Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»

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Украинско-американские учения «See Breeze - 2021», которые продлятся с 28 июня по 10 июля, должны стать самыми масштабными за 20 лет независимости страны. Об этом уже заявили в отечественном оборонном ведомстве. В свою очередь Россия не оставляет попытки срыва неугодного военного мероприятия в акватории Черного моря вблизи аннексированного Крыма.

В среду появилось сообщение о том, что российские военные совершили предупредительные выстрелы в сторону миноносца «Defender» Королевских военно-морских сил Великобритании в Черном море. Британский корабль якобы вошел в территориальные воды РФ, и российский истребитель сбросил несколько бомб на пути продвижения корабля-нарушителя. После этого в Москве заявили, что в Минобороны был немедленно вызван военный атташе Британии, сообщают Экономические новости.

Впрочем, в Минобороны Великобритании сразу же опровергли данную информацию. Здесь ясно дали понять, что британский эсминец проходил по украинским территориальным водам, согласно общепризнанным международным законодательством в противовес незаконной аннексии Россией Крымского полуострова, которую Великобритания решительно не признает.

В официальном заявлении британского министерства обороны отмечается, что «никаких выстрелов не было осуществлено». Лондон считает, что россияне проводили боевые учения возле Крыма и выдали это за предупредительный обстрел эсминца. «Мы считаем, что россияне проводили боевые учения в Черном море и предоставляли морской общине предварительное предупреждение о своей деятельности. Никаких выстрелов в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы», — сказали в Британии. Корабль Королевских военно-морских сил осуществлял переход из Одессы в Грузию.

Напомним, что днем ранее, в Одессе на борту британского эсминца «Defender» министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Объединенного королевства и ВМС Украины. Москва четко об этом знала, поэтому распространение ложной информации о выстрелах в сторону британского корабля с российской стороны многие рассматривают как непосредственную реакцию на этот факт со стороны Кремля, которому отнюдь не нравится сотрудничество Киева и Лондона в военной сфере.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия военных РФ в отношении британского эсминца в Черном море является доказательством провокационной политики РФ в Черном и Азовском морях. «Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море», — написал он в Twitter.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, российское сообщение об обстреле и вытеснении британского эсминца — классическая информационно-психологическая операция, направленная на срыв учений See Breeze-2021.

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«Британцы отрицают обстрел. Согласно их заявлению, российские моряки проводили артиллерийские учения и учебную стрельбу выдали за героическое отражение атаки коварного британского эсминца. Командование Черноморского флота за неимением реальных побед решило приписать себе лишний подвиг? Таким макаром они, конечно, могут получить желанную дырку, но уже не в кителе. Как сказал мне на одной международной встрече российский полковник, давным-давно, еще в довоенное время: Россия — это фабрика по промышленному производству понтов», — написал он в Фейсбук. По словам эксперта, для Украины и ее партнеров по безопасности в Чёрном море, подобные фейковые новости от российских официальных властей указывают на то, курс на повышение этой самой безопасности в союзе с Британией, Турцией и другими странами-партнёрами, выбран и реализуется абсолютно правильно. «Такая информационная операция уже — враждебное действие против международной безопасности. Завтра, информационная атака может обернуться реальным инцидентом, и именно на этом будут ближайшую неделю настаивать те, кто станет далее развивать эту информационную операцию в головах обывателей Запада», — заключил он.

В этом солидарен и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

«Для чего была сделана эта провокация? Не важно, как ее классифицировали: нападение или просто учения. Цель очевидна — сорвать проведение учений «See Breeze-2021». В подтверждение тому были сообщения о том, что российское посольство призвало США отменить эти учения. Министр обороны РФ Шойгу на днях выступал и говорил о том, что ситуация в регионе нестабильная, подтягиваются натовские войска к российским границам… До него по этому поводу выступал замсекретаря СНБО России Медведев. Поэтому действия Кремля можно расценивать как попытку сорвать учения See Breeze -2021, в которых о своем участии заявили около 40 стран. Удастся ли им осуществить свой план? Судя по реакции британцев, скорее всего, нет. Спровоцировать на конфликт не удалось. В Лондоне «обстрелы» расценили как «учения в Черном море, проводимые россиянами», поэтому инцидент не станет сигналом для других участников учений», — сказал «ЭН» эксперт.

