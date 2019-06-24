Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кому достанется украинская земля (Часть вторая)

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Итак, обсуждая земельные отношения в развитых странах, следует говорить именно о сложных системах общественных связей, но не о рынках. По большому счету, в большинстве развитых стран рынка земли как такового нет! Есть некоторые рыночные элементы, плотно поставленные в рамки государственного регулирования.

Поэтому продолжим начатый в первой части этого очерка обзор, чтобы показать: в современной Украине призывы к некоему «свободному рынку земли, как у них», можно рассматривать как циничный обман, эксплуатирующий массовые невежество и жадность, проявляющуюся в стремлении обывателя получить любой ценой доставшийся от бывшего колхоза кусок земли, а там – хоть потоп, сообщают Экономические Новости!

Опять об особенностях отсутствия рынка сельхозземли на Западе

Подтверждением вышесказанного, в частности, может служить тот факт, что арендная плата во многих развитых странах – вы будете смеяться! – часто тоже регулируется государством! Такого беспредела, когда одна из сторон диктует размер арендной платы, в развитых странах нет. Известно, что в Украине размер аренды часто диктует агрохолдинг, арендующий наделы у сотен и тысяч владельцев бывших колхозных паев, которые не имеют реальных прав.

А как «у них»?..

В США уровень арендной платы устанавливается рынком, который, в этой части все же имеется, хотя и регулируется федеральными властями и штатом. То же в Ирландии, Греции, Дании.

Однако уже в Великобритании арендная плата устанавливается арбитражем между арендатором и арендодателем. В целом ряде стран размер арендной платы установлен законом или должен соответствовать государственному стандарту, а именно в Исландии, Швейцарии, Нидерландах, Испании, Бельгии, Франции, Португалии, с оговорками – в Германии, Италии, Японии.

Еще раз подчеркнем, что в развитых странах крайне отрицательно относятся к приобретению сельхозземли юридическими лицами. Считается, что землепользователем должно быть физическое лицо, которое ее обрабатывает и получает с этого средства к существованию.

Справедливости ради следует отметить, что в ряде заокеанских стран с избыточным землеобеспечением требования не такие строгие, как в Европе и Японии. Речь идет о США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Но и здесь все непросто, и земельные отношения серьезно регулируются государством.

Кстати, о Новой Зеландии. Если в большинстве стран имеет место тенденция к укрупнению средних размеров хозяйств, то в Новой Зеландии достаточно долгое время проводилось их разукрупнение. Причина в том, что в этой стране изначально создавались крупные хозяйства размерами 2000 га и более с использованием наемного труда. Сейчас там пытаются внедрить указанные выше европейские принципы землепользования, хозяйства делают мельче с упором на семейный агробизнес. Но это частный случай.

Действительно, в США, Канаде и Австралии режим землепользования более либерален, но и здесь государство сохраняет сильные позиции, например в вопросах экологии. В частности, в Австралии, где значительная часть земли находится в государственной собственности (!), разрешение на землепользование выдается только при соблюдении арендатором ряда требований, прежде всего в отношении эрозии почв, чтобы избежать опустынивания земель, что в Австралии является проблемой.

Наиболее важных с сельскохозяйственной точки зрения штатах США власти запрещают покупку сельхозземель лицами, которые не являются фермерами! В целом ряде штатов Среднего Запада юридическим лицам категорически запрещено приобретать сельхозугодия! Но если фермеры сами создают объединения, в которых собственниками являются члены их семей, что по местным законам считается корпорацией и юрлицом, указанное ограничение не действует.

Суть этих ограничений проста и очевидна – препятствование выводу земель из сельхозоборота! И это касается всех без исключения развитых стран. Ведь земля сельскохозяйственного назначения значительно, часто в разы, дешевле земли, например, под коммерческую застройку, поэтому всегда и везде существует соблазн вывода земли из статуса сельхозугодий. Урбанизация агрессивно атакует сельскохозяйственные, лесные и прочие угодия не только в Украине, но и в развитых странах, и это крайне негативное явление в глобальном масштабе.

В этом смысле страдающая от недостатка земли Япония пошла, пожалуй, дальше всех, учредив своего рода «сельскохозяйственные заповедники». На этих землях можно только вести сельское хозяйство, часто вполне конкретный его вид, и закон стоит на страже такого status quo.

Иностранные руки – прочь от сельхозугодий!

