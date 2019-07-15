Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)

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Перефразируя знаменитое выражение булгаковского Воланда, земельный вопрос имеет все шансы испортить будущую Верховную Раду. И даже похоронить, причем не столько Раду, сколько остатки социальной стабильности в стране, точнее — контролируемой ее части.

Купля-продажа земли сельхозназначения может стать одним из хитов будущего парламента по целому ряду причин, информируют Экономические Новости.

Из шести политических сил, которые, согласно опросам, имеют шансы пройти в Раду, четыре партии, а именно «Слуга народа» Зеленского, «Голос» Вакарчука (или Пинчука с Соросом?), «Евросолидарность» Порошенко и «Сила и честь» Смешко, в либерально-рыночном припадке декларируют «открытие рынка земли», хотя львиная доля проходного состава этих партий едва ли вообще понимает, что именно они декларируют. Только две политсилы — «Оппоплатформа – за жизнь» Бойко-Медведчука и «Батьківщина» Тимошенко — выступают против продажи сельхозземли, причем глубоко и серьезно аргументация проработана только у Юлии Тимошенко, ориентирующейся во многом на сельский электорат, о чем далее.

К тому же в составе различных политсил есть представители отечественного аграрного лобби и зарубежных интересантов, которые могут продвигать скорейшее открытие продажи земли. Ситуация подогревается настоятельными сообщениями МВФ, Всемирного банка и прочих подобных контор о том, что они ожидают от новой власти в Украине скорейшего открытия рынка земли. О том, что свободного рынка земли нет ни в одной развитой стране мира, в этих учреждениях предпочитают помалкивать.

Кроме того, в уходящей в небытие Раде лежат несколько вариантов так называемой земельной реформы, которые допускают в недалеком будущем продажу земли юридическим лицам и в объеме до 20 тысяч гектаров «в одни руки». Это прямой путь к монополизации в земельном вопросе. Причем ничего подобного нет ни в одной развитой стране мира.

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Особо тревожит то обстоятельство, что для запуска уже с 1 января будущего года скупки земли с целью спекуляции и сверхконцентрации, достаточно просто ничего не делать. Если не продлить на 2020 год ежегодно продлеваемый в течение уже многих лет мораторий на куплю-продажу сельхозземель, то процесс, что называется, пойдет.

Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году. С 2002 года ежегодно продлевается мораторий на куплю-продажу земель сельхозназначения с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли. С этой целью в декабре 2018 года парламентом был продлен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Еще раз о «рынке земли», которого нигде нет

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В подробности построения земельных отношений в развитых странах вдаваться не будем, поскольку совсем недавно об этом уже приходилось писать, причем в двух частях. Отметим лишь, что в развитых странах свободного рынка земли как такового нет, и говорить следует не о рынке, а сложной системе земельных отношений, построенной на целом ряде жестких ограничений со стороны государства и/или местного самоуправления. Законодательство и практика развитых стран не делают разницы между землевладельцем и арендатором земли, поскольку субъектом земельных отношений является землепользователь. Государство и местное самоуправление жестко следят за тем, чтобы земля не простаивала и рачительно использовалась по назначению. Допуск юридических лиц к землепользованию резко ограничен, приоритет отдается частным землепользователям, которые имеют соответствующую подготовку, живут на этой земле и возделывают ее, земля является источником дохода семьи. В целом ряде стран Европы значительные массивы земли находятся в собственности государства или местных общин, то есть в общественной собственности, и сдаются в аренду на длительные сроки физическим лицам-фермерам на конкурсной основе при условии рачительного и эффективного хозяйствования. Это наголову разбивает насаждаемый у нас миф о том, что якобы только частная собственность на землю является всенепременным условием эффективности сельхозпроизводства.

