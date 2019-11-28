Украинский оборонпром пойдет по рукам?

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Отечественный оборонпром в последнее время трясет не по-детски и непрерывно! Вначале — череда коррупционных скандалов с участием окружения Порошенко. Затем был скандал вокруг попытки продажи авиадвигателестроительного предприятия «Мотор Сич» и крайне нервная реакция на это США, о чем уже приходилось писать недавно. И вот опять «Укроборонпром» привлек внимание досужей публики: мало того, что оборонную промышленность возглавили два таких «крупных специалиста» в военно-промышленном деле, как иностранный гражданин Абромавичус и отставной журналист-депутат-евроотимист Найем, так ее будут контролировать американцы, проводить ее аудит, давать рекомендации…

Интересно было бы увидеть среди руководителей американской оборонки граждан других стран, скажем, даже союзной Британии, а инспектирование чтобы проводили представители Гондураса!

Если же серьезно, то Украина уже имеет печальный опыт ядерного разоружения под диктовку Запада, прежде всего США, которые сговорились с Москвой. Речь о так называемом Будапештском меморандуме, по которому мы уничтожили оружие сдерживания, а нас «кинули» самым уличным образом, когда Москва напала. В итоге, имеем потерю Крыма и значительной части Донбасса, тысячи жертв, огромные разрушения, а также бесконечную войну на Донбассе, в настоящий момент, вялотекущую, но исключить эскалацию конфликта не может никто. , информируют Экономические Новости.

Теперь ситуация может повториться с теми остатками оборонной промышленности, которыми Украина пока еще располагает и которые позволяют ей сдерживать агрессию. При пособничестве всех этих «найемных абромавичусов» и при полнейшем попустительстве Зеленского и так называемого Кабмина, которые, похоже, вообще ничего не соображают в промышленности, промышленной политике, тем более в оборонной промышленности, американцы могут умертвить нашу оборонку, чтобы имеющиеся у нас пока еще технологии и разработки не достались Китаю, глобальному конкуренту Америки, с которым она все сильнее входит в клинч. Поскольку действенной помощи Запада и конкретно США ожидать не приходится, как стало понятно по результатам московской агрессии, Украина в результате такого американского руководства реально рискует остаться безоружной перед Кремлем. Не говоря уже о том, что даже ту мизерную военную помощь, которую Америка предоставляет сейчас Украине, нынешняя администрация Трампа постоянно приостанавливает, используя эти приостановки в качестве шантажа с тем, чтобы Зе-власть давала компромат на бывшего вице-президента Байдена, главного пока что конкурента Трампа на будущих президентских выборах.

«Найемный Абромавичус» сливает оборонку янки

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Что оборонку сливают американцам, стало ясно еще летом, когда генеральным директором концерна был назначен Айварас Абромавичус, который до этого числился главой Наблюдательного совета концерна. «Укроборонпром» в это время сотрясал коррупционный скандал, известный как «свинарчукгейт» по имени Свинарчука-Гладковского, — замешанного в коррупции давнего подельника Порошенко. Скандал этот не утих по сей день, 10 директоров сняты с должностей, по фактам коррупции и разворовывания заведены около 500 уголовных дел. Концерном в момент до прихода Абромавичуса руководил замешанный в «свинарчукгейте» Павел Букин, которого назначил Порошенко.

Назначение Абромавичуса на пост руководителя было совершенно незаконным, поскольку не проводился положенный в таком случае конкурс, а сам он является гражданином Литвы.

В свое оправдание Абромавичус заявил, что власть следовало брать в свои руки немедленно, поскольку начался развал концерна, а конкурс обязательно будет проведен. Правда, неизвестно когда.

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Факт наличия литовского гражданства Абромавичус никогда особо не скрывал, а отказываться от иностранного паспорта намерения не обнаруживал.

Кстати, по некоторым данным, в Литве к Абромавичусу также имеются претензии, поскольку он занимает государственные должности в другой стране без разрешения литовских властей, как того требует законодательство Литовской республики. По сообщению литовского издания «Lietuvos Rytas», ряд авторитетных политиков и правоведов Литвы полагают, что Абромавичус за это должен быть лишен литовского гражданства.

