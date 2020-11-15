Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт

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Война в Нагорном Карабахе, по крайней мере, пока что остановлен, и это есть хорошо, хотя бы потому, что прекратился поток бессмысленного братоубийства и разрушений. И хоть остановила войну Москва, прежде всего, в своих интересах, но, напомним старую поговорку, лучше худой мир, чем хорошая война, в ходе которой гибнут и калечатся солдаты и мирное население.

Однако фактически это пока даже не мир, а перемирие. Оно юридически и дипломатически еще никак не закреплено, а война может разгореться в любой момент. Это перемирие уже повлекло сильнейшую дестабилизацию внутри Армении, последствия которой пока трудно предсказать, в том числе для Москвы. Кроме того, вопреки бравурным сообщениям Москвы о «возврате беженцев в Карабах, наоборот, начинается массовый исход армянского населения из Карабаха и прилегающих территорий, который сопровождается тем, что уходящие армяне сжигают свои дома и другое имущество, которое не могут забрать с собой. Конечно, до этнических чисток 1918-1920 годов пока не дошло и, будем надеяться, не дойдет, но эти картины создают устойчивое впечатление того, что являешься свидетелем какой-то исторической драмы, время которых в ХХІ веке вроде бы уже давно прошло, информируют Экономические Новости.

К тому что процессы, начавшиеся в Армении и могущие начаться в Азербайджане, могут сильно подпортить Москве миротворческо-геополитический триумф, вернемся позднее. Отметим только, что это очень плохо, когда армяне и азербайджанцы прибегли к посредничеству Кремля, не сумев самостоятельно разрешить свои противоречия и ввергнув себя и свои земли в бессмысленный братоубийственный конфликт, об истоках и началах которого не так давно пришлось писать в развернутом очерке «Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия«.

Сообразили мир на троих

В 00:00 часов по местному времени 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении огня.

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Кратко условия перемирия выглядят следующим образом:

— стороны остаются на нынешних позициях (Шуша под контролем Азербайджана);

— Армения отдаёт Азербайджану все занятые районы вокруг Карабаха, при этом занятая азербайджанцами часть Карабаха также остаётся за ними, а не занятая — у армян;

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— Армения оставляет за собой 5-километровый Лачинский коридор для связи Армении и Карабаха;

— этот коридор и линию соприкосновения в Карабахе займут российские миротворцы;

— вводится коридор из обособленного азербайджанского эксклава Нахичевань через Армению в Азербайджан под контролем российских пограничников.

Полный текст заявления о прекращении огня представлен ниже:

«Мы, президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

Возникла определенная коллизия вокруг участия в миротворческих силах турецких контингентов, о чем было вначале неофициально заявлено, хотя в тексте документа, как видим, ничего подобного нет. Разговоры на эту тему окончательно прекратились после заявления министра иностранных дел России Лаврова о том, что турецких военных там не будет, но турки будут участвовать в качестве наблюдателей в некоем оперативном штабе миротворческой операции. С помощью каких аргументов Москве удалось «оттереть» от миротворческой операции гиперактивного в последнее время Эрдогана, можно только догадываться.

Комментируя подписанный документ, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его стране пришлось согласиться на тяжелые условия, но другого выхода нет. Пашинян подчеркнул, что бо′льшая часть Карабаха остаётся у армян, хотя Шуша остается у азербайджанцев, и это создает Азербайджану возможность в любой момент нанести удар и занять весь Карабах.

Изрядно изумил формальный победитель конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев. В прямом эфире одного из каналов, если верить переводу с азербайжданского, он не сдерживался и просто издевался над Пашиняном: «В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Ну что, Пашинян? Где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я президент, не будет статуса. Карабах — это часть Азербайджана!».

Выглядело это как-то по-детски, и причин может быть несколько, о чем ниже. Но в целом, Алиев прав: договор о прекращении огня совершенно никак не регламентирует статус Нагорного Карабаха. Иными словами, он даже не имеет того статуса национально-культурной автономии, которую край имел в советские времена. Фактически Карабах остается временно неконтролируемой Азербайджаном территорией.

Ключ к дальнейшему статусу Карабаха остается у Кремля, открывая Москве серьезные возможности для контроля над обеими странами.

