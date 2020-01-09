Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских

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Пребывая, очевидно, в празднично-новогоднем угаре и отдав приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, Дональд Трамп совершил абсолютно безрассудное телодвижение, исчерпывающий перечень последствий которого пока невозможно привести в принципе.

Иранцы, которые до сих пор, несмотря на воинственную риторику, вели себя осторожно, в этот раз церемониться не стали, и в качестве возмездия в ночь с 7 на 8 января нанесли ракетные удары по американской военной базе Эйн-аль-Асад – что характерно! – на западе Ирака, а не в приграничных с Ираном восточных районах Ирака, очевидно, желая показать, что иранские ракеты достают далеко. Впрочем, до Америки иранцы точно не достанут, поскольку не имеют межконтинентальных средств доставки, как ракетных, так и авиационных, информируют Экономические Новости.

Обменявшись ударами, стороны решили остановиться. Трамп пытается показать, что он победил, тем более, что выборы в Америке на носу, но по факту это выглядит как «боевая ничья» с элементами «договорняка». Главный результат конфликта – это постановка США в крайне неудобную позу, в результате чего Америка резко теряет позиции на Ближнем Востоке, зато усиливаются позиции России, того же Ирана, Турции и даже Китая.

Следует отметить, что большинство американских военных баз в Ираке являются не сугубо американскими, а совместными с иракскими правительственными войсками. Таким образом, под удар иранских ракет могли попасть иракские военнослужащие и граждане.

Обострение и авиакатастрофа

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Вот так «легким движением руки» в мире появился еще один опаснейший вооруженный конфликт, в который втянуты – ни много ни мало – США и Иран, региональный лидер, обладающий пусть и не совсем совершенным, но ракетным арсеналом, а, возможно, даже ядерными средствами.

Иранские медиа сразу же однозначно заявили, что ракетный удар по базам США в Ираке — это месть за убийство генерала Сулеймани. Информация о ракетных ударах неопределенная. По данным иранских СМИ, Иран запустил 22 баллистические и крылатые ракеты. Из них 17 поразили военную базу Эйн-аль-Асад, а 5 ракет упали в районе города Эрбиль, где также расположены американские военные. Иранцы сходу заявили, что уничтожены 80 военнослужащих США, но иракцы при этом не пострадали. Американцы потери отрицают, а Трамп и вовсе заявил, что «все хорошо, и все идет нормально». В то же время Трамп напомнил, что Америка имеет самые мощные вооруженные силы в мире и провел совещание с главой Пентагона Марком Эсперо и госсекретарем Майком Помпео.

Что любопытно, сообщается также, Вашингтон «активно координирует свои действия с иракскими властями». Надо полагать, с теми самыми иракскими властями, которых американцы, откровенно говоря, нагло подставили, уничтожив на их суверенной территории иранского генерала, совершенно не «заморачиваясь» координацией этих своих действий с Ираком.

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Действия Трампа – а именно он, как сообщается, принял решение об уничтожении иранского генерала на территории Ирака – далеко не у всех в Штатах вызвали восторг. Так, спикер палаты представителей, конгрессвумен от Демократической партии Нэнст Пэлоси прямо обвинила администрацию Трампа в провоцировании новой войны. В своем сообщении в соцсетях она заявила о «ненужных провокациях со стороны администрации и о том, что США и мир не могут позволить войне начаться». Среди республиканцев, однопартийцев Трампа, звучат заявления примерно следующего содержания: генерал Касем Сулеймани, конечно, враг Америки, но зачем развязывать новую бессмысленную войну, да еще и подставлять формально союзные Америке власти Ирака, давая дополнительные козыри не только теократическому режиму Ирана, но и разного рода исламским экстремистам.

На фоне крайне обострившейся обстановки произошла трагедия, коснувшаяся непосредственно Украины. Рано утром 8 января 2020 года примерно в 4.30 по киевскому времени при взлете из аэропорта Тегерана разбился самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По официальным данным, в этой крупнейшей для Украины авиакатастрофе не выжил никто. Сообщается, что только 2 пассажира были гражданами Украины, остальные имели гражданство Ирана, Канады, Германии, Афганистана, Швеции. Больше всего было иранцев, а также граждан Канады, якобы студентов-иранцев, но имевших канадские паспорта.

