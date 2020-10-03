Новый Карабахский Взрыв: откуда это пошло и кому это выгодно

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Новый взрыв кровопролития в Закавказье по линии противостояния Армения-Азербайджан был ожидаемым, но оказался неожиданным, хотя первые ласточки нынешней эскалации имели место вдали от места нынешних боев еще в июле, о чем приходилось писать ранее.

И вот уже в Нагорном Карабахе или, как его называют армяне, Арцахе идет настоящая полномасштабная война с применением всех видов вооружения. вплоть до авиации, и уже пошли разговоры о возможном применении оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер», информируют Экономические Новости.

Предварительно следует сделать следующее замечание о том, что автор этих строк ни в коем случае не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Более того, огромное раздражение вызывают те отечественные «эксперты», которые принимают какую-то сторону, а пользователи интернета, которые чуть ли не болеют за тех или других, как за футбольные команды, просто вызывают бешенство. С одной стороны, Карабах-Арцах и окрестности, захваченные Арменией, являются международно признанной территорией Азербайджана, которую он имеет право освобождать, и боевые действия сейчас ведутся на его суверенной территории, ибо даже Армения не признала Карабах самостоятельным государством. А другой стороны, проигрыш армян в этой войне будет означать что проживающие в Арцахе-Карабахе около 150 тысяч армян, в лучшем случае, должны будут навсегда уйти из тех мест, где жили их предки, а что может быть в худшем случае — хорошо видно на примере погромов армян в 1988 году в Сумгаите, на другом конце Азербайджана, недалеко от Баку. Этот погром тогда стал настоящим шоком для граждан СССР…

Поэтому речь следует вести не о поддержке тех или этих, а о немедленном прекращении этой давней войны. Ведь кроме сотен убитых и покалеченных с обеих сторон военнослужащих уже есть погибшие среди мирного населения, включая детей. Эту бойню надо срочно и любой ценой остановить, а потом пытаться ее урегулировать политически, хотя политического решения пока совсем не видится…

Легенды и мифы Карабахской войны

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Военно-техническим аспектам этого конфликта слишком большого внимания далее уделять не будем. По поводу наступлений и отступлений сторон, применения и потерь в технике и живой силе имеет место мутный поток информации, которую невозможно проверить и которая часто вызывает огромное недоверие.

Каждая сторона конфликта пытается представить свои успехи огромными, а потери противника гигантскими, и уже появляется обоснованное подозрение, что количество потерь, например в бронетехнике, едва ли не превышает ее наличие вообще. К той же категории относится заявление армянской стороны о возможном применении ракетных комплексов с намеком на «Искандер», в связи с чем возникает вполне закономерный вопрос о наличии у армян этого вооружения российского производства, а также о способности армян этим вооружением пользоваться.

Обращает на себя внимание также тот факт, что Азербайджан фактически заблокировал информпространство, прежде всего наиболее распространенные платформы и мессенджеры в интернете, зато Армения очень активно присутствует в медиа, но достоверность публикуемой информации вызывает сомнения. Ярким примером является заявление армян о том, что турецкий истребитель F-16 якобы сбил над армянской территорией штурмовик Армении Су-25, но и Азербайджан, и Турция это категорически отрицают, но поскольку непонятно, кому верить, то лучше не верить никому вообще. Позднее Азербайджан заявил, что разбившихся армянских самолетов якобы было два, но они потерпели крушение, разбившись о горы. Значительный объем информации о боевых действиях имеют столь же «достоверный» характер, а потому особо вдаваться в эти данные не представляется разумным.

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Кроме того, в информационной войне, развернувшейся наряду с войной настоящей, очень сильно присутствует Турция, причем присутствует весьма своеобразным образом. С одной стороны, налицо пропагандистские видео на тему «боевого единства азербайджанских и турецких солдат» в соответствии с турецкой государственной идеологической доктриной о «двух государствах и одном народе», согласно которой Турция считает этнически и языково близких азербайджанцев братьями-тюрками, проживающими в другом государстве. При этом турецкий идеологический официоз всячески игнорирует тот факт, что, в отличие от суннитской Турции, Азербайджан является преимущественно шиитским. А это отличие в мусульманском мире значит едва ли не больше, чем различие католиков и православных или католиков и протестантов в мире христианском. Достаточно напомнить, что в ряде стран, например в Ираке, сунниты и шииты часто ненавидят друг друга и воюют между собой. Не говоря уже о том, что нынешняя власть Эрдогана в Турции считается «прогрессивно-исламистской», тогда как наследственный режим Алиевых от самого его начала отцом-основателем современного Азербайджана Гейдаром Алиевым является подчеркнуто светским, и эта светскость — один из главных идеологических догматов Азербайджанской республики.

Однако кроме сугубо пропагандистской информации Турция в нынешней информационной войне всяческими способами рекламирует свои вооружения, в частности беспилотные летательные аппараты, в которых турки имеют определенные успехи. То есть пропаганда Турции на тему «поддержим младшего азербайджанского брата в дипломатическом поле и на поле боя» часто переходит в рекламную кампанию турецкого «военторга».

К тому же становится все более очевидным, что нынешняя военная операция, которая имеет шансы либо захлебнуться, либо, наоборот, перерасти в очень кровопролитное и масштабное побоище, явно готовилась Азербайджаном заранее, причем готовилась при деятельном участии Турции, преследующей свои неоимпериалистические интересы относительно расширения влияния в рамках своего рода реинкарнации Османской империи в некоем новом виде, о чем приходилось писать не так давно в специальном тексте.