Интересы Кремля, и почему Москва не дала Алиеву взять Карабах

Итак, в начале ноября стало очевидным, что Армения и Карабах уже не могут удерживать позиции под ударами армии Азербайджана, усиленной военно-технической и политической поддержкой Турции. Азербайджан, долгие годы выстраивавший армию, сумел таки переломить войну в свою пользу. Азербайджанцы смогли отбить значительную часть так называемого «пояса безопасности», то есть собственно азербайджанской территории, которую армяне захватили в начале 1990-х годов, чтобы обеспечить защиту Нагорно-Карабахской автономной области и ее связь с Арменией. Дошло до того. что азербайджанцы стали захватывать части территории уже собственно Нагорного Карабаха. Если исходить из его старого советского деления, они захватили Шуши, важный в военном отношении населенный пункт. Он находится примерно в 10 километрах от Степанакерта на возвышенности, что позволяет обстреливать столицу Нагорного Карабаха. Кроме того, через Шуши проходит так называемый Лачинский коридор, через который осуществляются связь и снабжение между Карабахом и Арменией.

Именно взятие Шуши стало победой, которая позволяла Алиеву диктовать условия мира. Или, наоборот, на мир не соглашаться и идти до конца, то есть окончательно взять под контроль Нагорный Карабах. Но взять Карабах полностью Алиеву не дала внешняя сила в лице Москвы.

Здесь надо понять интересы Москвы в этом конфликте.

Прежде всего, в отличие от Приднестровья, Абхазии, Осетии и Донбасса, Карабах — это единственная горячая точка на территории бывшего СССР, к возникновению которой Москва изначально не имела никакого отношения. Более того, Москва изначально признавала этот захваченный армянами в начале 1990-х годов «пояс безопасности» суверенной территорией Азербайджана и выступала за национально-культурную армянскую автономию Арцаха (Карабаха) в рамках Азербайджана, то есть Москва выступала фактически за сохранение статус-кво примерно советского образца.

Более того, Москва неоднократно предлагала Армении отдать Азербайджану его международно признанные территории в размере 7 районов, собственно Арцах демилитаризировать при условии отвода войск обеих сторон, а для поддержания стабильности ввести миротворцев. Но Армения в лице Пашиняна категорически отказывалась, Азербайджан также вел себя излишне воинственно, очевидно, будучи подстрекаемым Турцией.

В конечном итоге, как видим, получилось именно так, как предлагалось, но ценой войны, огромных затрат и разрушений, а главное — ценой тысяч жизней с обеих сторон, то есть как армян, так и азербайджанцев. Подчеркнем, что точных данных о потерях военнослужащих и гражданского населения нет, но СМИ в один голос утверждают, что счет идет именно на тысячи у обеих сторон, именно такова цена этой преступной военной авантюры.

Москва, если бы и сильно хотела, то не могла напрямую вмешаться в конфликт на стороне Армении как союзника по ОДКБ даже путем масштабной поставки военной техники. Даже наличие в Армении 102-й Александра Невского военной базы Вооруженных сил России, расположенной в Ереване и в Гюмри не давало Москве особой возможности серьезного вмешательства в конфликт по причине невыгодного географического положения страны. Выхода к морю Армения не имеет, с востока и запада окружена фактически вражескими Турцией и Азербайджаном. Поставки кружным путем через южную границу с Ираном являются слишком сложными и протяженными, а Иран сам по себе — весьма сложный и непредсказуемый партнер. Наконец, на самом прямом и коротком пути сообщения с Арменией с севера лежит Грузия, с которой у России далеко не самые лучшие отношения по известным причинам, и если гуманитарные грузы Грузия еще пропустит, то осуществлять массовые военные перевозки явно не позволит. По воздуху много не навозишь, и опять-таки, для этого надо получать разрешение на пролет воздушного пространства.

Кстати, как только началось обострение конфликта в Карабахе, Грузия заявила о том, что полностью перекрывает по своей территории движение вооружений и любых воинских контингентов, чтобы с ее территории не исходила эскалация конфликта. Как только появились сообщения о перемирии, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила армянский и азербайджанский народы с установлением мира и пожелала им скорейшей нормализации отношений для процветания обеих стран и всего региона.

