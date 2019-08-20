Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

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Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых традициях. Это едва ли не самый главный вывод, который можно сделать после того, как подготовительная депутатская группа 15 августа поддержала в целом предложение о формировании 23 комитетов Верховной Рады 9-го созыва.

Очевидно, так называемые новые лица, заходящие сейчас во власть, прежде всего через партию Зеленского «Слуга народа», так и не усвоили основополагающий принцип о том, что власть и полномочия предполагают ответственность, часто не только политическую, информируют Экономические Новости.

Понятно, что окончательно список комитетов и назначение на должности будут осуществляться уже парламентом после того, как он приступит к работе. Но целый ряд выводов можно сделать уже сейчас с учетом монобольшинства «слуг народа», какового большинства в истории украинского парламентаризма еще не было (монопартийные времена СССР в расчет не берем, ибо то была «другая эпоха, другой отрезок времени»).

Вся власть – «слугам народа»?!

Итак, в новой Раде предлагается создать следующие комитеты:

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1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

2. Комитет по вопросам бюджета;

3. Комитет по вопросам экономического развития;

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

6. Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации;

8. Комитет по вопросам правовой политики;

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

13. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

14. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

18. Комитет по вопросам свободы слова;

19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

20. Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

22. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

23. Комитет по вопросам молодежи и спорта.

Напомним, что в Раде предыдущего созыва было 27 комитетов, то есть количество комитетов сократили на 4 единицы, а также упразднили спецкомиссию по приватизации.

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Не нашло поддержки предложение «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) о создании специального комитета парламента по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей, реинтеграции проживающих там людей в социальное пространство Украины. В ответ на это председательствовавший на заседании глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что «комитета по реинтеграции быть не может, поскольку не было интеграции, а была оккупация».

Можно по-разному относиться к ОПЖЗ, но это предложение, как минимум, достойно того, чтобы его детально рассмотреть и принять взвешенное решение, а не отделываться «пионерскими» отговорками в стиле Разумкова. Напомним, что в стране идет война, часть территории является неконтролируемой, имеют место человеческие жертвы, масштабные разрушения и огромные материальные убытки, в том числе и у рядовых граждан. Только по официальным данным Министерства социальной политики, в Украине насчитывается около полутора миллионов так называемых внутренне перемещенных лиц (https://www.msp.gov.ua/news/17480.html). Напомним также, что эвфемизм «внутренне перемещенные лица» в Украине введен для того, чтобы не называть вещи своими именами, то есть не называть их беженцами, что предполагает целый ряд прав этой категории граждан согласно международным нормативам, каковые права в Украине обеспечить не могут и не хотят.

Итогом стало достаточно спорное решение внести «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым» в один комитет с вопросами прав человека, нацменьшинств, межнациональных отношений.

Весьма показательным является скандал, разгоревшийся вокруг участия депутатов разных фракций в тех или иных комитетах. Противоречия на брифинге озвучил депутат от «Евросолидарности» Артур Герасимов.

«Любая фракция может подать в каждый комитет 1-2 человека. Сегодня услышали от представителей монобольшинства, что мы не имеем такого права. Это означает, что представители крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз не могут вдвоем работать в комитете по вопросам деоккупации Крыма и прав человека. По логике монобольшинства, мы Мустафу Джемилева должны направить в комитет по аграрной политике. Генерал Забродский, ему вообще отказывают в праве работать в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны. Мы делегировали туда два человека, а нам говорят, что нет, только один. Мы считаем эти решения ошибочными и будем отстаивать позицию профессионализма работы депутатов в тех комитетах, где они являются крупнейшими специалистами. Мы будем отстаивать позицию, что комитет по вопросам евроинтеграции должен включать намного больше, чем минимальное количество человек», – заявил Герасимов.

Что же касается распределения комитетов и их руководства между фракциями, то со стороны «слуг народа» прослеживается явная тенденция взять власти чем побольше, и это уже вызывает вопросы.

Действительно, «Слуга народа» имеет простое большинство в парламенте, хотя и здесь возникает много вопросов. Формально партия получила 254 мандата, но из них 130 мандатов – это мажоритарщики, прошедшие «под знаком Зе». Далеко не факт, что все они вольются во фракцию или, как минимум, не займут какую-то отдельную позицию. Пример бывших депутатов Лещенко и Найема в бывшей фракции Блока Порошенко является наглядным.