В развитых странах государство жестко следит за тем, чтобы не было чрезмерного дробления земельных участков, поскольку это снижает эффективность. Но в то же время, столь же жестко ограничиваются максимальные размеры землепользования с целью недопущения сверхконцентрации и монополизации. Например, в Европе и Японии это 200-500 гектаров. Даже в странах с избыточным землеобеспечением, то есть в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, ограничения существуют если не на центральном, то на местном уровне.

Использование земель сельхозназначения для других целей жестко пресекается и допускается только в крайних случаях в результате особого решения для общественных нужд (например, строительство дорог и иной инфраструктуры), в интересах обороны и так далее.

Стоимость аренды земли в целом ряде стран устанавливает государство, и уже поэтому говорить о рыночности в этом вопросе нет никакого смысла.

Во многих развитых стран существуют жесткие ограничения на покупку сельхозземли иностранцами. Даже в США всего около 1% земель находятся в иностранной собственности. В ЕС существуют ограничения на покупку сельхозземли нерезидентами Евросоюза. В Японии вообще запрещено вложение иностранного капитала в сельское, рыбное и лесное хозяйства. В Канаде даже резидент другого штата этой страны не может приобрести землю в ряде штатов, имеющих сельскохозяйственное значение.

Такова вкратце картинка, из которой следует, что разговор о «рынке земли» – это на самом деле разговор «ни о чем»! В развитых странах следует говорить не о «рынке земли», а сложной системе земельных отношений, причем единой системы не существуют, в каждой стране она имеет сугубо местные особенности, обусловленные природными, историко-культурными и прочими факторами.

Скупка же земли тысячами гектаров иностранцами – это сугубо африканское явление, с которого нам пример брать ни в коем случае нельзя.

А что у нас?..

Очевидно, что отечественная ситуация коренным образом отличается от вышесказанного. Распаевание земли бывших советских колхозов и совхозов стало одновременно глупостью и преступлением, поскольку привело к возникновению миллионов непригодных к эффективному хозяйствованию мелких наделов земли. Лишь незначительная часть их собственников сумела наладить хоть какое-то ведение хозяйства. Подавляющее большинство либо вообще не знают, что с этой землей делать, либо сдают ее в аренду крупным землепользователям, часто так называемым агрохолдингам, за копеечную плату. Как правило, такие собственники больше всего мечтают продать эту землю кому угодно, лишь бы за деньги и подороже, в связи с чем происходит либо ползучий и незаконный вывод земель из сельхозоборота, либо опять-таки – концентрация земли у крупных землепользователей. Последние часто совершенно безнаказанно козыряют так называемыми земельными банками, насчитывающими сотни тысяч гектаров.

Все это ведет к деградации земли и села и невозможно было бы в развитых странах. Оставлять все, как есть, то есть и далее до бесконечности продлевать моратории, значит, довести дело до окончательной деградации. Запустить рынок земли здесь и сейчас – значит получить латифундии, где земля будет принадлежать кому угодно, но не гражданам страны, которые, согласно Конституции, являются ее номинальными собственниками вместе с другими природными ресурсами.

На этом фоне лозунги скорейшего введения купли-продажи земли якобы для реализации неотъемлемых прав собственников находят отклик у очень многих владельцев земельных паев, которым эта земля не нужна. Если сейчас запустить продажу земли, она будет очень быстро скуплена за копейки, полученные бывшими владельцами деньги будут быстро пропиты или потрачены, в лучшем случае, на покупку квартирки в столице и крупных городах. Далее произойдут урбанистический коллапс и резкое обострение социальных проблем из-за волнообразной пауперизации остатков сельского населения, которое либо деградирует окончательно, либо бросится в города.

Именно с этой точки зрения следует рассматривать несколько вариантов предложений по открытию рынка земли для физических и, что еще примечательнее, юридических лиц. Радует лишь то, что пока речь идет только о резидентах Украины, хотя очевидно, что через подставных лиц землю вполне могут купить иностранцы. Эти предложения наработаны ушедшим составом парламента и сейчас покоятся в недрах Рады.