Однако Москва еще и не особо хотела вмешиваться в конфликт на стороне Армении, несмотря на якобы союзнические отношения по ОДКБ. Прежде всего, повторим, Кремль всегда стоял на том, что захваченные армянами в начале 1990-х годов у азербайджанцев земли являются суверенной территорией Азербайджана и должны быть ему возвращены. Здесь Москва косвенно дает понять, что горячая точка, возникшая без ее участия и не под ее контролем, не будет пользоваться поддержкой Кремля.

Тем более что война шла на международно признанной территории Азербайджана, а не на территории Армении, с которой Москва связана оборонным договором ОДКБ, из которого, кстати, Азербайджан в свое время вышел. Это обстоятельство тем более освобождало Москву от необходимости напрямую в том или ином виде встревать в конфликт, в который она влезать не хотела.

В то же время практика показала, что если Турция хотела помогать Азербайджану, то она это делала, минуя все пограничные препятствия, поскольку общей границы у них нет, и логистика доставки тех же вооружений является также сложной и полулегальной.

Кстати, теперь эта проблема частично решается, поскольку оговоренный договором о перемирии прямой коридор между Нахичеванью, имеющей общую границу сТурцией и Азербайджаном, дает прямое сообщение. Но фокус в том, что контролировать этот коридор будут российские пограничники, то есть пресловутое ФСБ России.

Это не единственная причина, по которой Москва не хотела слишком рьяно вмешиваться в конфликт на стороне Армении. Прежде всего, вопреки расхожим мифам, Армения в настоящий момент является не такой уж пророссийской. Симпатии в стране разделены примерно поровну между российским и западным векторами, соответственно существуют прозападные и пророссийские партии. Среди обывателей антироссийские настроения тоже весьма ощутимы, и причина здесь не столько даже в политике, сколько в «бытовухе»: в течение долгих лет пребывания российских военнослужащих на территории другой страны с их стороны в отношении местного населения имели место различные правонарушения, вплоть до тяжких.

В настоящий момент в Армении у власти находятся политические силы прозападной направленности, пришедшие к власти в 2018 году в результате очередной бархатной революции «а ля майдан», которые в этой стране случаются даже чаще, чем в Украине. В России эту революцию посчитали антироссийской, поскольку в результате пострадал ряд пророссийских политиков и бизнесменов. В самой Армении эта революция считается, в том числе, антикоррупционной, и пострадали от нее коррупционеры. Заявления и политику нынешнего премьера Пашинян можно оценить как колеблющиеся между Западом и Россией, но все же Пашиняна относят скорее к прозападным политикам. Он известен своими связями с Соросом и его структурами. При этом следует отметить, что сын Пашиняна и даже его супруга-журналистка воевали в Арцахе, а не отсиживались в Ереване, и уже это вызывает уважение к премьеру.

Все эти перипетии приведены к тому, что Армения, а тем более ее нынешняя власть, не являются для Москвы «своими», Кремль не против был бы их сменить, но руками внутренних промосковских сил, хотя здесь могут возникнуть проблемы, о чем ниже.

Кроме того, Кремлю важно не только удержать Армению в сфере своего влияния и сделать ее более промосковской, но и сохранить нормальные отношения с Азербайджаном и стоящей за ним Турцией. Партнерство с Анкарой является для Москвы более чем проблемным, о чем приходилось не раз писать. Это Турецкий поток, строительство атомной станции в Турции, закупка Турцией российских систем ПВО и много другое вплоть до весьма противоречивого взаимодействия в Сирии, участие в конфликте за противоборствующие стороны в Ливии — словом, есть как интерес к сотрудничеству, так и вопросы, по которым можно поторговаться в случае необходимости, и Нагорный Карабах мог стать таким случаем. И несмотря на то, что Турция неофициально, но вполне очевидно, участвовала в конфликте, кстати, куда больше, чем Москва, при подписании соглашения о перемирии и вводе миротворцев как-то подозрительно устранилась, пропустив вперед Москву. Можно высказать предположение, что Кремль сделал Эрдогану некое «предложение, от которого невозможно отказаться», и можно лишь догадываться, что это за предложение.

