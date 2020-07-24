Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно — причины новой эскалации

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Новый виток армяно-азербайджанского конфликта выглядит более чем странным, поскольку в корне отличается от хорошо доселе известного сценария вооруженного противостояния Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха. Нынешний же конфликт на армяно-азербайджанской границе произошел в сотнях километров от Карабаха, а сами боевые действия, точнее их начало, выглядели весьма странно, даже дурашливо, если это выражение можно применить к войне. Но если взглянуть на более широкий геополитический и региональный контекст, то этот, на первый взгляд бессмысленный, всплеск агрессии наполняется смыслом.

Если присмотреться, то здесь все в одном букете. Причем разные, часто совершенно противоречивые ингредиенты этого «букета» сплелись в такое диалектически противоречивое единство, что старина Гегель нервно курит на том свете. Дело в том, что при ближайшем рассмотрении в этом конфликте можно увидеть интересы не только Армении и Азербайджана, которые сейчас страдают от внутренних социально-экономических кризисов, но также России, Турции, Ирана и США, информируют Экономические Новости.

Неадекватный конфликт

Начало же нынешнего конфликта действительно выглядит глупо, как такой себе «залет по пьяни», который имел тяжелые последствия в виде массированных обстрелов из танков, артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Дошло до ударов посредством модных нынче беспилотных летательных аппаратов.

Предварительно, во избежание возможных недоразумений, сразу же оговоримся, что не симпатизируем ни той, ни другой стороне.

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Началось же с того, что 12 июля со стороны Товузского района Азербайджана в направлении границы с Арменией неожиданно двинулась группа азербайджанских военнослужащих на УАЗике. Армянские пограничники, посчитав это попыткой занять опорный пункт на армянской территории, открыли предупредительный огонь в воздух, после чего азербайджанцы, бросив транспортное средство, якобы ретировались на свою территорию. По крайней мере именно так трактует это армянская сторона. Оставленный УАЗзик армяне вроде как сожгли с помощью легкого вооружения. На этом конфликт можно было бы считать исчерпанным, но он разгорелся с огромной силой. Началась взаимная артиллерийско-минометная перестрелка, которая, по непроверенным и тщательно скрываемым обеими сторонами данным, привела к гибели нескольких военнослужащих с той и другой сторон. Поговаривают даже о гибели одного азербайджанского генерала.

Более того, с обеих сторон пострадали ни в чем не повинные гражданские лица. Их имуществу и жилищам был нанесен большой ущерб, если судить по тем фото- и видеоматериалам, которые попали в сеть.

В отличие от армян, азербайджанцы подробности об УАЗике вроде бы опускают, но говорят о массированных артобстрелах территории Азербайджана со стороны Армении, называя последнюю агрессором. Азербайджанцы заявили, что в результате обстрелов погибли четырех их военнослужащих, а также обвинили армянскую сторону в том, что она утаивает свои реальные потери.

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Хотя масштабная война, о которой заговорили сразу, слава богу, не началась, но напряженность сохраняется, а перестрелки то затухают, то возобновляются. Более того, с обеих сторон звучат угрозы, граничащие с неадекватностью. Вначале появились слухи о том, что Армения, дескать, может нанести удар по плотине Мингечевирского водохранилища в Азербайджане, что чревато тяжелейшими последствиями. В ответ со стороны министерства обороны Азербайджана прозвучали общефилософские рассуждения о том, что страна якобы имеет ракеты необходимой точности, чтобы нанести точный удар по Мецаморской атомной станции в Армении. После таких заявлений, похоже, стало не по себе даже Москве. Ведь до российского Северного Кавказа рукой подать. В результате Кремль поспешил выступить с заявлением, в котором призвал все стороны к сдержанности и заявил о готовности способствовать мирному урегулированию конфликта.

Артобстрел газового транзита

Еще раз повторим, что все это происходит на северо-западе Азербайджана, примерно в 300 километрах от зоны Карабахского конфликта, начавшегося еще при распаде СССР и длящегося, таким образом, уже более 30 лет. Напомним, что находившаяся в составе еще Советского Азербайджана Нагорно-Карабахская автономия, в которой проживал значительный процент армянского населения, перед самым распадом Союза заявила своем выходе из Азербайджана. Далее последовали кровопролитная война, бегство из Карабаха (армянское название — Арцах) азербайджанского населения, военное вмешательство в конфликт Армении, которую теперь Азербайджан обвиняет в агрессии и оккупации части азербайджанской территории.

Перманентные боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией происходят именно там, в Карабахе-Арцахе и его окрестностях. Почему нынешнее столкновение имело место именно в районе Товуза?

