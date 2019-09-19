Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные

Главная » Политика » Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные Судьба ОРДЛО: Штайнмайеры бывают разные

Закрыть Отправить

Как уже отмечалось совсем недавно, обмен пленными хоть и является положительным моментом, но вопросов относительно Донбасса становится все больше, если учитывать резко изменившийся международный контекст в свете попыток США замириться с Москвой в противостоянии с Китаем, а Европы – подружиться с Кремлем для противодействия как Поднебесной, так и Америке, точнее Трампу, который имеет реальные шансы оккупировать Белый дом еще на одну каденцию до 2024 года.

В последние дни вопросов стало еще больше в связи с рядом противоречивых заявлений новой власти в Украине. Вначале Владимир Зеленский заявил, что так называемый план Штайнмайера по фактическому «впихиванию» в Украину управляемого Москвой Донбасса в ходе саммита «нормандской четверки» будет обсуждаться. Глава МИД Вадим Пристайко пошел еще дальше, дав понять, что Минские договоренности и даже план Штайнмайера будут выполняться, поскольку такие обязательства взяла на себя предыдущая власть. Затем последовал ряд уточнений Зеленского и Пристайко, из которых следует, что новая власть фактически план Штайнмайера в его нынешнем виде выполнять не намерена. В ответ в Москве последовал ряд громких заявлений, правда, в исполнении незначительных фигур из окружения скандально известного Суркова, информируют Экономические Новости.

А тут вдруг в одном из телеэфиров прозвучало заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что в его бытность в Украине и в Москве понимание плана Штайнмайера сильно отличалось чуть ли не до полной противоположности.

Появление свежей мысли о том, что «штайнмайеры бывают разные», заставило вспомнить крылатую фразу русского классика о том, как «все смешалось в доме Облонских». Результатом этого помешательства стал тот почти очевидный факт, что саммит «нормандской четверки» в сентябре уже едва ли состоится, хотя ранее именно конец сентября хоть и очень осторожно, но назывался в качестве срока проведения встречи.

Читайте: Минская безнадега. Когда на войне наживаются, она не прекращается

Активизация проблемы Донбасса именно сейчас не является случайной. На выполнении или, как минимум, глубоком скорейшем обсуждении плана Штайнмайера с выходом на конкретные действия уже в сентябре настаивают в ЕС.

У Зеленского тоже торопятся, поскольку в октябре нужно будет в очередной раз продлевать срок действия закона об особом статусе Донбасса. К этому моменту у Зеленского хотят подойти с некими собственными наработками, а не совершено неадекватной, как ранее, позицией Порошенко о том, что надо продлить, поскольку Запад этого требует.

В Москве, наоборот, конкретные даты не называют, всячески вопрос затягивают и ведут торг вокруг самой формулы урегулирования.

Читайте: Как в Кремле прокомментировали заявление советника Путина о "Штайнмайере-соучастнике нацистского путча в Киеве"

Кто такой Штайнмайер, что это за план и в чем состоит «особый статус» Донбасса?

Франк-Вальтер Штайнмайер, ныне федеральный президент Германии, ранее – вице-канцлер и министр иностранных дел, председатель ОБСЕ, глава Социал-демократической партии Германии, которая всегда выступала за тесное сотрудничество с Кремлем. Именно Штайнмайеру в его бытность министром иностранных дел в 2015 году принадлежит план, или формула «имени его». Этот план направлен на выполнение Минских договоренностей и урегулирование конфликта на Донбассе.

Формула Штайнмайера содержит следующие шаги:

1. Введение Украиной в действие закона о выборах на Донбассе.

2. Отвод сторонами войск от линии соприкосновения.

3. Проведение выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

4. В случае признания выборов ОБСЕ; предоставление Украиной Донбассу так называемого «особого статуса», закрепленного тем самым законом, действие которого вскоре Украине предстоит продлевать.

Таким образом, план Штайнмаера считается способом реализации «особого статуса» Донбасса, который, в свою очередь, якобы призван урегулировать кризис.

В соответствии с Минскими договоренностями и под давлением Запада, Украина в 2014 году сроком на 3 года приняла закон об особом статусе Донбасса, но он так и не заработал. С 2017 года под нажимом Запада и России Украина ежегодно продлевает сроком на год действие закона. В Последний раз такое продление состоялось в Верховной Раде прошлого созыва 4 октября 2018 года.

Таким образом, подходит срок очередного продления. Это стало одним из побудительных моментов активизации вопроса в последние дни.

Закон об особом статусе содержит следующие нормы:

– проведение выборов в местные органы власти по Конституции и законам Украины, причем эти местные органы затем формируют прокуратуру, суды, милицию;

– освобождение от уголовного преследования членов сепаратистских формирований;

– использование русского и других языков во всех сферах жизни;

– особый порядок социально-экономического развития региона, восстановление хозяйства, создание рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций и кредитов в объемах, которые нельзя сокращать;

– развитие трансграничного сотрудничества региона с Россией;

Очевидно, что ряд этих требований вызывают массу вопросов, что и стало причиной того, что этот закон не работает.