В арабских медиа была без ссылки на источники запущена версия о том, что украинский Боинг был по ошибке сбит иранскими ПВО. Обстановка в воздухе над Ираном в это время действительно была сложной. После ракетных ударов по американским базам иранцы ожидали «ответку» от Штатов. В воздух была поднята боевая авиация, наземные средства ПВО находились в состоянии полной боеготовности. В такой ситуации все возможно! Любая засветка на экране локаторов могла быть ложно интерпретирована, гражданский борт мог быть принят за опасную цель, и по нему вполне могли осуществить пуск ракет с земли или с истребителя. С одной стороны, подавляющее большинство пассажиров самолета были иранцами, и поэтому иранцам вроде как совершено ни к чему его сбивать пусть даже в террористических целях. С другой стороны, фатальная ошибка в таких случаях более чем вероятна.

Иранские власти упорно твердят, что виной всему были технические неисправности самолета. На месте его крушения ведутся работы по изъятию и идентификации тел погибших. Оба черных ящика уже найдены. Остается надеяться, что причина будет скоро установлена, если в дело не вмешается политика, и если кем-либо не будут предприниматься попытки скрыть настоящие причины трагедии.

Однако политические игрища вокруг трагедии уже начались. Стало известно, что иранцы отказываются передавать специалистам компании Боинг черные ящики для расшифровки. Как заявил представитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, «пока не ясно, куда они будут направлены для дальнейшей расшифровки». Украинской стороне иранцы выдавать ящики тоже отказываются, возможно, из-за сильного влияния Америки на Украину.

В свою очередь, в Международных авиалиниях Украины (МАУ) отвергают возможность технической неисправности и ошибки пилотов. В авиакомпании утверждают, что воздушное судно было новым, 2016 года выпуска, накануне оно прошло все необходимые технические процедуры без малейших замечаний, а экипаж был очень опытным и усиленным дополнительным составом. Катастрофа же произошла, по данным МАУ, на высоте 2400 метров, что, по мнению авиакомпании, исключает ошибку пилотов.

Как бы там ни было, но сейчас рассматриваются все версии причин авиакатастрофы, включая теракт, техническую неисправность, внешнее воздействие на воздушное судно, то есть возможность того, что он был сбит.

Важная деталь. За несколько часов до авиакатастрофы Федеральное управление авиации США (FAA) запретило полеты гражданских американских воздушных судов в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами. С одной стороны, американцы – нам не указка, но с другой — это тот случай, когда следовало прислушаться к предостережению американского регулятора в сфере гражданской авиации. Почему иранские власти выпустили борт из аэропорта в то время, когда у них в небе происходит неизвестно что, носятся истребители, зенитно-ракетные средства находятся в состоянии немедленной готовности сбивать воздушные цели, и в любой момент в небе могут появиться американские воздушные средства в ответ на иранские ракетные удары. Тот же вопрос следует адресовать и МАУ: если такая опасная обстановка, то зачем было взлетать?!

Зато теперь, после авиакатастрофы украинского Боинга, практически все ведущие авиакомпании и власти многих государств, включая Украину, запретили своим самолетам летать в регионе.

«Косяк» или умышленный срыв мирного процесса?

Вернемся к тому, с чего все началось, то есть к американо-иранскому обострению после уничтожения американцами в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Возникает закономерный вопрос. Это очередной «косяк» Трампа, поставивший Ближний Восток и даже мир на грань серьезнейшего конфликта с непредсказуемыми последствиями? Или недалекого в международных делах Трампа использовали, чтобы уничтожить ростки примирения в исламском мире, которые, по некоторым данным, начались в связи с тем, что шиитский генерал Сулеймани якобы посещал суннитскую Саудовскую Аравию с некоей тайной дипломатической миссией?

