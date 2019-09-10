Пленные вернулись. Вопросы остались…

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Долгожданный обмен с Москвой состоялся, и наши пленные вернулись в Украину. Хотя они скорее были заложниками Кремля, и все были гражданами Украины. В то же время некоторые из отправленных в Россию пленных причастны к военным преступлениям против Украины либо были российскими военнослужащими, воевавшими на Донбассе против Украины, причем до 15 человек, выданных Москве в качестве «своих», были гражданами Украины.

Как бы там ни было, 35 наших заложников вернулись, но вопросы остались. Более того, вопросов становится все больше. И главные их них суть следующие…, информируют Экономические Новости.

Не связано ли столь успешное решение вопроса Москвой с известным стремлением Запада, прежде всего Трампа и Макрона, поскорее подружиться с Путиным? Об этом уже доводилось писать буквально в предыдущей статье.

Чем именно Путин при помощи Запада будет давить Украину и лично Зеленского, чтобы изобразить урегулирование на Донбассе? Впрочем, уже и так понятно: это так называемые политические условия Минска, на которые предательски согласился Порошенко и которые чреваты разрушением Украины.

И еще вопрос: а как, собственно, с Крымом? Если усилия по урегулированию конфликта на Донбассе Запад все же предпринимает, преимущественно за счет интересов Украины, поскольку в интересах Запада сотрудничество с Москвой, то вопрос Крыма просто замалчивается и выносится за скобки. Проще говоря, Запад молчаливо соглашается с аннексией Крыма,

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Однако сам по себе факт обмена в формате 35 на 35 пленных с обеих сторон следует считать положительным без каких-либо оговорок, даже с учетом выдачи неожиданно прославившегося на весь мир невзрачного донбасского персонажа по фамилии Цемах.

Много шуму из-за ничего по имени Цемах

Кстати, о Цемахе, который оказался в центре международного внимания, затмив даже журналиста Вышинского. Именно Цемах стал тем камнем преткновения, из-за которого обмен мог сорваться.

Считается, что Цемах, возможно, является свидетелем или даже соучастником уничтожения малазийского Боинга. Это массовое уничтожение ни в чем не повинных людей может быть даже квалифицировано как преступление против человечности. Интерес Нидерландов к этому персонажу понятен, поскольку больше всего на том сбитом Боинге было именно голландских граждан.

Вокруг Цемаха ходит много легенд, хотя объективной информации крайне мало, что тоже вполне объяснимо. Если верить вбросу через youtube, этот персонаж якобы причастен к размещению российского ЗРК «Бук», который сбил Боинг, о чем Цемах хвастает на видеоролике. Но на этом ролике произносимое слово из трех букв забивают характерным «пи-пи». И хотя считается, что это было слово «Бук», высказывается и другая, весьма правдоподобная версия о том, что это было другое известное слово из трех букв…

К тому же, Цемах несет какую-то совершенную чушь. В его словах о том, что «Бук» якобы был доставлен из России, чтобы сбивать самолеты, вполне можно поверить. Но ведь он живописует о том, как украинский штурмовик, круживший над самой землей, неожиданно погнался за проплывавшим высоко в небе на 12 тысячах метров малазийским Боингом и таки сбил его. Причем сбил непонятно чем и как. Ведь далеко не всегда штурмовики Су-25, заточенные на работу по наземным целям, имеющие максимальный потолок 7000 метров, а высоту боевого применения 5000 метров, вооружаются ракетами «воздух-воздух» для защиты от воздушных угроз, и чаще всего эти ракеты имеют дальность до 7 км. Но даже в этом случа, рассказы о том, что низковысотная «сушка» сбила Боинг, находящийся на «потолке» в 11-12 тысяч метров, сродни антинаучной фантастике!

Вполне возможно, что Москве этот персонаж нужен, в том числе для того, чтобы публично озвучивать подобные небылицы.

