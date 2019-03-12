FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

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История создания и этапы развития компании Макса Полякова FireFly AeroSpace. Перспективы участия в мировом рынке космических перевозок

История FireFly

История аэрокосмической компании FireFly начинается с Тома Маркусика, американского инженера с более чем 20-летним опытом работы в космической промышленности. Маркусик принимал участие в таких проектах, как «SpaceX», «Virgin Galactic» и «Blue Origin», от которых перенял идею, так называемого «Нового» космоса. Ее цель — увеличение доступности полетов в космос за счет использования технических инноваций.

В 2014 году Маркусик решает создать собственную компанию, которая бы занималась разработкой экономичных ракет-носителей, недорого доставляющих грузы на орбиту. Так возникает FireFly Space Systems, и начинается работа над созданием малой ракеты Alpha и средней Beta.

В 2017 году компания едва не оказывается банкротом. Причина — потеря ключевого инвестора, не сумевшего выполнить свои инвестиционные обязательства. Спасает от краха FireFly Space Systems бизнесмен Макс Поляков и дает ему новое название — FireFly Aerospace (FA).

2017-2018: полет нормальный

Получив новые инвестиции, компания за год делает больше, чем за 4 предыдущих.

Сформирован новый штат сотрудников, часть из которых работала в компании до банкротства. В команду входит и Том Маркусик, который занимает пост исполнительного директора FA. В Техасе, где находятся главный офис и основные мощности компании, разработан и протестирован двигатель Firefly Lightning. Выпущено руководство пользователя по его полезной нагрузке Payload User»s Guide. В июне 2018 года подписан договор с крупным британским производителем малых спутников Surrey Satellite Technology Limited (SSTL), по которому, начиная с 2020-го, Firefly обязуется выполнить для SSTL шесть запусков Alpha. Получено разрешение правительства США на использование космодрома Вандерберг на базе ВВС в штате Калифорния. Здесь стоит отметить, что FireFly стала второй в истории частной компанией, принадлежащей нерезиденту США, заслужившей это почетное право. Открыт R&D центр в Днепре (Украина). В завершающую стадию перешли испытания ракет Alpha и Beta.

Первый запуск ракеты Firefly Alphа намечен уже на вторую половину 2019 года. В перспективе ближайших двух лет планируется осуществлять по два старта носителя в месяц. Alpha сможет доставлять до 1 тонны полезных грузов на низкую околоземную орбиту (200 км) и до 600 кг на солнечно-синхронную (ССО — 500 км). Под данную весовую категорию подпадают мини- и микроспутники (10-1000 кг), а также наноспутники — кубсаты (CubeSat, 1-10 кг).

Firefly Beta — более мощный носитель, состоящий из трех модулей Alpha. Он предназначен для доставки на низкую орбиту грузов весом до 4-х тонн и до 3-х на ССО. Ракету можно будет использовать неоднократно, как и Falcon 9 Илона Маска.

По мнению Макса Полякова, ввод в эксплуатацию ракет FireFly обеспечит более доступную стоимость транспортировки космических грузов, что ощутимо повысит потенциал коммерческих запусков.

Звездный путь

Макс Поляков занялся бизнесом сразу после окончания университета в 2000 году. За 8 лет он основал и привел к успеху несколько компаний. Одна из них, Maxymiser, и сейчас занимается персонализацией и оптимизацией веб-контента, а также «облачным» тестированием программных продуктов для бизнеса. Решениями Maxymiser пользуются IBM, Epson, Lacoste, Lufthansa. В 2015-м году компанию приобрела крупнейшая американская IT-корпорация Oracle, занимающая второе место после Microsoft по объемам производства программного обеспечения.

В 2012-м году Макс Поляков становится управляющим партнером венчурного фонда Noosphere Ventures. Сейчас фонд инвестирует в цифровую экономику (AdTech) и космические системы запуска. В 2015 году Noosphere Ventures запускает стартап EOS Data Analytics (Earth Observing System Data Analytics). Компания работает над повышением эффективности сбора и аналитики ГИС данных (ГИС — географическая информационная система), а также их доступностью для широкого пользователя. Команда EOS создала несколько успешных сервисов, которые упрощают доступ к спутниковым снимкам поверхности Земли и позволяют делать как простой, так и комплексный анализ данных дистанционного зондирования онлайн.

Программы находят применение в научно-исследовательской, сельскохозяйственной, строительной и лесохозяйственной сферах (Land Viewer, EOS Platform, EOS Crop Monitoring). EOS принимала участие в проекте Google по сокращению нерационального потребления воды в штате Калифорния, который отличается засушливым климатом. Инновационные решения компании помогли вывести алгоритм расчета индивидуальной нормы расхода воды для каждого домохозяйства.

В 2017 году EOS Data Analytics входит в состав Международной федерации астронавтики, которая занимается проблемами мирного освоения космоса.

Помимо реализации бизнес-проектов, Макс Поляков поддерживает развитие молодежи и помогает молодым дарованиям раскрыть свой потенциал в научно-исследовательской сфере, инженерии, IT-технологиях.

Так, в 2014 году, при поддержке филантропа, в рамках Ассоциации “Ноосфера” создана Noosphere Engineering School — сеть исследовательских центров, сотрудничающих с университетами. На базе школы разработано мобильное приложение «MyPol» (Моя Полиция), официальный запуск которого начался летом 2018 года. Программа является официальным каналом связи с правоохранительными органами. Теперь со смартфона можно оперативно вызвать полицию, узнать новости о криминогенной ситуации в вашем населенном пункте, и даже оценить работу полицейского по номеру жетона.