И это уже второй такой, очень крупный «косяк» Трампа. Первым, немного поменьше, был уход американцев из Сирийского Курдистана, о чем не так давно приходилось писать. Бросив под танки турецкого «султана» Эрдогана курдов, своих верных союзников по борьбе с Исламским государством и терроризмом вообще, Америка и Трамп очень сильно подмочили свою репутацию не только на Ближнем Востоке, но и в мире. К огромному удовлетворению Кремля, который за своего союзника Асада держится зубами…

Совершенно теперь уже неизбежный уход Америки из Ирака, о чем уже заявили иракские власти, кроме резкой потери имиджа и влияния в регионе, символизирует провал всей семнадцатилетней американской кампании в Ираке. Не говоря уже об утрате потраченных на эту кампанию огромных средств, сумма которых, по некоторым оценкам, доходит до триллиона долларов, не считая убитых и раненых.

И опять-таки, Москва довольно потирает руки…

Однако одним «косяком» дело может не ограничиться. Есть еще одна версия, которую озвучил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди, подавший в отставку 1 декабря 2019 года, но исполняющий обязанности до формирования нового правительства и назначения нового премьера. По его словам, шиитские лидеры Ирака, которых вместе с иранским генералом Сулеймани американцы уничтожили как террористов, на самом деле удерживали возмущенные толпы, нападавшие на американцев в Ираке, в том числе на посольство США.

Что же касается самого убиенного иранского генерала, то здесь еще сложнее и интереснее. По словам иракского премьера, он занимался не только спецоперациями как руководитель элитного подразделения «Аль-Кудс» (Иерусалим) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) шиитского Ирана, как заявляют американцы, но также выполнял важнейшую дипломатическую миссию по примирению на Ближнем Востоке, вообще мусульманском мире, вступив в диалог с суннитскими монархиями стран Персидского Залива, прежде всего с Саудовской Аравией. Если это правда, и генерал Сулеймани искал мира между двумя извечно враждующими мусульманскими конфессиями, то есть суннитами и шиитами, между шиитским Ираном со товарищи и суннитскими странами, то вырисовывается совершенно иная картина. В этом случае, мягко говоря, недалекого, особенно в сложных международных материях Трампа очень сильно подставили те, кто в Америке, очевидно, в Израиле и в других странах крайне не заинтересованы в том, чтобы шиитский Иран нашел общий язык и примирился со своими извечными врагами из суннитских стран. При этом Трампа замарали «по самое не могу», поскольку в Интернет была оперативно слита информация о том, что персонально он принял решение о ликвидации генерала Сулеймани и шиитских лидеров Ирака.

Повторим, что, наблюдая за всем этим, в Москве довольно потирают руки. Европа все более дрейфует в сторону от Америки в направлении к Москве и Пекину, причем последний в целом тоже сильно выигрывает. Выигрывают нефтяные корпорации, а также различные группировки, смысл существования и финансирование которых будут утрачены в случае установления на Ближнем Востоке хотя бы перемирия между двумя основными исламскими антагонистами.

Что такое нынешний Ирак и к чему может привести уход американцев

Современный Ирак является сложным образованием, которое во многом держится за счет западной, прежде всего американской, помощи, в том числе военной и политической, хотя количество американских войск в стране было сокращено до минимума. Собственно, без «скреп» в виде американского кнута и пряника говорить о возможности существования этого государственного образования едва ли можно. Именно поэтому постановка вопроса о полном и окончательном уходе американцев из Ирака и, тем более, введении американских санкций против него вызывают вполне обоснованные опасения в том, что Ирак, пусть даже как формальная целостность, как сейчас, может вообще прекратить свое существование, причем это чревато кровопролитием и непредсказуемыми последствиями для региона вообще, особенно если вспомнить, что буквально недавно едва смогли уничтожить Исламское государство.

