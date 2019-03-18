Керченский поход-2 отменяется: Большие геополитические игры в узком Керченском проливе

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Некоторое время назад в СМИ распространилась информация о подготовке такого себе «Керченского похода-2», в котором кроме украинских кораблей участвовали бы корабли стран-членов НАТО. В воздухе запахло масштабным конфликтом. Интерес отечественной власти в таком походе очевиден: отвлечение внимания от полнейшей дискредитации и деградации властной верхушки, а также попытка удержаться на выборах во власти на волне военной эскалации и патриотического вcплеска, пусть даже ценой гибели или плена наших военнослужащих и нового национального позора, как это было во время первого «керченского похода».

Зато геополитический расклад вокруг узкого Керченского пролива, интересы глобальных игроков следует рассмотреть внимательнее, чтобы убедиться, что суверенитет и территориальная целостность Украины остаются разменной монетой в глобальной игре, сама Украина продолжает быть не субъектом, а объектом международной политики, и опираться следует, прежде всего, на собственные силы, информируют Экономические Новости.

К тому же Европа, прежде всего Германия в лице Меркель, категорически отказалась от «Керченского похода-2». Вслед за этим Америка тоже «съехала с темы». Вопрос повис в воздухе, а Украина осталась наедине со своими проблемами, в частности, перед тем фактом, что вслед за Крымом Россия на глазах «цивилизованного мира» аннексировала украинские территориальные воды, фактически присвоив себе целое Азовское море.

Говоря о Керченском проливе, Крыме и Украине вообще, все более следует учитывать интересы не двух, а трех сторон. С одной стороны, это, конечно, Москва и ее империалистическая агрессия. Но нельзя говорить о том, что Москве противостоит некий единый «коллективный Запад», как еще недавно было принято считать. В украино-российском конфликте интересы Америки и Европы, прежде всего Германии, все более расходятся. Если Вашингтон не против еще сильнее накалить градус противостояния с Москвой, а главное, обострить отношения Москвы с Европой, то Европа, наоборот, все более устает от конфликта Украины с Россией, а также от санкций против Москвы, поскольку они Европе не выгодны.

Москва идет на обострение

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Собственно, что касается Москвы, то здесь все предельно понятно. Кремль все более и более нарушает европейский миропорядок, преследуя несколько связанных между собой целей. Прежде всего Путин испытывает мировое сообщество, в первую очередь Запад, на предмет того, как далеко можно зайти в нарушении суверенитета и территориальной целостности других, особенно соседних, государств. Часто говорят о том, что Москва нарушает устройство Европы, установившееся после Второй мировой войны по результатам Ялтинской конференции 1945 года. На самом деле ялтинские договоренности «Большой Тройки» Путин не особо нарушает. Пока что он нарушает те реалии, которые возникли в результате развала Советского Союза, а конкретно внутренние административные границы, установленные между республиками СССР. А эти границы в международно-правовом смысле не закреплены. Во всяком случае, их трудно назвать объектом послевоенного мироустройства.

В этом смысле Украина является для Москвы благоприятным объектом для империалистической агрессии. Прибалтика ушла в НАТО. Беларусь во главе с Лукашенко усердно изображает союзника Москвы, хоть и заигрывает с Западом. Средняя Азия и Казахстан все более подпадают под влияние Китая, усиление которого в этом регионе Кремль откровенно «прощелкал». Закавказье является слишком своеобразным регионом, к тому же еще и тупиковым в геополитическом смысле. Азербайджан находится под сильнейшим патронатом Турции. Сильное влияние в тупиковой Армении России мало что дает, кроме необходимости держать там воинские контингенты при все более враждебном отношении местного населения и в условиях перманентных попыток части армянской элиты сменить ориентацию на прозападную. Расчленение Грузии также мало что дало Кремлю в геополитическом плане.

Совершенно иное дело – это раздираемая внутренними социально-экономическими и национально-языковыми противоречиями Украина, являющаяся буфером между Европой и Россией, плацдармом, через который можно усиливать влияние далее в Европу.