История вопроса

Чтобы понять, почему события вокруг Нагорного Карабаха-Арцаха происходят именно так, как они происходят, следует хотя бы немного заглянуть в историю.

А взгляд на нее приводит к бесспорному выводу, что однозначно армянской и однозначно азербайджанской территории нет. Конечно, армяне могут апеллировать к седой древности, вспоминая античное государство Урарту, которое древние персы «порешили» еще в VІ веке до нашей эры, да и то, если Урарту можно бесспорно идентифицировать с Арменией, по поводу чего есть очень много скептических замечаний. И даже воспоминания о Великой Армении, простиравшейся накануне нашей эры во времена Тиграна Великого (95—55 годы до н. э.) от Черного до Каспийского морей и от Грузии и Персии аж до Сирии, Финикии (Ливана), Киликии и Каппадокии вызывают только усмешку. Точно такую же усмешку вызывают причитания азербайджанцев о том, что их нация, как и вообще тюрки, появившиеся на исторической арене и в кавказском регионе совсем только в XI-XII веках нашей эры, некогда занимали обширные площади между теми же морями и от Грузии до северного Ирана.

Кстати, если в самом Азербайджане, по разным оценкам, проживает 8-10 млн человек, то в 75-миллионном Иране, преимущественно в северной его части, количество азербайджанцев, по некоторым оценкам, доходит чуть ли не до 30 млн, хотя есть данные, что далеко не все из них идентифицируют себя как азербайджанцы. Возможно, здесь кроется объяснение того факта, что в нынешнем конфликте Иран, который имеет очень непростые отношения с Турцией и по ряду причин существенно поддерживает Армению, в то же время демонстративно не принимает ничьей стороны и призывает к мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, хотя, по слухам, Россия поставляет Армении вооружения именно через Иран. Более того, Иран изначально пытается выстроить с Баку дружественные отношения. Причина такой осторожности суть следующая: даже авторитарно-полицейский режим Тегерана побаивается сепаратизма со стороны столь многочисленной азербайджанской диаспоры, тем более что за Азербайджаном неизменно стоит ее старший брат в лице Турции, являющийся мощным игроком в регионе.

К началу ХІХ столетия, когда Закавказье было присоединено к Российской империи, армяне и азербайджанцы не имели своих четких границ, а их государственные образования имели вид небольших разрозненных княжеств, ханств, сформированных по территориально-клановому признаку, например Шекинское и Шемахинское ханства на территории Азербайджана. Но главное, не было четких линий расселения и разграничения армян и азербайджанцев, которые жили вперемешку, часто в одних населенных пунктах. Например, в Баку, особенно с развитием нефтедобычи, которая здесь началась в конце 1848 года, армян было очень много.

Не менее запутанной была и тема национальной самоидентификации. Впрочем, армяне себя в массе издавна осознавали таковыми. С азербайджанцами было сложнее, поскольку они себя осознавали, прежде всего по религиозному признаку, мусульманами, причем шиитской конфессии ввиду сильного влияния соседней Персии. В лучшем случае они признавали себя тюрками, а в царской России их часто называли «кавказскими татарами». Понятие Азербайджан и азербайджанец стало укореняться уже где-то к концу ХІХ века с ростом национального самосознания, но даже тогда многие азербайджанцы считали себя прежде всего тюрками. Даже видный большевик-азербайджанец Нариман Нариманов (1870-1925), по ряду свидетельств, до конца своих дней величал себя «тюрком».

Еще одна историческая, географическая и этимологическая особенность заключается в том, что само слово Азербайджан изначально не имело отношения к тюркам и даже к тюркским языкам. Топоним «Азербайджан» происходит от уже мертвых персидских языков — среднеиранского и парфянского. Происходит оно от слова «Атурпатакан» — так называлось древнее государство Атропатена или Мидия Атропатена, получившее прозвище от сатрапа северной Мидии времен персидской династии Ахеменидов (705(?)-330 до н. э.) Атропата, то есть той династии, царствование которой, а также существование Древней Персии как таковой, прервало завоевание Александра Македонского. После смерти Александра и распада его огромной империи сатрап (правитель провинции в Древней Персии) Атропат создал свое царство. Позднее название «Атурпаткан» через среднеперсидское «Адербадган» трансформировалось в современное название «Азербайджан». Таким образом, к тюркам и собственно азербайджанцам оно отношения не имеет, зато имеет персидское происхождение, причем влияние соседнего Ирана и его древней культуры в Азербайджане видно невооруженным глазом, например в виде зороастрийских и огнепоклоннических храмов, некоторого количества последователей иранских верований, а также в виде шиизма.

Более того, Российская империя отвоевала территории современных Армении и Азербайджана в ходе ряда войн на рубеже ХVIII-XIX веков именно у слабевшей тогда Персии.

Более того, до 1918 года само понятие «Азербайджан» относилось скорее не ко всей его современной территории, а только к территории южнее реки Аракс, примыкающей к Ирану, где, собственно в древности и находилась Атропатена. Лишь иногда понятие «Азербайджан» распространяли на север, включая Апшеронский полуостров, где находится столица Баку. Причем название Азербайджаном северной части современной республики во многом определялось претензиями досоветской Азербайджанской республики 1918-1920 годов на Иранский Азербайджан, что вызывало обеспокоенность Персии, которая тогда была очень слабой, ее оккупировали британцы, саму ее разрывали на части коррупция и сепаратизм. Пришедший к власти после переворота 21 февраля 1921 года Реза-шах Пехлеви буквально через несколько дней подписал с Советской Россией договор о дружбе именно потому, что Москва признавала независимость и территориальную целостность Ирана, отказываясь от территориальных претензий на Иранский Азербайджан, хотя позднее имели место факты ввода в Иран советских войск, но это уже была другая история.

