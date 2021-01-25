Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?

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Скандальные президентские выборы в Америке затмили очень важное европейское электоральное событие. Речь идет о парламентских выборах в Германии и об уходе с политической арены канцлера Ангелы Меркель, что делает эти выборы эпохальными, поскольку политика Германии, а за ней всего Евросоюза, в отношении Москвы может существенно измениться в сторону потепления, вплоть до снятия или существенного ослабления санкций.

О том, что эпоха Меркель оканчивается, ранее писать уже приходилось. Проблема передачи власти и возможная сопутствующая смена курса в Германии, собственно в Европе, стоит, может быть, не так остро, как в России, но все же стоит. Хотя здесь как посмотреть: уход Меркель вполне может повлечь достаточно серьезные последствия, информируют Экономические Новости.

Тревожат выборы германские туманом…

Здесь следует отметить два момента. Во-первых, очередной сменщик Меркель в лице Армина Лашета, возглавившего меркелевский Христианско-демократический союз (ХДС), претендующий на место канцлера, в случае если ХДС будет формировать следующий кабинет, является куда более промосковским и даже пропутинским, о чем ниже. Во-вторых, далеко не факт, что на выборах в бундестаг ХДС получит право формировать кабинет, поскольку позиции партии в последнее время существенно пошатнулись, прежде всего из-за мигрантского кризиса, причиной которого была, откровенно говоря, ошибочная политика Меркель, а главные соперники ХДС в лице Социал-демократической партии Германии (СДПГ), имеющие шансы возглавить правительство, являются куда более промосковскими. Другое дело, что в случае провала правоцентристов из ХДС и левоцентристов из СДПГ Германии угрожает резкое усиление ультраправых и евроскептиков из Альтернативы для Германии (АдГ), и чтобы этого не допустить, вполне возможно создание так называемой широкой коалиции извечных оппонентов ХДС и СДПГ, что в новейшей истории Германии уже бывало. Более того, сейчас правящий кабинет в Германии сформирован коалицией ХДС/ХСС и СДПГ во главе с Меркель, в которой доминирует ХДС, поскольку социал-демократы серьезно провалили последние выборы. Очевидно, что в коалиции ХДС с социал-демократами увеличивает уровень промосковскости германской политики.

Словом, о результатах очередных выборов в бундестаг пока что невозможно сказать практически ничего, кроме того, что они должны быть проведены в период с 29 августа по 24 октября 2021 года. Кроме того, совершенно точно известно, что Меркель из политики уходит, очевидно, по состоянию здоровья, то есть номинироваться на должность лидера ХДС, тем более на пост канцлера, «мутти Ангела» не будет. Таким образом, «эпоха Меркель» в Германии и в Европе вообще оканчивается.

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Одним из следствий этого может стать усиление промосковских настроений в Европе, в том числе в Германии. Причем эти настроения присущи отнюдь не только политической элите, но и электорату Германии. Среднестатистического немецкого обывателя любого политического окраса и его представителей во власти интересуют, прежде всего, сугубо меркантильные вещи — экономика, занятость, зарплата, налоговые поступления. В этом смысле для них интересна богатая ресурсами Россия, сотрудничество с которой приносит вполне ощутимый гешефт политикам, капиталу, наемному труду Германии. Более того, российский капитал, прежде всего путинская верхушка, в процессе ограбления страны выводят награбленное преимущественно в Европу, обогащая ее, и это интересует меркантильного еврообывателя куда больше, чем проблемы войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Сейчас единственным фактором, который может существенно сдержать рост промосковских настроений в Европе, следует считать приход к власти в Штатах Байдена и демократов, настроенных пока что к Москве весьма воинственно. Правда, именно Байден в бытность вице-президентом настаивал на безоговорочном выполнении Украиной Минских соглашений, а потому, как говорится, время покажет. Но в данный момент новая американская власть обнаруживает готовность проводить резко антимосковскую политику. В то же время новая администрация Белого Дома демонстрирует готовность не просто нормализовать, но сделать более дружественными и партнерским отношения Америки с Европой, которые в бытность Трампа были накалены и заморожены. Одна только идея так называемого «экономического НАТО» по объединению рынков Европы и Северной Америки, начавшая разрабатываться при Обаме и поставленная на «стоп» при Трампе, чего стоит! Это слишком лакомый и жирный кусок, чтобы ради него отказаться даже от гешефтов с Москвой с «откатами» в конкретные европейские карманы!