После вторжения в 2003 году западной коалиции во главе с США и падения режима Саддама Хусейна именно под давлением и при активном участии американцев было с горем пополам создано нынешнее иракское государство, представляющее собой парламентскую республику и федерацию, состоящую из трех этнорелигиозных составляющих – арабов-шиитов, арабов-суннитов и курдов. Во времена Хусейна сунниты считались правящим меньшинством. Шииты, в массе тяготеющие к единоверному Ирану, составляют, по разным оценкам, около 65% населения, и они сейчас выдвинулись на первые роли. Формируя государство в Ираке, американцы пытались соблюсти принципы равноправия этнорелигиозных групп, но противоборство суннитов и шиитов продолжает регулярно вспыхивать, равно как и противодействие арабов американскому присутствию. При этом в партизанской войне с американцами и западной коалицией отличились как арабы так называемого суннитского треугольника, где остается много выходцев из силовых структур времен Саддама Хусейна, так и среди шиитского большинства, которое вело борьбу с американцами силами весьма многочисленной Армии Махди под руководством иракского шиитского лидера и богослова Муктады ас-Садра.

Наиболее спокойным и дружественным по отношению к американцам является Иракский Курдистан, находящийся на севере страны. Курды, которые веками подвергались дискриминации, особенно во времена Хусейна, представлены в центральных органах власти. Но и здесь далеко не все слава богу…

Единого Иракского Курдистана как такового не существует. Фактически есть две области. Одну из них, большую часть провинций Эрбиль и Дахук, контролирует Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани. Южную часть с главным городом Сулеймания контролирует Патриотический союз Курдистана, который связывают с уже покойным Джалялем Талабани. Ранее эти партии враждовали, но после падения Хусейна под нажимом американцев создали формально единую курдскую область. Но реально это два совершенно отдельных анклава, которые управляются по-разному.

При этом Иракский Курдистан, точнее оба его «куска», имеют настолько высокую степень автономии, что впору говорить не о федерации, даже не о конфедерации, а о фактической независимости, которую, впрочем, никто не признает. Иракские курды уже неоднократно изъявляли готовность отделиться и образовать независимые государства, впрочем, скорее два сразу, поскольку противоречия между правящими верхушками двух областей Иракского Курдистана крайне высока. Каждый раз под нажимом американцев курды отказывались от планов по отделению до очередного всплеска.

Подробности о курдах и Ираке вообще приведены для того, чтобы показать, что вся эта «склеенная на соплях» конструкция кое-как держится на американском присутствии, давлении, военной, финансовой и технической помощи. И если американцы покинут Ирак, а к этому все идет после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и целого ряда лидеров, доминирующих в стране и в центральной власти шиитов, то дальнейшее существование «конструкции под названием Ирак» вызывает огромный скепсис, а также опасения новой вспышки тотального насилия в стране.

С чего начался кризис

Ситуация в Ираке и до последних событий оставалась крайне неспокойной. Различные группировки экстремистов совершали перманентные теракты. Но уже давно не было массового террора, фактически масштабной внутренней войны, как во время двух восстаний шиитской Армии Махди против американцев в 2004 и в 2008 годах.

И все же спорадические удары по американским военным базам продолжались. Один из таких ракетных ударов по базе в районе города Киркук был нанесен 27 декабря ушедшего года. В результате один американский военнослужащий погиб, а несколько американцев и иракцев получили ранения. Наносились удары и по другим американским военным объектам. Американцы обвинили в терактах шиитские военизированные группировки, руководимые Ираном. В ответ американцы нанесли ряд ударов якобы по шиитским формированиям в Сирии и Ираке, в результате чего погибли и мирные жители.

Это вызвало взрыв негодования в стране, который вылился в массовые беспорядки 31 декабря перед посольством США в Багдаде, переросшие в попытку штурма. Сообщалось, что протестующие сумели ворваться на территорию посольства и поджечь крышу. Американская охрана отбивалась слезоточивым газом. Как заявил позднее премьер Ирака Адиль Абдул-Махди, именно убитые затем вместе с Сулеймани умеренные лидеры шиитского ополчения Ирака сумели успокоить толпу и прекратить атаки на посольство. Кто конкретно усмирял возмущенную толпу, не сообщается, но известно, что вместе с Сулеймани был убит Абу Махди аль-Мухандис, заместитель главы Сил народной мобилизации «Хашд аш-Шааби». Эти силы представляют объединение шиитских, суннитских, христианских и езидских милиций, созданное во время совместной с американцами борьбы против Исламского государства официальной властью Ирака.

