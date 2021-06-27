Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее…

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Главный итог прошедших в Армении 20 июня 2021 года досрочных парламентских выборов - это продолжение мира и отказ от попыток в очередной раз развязать братоубийственную войну между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах-Арцах и его окрестности. В то же время привычная картина политических раскладов в Армении, выстраиваемая пропагандой различных интересантов, стала еще более запутанной и неоднозначной.

В то же время, картинка эта никогда не была такой, какой ее пытаются представить заинтересованные стороны. И уж тем более она является динамичной, то есть подвержена постоянным изменениям, информируют Экономические Новости.

Критика расхожих пропагандистских штампов

Итак, Армения, которая недавно потерпела поражение от Азербайджана и Турции в войне за Карабах, о которой, как и о ее предпосылках, подробно говорилось в материале «Новый карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия«. Насаждавшиеся ранее представления о политическом раскладе в этой небольшой закавказской республике выглядели примерно таким образом.

В армянском политикуме существуют влиятельные промосковские силы, группирующиеся вокруг двух бывших президентов Армении, находившихся по две каденции в то время, когда армянское государство было этакой (полу)президентской республикой. В настоящий момент это партийный блок блок «Айастан» («Армения») во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном (1998-2008), а также блок «Честь имею» во главе Артуром Ванецяном, за которыми стоит бывший президент Серж Саргсян (2008-2018). Характерной особенностью этих двух деятелей является не только ориентация на Кремль и неоднозначная репутация, но также их карабахское происхождение, поскольку оба они являются уроженцами города Степанакерт, столицы Карабаха, причем родились в одном и том же 1954 году, и оба имеют за плечами советский производственный, партийно-комсомольский и государственный опыт. Таким образом, 20 лет в Армении правили выходцы из Карабаха, основой политики которых было удержание не только этого армянского анклава на территории Азербайджана, но также и захваченных на рубеже 1980-1990-х годов окружающих районов, являющихся международно-признанной территорией Азербайджана, причем признает это и Москва, считающаяся союзницей Армении по ОДКБ (Организация договора по коллективной безопасности). Более того, в настоящий момент именно эти политики стоят на позициях реванша, возврата утраченного контроля над частью Арцаха (Карабаха) и окружающих районов, чуть не войны до последнего солдата, по крайней мере, примерно так видится их позиция из украинского «далЁка».

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Напротив, действующий и.о. премьера Никол Пашинян, имеющий все шансы сохранить свой пост и после нынешних выборов, на которых большинство почти в 54% голосов набрала возглавляемая им партия «Гражданский договор», имеет реноме прозападного политика, имеющего связи со структурами вездесущего Сороса. Поскольку Пашинян 1975 года рождения, то есть он почти на 20 лет моложе Кочаряна и Саргсяна, то он относится к постсоветскому поколению, самостоятельная жизнь которого началась после развала Союза.

Пашинян имеет достаточно бурную биографию. в 1990-2000-х был политическим журналистом, возглавлял ряд армянских изданий, имевших репутацию оппозиционных. На него якобы совершались покушения. В 2008 году принимал участие предвыборной кампании Левона Тер-Петросяна, ранее первого президента независимой Армении (1991-1998). В 2008 году участвовал в антиправительственных беспорядках, скрывался, был объявлен в розыск, в 2009 году сдался тогдашним властям, в январе 2010 года был осужден на 7 лет, хотя затем суд вдвое сократил срок, а в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия независимости Армении. В 2012 году стал депутатом Национального собрания Армении от партии Армянский национальный конгресс Тер-Петросяна. При реорганизации партии в 2013 году отказался в нее вступать. В 2015 году стал соучредителем партии либеральной направленности «Гражданский договор». В 2017 году в составе этой партии был избран депутатом парламента. В 2018 году участвовал в акциях протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна, причем в результате проведенной при президентстве Саргсяна конституционной реформы премьер получал всю полноту власти по аналогии с «канцлерской» моделью в Германии. В результате армянского варианта майдана в апреле 2018 года, Саргсян все же вынужден был отказаться от власти.

Пашинян был избран в парламенте премьером, но только со второго раза 8 мая 2018 года, причем при повторном выдвижении. При первом голосовании 1 мая он не набрал в парламенте нужного количества голосов и по этому случаю призвал блокировать объекты транспортной инфраструктуры. Словом, тот еще «активист»!..