Все эти «подробности седой древности» приведены к тому, чтобы слегка подразвенчать расхожий миф о том, что в кровопролитном споре Армении и Азербайджана за Карабах-Арцах виновна «проклятая советская власть», которая «неправильно провела границы», положив начало братоубийству. Национальное противостояние, переходившее в кровопролитие, там существовало издавна, хотя есть факты вполне мирного, даже дружественного сосуществования армян и азербайджанцев.

Прежде всего повторим, четких границ расселения двух народов на момент распада Российской империи не было, они часто жили вперемешку, и на какой-то территории один или другой народ могли лишь превалировать. После распада Российской империи и возникновения независимых Армянской и Азербайджанской республик между ними возникли жесточайшие территориальные споры, часто переходившие в вооруженную борьбу на уничтожение. Каждая из сторон проводила этнические чистки, переходившие в резню.

(Пост)советский Арцах-Карабах

Именно так было и в Арцахе-Карабахе — армянском регионе, окруженном со всех сторон азербайджанцами. Еще раз повторим, межнациональное кровопролитие, в том числе между армянами и азербайджанцами, бушевало до того, как в 1920 году власть в Закавказье взяли большевики. Причем вначале был образован Федеративный Союз Социалистических Советских Республик Закавказья, куда на правах автономии с сохранением суверенитета входили Грузия, Армения и Азербайджан. Затем союз был преобразован в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику, и именно ЗакСФСР вошла 30 декабря 1920 года в состав СССР с сохранением автономии Грузии, Армении и Азербайджана. И только уже по «сталинской» конституции СССР от 5 декабря 1936 года ЗакСФСР была расформирована и в состав СССР Грузия, Армения и Азербайджан вошли на правах субъектов общей советской федерации.

Границы между народами фактически исчезли, но население Азербайджана и части Армении все равно оставалось смешанным. Достаточно вспомнить, что среди знаменитых расстрелянных «26 бакинских комиссаров» большевистско-левоэсеровского правительства Бакинской коммуны, 7 человек были этническими армянами, включая Степана Шаумяна. Причем значительная часть армян в Азербайджане и, наоборот, азербайджанцев в Армении не были не пришлыми, а жили многими поколениями, считая место обитания своей землей.

В определенной степени советская власть, наоборот, остановила межнациональное братоубийство, по крайне мере до конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда это братоубийство вспыхнуло вновь. Хотя идиллии тоже не было, поскольку часть земель одной республики Москвой передавались другой, причем, по мнению азербайджанцев, это якобы происходило в основном в интересах Армении, а азербайджанцы, проживавшие на территории Армении, массово переселялись в Азербайджан. При этом называются конкретные случаи, называются конкретные местности и численности переселяемых, приводить которые здесь не будем, как и не будем давать оценки, а также принимать ту или иную сторону.

При вхождении в СССР вопрос Карабаха-Арцаха, где проживали преимущественно армяне, встал ребром. Армяне требовали передать его Армении, и Москва, возможно, даже пошла бы на это, но армянский анклав был окружен со всех сторон азербайджанцами, и даже создание некоего коридора для соединения с Арменией вызывало у азербайджанцев крайне негативную реакцию, равно как и передача Карабаха Армении.

К этому примешивалась необходимость прорвать дипломатическую изоляцию, в связи с чем советская власть в начале 1920-х годов готова была прислушиваться к тем, кто намеревался устанавливать с ней дипломатические связи. Среди таковых кроме Ирана была еще молодая Турецкая республика, только что вышедшая из череды страшных войн и этнических резней, во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. Турки изначально выдвигали ряд условий, в том числе в вопросах защиты интересов единокровных с ней азербайджанцев. В результате Москва пошла на создание Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР, предоставив местным армянам достаточно широкие национально-культурные права и возможности, прежде всего в виде языка. Границы области были проведены так, чтобы отделить места компактного проживания армян.

К тому же в самой Армении существовала зеркальная проблема в виде Нахичевани — азербайджанского эксклава, отделенного от Азербайджана армянской территорией, правда, только с востока, поскольку по югу и западу проходит граница Ирана, а на северо-западе — небольшой участок границы с Турцией. Нахичевань получила статус автономной республики, причем в составе не Армении, а именно Азербайджана, в каковом качестве эта территория и пребывает по сей день. В связи с тем, что страны с начала 1990-х годов фактически находятся в состоянии войны, сообщение между Нахичеванью и собственно Азербайджаном происходит либо по воздуху, либо кружным путем через территорию Ирана или через Турцию и Грузию.

Однако это сейчас, а в СССР границ между республиками как таковых не было. Нельзя сказать, что межнациональная рознь между армянами и азербайджанцами утихла совсем, но в слишком явном виде она утихла, имели место многочисленные случаи смешанных браков, а бурные исторические события советского времени отвлекали народ от межнациональных разборок.