Тот факт, что в Украине можно прибирать к рукам землю чуть ли не миллионами гектаров, зарабатывая еще и на спекуляции ею, вызывает обильное слюноотделение у очень многих в мире, а также у их наемных «экспертов» и просто спекулянтов в Украине. Именно с их стороны слышатся апокалиптические заявления о том, что если в Украине не будет срочно введена купля-продажа земли, то «пропало все». За этими воплями прячутся все те же шкурные интересы. К чему вообще может привести массовая распродажа земли – лучше даже не думать, особенно в нынешних социально-экономических условиях! Обвал и без того низких цен на землю, деградация земель, их вывод из сельхозоборота, массовый бандитизм, «дурные деньги», попавшие в руки сельскому люмпену, очередной приток населения в крупные города, которые уже и так трещат от перенаселенности – вот далеко не полный перечень всех «прелестей», которые последуют в случае удовлетворения жажды наживы крупного отечественного и зарубежного капитала и его прихлебателей в Украине.

Желающих купить украинскую землю тысячами гектаров в мире действительно хватает. Подобные устремления отмечаются как в развитых западных странах, так и, например, в Китае арабских странах, страдающих от нехватки сельхозугодий по географическим и демографическим причинам. Интерес к нашей земле демонстрируют США и Израиль. Кстати, Китай уже прибрал к рукам или арендует огромные массивы земли в Африке и в Сибири, а об экологических и этно-демографических последствиях этого уже ходят «легенды ужасов», с которыми желающие могут ознакомиться в интернете.

Здесь возникает еще один интересный аспект – продажа сельхозугодий иностранцам. В Украине буйно расцветает пропаганда на тему продажи земли в руки иностранных граждан и/или компаний, что якобы приведет к невиданному развитию агропроизводства и сказочному притоку инвестиций.

Массовая продажа сельхозземли иностранцам в мире имеет место, например в Африке. В развитых странах такая продажа либо категорически запрещена, либо очень сильно ограничивается. Более того, часто ограничиваются даже иностранные инвестиции в сельское хозяйство, поскольку это вопрос национальной безопасности! Ограничения эти могут быть на разных уровнях. Если в Ирландии, Японии, Мексике, Новой Зеландии ограничения устанавливаются на общегосударственном уровне, то Австралия, Канада, США делают это на региональном уровне штатов и провинций.

Не слишком типичным в этом вопросе является Европейский Союз. Здесь иностранцы имеют право приобретать или арендовать землю, но это касается только граждан стран-членов ЕС. И даже при этом новых членах ЕС, например, в Польше, Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии, после их вступления в союз в течение 7-12 лет, в зависимости от страны, действовал запрет иностранцам на землепользование.

Обратим внимание на тот факт, что Украину уже чуть ли не в открытую принуждают к открытию рынка земли, в том числе для иностранного капитала, без привязки к вступлению в ЕС или куда-либо вообще! Звучат только пустые уверения в том, что в ответ поступят некие инвестиции, приход и размер которых, на самом деле, никем и ничем не гарантированы.

Если позволить себе аналогию, то все это очень напоминает знаменитый Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отдала все свое ядерное вооружение в обмен на фиговый листок ничего не значащих обещаний. Зато теперь имеем аннексию Крыма, войну на Донбассе, «озабоченность» Европы, санкции против России, на которые Путин плевать хотел, поскольку половина Европы мечтает их поскорее отменить, чтобы иметь хороший гешефт с коррумпированной российской правящей верхушкой.

Как иностранцам не дают купить землю. Мировой опыт

Вернемся к земле…

Даже в странах с либеральным режимом землепользования режим этот на поверку оказывается далеко не всегда либеральным.

Например, в Новой Зеландии разрешение на покупку или аренду более 2000 га земли принимается специальным трибуналом с учетом экологических последствий, возможности привлечения инвестиций, новых технологий, наличия свободной земли. В западной части Австралии существуют региональные ограничения, чтобы граждане страны сохранили контроль над этими еще до конца не освоенными землями.

В Канаде ограничения на приобретение земли иностранцами вообще не имеют ничего общего с либерализмом. В целом ряде провинций, имеющих сельскохозяйственное значение, существует запрет на приобретение земли не только иностранцами, но даже резидентами других провинций. В ряде провинций имеется система льготного кредитования на покупку сельхозземель, но она не распространяется на нерезидентов.

