Сирийские курды стали разменной монетой чужих интересов. Часть 2

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Продолжая тему скоропостижного окончания третьей турецко-курдской войны в результате соглашения между Путиным и Эрдоганом, констатируя тот факт, что все активные и пассивные действующие лица этого спектакля получили свои «бонусы», кроме сирийских курдов, за счет которых остальные удовлетворили свои интересы, нельзя обойти вниманием Европу и США. ЕС, отдав инициативу по сирийскому урегулированию Москве, усилил свою зависимость от Кремля. США же выиграли тактически своим уходом из Сирии — т.о. Трамп смог выполнить свои предвыборные обещания. Но проиграли стратегически, утратив свое влияние в регионе, предав союзников-курдов.

Европа, хоть и «отсиделась в засаде», однако руками Путина осталась в тактическом выигрыше, но стратегическом проигрыше, информируют Экономические Новости.

Штаты, даже несмотря на задекларированный уход из Сирии во исполнение обещаний Трампа, остаются активным игроком в регионе. Об этом свидетельствует уничтожение лидера ИГИЛ уже после приостановки турецкой операции против курдов «Источник мира», кстати, при помощи курдов, а также тот факт, что американцы продолжают контролировать нефтяные месторождения в Сирийском Курдистане и уже наносят удары по войскам Асада, чтобы не допустить их к нефти. Это чревато непредсказуемой эскалацией конфликта, особенно если в него серьезно втянется Москва. Прежде всего, пострадают опять-таки курды, поскольку они лишены доступа к своей нефти, а на их земле может разгореться конфликт за доступ к черному золоту и за влияние вообще.

Европа отсиделась

На первый взгляд, Европа тоже оказалась в выигрыше, поскольку руками Путина, фактически ничего не предприняв, избавилась от огромной проблемы. Новая эскалация войны в Сирии почти неизбежно привела бы к очередному всплеску миграции в Европу, поскольку именно в Европу, прежде всего, в северную, наиболее богатую ее часть, устремились бы беженцы, обостряя и без того серьезные социальные и национальные проблемы. Не говоря уже о весьма многочисленной курдской диаспоре в Европе, которая могла создать дополнительные проблемы.

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Реакция Европы ограничилась дежурными заявлениями о глубокой обеспокоенности и даже об осуждении турецкой агрессии против курдского народа. Правда, последовали заявления Франции и Германии, что поставки Турции продукции военного назначения будут остановлены, но и до этого не дошло, поскольку Путин быстро решил вопрос с Эрдоганом. В результате европейские военно-промышленные компании не успели понести убытки.

А самое главное, в случае эскалации турецкой агрессии в Сирийском Курдистане, Европе действительно пришлось бы вводить масштабные экономические санкции против Анкары. Это сильно ударило бы по экономике Турции, но и экономика Европы понесла бы ощутимые потери, поскольку они очень связаны. В свою очередь, в Европе и без того хватает экономических проблем и рисков, например, в связи с брекситом.

Однако хуже всего то, что в ответ на европейские санкции Эрдоган в своей известной манере вполне мог бы открыть путь беженцам в Европу. Напомним, что сейчас, по настоятельному требованию Европы, Турция играет роль «санитарной зоны», которая защищает Европу от полчищ беженцев с Ближнего Востока. Достаточно Эрдогану в ответ на санкции несколько ослабить контроль границ, и мигранты массово устремятся в «благословенные земли европейские». Турецкий лидер уже неоднократно угрожал это сделать в ответ на недружелюбную политику Европы в отношении Турции.

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В итоге, Европе вообще не пришлось сильно «напрягаться», реагировать на позицию довольно серьезной курдской диаспоры, совершать конкретные действия по «укрощению» Эрдогана.