Конечно, это вопрос для специалистов, но все равно все это очень смахивает на обычный пьяный бред люмпена, каковым Цемах, похоже, и является. В СМИ появилась информация о том, что Цемаха с неконтролируемой территории «достала» группа нашего спецназа, причем один из бойцов в ходе операции погиб, а второй потерял ногу. Если это правда, то искренне жаль, что парни рисковали и платили жизнями, чтобы вытащить с той стороны такое чмо!

Все это к тому, что разговоры о якобы недопустимости обмена с участием такого «ценного свидетеля» являются крайней степенью цинизма. Неужели этот Цемах такой важный фрукт, чтобы отказаться от возврата наших заложников домой.

При всех вопросах к новой власти здесь она поступила совершенно правильно. Зеленский и глава СБУ Баканов проинформировали общественность, что Цемах был допрошен следователями из Нидерландов, что со всеми правительствами западных государств была проведена соответствующая разъяснительная работа, что выход Цемаха на свободу не воспрепятствует дальнейшему ходу следствия и так далее. И все это потому, что наличие Цемаха в списке на обмен было обязательным условием Москвы, что косвенно еще раз подтверждает причастность Кремля к уничтожению Боинга. Теперь Нидерланды требуют выдачи Цемаха уже от России, хотя этот персонаж является формально гражданином Украины, но, впрочем, мог обзавестись еще и российским паспортом.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что для Украины приоритетом было возвращение 35 наших заложников. Государство наконец, показало, что оно обеспокоено судьбой своих граждан. Баканов приводит удачный пример израильского капрала Гилада Шалита, ради освобождения которого Израиль выпустил более тысячи арабов, среди них было много настоящих террористов.

Обмен произошел, несмотря на инсинуации

Итак, несмотря на инсинуации, долгое ожидание и фальшстарт, обмен 7 сентября нынешнего года все же произошел, и это хорошо.

По информации издания «Украинская правда», Украина передала Москве следующих граждан:

1. Владимир Цемах

2. Кирилл Вышинский

3. Виктор Агеев, 13.09.1995

4. Александр Баранов, 11.08.1983

5. Аслан Басханов, 06.04.1966

6. Елена Бобовая, 26.04.1972

7. Андрей Васьковский, 25.12.1991

8. Руслан Гаджиев, 10.02.1973

9. Владимир Галич, 18.01.1948

10. Сергей Гнатьев, 13.04.1988

11. Анна Дубенко, 18.08.1982

12. Станислав Ежов, 22.06.1978

13. Аркадий Жидких, 19.11.1967

14. Игорь Кимаковский, 28.04.1972

15. Ольга Ковалис, 07.08.1968

16. Сергей Коверник, 16.02.1978

17. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972

18. Андрей Костенко, 18.09.1984

19. Алексей Лазаренко, 13.10.1985

20. Сергей Лазарев, 07.05.1957

21. Юрий Ломако, 04.02.1961

22. Петр Мельничук, 12.07.1972

23. Евгений Мефедов, 22.05.1983

24. Максим Одинцов, 25.04.1983

25. Юлия Просолова, 13.07.1988

26. Александр Ракущин, 19.03.1963

27. Антонина Родионова, 06.09.1969

28. Александр Саттаров, 28.12.1980

29. Алексей Седиков, 10.10.1979

30. Тарас Синичак, 24.06.1977

31. Александр Тарасенко, 10.07.1970

32. Андрей Третьяков, 18.10.1973

33. Виктор Федоров, 18.07.1969

34. Денис Хитров, 28.04.1977

35. Павел Черных, 04.08.1975

Детально останавливаться на этих личностях особого смысла не имеет. Отметим лишь, что список этот разношерстый, Здесь есть и российские наемники, воевавшие на Донбассе против Украины, и журналист Кирилл Вышинский, и указанный Цемах. Но очень много в этом списке граждан Украины, которые сотрудничали с агрессором, хотя вина многих из них часто представляется сомнительной.

Обращает на себя внимание тот факт, что известный журналист Вышинский, бывший руководитель информагентства РИА Новости Украина и имеющий, по слухам кроме украинского еще и российское гражданство, оказался отодвинутым на второй план упомянутым Цемахом. Хотя изначально именно Вышинский считался самым важным в списке на обмен, и без него Москва якобы на обмен не соглашалась.