Гармаш допускает, что Кремль не случайно выбрал такой путь воздействия на НАТО. «Вспоминаю, когда начался кризис с подтягиванием российских войск к украинским границам, в Черное море должны были войти два американских корабля. И об этом уже было объявлено. Но потом Америка отозвала свои корабли, чтобы не усугублять ситуацию и не провоцировать Россию на более кардинальные действия. Вероятно, российская сторона расценила такую уступку как слабость. Хотя на самом деле это было сигналом к деэскалации. Россияне любое проявление разума воспринимают как слабость. Это и подтолкнуло их к тому, что мы наблюдаем сегодня», — считает эксперт. Он убежден, что странам НАТО тоже нужно сделать выводы из возникшей ситуации. «Вопрос не в том, нужно ли Альянсу менять свою стратегию в Черном море, а в том, что у них не будет выбора. Потому что Россия делает Черное море чуть ли не своим внутренним, зоной своих интересов, фактически диктуя не только Украине, а всему мировому сообществу, как и где плавать. Давайте не забывать, что Турция — член НАТО. И у Анкары есть большие возможности перекрыть Босфор России. Поэтому думаю, что НАТО ужесточит свою морскую политику в Черном море. Терпеть гегемонию России в регионе, граничащем со Средиземноморьем НАТО не может себе позволить», — добавил Гармаш.

Напомним, для обеспечения международной безопасности в Черноморском регионе, в учениях «See Breeze», официальная фаза которых начинается 28 июня, принимают участие 32 страны с 6 континентов, в них принимают участие 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга. С украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море. «Масштабность и явно агрессивный характер учений «Sea Breeze» никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», — говорится в заявлении посольства в твиттере. «Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — отмечают в посольстве.

Ранее в Кремле также высказали опасения, что под прикрытием военных учений «See Breeze-2021», в Украину доставят партию современного западного вооружения. Мол оружие «будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях».

В свою очередь глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ) Сергей Быков обращает внимание еще на один важный момент. Он не исключает, что информация, которую распространяет руководство Кремля, в первую очередь, направлена на российского обывателя ввиду будущих парламентских выборов в РФ.

«Мировое сообщество признает, что вокруг Крыма территориальные воды Украины, в которых и пребывал британский эсминец. И то, что россияне считают эти территориальные воды своими — это исключительно их психополовые проблемы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Конечно, они могут заявлять, что британцы нарушили их границы и они сделали предупредительный выстрел, но на самом деле, как мы видим из сообщения британцев, ничего подобного не было и близко. Тем более, мы прекрасно осведомлены, как умеет работать российская пропаганда для того, чтоб делать вид якобы отстаивания своей территориальной целостности, суверенитета и защиты оккупированных ими территории. Однако, в первую очередь, эти сообщения были направлены на внутреннего избирателя. Не стоит забывать, что осенью в РФ состояться выборы в Госдуму. Поэтому нынешнему политическому режиму необходимо показывать и возрождать идею «могущества российского государства». Они это делают всеми способами, которые у них имеются в арсенале. В том числе и подобными заявлениями», — сказал «ЭН» эксперт.

Политолог Тарас Чорновил обращает внимание на то, что в НАТО есть очень четкая градация, где они рассматривают провокацию как допустимую, а где уже как недопустимую. Кроме того, не надо забывать, что нападение на одну страну НАТО, в том числе на отдельный корабль, — это нападение на все НАТО.