Путин решил все за Европу – и войну прекратил, и Эрдогана укротил и курдам какую-то кость бросил. Но при этом Москва укрепила свои позиции в Европе. Существенно усилилась зависимость Европы от Кремля не только по линии сырья и энергоносителей, но и в вопросе сирийского урегулирования и беженцев. Теперь Путин вместе с Эрдоганом контролируют тот своеобразный «вентиль», который позволяет открывать или закрывать поток беженцев. И это не говоря уже о газопроводе «Турецкий поток», которым Путин вместе с Эрдоганом делают Европу еще более зависимой от Москвы и Анкары. Ведь если бы на южных границах Турции заполыхала война, Турция как коридор для поставки энергоносителей стала бы менее привлекательной и устойчивой, и опять усилились бы позиции поставщиков американского сланцевого газа в Европу.

Понимают ли в Европе, что, отдав инициативу по сирийскому урегулированию Москве, европейские столицы усилили свою зависимость от Кремля?

Кроме того, Путин показал, что способен оказывать на Эрдогана влияние куда большее, чем Америка и Европа, и в этом тоже нет ничего хорошего. Причины такого влияния известны: это совместный проект по газопроводу «Турецкий поток», строительство «Росатомом» в кредит атомной станции в Богазкёй, крепнущее военно-техническое сотрудничество, прежде всего приобретение Турцией новейших российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В результате, повторим, Москва сейчас оказывает влияние на Турцию куда более значительное, чем США и Европа. Хотя Турция входит с Америкой и Европой в единый блок НАТО.

Словом, сидение Европы в «хате с краю», отсутствие у нее сколько-нибудь активной позиции в сирийском и турецко-курдском конфликтах, отдача инициативы Москве и Вашингтону, в конечном итоге, ничего хорошего не дают Европе.

Именно об этом недавно говорил Эммануэль Макрон, когда заявлял, что Европа плетется в хвосте американских и/или китайских инициатив. Теперь же Европа плетется еще в хвосте и московских инициатив… Впрочем, Макрон об этом тоже говорил!

Американский шпагат

В наиболее неоднозначном положении, конечно, находится Америка. Трамп оказался на своеобразном шпагате.

С одной стороны, шквал критики внутри страны и вне ее за вывод американских войск, который многие назвали бегством, — это сдача интересов Америки в одном из важнейших регионов мира, причем потенциально горячем. Сдача Москве вызывает особо негативные эмоции даже у многих однопартийцев Трампа из числа республиканцев, не говоря уже об оппонентах из демократического лагеря.

Кроме того, это и сдача Америкой своих главных союзников в борьбе с Исламским государством – курдов. В интернете распространяются кадры, как курды провожают уходящие американские подразделения улюлюканьем и забрасыванием картошкой.

Более глобально, это существенная утрата Америкой позиций и влияния в таком важнейшем регионе, как Ближний Восток, опять-таки, в пользу Москвы, что вызывает особо негативные эмоции американского истеблишмента из обоих лагерей.

Масла в огонь злорадно подлила Москва в лице пресс-секретаря Путина – Дмитрия Пескова, который без обиняков заявил, что «США предали курдов, несмотря на то, что в последние годы американцы были их самыми близкими союзниками».

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге, Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», – отметил Песков.

С другой стороны, такое решение Трампа наверняка найдет поддержку и понимание у рядовых избирателей. В конце концов, Трамп выполняет свои предвыборные обещания по выводу Америки из бесконечной череды войн где-то далеко, за тридевять земель от США с непонятными целями и интересами, со столь же непредсказуемым концом.

Свою позицию он аргументировал предельно четно и понятно для рядового американского обывателя-избирателя.

«Мы потратили 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке, хотя мы никогда не хотели победить в этих войнах. И, в конце концов, эти деньги были истрачены, а люди погибли, многие молодые люди получили тяжелые ранения. Ближний Восток оказался менее безопасным, менее стабильным, менее защищенным, чем до того, как эти конфликты начались», – заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что США избежали дорогостоящей военной интервенции, которая «могла бы привести к катастрофичным, далеко идущим последствиям».