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В Москве приход Пашиняна к власти через майдан расценили как «цветную революцию», направленную против России, сразу по нескольким причинам. Во-первых, в Москве не любят майданы как таковые. Во-вторых, от власти в Армении были отторгнуты те, кто считались симпатиками Москвы. В-третьих, Пашинян усиливал недоверие Москвы к своему правительству разного рода заявлениями и действиями соответствующего содержания, в частности, он говорил о возможном выходе из ОДКБ и так далее.

И все же, даже в российских провластных источниках вынуждены признавать, что главной причиной майдана 2018 года, в результате которого к власти пришел Пашинян, прежде всего, была тотальная коррупция в Армении. При этом именно те, кто считался и считается симпатиками Москвы в Армении, несут огромную степень вины в этом, более того, сами в этой коррупции замешаны. Поскольку в Кремле это хорошо понимали, Москва вынуждена была начать дистанцирование от своих же сторонников, и это скажется на результатах нынешних выборов в Армении, о чем далее.

Придя к власти, Пашиняну удалось кое-что сделать в плане обещанной борьбы с коррупцией, но здесь все далеко неоднозначно. Хотя некоторые монополии он сумел разрушить, но многие местные олигархи стали на путь сотрудничества с властью, избежав проблем, которые неизбежно их бы постигли, если бы в Армении восторжествовал закон и неотвратимость наказания. Среди позитивов Пашиняна называют то, что при нем медицинское обслуживание для лиц моложе 18 лет стало бесплатным, как и лечение онкобольных. Поскольку Пашинян все же считался ставленником Запада, Армения в целом ряде западных рейтингов резко пошла вверх, конечно, если серьезно относиться к этим рейтингам.

В целом же, экономическую политику Пашиняна характеризуют как неолиберальную. Он выступал за снижение налогов, сокращение доли государства в экономике, дерегуляцию, сокращение государственных расходов. Насколько это приемлемо в стране, находящейся по сути в состоянии вооруженного противостояния с соседним государством, судить не будем, хотя выводы напрашиваются. Тем не менее, с приходом к власти Пашиняна ВВП стал расти, и в 2019 году рост составил 7,6%. Насколько этот рост сказался на благосостоянии рядовых граждан — это уже другой вопрос.

Что же касается пророссийских и/или антироссийских настроений в Армении, то, по ряду оценок, здесь симпатии/антипатии разделились примерно поровну. И дело здесь не только в геополитических интересах.

С одной стороны, Армения всегда ориентировалась на Запад, где проживает много армян, и часто это состоятельные и влиятельные люди. В частности, во Франции армянское лобби считается весьма серьезным. Вообще, по ряду исторических причин армян в Армении проживает намного меньше, чем их разбросано по миру.

Считается, что численность армян всего составляет 10-12 млн человек, из которых только около 3 млн проживают собственно в Армении. Зато около 1,2 млн армян живут в России, около 800 тысяч во Франции, до полумиллиона в Штатах и так далее. Даже в Украине численность армян оценивается примерно в 100 тысяч человек, и следует отметить, что Армения и Украина издавна тесно связаны друг с другом в социально-экономическом и культурном плане, а потому с огромным сожалением воспринимаются те проблемы, которые сейчас имеются в этой дружественной стране с древней историей и культурой.

Очевидно, что у очень многих представителей армянской диаспоры по миру на исторической родине есть родственники и близкие.

Даже приведенные далеко неполные цифры свидетельствуют о том, что в Армении не могут не существовать симпатики как России, так и Запада.

Пророссийский статус и реноме Армении усиливает, повторим, участие страны в ОДКБ, из которого Азербайджан, заметим, вышел. Кроме того, с советских времен в Армении сохранилась российская военная база в Ереване и в Гюмри. По договору с Арменией, российские войска обеспечивают безопасность границ Армении вместе с местными вооруженными силами. Но это же обстоятельство становится также и источником роста антироссийских настроений из-за разного рода уголовной «бытовухи» российских военнослужащих в отношении местного населения.

Словом, до поры до времени ситуация в Армении во время правления Пашиняна укладывалась в рамки того, что нынче модно называть пропагандистскими нарративами.