Вопрос о литовском гражданстве Абромавичуса поднял нардеп от «Слуги народа» Дубинский, которого считают человеком Коломойского. Кроме того, Дубинский и Абромавичус испытывают личную неприязнь, и выяснения отношений даже стали достоянием общественности. Но даже несмотря на то, что налицо обычные бизнес-политические разборки между «БЕНЯтами» и «СОРОСятами», публикуя официальный ответ дипломатического ведомства Литвы о том, что Абромавичус остается гражданином Литвы, Дубинский правильно ставит вопрос о грубом нарушении закона, тем более что речь идет об обороне и государственной тайне.

«Это означает, что он не имеет права работать в правительственных и оборонных структурах. Более того, не может иметь доступа к государственной тайне. И должен быть уволен в соблюдение законов Украины», – пишет Дубинский с соцсетях.

В СБУ, наверное, тоже это понимают, поэтому на момент написания настоящего текста не было данных о том, что Абромавичус прошел спецпроверку и получил доступ к гостайне. А посему вообще непонятно, как он может рулить оборонпромом! В то же время, Абромавичус развил бурную деятельность, в частности, по смене руководства оборонных предприятий.

Однако куда интереснее и возмутительнее тот факт, что о проблемах оборонки и о необходимости проведения аудита критически важной во время войны отрасли Абромавичус докладывал… советнику президента США по вопросам военно-промышленного комплекса некоему Дональду Винтеру, о чем, ничтоже сумняшеся, сообщил сайт «Укроборонпрома».

Нет, ну хорошо, конечно, что это был все же советник Трампа, а не Путина, но согласитесь, что возникают вопросы даже не к Абромавичусу, а к высшему руководству страны, конечно, если последнее можно таковым назвать.

Результатом обсуждения проблем отечественной обороной промышленности с представителем иностранного государства стало решение о том, что аудит «Укроборонпрома» будет проводить филиал британской компании Baker Tilly в Украине, а стоимость этой работы составит 29 млн гривен. И опять вопросы к адекватности государства, которое позволяет рыться в оборонной отрасли иностранной приватной фирме! То есть свои секреты мы раскроем за свой же счет.

Не меньше вопросов вызывает тот факт, что Абромавичус решил назначить себе годовую зарплату в размере 18 млн гривен. Если не ошибаемся, то у президента США она несколько ниже…

Такая зарплата в совокупности с огромными расходами на аудит вызывает тем больше вопросов, что финансовое состояние холдинга является весьма плачевным. Недофинансированы многие статьи расходов от разработки вооружений до зарплат, причем на некоторых предприятиях зарплатные долги тянутся уже 4 года.

По сравнению с назначением бесцветного Айвараса Абромавичуса (на фото справа), куда более громкий резонанс вызвало назначение с 11 ноября его заместителем такого колоритного персонажа, как Мустафа Найем. Самый главный вопрос: чем там будет заниматься отставной журналист и депутат, но вечный еврооптимист, точнее американооптимист, поскольку является, по слухам, частым и желанным гостем американского посольства в Украине, а также давно связан с грантовскими организациями.

Ответ может быть только один: это агент влияния Вашингтона, поскольку он не обладает никакими другими качествами для того, чтобы трудиться заместителем генерального директора «Укроборонпрома».

Свои задачи в указанной должности Найем охарактеризовал следующим образом.

«Я не буду заниматься производством и продажей оружия. В концерне для этого достаточно профессионалов, а я вполне адекватный, чтобы понимать свою роль и задачи.

Также в круг моих обязанностей не входит исключительно борьба с коррупцией. Да, я хочу, чтобы это стало следствием моей работы, но в целом это задача департамента безопасности, уполномоченного по антикоррупционной деятельности и правоохранительных органов.

Моя основная задача – помогать компаниям-участницам концерна в их коммуникации с органами власти, в том числе с регуляторами, правоохранительными органами и основными госзаказчиками. По большей части это работа в юридической плоскости и в части координации различных департаментов и предприятий государственного Концерна.

С понедельника буду вам рассказывать о #ХроникахУкроборонпрома – что у нас происходит, куда мы идем, какой видим компанию в будущем, а еще благодарить тех, кто нам помогает, и делать известными тех, кто сопротивляется и мешает.