На первый взгляд, причины вроде бы нет никакой, и налицо случайность, глупость, несдержанность и так далее. Но при ближайшем рассмотрении место нынешней стычки является очень любопытным и жизненно важным для Азербайджана и Турции.

Недалеко от места в пограничном с Арменией Товузском районе Азербайджана, где произошло столкновение, проходит Южно-Кавказский газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. По нему газ из находящегося в Каспийском море азербайджанского месторождения «Шах Дениз» поставляется через Грузию в Турцию в обход Армении. Далее по уже построенному Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) газ будет подаваться через Грецию, Балканы и Адриатическое море на юг Италии по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который сейчас активно достаивается. Вся эта цепочка образует так называемый Южный газотранспортный коридор. Излишне говорить, что этот коридор и Азербайджан как производитель газа являются прямыми конкурентами России и «Газпрома», особенно сейчас, во время обвального падения цен на нефть и газ. Собственно говоря, конкурентами они являются и для Украины как для транзитера российского газа.

Более того, есть планы по дальнейшему подключению к Южному газотранспортному коридору газа из богатой этим энергоносителем Туркмении, для чего по дну Каспия предполагается прокладка газопровода и его соединение в районе Баку с Южно-Кавказским газопроводом. Проект лоббирует Турция, являющаяся «патроном» Азербайджана. Но этому якобы противится лично Ильхам Алиев, не желающий появления дополнительной конкуренции. По слухам, есть у этого проекта еще один сильный оппонент в лице Китая, который, с одной стороны, создал в Средней Азии инфраструктуру, а потому считает ее своей вотчиной и стремится единолично распоряжаться тамошними природными ресурсами, а с другой стороны, не желает укрепления влияния в среднеазиатском регионе Турции с ее идеями неоосманизма и пантюркизма, прежде всего, в этнически и лингвистическим близком Туркменистане.

Также в дальнейшем возможно подключение к Южному газотранспортному коридору газовых месторождений Ирана и Ирака, конечно, если на пути этому не встанет геополитика. Ведь известно, что взаимоотношения Турции и Ирана далеко не идиллические, а Ирак является страной, в которой идет непрерывная война и которая очень сильно зависит от влияния Вашингтона.

Однако вернемся к боевым действиям в районе азербайджанского Товуза, а также газовым интересам России и Турции. Напомним, в январе 2020 года Путин и Эрдоган с большим пафосом открыли газопровод «Турецкий поток». По этой трубе общей мощностью 31 млрд кубов газа в год российский газ по дну Чёрного моря поступает двумя ветками — для внутритурецкого потребления и для дальнейшего транзита в Южную и Юго-Восточную Европу. Проект является паритетным, поскольку 50% акций контролирует «Газпром», а 50% — турецкая газовая компания Botas. Прямым конкурентом «Турецкого потока» является Южный газотранспортный коридор, который, впрочем, пока что обеспечивает до 10 млрд кубов газа, но с перспективой наращивания до 30 млрд кубометров. Смысл этой конкуренции для Турции видится в диверсификации источников энергоносителей.

Эта конкуренция уже зашла настолько далеко, что резко снизила закупку Турцией российского газа. До сих пор Анкара была крупным покупателем российского газа, но Россию на газовом рынке Турции все более вытесняет Азербайджан, который теперь нацеливается на поставки газа в Европу, куда он уже 15 лет поставляет нефть. Этому не мешают даже тяжелые времена на нефтегазовом рынке. К тому же в создание Южного газового коридора общей протяженностью 3500 км уже вложены огромные средства и общая стоимость проекта оценивается в 45 млрд долларов. В 2018 году азербайджанский газ уже пришел в Турцию, а к концу 2020 года должны начаться его поставки в Европу.

В результате в 2019 году Турция закупила на 35% газа меньше, чем годом ранее, снизив объем до 15,5 млрд кубометров. Правда, в 2019 году Россия все еще оставалась крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив 34% поставок против 47% в 2018 году. В 2020 году Турция продолжает сокращение импорта газа из России: в первом квартале потребление российского топлива снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,8 млрд кубометров. По итогам марта Россия опустилась на пятое место по поставкам газа в Турцию, пропустив в вперед Азербайджан, Иран, Катар и Алжир, причем два последних поставщика поставляют его в сжиженном виде. США уже почти догнали Россию по поставкам сжиженного газа. Справедливости ради следует сказать, что потребление газа в Турции сокращается уже не первый год по причине девальвации турецкой лиры, падения производства и экономического кризиса. К тому же на снижение потребления российского газа сильно влияют политические факторы, а именно нарастающие разногласия между Москвой и Анкарой по Сирии и Ливии.