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Аннексия Крыма позволила Кремлю стратегически закрепиться в Азово-Черноморском бассейне. Запад пошумел, повозмущался, выразил озабоченность, ввел против Москвы санкции, хоть и чувствительные, но далеко не катастрофические для российской экономики… Но, в конечном итоге, Западу пришлось де-факто молча согласиться с аннексией уже хотя бы потому, что ни в Вашингтоне, ни в Европе не понимают, что реально с этим делать. Воевать с ядерной Россией никто не будет, особенно из-за «какой-то» Украины, тем более из-за «какого-то» Крыма, находящегося очень далеко от стратегических интересов как Вашингтона, так и Берлина с Брюсселем.

Логическим и вполне ожидаемым продолжением аннексии Крыма стала фактическая аннексия Азовского моря, тем более что технически это сделать несложно путем блокирования Керченского пролива. Построение скандального Крымского моста преследовало цель окончательно взять под российский контроль Керченский пролив и судоходство в нем, поскольку это судоходство связано с портами только Украины и России.

Да, Россия, с одной стороны, нарушила международное право. Но с другой стороны, Азовское море вначале было внутренним морем СССР, затем совместным морем Украины и России о разделе которого Москва предусмотрительно не подписала ни одного реального документа, кстати, как и о сухопутной границе с Украиной.

Кроме взятия под контроль Азовского моря и занятия стратегических позиций в Черноморском бассейне вообще Кремль в очередной раз протестировал возможность ползучего изменения геополитических раскладов в пользу Москвы и готовность Запада на адекватный ответ. Как это ни прискорбно, но тестирование удалось в пользу Москвы, поскольку все было рассчитано довольно правильно.

Опять-таки, воевать с ядерной Россией из-за прохода в ее де-факто внутреннее море Запад не будет. Особого значения этот географический объект для Европы, тем более Америки, явно не имеет. Керчь-Еникальский канал и Керченский пролив вообще — это не Суэцкий или Панамский канал, не Баб-эль-Мандебский пролив, не Босфор и не Дарданеллы.

Наконец, что именно Запад может сделать в ответ на все более хамское поведение Кремля? Воевать, опять повторим, с Москвой никто не будет. Ну, вошел в Черное море какой-нибудь американский эсминец… Ну, постоял где-нибудь в Варне или даже в Одессе…Ну, потом тихо вышел обратно в море Средиземное…

Активность Москвы в какой-нибудь Венесуэле Вашингтон еще может как-то купировать, хотя практика показывает, что и здесь не все так просто. Но нивелировать действия Москвы где-то там в далеком Керченском проливе, от которого ни Европе, ни, тем более Америке, ни жарко ни холодно, Запад не будет, ограничившись разве только громкими заявлениями.

К тому же, на Западе отсутствует единая позиция в отношении дальнейших действий в ответ на все более агрессивную политику Москвы. Более того, после отмены несостоявшегося «Керченского похода- 2» стало очевидным, что Запад вообще не имеет никакой позиции в отношении того, что Москва явочным порядком присвоила себе Керченский пролив, а по сути Азовское море.

У Берлина и Вашингтона свои интересы…

В отечественных и зарубежных СМИ давно циркулировала информация о том, что идея «Керченского похода-2» якобы вынашивается нынешней властью Украины и находит поддержку за океаном. По некоторым данным, эта проблема была одной из самых обсуждаемых в кулуарных переговорах Порошенко, Меркель и вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 года. И уже тогда Европа в лице Германии якобы ответила категорическим отказом.

Эту информацию можно было бы и дальше называть московской «дезой», если бы не публикация авторитетного американского информагентства Bloomberg об отрицательной позиции Берлина относительно военно-морских маневров в Керченском проливе с участием германского флота, поскольку это может повлечь ответную реакцию Москвы.

Такова была реакция Меркель на настоятельные призывы Пенса отправить в Керченский пролив корабли стран-членов НАТО, чтобы продемонстрировать, что Запад не потерпит ограничения в доступе к проливу и Азовскому морю, каковое ограничение Москва установила явочным порядком в присущей ей хамской манере. Максимум, на что готова была согласиться Меркель, это единоразовый конвой для сопровождения каких-либо судов с привлечением французских военных кораблей.