Впрочем, республиканские власти Азербайджана пытались проводить негласную политику вытеснения армян, по крайней мере, так считают в Армении и в самом Карабахе. Эти тенденции якобы имели место в то время, когда первым секретарем компартии Азербайджана в 1969-1982 годах был Гейдар Алиев (1923-2003), отец нынешнего президента страны Ильхама Алиева, первый президент и, можно сказать, основатель-переучредитель Азербайджанской республики после распада СССР в 1993 году.

Ситуация в Нагорно-Карабахской автономной области начала накаляться в 1987 году, когда армянское население здесь составляло около 70%, то есть азербайджанцы хоть и были в меньшинстве, но весьма многочисленны. В Карабахе ранее поднимали вопрос о передаче территории Армении примерно по такому же принципу, как Нахичевань принадлежала Азербайджану, но Москва проблему игнорировала. Считается, что проблема обострилась с уходом в отставку Гейдара Алиева, которого как бывшего главу КГБ Азербайджана генсек Андропов в 1982 году забрал в Москву на должность замглавы Совета министров, но в 1987 году не поладивший с Горбачевым Алиев был отправлен в отставку, попал в опалу и не мог активно участвовать в процессах в Азербайджане, влияние на которые он сохранял, даже работая в Москве. Таким образом, имеется другая, противоположная вышеуказанной, версия, согласно которой фигура Алиева была как раз сдерживающим и стабилизирующим фактором. Опять-таки, принимать ту или иную версию не будем…

Итак, в 1987 году областной совет Карабаха принял решение о выходе из состава Азербайджана, и уже осенью этого года в области начались межэтнические столкновения. Москва не знала, что с этим делать, а конфликт разрастался и привел к погромам армян в Сумгаите на Апшероне в совершенно другой части Азербайджана. Сумгаит стал точкой невозврата, запустившей беспорядки в обеих республиках. Азербайджанцев изгоняли из Армении и Карабаха, армян — из Азербайджана. Москва ввела войска, но это уже не спасало ситуацию, все шло к развалу, а в Нагорном Карабахе уже шли боевые столкновения, которые в 1991 году переросли в настоящую войну, а Союз в это время уже находился на последнем издыхании.

В сентябре местные советы Карабаха заявили о создании Нагорно-Карабахской республики, а Верховный Совет Азербайджана заявил о ликвидации автономной области.

Боевые действия усиливались, и на стороне Карабаха выступила Армения, которая официально в войне не участвовала и вроде как формально не участвует по сей день.

Боевые действия для азербайджанцев шли крайне неудачно. Причинами были внутренняя смута в самом Азербайджане. Кроме того, армян поддерживала многочисленная и богатая диаспора по всему миру, а «старший брат» Азербайджана в лице Турции в тот момент был не так силен и обременен своими проблемами, включая военные перевороты. Армянам удалось захватить господствующие высоты, а главное, прорвать блокаду вокруг НКР, обеспечив ее связь с Арменией.

Неудачи на фронте привели к низложению тогдашнего президента Аяза Муталибова, оставшегося с советских времен, бывшего первого секретаря компартии республики, последнего по счету. Его сменил путем демократического голосования Абульфаз Эльчибей, бывший глава Народного фронта республики. При нем Азербайджан сумел достичь некоторых успехов на фронте, но армяне смогли контратаковать, выбив азербайджанские силы с большей части Нагорного Карабаха, а также из ряда пограничных с ним районов. В Азербайджане в это время был разгул бандитизма, и стране грозил распад, в Баку опять произошел переворот, сместивший Эльчибея.

К власти пришел Гейдар Алиев, кстати, родом из Нахичевани. Поскольку, повторим, в стране имел место развал, старый и опытный политик и государственный деятель Алиев понял, что для противостояния армянам, нужно для начала обеспечить тыл, возродить экономику, создать сильную армию. Именно поэтому он взял курс на прекращение войны.

В мае 1994 года в Бишкеке был подписан протокол о прекращении огня. Но конфликт не прекратился, был переведен в разряд так называемых замороженных. И если некоторые конфликты действительно «замерзают», как, например, на Кипре, или в Приднестровье, то Нагорно-Карабахский конфликт все эти годы тлел, периодически обостряясь, хотя такого ожесточенного смертоубийства, какое началось сейчас, не было со времен заморозки в 1994 году. Общие потери в конфликте до начала нынешней острой фазы оцениваются в 15 тысяч человек. Была создана Минская группа (МГ) ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе, в которую входят представители России, США и Франции.

Для Азербайджана результатом конфликта стала потеря кроме собственно Карабаха еще 7 районов Азербайджана — Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Джебраильского, Зангеланского, Агдамского и Физулинского, которые Армения оккупировала для создания «коридора» с Карабахом и буферных зон. Считается, что Азербайджан утратил до 20% территории. Но к Азербайджану вернемся немного дальше…

А сейчас кратко взглянем, что из себя представляет сегодня Нагорный Карабах, который уже давно не Азербайджан, а реально стал Арменией, хотя Ереван этого не признает. Более того, Нагорно-Карабахскую республику не признал никто, включая Армению, которая просто не рискнула это сделать, в том числе под влиянием Москвы, от которой Ереван очень сильно зависит. Иными словами, формально конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжает оставаться внутренним конфликтом Азербайджана.

