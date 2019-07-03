Кто лепит из Медведчука спасителя?

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Освобождение сепаратистами четырех наших бойцов при посредничестве Медведчука вызвало большой резонанс скандального оттенка и поставило вопрос о том, кто же лепит из Медведчука этакого спасителя.

Очевидно, что в этом качестве Медведчука, кума Путина, продвигает Москва, чтобы подгрести пророссийский электорат Юго-Востока. Прежде всего, этим можно объяснить столь демонстративное освобождение четырех наших военнопленных аккурат к парламентским выборам, чтобы еще выше поднять рейтинг «Оппозиционной платформы» и лично Медведчука, информируют Экономические Новости.

Однако не меньшую лепту в сотворение из Медведчука этакого «спасителя отечества» внесла и продолжает вносить украинская власть, как еще до конца не ушедшая прошлая, так и новая, которая никак не станет таковой в полном объеме. На этом фоне Москве очень удобно «продавать» путинского кума Медведчука в роли спасителя. Для этого достаточно, чтобы из Москвы позвонили в Донецк и Луганск с требованием отпустить тех, на кого укажет Медчедчук, доставить освобожденных в Минск, где уже сам Медведчук под объективами телекамер их «типа освободит», произнеся текст соответствующего содержания. Сценарий, в общем, незатейливый. В это время какие-нибудь недобитки прежней власти, откровенно наплевав на судьбы находящихся в плену парней, будут строить козни Зеленскому и компании, а представители новой власти судорожно «щелкают клювами», пытаясь выйти из ситуации с минимальными имиджевыми потерями, причем и в этом случае интересы пленных находятся, мягко говоря, не на первом плане.

По крайней мере, именно такой видится картинка со стороны. И эта картинка очень выгодна Кремлю, давая возможность продвигать вытащенного из нафталина Медведчука и его «Оппоплатформу» на досрочных парламентских выборах.

Заложники электорально-патриотической истерии

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Складывается впечатление, что новая власть еще до конца не осознала, что война на Донбассе – это не «Квартал-95», в том числе когда речь идет о таком крайне болезненном аспекте этой войны, как освобождение и возврат наших пленных. Судя по всему, пока у Зеленского не понимают, что с этим делать, и политика в этом вопросе представляет собой совокупность неких хаотических метаний и противоречивых заявлений при практически полном отсутствии конкретных действий.

Огромную роль также играет фактор приближающихся выборов. Рейтинг партии «Слуга народа» является, как для Украины, неприлично высоким, превышающим 40%. Но, согласно последним опросам, наметилась тенденция к снижению рейтинга.

От себя отметим, что это несуществующая в реале партия, с совершенной отсутствующей идеологией, которую наскоро «лепят на коленке», в ней «торчат уши» едва ли не всех олигархов, которые и довели страну до раскола и сепаратизма, чем Москва не преминула воспользоваться. В списки этой партии лезут все, кому не лень, и трудно даже представить, чем это окончится после выборов, при формировании коалиции и правительства, в дальнейшей работе. Впрочем, это отдельная тема.

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Что же касается фактора приближающихся выборов, то невооруженным глазом заметно, как Зе и его команда всячески стараются обходить различные спорные вопросы. Это касается широчайшего спектра проблем, прежде всего вопросов отношений с Москвой и войны на Донбассе, в том числе освобождения пленных. Зе и его команда часто откровенно «морозятся» по многим, вопросам, надеясь, что они то ли «рассосутся» сами, то ли потом, когда после выборов в Раде будет «прозеленское» большинство, будут решены с легкостью необыкновенной. Проблема лишь в том, что сам факт «прозеленского» большинства, его качества и вообще качества личного состава в будущем парламенте при том качестве материала, который – пардон! – прется в Раду, вызывает все больше вопросов. Это неминуемо скажется на будущих позициях относительно Москвы и войны, в том числе,и в вопросе освобождения пленных и заложников.