Логично, что в качестве одного из условий нормализации отношений с ЕС и новых выгодных совместных проектов, новая американская власть может выдвинуть проведение Европой более антироссийской политики. Конечно, если администрация Байдена реально намерена такую политику проводить, что также далеко не факт.

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Словом, далеко не все, но очень многое зависит от смены лидерства в ХДС и политических раскладов в Германии, но все же многое от них зависит…

Тем не менее, эпоха Меркель в Германии и Европе оканчивается. Считается, что в прошедшую новогоднюю ночь она в последний раз поздравляла обывателей с наступлением нового года. Правда, «единоличные» в отношении какой-либо одной политической силы результаты выборов при нынешнем электоральном раскладе едва ли возможны, и скорее всего страну ожидает формирование коалиции. В то же время Германия отличается очень продолжительными коалициадами, и в нынешнем году, с учетом указанных сроков проведения выборов, формирование коалиции и кабинета может затянуться до следующих новогодних праздников. По закону, старый состав правительства Германии сохраняет полномочия до окончательного формирования нового состава. Это обстоятельство дает Меркель шанс еще один, на сей раз совсем уже последний, раз поздравить телезрителей с новым годом…

Политические расклады «послемеркельного» периода

Обратимся к ведущей политической силе Германии ХДС и смене в ней руководства, что, повторим, может сильно повлиять на внешнюю политику Германии и Европы.

Проблема лидерства встала, как только Меркель объявила о своем уходе из активной политики в 2021 году. Она же начала поиск преемника. Таковой, точнее таковая, была найдена в лице на данный момент 58-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

7 декабря 2018 года на съезде ХДС в Гамбурге Крамп-Карренбауэр была избрана на пост председателя ХДС во втором туре голосования с минимальным перевесом голосов делегатов съезда. Из-за сложности произнесения ее имени-фамилии ее называют АКК, в чем некоторые остряки увидели аналогию со знаменитым автоматом Калашникова. Также ее успели окрестить «клоном Меркель» или «мини-Меркель». Кстати, Крамп-Карренбауэр демонстрировала изрядные антимосковские и персонально антипутинские настроения, в частности, предлагала ограничить получение газа по «Северному потоку». Подробнее об этом — в материале «Синдром уходящей Меркель«.

После инцидента в Керченском проливе она предложила закрыть западные порты для российских судов. С уходом Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии Крамп-Карренбауэр получила портфель министра обороны Германии.

Поначалу действительно складывалось впечатление, что Меркель сильно симпатизирует АКК и готовит из нее свою преемницу. Но что-то пошло не так, и в СМИ стала просачиваться информация о том, что «мутти» недовольна АКК. Впрочем, Крамп-Карренбауэр, похоже, оказалась слишком консервативной и, что важнее, принципиальной для современной Германии и ее истеблишмента.

10 февраля 2020 года Крамп-Карренбауэр объявила об уходе с поста председателя партии после общенационального скандала из-за голосования ландтаге Тюрингии за утверждение главой земельного правительства кандидата от Свободной демократической партии Германии Томаса Кеммериха, кандидатуру которого поддержали фракции ХДС и крайне правой Альтернативы для Германии. Крамп-Карренбауэр сохранила портфель министра обороны и исполняла обязанности лидера ХДС до завершения нынешних выборов лидера ХДС, которые перенесли из-за пандемии.