И да, это правда, что мы активно готовимся к корпоратизации и смене бренда – невзирая на красивое воплощение, щит главной оборонной компании страны пока еще немного дыряв», – написал Найем в соцсети.

Трудно удержаться от комментариев этого спича, в том числе по части адекватности указанного персонажа.

То, что он будет заниматься своим любимым делом, а именно трепать языком за большие деньги, это понятно. Но «Укроборонпром» – это не «Украинская правда» и не Верховная Рада. Здесь не обо всем можно и нужно, пардон, «трындеть», да еще во время войны с ядерным агрессором! Поэтому идея о «хрониках оборонпрома» должна вызывать вопросы, прежде всего у соответствующих органов, должных печься о сохранности государственной тайны. Смена бренда – это бла-бла, отвлекающее внимание от серьезных проблем, опять-таки подчеркнем, во время войны с Москвой. Корпоратизацию также следует рассматривать как весьма неадекватный и несвоевременный шаг при нынешних развале и коррупции в условиях войны.

Что касается планов Найема по «оказанию помощи в юридической плоскости», а также по контактам с государственными и регулирующими органами, то и здесь его заявочки вызывают недоумение, переходящее в истерический смех. В качестве выдающегося юриста он пока не прославился, и в стране есть куда более сильные юристы. Найем никогда не работал в органах государственной власти и управления, а потому неясно, чем именно он может помочь «в установлении контактов с государственными и регуляторными органами», если концерн сам по себе является государственным и подчиненным напрямую правительству.

Повторим, единственная роль Найема, равно как и Абромавичуса, это быть «смотрящими» от американцев, для чего они и были пролоббированы в оборонку через насквозь грантоедское правительство при попустительстве Зеленского, которые демонстрируют все более вопиющую некомпетентность, даже невежество, в вопросах промышленной политики, особенно в нынешней ситуации резкого сокращения промышленного производства. Тем более это относится к такой специфической отрасли промышленности, как оборонпром, особенно – опять подчеркнем – в условиях агрессии, да еще со стороны ядерной державы и под руководством Путина.

Ревизия заокеанских кураторов

А зарубежные кураторы «найемных абромавичусов» не замедлили о себе напомнить, посетив «Укроборонпром» с инспекцией, направленной на постановку украинской оборонки под прямой контроль Вашингтона.

С 11 по 21 ноября в Украине пребывали представители Института оборонного анализа США, который считается структурой Пентагона. В состав инспекционной группы вошли руководитель проектов по Украине Мартин Неил, член группы по вопросам индустрии Ральф Блэкберн и научный сотрудник Института оборонного анализа США Террел Сджостром. Указанные американские персонажи считаются авторитетами, и от их позиции якобы зависит отношение Вашингтона к Украине и ее оборонпрому, хотя широкой общественности у нас они доселе известны не были. В частности, есть информация, что политика США в отношении военной помощи Украине якобы очень зависит от мнения Мартина Неила.

Принимали их по высшему разряду. Лично Абромавичус (который до сих пор не имеет допуска к гостайне!) личным распоряжением приказал оказывать американцам всяческое содействие и показать все, что они пожелают. Правда, с оговоркой на закон о гостайне, но кто у нас законы соблюдает…

Правда, в СМИ появлялась информация, что подобные американские делегации и ранее посещали оборонные предприятия Украины, а Букин, бывший руководитель концерна времен Порошенко, ездил в Америку с докладом о состоянии и перспективах оборонпрома Украины (атас!).

За десять дней американские спецы посетили практически все важнейшие предприятия оборонной промышленности Украины, включая авиационные, бронетанковые, радиотехнические и другие. Стало известно, что американцы посетили киевские предприятия «Генератор», НИИ «Квант» и «Квант-Радиолокация», завод автоматики, КБ «Луч», завод 410 гражданской авиации, Жулянский машиностроительный завод «Визар», завод «Меридиан им. Королева», завод «Артем», бронетанковый завод, «Укроборонсервис», «Импульс» и другие. Также были удостоены внимания Львовский радиоремонтный, бронетанковый, авиаремонтный заводы; Харьковский завод имени Малышева, КБ приборостроения, бронетанковый, механический заводы, машиностроительный завод ФЭД и другие.