Порошенко якобы настаивал, что одноразовой акции мало, и пролив следует держать открытым постоянно, очевидно, намекая на необходимости постоянного присутствия в нем кораблей НАТО. Меркель ответила отказом. По данным Bloomberg, Франция также отказалась от «Керченского похода», полагая такой сценарий слишком опасным.

Затем последовал «слив» в интернете информации о перепалке в правительстве Германии с участием канцлера Ангелы Меркель и министра обороны Урсулы фон дер Ляйен. Министр обороны якобы настаивала на том, чтобы удовлетворить просьбу США и направить германские военные суда в Керченский пролив, надо полагать, в составе некоей объединенной эскадры вместе с американскими кораблями. Меркель категорически возразила против этой затеи.

«Вы рассуждаете, как дети! Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть, как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?» – якобы воскликнула Меркель, сославшись также на письмо президента Франции Макрона, в котором тот предостерегает от совершения «необдуманных шагов» в ответ на «подстрекательство США».

Указанную информацию слил в интернет такой себе русскоязычный израильский политолог Соломон Манн, ссылаясь на некий «закрытый аккаунт одного из немецких политиков».

В нем появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулы фон дер Ляйен — министра обороны Германии на заседании Кабинета. Похоже, европейские политики начинают понимать, что действия «нахрапом» с нарушениями международного правового механизма могут быть чреваты имиджевыми потерями. Может наконец поймут, что действия вроде «прорыва блокады Газы» и «Нава Мармарис» могут и жертвами закончиться, и что прежде чем кого то призывать следовать законам, их надо самим выполнять?

Существует ли в природе этот «закрытый аккаунт немецкого политика», широкой общественности неведомо. Зато известно, что разного рода «русскоязычные израильские эксперты», как пропутинского, так и антипутинского разлива, регулярно «бороздят просторы» постсоветского информпространства и часто подаются в качестве если не «абсолютной истины», то, как минимум, «глубочайшего мнения». Пребывая в Израиле, они весьма обеспокоены происходящим у нас, и возникает мысль, что в Земле Обетованной таки тесно и скучно, если их так тянет назад, на необъятные просторы бывшего СССР. Что же касается собственно указанного Соломона Манна, то его хорошо характеризует то, что он обвиняет Америку в социализме, британских лейбористов и американский политикум – в антисемитизме, а в проблемах Израиля винит невесть откуда взявшихся там коммунистов.

В промосковских симпатиях указанного Соломона Манна можно убедиться, заглянув на его страницу в фейсбуке, и указанный слив им информации можно было бы считать сугубо московской «дезой», если бы не приведенная выше публикация американского агентства Bloomberg, которое трудно заподозрить в симпатиях к Кремлю.

Впрочем, все сказанное похоже на правду, если понять, чего добиваются Штаты и чего не хотят в Европе. Сразу же следует заметить, что и те, и другие преследуют свои интересы, а Украина их интересует в малой степени, а чаще всего им на Украину наплевать.

Американцы были бы заинтересованы именно в совместном с европейцами военно-морском конвое в Керченский пролив с тем, чтобы максимально обострить отношения Европы, прежде всего Германии и Франции, с Москвой. Известно, что в Европе наметился поворот в сторону если не отмены, то сокращения экономических санкций против России, от которых страдает если не вся европейская экономика, то целый ряд европейских стран. Американцы заинтересованы, прежде всего, в разрушении экономического сотрудничества России и Евросоюза, в том числе в рамках проекта «Северный поток-2», запуск которого ожидается в ближайшее время. Это позволит Америке потеснить Москву на европейском газовом рынке, чтобы поставлять в Европу свой сланцевый газ. Америка не прочь была бы расстроить сотрудничество Европы с Россией и в ряде других сфер.

Однако, как только в Европе заявили о категорическом отказе от участия в «керченском походе», Вашингтон решил более не настаивать, чтобы еще сильнее не обострить и без того обостренные в последнее время отношения между США и Евросоюзом, прежде всего Германией, в том числе отношения внутри НАТО.

Вы спросите, где здесь Украина? К сожалению, нигде. Украина и ее интересы остаются разменной монетой в геополитических играх!