«Поэтому я не могу поверить, что Британия, если бы действительно произошли предупредительные выстрелы в направлении их корабля, не приняла бы соответствующие меры. Надо понимать, что подобные выстрелы, когда реальные бомбы сбрасываются перед кораблем по его курсу на минимальном расстоянии, чтобы не повредить корабль, но создать реальную панику, так, чтоб действия воспринимались экипажем корабля как реальная угроза, а не как что-то отделенное. Если бы это действительно произошло, сегодня уже созывались натовские штабы, звучали бы определенные заявления, а России сообщали бы, что она перешла черту, атаковав британский корабль и говорили бы о «казус белли» («повод для войны» — ред) и т.д.», — сказал в комментарии «ЭН» Тарас Чорновил.

По его словам, очевидно, что натовский корабль где-то на границе тех территориальных вод, которые для себя обозначила Россия вокруг оккупированного Крыма, и которые не признает ни одна страна мира, кроме Науру, Венесуэлы, и таких же непризнанных государств как Южная Осетия и Абхазия, но понимая определенные угрозы со стороны Москвы, намерено прошел по касательной. «Таким военно-провокационным маршрутом в направлении территории оккупированного Крыма с политической демонстрацией, что Великобритания не признает те воды Крыма русскими, не признает аннексии Крыма, тем самым заявляя, что для них эти воды являются украинскими, а Украина не имеет возражений прохождения ее территориальными водами. И дальше пошел в Грузию. Естественно, что у россиян возник вопрос: как же так? Вся логика российских действий, особенно российской армии, кратко описана в двух строчках романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Надо было российским «посполитам» показать, что британскому агрессору дан жесткий отпор. Поэтому очевидно, что информация прозвучала для внутреннего российского потребителя», — сказал эксперт. По его словам, проблема заключается также в том, что международный центр, отвечающий за все ограничения проведения военных учений, в том числе и Черноморском регионе, всегда с опозданием подает украинские данные, в частности по See Breeze, и очень оперативно российские, поэтому очень часто имеет место перекрытие по территориям.

Чорновил также напомнил, что согласно Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов, принятой в 1936 году, ограничивается пребывание военных кораблей стран НАТО, которые не выходят к Черноморскому региону. Им позволено заходить в акваторию Черного моря лишь на короткий период времени. «Поэтому проводить какую-либо активность на постоянной основе в Черном море основными силами НАТО они не могут. И не особо хотят. Они делают демонстративные акции, заявляя о поддержке Украине и членам Альянса, которые оказались один на один с Россией. И лишний раз показывают, что Черное море не является внутренней лужей России, а морем, которое в серьезной степени контролируется блоком НАТО», — сказал эксперт. В тоже время, продолжил он, сегодня возник очень интересный момент, международно-политическое значение которого еще не просчитывалось: Турция начинает строительство канала «Стамбул» в обход пролива Босфор. «Теперь соглашение о проливах, которое запрещает пребывание в Черном море иностранных военных кораблей в таком случае на канал распространяться не будет. Других запретов пребывания на постоянной основе британских или американских кораблей нет. Я не исключаю, что после того как канал будет введен в эксплуатацию, и будет достигнуто взаимопонимание между Анкарой и НАТО, начнется гораздо серьезнее присутствие НАТО непосредственно в Черноморском регионе. То есть, постоянное базирование серьезного флота, серьезного количества кораблей НАТО. Очевидно, что он будет стоять не у Крыма, а, в первую очередь, в румынских и турецкий военных портах. Но это будет совсем другое присутствие и для России уже будет совсем другое ощущение», — резюмировал он.

Отметим, что церемония начала строительства канала «Стамбул» в обход пролива Босфор планируется в конце июня текущего года. «Стамбул» является проектом судоходного канала, который соединит Мраморное и Черное моря. В 2011 году Эрдоган заявил о возможности его создания, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории страны, который должен повысить геостратегическую значимость Стамбула. Президент Турции отметил, что на правом и левом берегах будущей водной артерии будут построены два города.

15 апреля в Турции заявили, что канал «Стамбул» не будет иметь отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках договоренностей конвенции Монтре, которые страна продолжит соблюдать.