Западный нарратив можно сформулировать так: пришедший к власти на гребне майдана Никол Пашинян, исповедующий западные ценности и ориентацию страны на Запад, самоотверженно борется с тлетворным влиянием Москвы, которая стремится сохранить свое влияние в независимой Армении, в том числе руками своих ставленников, группирующихся вокруг экс-президентов Кочаряна и Саргсяна, погрязших в коррупции. Ну, а что не все у Пашиняна соответствует заявленным ценностям, прежде всего, в борьбе с коррупцией, — это происки Москвы, ее «пятой колонны», и вообще — не все сразу. На тот факт, что наличие на территории Армении российской базы, равно как и членство Армении в ОДКБ определенным образом сдерживает телодвижения в отношении Армении со стороны далеко не дружественной к ней Турции, на Западе старательно закрывают глаза, хотя явно понимают, что, «начнись что-то», Запад не сможет помочь небольшой и слабой Армении совершенно ничем, и никакая богатая армянская диаспора здесь ничем не поможет.

Московский нарратив был столь же незатейлив и выдержан примерно в том же ключе, но с обратными знаками: пришедший к власти путем давления улицы в виде майдана, а потому не страдающий избытком легитимности Пашинян стремится разрушить вековые узы, связывающие Армению с Россией, в том числе, в вопросах обороны страны; руками Пашиняна Запад пытается ослабить влияние России, третируя ее симпатиков в Армении. На тот факт, что значительная часть населения страны настроена антироссийски не из-за антироссийской пропаганды, а на почве банальной «бытовухи», в Москве старательно закрывали глаза, равно как и на коррупционные подвиги своих ставленников, которые в течение 20 лет правили в Армении. Не говоря уже о том, что сидение на московском троне в течение 20 лет с прицелом посидеть еще лет этак 10-15 является столь же легитимным занятием, как и занятие кресла премьера под давлением майдана.

Не принимая ничью сторону, отметим, что с обеих сторон была удобная для соответствующей пропаганды черно-белая картинка…

Но началась война Азербайджана при явной поддержке Турции за Карабах и окрестности, и картинка резко изменилась.

А потом была война…

В подробности того, как стараниями, прежде всего, Москвы и лично Путина была прекращена война Азербайджана и Армении в ночь на 10 ноября 2020 года, вдаваться не будем, поскольку это подробно рассматривалось в материале «Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет вмешательство Москвы в конфликт«, хотя многие поставленные в этом тексте вопросы нашли свои ответы и смотрятся несколько по-иному, чем осенью прошлого года.

Понятно, что Москва вмешалась в конфликт только тогда, когда это ей было выгодно, а также в своих интересах. Но известно, что худой мир лучше доброй войны, и уже тот факт, что прекратилось смертоубийство, следует оценивать положительно.

Фактически, Путин спас Армению от полного поражения, а Карабах — от исчезновения в качестве армянского анклава на территории Азербайджана, потому что азербайджанцы при поддержке турок ликвидировали бы эту автономию как таковую. Москве это было совершенно не выгодно. Собственно, это было совершенно ни к чему и Алиеву, потому что в этом случае Азербайджан вполне мог бы напороться на международные санкции и изоляцию, что еще сильнее увеличило бы зависимость Баку от Анкары и Москвы. Какие аргументы Путин нашел для Алиева, чтобы тот остановился, нам неведомо, и можно только догадываться с учетом того, что Алиев является сыном видного советского партийно-государственного деятеля и учился в привилегированном МГИМО, режим Алиевых в Азербайджане носит явно выраженные коррупционно-непотические черты, а московской агентуры, думается, в Баку и окрестностях столько, что каждый шаг азербайджанской верхушки, как и социальная ситуация в Азербайджане в целом, хорошо известны в соответствующих московских структурах.

Останавливая бойню и спасая Карабах и Армению от полного разгрома, Москва укрепляла, во многом восстанавливала свое влияние в Закавказье, в значительной мере укорачивала экспансионистские османистские устремления своего партнера и соперника в лице Турции, получала мощный рычаг влияния на Азербайджан и Армению. Ведь если в Армении российские войска оставались с советских времен, то в Азербайджане их не было с 1991 года, а здесь на территории Азербайджана вдруг появляется вооруженная бригада ВДВ в роли миротворцев, причем российские военные контролируют Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, а специально создаваемый коридор для связи Нахичевани с Азербайджаном контролируют российские пограничники, то есть ФСБ. И всего этого Москва достигла не сделав ни одного выстрела, по взаимному согласию Армении, Азербайджана и их лидеров, да еще и «оттерев от темы» Запад, который все это «прохлопал ушами» и молча согласился, а также Эрдогана, которому только и оставалось, что делать заявления о «помощи братскому народу Азербайджана», которая не прекратится не взирая ни на что.