Наконец, Москве совершенно не хотелось из-за Армении, от которой пока только одна головная боль, ссориться с Азербайджаном, с которым Москва имеет хорошие отношения, а кроме того, хорошие личные отношения связывают Алиева и Путина. В отличие от большинства союзников России по ОДКБ и ЕврАзЭС, Азербайджан приобретает у России вооружения и не только за твердую валюту, при этом у России в торговле с Азербайджаном имеется большое положительное сальдо. Такими партнерами не разбрасываются!

В то же время Москве совершенно не нужно, чтобы Алиев довел военную операцию до конца, взяв под контроль всю территорию Карабаха. Собственно, думается, что это не нужно самому Алиеву и Азербайджану, страдающему от падения цен на нефть. Если бы Баку пошел в вопросе Карабаха до победного конца, это вполне могло бы окончиться огромной кровью, этническими чистками, партизанской войной и спровоцировать прямое столкновение с Арменией с риском вступления в конфликт России как союзника Армении. Вполне вероятными могли бы стать санкции со стороны Запада, что для Азербайджана крайне нежелательно.

Именно поэтому Азербайджан в лице покойного Гейдара Алиева, а теперь его сына Ильхама Алиева, который четверть века, используя нефтяные ресурсы, готовился к реваншу и создавал мощную армию при поддержке Турции, в последний момент вынужден был остановиться. Очевидно, Москва нашла для этого соответствующие аргументы, очертив красные линии для Анкары и Баку. Более того, каким бы протурецким ни был Алиев, он вынужден был прислушаться к мнению, прежде всего Кремля. Думается, в Москве нашли необходимую мотивацию с учетом коррурпционно-кланового характера политической системы в Азербайджане, а также того, что сам Ильхам Алиев, сын видного советского партийно-государственного деятеля, имеет, скажем так, слишком советское происхождение, окончил в свое время в Москве престижный МГИМО, в котором учились отпрыски советской элиты, и думается, в Москве имеют возможность повлиять на решения Алиева-младшего.

Вполне возможно, что именно это ощущение своей зависимости и бессилия стало причиной не совсем адекватного заявления Алиева в адрес Пашиняна по поводу отсутствия статуса Карабаха, о чем говорилось выше.

Наконец, Москве совершенно невыгодно исчезновение Карабаха как некоторого объекта, который позволит держать на коротком поводке и Армению, и Азербайджан. Пока проблема Карабаха существует, Москва остается нужной обеим сторонам как арбитр, без которого вопросы не решаются.

Каковы итоги и что дальше

На первый взгляд, Москва выходит из ситуации в стопроцентных плюсах, и во многом, именно так и есть.

Именно Кремль стал главным миротворцем, отодвинув на дальний план даже Турцию главного союзника Азербайджана, ибо в конечном счете мнение Путина оказалось для Алиева более весомым, чем мнение Эрдогана.

Фактически обнулилась Минская ТКГ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, куда кроме России входят также Франция и США. По крайней мере, никакой заинтересованности вопросом они не проявляют, и Москва рулит сама. Выступив этаком миротворцем, Кремль вполне может поднять вопрос о снятии или ослаблении санкций.

Москва сумела разрулить ситуацию, не поссорившись ни с одной из сторон — ни с Азербайджаном, ни с Арменией, ни с Турцией. Америка, Франция и вообще Европа это молча проглотили, поскольку Штатам и Европе сейчас не до далекого Карабаха на Кавказе.

В целом, все вроде бы выглядит красиво. Москва не просто урегулировала военный конфликт, но и сделала это исключительно в свою пользу. Ситуацию в Карабахе контролируют российские войска, равно как и Лачинский коридор для его снабжения. ФСБ будет контролировать коридор из Нахичевани в Азербайджан. В случае эскалации, любая из сторон будет иметь дело с Москвой.

Армения по итогам войны плотно загнана в зависимое положение от России. Относительно прозападный Пашинян в ближайшее время может быть свергнут в результате очередного майдана, но здесь главное, чтобы это не произошло ранее, чем будут выполнены все договоренности в рамках соглашения о прекращении огня, поскольку найти Пашиняну хоть какую-нибудь замену в момент внутриполитического кризиса будет очень сложно. Впрочем, Пашинян может и сохранить свой пост при поддержке Москвы, переориентировавшись тем самым геополитически.