Ситуация подогревается разного рода «люмпен-патриотами» и «подвякивающими» им «экспертами», которые точно знают, где и когда имеет место «зрада», поднимают визг по поводу и без оного, угрожая чуть ли не новым майданом в случае, ежели оная «зрада» произойдет. Например, приходилось слышать «глубокие мнения» о том, что никаких переговоров с сепаратистами вести нельзя… Звучит красиво, конечно! Но как, например, решать вопросы с возвратом заложников и пленных?!! Практика показала, что никакие минские и нормандские форматы эту проблему не решают. «Европеоиды», ОБСЕ и прочие высказывают «глубокую озабоченность», но люди годами «сидят на подвале» в Донецке и Луганске! Об освобождении наших людей из плена вести переговоры можно с кем угодно, включая сепаратистов, хотя бы даже по полуофициальным каналам. Но чиновники избрали «патриотическую позу», позволяющую ничего не делать.

Например, судьбой наших пленных моряков, о которых речь пойдет ниже, давно занимается первый омбудсмен Украины Нина Карпачева, заручившись, правда, мандатом Европейского института омбудсмена, вице-президентом которого она является, но это, скорее, общественная организация. Заручившись по своим каналам поддержкой российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Карпачевой удалось добиться некоторых результатов, в частности,в лечении раненых бойцов в условиях тюремного заключения. А в это время нынешний омбудсмен Украины Денисова строчит на Карпачеву доносы, требуя привлечь к ответственности за то, что Карпачева якобы несанкционированно с кем-то общается на тему облегчения участи моряков, чем совершает, дескать, чуть ли не акт государственной измены.

Что же касается угроз Майданом в случае переговоров с сепарами даже по вопросу освобождения пленных, то, не вдаваясь в подробности, отметим, что в обозримом будущем никакого нового действительно массового Майдана Украине не видать. Майданом ни к коем случае не являются уличные перфомансы нескольких кучек провокаторов, которые прикрываются патриотизмом, кормятся из разных источников, а часто еще и враждуют между собой, прежде всего, по вопросу источников этого кормления. Достаточно прекратить финансирование всех этих так называемых радикалов, включая «экспертов», и подавляющая их часть исчезнет с горизонта, «як роса на сонці». Ярчайшим примером может служить тот факт, что недавняя 25%-я «элита нации» ужалась, по последним опросам, до 8% поддержки Порошенко и его партии, причем наблюдается тенденция к тому, что эта партия вообще в будущую Раду не попадет.

Однако вот одна важнейшая деталь. «Патриотствующая и экспертствующая публика» отнюдь не рвется воевать на Донбассе, полагая, что этим должны заниматься другие. И родственников в сепаратистском плену у них нет…

Медведчук или Климкин – что хуже?!

В то же время тем, чьи родные и близкие находятся в плену или в заложниках где-нибудь «на подвале» в Донецке, абсолютно безразлично, кто, на каких условиях, ценой каких компромиссов и «зрад» вернет домой пленников, на которых власть, мягко говоря, наплевала, используя их лишь для грязных политических разборок.

И вот здесь Москва очень талантливо подсовывает Медведчука, который освобождает четырех человек даже без всяких обменов и дополнительных условий! Понятное дело, что все это искусно поставленное шоу, призванное поднять рейтинги Медведчука и «оппоплатформы». Что также важно и с точки зрения тех персонажей, которых Медведчук в эту «платформу» набрал. Кстати, непонятно, куда смотрели московские кураторы, когда формировался личный состав этой самой «платформы». Там только Вадим Рабинович чего стоит – интересующиеся могут почитать в интернете информацию об этом субъекте! А ведь еще есть Наташа Королевская: ее бенефисы в роли «министерши» времен Януковича-Азарова долго не сотрутся в памяти народной.

Всем этим пока достаточно успешно пользуются остатки порошенковской власти, действуя по принципу «чем хуже – тем лучше», в том числе и в вопросе освобождения пленных и заложников, что особо цинично. Используется также тот факт, что новая президентская вертикаль, не имеющая большинства в парламенте, никак не может избавиться от целого ряда персонажей времен Порошенко.