В подстрекательстве протестов перед посольством американцы и лично Трамп обвинили Иран, заявив, что готовят к отправке в Ирак 4000 военнослужащих.

А в ночь на 3 января 2020 года американский беспилотник нанес ракетный удар по аэропорту Багдада, уничтожив прибывшего в Ирак иранского генерала Касема Сулеймани, а также Абу Махди аль-Мухандиса и других представителей иракского военизированного формирования.

Кого убили американцы

Генерал Касем Сулеймани, 62 лет от роду, возглавлял спецподразделение «аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Считается, что он руководил всеми тайными операциями Ирана за рубежом, в том числе с использованием контролируемого Ираном движения «Хезболла» в Ливане и хусситов в Йемене. Сулеймани от имени Ирана оказывал поддержку режиму Башара Асада в Сирии. Есть версия, что Сулеймани руководил обширной агентурной сетью на Ближнем Востоке, а также был одним из наиболее влиятельных персон в регионе. Америка считает Сулеймани своим врагом и террористом. Но именно ему и руководимым им шиитским военизированным формированиям в Ираке приписывают едва ли не самую главную заслугу в разгроме Исламского государства, и если бы не он и его люди, то ИГИЛ вполне могло бы даже захватить Багдад. Если учесть, что американцы также принимали активное участие в борьбе с ИГИЛ, то Сулеймани и вообще Иран были союзниками Штатов в борьбе с ИГИЛ. Уже этого более чем достаточно, чтобы начать хотя бы минимальный примирительный диалог. Но вместо этого, глупое и совершенно ненужное обострение отношений после выхода США из ядерной сделки с Ираном, что привело к нынешней ситуации на грани большой войны.

В Иране Сулеймани считается национальным героем. Этот факт подтверждается массовым паломничеством на похоронах Сулеймани в Тегеране, когда на улицы вышли сотни тысяч иранцев. Впрочем, от таких «слишком азиатских» форм почитания тоже становится не по себе, особенно если вспомнить, что во время давки на похоронах генерала погибли десятки, даже сотни людей.

Открытая информация о Сулеймани дает основания полагать, что это был фанатик, который действительно способен на все ради так называемой исламской революции в Иране.

Впрочем, американцы тоже цивилизованностью не отличаются. Трамп угрожал даже нанести удары по нескольким десяткам целей в Иране, включая – внимание! – объекты культурного наследия, начиная со времен Древней Персии.

Yankee go home!

Результатом кризиса стала необходимость выводить американские войска из Ирака. В ответ из уст самого Трампа прозвучали угрозы ввести в отношении Ирака некие разрушительные санкции, а также требования к Ираку возместить миллиарды долларов, которые Штаты вложили в создание военной инфраструктуры в Ираке, в частности, строительство авиабазы.

Однако это не остановило Ирак. Парламент страны 5 января принял решение о выводе из страны американских войск и их партнеров по международной коалиции, которая находилась там в рамках борьбы против Исламского государства. Заметим, что с ИГ вопрос окончательно не решен, и кое-где очаги терроризма еще остаются. Правда, окончательное решение о выводе иностранных, прежде всего американских, войск должно принимать правительство страны, к которому обращено решение парламента. Но и.о. главы правительства Адиль Абдул-Махди поддержал такое решение.

Парламент Ирака одобрил перечень мер из шести пунктов:

1) отмена соглашения с международной коалицией в борьбе с ИГ;

2) требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие в стране;

3) правительство должно не допускать использование воздушного пространства и территориальных вод иностранцами в военных целях;

4) должно быть гарантировано исключительное право государства на применение оружия внутри страны;

5) МИД обязан незамедлительно направить жалобу в ООН в связи с серьезным нарушением США суверенитета Ирака;

6) правительство должно провести расследование американских ударов на самом высоком уровне и сообщить результаты в течение семи дней

Правда, непонятно, как именно иракцы будут выдворять американцев, если те не захотят просто так уходить.