В «Слуге народа» среди мажоритарщиков уже вырисовываются отдельные персоналии, которые явно не будут «шагать в ногу». В СМИ циркулируют слухи о создании среди «слуг народа» целого ряда депутатских «групп по интересам». Там только Бужанский с Дубинским чего стоят! Даже некий Давид Арахамия, которого прочат на должность главы фракции, якобы собирает какую-то свою группу. Окончательные выводы пока делать рано, поскольку это все слухи, но в партийный монолит «слуг народа» пока что не сильно верится.

И даже если исходить сугубо из формальных партийных цифр, то «слуги народа» и по партийным спискам, и по мажоритарке имеют около 60% мест. Если исходить только из принципа пропорциональности, это позволяет им претендовать на позиции глав, заместителей и секретарей в 14 комитетах. В свою очередь, ОПЗЖ могут рассчитывать на указанные должности в трех комитетах, остальные фракции, то есть «Батьківщина», «Евросолидарность» и «Голос», могут взять под контроль по одному комитету.

В то же время есть данные, что «слуги» претендуют на 19 комитетов из 23, что свидетельствует о некоторой их, мягко говоря, нескромности. Сию нескромность в партии аргументируют тем, что руководство комитетов следует формировать не только по пропорциональному принципу, а также исходя из профессионализма конкретных партийных персонажей.

Однако даже если исходить из заявленного профессионального принципа, то и здесь возникают вопросы. О профессионализме депутатов из остальных фракций говорить не будем, но профессионализм значительной части личного состава партии «Слуга народа» вызывает массу вопросов уже хотя бы потому, что очень многие там являются новыми, часто совершенно случайными людьми, въехавшими в парламент на рейтинге Зеленского.

«Третий помощник капитана»

Интересная коллизия разворачивается и вокруг руководства парламента.

С одной стороны, этот вопрос напрямую зависит от формирования парламентской коалиции, с другой — «Слуге народа» коалиция не нужна по причине получения большинства, а остальные политические силы, похоже, в коалицию не рвутся. Последнее где-то оправдано: «слуги» имеют большинство, горят желанием взять на себя ответственность, пытаются захватить как можно больше руководящих позиций – как говорится, флаг им в руки и барабан на шею!

Глава партии Разумков на брифинге после заседания подчеркнул: «Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции и ее создания политической партии «Слуга народа» пока не поступало». Это напомнило известную поговорку: наше дело – предложить, ваше дело – отказаться!

Что же касается собственно руководства парламента, то есть постов спикера и двух вице-спикеров, то здесь многое уже и так ясно. Вопрос о том, что главой парламента станет нынешний глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, считается решенным. На место первого вице-спикера также прочат представителя партии «Слуги народа» Руслана Стефанчука, являющегося сейчас представителем Зеленского в парламенте. Он считается одним из идеологов партии Зеленского.

Характерно, что Разумков уже высказался в том смысле, что Стефанчук может совмещать позиции представителя Зеленского и вице-спикера. Утверждение сие выглядит достаточно сомнительным, и такого, вроде бы, никогда не было. Впрочем, это мелочи…

Главная интрига разворачивается вокруг второго, «простого» вице-спикера.

Если исходить из результатов выборов, то пост должен быть отдан оппозиции. Формально этот пост должен был бы получить Виктор Медведчук, глава партии ОПЗЖ. Медведчук считается главным проводником московского влияния в Украине. В то же время, при всей поддержке Москвы и московских СМИ, результаты медведчуковской партии на выборах не особо впечатлили, причем, видимо, и Москву тоже. Это лишний раз подтверждает справедливость ранее высказывавшейся мысли о том, что значение Медведчука слишком и незаслуженно переоценивают (https://enovosty.com/politika/full/307-kto-lepit-iz-medvedchuka-spasitelya).

Однако, как бы там ни было, Медведчук – это старый опытный кадр, занимавший посты первого вице-спикера и главы администрации при Кучме. Поэтому очевидно, что «бесплатным приложением» к Разумкому и «слугам народа» на мало что значащую должность простого вице-спикера он явно не пойдет.