Фактически, сам того не ожидая, Алиев своими руками помог Путину вернуть влияние Москвы на Армению. Но кроме того, резко усилилось влияние Кремля и на Азербайджан, чего ранее не было. Ведь если российские войска в Армении оставались со времени распада СССР, то в Азербайджане их не было с 1991 года. И вдруг в Азербайджане появляется целая бригада ВДВ численностью почти 2000 человек личного состава с бронетехникой. И появились эти российские войска по согласию с Алиевым!

Если честно, то не совсем понятно, чему так радуется Азербайджан, празднуя достаточно спорную победу. Ведь в нагрузку к возвращению своих районов,Азербайджан получит на своей территории войска империалистического государства, каковым является Россия.

При этом Азербайджан так и остается с неурегулированной проблемой непризнанной республики внутри, т.е. с фактом внутреннего конфликта при внешнем участии. И приращение территорий, контролируемых Баку, это, конечно утешительно для Алиева и азербайджанского народа, но это не решение той проблемы, ради которой все затевалось. Главный приз Азербайджану просто не позволили взять. Вопросы территориальный целостности Азербайджана снова повисли в воздухе. Более того, ввод миротворцев на неопределенный срок лишает Азербайджан возможности решить Карабахский вопрос военным путем.

Ведь известно, что впустить российских миротворцев — это легко. Но потом очень сложно их выдворить назад. При этом, несмотря на усиление Турции, ее войска на Кавказе в явном виде не появятся, разве только если будут маскироваться под азербайджанцев.

По факту, остаются враждующие за осколки Карабаха Армения и Азербайджан, которыми можно легко манипулировать извне, и Москва этим будет пользоваться.

Однако далеко не все так хорошо складывается для московского империализма, как кажется на первый взгляд. И здесь много разных составляющих.

Начать можно с того, что проблемы логистики никуда не исчезают. Кратчайший путь для связи с Арменией остается через Грузию, а с этой страной у Москвы нормальные отношения если и наладятся, то очень нескоро. Пока в Карабахе Россия будет выполнять сугубо миротворческие функции, особо опасаться чего-либо вряд ли стоит. Но в случае обострения, думается, Штаты найдут способ «перекрыть кислород» по грузинскому коридору.

Трудно сказать, как далее будут складываться отношения России с Азербайджаном. Думается, что медовый месяц может быстро окончиться уже хотя бы потому, что политически вопрос урегулирования вокруг Карабаха не решен, и похоже, Москва не будет сильно торопиться его решать, поскольку его нерешенность позволит оставаться там очень и очень долго. Яркий пример — Донбасс: как только начинает вырисовываться хоть какое-то урегулирование, на фронте начинается стрельба, и ростки урегулирования мгновенно увядают. Это обычная в таких случаях схема, которая вполне может быть задействована и в Азербайджане.

К тому же очевидно, что не всем с азербайджано-турецкой стороны могут нравиться условия перемирия. Об этом, в частности, свидетельствует и загадочный инцидент со сбитым азербайджанцами российским вертолетом, что можно объяснить попыткой сорвать в последний момент уже подготовленные договоренности. И ведь такие попытки могут продолжиться.

Кроме того, в Турции сделали не совсем миротворческое заявление о том, официальная Анкара продолжит поддерживать Азербайджан в процессе возвращения земель в Карабахе. Что имело в виду, пока не понятно… Но очевидно, что Турция, будучи страной, которая с самого начала активно участвовала в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, а также будучи членом НАТО, официально остается в стороне от процесса урегулирования конфликта. Это могло быть важнейшим условием посредничества Москвы, но это же может стать миной замедленного действия под всей этой конструкцией.

А конструкция эта является весьма хлипкой. Никол Пашинян, говоря о подписанном документе, уже вполне обоснованно заявил: «Это документ о прекращении военных действий. И это не документ политического урегулирования. Есть термины, предложения, которые должны интерпретироваться и получить политическое содержание».