От себя отметим, что страсти вокруг Вышинского представляются искусственно раздутыми предыдущим режимом Порошенко в политических целях. Тот факт, что сам Вышинский, руководимое им информагентство и интернет-издание имели промоскоские настроения еще ни о чем не говорит и особым преступлением не является. Среди переданных Москве есть куда более опасные персонажи, бывшие офицеры силовых структур Украины, которые якобы «сливали» информацию агрессору.

Кстати, интернет-издание «РИА Новости Украина» давало возможность высказываться многим экспертам и журналистам, которые, будучи настроенными резко антимосковски, в то же время крайне критически высказывались и против того, что творил режим Порошенко-Яценюка-Гройсмана все эти годы. Словом, там все весьма неоднозначно…

Что же касается собственно Вышинского, то, по нашему мнению, если он так уж сильно нарушал идеологическую невинность отечественного информпространства, то более чем достаточно его было просто выслать в Москву. Хотя, если честно, то ничего подорвать он был не в состоянии и никакого особого вреда не принес, в отличие от одиозного Министерства информполитики, более известного как МинСтець, в котором, по данным СМИ, обнаружено многомиллионное воровство средств, выделявшихся на контрпропаганду.

Однако вместо того, чтобы Вышинского просто выслать, если уж так он мешал, его держали в нескольких тюрьмах, из него лепили страшного государственного преступника, вокруг него создавали ореол мученика… А в это время в «Укроборонпроме» разворовывали средства, выделяемые на оборону страны в военное время, и ни один «свинарчук» до сих пор на нарах не сидит!

Список наших пленных, выданных Украине Москвой, следующий:

1. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск».

2. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

3. Андрей Артеменко, старший комендор.

4. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

5. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

6. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

7. Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК «Бердянск».

8. Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь».

9. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

10. Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик.

11. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части — начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

12. Владислав Костышин, выпускник ИВМС.

13. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК «Вышгород».

14. Андрей Драч, капитан, находившийся на борту МБАК «Никополь».

15. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу».

16. Михаил Власюк, моторист-электрик.

17. Виктор Беспальченко, комендор.

18. Владимир Терещенко, комендор.

19. Евгений Семидоцький, марсовой.

20. Владимир Лисовый, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

21. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

22. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения.

23. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения.

24. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.

Также в списке на обмен политзаключенные:

25. Олег Сенцов

26. Александр Кольченко

27. Владимир Балух

28. Роман Сущенко

29. Николай Карпюк

30. Станислав Клых

31. Павел Гриб

32. Евгений Панов

33. Артур Панов

34. Эдем Бекиров

35. Алексей Сизонович

Прежде всего это 24 моряка, которые были захвачены в плен российскими силовиками во время бесславного «похода на Керчь», затеянного бывшим правящим режимом Порошенко с целью удержаться у власти на следующий срок.

Кроме того, это такие знаковые фигуры, как крымский кинорежиссер Олег Сенцов, которому в Москве дали 22 года за мнимый «терроризм». Есть деятели крымско-татарского движения. Есть даже сомнительные личности вроде Станислава Клыха, который вроде бы отличался промосковскими настроениями и деятельностью, но, попав в Россию, был по непонятным причинам осужден на длительный срок и якобы даже подвергся пыткам. Это тот случай, когда «умом Россию не понять»…

В любом случае это граждане Украины, новая власть сделала все, чтобы их вернуть, и слава богу, что обмен произошел благополучно.

Почему это произошло именно сейчас и что дальше?

Прежде всего Зеленский анонсировал дальнейших обмен заложниками в формате «всех на всех», и в Москве вроде бы пока не возражают. Но на этом хорошие новости закончились.

Согласие Москвы на обмен пленными именно сейчас вызывает массу вопросов, но если взглянуть на международную обстановку последних недель, то все вполне объяснимо.