Кроме того, наряду с законом об «особом статусе», Украина должна внести изменения в Конституцию в части децентрализации и в закон о выборах, а также принять закон об амнистии.

Постановка вопроса об амнистии для сепаратистов вызывает в Украине массовое неприятие. Тем более если говорить об изменениях в Конституцию, которые фактически будут означать конец унитарного государства. Правда, до 2014 года в составе унитарной Украины существовала Крымская автономия, но тогда не было войны, агрессии и аннексии.

Отношение Киева к особому статусу сформулировал экс-президент Леонид Кучма, возглавляющий делегацию Украины на переговорах в Минске.

«Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина – не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию – простите, это не путь для Украины», – заявил Кучма.

Он отметил также, что массовая амнистия для всех представителей ЛДНР в том виде, как она сейчас предлагается, обеспечена быть не может, поскольку амнистия должна быть индивидуальной и не касаться тех, «на чьих руках есть кровь».

В ответ в адрес Украины и лично Кучмы из Москвы посыпались провокационные заявления, правда, от малозначимых лиц, которые, очевидно, озвучивают позицию более высокопоставленных персон. Украину назвали ненадежным партнером, а Кучму обвинили в склерозе.

Кроме того, стороны по-разному видят очередность установления «особого статуса». В указанном законе Украины прописано, что его положения вступают в силу только после того, как из региона будут выведены незаконные вооруженные формирования и российские войска, а также вся военная техника. Проще говоря, Россия выводит свои войска, забирает с собой сепаратистов и военную технику, украино-российская граница берется под контроль Украиной, и только после этого можно вести речь о выборах.

В Москве и в ЛДНР на этот алгоритм совершенно другой взгляд. Дескать, Украина должна провести амнистию, провести выборы, предоставить «особый статус», и лишь потом можно будет говорить о разоружении, выводе войск и взятии Украиной под контроль границы с Россией.

Указанный выше план Штайнмайера призван был как раз и разрешить спор, но так и не смог этого сделать.

Прежде всего, этот план существует только в вербальной форме, на бумаге в виде некоего соглашения с подписями он не закреплен. Более того, главное противоречие осталось. Украина считает, что все указанные выше пункты плана можно выполнять только после вывода войск, разоружения и взятия под контроль границы украинскими силовиками. В принципе, это логично, ибо нельзя говорить серьезно о демократических выборах в регионе, где идет война, присутствуют местные и российские незаконные вооруженные формирования, а границу Киев не контролирует.

В свою очередь, в Москве и в ЛДНР настаивают, что вывод войск и передача контроля над границей возможны только после выполнения остальных пунктов плана и имплементации «особого статуса».

Некоторый комизм ситуации придало заявление бывшего министра иностранных дел Климкина о том, что понимание плана Штайнмайера в Киеве и в Москве является совершенно разным, то есть существует как бы «два разных плана Штайнмайера», у каждого свой, более удобный. Что сам Штайнмайер думает по поводу такого «раздвоения», доподлинно неизвестно.

Ситуация усложняется тем, что Украина своего плана мирного урегулирования толком не выдвинула. Так было при Порошенко, так остается пока и при Зеленском. Это одна из причин того, почему нам постоянно навязывают разные «планы»…

Вначале было слово…

В таком неопределенном состоянии вопрос завис до последнего времени, пока не началась новая волна заявлений и телодвижений, которая, впрочем, пока никакой ясности не внесла.

Выступая на проходившем недавно в Киеве мероприятии «Ялтинская европейская стратегия» (YES), глава МИД Украины Вадим Пристайко, заявил, что выборы, предусмотренные «особым статусом» и формулой Штайнмайера, нужно проводить одновременно с местными выборами по всей стране.

«Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выбор одновременно во всем нашем государстве. На неподконтрольной территории уже два раза были выборы – фейковые, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную», – сказал Пристайко.

Комментируя план Штайнмайера, министр заметил, что этот план был еще три года назад поддержан Украиной.

«Формулу Штаймаера, которую глава государства (Петр Порошенко) согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», – подчеркнул Пристайко, заметив, что в формуле нет ничего такого, что свидетельствовало бы о «зраде».

Такое заявление вызвало большой резонанс, поскольку ранее украинская сторона вообще отметала любую возможность проведения выборов в ЛДНР, пока там есть сепаратисты, российские войска и вооружения. Требование Киева ранее сводились к тому, что вся территория должна быть возвращена Украине или передана под контроль миротворцев, включая границу, и лишь потом будут выборы и «особый статус».