Начала эти разговоры уже и Россия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что определение статуса Нагорного Карабаха зависит от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе региона.

«Мы исходим из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия мы должны предпринять, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие в Нагорном Карабахе», — сказал Лавров.

Подобное заявление очень похоже на старый армейский анекдот: вопрос с баней решен — бани не будет! Это к тому, что этноконфессионального согласия между армянами и азербайджанцами в Карабахе и вокруг него в обозримом будущем ожидать не приходится. Отсюда прямиком следует, что политического решения ожидать тоже не будет, а потому российские войска там надолго.

Фактически ведь конфликт, повторим, не завершен: неконтролируемую территорию Карабаха Азербайджан продолжает считать своей. Подписанное соглашение о прекращении огня имеет низкую международно-правовую ценность. К вопросу следует подключить Совет безопасности ООН, но не факт, что Москва на это пойдет, разделив с кем-то еще свои возможности влиять на события, не говоря уже об извечных играх в вето в Совбезе, что может затянуть решение вопроса на годы, и это тоже выгодно Москве.

Но Москва может и не «справиться с управлением». В регион может начаться приток террористов из других горячих точек, что приведет к терактам, в том числе против российских войск с неизбежными потерями.

Очевидно, что в этих условиях логистика через мусульманский Азербайджан окажется невозможной, но это уже как побочное явление общей проблемы. Не говоря уже о нагрузке на бюджет России, поскольку обеспечивать 2000 личного состава надежной логистикой по воздуху — это больших денег стоит.

Ну и наконец, ситуация в самой Армении, которая, как считается, является сателлитом Москвы, а теперь попала от нее в еще большую зависимость. Представляется, что на самом деле здесь не все так просто и радужно для Кремля…

Нынешняя дестабилизация ситуации в связи проигрышем в войне только на первый взгляд кажется выгодной для Кремля. Напомним, что известие о заключении Пашиняном указанного соглашения о прекращении огня вызвало взрыв негодования, прежде всего в Ереване. В результате имели место погромы в парламенте, правительственных учреждениях, в местном офисе структуры Сороса. Разъяренная толпа избила спикера парламента Мирзояна и хотела то же самое сделать с Пашиняном, но не смогла его отыскать. В Ереване идут митинги с требованием отставки Пашиняна, оппозиция создала очередной «комитет национального спасения» и так далее. Словом, налицо назревание типичного майдана.

В настоящий момент это для Москвы невыгодно, поскольку Пашинян ей нужен в ближайшее время, чтобы окончить вывод войск, передать Азербайджану отвоеванные им райоыв, выполнить другие процедуры, предусмотренные соглашением.

Затем вроде бы (полу)прозападный Пашинян Москве уже не будет нужен, и можно было бы организовать создание промосковского правительства, ибо считается, что нынешняя оппозиция Пашиняну является промосковской…

Но не все так просто. Есть данные, что среди тех, кто сейчас устраивает уличные бунты громит админздания и фонд Сороса, далеко не только приверженцы Москвы, но и армянские националисты, выступающие как раз скорее против Москвы. Если это так, то картинка коренным образом меняется!

Повторим, Армения и так является далеко не такой пророссийской, как принято считать. Раскачка ситуации националистами еще сильнее обострит ситуацию, и тогда Москва, даже при наличии упомянутой 102-й базы вооруженных сил не сможет опираться на Армению как на надежный тыл в своей миротворческой операции, особенно если и с Азербайджаном будут нарастать проблемы во взаимоотношениях.

И здесь следует вспомнить далекий 1977 год, а конкретно 8 января 1977 года, когда в Москве впервые прогремели взрывы терактов, в том числе в метро и неподалеку от КГБ СССР на Лубянке. В результате 7 человек погибли при взрыве в метро, 37 человек были ранены. Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Они были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны по приговору суда в январе 1979 года. Правда, есть версия, что они были невиновны…

Словом, красиво выиграв вроде бы пока тактически, Москва рискует надолго и всерьез влезть в опасную аферу с непредсказуемыми последствиями…

Но империализм, как и искусство, требует жертв. Тем более что не влезать в эту кавказскую проблему Москва тоже не может, ибо ее место там займут другие, отнюдь не дружественные Москве силы…