Как уже отмечалось, в последнее время активизировались попытки Запада в своих интересах наладить отношения с Москвой. О едином Западе здесь речь не идет, поскольку Трампу интересен союз с Москвой в противостоянии с Китаем, а Европе – союз с Путиным в противостоянии как с Китаем, так и с Америкой, отношения с которой у Евросоюза все более осложняются. Впрочем, пока инициативу в Европе проявляет все больше Макрон. Именно он недавно во время встречи озвучил идею о возвращении Москвы в G8. С Макроном Зеленский провел встречу еще будучи кандидатом, а также имел несколько телефонных разговоров уже после выборов. Вполне возможно, что Макрон выступил своего рода посредником, и после этого Путин стал более сговорчивым. Но не просто так…

Путин почувствовал возможность выйти из ситуации, как минимум, с заложниками с имиджем победителя, тем более что даже Цемаха выдали, хотя еще в августе вопрос о его выдаче не стоял. В качестве же официального аргумента для своего электората режим Путина может использовать факт смены власти в Киеве на более конструктивную. Именно поэтому после обмена пленными в Москве заявили, что удовлетворены прогрессом в отношениях с Украиной и видят перспективу дальнейших улучшений.

Запад, прежде всего тот же Макрон, тоже должны выйти из ситуации без потери лица. Просто начать «дружить» с Путиным они не могут, пока последний не продемонстрирует прогресс в решении накопившихся проблем, особенно в украинском вопросе, из-за которого Москва попала под санкции и в международную полуизоляцию. Поэтому и для Запада обмен пленными является тем маркером, который позволяет создать иллюзию того, что Москва идет на попятную и снижает уровень агрессии.

Однако пленные Кремль и Францию интересуют постольку поскольку. Заложники – это всего лишь инструмент для реализации долговременной стратегии «альянса с Москвой», как это назвал Макрон. А также процесса выхода из полуизоляции и снятия санкций, к чему стремится Путин.

В обмене пленными были заинтересованы кроме Украины также Россия и Запад, каждый по своей причине, поскольку так сошлись интересы. Это едва ли не самая главная причина того, что обмен прошел успешно. Именно поэтому обмен заложниками живо приветствовали все – Трамп, Евросоюз, целый ряд европейский стран. Едва ли не более всех радовались во Франции, наверное, потому, что начинает воплощаться в жизнь план Макрона по «альянсу с Москвой».

При этом российско-французские контакты интенсифицируются. В то время, когда писались эти строки, в Москве проходило заседание российско-французского Совета сотрудничества по безопасности в формате «2+2», то есть в составе министров иностранных дел и обороны.

Следующим шагом должна стать если не отмена, то существенное сокращение санкций, в чем заинтересован не только Кремль, но и очень многие в Европе. Но опять-таки, просто так снять санкции Запад не может, чтобы не потерять лицо. В ходе работы указанного российско-французского Совета министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что снимать санкции против России пока еще рано.

Таким образом, следующим шагом должно стать выполнение Минских договоренностей. В Москве поначалу заявляли, что следующая встреча в нормандском формате на высшем уровне пока не имеет смысла, но, вслед за сигналами из Парижа о необходимости провести саммит, в Кремле неожиданно согласились, понимая, что это позволит навязывать свои интересы Украине. Кстати, Трамп вдруг изъявил желание принять участие в нормандском формате, что добавляет вопросу интриги.

Очевидно, что в ходе встречи на высшем уровне в нормандском формате речь пойдет о выполнении Минских договоренностей. Можно быть уверенным, что Москва «переведет стрелки» на Украину, которая отказывается выполнять политическую часть договоренностей об автономии Донбасса и амнистии сепаратистам. Украина в лице Зеленского пока отказывается от выполнения этих условий, разрушительных для государства. Теперь на Украину будет давить не только Москва, но и Запад, прежде всего Макрон, поскольку скорейшая сдача Украины на любых условиях приближает снятие санкций и начало плотного сотрудничества с Россией, чего так хотят в Париже.

А это значит, что новой власти придется принимать крайне сложные и неоднозначные решения, и не факт, что выбранный путь не приведет к пагубному для страны результату.