За последние несколько лет, благодаря инициативам Макса Полякова, Ассоциация “Ноосфера” организовала и провела:

• семейный технологический фестиваль BestRoboFest и соревнования пилотов дронов CopterRace;

• чемпионат по ракетомодельному спорту;

• турнир по пляжному волейболу Beach It Cup;

• конкурс инженерных стартапов Vernadsky Challenge (при поддержке Noosphere Ventures);

• ряд научных и маркетинговых конференций;

• региональный этап космического хакатона под эгидой NASA в Днепре. Всего же в челлендже в 2017 году было зафиксировано рекордное количество участников по всему миру — 25 тысяч человек из 200 локаций.

Команда Ноосферы не планирует останавливаться и уже распланировала расписание новых ивентов на 2019 год.

Макс Поляков считает, что популяризация науки и кооперация ученых и исследователей с представителями технологических компаний способствуют развитию и продвижению новых технологий в глобальной бизнес-среде. А это значит, что будущее обещает быть инновационным и благоприятным для человечества.

FireFly в обществе лучших

В последние годы космос стал одним из основных трендов в сфере технических инноваций и исследований.

SpaceX и Blue Origin произвели революцию в космической индустрии, став первыми частными компаниями, запустившими многоразовые ракеты Falcon и New Shepard в космос и благополучно вернувшими их обратно. Но, если ракета Blue Origin создана для космического туризма, перспективы которого не так близки, то Falcon Илона Маска уже вовсю трудится на благо человечества. На сегодняшний день совершены успешные запуски спутников на солнечно-синхронные и околоземные орбиты, а также запуск грузового корабля Dragon в рамках миссии обеспечения МКС.

Успех SpaceX выражается в цифрах. Капитализация компании за последние 4 года составила 20 млрд долларов, а доля ее участия в мировом аэрокосмическом рынке увеличилась почти в 10 раз и составляет половину от общего числа запусков ракет.

В отличие от Falcon 9 с грузоподъемностью 22 тонны для выхода на низкую орбиту, ракеты FireFly значительно компактнее, а значит, обещают быть в разы экономичнее.

Следует отметить, что в нише запусков малых спутников уже успешно работает компания RocketLab. Но ее носитель Electron поднимает в 4 раза меньше груза, чем Alpha, что делает ракету FireFly более привлекательной.

К тому же, компания Макса Полякова прилагает все усилия к оптимизации технологических процессов. Недавно открытый в Днепре R&D центр занимается разработкой электрореактивного двигателя и созданием собственного спутника. Весной прошлого года центр посетил президент Петр Порошенко, который пообщался с Максом Поляковым о перспективах развития коммерческого космоса в Украине.

Участие украинских специалистов и мощностей в разработках FireFly AeroSpace не случайно. Страна обладает огромным научным потенциалом и технической базой в сфере ракетных разработок. Учитывая перспективность коммерческих космических запусков, участие украинской стороны в этой технологической цепочке выглядит многообещающе.

Кредит доверия NASA

Вместе с тем, Макс Поляков и его FireFly AeroSpace продолжают тесно сотрудничать с США, которые на сегодняшний день являются лидером по числу орбитальных запусков. В 2018 году ракеты стартовали с американских космодромов 20 раз, и почти все были запущены частными компаниями. В их числе в скором времени может оказаться и FireFly. Помимо разрешения на использование космодрома базы ВВС в Калифорнии, компания получила огромный кредит доверия от NASA.

Национальное управление включило FA в девятку компаний, которые могут принять участие в 10-летней программе исследования Луны. Вместе с компанией Макса Полякова в число избранных попали Lockheed Martin и 7 небольших, но перспективных по мнению NASA американских аэрокосмических стартапов.

Общая сумма, которую правительство США планирует выделить на Лунный проект, составляет около 2.6 млрд. долларов. В задачи компаний-подрядчиков будет входить доставка грузов на поверхность спутника, и здесь у FireFly появляется реальный шанс проявить себя.

Команда Альфа

После открытия R&D Центра, в FA официально заявили о создании Консультативного Совета. Перед ним ставится задача экспертного консультирования разработчиков и менеджмента предприятия. В состав Совета вошли: Джэфф Бингам, Роберт М. Лайфут-младший, Джордж Нилд и Уильям Ридди.

• Джэфф Бингам работал в законодательном бюро NASA, являлся старшим советником по вопросам космоса в Сенате США и отвечал за политику создания космических станций в Комитете по вопросам науки и транспорта.

• Роберт М. Лайфут-младший сделал успешную карьеру в NASA и завершил ее на посту главного операционного директора и по совместительству руководителя Бюро.

• Джордж Нилд, доктор наук по аэронавтике и астронавтике, военный летчик-испытатель, руководитель интеграции полетов программы «Спейс шаттл». Работал главой отдела коммерческих перевозок Федерального управления авиации США и сыграл важную роль в доступности космоса для частных компаний.

• Уильям Ридди — космонавт-ветеран, участник программы «Спейс шаттл», почетный президент одного из американских космопортов. Работал помощником директора NASA по космическим полетам.

Консультанты с таким опытом должны укрепить позиции FireFly Aerospace, как крупного игрока на аэрокосмическом рынке.

Напомним, что первый запуск ракеты Alpha должен состояться уже во второй половине текущего года. Он станет первым шагом FireFly на пути к Новому космосу, в компании таких «асов», как SpaceX, Orbital, RocketLab и остальных.