В разных частях Ирака находится около 5000 американских военнослужащих. В общем, не так уж и много. Но американская армия действительно является самой мощной в мире, и силой их из Ирака никто не выведет. Но и спокойно жить им там не дадут, если они не уйдут по доброй воле. Теракты, в том числе с использованием смертников, просто вынудят США уйти из страны. К этому добавятся международные имиджевые потери, а главное, резкое падение рейтинга Трампа в самой Америке, если с Ближнего Востока в США пойдут гробы американских солдат, погибших черт знает где и неведомо за что.

А ведь выборы в Америке на носу, и Тегеран достаточно правильно рассчитал, решив нанести ответный удар по американским базам именно сейчас.

Кстати, можно сколько угодно и совершенно справедливо относиться к теократическому режиму в Иране, что в ХХІ веке выглядит совершенным средневековьем, но в случае с ударами по американским военным базам, которые, к тому же, являются иракскими, иранцы поступили вполне себе благородно.

Напомним, что американцы устранили иранского генерала на территории третьей страны, даже не поставив в известность формальную власть этой страны и убив попутно ее граждан. Напротив, как признал все тот же и.о. премьера Ирака Адиль Абдул-Махди, перед нанесением ответного удара иранцы уведомили власти Ирака, по каким именно базам будет нанесен удар, чтобы избежать ненужных жертв. Более того, складывается впечатление, что власти Ирака поделились этой информацией с американцами, в результате чего последние действительно могли, как заявил Трамп, избежать человеческих жертв, отделавшись материальными потерями.

Итак, вывод американских войск из Ирака рано или поздно произойдет. Тем более, что союзники по международной коалиции уже начали отводить свои контингенты. Вначале о выводе войск из Ирака в Кувейт заговорили в Канаде, затем об этом заявили Словения и Хорватия.

Finita la comedia

Мир застыл в напряжении, ожидая начала настоящей войны. Обстановка непрерывно нагнеталась всеми сторонами, угрожающие реплики сыпались с обеих сторон. В частности, Иран предупредил всех действительных и возможных союзников Штатов о том, что, если с их территории на территорию Ирана будет осуществляться агрессия, Иран будет вынужден наносить ответные удары. Ракетные удары по американским базам в Ираке долженствовали показать, что Тегеран не блефует. Заявление касалось всех стран Ближнего Востока, но отозвался только Израиль, в очередной раз пригрозивший стереть Иран с лица земли, что, впрочем, Иран регулярно обещает сделать в отношении Израиля. При этом Израиль туманно намекал, что порвет Иран, «как Тузик тряпку», в боевом содружестве со своими соседями по ближневосточному региону. Такие заявления выглядели совершено нелепо на фоне «оглушительного молчания» Саудовской Аравии, Катара, Эмиратов, Омана, Бахрейна, Иордании, которые считаются союзниками Штатов в регионе. Не говоря уже о том, что заявление о союзнических отношениях Саудов с Израилем выглядит, по меньшей мере, неадекватно. Перечисленные действующие и потенциальные союзники США в регионе дружно промолчали, резонно рассудив, что, как гласит известная поговорка, «два дебила – это сила», и влезать в «разборки» Вашингтона и Тегерана не следует.

Появилось много другой информации о нагнетании ситуации, в частности о том, как в Персидский залив спешит атомный авианосец «Гарри Трумэн» под командой бравого капитана иранского происхождения Кавона Хакимзаде.

Кстати, о бывшем президенте США Гарри Трумэне. Именно он отдал приказ сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году…

Словом, все шло к войне… Большой или малой, но войне в Персидском заливе. Но затем выступил Трамп, и стало понятно, что имеет место «договорняк» между американцами и иранцами, причем последние сумели-таки дискредитировать Америку. Более того, оказалось, что в Иране умеют неплохо выбирать нужный момент и просчитывать ситуацию.

Едва ли не самым главным мессиджем Трампа стал тот факт, что в результате ракетного удара иранцев по американским базам ни один американец не погиб и не ранен, а материальный ущерб нанесен небольшой.