В то же время зависимость Карабаха от Армении очевидна. Непризнанная республика имеет все формальные атрибуты власти, но почти все ее население, включая руководство, имеет армянские паспорта. Львиную долю бюджета непризнанной республики составляют дотации из Еревана. Валюта в Карабахе тоже ходит армянская — драмы. За прошедшие долгие годы «полузамороженного» конфликта Карабах был превращен в такой мощный укрепрайон, нафаршированный вооружениями, что взять его просто так едва ли можно, а потому излишняя бравурность Азербайджана и стоящей за ним Турции, скажем так, вызывает недоумение. Если говорить об обычных, а не ядерных (не дай Бог!) вооружениях, то, пожалуй, только Россия, США и, возможно, Китай обладают боезарядами, способными пробивать эти толщи бетона и камня, но и для этого необходимы специальные средства доставки в виде либо наземных, либо авиационных ракетных комплексов. По крайне мере, такой вывод напрашивается из той информации, которая имеется в открытом доступе. Очевидно, что ничего такого у Азербайджана и даже у Турции нет, за исключением, если верить открытым данным, разве только 4 пусковых установок «Точка-У», причем Армения якобы имеет их такое же количество. По информации Азербайджана, Армения якобы осуществила три пуска таких ракет, но ни одна из них не взорвалась. Если это так, то старость берет свое, и это очень тревожный звонок для Украины, которая имеет на вооружении до 90 таких пусковых установок.

Армянские официальные лица туманно намекнули на возможность использования ракетных комплексов «Искандер», которые являются куда боле мощным и дальнобойным оперативно-тактическим вооружением. Едва ли они имеются у Карабаха, но Армения располагать ими может, получив их от Москвы. Другое дело, позволит ли Москва армянам играться таким вещами…

Значительная часть военнослужащих в Карабахе являются не местными жителями, а армянами с «большой Армении». Правда, есть данные, что, отправляясь в Карабах, все армянские военные пишут специальные рапорты и выступают в виде таких себе контрактников-добровольцев примерно по образцу Кремля, который потом рассказывает басни на тему «их-там-нет».

Кстати, самыми боеспособными на Кавказе издавна считаются именно армяне. В годы Великой Отечественной Армения и Карабах дали много Героев Советского Союза и видных военачальников.

В любом случае «взятие Карабаха», ежели таковое произойдет кроме катастрофических разрушений приведет к гибели тысяч военных и гражданских лиц с обеих сторон. То есть даже в случае успеха этой операции результатом ее будет пиррова победа, и это еще очень мягко сказано.

Все эти годы в рамках Минской группы ОБСЕ нарабатывались возможности политического выхода из кризиса, но ничего не выработано по причине абсолютной недоговороспособности сторон. И все же, по данным медиа, есть ряд наработок следующего содержания: Армения и Нагорный Карабах отдают захваченные указанные азербайджанские районы вокруг Карабаха, а Азербайджан смягчает позицию по Нагорному Карабаху, снимает экономическую блокаду и проводит демилитаризацию линии разграничения. С этим планом принципиально вроде бы обе стороны уже давно согласны, но их реализации мешает внутренняя обстановка в обеих странах, в условиях которой их руководство просто боится об этих условиях заявлять.

Внутренние факторы. Армения и Азербайджан

За без малого 30 лет конфликта все, что связано с Карабахом и этой войной, в обеих странах стало краеугольным камнем внутренней политики, идеологии, самосознания, можно сказать, экзистенциальной основой. И любые поползновения подобного рода будут восприниматься как предательство. И если в Азербайджане существует хотя бы достаточно прочная, на первый взгляд, авторитарная власть, хотя и режим Алиева не застрахован он сильных потрясений, то в Армении, пережившей уже несколько «цветных революций», власть является более чем шаткой, что и доказывает фигура нынешнего премьера республики Никола Пашиняна.

Но кроме «священных скреп», которыми тема Карабаха стала для обеих наций, у нынешней эскалации войны есть внутренние социально-экономические и политические причины.

Как и во всем мире, в обеих странах нарастают антагонистические противоречия, вызванные как коронакризисом и общим падением глобальной экономики, так и местными особенностями.

Для Азербайджана это прежде всего падение цен на нефть, на которой долгие годы держалось развитие и укрепление экономики и государства в целом. Доходы населения упали, соответственно нарастает недовольство масс, которое во время высоких нефтяных цен как-то скрадывалось, задвигалось на второй план. Теперь приходит время платить по счетам за все эти мега-проекты по огромным и стоящим пустыми концертным залам на набережной в Баку, за грандиозные мероприятия вроде Евровидения и Всемирной выставки, за «пламенные башни а ля Дубай» и многое другое, когда стоит отъехать хоть немного от столицы или даже заглянуть за угол в Баку, чтобы увидеть нищету и запустение в городе, население которого примерно вдвое выше вместимости из-за наплыва беженцев и народа из провинции, жизнь в которой замерла, впрочем, как и в Украине. А еще страна патологически страдает от коррупции, пронизывающей все снизу до верху, по сравнению с которой даже коррупция в Украине не смотрится такой уж сильной, что парадоксально.

Справедливости ради, следует сказать, что Азербайджан — страна очень интересная в историко-культурном и ландшафтно-географическом отношении, а азербайджанцы — в массе жизнерадостные и дружелюбные люди, хотя с молодежью там уже возникает языковой барьер, но и это преодолимо. Особенно интересно общаться с людьми советского поколения. Очень многие местные жители неподдельно интересуются Украиной и тепло встречают приезжих из нашей страны, которых там мало, в отличие от соседних россиян.