В зависимости от варианта, в первые три года физическим лицам разрешается покупать до 20 га земли. Юридические лица – до 200 га земли в течение трех лет, с четвертого года – до 500 га, а в дальнейшем – до 20 тысяч га земли.

Отметим, что едва ли хоть в одной развитой стране можно единоразово купить 20 тысяч га земли, тем более юридическим лицам!

Обращает на себя внимание тот факт, что разговоры о земельной реформе ведутся большей частью на тему о том, сколько и кому земли будет позволено покупать. О развитии фермерства и деградирующего села либо произносятся ритуальные и ни к чему не обязывающие лозунги, либо вообще не упоминается ничего.

Они продадут родину!

Итак, среди партий, имеющих шансы пройти в парламент, четыре политсилы выступают за открытие рынка земли, по крайней мере, вербально. К их числу относятся «Слуга народа», «Голос», «Европейская солидарность», «Сила и честь».

Однако, что характерно, озвучивая подобные намерения в обильных заявлениях и комментариях, эти партии не отразили эти намерения в своих программных документах или обозначили вопрос самыми общими словами, избегая какой-либо конкретики.

Например, партия Игоря Смешко «Сила и честь» декларирует земельную реформу путем введения рынка земли и создания земельного банка. Но о конкретных шагах в партии не говорят, скорее всего, сами не слишком представляют.

У остальных партий из числа сторонников продажи земли в программах отсутствует четкая позиция о введении рынка земли. Характерно, что «Европейская солидарность», она же бывший Блок Порошенко, пять лет находилась во власти во главе с самим Порошенко, но для введения рынка земли не было сделано ничего. Но сейчас «Евросолидарность» декларирует запуск купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Певец и артист Святослав Вакарчук утверждает, что его политическая партия также выступает за рынок земли, причем «без олигархов». Очевидно, слишком явная поддержка Вакарчука олигархом Пинчуком не считается. При этом Вакарчук настаивает на необходимости создания такого рынка, от которого «выиграли бы фермеры». По авторитетному мнению Вакарчука, если фермеры будут работать на арендованной, а не своей собственной земле, они не смогут развивать хозяйства, покупать технику, вкладывать деньги в развитие села. Отметим, что фермеры Швейцарии, Голландии и многих других стран почему-то успешно развиваются именно на арендованной земле.

Единственным, пожалуй, позитивом в крайне неубедительных излияниях Вакарчука на аграрную тематику является акцент на предостережении от бездумной распродажи земли, чтобы не получилось так, как с распродажей промышленности в 1990-х годах, породившей олигархический строй в Украине. Интересно, Виктор Пинчук придерживается такого же мнения относительно дерибана промышленности в 1990-х во царствование его тестя Кучмы?..

Впрочем, Вакарчук совершенно прав, что бездумная распродажа земли приведет к олигархическому укладу в сельском хозяйстве, который и без того уже в значительной мере сложился в лице так называемых агрохолдингов.

«Непонятки» с земельным вопросом имеют место и у самой рейтинговой на данный момент партии «Слуга народа», которая должна стать пропрезидентской, провластной и, так сказать, самой главной «коалициеобразующей» политической силой в будущей Раде.

В программе партии Зеленского о продаже земли ничего однозначно не сказано, но главное лицо и спикер этой политсилы Дмитрий Разумков заявил о необходимости запуска рынка земли. Это лишний раз подтверждает тот давно известный факт, что программные документы многих украинских партий можно не читать, чтобы попусту время не тратить.

Правда, заявив о необходимости введения рынка земли сельскохозяйственного назначения, Разумков тут же оговорился, о том, что окончательное решение о включении этого вопроса в программные задачи партии будет принимать партийный съезд.

Прикольно, правда! Партия идет на выборы, набирает огромный по отечественным меркам процент, но не удосужилась сформулировать свою позицию по одному из важнейших вопросов, каковым, несомненно, является рынок земли! Впрочем, что говорить о программных установках партии, если самой этой партии в реале не существует, а партийный список формировался путем лайков и дизлайков в фейсбуке.