16 января 2021 года в ходе голосования по интернету на «цифровом» съезде ХДС новым главой партии был избран премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. За Лашета отдал голоса 521 человек из 991 проголосовавших. За Фридриха Мерца, второго кандидата, вышедшего во второй тур, голоса отдали 466 делегатов, а 4 делегата воздержались. Известно, что кандидатуру Лашета поддержала сама Меркель.

59-летнего Лашета называют продолжателем дела Меркель, хотя его взгляды по ряду вопросов, прежде всего в отношении Москвы, существенно отличаются от курса Меркель, которая проводила политику «ни нашим, ни вашим», то есть, с одной стороны, учитывала запрос немецкого бизнеса и обывателя на сотрудничество с Москвой, в частности, отстаивала окончание строительства Северного потока-2″, но с другой — настаивала на продолжении санкций против России в контексте событий в Украине. Собственно, изначально стало понятно, что Лашет является скорее компромиссом между «слишком Меркель» в лице Аннегрет Крамп-Карренбауэр и «анти-Меркель» в лице нынешнего министра здравоохранения Йенса Шпана, которого также называли одним возможных преемников Меркель на посту канцлера.

Различий здесь много. Крамп-Карренбауэр и Шпан представляют собой разные возрастные и мировоззренческие генерации в ХДС. Разлом проходит в том числе по навязываемой сейчас везде и всюду проблеме ЛБГТ. Так, молодой Шпан (1980 года рождения) является открытым геем, а старшая по возрасту, воспитанная в консервативной католической семье Крамп-Карренбауэр (1962), несмотря на общественно-политическую активность и сопутствующий этому феминизм, является приверженцем традиционной семьи и в замужестве за инженером Хельмутом Карренбауэром воспитала троих детей. На Западе эти подробности играют все большую роль, все это переползает к нам, в этом нет ничего хорошего, но это отдельная тема.

Чтобы не расколоть партию и не утратить на выборах поддержку, которая у ХДС в последнее время и без того падает, Меркель пришлось искать компромисс. Он был найден в лице Армина Лаше, сочетающего здоровый традиционализм с лояльным отношением к некоторым новым веяниям.

Лаше родился в 1961 году в городе Ахене, земля Северный Рейн-Вестфалия в пролетарской многодетной семье. Отец поначалу был шахтером, но после переподготовки работал в начальной школе. Армин Лаше изучал право в университетах Мюнхена и Бонна, во второй половине 1980-х годов работал журналистом на телевидении, тогда же начал политическую карьеру, хотя в ХДС вступил в 18 лет. Был советником президента бундестага, членом городского совета Ахена, депутатом бундестага, ландтага и Европарламента, федеральным министром, занимал ряд партийных постов в ХДС. Последняя значимая должность — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия с июня 2017 года.

Несмотря на отсутствие правительственного опыта на федеральном уровне, тем более международного, Лашет возглавил ХДС прежде всего благодаря поддержке Меркель. Любопытно, что вышеупомянутый министр здравоохранения Йенс Шпан, считавшийся соперником Лашета, тоже его поддержал.

Лашет отличается, повторим, достаточно промосковскими взглядами, что нашло выражение в его заявлениях. Например, он считает, что без Москвы невозможно решить многие международные проблемы, а потому надо искать общий язык с Кремлем. Доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипалей Лашет считает малоубедительными и полагает, что Британия слишком рьяно солидаризируется со Штатами. Лашет выступает за продолжение сооружения «Северного потока-2». Более того, он является сторонником ослабления и даже отмены экономических санкций против Москвы. В этом смысле, если Лашет все же станет канцлером, следует ожидать, что Германия как сторона «нормандской четверки» усилит давление на Украину с целью выполнения Минских соглашений, поскольку именно их выполнение формально может стать поводом для ослабления/отмены санкций, от которых страдает не только Россия, но и Европа, прежде всего Германия, которая сильно завязана на экономическое сотрудничество с Москвой.