Ярчайшим образчиком в этом смысле является министр иностранных дел Климкин и скандал с его участием, который разгорелся недавно. В подробности этого скандала вдаваться не будем, поскольку он обильно освещалась в СМИ, но некоторые наиболее важные детали напомним, поскольку они касаются как раз темы пленных и заложников.

Международный трибунал по морскому праву предписал России освободить 24 украинских моряков, захваченных в плен в результате скандального «похода на Керчь» в ноябре прошлого года, каковой поход не имел никакого смысла и был организован властью Порошенко с провокационно-политическими и электоральными целями. Проще говоря, Порошенко отправил парней на убой, и хорошо, что все окончилось пленом, а не хуже! Интересно, осознает ли Климкин, что был важным элементом этой власти, а потому также несет ответственность за преступную авантюру?!

Итак, Москва плевать хотела на Международный трибунал по морскому праву и его решения, что, кстати, было вполне ожидаемо. Но Россия вдруг решила сделать такой себе жест доброй воли в присущей Кремлю циничной форме. В России сейчас наших моряков подводят под обвинение в незаконном пересечении границы, хотя Крым российским признала только Абхазия, и даже бацька Лукашенко признает его украинским, то есть никаких границ наши моряки не нарушали, но это отдельный вопрос. Впереди грядут судебные процессы.

И вот, Москва предлагает вернуть моряков в Украину, но при условии, что их здесь будут судить по российским законам. Более идиотическое предложение выдумать сложно: а почему не по законам Гондураса или Буркина-Фасо?! В Украине могут судить только по украинским законам. Судить в одной стране по законам другой страны – это полный бред, какового в мировой практике, наверное, нигде не было!

С точки зрения освобождения моряков, возможно, самым лучшим вариантом было бы формально пообещать Москве судить наших моряков по законам хоть даже самой Зимбабве, а после их возвращения в Украину послать Москву по известному адресу. Но такой вариант можно было бы истолковать как признание того, что моряки границы России нарушили, а это, в свою очередь, косвенно означало бы, что в Украине признают российскую принадлежность Крыма. Игнорировать соответствующую ноту российского МИД тоже было нельзя. Словом, вопрос сложный…

Однако у Климкина проблему решили бодро в стиле воинствующего патриотического идиотизма, столь модного в соответствующих кругах.

«Предложение РФ обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей. Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия», – заявил МИД Украины.

Как говорил в подобных случаях товарищ Ленин, «по форме – верно, а по сути – издевательство»!

Можно сколько угодно и вполне справедливо говорить о цинизме Москвы и ее нежелании выполнять нормы международного права, но на кону стоят жизнь и здоровье наших парней, которых, повторим, предыдущая власть столь же цинично направила на убой, что уже признал даже новый глава Генерального штаба наших Вооруженных Сил генерал Руслан Хомчак. И если во главу угла ставить жизнь, здоровье и судьбы наших бойцов, то следовало даже на такое издевательское предложение Москвы ответить более взвешенно, например, в том смысле, что предлагаемые в Москве условия неприемлемы, но украинская сторона готова к конструктивным переговорам о возврате наших пленных, в том числе и с учетом решения Международного морского трибунала. Примерно в таком смысле в конечном итоге и сделал заявление Зеленский.

Климкин же со своим министерством ведь послали «на три буквы», в конечном итоге, не Москву, а, прежде всего, наших военнослужащих! При этом МИД не сообщил о получении российской ноты Зеленскому и не согласовывал текст ответа с ним, хотя, по действующим нормам, внешняя политика находится в компетенции главы государства.

После того, как разгорелся скандал, Зеленскому пришлось выступить со своим, отличным от мидовского, текстом заявления примерно того содержания, о котором сказано выше. Далее были обвинения в «зраде» со стороны так называемых порохоботов и прочая суета, за которой опять скрылась самая главная проблема, а именно жизнь, здоровье и судьба наших парней.