Кроме того, спасая Армению и Карабах, Кремлю нужно было сохранить нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией. С Турцией Москву сейчас связывает целый ряд экономических и военно-технических проектов — поставки и транзит газа, строительство атомной станции, поставки вооружений, прежде всего, пресловутых систем ПВО С-400. В то же время, Эрдоган является крайне сложным партнером, свидетельством чего можно считать, например, «сотрудничество» в Сирии, которое едва не окончилось боевыми столкновениями российских и турецких подразделений. Не менее важно для Кремля было сохранение хороших отношений с Азербайджаном, в том числе экономические, поскольку Москва торгует с нефтяным Баку преимущественно за твердую валюту, в том числе вооружениями, да еще с хорошим платежным профицитом, а такими партнерами на разбрасываются, особенно ради Армении, от которой пока один «головняк».

Но война меняет в жизни многое, изменила она, насколько можно понять, и Пашиняна. Кстати, его супруга и сын воевали в Карабахе, а не отсиживались в Ереване, и этот факт является весьма показательным. Но главное состоит в том, что Пашинян понял: только Москва могла ему реально помочь, и не только могла, но совершала в этом направлении определенные действия, хотя прежде всего в своих интересах, что естественно.

Можно сколько угодно говорить о прозападности Пашиняна и о поддержке Западом Пашиняна, но поддержка эта имела исключительно вербальный характер, то есть ограничивалась заявлениями. Более того, Запад вообще продемонстрировал пассивность, по целому ряду причин. Во-первых, Европа занималась самоотверженной борьбой с ковидом и его экономическими последствиями, а в Штатах в это время еще и шла скандальная президентская кампания. Во-вторых, оказание сколько-нибудь серьезной помощи Армении упиралось в целый вал сугубо технических проблем, и если даже для Москвы, для которой Закавказье исторически является «задним двором», логистика военных поставок в Армению представляет проблему, то для Запада — и подавно, да и поздно было начинать поддержку Армении, когда азербайджанские танки при поддержке турецких беспилотников уже брали карабахскую Шушу.

Единственным коридором для снабжения Армении могла бы стать имеющая выход в морю и границу с Россией Грузия. Но этот путь закрыт не только для Москвы по известным причинам, но фактически и для Запада из-за позиции Грузии, которая с началом конфликта заявила об отказе предоставлять свою территорию любой из сторон конфликта. Грузин понять можно. Сколько бы Грузия не ориентировалась на Запад, хотя пророссийские настроения там также сильны, но Тбилиси нужно сохранить нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией, к которым у Грузии имеется значительный экономический интерес.

Все это к тому, что Пашинян был просто вынужден обратиться к Москве, чтобы сохранить Армению, Карабах и себя лично. После фактического поражения в ноябре 2020 года Армении в войне с Азербайджаном на Карабах, в результате которого Армения потеряла не только захваченный в 1990-х «пояс безопасности» в виде азербайджанских районов вокруг Карабаха, но и часть самого Карабаха с центром в Шуше, против Пашиняна и его правительства начались серьезные уличные акции протеста, грозившие перерасти в очередной майдан для его смещения. Ситуация еще сильнее обострилась после подписания соглашения о перемирии с Азербайджаном и Россией.

Но не тут-то было. Тот факт, что оппозиция Пашиняну оказалась разобщенной и неспособной объединиться, это далеко не все. Главное состояло в том, что Пашинян — как оказалось! — имеет достаточно серьезную поддержку среди избирателей, и не потому, что он прозападный или промосковский, а потому что большинство армян не хочет войны, Пашинян после подписания мирного соглашения ассоциируется с миром, а его оппоненты из партии войны, при всей их якобы промосковскости, имеют слишком коррупционную репутацию.

Здесь уже Пашиняном заинтересовалась и Москва, которой война в Закавказье категорически не нужна, более того, ей нужен мир на ее условиях. В Кремле могут сколько угодно рассуждать о (не)легитимности Пашиняна по причине его «майданного» появления во власти в 2018 году, но именно Пашинян со стороны Армении оказался тем, кто смог обеспечить мир на московских условиях.