Аргументируя сию «железобетонную» позицию в аграрном вопросе, Разумков не придумал ничего более оригинального, как повторить изжеванный текст о том, что открыть рынок всенепременно надо для того, чтобы владельцы земли могли реализовать свое священное право собственности, прежде всего, возможность продать имеющиеся у них наделы земли.

В ответ еще раз обратим внимание на тот факт, что земельные отношения в развитых странах сплошь и рядом построены на ограничении прав землепользователей свободно распоряжаться землей, поскольку операции с землей сельхозназначения жестко регламентированы. И как-то же они там живут, причем вроде даже лучше нас!

Разумков, как и Вакарчук, произносит правильные слова о необходимости создания некоей законодательной базы, которая бы учла интересы владельцев земель, бизнеса и государства. Но едва ли они способны сказать нечто большее, чем правильные слова. Не говоря уже о том, что кроме красивых и правильных законов, есть еще проблема их применения. Например, у нас в центре столицы палят по телеканалам, а новая власть не в состоянии навести порядок, имея все силы, средства и законные основания для их применения.

Интересен еще и тот факт, что именно партийные списки «Слуги народа» содержат в проходной части наибольшее среди всех партийных списков количество представителей агробизнеса. Среди таковых, например, некто Алексей Устенко, представляющий французскую компанию AgroGeneration, которая имеет один из крупнейших земельных банков в Украине. Числятся в списках замглавы Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий, а также глава Украинского зернового союза Олег Тарасов.

В списке «Голоса Вакарчука» также наблюдаются персонажи, которых связывают с иностранными инвестиционными компаниями, заинтересованными в открытии рынка земли.

На страже земли предков

Категорически выступает против продажи земли «Оппозиционная платформа – за жизнь». Вадим Рабинович, один из лидеров этой политсилы, заявил даже следующее: «Землю категорически нельзя продавать вплоть до народного восстания».

Воображение уже так и рисует Рабиновича с обнаженной грудью, зовущего на баррикады в образе Свободы, как на знаменитой революционной картине Эжена Делакруа.

Шутки шутками, но предложение «Оппоплатформы» на тему проведения референдума об открытии рынка земли является, мягко говоря, очень сомнительным.

Единственной политсилой, которая имеет проработанную программу земельной реформы, является «Батьківщина имени Юлии Тимошенко». Это отнюдь не предвыборный пиар указанной партии, как это сейчас модно, а констатация факта. В отличие от других партий, «Батьківщина» действительно имеет серьезные и проработанные программные предложения по земельному вопросу. С ними можно соглашаться или нет полностью или частично, но здесь хотя бы есть, что обсуждать и критиковать, в отличие от других партий, где кроме демагогии вообще ничего нет, а потому и говорить особо не о чем.

Прежде всего, «Батьківщина» выступает против открытия рынка земли, как минимум, в обозримой перспективе.

По мнению Юлии Тимошенко, открытие рынка сельскохозяйственной земли в нынешних условиях является недопустимым, а государство в первую очередь должно внедрять программы развития малых и средних фермерских хозяйств, а также озаботиться проблемой возрождения села.

«На повестке дня – вопрос существования страны, а также сельскохозяйственной земли как основы существования Украины», – заявила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, сейчас продажа земли является недопустимой, поскольку отсутствуют надлежащие условия для функционирования рынка, не созданы предохранители для предотвращения рисков концентрации земли в руках латифундистов, тогда как фермеры не имеют необходимых средств для выкупа земли.