В этих условиях вдруг ни с того, ни с сего в непосредственной близости от трассы Южного газотранспортного коридора в Азербайджане разгорается новый очаг военного противостояния. Это полностью соответствует интересам Москвы, поскольку происходит дискредитация Азербайджана как поставщика газа и транспортного коридора как транзитера.

Правда, при этом Москва демонстрирует озабоченность кровопролитием и готовность всячески способствовать скорейшему мирному урегулированию конфликта. Но древнеримский принцип «кому выгодно» (cui prodest) пока еще никто не отменял.

Армения и Азербайджан — внутри и снаружи

Кроме сугубо газовых и вообще экономических причин у неожиданно вспыхнувшего конфликта могут быть политические и социальные факторы.

Прежде всего, Армения и Азербайджан страдают от социально-экономических кризисов, причем каждая по-своему, и общим для них является разве только коронакризис, который еще сильнее обострил букет противоречий в этих странах.

Что касается Азербайджана, то здесь, несомненно, речь идет прежде всего о падении цен на нефть и газ. Это уже привело к огромным экономическим проблемам, поскольку Азербайджан очень сильно зависит от мировой нефтяной конъюнктуры. Вызванный падением цен на нефть экономический спад еще сильнее усугубил целый пласт проблем в стране, в том числе проблему беженцев из Карабаха. Достаточно сказать, что в 10-миллионом Азербайджане около половины населения теснятся в Баку, в котором можно найти источники существования и достаточно цивилизованные условия. Причиной такой скученности являются в значительной мере беженцы из Карабаха. Падение жизненного уровня и рост социальной напряженности можно купировать, спровоцировав всплеск патриотизма на фоне столкновений с внешним противником, и власть Азербайджана ранее использовала этот способ отвлечь внимание населения от обострившихся социально-экономических проблем.

Интересная деталь. В последние дни в Баку проходят многочисленные митинги, участники которых требуют войны с Арменией до победного конца и освобождения Карабаха. От главнокомандующего президента Ильхама Алиева требуют раздать народу оружие и направить на войну.

Для того, кто бывал в Азербайджане в последние годы и знаком с местной обстановкой, такая вольность кажется невероятной, поскольку в этой стране несанкционированные митинги и вообще собрания граждан категорически запрещены и просто невозможны, Тот факт, что в этот раз власть демонстрирует удивительную лояльность к несанкционированной уличной активности свидетельствует о том, что власти это выгодно, и, скорее всего, власть сама стоит за этими митингами, поскольку официальные органы Азербайджана уже заявляют то том, что на призывные пункты обратились более 20 тысяч граждан, готовых выступить на защиту священных рубежей. Словом, типичная режиссура, позволяющая выпустить пар народного недовольства уровнем жизни и оказать давление на противника, то есть Армению, показав, что патриотически настроенный народ рвется в бой…

Кстати, несмотря на многолетнее противостояние в Карабахе и нынешнее обострение между Арменией и Азербайджаном до сих пор сохраняется даже безвизовый режим, что является для нас чем-то очень знакомым.

В Армении, как ни странно, обстановка оценивается как менее воинственная. Страна уже давно страдает от изоляции, поскольку в отличие от Азербайджана фактически отрезана от внешнего мира. Снабжение и сообщение происходят по небольшим транспортным коридорам через Иран, а также через Грузию — с Турцией, хотя официально Армения и Турция являются противниками еще со времен армянского геноцида в начале ХХ века. Коронакризис окончательно усугубил и без того тяжелое социально-экономическое положение, которое кое-как скрадывается помощью от богатой армянской диаспоры, рассеянной по всему миру.

Кроме того, Армения и Азербайджан относятся к разным военно-политическим блокам. Как известно, главным союзником, «патроном», своего рода «старшим братом» Азербайджана является Турция, которая в рамках концепции пантюркизма и последних веяний в сфере неоосманизма Эрдогана занимается «собиранием земель Османских», то есть пытается распространить свое влияния на территории, которые до начала ХХ века входили в состав Османской империи, о чем недавно приходилось подробно писать. Присоединять к себе этнически и лингвистически близкий Азербайджан Турция, естественно, не намерена, да это и ни к чему, поскольку Баку и без того является ближайшим и самым верным сателлитом Анкары, а также важнейшим элементом «тюркского мира» (по аналогии с «русским миром»). Этому не мешает даже тот факт, что Эрдоган пытается вернуть Турцию на стезю суннитского исламизма, а власть преимущественно шиитского Азербайджане всячески подчеркивает светский характер государства, его многоконфессиональный характер и уважение ко всем религиям, а также к атеизму, который идет на первом месте. В Турции азербайджанцев считают своими в соответствии с принципом «одна нация — два государства».