Эту догадку подтвердил и коллега Медведчука по ОПЗЖ Вадим Рабинович, заявивший, что их политическая сила на должность вице-спикера не претендует, а Медведчуку и вовсе не до того, поскольку он всецело занят партийной работой. Интересно, как он депутатствовать будет при такой партийной загрузке?..

Высказывалось предположение, что при избрании кандидатуры вице-спикера будет учитываться модный нынче гендерный вопрос. Иными словами, должность будет предложена некоей, пока неизвестной особе женского пола. Правда, предыдущий эксперимент на эту тему в виде бывшего первого вице-спикера от Блока Порошенко Ирины Геращенко оказался более чем сомнительным.

В СМИ появлялась информация о том, что этот пост предлагался фракции Вакарчука «Голос», но там отказались именно из-за малозначимости этого поста.

Наконец, ходят слухи, что эту должность, якобы, могут отдать «Батьківщине», которая может стать главным неформальным союзником «слуг народа» в Раде. Но и это выглядит весьма сомнительно… Очевидно, что Юлия Тимошенко на этот пост не согласится примерно по той же причине, что и Медведчук, а именно — слишком большого опыта и политического веса. Слухи о том, что этот пост якобы займет представитель «Батьківщини» Андрей Кожемякин, в партии тоже опровергают.

Здесь важно понять позицию «Батьківщини» как таковую. Слухи о том, что партия Юлии Тимошенко станет союзником «Слуги народа», да еще разделит с ней ответственность, делегировав в президиум своего представителя, выглядят более чем сомнительными по причине резких программных противоречий по основополагающим вопросам.

Напомним, что «Батьківщина» выступает против введения купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения, как минимум, до наведения порядка в кадастрах, формирования массового фермерства, введения льготного кредитования малого фермерского бизнеса и так далее приблизительно по польской модели. Напротив, у Зеленского, да и сам Зеленский, выступают за немедленное открытие рынка земли чуть ли не с нового года, отметим от себя, с совершенно непредсказуемыми последствиями.

«Батьківщина» выступает против большой приватизации остатков бывшей общенародной собственности. Причем совершенно справедливо, поскольку, во-первых, это вообще преступная затея, а во-вторых, в нынешней ситуации это означает отдать за копейки атомную и гидроэнергетику, магистральные линии электропередач, железную дорогу, порты и другие стратегические объекты, причем непонятно кому и зачем. В свою очередь, Зеленский, выступая на бизнес-форуме в Стамбуле, недавно пообещал, что «в результате большой приватизации эффективные инвесторы получат сотни интересных объектов».

Юлия Тимошенко перед выборами выступала категорически против «медицинской реформы имени Супрун», выдвинув ряд встречных предложений. У Зеленского на эту тему никак не могут «разродиться» позицией, но в СМИ появились слухи о том, что под нажимом определенных зарубежных кругов все может остаться по-прежнему с некоторыми незначительными корректировками.

В целом, похоже, что «Батьківщина» вряд ли пойдет на союз со «слугами» в любом виде, а сейчас и вовсе занимает выжидательную позицию, не желая брать на себя ответственность.

Таким образом, остается единственный вариант – отдать пост вице-спикера «Евросолидарности» Порошенко. «Гендерно правильная» кандидатура в лице Ирины Геращенко тоже просматривается…

Впрочем, рядовому гражданину все эти разборки, что называется, «до фонаря»!

Кстати, первые законы, которые «слуги народа» намерены вынести на рассмотрение новой Рады, хоть и являются важными, но для рядовых граждан они особой ценности не представляют. Это законы об импичменте президенту, о снятии депутатской неприкосновенности, о лишении депутатского мандата за кнопкодавство и прогулы. Посмотрим, будут ли выполнены обещания принять эти нормативы.

Граждан волнует, что будет со страной, с войной, с экономикой и социалкой, с зарплатами-пенсиями-тарифами-субсидиями, что будет с газом и углем, которых не хватает, и непонятно, как страна переживет эту зиму…

Однако на эти вопросы никто отвечать не торопится. Пока идет обычная драчка за власть…