Теперь же Украина демонстрирует готовность проводить выборы в ЛДНР вместе с местными выборами по всей стране, и последнее обстоятельство представляется очень важным. Ведь проведение выборов на неподконтрольных территориях одновременно с общими выборами отодвигает выборы в ЛДНР на второй план и позволяет создать представление о том, что Киев эту территорию как бы контролирует.

Сроки выборов пока четко не называются, но в СМИ запущена информация о том, что это предположительно будет в апреле 2020 года. Увольнение старого состава Центризбиркома и маневры по скорому формированию нового состава косвенно подтверждают этот слух.

Остается непонятным вопрос с внесением в Конституцию изменений о децентрализации. Возможно, это сделают под выборы, закрепив в Основном Законе «особый статус» как важнейшую составляющую Минских соглашений.

Вербальное согласие на реализацию формулы Штаймайера можно оценивать по-разному. Это могло быть сказано для ускорения нормандского саммита, в рамках реализации предварительных и не афишируемых пока договоренностей с Европой и Москвой, или просто для зондирования реакции в обществе и СМИ.

Реакция оказалась ожидаемо бурной, естественно, со стороны «порохоботской» тусовки, хотя именно Порошенко оставил в наследство нынешней власти все вышеперечисленное – «особый статус» с необходимостью разрушительных изменений в Конституцию, план Штайнмайера и прочее.

Реакция Москвы в лице помощника Путина Юрия Ушакова была соответствующей. Москва требует выполнения «железных условий». Кроме разведения войск на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское, среди этих условий числится фиксация плана Штайнмайера об «особом статусе», хотя формально, повторим, этот план зафиксирован только словесно.

При этом Ушаков обвинил Украину в невыполнении ранее достигнутых договоренностей, хотя ни словом не упомянул о том, что обстрелы со стороны ЛДНР продолжаются, наши бойцы гибнут и получают увечья, и категоричная постановка о разведении войск поэтому выглядит издевательством, поскольку вообще делает бессмысленными любые планы мирного урегулирования.

Масла в огонь подлило указанное выше высказывание Кучмы, который однозначно заявил, что «формула Штайнмайера не будет утверждена на будущей встрече в Нормандском формате в Париже».

…затем другое слово, отменяющее предыдущее

Далее последовала корректировка высказываний в сторону ужесточения.

Уже на брифинге YES Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса не будет, как не будет никаких изменений в связи с этим в Конституции. Максимум на что Украина пойдет – это децентрализация и объединение территориальных громад с целью получения соответствующих финансовых возможностей наряду с другими регионами Украины

Затем уже Зеленский дал понять, что выборов по формуле Штайнмайера не будет, а в ходе планируемого саммита «нормандской четверки» он намерен обсудить разведение войск и обмен удерживаемых пленных в формате «всех на всех». Кроме того, Зеленский сказал о намерении обсуждать с Путиным сроки вывода российских войск ДО проведения выборов в ЛДНР.

Насколько можно понять, Зеленский рассчитывает на частые саммиты в нормандском формате, пока «вопрос возвращения территорий и прекращения войны не будет решен». По сути, он отметает формулу Штайнмайера, требуя вывода войск из ОРДЛО и передачи границы до проведения выборов.

Нервная реакция Москвы не заставила себя ждать. Вначале некий московский политолог по фамилии Чеснаков (тот еще «авторитет»!), якобы близкий к путинскому представителю Суркову, заявил, что 18 сентября на заседании контактной группы в Минске представители Украины отказались подписать документы о согласовании формулы Штайнмайера, что может привести к срыву саммита нормандской четверки.

Затем эту информацию подтвердил представитель России в контактной группе по переговорам в Минске Борис Грызлов. Претензии Москвы были обращены, прежде всего, к главе МИД Украины Пристайко, который на переговорах советников лидеров четверки 2 сентября якобы согласился на подписание документов, закрепляющих формулу Штайнмайера.

Пристайко опроверг утверждения Москвы. По его словам, 2 сентября в Берлине советники лидеров стран нормандского формата договорились о тексте, в котором написано, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) полностью вступает в силу только после оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ проведенных там местных выборов как прошедших в соответствии с высокими стандартами. Таким образом, о том, что раньше должны быть выборы, а потом вывод войск и контроль над границей, речь 2 сентября вообще не шла.

Наконец, после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 сентября прозвучало заявление представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о том, что реализация формулы Штайнмайера возможна только при выполнении ряда условий.

«Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу т.н. формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольных Украине участках российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями», – говорится в заявлении пресс-службы Кучмы.

На момент написания этого материала официальная позиция Москвы была еще неизвестной, но трудно себе представить, что на это согласится Кремль, который боится провести нормальные прозрачные выборы даже у себя под носом – в Мосгордуму.

Весьма туманными пока что выглядят перспективы скорого проведения саммита нормандский четверки, тем более частых саммитов, о которых говорит Зеленский.

Зато от спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика поступили тревожное сообщение о том, что количество нарушений перемирия, начатого 21 июля, в последние дни опять резко возросло.