При этом Трамп всячески избегал говорить о том, что иранцы ракетные удары по американским базам таки нанесли, и им за это ничего не было, по крайней мере, на данном этапе.

Далее Трамп и вовсе пустился во все тяжкие, заявив, что хорошо сработала некая «система раннего оповещения», позволившая своевременно эвакуировать персонал баз. Такое утверждение представляет собой откровенный фарс, поскольку речь идет о ракетах малой дальности, сравнительно малых расстояниях и соответственно о подлетном времени ракет настолько кратком, что времени крайне мало даже для обнаружения, идентификации, расчета траектории и места падения ракет, их сопровождения и уничтожения, не говоря уже об эвакуации личного состава. В случае же с крылатыми ракетами расчет траектории и места падения и вовсе невозможны, и их можно только сбивать по пути.

Очевидно, под «системой раннего оповещения» подразумевается, повторим, та информация о направлении и времени ракетного удара, которой иранцы поделились с властями Ирака, а те сообщили американцам, с каких баз следует вывести личный состав и вывезти ценное оборудование, чтобы минимизировать потери.

Вскоре выяснились интересные подробности. По сообщениям иранских СМИ, в ходе ракетных ударов иранцы использовали, в том числе, баллистические ракеты «Фатех-313» и «Киям» с дальностью 500 и 800 км. ПВО США не смогли перехватить ни одну из ракет по причине отсутствия в этом регионе у американцев соответствующих технических средств. Указанные ракеты имеют разделяющиеся боеголовки, а у ракет «Киям» эти боеголовки оснащены системой создания активных помех для противодействия радарам противника. Иранцы впервые используют такие системы в реальных боевых условиях.

Думается, что, подтянув соответствующие технические средства, американцы смогли бы бороться с этими воздушными целями, хотя на таких малых расстояниях это весьма сложно и для них. Но видимо, они были неприятно удивлены, что Иран вообще располагает такими ракетными средствами, и достаточно успешно провели их фактическое испытание в реальных условиях. Все это делает возможную войну с Ираном крайне непредсказуемой.

Американцы, позволив Ирану продемонстрировать свои возможности, фактически сыграли «договорной матч», чтобы закруглить конфликт и не дать ему разгореться по-настоящему.

Война с Ираном для Штатов непредсказуема. Америка, конечно, может разнести в пух и прах инфраструктуру Ирана, но неизвестно, какой будет цена. С той стороны воюют фанатики, а они всегда опасны для меркантильных янки. Плюс террористическая угроза для американцев по всему земному шару. Плюс неизбежный резкий рост цен на нефть и паника на финансовых рынках. Плюс выборы на носу, и если что-то «пойдет не так», а на войне всегда все «идет не так», на карьере Трампа можно ставить крест, а если к власти придут демократы, Трампу могут и уголовную статью найти, тем более что вопрос импичмента с повестки дня далеко не снят. Кстати, этой «маленькой и отнюдь не победоносной войной» Трамп отвлек внимание американского электората от внутренних проблем и угрозы импичмента.

Иранцы тоже неплохо выполнили «программу минимум». Всему миру показали, что ракеты у Ирана есть, они летают и даже попадают в цель. Акцию возмездия за гибель Сулеймани провели. А главное, унизили американцев, показав, что их объекты можно бомбить, и за это ничего не будет.

Поэтому Трампу пришлось говорить о неких новых санкциях против Ирана, который и так уже давно «сидит под санкциями». Трамп как мантру повторяет, что Иран не должен получить ядерное оружие, и его следует «загнать» обратно в новую ядерную сделку. Но при этом сам Трамп вышел из ядерной сделки, развязав руки Тегерану, который после обострения в связи с убийством своего генерала заявил об окончательном отказе от ядерной сделки и возобновлении ядерной программы. Пока непонятно, как Америка может этому помешать, особенно если Ирану окажут содействие Москва и Пекин. Именно ядерная сделка позволяла удерживать Тегеран от дальнейших ядерных разработок, но Трамп разрушил этот многосторонний международный договор.

Триумф дури и его последствия

Последствия происходящего очень трудно просчитать, но некоторые попытки все же сделаем.