Однако, несмотря на приятное впечатление от этой кавказской страны, многие проблемы, о которых пишут в СМИ, опытному взгляду там видны без особого напряжения. В последнее время социальная обстановка на фоне падения цен на нефть и доходов начала обостряться, и война видится путем для отвлечения масс от социальных проблем, и эта методика снятия внутренних проблем в обществе хорошо и давно известна.

Социально-экономическая ситуация в Армении является даже более сложной, поскольку на нее накладываются политические факторы. Сама же Армения считается более слабой, чем Азербайджан, экономически, но такое мнение представляется достаточно спорным. Действительно, в Армении нет нефти, а население ее примерно втрое меньше, чем в Азербайджане, не говоря о том, что многие мигрировали на заработки. Но сила Армении, образно говоря, ее «нефть» — это богатая и многочисленная армянская диаспора, разбросанная по всему миру, имеющая большое влияние. Именно поэтому, а не только из-за поддержки Москвы, Армения до сих пор держится, хотя находится в полуизоляции по географическим и политическим причинам.

Выходов к морю Армения не имеет. Поставки из России вооружений, боеприпасов и прочего материально-технического снабжения возможны только через Грузию, Иран или по воздуху. Но по воздуху много не навозишь, к тому же соседние с Арменией страны могут не предоставить воздушное пространство для военных перевозок. С Грузией у Москвы, по известным причинам, отношения теплыми назвать нельзя. К тому же с началом нынешнего конфликта официальный Тбилиси заявил, что не позволит использовать свою территорию сторонам, участвующим в конфликте. Насколько можно понять, касалось это не только Москвы в направлении Армении, но и Турции, которая через Грузию поставляла не только вооружения, но, по слухам, якобы даже боевиков, обстрелянных в Сирии и Ливии, где Эрдоган тоже развернул свои авантюры.

Для России остается сложный кружной путь через Каспий, или Казахстан-Туркмению, или порты Ирана, а затем по территории Ирана, что дорого и сложно, особенно при перевозке крупногабаритной военной техники. Условно говоря, танки или те же «Искандеры» просто так через другие страны не повезешь. Кстати, есть данные, что и Турция снабжает Азербайджан через Иран….

Здесь же возникает интересный вопрос о позиции Ирана. Формально он присоединился к требованию мирового сообщества о немедленном прекращении боевых действий и переговорах. Хотя проскакивала информация о том, что Иран якобы негласно больше поддерживает Азербайджан. Впрочем, по имеющимся данным, с Арменией Иран тоже поддерживает дружественные отношения, да и терять такого торгового партнера, Тегерану явно ни к чему, если полуизоляция Армении позволяет неплохо зарабатывать на транзите, поставках нефтепродуктов и так далее.

Но еще есть и отношения Ирана с его главными партнерами на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии, то есть с Россией и Турцией. Слишком теплыми эти отношения назвать нельзя, но и ссориться с ними Тегерану не с руки. Тем боле что от Москвы Тегеран очень сильно зависит в очень многих политических, военных, технических вопросах. Поэтому вполне возможно, что Иран негласно предоставляет свою территорию и воздушное пространство как для поставок Турции в Азербайджан, так и России в Армению. Наконец, это просто выгодный бизнес…

Правда, с поддержкой Москвой Армении не все так просто. С одной стороны, Москве Армения нужна и как последний форпост влияния на Кавказе после отхода Грузии и окончательного попадания Азербайджана в орбиту влияния Турции, и как член военного союза ОДКБ, в которую кроме Армении и России входят также Беларусь, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Казахстан, то есть многочисленностью эта организация не страдает, а Средняя Азия, особенно Казахстан, как минимум в экономическом отношении, уже давно находится под плотнейшим протекторатом Китая. Именно поэтому Россия держит в Армении знаменитую 102-ю военную базу по договору о защите границы, хотя ее становится все сложнее содержать по указанным логистическим причинам.

Политическая ситуация в Армении является сложной и не слишком благоприятствует Москве. Премьер Пашинян, пришедший на волне Майдана 2018 года, сталкивается со все более сильным сопротивлением оппозиции, которая обвиняет его в некомпетентности и в ссоре с главным союзником — Россией. Впрочем, есть и прозападные силы, отталкивающие Армению и Пашиняна от России. Отношения с Москвой нынешняя власть испортила, отправив за решетку деятелей промосковской оппозиции. К тому же в Москве, как известно, вообще не любят майданы и тех, кто в результате майданов приходят к власти. Словом, здесь не все так просто…

Поэтому война для правящих режимов обеих стран является удобным способом переключения внимания с внутренних проблем на внешнего врага с неминуемым патриотическим подъемом, который уже вылился в потоки добровольцев у военкоматов, стремящихся попасть на фронт. Пропаганда обеих стран всячески использует эти видеоролики для поднятия боевого духа.

Однако здесь же кроется и опасность, если война будет слишком затяжной и кровопролитной. Не только достаточно слабый правящий режим Армении, но и авторитарный режим в Азербайджане могут в этом случае столкнуться с огромными внутренними проблемами. А молниеносная война, насколько можно понять, уже провалилась и переросла в затяжную позиционную войну, истощающую материально-финансовые ресурсы и обостряющую социальные противоречия, ведущую к гибели и инвалидности большого количества людей. Ни армяне, ни азербайджанцы не могут переломить ход войны, и похоже, что все это выродится в бессмысленную бойню, чреватую социальными последствиями

Внешние факторы. Турция, Москва и другие

Становится все более очевидным, что единственной стороной, которая заинтересована в этом военном конфликте, является Турция. Скорее всего, именно турки подтолкнули Азербайджан к этой войне, пользуясь сложившейся международной ситуацией, которой Эрдоган торопится воспользоваться. Благодаря коронакризису Западу сейчас не до «разборок аборигенов на Кавказе», и у Эрдогана это хорошо понимают. Причем под Западом здесь понимают и Штаты, которые сейчас переживают мощнейший внутренний конфликт, и Европу, которая никак не может оправиться от последствий нашествия мигрантов и коронакризиса.