В целом Лашета можно считать приверженцем «новой восточной политики», начатой канцлером ФРГ Вилли Брандтом (1969-1974). Эта политика состояла в нормализации отношений между тогдашней Западной Германией и СССР, а также в разворачивании тесного экономического сотрудничества. Кстати, нефте- и газопроводы из России в Европу как раз начались именно в те времена…

Есть данные, что Лашет занимался разработкой идеи «Европы от Лиссабона до Владивостока». Он организовывал комитет по экономическому сотрудничеству с Россией в своей федеральной земле, неоднократно принимал активное участие в российско-германском форуме «Петербургский диалог».

Поскольку администрация Байдена, судя по всему, не намерена отказываться от введенных Трампом санкций против тех, кто принимает участие в сооружении «Северного потока-2», прогнозируется возможное обострение отношений со Штатами в случае прихода к власти Лашета.

Правда, Лашет — это еще не вся партия. В ХДС далеко не все поддерживают налаживание диалога с Москвой. Тем более что Лашет пока является скорее региональным политиком и у него нет достаточного опыта международных отношений.

Что касается Украины, то здесь Лашет пока что демонстрировал сугубо формальную позицию.

«Северный Рейн-Вестфалия, Германия и Европейский Союз очень заинтересованы в стабильной, демократической и экономически процветающей Украине. Поэтому мы рады, что новое украинское правительство взяло на себя четкую приверженность Европейскому Союзу и европейским ценностям. Курс реформ, который мы выбрали, также отвечает интересам Северного Рейна-Вестфалии в отношении будущего сотрудничества. Решение конфликта на востоке Украины, конечно, также будет играть решающую роль в нашем будущем сотрудничестве. Тот факт, что 9 декабря (2019 года) состоялась встреча в нормандском формате с Германией, Францией, Россией и Украиной впервые за более чем три года, является важным шагом вперед. Сейчас важно продолжить разговор и продолжить процесс сближения», — заявлял Лашет во время приема у себя посла Украины в Германии Андрея Мельника 13 декабря 2019 года.

Проще говоря, выполняйте Минские соглашения…

Однако перспективы Лашета стать канцлером пока что далеко не очевидны. Выше уже сказано о том, что ХДС совершенно не обязательно выиграет выборы или хотя бы получит право формировать коалицию. Но даже в случае, если ХДС все же право формировать правительство получит, еще не факт, что Лашет стопроцентно станет премьером.

Дело в том, что германская парламентская модель отличается от британской, в которой лидер партии, формирующей коалицию, автоматически становится премьером. В Германии могут быть варианты, когда пост премьера занимает другой однопартиец. И такие соперники у Лашета есть в лице вышеупомянутого министра здравоохранения Йенса Шпана, пользующегося популярностью, а также в лице премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, главы баварского ХСС (многолетнего партнера ХДС). Зёдер выступает против иммиграции: в этом его слабость из-за отсутствия поддержки у либерально настроенного и многочисленного мигрантского электората, но в этом же его сила ввиду поддержки коренного консервативного электората. В то же время, если после выборов сохранится нынешняя коалиция ХДС/ХСС — СДПГ, шансы Зёдера стать канцлером существенно снижаются.

Для понимания нынешней ситуации в бундестаге приводим следующие данные по количеству мест и динамике изменений на выборах 2017 года по сравнению с выборами 2013 года.

В целом послевыборная картина в Германии будет существенно зависеть о того, какой результат покажут оппоненты правящий коалиции христианских демократов и социал-демократов. Прежде всего, речь идет о правой и евроскептичной «Альтернативе для Германии», которая на последних выборах 2017 года впервые вошла в бундестаг и сразу же взяла третье место после ХДС и СДПГ, получив 94 места из 709. Наращивают электоральную поддержку левые из партии Die Linke, вернулись после первого в истории «пролета» в 2013 году в бундестаг Свободные демократы.

Словом, выборы в Германии обещают быть не такими скандальными, как в Америке, но напряженными и очень важными, даже эпохальными в связи с уходом такого неординарного политика, как Ангела Меркель.