Зато в Москве хорошо понимают суть нашего «бардака» и разродились следующей издевательской нотой. Заместитель министра иностранных дел Карасин поведал, что позиция Москвы в вопросе пленных украинских моряков остается неизменной, и, если в Киеве готовы изменить свое мнение, в Москве в ответ согласны далее рассматривать вопрос о возврате пленников. Налицо еще одно издевательство, вызванное политическими разборками внутри Украины…

И тут выходит Медведчук – весь в белом!

Все это происходило на фоне триумфального освобождения наших бойцов из сепаратистского плена на Донбассе при посредничестве Медведчука. Драчка по поводу моряков между порошенковским МИДом и Зе-командой, а также визги о «зраде» со стороны разного рода «патриотов», которым глубоко наплевать на судьбы наших пленников, позволили Москве показать, что именно ее ставленник Медведчук является эффективным переговорщиком и вообще действенным управленцем, что лишь добавило электоральных симпатий Медведчуку и его «оппоплатформе». Кстати, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на канале «1+1» в программе «Право на владу» отметил, что новая власть во главе с Зеленским вела сложные переговоры с Москвой о возврате украинских моряков, а несогласованное с президентом заявление Климкина сорвало этот процесс.

Очевидно, что все это делалось под выборы! Сам Медчедчук неоднократно подчеркивал, что ранее он успешно занимался обменами пленников с обеих сторон, но с 2017 года обмен прекратился, поскольку этому препятствовал лично Порошенко. Допустим…

Однако в данном случае речь идет не об обмене, а об односторонней выдаче донецко-луганскими сепаратистами четырех наших бойцов – Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяинова. Их доставили самолетом в Минск из российского Ростова (!) и при участии Медведчука под объективами телекамер передали украинской стороне. Сам факт доставки из Ростова-на-Дону свидетельствует о том, что Москва курировала этот вопрос. Если бы это была инициатива сугубо сепаратистов, как это пытаются преподать Медведчук и Москва, то могли бы передать и на линии разграничения.

И все же, если ранее, по словам Медведчука, обменам якобы мешал Порошенко, не дававший разрешения на возврат тех или иных российских и сепаратистских персоналий, то одностороннему возврату даже Порошенко не смог бы помешать. Но страстное желание совершить жест доброй воли у сепаратистов возникло только сейчас, под выборы. По указке Москвы. Когда надо поднять рейтинг Медведчука и его партии на выборах в Раду.

Сценарий, надо отметить, достаточно примитивный, но действенный, поскольку, повторим, старой и новой отечественным власти, как оказалось, не до своих людей. Так Медведчук оказался тем единственным «лучом надежды» для родных и близких не только освобожденных, но и тех сотен, которые еще находятся в плену, кто хочет окончания войны и возврата к мирной жизни и так далее.

При этом отечественная власть совершила очередной акт глупости. Не успел Дмитрий Великий, один из освобожденных при посредничестве Медведчука, после длительного времени, проведенного в плену, вернуться в родной дом, как к нему наведалось СБУ с автоматчиками, которые лихо перескочили через забор дома, сбили с ног отца и повязали самого бойца якобы по той причине, что тот числится в базе как дезертир. Известно, как составляются у нас все эти «базы», например, скандальный «Миротворец». При желании туда можно записать и ныне покойного Джона Кеннеди, убиенного в далеком 1963 году. К тому же, сам Великий утверждает, что никуда скрываться не собирался, а наоборот, планировал прибыть в СБУ, чтобы передать данные о находящихся в плену у сепаров наших бойцах. Но СБУ эти подробности, похоже, не интересуют, и здесь решили устроить шоу, натравив подразделение автоматчиков на только вернувшегося из плена бойца. Помнится, нечто подобное имело место во времена «товарища» Сталина…

Это еще сильнее укрепляет позиции Медведчука, который этого бойца из плена формально освободил! А заодно и «оппоплатформы» с Рабиновичем и Королевской впридачу…

Итак, кто же лепит из Медведчука этакого освободителя? Ответ очевиден. Это не только, может, даже не столько, агрессивный режим Путина, сколько отечественная власть, как старая, так и новая, а также разного рода «патриоты».