Обратим внимание, что Канада имеет площадь около 10 млн кв. км и является второй по площади страной мира после России (более 17 млн кв. км). При этом Канада имеет всего лишь 36 млн человек населения, тогда как Россия – 146 млн человек, если верить московской статистике. Для справки: несколько уступает Канаде почти полуторамиллиардный Китай, имеющий площадь чуть более 9,5 млн кв. км. Все это к тому, что недостатка в земле Канада явно не испытывает, и хотя далеко не вся она пригодна для сельского хозяйства, канадцам ее хватает в избытке. И все же в Канаде существует жесткая система, препятствующая тому, чтобы сельхозземлю могли прибрать к рукам «чужие».

Зато на неудобные для ведения сельского хозяйства земли это не распространяется. В провинциях Ньюфаундленд и Нью-Брансуик сельского хозяйства почти нет, но землю для сельхознужд можно покупать без ограничения.

А теперь – к вопросу о столь любимых нашими доморощенными «либерастами» иностранных инвестициях в сельское хозяйство. В Японии проводится политика ограничения притока зарубежных капиталов в сельское хозяйство, а также рыбное и лесное хозяйство. Подобная политика там проводится и в других отраслях экономики, но это уже другой вопрос. Японское государство ограничивает приток капитала не только в землю, но и вообще в агропромышленный комплекс.

Если обратиться к самой «экономически либеральной державе планеты», то есть США, то в земельном вопросе в целом ряде штатов можно увидеть меры, которые либерализмом и не пахнут!

Формально на федеральном уровне приобретать сельскохозяйственные и лесные угодья иностранцам не запрещено, и надо только уведомить министерство сельского хозяйства. Но реально иностранцы владеют не более 1% угодий по причине местных ограничений в штатах и серьезных бюрократических проблем.

Той или иной степени жесткости ограничения на покупку сельхозземли иностранцами существуют более чем в половине из 50 штатов. В ряде штатов она запрещена вообще, в некоторых это распространяется только на земли, принадлежащие штатам. Во многих штатах землю запрещено покупать выходцам из так называемых недружественных стран, списки которых меняются. Во многих случаях ограничивается максимальная площадь земли во владении иностранного гражданина. Часто требуется, чтобы иностранец имел соответствующего типа визу, а со временем получил гражданство США, которое еще могут и не дать. В ряде штатов иностранцам вообще запрещено приобретать любую недвижимость. Вдаваться в подробности не будем, поскольку это займет слишком много времени, а нормативная база со временем изменяется.

В целом же, ограничения и запреты на приобретение сельхозугодий иностранцами, как и в Канаде, распространяются прежде всего на те штаты, которые имеют значение для сельскохозяйственной отрасли Америки. Политика направлена на то, чтобы сельхозземли оставались в руках американских граждан.

Таким образом, в развитых странах лишь незначительный процент сельхозугодий принадлежит иностранцам, и здесь прослеживается четкая политика соответствующих государств.

Еще раз о нашем циничном обмане и тупике…

Повторим, что в очень многих развитых странах рынок земли в его полном понимании отсутствует как таковой. Максимум, существуют некоторые элементы рынка в отдельных аспектах, а далее идет огромное количество законодательных и административных ограничений. В целом ряде случаев частная собственность на землю вообще отсутствует, землей распоряжается государство или местное самоуправление, которые сдают землю в аренду, причем только тем частным лицам, которые соответствуют ряду требований.

В этом смысле, как сказано выше, откровенно продажным цинизмом являются звучащие отовсюду призывы срочно ввести «рынок сельхозземли», который мало где существует вообще. Социальные и экологические последствия распродажи земли в частные руки могут быть самыми разрушительными. Впрочем, и в нынешнем состоянии аграрный вопрос оставлять нельзя по причине неуклонной деградации земли и села вообще.

Налицо тупик, в который загнали страну несколько сменявших друг друга правящих «элит» в течение без малого 30 лет. Любой шаг по выходу из этого тупика приведет к обострению ситуации. Но выход искать все равно придется, поскольку нынешняя ситуация фактического разграбления сельхозпотенциала страны так называемыми агрохолдингами до бесконечности продолжаться не может. Что-то подсказывает, что выход будет найден, как обычно, за счет ресурсов страны и рядовых граждан. Победить могут либо наши олигархи, либо иностранные, и сейчас невозможно сказать, что из этого хуже…