США пока что отделываются громкими заявлениями с призывами немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров. Турция, отношения которой с Вашингтоном в последние годы крайне ухудшились по целому ряду причин, начиная с прячущегося в Штатах проповедника Фетуллы Гюллена, демонстративно эти призывы игнорирует, как и многие другие «указания вашингтонского обкома». Азербайджан в ответ более корректно приводит вполне законные аргументы в пользу войны: часть его международно признанной территории оккупирована внешним агрессором в лице Армении, и защищать свою суверенную территорию Азербайджан имеет право со всех международных точек зрения. В целом же пока что США отделались только заявлениями Трампа и госсекретаря Помпео о необходимости прекращения конфликта и перехода к мирному урегулированию.

Кстати, это обстоятельство вообще создает для Армении огромные сложности в отношениях с международным сообществом. В этом смысле апелляция Еревана к ОДКБ и Москве выглядит столь же шаткой. Обращаться за помощью к коллективным системам безопасности можно было бы в том случае, если бы имела место внешняя агрессия против суверенной международно признанной территории Армении. В то же время война ведется за пределами Армении, на международно признаваемой территории Азербайджана. Армения может сколько угодно считать Карабах своим, но у международного сообщества противоположная точка зрения. Поэтому даже сама Армения формально не признала Нагорно-Карабахскую республику.

Все это дает Москве и ОДКБ (которая и есть Москва, прежде всего) абсолютно обоснованную возможность не вмешиваться в конфликт. Фактически Москва негласно помогает Армении по указанным выше причинам, и дальше этого едва ли дело пойдет.

Москва и ОДКБ получат основания для вмешательства только в том случае, если агрессии со стороны, допустим, Турции подвергнется территория собственно Армении. Но думается, что даже Эрдоган с его любовью к авантюрам на это прямо не пойдет. К тому же, видимо, Москва в закрытом режиме уже предупредила Анкару, что такого делать не следует.

В любом случае, в явном виде влезать сейчас в серьезный конфликт на Кавказе Москве явно не с руки по целому ряду причин, в том числе из-за того, что ей не хватает ресурсов, чтобы продолжать те акции, в которых она уже участвует, начиная с Сирии и далее по списку тех мест, где Кремль зримо и незримо участвует.

Кроме того, есть немало других подводных камней в отношении Москвы и стран-членов ОДКБ к этому застарелому конфликту, в который этим странам отнюдь не хочется «вписываться». Насколько можно понять, среднеазиатские страны, кстати, преимущественно тюркские, кроме ираноязычного Таджикистана, вообще стараются держаться от этого конфликта подальше. Тем более что в Средней Азии у большинства стран имеется масса своих проблем, включая межнациональные.

Беларуси сейчас, как известно, тоже не до кавказских проблем. К тому же Беларусь поддерживает тесные торгово-экономические связи с Турцией и Азербайджаном, Значительную часть вооружений в Азербайджан поставляет именно Беларусь. Терять таких партнеров Минску совершенно не с руки.

С Москвой тоже не все так просто. Кроме указанных политических факторов есть масса других подводных камней. Прежде всего, несмотря на то, что Баку находится в огромной зависимости от Турции, Путин и азербайджанский лидер Алиев имеют давние личные дружеские отношения. Визиты Путина в Баку, даже на какой-нибудь «чемпионат мира по дзюдо» в качестве почетного гостя, обставляют с восточной роскошью и всяческим почитанием к «дорогому московскому гостю», что приходилось наблюдать лично, когда весь многомиллионный Баку останавливали для проезда Путина из точки А в пункт Б.

С точки зрения Алиева здесь есть и сугубо политический интерес. Азербайджанский лидер, окончивший, кстати, в советское время элитный Московский институт международных отношений (МГИМО), по-восточному умен, даже хитер. Понимая, что зависимость от одной только Турции является не только благом, но и уязвимой стороной, Алиев развивает отношения с Москвой, чтобы, так сказать, «держать яйца в разных корзинах». Тем более что Эрдоган ведет в последнее время крайне авантюрную политику, которая неизвестно еще чем окончится, и Алиев не может этого не понимать.

У Москвы и Баку есть и много экономических интересов. В частности, Москва поставляет оружие не только Армении, но и Азербайджану, что в Москве даже не скрывают. Как говорится, ничего личного — только бизнес. Кроме сугубо экономических дивидендов это дает Москве возможность присутствовать на Кавказе в военно-техническом смысле, что тоже немало.

В связи с этим имеет место следующий курьез. Долгие годы, начиная еще с Алиева-старшего, Азербайджан усиленно перевооружался, готовясь к отвоеванию Карабаха и прилегающих районов. Этому способствовали высокие цены не нефть, хотя эти «благословенные» для Москвы и Баку времена уже ушли в историю. Но перевооружение армии было хаотичным, и теперь на вооружении стоят западные, турецкие и российско-советские образцы, которые плохо стыкуются друг с другом, образуя такую себе какофонию.

