією в державі. Ми тут, щоб повернути наші соціальні послуги. Ми потребуємо захисту наших прав. Ми хочемо жити, як люди. Ми хочемо, щоб наш уряд поважав нас», – сказав протестувальник Мішель аль-Хадж.