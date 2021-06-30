Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина

Главная » Политика » Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина

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В Женеве состоялась первая встреча российского и американского лидеров, в мире начали появляться новые мутации коронавируса, а Украина показала невероятные успехи на Евро 2020, - такими были главные события первого летнего месяца.

Погода в начале лета не сильно побаловала украинцев, испытывая на прочность то грозами, то адской жарой. Зато под закат июня вся страна в унисон кричала после победы нашей сборной. События этого месяца сменяли друг друга, полярно меняя настроения и эмоции. Теперь можно оглянуться и вспомнить, что же происходило с нашим миром в июне 2021, что в конце месяца и делают традиционно Экономические Новости.

Дельта-атака

22 июня в Украине зафиксировали «индийский» штамм COVID, он же – «Дельта». Он уже наделал много беды в Индии, потому еще месяц тому в Украине начали готовиться к этому вызову. В ВОЗ дали пять советов, как защитить себя от этого доминантного вида коронавируса, но это рекомендации, с которыми мы и так за последнее время хорошо знакомы: мыть руки, проветривать помещения, ограничивать общение… Сейчас в нашей стране украинцев прививают тремя вакцинами – Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и специалисты утверждают, что они способны защитить от всех разновидностей этого надоевшего вируса. Потому, пока Дельта COVID продолжает сеять хаос, берегите себя и своих близких.

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Женевская оттепель?

16 июня в Женеве состоялось событие, которое СМИ окрестили «историческим саммитом». Было ли там что-то эпохальное? Трудно сказать. Это явно не встреча Горбачева и Рейгана. Но сам факт того, что два этих лидера встретились, даже без очень громких заявлений, действительно важна. Главный итог как раз в том, что саммит вовсе состоялся, да послов решили вернуть. Об Украине говорили мало, но это было вполне логично и ожидаемо. Но что там твориться, вдали от камер и пресс-конференций, увидим, как минимум, по тому, чем закончится история с газопроводом «Северный поток-2», которая зависла над Украиной, как дамоклов меч. А более детально о том, чем может закончится история для Украины, можете читать здесь.

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Sea Breeze 2021

28 июня, на Черном море начались многонациональные военные учения Sea Breeze 2021. В Минобороны Украины заявили о том, что эти учения, которые продлятся до 10 июля, — самые масштабные за двадцать лет. «Си Бриз», которые так разозлили Россию, — это 31 страна-участник, тридцать кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и полсотни единиц вооружения и военной техники. 27 июня в порт Одессы зашел американский эсминец USS Ross. В это же время в соседней России по этому поводу происходит парад фейков, острых высказываний и провокаций, показательная история с якобы обстрелом американского эсминца возле Крыма.Там продолжают повторять мантру об «опасных ситуациях», создающихся НАТОвскими кораблями и тд. По мнению экспертов, дело в обыкновенном страхе, ведь в РФ хорошо понимают, что не имеют прав на оккупированный крымский полуостров. Кроме того, в РФ люто ненавидят и Альянс, и желание Украины стать частью НАТО. А о том, почему на самом деле Кремль хочет сорвать учения, можете узнать здесь.

ВНО и украинцы

В этом году пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и образование. Потому тесты наши школьники сдавали по несколько новым правилам. Тем не менее, сдавали. В результате 550 участников ВНО заработали самый высокий результат, а каждый третий ученик не сумел справиться с заданием по математике. Есть и гордость страны: житель столицы набрал максимум баллов по всем предметам!

Полёт в долговые тартарары

В последнее время эксперты всё чаще заговорили о том, что на шее мира появилась тугая долговая петля, которая за период коронакризиса с его космическими долгами только затягивалась. Теперь сумма долгов всех стран составляет 335 процентов от мирового ВВП! Пандемические вызовы требовали от правительств беспрецедентных решений, а главное – денег, денег и ещё раз денег! Потому на протяжении 2020 года госзаемы составили рекордные 24 триллиона.

Ковид-паспорта и в чем их проблемы

Летом мир начал понемногу открывать границы, продумывая, казалось бы, все детали использования ковид-паспортов. Некоторые страны закрыли доступ к культурным и спортивным мероприятиям, а также – к любимой пищи в заведениях для тех, кто не получит этот заветный новый документ. А новые штаммы заставили правительства смотреть на ситуацию ещё строже. В результате в Европе появилась новая преступная сеть, которая массово занимаеться торговлей поддельных ковид-паспортов. Чёрный рынок таких паспортов становится всё большей проблемой Европы, с которой ей придётся научиться справляться. Кроме того, вакцинация усугубила раскол внутри Европейского союза, где все решили, что лучшее правило в этой трагической игре – «каждый сам за себя». Это ещё один вызов, от которого зависит европейское будущее.

Евро 2020

29.06.21 можно смело назвать историческим днём для нашей сборной. Первый раз в истории украинцы сыграли в плей-офф Евро, первый раз оказались в четвертьфинале. Команда тренера Андрея Шевченко победила шведов, забив решающий гол на последних минутах. Заставив болельщиков в очередной раз поседеть, выпить литры успокоительного или пенно-успокоительного, а затем — срывать горло от радостных криков.

Нельзя не вспомнить и о том, сколько головной боли и злости принес футбол российскому президенту Владимиру Путину. Мало того, что его сборная показала далеко не лучший результат, да ещё и украинцы «заразили» всю Европу знаменитой песенкой харьковских ультрас с запоминающимся мотивом «ла-ла-ла-ла». Из-за того, что кричалка «просочилась» в российские прямые эфиры, в РФ даже запретили транслировать онлайн матчи.

Аномальная погода

Во всем мире в последнее время господствует аномальная погода. Грозы, пылевые бури, ураганы, жара выше 40 градусов. Комфортной погоды, которой так не хватало на протяжении не менее аномальной весны 2021, не увидели не только украинцы, но и жители многих стран по всему миру. От адской жары потерпали в Соединенных Штатах и Канаде, где градусники показывали температуру выше 50 градусов. Ученые рассказали, что дело в глобальном потеплении и «эффекте теплового купола», к которому, увы и ах, пора привыкать. Метеорологи «окрестили» нынешнюю ситуацию «безумной», «сумасшедшей» и «невероятной». Что касается Украины, то в Укргидрометцентре говорят, что средняя месячная температура воздуха далее составит от 20 до 25 градусов, а народные синоптики предупреждают о том, что далее лето может становится все более жарким.