Стратегически Вашингтон проиграл, ввязавшись в аферу с ликвидацией генерала, которому в Иране уже нашли адекватную замену.

Повторим, что из Ирака американцам рано или поздно придется уйти. Уход их оттуда не только ставит под вопрос существование Ирака в его нынешнем виде, как сказано выше. Уход американцев означает также усиление в Ираке позиций Ирана, поскольку правящим большинством там являются иракские шииты, все более тяготеющие к единоверцам из Ирана.

Собственно, единственным шансом на сохранение Ирака является нахождением им, вместо американцев, нового «сюзерена», и здесь кандидатом номер один является Иран.

Таким образом, попытки американцев освободить Ирак от влияния Ирана привели к обратным результатам в силу непродуманности политики администрации Трампа.

Однако есть и другие интересанты. Кроме Ирана американцев из Ирака стремятся вытеснить Россия, Турция и Китай. И если Анкара и Москва преследуют, прежде всего, геополитические цели, то Поднебесная – это вообще отдельный вопрос.

Известно, что Китай тесно сотрудничает с Ираном. Пекину нужны иранская нефть и другое сырье. От политического влияния Поднебесная, впрочем, тоже не отказывается. Находящийся под многолетними международными санкциями Иран крайне заинтересован в китайских технологиях, в том числе в вооружениях, а также в научно-технических разработках для развития, в том числе, ракетной техники и ядерной программы. Поднебесная может дать это Тегерану, но в обмен на допуск к Ираку, его нефти, сырью, рынку. Китай уже пытался «зайти» в Ирак, но это вызвало крайне негативную реакцию Америки, после чего в прошлом году началась очередная активизация шиитских группировок, подконтрольных Тегерану, который таким образом вполне мог оказывать Китаю услугу в обмен на некие бонусы от Пекина.

Кроме того, кризис вокруг убийства иранского генерала ускорил кристаллизацию других связей, чреватых дальнейшей потерей Штатами положения гегемона.

Европа продолжает и далее дистанцироваться от Америки с ее непредсказуемой политикой. Макрон в телефонном режиме обсуждает проблему Ирака напрямую с Москвой и Пекином, продолжая поднятую ранее Путиным и продолженную сейчас Макроном тему евразийского сотрудничества. Эрдоган и иранский президент Рухани, которые еще недавно с трудом переносили друг друга во время совместных мероприятий по Сирии, куда их чуть ли не силой загонял Путин, теперь доверительно обсуждают по телефону совместную политику в свете противостояния Америке. Сам Путин с Эрдоганом на фоне ближневосточного конфликта демонстративно открывают новых газопровод. Перед этим Путин в разгар ближневосточного «срача» вокруг убийства иранского генерала и «ответки» от Тегерана столь же демонстративно приезжает в Сирию, посещает там мечеть и христианскую церковь, в то время как Трамп едва ли рискнул бы приехать на Ближний Восток.

Саудовские сунниты уже вроде бы и не прочь начать примирение со своими давними врагами – шиитским аятоллами из Ирана, поскольку суннитским нефтяным монархиям Залива надоело и слишком накладно выбрасывать миллиарды на бессмысленную войну с теми, кто всего лишь немного по-другому понимают Коран и шариат, и если католики и протестанты, лет этак четыреста назад убивали друг друга, а теперь мирно сосуществуют, то почему бы не помириться суннитам и шиитам?

Все эти процессы ускоряются, Америке в них нет места, и она теряет позиции гегемона, как минимум, в критически важном ближневосточном регионе.

Станет ли от этого стабильнее регион – это уже другой вопрос. Если ситуация еще сильнее обострится, это будет, в том числе, и на совести Дональда Трампа с его недалекой, откровенно говоря, невежественной международной политикой, обнуляющей все, что Америка делала в последние десятилетия для укрепления своего доминирующего положения.

Убийством одного иранского генерала, которому тут же нашлась замена, Трамп хотел решить все проблемы, а вместо этого создал новые, даже не проблемы, а новую реальность, которая может оказаться куда более опасной, чем предыдущая картина мира с Америкой во главе.