Неоднозначная суть этого конфликта создает проблемы и для Европы, которая с конфликтом соседствует, а потому вынуждена реагировать. В Европе, равно как в США и в Москве, прекрасно понимают, что одним из главных зачинщиков нынешнего конфликта является Турция и лично Эрдоган, продолжающий политику неоосманизма, распространения влияния в регионе в то время, когда Запад и Россия ослаблены своими внутренними и глобальными проблемами. В то же время глобальные игроки понимают, что хоть Азербайджан и имеет все законные основания для проведения военных операций по восстановлению своей территориальной целостности, в целом эта война может привести к катастрофическим последствиям в таком нестабильном регионе, как Кавказ. С другой стороны, на европейских лидеров давит многочисленная влиятельная армянская диаспора, а сам конфликт чреват проблемами и для Европы в виде потока беженцев и дестабилизации на всем Ближнем Востоке. Армянский премьер Пашинян ведет телефонные переговоры не только с Путиным, но также с Меркель и Макроном. Меркель призывает стороны к немедленному прекращению войны и мирным переговорам.

Макрон повторяет то же самое, но настроен куда более воинственно, прежде всего к Турции и Эрдогану. Напомним, что Франция является одним из главных оппонентов Турции в Ливии, где Анкара вмешалась в конфликт на стороне Триполи, а Франция поддерживает восточное правительство из Киренаики и войска «маршала» Халифы Хафтара. Париж вообще крайне неприязненно относится к политике неоосманизма и расширения влияния, проводимой Эрдоганом.

С призывом остановить войны и сесть за стол переговоров выступили ООН и ОБСЕ.

Словом, пока что все глобальные игроки готовы выступать в роли посредников для урегулирования конфликта, поскольку этот конфликт объективно сейчас не нужен никому.

Турция является единственной страной, которая открыто поддержала одну сторону -Азербайджан, кроме разве Афганистана. Но кроме заявлений пока что никаких открытых действий на стороне Азербайджана и против Армении Анкара не предпринимает, ограничиваясь дипломатическими заявлениями, поставками вооружений, информационной кампанией. Очевидно, Эрдогану дали понять, что прямого и явного военного вмешательства глобальные игроки не потерпят. Эрдоган тоже начал осознавать, что его расчет на раздробленность международной реакции не оправдалась. Именно поэтому война все более переходит в затяжной позиционный выматывающий характер, и в этом виде она не нужна ни Армении, ни Азербайджану, а потому есть надежда, что боевые действия станут сходить на нет, что хотя бы убережет многие жизни военных и мирного населения.

Турция попыталась было выйти к Москве с предложением «порешать вдвоем» проблему, так сказать разделив Кавказ на зоны влияния, что вполне соответствует имперской политике как Москвы, так и эрдогановского неоосманизма. В Москве это предложение отвергли, не желая «повышать до своего уровня» Эрдогана, который к тому же является не слишком надежным партнером, что он уже не раз демонстрировал.

Наконец, когда работа над этим текстом подходила к концу, появилось совместное заявление стран-членов Минской группы по Карабаху, подписанное Путиным, Трампом и Макроном, которые, наконец, на пятый день войны сумели сформулировать консолидированную позицию. Суть заявления проста: призыв к Еревану и Баку немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров без выдвижения любых предварительных условий.

«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении президентов Франции, России и США Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Но только этим, вполне стандартным заявлением не ограничилось.

С отдельным заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон якобы только от своего имени, но думается, что Трамп и Путин, которые крайне недовольны «поведением» Эрдогана, это заявление Макрона поддерживают всецело.

Макрон заявил, что Франция имеет данные об участии сирийских исламистов из Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Заявление Макрона вызвало мгновенную резкую и воинственную реакцию Эрдогана.

«Минская группа, состоящая из США, России и Франции, за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом. А сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Если действительно есть желание добиться решения проблемы, то оккупанты должны покинуть эти территории, только таким образом решение будет найдено. Я обсуждал проблему Карабаха с президентами России, США и Франции, но результата нет. Наши братья не могут вернуться на свою землю. А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно отрезать пуповину», — заявил турецкий президент.

Эрдоган договорился до того, что Минская группа вообще не имеет права требовать прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха. Для нас неважны призывы двуличных стран, игнорирующих оккупацию Карабаха», — подчеркнул Эрдоган.

Можно даже где-то согласиться с высказыванием Эрдогана об оккупации Арменией, причем не столько даже Карабаха, сколько прилегающих районов Азербайджана.

Однако заявление о невозможности требовать мира явно находится за гранью дозволенного, ибо на момент написания этого текста количество убитых уже измерялось в сотнях, а покалеченных в тысячах, включая гражданское население, по крайней мере, если верить сообщениям обеих сторон конфликта.

Словом, с позицией Турции все понятно.

Непонятно, когда прекратится эта затянувшаяся война, когда перестанут совершенно бессмысленно убивать и калечить друг друга армяне и азербайджанцы.

Ведь когда-то они вполне мирно жили вместе, вступали в браки, растили детей, работали на предприятиях, занимались наукой, развивали искусство.

В интернете удалось отыскать это старое, черно-белое советских времен фото 1960-1970-х годов. На нем изображены знаменитый азербайджанский певец Муслим Магомаев и известный армянский композитор Арно Бабаджанян, которые не только творчески сотрудничали, но и были закадычными друзьями…