По большому счету, именно военный и политический «зонтик» Турции помог Азербайджану выжить и развиваться в постсоветское время. В то же время Турция, обладающая большой и мощной армией, является членом НАТО, хотя в последнее время отношения Анкары с НАТО и США являются крайне сложными.

Известно, что в состав Азербайджана входит Нахичеванская автономная республика, которая полностью оторвана от остальной территории Азербайджана, будучи ограниченной с одной стороны Арменией, с другой — Ираном, а также имеющая небольшой участок границы с Турцией. По некоторым данным, в Нахичевани расквартирована турецкая армия, которая обеспечивает защиту от агрессии. Азербайджан использует вооружения преимущественно советского и российского производства, но Турция также принимает деятельное участие в вооружении своего «младшего брата». В частности, в нынешнем конфликте Азербайджан, по имеющимся данным, активно использует ставшие уже широко известными турецкие беспилотники.

Словом, шефство Турции над Азербайджаном имеет не только сугубо экономические причины, например, в связи с энергетическими проектами, но также носит идеологический характер. В то же время именно экономические интересы Турции в сфере указанного газопровода делают нынешний конфликт крайне невыгодным для Анкары.

Напротив, Армения имеет в корне отличную геополитическую ориентацию, поскольку она входит в постсоветскую Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), главную роль в которой играет Москва.

Однако нельзя сводить «разборки» Армении и Азербайджана к привычной схеме противостояния Москвы с НАТО. Дело в том, что Москва и ОДКБ изначально никогда не вмешивались в Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. Более того, Москва продает вооружение обеим сторонам, неплохо зарабатывая на этом. В Армении расквартированы значительные российские воинские контингенты, но в интересах сугубо Кремля, и в конфликт двух стран они не вмешиваются.

К тому же в настоящее время Армения является не столь промосковской, как могло бы показаться и как было ранее. Во всяком случае, пророссийскость Армении времен президенства Роберта Кочаряна отошла в прошлое, а самого промосковского Кочаряна несколько раз пытались демонстративно упрятать в тюрьму. В настоящий момент Армения, хоть и имеет пост президента, но он сугубо номинален, поскольку теперь это парламентская республика. Нынешний премьер Никол Пашинян ведет достаточно неоднозначную политику в вопросах геополитической ориентации.

Это видно и по нынешнему конфликту. Как только он начался, Армения обратилась в ОДКБ, фактически к Москве, за защитой с тем, чтобы Москва встала на стороне Армении. Но Москва в конфликт в открытую не вмешалась, да и не собиралась этого делать, поскольку прямое столкновение с Турцией в ее планы не входит, как, впрочем, и с Азербайджаном. Тем более что Алиев и Путин регулярно встречаются, общаются, поддерживают отношения.

Москва может позволить себе повоевать чужими, то есть армянскими, руками с Турцией но не в открытую. Точно так же Турция может повоевать опосредованно, руками Азербайджана с Арменией, но не напрямую с Москвой, поскольку у Эрдогана в Москве имеется множество интересов.

К тому же в Армении сейчас крепнут антироссийские настроения, звучат призывы к борьбе с Москвой и выходу из ОДКБ. В этом смысле нынешнее обращение Армении к ОДКБ за помощью вообще может оказаться провокацией с тем, чтобы показать, что от участия Армении в этом военном союзе толку нет никакого, а потому из него надо выходить, а также разрывать отношения с Москвой.

Ведь изначально Турция в лице своего внешнеполитического и военного ведомств заявила, что будет всячески защищать Азербайджан. Напротив, было изначально понятно, что Москва напрямую в конфликт Еревана и Баку вмешиваться не будет.

Есть данные, что сейчас Вашингтон достаточно плотно работает над тем, чтобы оторвать Армению от России и вывести Ереван из ОДКБ. Если это правда, то у армяно-азербайджанского конфликта появляется еще один интересант в виде США.

Наконец, ходят слухи, что в этом конфликте есть еще один интересант в лице Ирана, который поддерживает, как это ни странно, не конфессионально близкий шиитский Азербайджан, а христианскую Армению. Делается это якобы в пику Турции, разногласия с которой по Сирии крепнут, несмотря на формальное сотрудничество.

Такой клубок противоречивых интересов сплелся вокруг очередного витка армяно-азербайджанского конфликта.