В свою очередь, оппоненты Пашиняна, которые осенью прошлого года грозили ему отставкой и преследованием, категорически Москву не устраивают. Это или ярые армянские националисты, настроенные не только против Азербайджана и Турции, но не менее резко против России, ибо — еще раз подчеркнем — Армения является далеко не такой уже пророссийской страной, как об этом бытуют мифы. Вторая часть оппонентов Пашиняна — это, повторим, пророссийские симпатики, имеющие коррупционную славу и являющиеся сторонниками «войны до победного конца», а Москве — опять повторим — категорически война не нужна, да и ассоциироваться с чьей-то коррупцией тоже «не комильфо». Словом, прозападный Пашинян оказался тем, насколько можно понять, единственным политиком, который, имеющим достаточную степень легитимности и электоральной поддержки, с которым Москва могла иметь дело в Армении, результатом чего стало сближение Пашиняна и Москвы в условиях, когда Запад реально не мог предложить Пашиняну никакой помощи, кроме словесной поддержки.

Досрочные выборы: Пашинян опять на коне

А теперь состоялось триумфальное возвращение Пашиняна в политику через досрочные выборы 20 июня 2021 года, несмотря на резкое противодействие оппонентов.

Об отставке Пашиняна и досрочных выборах заговорили сразу же после подписания мирного соглашения 10 ноября 2021 года. Но резко воспротивилась Москва, поскольку ей нужен был кто-то, кто будет отвечать за выполнение всех процедур по выполнению соглашения. Прежде всего, это касалось графика передачи занятых армянами районов Азербайджана азербайджанским властям.

Для проведения досрочных выборов Пашинян, как и обещал, подал в отставку 25 апреля 2021 года, но продолжил выполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета. Парламент дважды 3-го и10-го мая не смог избрать премьера, на пост которого выдвигался тот же Пашинян, и 10 мая президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 20 июня 2021 года.

В результате выборов, в парламент попадают три политические силы:

— партия «Гражданский договор» и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, получившая 53,92% (72 мандата);

— блок «Айастан» («Армения») во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном, получивший 21,04% (27 мандатов);

— блок «Честь имею» во главе Артуром Ванецян (при поддержке бывшего президента Сержа Саргсяна), получивший 5,23% (6 мандатов).

Оппоненты Пашиняна заявили о несогласии с результатами и подают иск в Конституционный суд о признании результатов выборов недействительными, но думается, что это напрасная суета по следующим причинам.

Для армян Пашинян стал меньшим злом по сравнению с его оппонентами, которые выступают за реванш в войне, тогда как общество в большинстве хочет мира. Если Пашинян и несет определенную долу вины за поражение в войне, то виновен далеко не только он один, и его доля едва ли не самая малая по сравнению с представителями старых элит, к тому же выходцами из Карабаха, правившими в Армении 20 лет. Поражение было подготовлено ходом всей постсоветский истории Армении, а потому несерьезно «вешать» все на Пашиняна, находящегося при власти всего-то три года.

Кроме того, Пашинян вовремя пошел на сближение с Москвой, трезво оценив обстановку. Москва восприняла Пашиняна и начала с ним сотрудничество, также реально оценив обстановку. При этом Москва использовала своих симпатиков, например Кочаряна, в качестве этакого стимула, который заставит Пашиняна конкурировать за благосклонность в лояльности к Кремлю. Грубо выражаясь, Москва «слила» своих симпатиков-коррупционеров и реваншистов из партий войны, поскольку Пашинян в настоящий момент куда более соответствует интересам Кремля. Впрочем, это не значит, что так будет всегда, и вполне возможно, что со временем Кремль найдет в Армении других ставленников, более Пашиняна соответствующих интересам Москвы.

Но победа Пашиняна выгодна не только России, но также абсолютно всем — Западу, Турции, Азербайджану. Западу не нужна еще одна «горячая точка», с которой надо будет что-то делать, особенно с учетом сильной армянской диаспоры в мире. Если армянские реваншисты вдруг сумеют развязать новый конфликт с Азербайджаном, то в него обязательно вмешается Турция. В этом никто не заинтересован, поскольку отношение Европы с Турцией и без того крайне напряжены из-за проблемы беженцев и нефтегазового шельфа в Средиземном море. Точно также новый конфликт не нужен Турции и Азербайджану, которые в этом случае уничтожат армянскую автономию в Карабахе и почти гарантированно попадут под международные санкции.

Все это не означает, что в «лихо закрученном» армяно-азербайджано-карабахском сюжете не будет новых неожиданных поворотов. Но будем надеяться, что войны больше не будет, и пожелаем армянам и азербайджанцам поскорее найти общий язык и помириться.