Визиты американцев отнюдь не ограничивались только беседами с руководством предприятий. Основной упор делался на знакомство с производством, оборудованием, кадрами, номенклатурой и характеристиками выпускаемой продукции, данными о партнерах предприятий. Соответствующее предписание было спущено из Киева Абромавичусом вместе с настоятельной просьбой, чтобы в ходе визитов все разговоры велись на русском языке, каковым кто-то из американцев, очевидно, владел, в отличие от украинского.

В качестве главной цели визита была заявлена выработка и выдача американцами украинской стороне неких консультативных рекомендаций, что-то вроде ценных указаний и советов. Что полезное они могут сказать работникам нашей оборонки, понять трудно, но Абромавичусу с Найемом, конечно, виднее.

Негласно разного рода анонимные источники, приближенные к оборонпрому, высказывались в СМИ в том смысле, что целью аудита является взятие отрасли под контроль и сопровождение американцами. В дальнейшем они будут решать, каким отраслям в Украине можно выжить, а какие следует в том или ином виде уничтожить, чтобы они не достались противникам США, прежде всего Китаю, а упомянутый выше скандал вокруг покупки Китаем «Мотор Сичи» стал катализатором процесса.

Последствия американского кураторства оцениваются по-разному.

Есть версия, что оборонпром попытаются корпоратизировать и приватизировать так, чтобы они попали в руки лояльных Америке бизнесменов, а не, например, китайцев. А заодно американцы получат доступ к некоторым нашим наработкам, которые им интересны. Представим себе, что оборонкой будет владеть условный Пинчук… И это уже несмешно даже!

Возможен вариант незначительной финансовой поддержки интересующих американцев предприятий с тем, чтобы опасные для них технологии не «расползались» по миру, но развитие не было возможным.

Все это лишний раз подтверждает, что в Украине отсутствует сколько-нибудь грамотная и продуманная государственная политика в сфере оборонной промышленности. Вместо того, чтобы, по примеру ракетно-космической отрасли, наладить взаимовыгодное сотрудничество с Америкой и развивать таким образом оборонный потенциал Украины, находящаяся у власти команда «соросят» просто «сливает» оборонку американцам.

К тому же, относительно распоряжения Абромавичуса о предоставлении иностранной делегации максимума информации по оборонпрому возникают вопросы в уголовно-процессуальной плоскости.

«На такое распоряжение «Укроборонпрома» по-хорошему должна была отреагировать СБУ, так как речь идет о режимных объектах, посещение которых строго регламентировано, и о государственной тайне. Детальные планы таких мероприятий… должна также согласовать Служба безопасности. Что будут смотреть иностранные специалисты на украинских военных предприятиях, какие «рекомендации» давать и главное – какую информацию выведывать. Разглашение государственной тайны может квалифицироваться как госизмена, за которую, по законодательству, может грозить пожизненное заключение», – справедливо отметил известный адвокат Ростислав Кравец.

Закончим очень меткой характеристикой ситуации, данной блогером Алексеем Романовым:

«Мягкая колонизация Украины Западом докатилась до военно-промышленного комплекса. «Укроборонпром», куда входят все предприятия ВПК Украины, взяли под контроль агенты иностранного влияния – грантоеды Абромавичус, Найем и прочие «щирые» украинцы.

После того как иностранные агенты захватили контроль над министерствами образования, здравоохранения, финансов и экономики, данное достижение уже не впечатляет. А зря.

В украинской «оборонке» есть несколько критичных технологий, доставшихся в наследство от СССР, которые весьма пригодятся структурам НАТО (те же «Кольчуги»). И не обязательно они их будут использовать для себя.

Достаточно, чтобы эти технологии не достались Китаю – стратегическому сопернику Европы и США. Ну а нам, аборигенам, заплатят за наш ресурс как всегда: бусами и зеркальцами. Вековые колониальные традиции ничуть не изменились.

В 1626 году голландец Питер Минуит приобрел у индейцев остров Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 24 доллара. Теперь Манхеттен стоит 50 миллиардов».