«Если после парламентских выборов землю сделают товаром, она окажется в руках монополий и больше не будет служить Украине и украинцам. Это вопрос наших ресурсов, которые могут поднять экономику и создать средний класс. Нельзя безмозгло распродавать украинскую землю – это лишит Украину будущего. Сначала необходимо создать малое и среднее сельскохозяйственное производство, фермерство и систему государственной поддержки таких хозяйств. Следует предоставлять фермерам кредиты на базе страховых фондов под 2-3%, а не под 30% и более. Необходимо установить единый налог на гектар земли, повышать качество продуктов питания, открывать внутренний и внешних рынки для отечественного производителя с условием продажи готовой продукции, а не сырья», – настаивает Юрия Тимошенко.

Народный депутат от партии «Батьківщина» Сергей Власенко конкретизирует некоторые аспекты сложнейшего земельного вопроса. Справедливо утверждая, что «дикого» рынка земли нет ни в одной развитой стране, и везде существуют жесткие ограничения, Власенко называет предпосылки для создания нормального рынка земли, которые делит на несколько групп.

«Прежде всего, это условия, связанные с учетом сельскохозяйственной земли. Надо провести полную инвентаризацию, потом кадастризацию, потом надо разобраться с теми земельными участками, которые на сегодня есть по два, три, четыре, а я знаю случаи, и по семь владельцев одного и того же земельного участка», – отметил нардеп Власенко.

Необходимо провести инвентаризацию, установив фактическое наличие наделов, чтобы понять, сколько земель в Украине, подчеркивает Власенко в свете того, что в СМИ прозвучала информация о том, что в нелегальном обороте в Украине якобы эксплуатируются около 2 млн га земли сельхозназначения. Затем земельные наделы следует внести в кадастр и выработать правила рынка, настаивает нардеп.

После этого, продолжает Власенко, следует провести справедливую оценку земли.

«Мы же знаем, что у нас разница между так называемой официальной оценкой и реальной – даже не в разы, а в десятки раз! Надо установить жесткую четкую систему оценки, так, чтобы она соответствовала рыночной», – утверждает нардеп Власенко.

В свою очередь, говоря о предполагаемом немедленном открытии рынка земли, Юлия Тимошенко справедливо предупреждает, что кланы уже теневым образом прибрали к рукам «сотни тысяч – до миллиона – гектаров земли, которые потом не будут работать эффективно на благо Украины», и при снятии моратория на продажу участков вся земля будет собрана в больших монополиях и корпорациях, которые истощат земли, а «мы останемся аграрным сырьевым придатком».

«Наше предложение было такое: сначала делаем государственную программу поднятия фермерства. Не 20 тысяч фермеров, как сейчас у нас, а 2,5 миллиона фермерских хозяйств – как в Польше. И тогда нам надо поднимать малые и средние сельхозпредприятия… Переработка полная наших сырьевых ресурсов. И после того фермерским хозяйствам и сельхозпредприятиям, как во Франции, через 9 лет их успешной работы эксклюзивно давать право покупать землю. Но только тем, кто живет и работает на этой земле и производит продукты питания», – конкретизирует Юлия Тимошенко предложения своей партии по земельному вопросу.

«Распродажа украинской земли лишит Украину нашего конкурентного места в мире по продаже продуктов питания и сотен миллиардов евро доходов», – подчеркнула Тимошенко.

К программе «Батьківщини» тоже можно выдвинуть целый ряд претензий, в частности, к постановке вопроса о продаже земли через 9 лет. Можно было бы задействовать опыт тех стран, где земля является собственностью государства или местных общин, а землепользование осуществляется на основе длительной аренды при соблюдении целого ряда жестких условий. Но в дальнейшие подробности вдаваться не будем.

Итак, предвыборные упражнения вскрыли отсутствие у большинства политических сил, за редким исключением, сколько-нибудь ясных и четких программ в земельном вопросе, который может стать одним из наиболее важных и социально опасных в наступающем политическом цикле. В сочетании с «полулистско-либералистической» демагогией о «свободе распоряжения паями со стороны собственников», а также при наличии мощного аграрного лобби, которое будет стремиться прибрать к рукам огромные массивы земли за бесценок, земельный вопрос может стать детонатором серьезнейших социальных проблем в будущем.