Здесь обращает на себя внимание признание Трампа в том, что вмешательство Америки и Запада вообще сделали Ближний Восток еще более нестабильным. Это соответствует действительности, если посмотреть на Ливию, Сирию, Ирак.

В итоге, Трамп мастерски подыграл Кремлю, который решил вопрос с Эрдоганом, избавив Вашингтон от излишних хлопот. Причина все та же – Трампу такое решение вопроса руками Путина, по большому счету, выгодно. Ведь сейчас, в преддверие новых выборов президента США в 2020 году, реализация Трампом предвыборных обещаний по выводу Америки из войн «за морями-океанами» обретает особое значение.

Правда, бытует мнение о том, что таким образом американцы еще глубже втягивают Кремль в сирийский кризис, чтобы ресурсы и силы России истощились, и повторился чуть ли не сценарий развала Советского Союза.

К тому же, напоследок Америка показала, что окончательно терять свое влияние в регионе не намерена. Об этом свидетельствует ликвидация именно американцами лидера Исламского государства Абу Бакра аль Багдади, а также сохранение американцами контроля над нефтепромыслами в Сирийском Курдистане даже после вывода основных войск из региона. Стало известно, что в этой ликвидации активное участие принимали курды, а в окружение аль Багдади были внедрены именно курдские агенты.

В частности, об этом свидетельствует заявление командующего курдской вооруженной коалицией «Силы демократической Сирии» Мазлюма Абди: «Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами».

Впрочем, есть версия о том, что ликвидация главаря террористов (точнее он сам себя подорвал гранатой во время штурма) была широкомасштабной операцией, в которой участвовали спецслужбы разных стран. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что после уничтожения главаря ИГИЛ Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку. Характерно, что Трамп благодарил Сирию, надо полагать, режим Асада, фактически признавая его. Также характерно, что при этом Трамп ни слова не сказал о Европе, которая и в этот раз отсиделась.

Кроме того, Вашингтон и конкретно Трамп пока не намерены отдавать контроль над нефтью в Сирийском Курдистане. Даже после ухода оттуда американских войск на нефтепромыслах остаются небольшие американские гарнизоны.

Трамп высказался об этом 23 октября предельно четко и цинично: «Мы позаботились о нефти. Где нефть – там останутся небольшие контингенты. Остальное — bye-bye».

Такая установка уже дала конкретные последствия в районе Хишама в провинции Дейр-эз-Зор. Здесь под мощный удар американцев попала и была уничтожена колонна войск Асада и шиитские подразделения, которые продвигались вглубь курдской территории, очевидно, с целью взять под контроль нефтепромыслы.

Ранее считалось, что с уходом американцев из Сирийского Курдистана контроль над нефтью получат правительство Асада и Москва, которая за ним стоит. Война стоит огромных денег, а нефть могла стать источником покрытия расходов для Багдада и для Москвы, которая уже сильно истратилась в ходе сирийской кампании.

Известно, что Сирия никогда не ходила в лидерах по нефтедобыче. Но до войны в момент максимального производства Сирия обеспечивала себя нефтью и нефтепродуктами, а также имела излишек, который отправляла на экспорт. Но оказывается, что американцы отдавать нефть пока не намерены. И здесь опять все решается за счет интересов курдов, которые лишаются контроля над природными богатствами своей земли.

Не совсем понятно, как долго, какими силами и средствами Вашингтон намерен удерживать контроль над нефтью на пустынном востоке Сирии в отрыве от главных американских военных баз.

А главное, возможное столкновение за нефть между Америкой и Асадом с его московскими кураторами может привести к новой военной эскалации и дестабилизировать весь Ближний Восток. В результате могут резко возрасти цены на нефть, что нанесет сильнейший удар по мировой экономике. А превращение конфликта в региональный или даже более широкий вообще чревато непредсказуемыми глобальными последствиями.

И все это будет происходить на земле курдов, где внешние игроки устраивают разборки, используя этот народ в качестве разменной монеты для своих интересов.